無料リサーチペーパー整理テンプレート

研究論文が崩壊するのは、アイデアが弱いからではない。出典、メモ、下書きが散らばっているため、執筆が絶え間ない探索作業に変わってしまうからだ。研究を要する仕事ではこの問題が深刻化する：知識労働者は一日の約20%を情報検索と収集に費やしている。
本記事では、情報源の追跡、アウトライン作成、複数段階にわたるプロジェクト管理を、重要な詳細を見落とすことなく行える6つの無料リサーチペーパー管理テンプレートを紹介します。
リサーチオーガナイザーテンプレートの概要
|テンプレート
|ダウンロードリンク
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUpリサーチレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|構造化された研究論文を執筆する学生と専門家
|エグゼクティブ要約、方法論、調査結果セクション、情報源追跡用カスタムフィールド、AIサマリー
|構造化された研究報告書
|ClickUpリサーチホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|視覚的思考者が議論をブレインストーミングし、アイデアをマップする
|ノードのドラッグ＆ドロップ、アイデアのクラスタリング、ホワイトボードのアイテムをタスクやドキュメントセクションに変換
|ビジュアルホワイトボード
|ClickUp リサーチメモテンプレート
|無料テンプレートを入手
|研究者が読み進めながら知見を統合する
|標準化されたメモレイアウト、注釈付き要約作成、注釈付き参考文献リストをサポート
|メモフォーマット
|ClickUpユーザーリサーチプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|大学院生、UXリサーチャー、多段階の学術プロジェクト
|仮説、研究課題、方法論、マイルストーン追跡、共同作業の各セクション
|研究プロジェクトプラン
|ClickUp 市場調査テンプレート
|無料テンプレートを入手
|学術研究者やビジネス研究者が文献レビューや状況分析を行う際に活用できます
|整理された研究カテゴリ、トレンド追跡、情報源比較、タスク割り当て
|研究データベース + タスクワークフロー
|ClickUp 株式調査レポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|金融、経済学、定量的研究の執筆者向け
|エグゼクティブ要約、データ駆動型分析、構造化された提言、証拠重視のレイアウト
|株式調査レポート
|ClickUp データ分析結果テンプレート
|無料テンプレートを入手
|STEM分野の学生、アナリスト、定量的研究者
|データ整理、統計的検定の追跡、明確な監査証跡、調査結果の文書化
|データ分析の結果
|ClickUp 助成金申請書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|助成金や資金援助を申請する研究者
|問題定義、方法論、タイムラインセクション、期限追跡、チームコラボレーション
|助成金申請書
|ClickUp LMS導入テンプレート
|無料テンプレートを入手
|構造化されたトレーニング、プロトコル、またはオンボーディングを必要とする研究チーム
|トレーニングチェックリスト、資格取得状況の追跡、プロトコル文書化、進捗管理
|LMSワークフロー
|テンプレート.net 提供 研究論文用グラフィックオーガナイザー
|このテンプレートをダウンロード
|印刷可能なシンプルなアウトラインが必要な学生向け
|論文構成マップ、論点レイアウト、視覚的に構造化されたセクション
|印刷可能なグラフィックオーガナイザー
|Bit.ai 研究論文テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|共同で研究論文を執筆するチーム
|リアルタイム共同編集、埋め込みメディア、構造化された学術セクション
|共同編集可能な文書
研究論文整理テンプレートとは？
研究論文整理テンプレートは、情報源、メモ、アウトライン、下書きなど、研究プロジェクトの主要な構成要素を収集・整理・接続、一箇所にまとめるための構造化された枠組みです。
明確なシステムがなければ、文脈の拡散によって研究はしばしば遅延します。情報がタブ、文書、ブックマーク、メモに散らばるため、情報源の特定、アイデアの追跡、進捗の管理が困難になります。
優れた整理用テンプレートには通常、以下の要素が含まれます：
- 引用詳細付きの出典追跡
- テーマ別メモ整理
- アウトラインと論証構造
- 下書き管理と進捗状況の追跡
