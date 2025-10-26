人生を整理する20のNotionプランナーテンプレート

優れたプランナーは、個人の整理整頓をサポートします。

お好みの方法で全てのToDoを整理し、時には緊急度に基づいてスケジュールすることも可能です。かつての鉛筆とカレンダーによる管理方法は、デジタルプランナーによって今やはるかに強力になりました。

Notionプロジェクト管理用のタイムトラッカーテンプレートを含むNotionプランナーテンプレートは、時間追跡、ビジョンボード、カレンダー同期といった追加機能を提供します。

タスクはGoogle カレンダーなどの外部ツールにも表示可能。二重予約を防ぎます。

すぐに始められるよう、オールインワンソリューションとして機能し、使いやすく、非常に効率的な最高の無料Notionプランナーをいくつかご紹介します。

トップクラスのNotionプランナーテンプレート一覧

最高のNotionとClickUpプランナーテンプレートの要約テーブルはこちら：

テンプレート名 テンプレートをダウンロード 主な機能 こんな方に最適です* ビジュアルフォーマット* 究極のライフプランナーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード ウェルネス、財務、プロジェクト管理、カスタマイズ可能、トラッカー ウェルネス、財務、目標のバランスを取る個人向け Notionページ、ダッシュボード タスク管理テンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード 優先度管理センター、柔軟なビュー、タスク整理機能 構造化されたデイリープランナーが必要な方へ Notionページ、リスト、ボード、カレンダー マネートラッカーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 支出/収入/サブスクリプションの追跡、チャート フリーランス、学生、財務管理を行うプロフェッショナル Notionページ、データベース ソーシャルメディアカレンダーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード AI投稿アイデア、カレンダー/ボードビュー、マルチプラットフォーム対応 コンテンツ作成者、マーケティングチーム Notionページ、カレンダー、ボード サブスクリプショントラッカーテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード ビジュアルダッシュボード、支払いボタン、年間費用チャート 定期的な支出を追跡するユーザー Notionページ、ダッシュボード 結婚式プランナー用予算・スケジュール・タスク管理テンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 予算管理ツール、出欠確認、タイムライン、ムードボード カップル向け結婚式プラン Notionページ、ボード 学生グループ課題テンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード 役割分担、進捗管理、ミーティングメモ、共有プレイリスト グループプロジェクトを管理する学生 Notionページ、ボード パスワード管理テンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード ログインストレージ、カテゴリ分け、簡単な検索 複数のアカウントをお持ちの方 Notionページ、データベース 究極の読書記録トラッカーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 読書リスト、進捗管理、名言集、振り返り 読書記録／目標追跡 Notionページ、データベース Christine Tayのオールインワンプランナーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード ToDoリスト、読書記録、欲しいものリスト、目標 タスクと目標を管理する多忙なプロフェッショナル Notionページ、ダッシュボード クリスマスパーティープランナーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード ゲストリスト、メニュー、予算、チェックリスト ホリデーホスト、イベントプランナー Notionページ リンク、ショートカット、バッジテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード 一元化されたリンク、バッジ、カテゴリ 学生、研究者、デジタルプロフェッショナル Notionページ 旅行プランナー、旅程表、バケットリストテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 複数目的地追跡、経費追跡、日記機能 複雑な旅行をプランする旅行者 Notionページ、データベース Janice Studiesの学生ダッシュボードテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 課題、試験、メモ、リマインダー 学業を管理する学生向け Notionページ、ダッシュボード 旅行パッキングリストテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード パッキングカテゴリ、チェックリスト、コーディネートプランナー 頻繁に旅行する方 Notionページ、チェックリスト 目標と習慣トラッカーテンプレート (Notion) このテンプレートをダウンロード 目標の細分化、視覚的記録、柔軟なカスタマイズ 目標や習慣を追跡している方へ Notionページ、トラッカー 出張経費管理＆予算ツールテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード リアルタイム記録、通貨換算、グループ別内訳 費用を分担するグループ旅行者向け Notionページ、データベース グループ旅行招待＆投票テンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 出欠確認、投票、旅行情報の集約 旅行計画ツール、グループプランナー Notionページ、投票 ホリデーギフトトラッカーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード ギフトアイデア、予算管理、視覚的レイアウト 贈り物選び、休暇計画 Notionページ、トラッカー ロードトリップ旅行プランナーテンプレート（Notion） このテンプレートをダウンロード 旅程表、マップ、経費管理ツール、ダッシュボード ロードトリッパー、旅行プランナー Notionページ、マップ ClickUp デイリープランナーテンプレート 無料テンプレートを入手 ドラッグ＆ドロップ操作、優先度管理、視覚的な追跡 プロフェッショナル、日々のタスク管理が必要な個人向け ClickUp リスト、ボード ClickUpデイリーログテンプレート 無料テンプレートを入手 体系化された活動追跡、リアルタイム記録 習慣形成ツール、業績評価ツール ClickUp リスト、ドキュメント ClickUp 日次時間割テンプレート 無料テンプレートを入手 タイムブロック、自動更新、集中/柔軟性 学生からプロまで、ルーティンを最適化 ClickUp リスト、カレンダー ClickUp従業員日次活動報告書テンプレート 無料テンプレートを入手 リアルタイムのタスクログ、パフォーマンス追跡 マネージャー、チームリーダー、リモートチーム ClickUp リスト、ボード ClickUpプロジェクトプランナーテンプレート 無料テンプレートを入手 成果物管理、マルチビュー、障害要因/タイムライン 複雑なプロジェクトをプランするTeams向け ClickUp リスト、ボード、カレンダー ClickUp 休暇プランナーテンプレート 無料テンプレートを入手 一元化されたプラン、ファイルストレージ、グループ追跡 家族、グループ旅行者 ClickUpリスト、ドキュメント ClickUp カレンダー To Do リスト テンプレート 無料テンプレートを入手 スケジュール管理＋タスク追跡、カテゴリ分け、視覚的ビュー ビジュアルプランナー、日次/週次タスク管理 ClickUp リスト、カレンダー ClickUp 年間カレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 年間概要、月別内訳、タイムライン 戦略的プランナー、チーム向け ClickUp リスト、カレンダー ClickUp 週間カレンダーテンプレート 無料テンプレートを入手 週間プランニング、ドラッグ＆ドロップ、リアルタイム更新 個人、優先度を調整するチーム ClickUp リスト、カレンダー ClickUp ブログプランナーテンプレート 無料テンプレートを入手 コンテンツワークフロー、締切管理、定期的なスケジュール ブロガー、コンテンツチーム ClickUp リスト、ボード

