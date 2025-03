2025년 블루스카이 대안 및 경쟁사 상위 13개

소셜 미디어 사용자들이 자신의 피드에 대한 불만을 표현하는 것은 드문 일이 아닙니다. 알고리즘이 이러한 피드를 제어하는 경우가 많기 때문에 팔로우하는 친구나 제작자의 게시물을 보는 대신 알고리즘이 푸시하는 콘텐츠로 피드가 채워집니다. 이로 인해 많은 사람들이 블루스카이로 이동하게 되었습니다. 블루스카이는 '알고리즘의 중심지'를 목표로 하는 분산형 소셜 네트워킹 사이트로, 사용자가 피드를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 그러나 블루스카이는 아직 발전하고 있습니다. Instagram이나 X와 같은 플랫폼에 비해 사용자 기반이 작고, 독특한 이름 지정 규칙과 제한된 검색 기능 때문에 사용자를 찾는 것이 까다로울 수 있습니다. 또한 Bluesky는 사용자가 커뮤니티 가이드라인을 만들 수 있도록 하여 근본적으로 다른 소셜 미디어 경험을 제공합니다. Bluesky를 좋아하지 않는다면, 탐색해 볼 수 있는 다른 소셜 미디어 플랫폼이 많이 있습니다. 완벽한 소셜 미디어 플랫폼을 찾는 데 도움이 되도록 13개의 Bluesky 대안을 목록으로 정리했습니다!

⏰ 60초 요약: 2025년 최고의 블루스카이 대안 및 경쟁사 13곳의 목록은 다음과 같습니다.

Instagram의 스레드: Instagram을 사용하는 사람들에게 가장 적합 2. Diaspora: 자신만의 포드를 호스팅하려는 사람들에게 가장 적합 3. PixelFed: 분산된 사진 공유 플랫폼을 원하는 사람들에게 가장 적합 4. Nostr: 프로토콜 기반 앱을 찾는 기술에 정통한 사용자에게 가장 적합 Post News: 뉴스에 특화된 플랫폼을 찾는 사람들에게 가장 적합 6. Hive Social: Instagram과 X의 혼합을 찾는 사람들에게 가장 적합 7. Friendica: 긴 텍스트 게시물을 작성하는 데 가장 적합 8. X (이전의 Twitter): 세계 트렌드를 파악하는 데 가장 적합 9. Mastodon: 중재된 커뮤니티를 찾는 틈새 취미 활동가들에게 가장 적합 Minds: 콘텐츠 수익화에 가장 적합 11. TrustCafe (WT.Social): 단순하고 커뮤니티 중심의 앱을 원하는 사람들에게 가장 적합 12. Farcaster: 개발자와 GitHub를 사용하는 사람들에게 가장 적합 13. AT Protocol: 분산형 소셜 미디어를 우선시하는 개발자들에게 가장 적합 ## 블루스카이 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

블루스카이 대안에서 찾아야 할 기능은 다음과 같습니다: ### 🌐 분산화 일의 진행 방식을 분산화하여 사용자에게 통제권을 주는 플랫폼을 생각해 보세요. 사용자는 서버에 참여하거나 호스팅할 수 있으므로, 사용자의 데이터가 회사의 규칙이나 조정과 연결되지 않습니다. 또한, 분산화는 이러한 플랫폼의 회복력을 높여, 중단이나 검열의 가능성을 줄여 줍니다.

🤝 커뮤니티 관리 커뮤니티에 관리 권한을 부여하는 플랫폼을 찾아보세요. 이러한 플랫폼은 사용자가 맞춤형 규칙과 콘텐츠 필터를 통해 자신의 경험을 모양을 만들 수 있게 해줌으로써, 안전하고 포용적인 스페이스를 만드는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다. 여러분이 보고 참여하는 것에 대해 더 많은 통제권을 갖는 것이 핵심입니다. ### 🔗 상호 운용성

다른 네트워크와 연결하거나 연합 시스템을 사용할 수 있는 플랫폼을 선택하세요. 이렇게 하면 플랫폼 외부에서도 더 많은 사람들과 소통할 수 있습니다. 여러 개의 계정을 관리하지 않고도 연결 상태를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. ### ⚙️ 맞춤형 기능과 사용 편의성

시간순 피드, 사용자 정의 가능한 프로필, 이모지, 사진과 비디오 공유 옵션 등 독특한 기능을 제공하는 플랫폼을 찾아보세요. 탐색하기 쉽고, 설문조사, 커뮤니티, 실시간 채팅 등의 도구를 포함하는 플랫폼은 소셜 경험을 더 재미있고 필요에 맞게 조정할 수 있게 해줍니다.

💡전문가 팁: 활발한 관리와 활발한 커뮤니티가 있는 공개 서버에 가입하세요. 자신만의 서버를 호스팅하거나 맞춤형 설정에 대해 더 깊이 파고들기 전에 플랫폼을 테스트할 수 있는 쉬운 방법입니다! ## 최고의 블루스카이 대안 13가지 다음은 선택할 수 있는 최고의 블루스카이 대안 13가지입니다: ### 1. 스레드 바이 Instagram(커뮤니티에 가입하려는 Instagram 사용자에게 가장 적합)

via undefined 스레드는 Instagram이 사용자에게 친숙하고 단순한 마이크로블로깅 플랫폼을 제공하기 위해 만든 것입니다. 레이아웃과 기능은 다른 텍스트 기반 플랫폼과 유사하기 때문에 업데이트를 공유하고, 대화에 참여하고, 팔로워와 소통하는 것이 쉬워집니다. 이 모든 것이 Instagram 계정에 연결된 상태에서 이루어집니다. 스레드의 뛰어난 기능은 태그입니다. 사용자는 여러 개의 해시태그로 게시물을 복잡하게 만드는 대신 콘텐츠를 설명하는 하나의 태그를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 사람들은 자신에게 이자가 있는 게시물에 참여하고, 비슷한 열정을 공유하는 다른 사람들과 연결할 수 있습니다. #### 스레드의 최고의 기능 최대 500자 텍스트 게시물 공유 스레드 계정을 Instagram에 직접 연결하여 간편하게 설정하고 앱을 전환 * 텍스트 게시물, 사진, 비디오 공유, 댓글로 응답, 좋아요와 리포스트를 통해 다른 사람들과 교류

