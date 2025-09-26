仕事スプロール解決：ClickUp営業担当上級副社長が語るAIと未来の働き方

砂漠からデスクへ：仕事スプロールは普遍的な課題

つい先日、私はサウジアラビアを訪れ、同国初のEVメーカーと世界最大の政府系ファンドのリーダーたちとのミーティングに参加しました。これらの組織は想像を絶する規模で事業を展開しています——200億ドル規模のスキーリゾート、12棟のエンパイアステートビルに相当する立方体の都市など。驚くべきことですが、同時に大きな刺激を受けました。

しかし私が最も衝撃を受けたのは、プロジェクトの規模ではなく、彼らが直面する課題の規模でした。世界のどこにいようと、ワークスプロールはチームを阻む静かな力です。未来都市を建設している場合でも、米国で販売チームを運営している場合でも、症状は同じです：アプリやプロセスが多すぎ、それらの間でコンテキストが失われていくのです。

ClickUpが地球の反対側でやることを行っている様子は驚くべきものですが、現実にはワークスプロールは世界中に蔓延しています。

問題の定義：仕事スプロールとは何か？

ワークスプロールとは、職場においてアプリ、プロセス、コンテキスト、そして今や/AIまでもが、連携しないシステム間で断片化される現象です。これは現代のチームにとってますます一般的になる課題であり、生産性、イノベーション、エンゲージメントに対する隠れた負担となっています。 世界的に生産性損失によるコストは 2.5兆ドルを超えると推定されています。しかし真のコストは測定が困難です。それはフラストレーション、疲労、そして仕事が必要以上に困難であるという感覚なのです。

2.5兆ドルに上る仕事のスプロールのコストを真に削減するには、組織は手作業プロセスの自動化を超え、ツール切り替えやサイロ化にも同等の緊急性をもって取り組む必要がある

ワークスプロール（仕事の拡散）の厄介な点は、その存在がほとんど自覚されないことです。多くの人はそれを名指しで呼ぶことはありません——ただ症状を感じているだけです：遅延、フラストレーション、混乱。物事が完了するまでに永遠にかかります。人々は苛立ちます。全体的な疲労感と遅延感が漂っています。しかしその根底にある根本原因は常に同じです：連携されていないツール、一貫性のないプロセス、欠落したコンテキスト。

仕事スプロールとの最初の戦い：スノーフレーク時代

私が初めてワークスプロールを経験したのはSnowflakeでのことでした。

営業オペレーションチームはあらゆるプロジェクト（地域別価格設定、新規ワークフローなど）を計画していました。しかし各プロジェクトはWrikeで管理され、依存関係はSalesforceに存在し、開発チームはJiraで仕事を追跡していました。双方向同期は存在せず、毎週優先度が整合しているか確認するミーティングが開かれました。それは非常に苦痛を伴う作業でした。

その結果、チーム全体に大きな不満が生じ、対人トラブルが発生し、何も解決しないミーティングでカレンダーが埋まる事態に。全員がバラバラの方向へ引っ張っていたのです。

テクノロジーは私たちの動きを速めるはずでしたが、実際には足を引っ張っていました。統合不足が時間だけでなく士気までも奪っていることを知りながら、あのミーティングに居続ける苦痛を今でも覚えています。

モダンセールススタック：一分一秒が勝負の時代に

現代の営業チーム運営は、重厚な技術スタックとの共存を意味します：Outreach、Salesforce、ZoomInfo、Clari、LinkedIn Sales Navigator——そのリストは延々と続きます。営業担当者はたった1通の電子メールを送るためだけにツール間を行き来します。営業において時間は文字通り金銭です。電子メール送信に2分ではなく10分かかるなら、実際の収益を失っているのです。

新しいツールや機能が導入される時、あるいは誰かが何かを購入したり取り入れたいと思った時、私の最初の反応は「現在のシステム内でどこで、どのようにやれるか」と問うことです。絶対に必要でない限り、何かを追加したくはありません。

これら全てを一元管理できるのか？ いや、そうすべきなのか？ より本質的な問いは：それを実現するには何が必要か？

実態は？ 新しいツールが増えるほど、ノイズが増える——「無駄な作業」が増え、見落としが増え、複雑さが増す。仕事は既に複雑だ——どのチームにも営業が従うべきプロセスがある。だからこそ、仕事をシンプルにできるほど良いのだ。

顧客視点から見た仕事スプロールの隠れたコスト：症状と根本原因

顧客が「仕事 の拡散に溺れかけている」と直接訴えることは稀です。彼らが訴えるのは症状です：「仕事が混沌としている」「物事が完了するまでに永遠にかかっている」「人々が苛立っている」根本的な病根は常に仕事 の拡散ですが、その正体を特定するのは困難です。なぜなら、それは無数の姿で現れるからです。

経営陣と話す際、私はこう尋ねます。「5年あるいは8年前に戻れるとしたら、同じ方法でシステムを設計しますか？」皆が同じ気づきを得ます。「いいえ、二度とこの方法ではやることではありません」と。

彼らは情報サイロ化、データ転送、コラボレーションへのより慎重なアプローチが、長年にわたる摩擦を回避できたと気づいています。しかし大半の組織では、各チームがホワイトボードやプロジェクト管理ツールなど独自のツールを選択し、経営陣の介入がほとんどないまま、システムが有機的に拡散する状態を放置してきました。

そして今、AI技術基盤の構築を目指す彼らは選択を迫られている：過去の過ちを繰り返すか、それともより戦略的で統合されたアプローチを取るか。答えは常に明白だ——熟慮し、意図的に行動し、ワークスプロールを再び起こしてはならない。