優れたNotionプランナーテンプレートの条件とは？

Mondayにノートパソコンを開くと、カレンダーに一週間の予定がひと目でわかる様子を想像してみてください：ミーティングはカレンダー上でブロック表示され、色やることリスト、習慣チェックボックス、そして木曜日の食事プランまで。

これがまさに、Notionテンプレートギャラリーの無料プランナーテンプレートが実現する仕事です。

優れたデザインのNotionテンプレートは時間を整理し、習慣トラッカーテンプレートなどのツールを使って短期タスクと長期目標の両方を追跡するのに役立ちます。信頼できるテンプレートの特徴は以下の通りです：

✅ 日常タスク、週間プランナー、プロジェクト管理など、用途を明確に定義

✅ 整理されたセクション、フィルター、リンクされているビューで構造をすっきり保ちます

✅ レイアウト、色、アイコン、タグを柔軟にカスタム可能。最高のカスタマイズ性を誇るテンプレートの一つです

✅ 複数のプランビューを提供：デイリープランナー、ウィークリーブレイクダウン、マンスリー目標

✅ データベース、習慣トラッカー、カレンダー同期など、Notionの組み込みツールを活用

20のNotionプランナーテンプレート

1日、特別な行事、旅行、あるいは1年全体をより効率的に管理する方法をお探しですか？

時間を最大限に活用するための、最も効率的なプランナーと人気のNotionテンプレートトップ20をご紹介します：

1. 究極のライフプランナーテンプレート

via Notion

キャリアチェンジをプラン中ですか？運動習慣を継続したいですか？衝動買いを減らしたいですか？Notionの究極ライフプランナーは、特に自己成長において、様々な場面で役立ちます。

このテンプレートは、個人目標・財務目標・健康目標を複数のツールを切り替えずに体系的に管理したい方に向けた設計です。内蔵の週間プランナー、財務管理ツール、栄養記録、プロジェクト管理ページにより、生活全体の概要を1か所で把握できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

ウェルネス、財務、自己成長をシームレスに統合したダッシュボードを実現

カスタマイズ可能なレイアウトで、栄養記録からプロジェクトのマイルストーンまで、最も重要な事項を優先的に管理できます。

組み込みのトラッカーと可視化機能で、人生のあらゆる領域における傾向を把握し、進捗を祝うことができます。

✨ こんな方に最適：健康管理、財務計画、長期的な個人目標を統一されたワークスペースで両立させたい方。

2. タスク管理テンプレート

via Notion

Mondayの朝、受信トレイには散らかったアイデア、中途半端なToDo、忘れられた締切が山積み。タスク管理テンプレートは、ToDoリストを一箇所に集約し、優先度とタイムラインで整理することで、混乱を断ち切る手助けをします。

優先度センターを活用すれば、期限切れのタスク、次にやるべきこと、そして既に完了した進捗が一目で把握できます。このテンプレートは、体系的なアプローチで日次プランナーを必要とする方に最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

すべてのタスク、アイデア、期限を1つの整理されたスペースに記録することで、瞬時に頭をすっきりさせます

優先度センターが緊急かつ期限切れのタスクを可視化。見落としをゼロにします

柔軟なビュー（リスト、ボード、カレンダー）がワークフローに順応。チェックリスト派でもビジュアルプランナー派でも対応します。

✨ こんな方に最適：タスクを整理し、優先順位をつけ、ストレスなく実行するための体系的な日次プランナーを求めるすべての方。

3. 資金管理テンプレート

via Notion

複数のアカウント管理から週間支出の抑制まで、マネートラッカーテンプレートと財務管理ツール、プロ仕様の請求書、Notion請求書テンプレートが、すっきりとした1つのNotionテンプレートで財務状態の全体像を把握できます。