스레드에서 맞춤형 설문조사를 실시하여 의견을 수집하고 대화를 촉진하며 청중의 참여를 유도하세요 #### 스레드의 한도 스레드를 사용하려면 Instagram 계정이 필요하며, 이는 독립형 플랫폼을 선호하는 사람들에게는 매력적이지 않을 수 있습니다 #### 스레드 가격 무료 #### 스레드 평가 및 리뷰 * 리뷰가 충분하지 않음 #### 실제 사용자들은 스레드에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

지금까지 스레드 앱을 사용해 본 결과, 마음에 듭니다. 고쳐야 할 부분이 많고, 추가해야 할 기능도 있지만, 왜 그렇게 서둘렀는지 충분히 이해가 갑니다. 이제 데스크톱 버전도 사용할 수 있고, 계정 간 토글도 더 쉬워졌습니다. 가입할 만한 가치가 있다고 생각합니다. 또한, 스폰서십과 브랜드 거래는 스레드 앱의 혜택을 누릴 수 있는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 레딧 리뷰

📖 더 읽기: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-7-1400x741.png 블루스카이 대안: 디아스포라 /%img/ via /href/ https://diasporafoundation.org 디아스포라 /%href/ 프라이버시와 통제력을 중시하는 소셜 네트워크를 찾고 있다면, 디아스포라를 살펴볼 가치가 있습니다. 데이터를 서버에 보관하는 일반적인 플랫폼과 달리, 디아스포라는 정보가 어디에 저장될지 사용자가 결정할 수 있도록 합니다. 브라우저에서 '포드'라고 불리는 서버를 선택하거나, 직접 호스팅할 수도 있습니다

디아스포라가 다른 서비스와 차별화되는 점은 바로 분산, 자유, 프라이버시라는 핵심 원칙입니다. 기본적으로, 사용자는 자신의 콘텐츠를 볼 수 있는 사람, 사람들과 연결하는 방법, 데이터가 저장되는 위치를 결정할 수 있습니다. #### 디아스포라의 최고의 기능 마스토돈은 사용자가 자신에게 가장 적합한 *커뮤니티를 선택하거나 만들 수 있는 오픈 소스 소셜 네트워킹 플랫폼입니다. 마스토돈은 각각 독립적인 조직이나 개인이 운영하는 서버를 통해 운영되며, 이러한 서버는 초점, 규칙, 조정 정책이 다를 수 있습니다. 일단 서버를 선택하면, 그 서버에 있는 사람과 관계없이 마스토돈 네트워크의 모든 사람을 팔로우할 수 있으므로, 선택한 커뮤니티가 연결을 제한하지 않도록 할 수 있습니다.

마스토돈의 최고의 기능 텍스트, 이미지, 비디오, 링크를 포함한 게시물(토트) 공유 오디오, 비디오, 사진, 설문 조사, 애니메이션 아바타를 사용하여 자신을 표현 광고 없는 연대순 피드를 통해 방해 요소 없는 경험 분산된 접근 방식을 유지하면서 여러 서버에 걸쳐 연결 #### 마스토돈의 한계 * 팔로우할 계정이나 게시물을 추천하지 않음 #### 마스토돈의 가격

무료 #### 마스토돈 평가 및 리뷰 * 리뷰가 충분하지 않음 #### 마스토돈에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떤가요? > 저는 관심 있는 사람이나 주제에 대해 대화에 참여하고, 가끔은 제 인생의 재미있는 일들을 공유하는 것을 좋아합니다. 마스토돈에는 알고리즘이 없습니다. 관심 있는 계정을 팔로우하고, 관심 있는 사람들이 여러분을 팔로우하며, 대화를 나눕니다. 레딧 리뷰

10. Minds (콘텐츠 수익화에 가장 적합) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-7-1400x813.png Minds 소셜 미디어 플랫폼 /%img/ via https://clickup.com/blog/types-of-content-creators// 콘텐츠 제작자 /%href/ 온라인 상에서의 자유와 통제권을 중요하게 생각하는 사람들 #### Minds 최고의 기능 독점적인 접근을 위한 멤버십 판매 및 광고를 통한 수익 창출 오픈 소스 도구와 투명한 정책으로 사용자 경험 맞춤화 * 표현의 자유와 프라이버시를 우선시하는 글로벌 커뮤니티와 연결

AT 프로토콜은 블루스카이를 구동하는 분산형 기술로, 보다 개방적이고 사용자 중심의 소셜 네트워크를 구축하기 위해 개발되었습니다. 이 기술의 핵심은 여러 플랫폼에 걸쳐 자신의 정체성, 콘텐츠, 팔로워를 자유롭게 공유할 수 있도록 하는 것입니다. 또한, 사용자 맞춤형 알고리즘을 제공하여 사용자의 선호도에 맞게 피드를 모양을 바꿀 수 있도록 합니다. 이동성과 투명성을 추구하는 분들에게 AT 프로토콜은 최고의 선택입니다. #### AT 프로토콜의 최고의 기능