議論の流れを整理するだけの基本的なアウトラインとは異なり、研究オーガナイザーは資料収集から最終論文の構成・推敲に至る全ワークフローをサポートします。シンプルな直線的なものから、タスク追跡や共同作業機能を備えた完全なプロジェクトワークスペースとして機能するものまで様々です。
📮 ClickUpインサイト：従業員の半数以上（57%）が、仕事に関連する情報を探すために社内ドキュメントやナレッジベースを検索する時間を無駄にしています。そして見つけられない場合？6人に1人が個人的な回避策に頼り、古い電子メールやメモ、スクリーンショットを掘り起こして情報を寄せ集めているのです。
ClickUp Brainは、ワークスペース全体と統合されたサードパーティアプリからAIが瞬時に回答を抽出するため、煩わしさなく必要な情報を即座に提供し、検索の手間を解消します。
研究論文整理テンプレートで重視すべきポイント
最初に見つけたテンプレートをダウンロードすると、往々にしてさらなる不満につながります。設定に1時間も費やした挙句、必要な項目を追跡できないことや、展開する議論に適応できないほど硬直していることに気づくのです。結局はそれを放棄し、散らばったファイルの混沌としたシステムに戻ってしまうのです。
これを避けるには、有用なテンプレートと無用のテンプレートの違いを理解する必要があります。研究論文管理ツールが単なる放置文書ではなく、実際に役立つものとなるための重要な機能をご紹介します。✨
- 出典管理フィールド： テンプレートには、著者名、タイトル、出版物、日付、URLまたはDOIといった引用情報の詳細をすべて記録する専用スペースが必要です。優れたテンプレートには、引用スタイル（APA、MLA、シカゴなど）用のフィールドも備わっており、後で書式を修正する手間を省けます。これがあなたの出典テーブルであり、堅牢である必要があります。
- メモと出典のリンク機能：素晴らしい引用を見つけたのに、数週間後にはその出典がわからなくなることはありませんか？優れた管理ツールなら、メモを直接出典にリンクできるため、引用元を探す時間を無駄にすることがなくなります。
- アウトラインの柔軟性：研究を進めるにつれて主張は変化します。固定的な構造に縛り付ける静的なテンプレートは無意味です。文書全体を壊すことなく、アウトラインのセクションをドラッグ＆ドロップで自由に再配置できる機能が必要です。
- 進捗管理：研究論文の執筆は短距離走ではなく、マラソンのようなものです。「未読」「下書き中」「修正中」といった進捗ステータスを備えたテンプレートは、モチベーションを維持し、次に何に取り組むべきかを明確にします。
- 共同作業サポート：共著者との作業や指導教員からのフィードバックが必要な場合、リアルタイム編集、コメント機能、タスク割り当てなどの機能が不可欠です。これにより、すべてのやり取りが電子メールスレッドに散らばることなく、一箇所に集約されます。
- フォーマット互換性：最終論文はWordやGoogle ドキュメント形式での提出が求められるでしょう。テンプレートが適切にエクスポートされるか、さらに理想的にはZoteroやMendeleyなどの参考文献管理ツールと連携し、ワークフローを効率化できるか確認してください。
必要な要素がわかったところで、検討に値するテンプレートをいくつかご紹介します。
11種類のFreeリサーチペーパー整理テンプレート
これらのテンプレートの範囲は、視覚的なブレインストーミングツールから構造化されたプロジェクト管理ツールまで多岐にわたります。個人での学術研究に適したものもあれば、チームでの研究プロジェクトで真価を発揮するものもあります。重要なのは、自分が「こうあるべき」と思う方法ではなく、実際にどのように仕事をしているかに基づいて選ぶことです。
これらのテンプレートは、視覚的なブレインストーミングツールから構造化されたプロジェクトトラッカーまで範囲が広いです。個人での学術研究に適したものもあれば、チームでの研究プロジェクトで真価を発揮するものもあります。重要なのは、理想的な働き方ではなく、実際の自分の働き方に合わせて選ぶことです。
1. ClickUpリサーチレポートテンプレート
白紙から正式な研究論文を始めるのは気が重くなります。単に文章を書くだけでなく、学術論文の標準的なフォーマットを覚えながら研究を進めなければならないからです。ClickUpの研究報告書テンプレートは、エグゼクティブ要約、方法論、調査結果、結論の各セクションを備えた正式な報告書の完了済みフォーマットを提供することで、この問題を解決します。散らかったフォルダではなく、プロジェクト全体を管理する単一のワークスペースが手に入ります。