支出を簡単に分類し、収入を記録し、送金を監視。さらに、組み込みのサブスクリプション管理Notionテンプレートで予期せぬ請求を回避できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

収入源から定期的な支出やサブスクリプションまで、財務状況全体を一目で把握できます

スマートな分類とチャートで予算管理や支出追跡が簡単に

サブスクリプショントラッカーで、更新忘れや隠れた料金に二度と驚かされることはありません

✨ こんな方に最適：複数のアカウントを管理し、財務状態の改善を目指すフリーランス、学生、またはプロフェッショナル。

4. ソーシャルメディアカレンダーテンプレート（Notion AI搭載）

via Notion

木曜日の午後、上司から来週のコンテンツスケジュールを求められたのに、まだ3つの別々のドキュメントから投稿を寄せ集めている状態ではありませんか？

ソーシャルメディアカレンダーはこの課題を解決します。1つのNotionテンプレートで、すべてのソーシャルコンテンツの下書き作成、スケジュール設定、整理が可能。カレンダービューとボードビューの切り替えで複数プラットフォームを横断的にプランし、Notion AIを活用すれば投稿アイデアの生成や下書きの即時修正が行えます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

あらゆるプラットフォーム向けのコンテンツを、プラン・下書き・スケジュール管理まで一元的に行えます

Notion AIを活用して投稿アイデアをブレインストーミングし、コンテンツを再利用し、公開ワークフローを最適化しましょう

カレンダービューとボードビューを切り替えて、公開予定の内容と時期を瞬時に把握

✨ こんな方に最適：複数プラットフォームでの公開スケジュール管理や投稿の再利用を行うコンテンツ作成者やマーケティングチーム。

5. サブスクリプショントラッカーテンプレート

via Notion

サブスクリプショントラッカーテンプレートは、シンプルな視覚的ダッシュボードで定期的な支出を把握しやすくします。有効なサブスクリプション、最終更新日、支払いのがれているか、または完了しているかをビューできます。

ワンクリック「支払い」ボタンと年間費用チャートを備えたこのNotionサブスクリプショントラッカーは、フリーランスや学生、毎月の予算管理を取り戻したい全ての人に最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

ビジュアルダッシュボードで、すべての有効なサブスクリプション、更新日、月間総支出を瞬時に把握できます

ワンクリック「支払い」と年間費用チャートで支払いを管理し、予算の漏れを防ぎます

フリーランス、学生、あるいは手間をかけずに定期的な支出を管理したいすべての人に最適です。

✨ こんなユーザーに最適： 定期的な支出を簡単に追跡し、更新期限を事前に把握したいユーザー。

6. ウェディングプランナー用予算・スケジュール・タスク管理テンプレート

via Notion

結婚式まであと6ヶ月。業者との打ち合わせ、ゲストリスト、Pinterestボードに圧倒されていませんか？このNotionプランナーテンプレートが全てをまとめます。

予算管理ツールや出欠確認リストから契約書やデザインインスピレーションまで、この包括的なテンプレートが散らばったメモを置き換えます。やることリストとタイムラインビューでスケジュールを管理し、ムードボードでパートナーやプランナーとテーマを共有しましょう。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

ベンダー連絡先からゲストリストまで、あらゆる詳細を一元管理

組み込みの予算管理機能とタイムラインで、プランをスケジュール通りに予算内で進められます

ムードボードやインスピレーションギャラリーでテーマの共有を容易にし、ビジョンを他者と共有しましょう

✨ こんな方に最適：結婚式をプラン中のカップル。業者手配からゲストリストまで、すべてを一箇所で管理したい方に。

7. 学生グループ課題テンプレート

via Notion

学生グループ課題テンプレートは、土壇場のパニックから抜け出すための解決策です。

責任の割り当て、リンクの保存、ToDoリストの追跡に特化したスペースで、混沌としたグループワークに秩序をもたらします。ミーティングメモや締切、共有プレイリストまで追加すれば、チームワークがストレスではなく進捗へと変わります。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

役割を割り当て、進捗を追跡し、リソースを一箇所に保存——もう慌ただしいグループチャットは不要です

組み込みのミーティングメモと期限リマインダーで全員の責任を明確にし、認識を同じページにします

共有プレイリストとカスタマイズ可能なセクションで、チームワークをより楽しく、ストレスを軽減します

✨ こんな方に最適：グループプロジェクトの仕事に取り組む大学生や高校生で、明確な進捗管理と責任分担を共有したい方。

8. パスワード管理テンプレート

via Notion

パスワード管理テンプレートは、すべてのログイン情報を安全かつ整理された一箇所に保管するためのシンプルで使いやすいツールを提供します。個人アカウントの管理、仕事用ログイン、チームとの共有アクセスを問わず、このNotionテンプレートによりユーザー名とパスワードが常に手元にある状態を保証します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

