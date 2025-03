굿노트 vs 애플 노트: 어떤 노트 앱이 여러분에게 적합한가?

획기적인 아이디어가 떠오르면, 그것을 포착하기 위해 서두릅니다. 그러나 노트 필기 앱이 부족합니다. 답답하지 않나요? 원활한 동기화, 생각을 체계적으로 정리하는 기능, 완벽한 레이아웃 제공 등, 적절한 도구를 사용하면 혼란과 명확함의 차이를 만들 수 있습니다. 📈노트 필기 앱 시장은 2032년까지 연평균 성장률 11.15%를 기록할 것으로 예상됩니다. iOS 기기를 위한 최고의 디지털 노트 앱을 찾는 사람들이 늘어나면서, 애플 노트와 굿노트라는 두 가지 주요 경쟁자가 두각을 나타내고 있습니다. 각 앱은 워크플로우를 간소화하고 생산성을 향상시키는 고유한 기능을 제공하여, 노트 필기 애호가들이 가장 선호하는 앱으로 자리매김했습니다.

이 블로그에서는 Goodnotes와 Apple Notes를 비교하여 장점과 기능을 비교하여 적합한 것을 선택하는 데 도움을 줍니다. 🚀 ##Apple Notes는 Apple 기기 전용으로 설계된 기본 노트 작성 애플리케이션입니다.

사용자는 텍스트, 스케치, 사진, 스캔한 문서, 할 일 목록 등 다양한 범위의 콘텐츠를 캡처, 정리, 액세스할 수 있습니다. 애플 생태계에 깊이 통합된 이 앱은 iCloud를 통해 아이폰, 아이패드, 맥 간에 원활한 동기화를 제공합니다.

이 앱의 특별한 점은 직관적인 사용자 인터페이스와 모든 Apple 기기에서 쉽게 동기화할 수 있다는 점입니다. iPhone에서 노트를 시작하고 Mac에서 끝낼 수 있습니다. 폴더와 태그와 같은 기능을 사용하면 https://clickup.com/blog/how-to-organize-notes///// 노트를 쉽게 정리할 수 있습니다

이 앱의 특별한 점은 직관적인 사용자 인터페이스와 모든 Apple 기기에서 쉽게 동기화할 수 있다는 점입니다. iPhone에서 노트를 시작하고 Mac에서 끝낼 수 있습니다. 폴더와 태그와 같은 기능을 사용하면 노트를 쉽게 정리할 수 있습니다, 그리고 사진, 문서, 심지어 스캔한 PDF 문서를 처리할 수 있는 기능은 편리함을 한층 더해줍니다. Apple Intelligence를 사용하면 쓰기 도구를 사용하여 텍스트를 교정, 요약, 어조 변경, 재작성할 수 있습니다. ### Apple Notes 기능

##Goodnotes는 필기하는 것을 선호하지만 디지털 도구의 기능도 원하는 사용자에게 원활한 경험을 제공하기 위해 설계된 강력한 디지털 노트 앱입니다. 처음에는 iPad용으로 설계되었지만, Goodnotes는 Android, Windows, iOS 및 웹 플랫폼을 포함한 다양한 장치와 호환됩니다.

굿노트를 차별화하는 기능은 필기 인식 기능입니다. 이 기능은 여러분이 낙서한 내용을 검색 가능한 텍스트로 변환해 주므로, 나중에 언제든지 노트를 찾을 수 있습니다. 전반적으로 굿노트는 필기하는 촉각적 만족감과 디지털 방식의 정리 및 접근성의 장점을 결합한 다목적 노트 필기 솔루션입니다. ### 굿노트 기능 굿노트를 돋보이게 하는 몇 가지 핵심 기능은 다음과 같습니다. #### AI 기반 디지털 종이

굿노트는 AI를 활용하여 스마트한 노트 필기 기능을 제공합니다. 굿노트를 사용하면 단어 완성 기능을 통해 글쓰는 시간을 절약하고, 맞춤법 검사를 통해 맞춤법 오류를 방지하며, 검색 기능을 통해 입력한 텍스트, 손글씨 노트, PDF 텍스트를 찾을 수 있습니다. AI는 필요할 때마다 노트를 요약하고, 대략적인 노트를 명확하게 해 줍니다. 📝 #### 손글씨와 입력된 텍스트 결합 Via undefined Goodnotes를 사용하면 올가미 도구를 사용하여 손으로 쓴 노트를 입력된 텍스트로 바꿀 수 있습니다. 다양한 스타일러스 펜으로 다이어그램을 그리거나, 방정식을 작성하는 등의 작업을 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 PDF에 강조 표시, 그림 그리기, 글쓰기가 가능합니다. 화살표와 모양을 그리고 원하는 곳으로 이동하여 노트를 정확하게 작성할 수 있습니다. 또한 개인적인 생각을 추가하고, 편리하게 PDF의 중요한 부분을 강조 표시하고, PDF 자체의 섹션을 요약할 수 있습니다. #### 조직화 도구 Goodnotes의 중첩된 폴더 구조를 사용하여 노트를 정리하세요. 포괄적인 구성을 위해 폴더와 하위 폴더를 만들 수 있습니다. 사이드바를 통해 북마크한 페이지, 즐겨찾기, 공유된 문서에 액세스할 수 있습니다. #### 학습 세트 Via 굿노트 마켓플레이스는 노트 필기 과정을 재미있게 만들어 주는 맞춤형 페이지 템플릿, 플래너, 편집 가능한 스티커, 편집 가능한 노트 커버를 제공합니다. 커버를 사용하여 노트에 깊이를 더하고 템플릿을 사용하여 시간을 절약할 수 있습니다. "애플 노트는 좋은 기능이 많고, 모든 애플 기기에서 작동하며, 이미 사전 설치되어 있고, 다른 사람들과의 공유/동기화를 쉽게 지원하며, 많은 사람들의 요구에 부합합니다. 게다가 무료입니다." 일부 사용자는 Goodnotes가 훌륭한 선택이라고 생각합니다. 특히 PDF 처리와 같은 고급 기능을 찾고 있다면 더욱 그렇습니다. ## ClickUp을 만나보세요: Apple Notes의 최고의 대안 vs Goodnotes Apple Notes는 간단한 작업에 적합하고, Goodnotes는 노트 작업을 통해 더 많은 것을 성취하고자 하는 사람들에게 적합합니다. 그러나 두 가지 모두를 수행할 수 있는 대안이 있다면 어떨까요? 그리고 프로젝트 제안, 빠른 답장, 고객 커뮤니케이션과 같은 역할별 콘텐츠를 만드는 데 도움이 됩니다. 팀 프로젝트에서 일하든, 내부 문서를 작성하든, 아니면 단순히 중요한 정보를 추적하든, ClickUp을 사용하면 작업 관리, 협업, 정리 정돈 방식을 한 곳에서 모두 바꾸기 시작하세요! 📈