ClickUpリサーチレポートテンプレートの事前構築済みセクションは標準的な学術論文フォーマットを反映しているため、構造ではなくコンテンツに集中できます。ClickUpカスタムフィールドでワークフロー内に直接出典表を作成し、著者名や出版年月日から各出典のステータスまですべてを追跡。ClickUp Docsでリサーチ資料のすぐ隣に下書きを作成し、アウトライン・メモ・出典を単一ビューで管理。 情報統合とパターン発見を加速：ClickUp Brainで複雑な資料を要約したり、メモ間の接続を提案したりできます。
ClickUpリサーチレポートテンプレートは、構造化された研究レポートを作成する必要があり、整理システムと執筆環境を一箇所に統合したい学生やプロフェッショナルに最適です。
2. ClickUp リサーチホワイトボードテンプレート
最良のアイデアは必ずしも整然とした直線的な順序で訪れるわけではありません。初期のブレインストーミングを硬直したトップダウン式のアウトラインに無理に当てはめようとすると、創造性が損なわれる可能性があります。構造を確定する前に、接続を探索し、関連する考えをグループ化し、全体像を把握するためのスペースが必要です。
ClickUpリサーチホワイトボードテンプレートがこの視覚的なキャンバスを提供します。柔軟なスペースで、概念を整理し、情報源間の接続を描き、論理のフローを試行錯誤できるため、線形構造に固執する前にアイデアを自由に展開できます。
ClickUpリサーチホワイトボードテンプレートは、視覚的に制限のあるリストではなく、アイデアを自由にまとめる柔軟な空間を提供します。ドラッグ＆ドロップでノードを操作し、関連する情報源や概念をグループ化。研究の異なる要素がどう結びつくかを直感的に把握できます。ブレインストーミングから実行への橋渡しを実現——アイデアが固まったら、ワンクリックでホワイトボードの要素をタスクやドキュメントセクションに直接変換。視覚的なマップを実行可能なプランへと進化させます。
ClickUpリサーチホワイトボードテンプレートは、詳細に埋もれる前に論文全体の構造を把握する必要がある視覚的思考者に最適です。視覚的な文献レビューを作成し、異なる著者や研究があなたの中心的な主張や互いにどのように関連しているかをマップするために活用してください。
📚 こちらのビデオで、セカンドブレインツールがどのようにメモを整理し、アイデアを接続し、散らばった情報を実践的な知識に変えるのかをご覧ください。
3. ClickUpリサーチメモテンプレート
図書館で丸一日を費やし、十数本の記事を読んだ。今、山のようなメモと、各情報源の要点をぼんやりと覚えているだけだ。ようやく執筆に取りかかろうとすると、何が重要だったかを思い出すためだけに、すべてを再読しなければならない。
ClickUpリサーチメモテンプレートはこの膨大な時間の浪費を防ぎます。調査の進捗に合わせて発見事項を簡潔なメモフォーマットで記録する効率的なテンプレートであり、途中で見落とした洞察がないことを保証します。
ClickUpリサーチメモテンプレートは、各情報源の発見を統合することを強制します。同時に、記憶が鮮明なうちに要約を作成することで、後で簡単に参照できる要約ライブラリを構築します。各メモが標準化されたフォーマットに従うため、生のメモを漁る必要なく、異なる情報源間の発見や議論を素早く比較できます。 このメモフォーマットは注釈付き書誌情報の作成に最適であり、参考文献をまとめる際にステップを省けます。
ClickUpリサーチメモテンプレートは、進捗に合わせて記録・統合したい研究者に最適です。体系化された研究ライブラリを継続的に構築するため、プロジェクト終了時にすべてを整理するという膨大なタスクに追われることはありません。
4. ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレート
論文や学位論文は単なる一つのプロジェクトではありません。それは十数もの小さなプロジェクトが一つにまとまったものです。IRB承認の管理、参加者募集、データ収集、分析、執筆をこなしながら、指導教官にも常に状況を共有し続けなければなりません。単純な文書テンプレートでは到底対応しきれません。
当初UXリサーチ向けに設計されたClickUpユーザーリサーチプランテンプレートは、大規模な学術プロジェクトにも完璧に適応します。研究プロセスと執筆作業を同時に管理するために必要な構造を提供します。
ClickUpユーザーリサーチプランテンプレートには、研究課題・仮説・方法論を定義する明確なセクションが用意されており、プロジェクト開始時から焦点を維持できます。 締め切りが迫るのを放置するのはやめましょう。提案書の提出から最終稿の完成まで、すべてのマイルストーンを追跡するClickUpタスク機能を活用してください。共有ワークスペースでのリアルタイム編集、コメント、タスク割り当てといったコラボレーション機能により、フィードバックやコミュニケーションを作業自体と結びつけることで、指導教官や共著者との電子メールのやり取りを終わらせましょう。