すべてのログイン情報を暗号化されたセキュリティな場所に一元管理。簡単にアクセス可能。

アカウントをカテゴリ別（仕事用、個人用、共有）に整理し、必要な時に素早くアクセスできるようにします

パスワード再設定の煩わしさやロックアウトを解消。アカウントに閉じ込められる心配はもうありません

✨ こんな方に最適： 複数のアカウントを管理し、セキュリティと一元化されたログイン情報ストレージをお探しの方。

9. 究極の読書記録トラッカーテンプレート

via Notion

究極の読書記録ツールで読書習慣を定着させましょう。読書リストの整理、ページ数の追跡、読後メモが可能です。各書籍ごとに専用ページを用意し、感想・引用文・ハイライトをまとめて管理できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

読書リスト・進捗・振り返りを、視覚的に魅力的で気が散らないスペースで整理します

各書籍専用のページで、読書中に引用文やメモ、個人的な気づきを記録できます

進捗追跡機能で継続的なモチベーションを維持し、ページごとに読書目標を達成しましょう

✨ こんな方に最適： 読書目標を継続的に達成し、重要な学びを振り返りたい方。

10. Christine Tayのオールインワンプランナーテンプレート

via Notion

Christine TayのオールインワンNotionプランナーテンプレートは、すべての要素を整理された直感的なテンプレートに集約。操作性とカスタマイズ性に優れ、ToDoリストや読書記録からウィッシュリスト、長期目標まで、日常業務から大局的な計画までを管理するシステムを提供します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

やることリスト、読書記録、ウィッシュリスト、長期目標を直感的なダッシュボードに統合

簡単にカスタマイズ可能—自分のスタイルに合わせてセクション、アイコン、色を追加できます

日々のタスクから全体プランまで効率化。見落とすことなく、すべてを整理整頓。

✨ こんな方に最適： 個人的なタスク、読書記録、ウィッシュリストを単一のダッシュボードで管理する多忙なプロフェッショナル。

11. クリスマスパーティープランナーテンプレート

via Notion

休暇の集まりまであと2週間。返信確認、メニュー、予算がテキストや付箋に散らばっていませんか？クリスマスパーティープランナーテンプレートならすべてをまとめられるので、ホスト役を心から楽しめます！

このNotionプランナーテンプレートは、ゲストリストの追跡、料理の計画、予算内での準備をサポートします。要するに、直前のトラブルを減らすための頼れるツールです。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

ゲストリスト、メニュー、予算を一元管理。散らかったメモやスプレッドシートなしで、細部までプランを立てられます。

視覚的なチェックリストとリマインダーで、出欠確認・買い物・準備を確実に管理。慌てふためくことはありません

ストレスフリーなホスティングを実現する設計で、運営管理ではなく思い出に残る瞬間づくりに集中できます。

✨ こんな方に最適： 予算管理、ゲストリスト作成、ストレスフリーな調整に重点を置いたホリデー集まりの計画を立てるホスト。

via Notion

あの役立つ記事が必要なのに、ブラウザの履歴や先週閉じたランダムなタブに埋もれてしまっていて、どこにあるか見当もつかない。

リンク、ショートカット、バッジ用Notionテンプレートは、重要なリソース、ツール、献立表、お気に入りページを一元管理するスペースを提供します。学生、研究者、デジタルプロフェッショナルに最適で、ワンクリックですべてを整理しアクセス可能に保ちます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

重要なリンク、リソース、ショートカットを一元管理し、瞬時にアクセス可能に。タブやブックマークを紛失する心配はもうありません。

カスタマイズ可能なバッジとカテゴリで、プロジェクト別・テーマ別・優先度別に簡単に整理できます

学生、研究者、デジタルプロフェッショナルに最適。常用ツールや参照資料を一元管理できる hub として活用できます。

✨ こんな方に最適： 必要なツールや資料に素早くアクセスしたい学生、研究者、デジタルワーカー。

13. 旅行プランナー、旅行日程表、バケットリストテンプレート

via Notion

ついに、ここ3年間ずっとバケットリストに載せていた夢の休暇のプランを立てました。

しかし問題が：フライトまであと数日なのに、ホテルの予約確認メールは受信トレイの奥深くに埋もれ、旅程表はまだメモアプリに保存されたまま。そして今気づいた——都市間の列車時刻を確認するのを忘れていたのだ。

もしこれがあなたなら、Notionの旅行プランナーテンプレートがすべてを整理します。この旅行プランナーNotionテンプレートは、シームレスな体験を求める旅行者のために設計されており、複数目的地プラン、通貨別経費追跡、旅行日記スペースを機能しています。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

旅程や予約から予算、やりたいことリストまで、旅行のあらゆる側面を1か所で整理します

複数目的地プランと通貨別経費追跡で複雑な旅行も簡単に管理

組み込みのジャーナリング機能で、旅の思い出や写真、感想をその場で記録できます

✨ こんな方に最適：複数の目的地をプランする旅行者。移動手段や予算の追跡、思い出の記録をまとめて管理したい方に。

14. Janice Studiesの学生ダッシュボードテンプレート

via Notion

Janice Studiesの学生ダッシュボードは、学業と私生活全体を管理するための集中化されたユーザーなインターフェースを提供します。

このテンプレートを使えば、課題や試験、日々の行動アイテムを簡単に追跡しながら、各科目のメモやスケジュールを整理でき、直前の詰め込み勉強を回避できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

課題、試験、メモ、スケジュールを1つの分かりやすい学業ダッシュボードに統合

視覚的な進捗管理ツールとリマインダーで期限を確実に守り、土壇場での詰め込み作業を回避しましょう

あらゆる授業負荷に合わせてカスタマイズ可能。高校生から大学生まで理想的なツールです。

✨ こんな方に最適：課題・試験・メモを一元管理する学業ダッシュボードを求める学生。

15. 旅行パッキングリストテンプレート

via Notion

空港に着いて気づいた、充電器を忘れた！

旅行パッキングリストテンプレートは、必要なものをカテゴリー別に整理することで、忘れ物を防ぎます：衣類、電子機器、トイレタリーなど。直前に追加したアイテムを買い物リストに簡単に追加でき、毎日の服装をプランし、移動中にスマートフォンでパッキング済みのアイテムをチェックできます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

パッキング必須アイテム（衣類、電子機器、トイレタリー）を分類し、二度と忘れアイテムをしないようにします

インタラクティブなチェックリストと服装プランナーで、スマートな荷造りを実現し、過剰な荷物の持ち込みを防ぎましょう

モバイル対応デザインで外出先でもリストを更新可能。出発直前まで編集できます

✨ こんな方に最適：旅行の必需品を忘れず、荷物の詰め込みすぎを防ぎたい頻繁な旅行者。

16. 目標と習慣トラッカーテンプレート

via Notion

新しい言語を学ぼうと決心したのは、いったい何度あるでしょうか？

目標と習慣トラッカーテンプレートは、あなたの願望を日々のシステムに接続することで、その課題を解決します。目標をタイムライン（12週間、12ヶ月、5年）ごとに細分化し、キャリア、ウェルネス、自己成長といった人生の領域ごとに追跡しましょう。

このNotion目標トラッカーテンプレートは、明確な進捗記録を通じて視覚的に進捗を追跡し、継続的な取り組みをサポートします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

大きな目標を実行可能な日々の習慣に分解し、モチベーションを維持しながら責任を持って取り組めるようにします

視覚的な進捗記録とタイムラインで、数週間・数ヶ月・数年にわたる成長を可視化

キャリア、ウェルネス、学習、自己成長など、あらゆる生活領域に対応可能

✨ こんな方に最適： 体系的な目標管理と習慣追跡を通じて、長期的な個人成長やキャリア開発を目指すすべての方。

17. 出張経費管理＆予算ツールテンプレート

via Notion

グループ旅行で、食事代や移動費を割り勘するのに苦労したことはありませんか？誰が何を支払ったか、誰も覚えていないような状況です。

旅行経費管理＆予算ツールは、異なる通貨でもリアルタイムで経費を記録できるため、この問題を解決します。自動換算と旅行者別の内訳表示により、旅行後の面倒な計算なしで精算が可能です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

リアルタイム経費記録と自動通貨換算で、グループ旅行の管理が簡単になります

旅行者別の内訳で、誰が何を支払ったかを全員が把握可能。旅行後の気まずい計算は不要です。

視覚的な予算要約で支出を追跡し、予算超過を防ぎましょう

✨ こんな方に最適：費用の割り勘、共有予算の管理、リアルタイムでの支出追跡が必要なグループ旅行者。

18. グループ旅行招待＋投票テンプレート

via Notion

例えば、友人と週末の小旅行をプランしているとします。グループの半数は参加をまだ確定しておらず、チャットでは誰もどのアクティビティをやるか合意に至っていません。

グループ旅行招待＆投票用Notionテンプレートは、出欠確認フォーム、共有旅行詳細、アクティビティや日程の投票用組み込みアンケートで全てを簡素化します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

組み込みのRSVPフォームと投票機能でグループでの意思決定を効率化。終わりのないチャットスレッドはもう不要です。

旅行の詳細、日程、アクティビティの選択肢を一元管理し、調整を容易にします

プランを楽しく民主的にし、全員の意見が反映されることを保証します

✨ こんな方に最適：日程調整やアクティビティ計画、参加確認をグループチャットの混乱なしに管理する旅行プランナー。

19. ホリデーギフトトラッカーテンプレート

via Notion

ホリデーギフトトラッカーは、無料のNotionテンプレートでプレゼントのプラン・予算管理・進捗追跡を可能にします。最大の利点は、ギフトのアイデア、購入ステータス、一人当たりの支出、配送ステータスなどを、見やすいビジュアルレイアウトで管理できる点です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