ClickUpユーザーリサーチプランテンプレートは、大学院レベルの研究に強力なプロジェクト管理機能を提供し、数ヶ月から数年にも及ぶ研究計画の進捗管理を支援します。複雑な多段階プロジェクトを管理する大学院生や研究チームに最適で、高度な組織化を必要とする研究に効果を発揮します。
5. ClickUp 市場調査テンプレート
学術研究は孤立して存在するものではありません。自身の仕事が既存の研究の全体像にどう位置づけられるかを理解することが極めて重要です。ClickUpの市場調査テンプレートは、複数の情報源から情報を収集・整理・分析するための体系的な枠組みを提供し、文献レビューや競合分析セクションにおいて非常に有用です。
ClickUp市場調査テンプレートは、情報源を論理的なカテゴリーに整理し、複数の研究における主要な発見を追跡することで、二次調査の構造化を支援します。既存文献の不足点を特定し、異なる研究者間の方法論を比較し、自身の主張を裏付ける傾向を記録するために活用してください。このテンプレートに組み込まれたタスク管理機能により、共同プロジェクトでは特定の調査領域をチームメンバーに割り当てることが可能です。
ClickUpの市場調査テンプレートは、ビジネススクール生、社会科学研究者、体系的な文献レビューを行うすべての方々に便利です。大量の既存研究を一貫性のある知見に統合する必要がある場合に最適です。
6. ClickUp 株式調査レポートテンプレート
金融、経済学、ビジネス分野の研究者向けに、ClickUp株式調査レポートテンプレートは分析の深みを追求した専門的な構造を提供します。当初は財務分析向けに設計されましたが、その厳密な枠組みはデータ駆動型の論証と体系的な提言を必要とするあらゆる研究に最適です。
ClickUpの株式調査レポートテンプレートは、エグゼクティブ要約、詳細分析、裏付けデータ、提言を含む結論といった事前構築済みセクションを提供します。証拠に基づく論証を重視しているため、複雑なデータを明確に提示する必要がある定量的研究論文に最適です。このテンプレートの構造化されたアプローチにより、査読者が期待する重要な分析ステップを見落とすことがありません。
ClickUpの株式調査レポートテンプレートは、MBA学生、経済研究者、そして広範な定量分析と正式な提言フレームワークを必要とする論文執筆者にとって最適です。
7. ClickUp データ分析結果テンプレート
研究の分析段階は多くのプロジェクトが停滞するポイントです。データは存在するものの、それをまとまりのある知見に変換するのは圧倒的な作業に感じられます。ClickUpデータ分析結果テンプレートは、分析プロセスを記録し、結果を明確で再現可能なフォーマットで提示するための構造化された枠組みを提供します。
ClickUpデータ分析結果テンプレートは、生データの整理、分析手法の文書化、結果の論理的な順序での提示を支援します。分析したデータセット、実施した統計的検定、各分析が支持する結論を追跡するために活用してください。このテンプレートは、データの収集から知見の導出に至る明確な監査証跡を維持し、研究の信頼性確保に不可欠なプロセスを保証します。
ClickUpデータ分析結果テンプレートは、定量的研究者、STEM分野の学生、結果と共に分析手法の記録が必要なデータセットを扱う全ての方に最適です。
8. ClickUp 助成金申請書テンプレート
資金調達は、大規模な研究プロジェクトにおける最初の障壁となることが少なくありません。ClickUpの助成金申請書テンプレートは、研究目的から予算の根拠説明まで、成功する資金申請書の多様な構成要素を体系的に整理するための包括的な枠組みを提供します。
ClickUp助成金提案書テンプレートは、資金提供者が求める各セクション（問題定義、方法論、タイムライン、期待される成果など）の作成を支援します。ClickUpタスク機能で提案書の各セクションの締切を追跡し、共同研究者に作業を割り当てましょう。テンプレートの進捗管理機能により、提出期限前にどのセクションが完了し、どのセクションが未完了かを一目で確認できます。
ClickUp助成金申請書テンプレートは、複数の貢献者を調整し、厳格な提出要件を満たす必要がある、機関内または外部資金を申請する教員、博士課程学生、研究チームにとって不可欠です。
9. ClickUp 学習管理システム導入テンプレート
大規模な研究プロジェクトでは、チームメンバーのトレーニング、プロトコルの管理、複数の研究者間で一貫した方法論の確保が必要となることがよくあります。ClickUp学習管理システム導入テンプレートは、研究トレーニング資料の整理とチームの能力追跡のためのフレームワークを提供します。