贈り物のアイデア、購入ステータス、予算をリスト内の全員分管理。重複した贈り物や見落としがなくなります

視覚的なレイアウトで、まだプレゼントを購入すべき相手や、これまでに費やした金額が一目でわかります

計画的でストレスフリーなホリデーショッピングと心のこもった贈り物に最適です

✨ こんな方に最適：日程調整やアクティビティ計画、参加確認をグループチャットの混乱なしに管理する旅行プランナー。

20. ロードトリップ旅行プランナーテンプレート

via Notion

ロードトリップの途中で、次に立ち寄るプランだった町や、あの絶対行きたいダイナーがどこだったか思い出せない？そんな経験、ありますよね。

ロードトリップ旅行プランナーは、給油ポイントや景色の良い寄り道ルートをマップできる洗練されたNotionダッシュボードを含め、あらゆる詳細を事前に計画するのに役立ちます。

埋め込みGoogleマップ、視覚的な旅行日程表、内蔵経費管理機能を備えたこのNotionテンプレートは、自由な旅を楽しみつつ計画性を求める旅行者に最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

インタラクティブな旅程と埋め込みGoogleマップで、すべての立ち寄り先、食事、景色の良い寄り道を詳細に計画

組み込みの経費管理機能とパッキングリストで、旅行の計画から出発、帰着までを完璧に管理

美しいダッシュボードで、冒険のプランと記録が旅そのものと同じくらい楽しくなります

✨ こんな方に最適：家族、友人、同僚へのプレゼントをプラン・予算管理・整理したい贈り物選びの達人。

Notionの制限事項

Notionプランナーテンプレートは導入に最適ですが…実際の仕事に合わせて拡張することはほとんどありません。

また、Notionには導入前に知っておくべき他の問題点がいくつかあります：

多くのテンプレートは他人のワークフローに基づいて作られており、自身のワークフローに合致しないため、使いやすくするために鍵のシステムを壊したり、無理な対応を強いられたりすることがよくあります。

テンプレートの過度なカスタムは、データベースの問題、フィルター機能の破損、重複構造の発生を招き、明確さよりも混乱を増す結果になりかねません

テンプレートは通常、優先度の変化（個人追跡からチームプロジェクト管理への移行など）に 柔軟に対応できません 。

NotionのFreeプランではチーム利用に 1,000ブロックの上限 が設定されており、共同作業スペースでは不便に感じる場合があります

ワークフローが進化すればするほど、自動化やシームレスな連携、動的なタスクビューをサポートできない静的なテンプレートでは物足りなくなるでしょう

では、Notionの代替ツールにはどんなものがあるのでしょうか？ 早速見ていきましょう。

代替となるNotionテンプレート

Notionとは異なり、ClickUpは常に調整が必要な静的なテンプレートに依存しません。

組み込みの自動化機能、ネイティブの時間追跡、定期的なタスク、リアルタイム共同編集を備え、多くのNotionプランナーテンプレートに見られる過度なカスタムや拡張性のリミットといった問題を解決します。

より柔軟で長期的な解決策をお探しなら、変化するニーズに最適な10のClickUpプランナーテンプレートをご紹介します。

1. ClickUp デイリープランナーテンプレート

基本的な日々の管理のためにNotionテンプレートを調整するのに疲れていませんか？ClickUpデイリープランナーテンプレートは、ドラッグ＆ドロップでタスク管理ができる、すぐに使えるレイアウトを提供します。

このデイリープランナーテンプレートは、手動セットアップが全く不要で、優先度や進捗の視覚的追跡機能まで標準装備されています。

ミーティングや個人的な用事、締切に追われる仕事など、あらゆる状況をバランスよく管理するために、このテンプレートでタスクを分類（仕事・プライベート・目標）、優先度を管理し、一日を通して集中力を維持しましょう。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

ドラッグ＆ドロップで操作できるタスク管理機能付き、すぐに使えるレイアウト。手動セットアップは不要です。

優先度設定と視覚的な進捗追跡機能で、最も重要なことに集中できます

仕事を「仕事」「プライベート」「目標」で分類し、1日の全体像のビューを把握しましょう

✨ こんな方に最適：優先順位付け機能が組み込まれた、信頼できる日常タスク管理ツールを求めるプロフェッショナルや個人ユーザー。

2. ClickUp デイリーログテンプレート

単なるチェックリスト以上の振り返りツールが必要な方には、ClickUpデイリーログテンプレートが最適です。一日の活動を体系的に可視化し、完了したすべてを明確に把握できます。

このテンプレートでは、タスクの記録、進捗のメモ、完了ステータスのリアルタイムビューが可能です。さらに、期日、優先度、メモ用の組み込みフィールドにより、Notionのように複数のリンクされたデータベースを作成する必要なく、日々の作業の継続的な記録が得られます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

体系化された日々の活動追跡が習慣形成とパフォーマンス評価をサポートします

リアルタイムの記録と完了ステータス管理で、責任感とやる気を維持

期日、優先度、メモ用の組み込みフィールドにより、複数のデータベースが不要になります

✨ こんな方に最適：習慣形成やパフォーマンス評価をサポートする、体系的な日々の活動追跡を望むユーザー。

👀 豆知識：最初の市販デイリープランナーは1900年代初頭、イギリスのレッツ社によって発表されました。同社は現在も事業を継続しており、プランナーの不変の魅力が証明されています。

3. ClickUp 日次時間割テンプレート

時間がどこへ消えたのか分からないまま一日が過ぎてしまう時（Instagramリール、あなたのことですよ）、このテンプレートが1時間単位で構造化します。

ClickUpデイリー時間割テンプレートは、タスク・ミーティング・休憩・集中仕事の時間をブロックするのに役立ちます。授業管理が必要な学生や、集中仕事と事務作業の両立を目指すプロフェッショナルに最適です。

手書きプランナーとは異なり、リアルタイム追跡で自動更新されるため、時間の浪費を把握し、ルーティンを最適化できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

1時間単位で1日をタイムブロックし、集中力と柔軟性を最大化しましょう

リアルタイム追跡による自動更新で時間の浪費を特定し、ルーティンを最適化

深い仕事、ミーティング、休憩のバランスを取る学生やプロフェッショナルに最適です

✨ こんな方に最適：タイムブロッキングや構造化されたルーティンのフォロワーで、1日のあらゆる時間を最適化したい方。

4. ClickUp従業員日次活動報告書テンプレート

複数のプロジェクトをまたがってチームを管理していると、誰が何を担当しているのか把握しづらくなります。そして、締切がずれ始めるまで気づかないのです。

従業員日次活動報告書テンプレートは、管理者に日々のタスクの完了状況、所要時間、総合的な生産性をリアルタイムで明確に把握させるものです。このテンプレートは、リモートチームや業務運営に重点を置く役割において特に有益です。

個人のパフォーマンスを追跡し、遅延を可視化。タスクログ用の構造化されたフィールドと組み込みレポート作成機能で、責任感の強化を支援します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

マネージャー向けに、日々のタスクの完了状況と生産性をリアルタイムで明確にビュー化します

個人の進捗状況を追跡し、遅延を明確に可視化することで、責任感の向上を実現します。

リモートチームや構造化されたレポート作成が必要な業務役割に最適です

✨ こんな方に最適：プロジェクト横断で従業員のパフォーマンスや日々の成果を追跡するマネージャーやチームリーダー。

👀 豆知識：生産性向上専門家によると、朝10分のプランで1日最大2時間の無駄な努力を削減できるそうです。プランナーはそうした時間を取り戻す手助けをしてくれます。

5. ClickUpプロジェクトプランナーテンプレート

新しいプロジェクトを開始して3日経ったのに、タスクは散らかり、タイムラインは曖昧で、チームの役割も不明確です。

ClickUpプロジェクトプランナーテンプレートは、成果物の整理、責任の割り当て、進捗の可視化をカンバン、リスト、カレンダービューで実現する単一の構造化されたワークスペースを提供し、この課題を迅速に解決します。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

成果物の整理、責任の割り当て、進捗の可視化を1つのワークスペースで実現

複数のビュー（カンバン、リスト、カレンダー）があらゆるプロジェクト管理スタイルに対応します

組み込みのブロック機能とタイムライン追跡でプロジェクトをスケジュール通りに進め、チームの連携を強化します

✨ こんな方に最適：進捗、役割、タイムラインの可視性が必要な複雑なプロジェクトをプランするチーム。

6. ClickUp 休暇プランナーテンプレート

旅行日程、宿泊施設、書類などの旅行詳細を調整するのは、特に複数人が関わる場合、圧倒されることがあります。

ClickUpホリデープランナーテンプレートは、フライト、宿泊、アクティビティ、旅行ドキュメントなど、すべての休暇プランを一元管理します。日程調整や参加者の行き先追跡が簡単に行え、予約確認書や旅程表などの重要ファイルもセキュリティビューにまとめて保管できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

すべての休暇プラン（フライト、宿泊、アクティビティ、書類）を1つのセキュリティなスペースに集約します

グループ旅行や家族旅行の日程調整を簡単に進め、参加者の行き先を追跡しましょう

予約や旅程表などの重要ファイルを保存し、いつでも素早くアクセス可能に

✨ こんな方に最適：予約・書類・スケジュール管理など、休暇の計画を立てる家族やグループ旅行者。

👀 面白い事実：ベンジャミン・フランクリンは1700 年代に、プランナーのような方法を使用していました。彼は 1 日を特定の時間ブロックに分割しました。これは、今日でも使用されている時間ブロックの初期のバージョンです。

7. ClickUp カレンダー やること リスト テンプレート

タスクが積み上がり、締切が重なり始めた時、明確なカレンダービューは極めて重要です。

ClickUpカレンダーToDoリストテンプレートは、スケジュール管理とタスク追跡を柔軟なレイアウトで統合。日々の優先事項を管理しながら将来の計画を立てられます。タスクをカテゴリ別に整理し、期日を設定し、日単位や週単位で作業負荷を可視化できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