ClickUp学習管理システム導入テンプレートは、研究プロトコルの文書化、新規チームメンバー向けチェックリストの作成、必須認定資格やトレーニングモジュールの完了状況の追跡を支援します。複数拠点での研究や研究助手を伴うプロジェクトにおいて、全員が同一の手順を遵守し、データ品質基準を維持することを保証します。
ClickUp学習管理システム導入テンプレートは、研究室責任者、研究チームを管理する主任研究者、複数の貢献者間で標準化されたトレーニングを必要とする研究を実施する方々に特に有用です。
10. Template.net 提供 研究論文用グラフィックオーガナイザー テンプレート
時には、パソコンを開く前に、まず紙に考えを書き出す必要があるものです。議論を視覚的に整理する必要がある方には、シンプルで印刷可能なグラフィックオーガナイザーが最適な出発点となります。Template.netの研究論文用グラフィックオーガナイザーは、論文の核となる構造——主張、それを支える論拠、そして各論拠の根拠——を可視化することに重点を置いています。
Template.netリサーチペーパー・グラフィックオーガナイザーは、デジタル下書きに移行する前にペンと紙で計画を立てる触覚的な体験を好む方に最適な、シンプルな印刷可能なフォーマットを提供します。明確な視覚的レイアウトにより、主要な論旨とそれを支える論点の関係を把握できます。初期のブレインストーミングセッション中に、論文の全体像を把握する迅速な方法です。
このテンプレートには制限があります。タスク追跡機能、共同作業機能、本格的な情報源管理機能を持たない、静的で独立した文書です。これらの重要な機能には別途システムを構築する必要があり、避けようとしている混乱状態に戻ってしまう可能性があります。初期のブレインストーミングのみを目的とした、迅速で視覚的なエッセイのグラフィックオーガナイザーを求める学生に最適です。
11. Bit.ai 提供 研究論文テンプレート
研究論文をチームで作成する際、メンバーがそれぞれ異なるバージョンのWord文書を扱うのは混乱の元です。全員が共同で執筆できる単一のコラボレーションスペースが必要です。Bit.aiの「研究論文テンプレート」は、研究論文用に事前構成されたセクションを備えた共同編集可能な文書を提供し、リアルタイム共同編集と埋め込みメディアのサポートを実現します。
Bit.aiリサーチペーパーテンプレートには、学術論文フォーマットの標準構成要素に対応した既成の領域が用意されています。ビデオ、ファイル、リンクを文書に直接追加でき、チームに豊富な背景情報を提供可能です。複数の著者が同時に編集できるため、連携が重要なグループ執筆セッションに最適です。
ただし、Bit.aiリサーチペーパーテンプレートは、真のプロジェクト管理ツールというより共有文書としての機能に重点を置いています。別データベースでの情報源追跡や、多段階プロジェクトとしての研究プロセス全体を管理する点では、堅牢性に欠けます。共同執筆を主目的とし、コラボレーション機能が組み込まれた洗練された文書テンプレートを求めるチームには適しています。
こちらもご覧ください：研究論文の書き方：ステップバイステップガイド
研究を整理し、より優れた論文を執筆する
適切な研究論文整理テンプレートは、混沌から明確で管理しやすいワークフローへと導きます。情報源の追跡、論旨の構築、最初のメモから最終稿までの進捗管理を一元的に行える場所を提供します。📚
研究論文が失敗するのは、アイデアの欠如が原因であることは稀です。失われた出典、忘れられた接続、整理されていない草稿が原因で困難に直面するのです。優れたテンプレートは、最初からプロセスに構造を組み込むことで、こうしたよくある落とし穴を防ぎます。
初めての学期論文でも、10章目となる修士論文でも、整理ツールから始めれば後戻り作業が大幅に削減され、「どこで読んだっけ？」というイライラから解放され、執筆の勢いを維持できます。今すぐClickUpで無料で始め、検索時間を減らし執筆時間を増やしましょう。🙌
よくある質問
はい——ClickUpのようなプロジェクト管理プラットフォーム上で構築されたテンプレートには、リアルタイム編集、コメント機能、タスク割り当て、共有作業スペースといった共同作業機能が備わっており、共同執筆論文に最適です。
研究用グラフィックオーガナイザーは、情報源・概念・論点間の関係を可視化するツールである一方、エッセイのアウトラインテンプレートは論文本体に直線的なテキストベースの構造を提供する。
APAやMLAなど、必要なスタイルに合わせてセクションヘッダーや引用フィールドを調整でき、専門分野の慣例に沿うよう構造をカスタマイズ可能です。