スケジュール管理とタスク追跡を柔軟なレイアウトで統合

カテゴリー別にタスクを整理し、期日を設定し、日単位や週単位で作業負荷を可視化しましょう

明確なカレンダービューでプランしながら、日々の優先度をしっかりと意識し続けましょう

✨ こんなユーザーに最適：タスクを視覚的に管理し、明確な日次・週次ビューで時間をプランしたい方。

💡 プロの秘訣: Notionでプロジェクト管理を試みているのに壁にぶつかっているなら、ブログ記事「プロジェクト管理にNotionを活用する方法」が、効果的な手法とそうでない手法を分析し、負担なくワークフローを効率化する方法を解説しています。

8. ClickUp 年間カレンダーテンプレート

年の半ばに差し掛かり、あの製品発表会の日付を必死に思い出そうとしている——あるいはさらに悪いことに、重要な締切を完全に完了しなかった。

ClickUp年次カレンダーテンプレートは、すべてのタスクの包括的な概要を提供する機能を提供します。

月次計画と視覚的なタイムラインで、長期目標の進捗追跡と今後の予定把握をサポートします。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

年間の全タスク、締切、イベントの包括的な概要を提供する

月次計画と視覚的なタイムラインで、長期目標やマイルストーンの進捗を追跡をサポートします

締切漏れを防ぎ、次の行動を常に把握できる

✨ こんな方に最適：期限・イベント・マイルストーンをマップするための全体像が必要な戦略的プランナーやチーム。

9. ClickUp 週間カレンダーテンプレート

週の初めは順調でも、水曜日になるとミーティングが重なり、締切が迫り、スケジュールが制御不能に感じられる。

ClickUpの週間カレンダーテンプレートは、視覚的に魅力的なタスク割り当て、イベント、時間ブロックで1週間全体をプランできるため、混乱を整理し明確化します。

リアルタイム更新とドラッグ＆ドロップ式スケジュール機能により、チームの優先度調整、週間プランナー目標の管理、個人の約束事の把握に最適です。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

視覚的に魅力的なタスク割り当て、イベント、時間ブロックで一週間全体をプランしましょう

リアルタイム更新とドラッグ＆ドロップ式スケジュール管理で、優先度のバランス調整が簡単に

7日間の期間にわたる複数のタスク、ミーティング、イベントの管理に最適です

✨ こんな方に最適：7日間の期間で複数のタスク、ミーティング、イベントを管理する個人やチーム。

👀 豆知識：日本では「ジブンテチョ」と呼ばれる手帳の美学に特化したサブカルチャーが存在し、人々はスケジュールをステッカーや書道、落書きで飾り、プランを楽しいものに変えています。 これはほぼバレットジャーナリングに匹敵するものです！

10. ClickUp ブログプランナーテンプレート

素晴らしい、あなたのブログは好調ですね！しかし、一つ問題があります：コンテンツがノートブックやドキュメント、書きかけの下書きに散らばっていることです。

ClickUpブログプランナーテンプレートは、断片化したコンテンツを明確な制作ワークフローに変換します。カテゴリーやキャンペーン別に投稿をプランし、期限を設定し、アイデアから公開までの進捗を追跡できます。

個人で執筆する方でも、コンテンツチームのメンバーでも、このテンプレートでスケジュールを確実に守り、円滑な共同作業を実現できます。

🌼 このテンプレートが気に入る理由：

断片化したコンテンツを、アイデアから公開記事まで明確な制作ワークフローに変換！

カテゴリー別やキャンペーン別に投稿をプランし、期限を設定し、進捗を追跡する機能を1箇所で利用できます

個人ライターからコンテンツチームまで、定期的なスケジュール管理と共有所有権でサポート

✨ こんな方に最適：包括的なツールを活用し、共有所有権のもと定期的なスケジュールでコンテンツをプラン・制作するブロガーやコンテンツチーム。

あなたにとって小さなクリック（アップ）が、ワークフローにとって大きな進化をもたらします

プランナーテンプレートは多様なタスクを果たします。結婚式の管理、習慣の追跡、学年度全体のプランなど、優れたテンプレートは構造を与え、明確さをもたらします。

Notionプランナーテンプレートは素晴らしい出発点ですが、自動化のリミットやカスタムに時間がかかるため、多くのユーザーは最終的に課題に直面します。

ここでClickUpが状況を一変させます。動的なビュー、組み込みの自動化、リアルタイム共同編集を備えたClickUpテンプレートは、単に整理整頓を助けるだけでなく、作業スピードを加速させます。

実際、ClickUpのクライアントであるRevPartnersを導入したチームでは、サービス提供速度が64%向上したと報告されています。これにより、従来は断片的な作業に費やされていた時間が無料されるのです。

プランの管理から実行へ移行する準備が整ったら、 今すぐClickUpに登録しましょう！