職場におけるAIの普及が進む中、統一されたワークスペースとリアルタイムのコンテキストが欠如していることが、その真のインパクトをリミットし始めています。AIの性能は、アクセス可能なコンテキストの質に依存します。データが18ものツールに分散している状態（当社では「コンテキスト・スプロール」と呼んでいます）では、AIがもたらす相乗効果を実感することはできません。

圧倒的な負荷を克服する：指針となる北極星の力

では、特に問題が圧倒的に感じられる場合、仕事スプロールをどのように解決し始めるべきでしょうか？私にとって重要なのは、指針となる北極星を持つことです。

コンテキストこそが北極星である。

AIの真価は、完全な文脈を理解した時に初めて発揮される。しかし、特に複数のシステムが入り乱れる状況では、その実現は容易ではない。実際、数多くの実例が示す通り、ワークスプロールを克服するには大胆ながらも段階的なステップが不可欠だ——一つずつワークフローを選択し、統合し、真のコンバージェンス（収束）へ向けた勢いを築いていくことである。

一つずつ取り組む必要があるが、その一つについては断固として大胆に臨むべきだと学びました。

例プロジェクト管理を考えてみましょう。「全てを移行するだけ」は単純に聞こえますが、散在するドキュメントや未完成のプランに直面すると話は別です。段階的に移行するにせよ一括移行するにせよ、真の仕事は文脈を大胆に引き継ぎ、システムに組み込むことです。中途半端なステップでは知識が断片化され、大胆なステップこそがAIに全体像を提供します。

私はよく、SlackからClickUp Chatへの移行に関する社内事例を共有しています。当初は全員が消極的でした。チームごとに段階的に移行しようとした最初の試みは失敗に終わりました。まったく機能しなかったのです。しかし、ある特定の日付を明示的に設定し、Slackを廃止して全員ClickUp Chatに移行すると断固として宣言した途端、見事に実現したのです！Slackは消え、全員が移行し、素晴らしい結果となりました。今では、ClickUp Chatで他にない魔法のようなAI体験を実現しています。

ステータス quoの慣性は確かに強い。しかし、未来の仕事には大胆で意図的なプランが求められる。リーダーとして認識すべきは、そもそもワークスプロールを生み出したのはトップダウンの指針の欠如だということだ。

マトリックス：AI変革の青写真

AI変革マトリックス：断片化されたワークフローから統合されたAI駆動型生産性へ

私が用いるフレームワーク——AI変革のためのマトリックスのようなものです。それは目新しいオブジェクトを追いかけたり、ツールを追加したりすることではありません。重要なのは：

ワークスペースの統合：*断片化されたデータはAIの弱点です。仕事を1箇所に集約しましょう——真の統合型AIワークスペースへ

*文脈の優先化: /AIが価値を提供するには文脈が必要です。データ、プロセス、会話を接続しましょう

業務の主導者を育成する： 組織内でシステム思考を持つ人材を見つけ出し、変革を推進するプラットフォームを提供しましょう

大胆なトップダウン型リーダーシップ： ビジョンを設定し、決断を下し、「なぜ」を徹底的に伝える

ボトムアップサポート： 変化はチームスポーツです。チームが実験し、構築し、効果的な仕事を共有できるようサポートしましょう

反復と拡大： 小さく始め、効果を測定し、成果の出た仕事を拡大する

断片化されサイロ化されたデータの上に/AIを重ねることは、18のキッチンに散らばった食材で料理を作るようシェフに頼むようなものだ。しかしワークスペースとコンテキストを統合した真の「統合型AIワークスペース」では、AIが真価を発揮します。洞察の抽出、タスクの自動化、そしてチームが本質的な仕事に集中できる環境を実現するのです。AIによるワークスプロールの解決が単なる効率化ではなく、全く新しい働き方の可能性を解き放つ理由がここにあります。

ClickUpの差別化要因：実際にあなたのために働くAI

チームとAIについて話す際、最大の課題は熱意ではなく実行力です。誰もがより賢いツールを望んでいます。しかし、チームの仕事を対象とした実際の文脈や、既に議論された内容、次に必要なアクションにアクセスできなければ、ほとんどのAIは孤立した印象を与え、期待外れに終わってしまいます。

そこで登場するのがClickUp Brainです 。ワークスペース内に常駐するため、実際の状況を正確に把握します。タスク、ドキュメント、チャット、目標から情報を抽出し、推測ではなく現実に基づいた回答を提供します。

ClickUp BrainはFigma、GitHub、ClickUpタスクの最新ステータスを抽出——1回のクエリで完全なコンテキストを、サイロ化なしに

しかも柔軟です。ChatGPT、Claude、Geminiなど主要/AIモデルを、その場のニーズに応じて切り替えられます。素早い下書き？スマートな要約？深い推論？作業のフローを中断することなく、選択肢が広がります。

さらに進化を遂げたデスクトップAIコンパニオン「ClickUp Brain MAX」が登場。文字通り、話しかければ聞き取ります。音声入力機能により、頭の中にあることを口に出すだけで、必要な更新情報・タスク・ドキュメントに自動変換。文脈を認識し、常時稼働。使い込むほどに賢くなります。

単なるAIのためのAIではありません。実際に仕事をより良くするAIなのです。

文化革命：10倍のチームを構築する

仕事の未来は、優れたツールだけではありません。新たなマインドセットが鍵です。私は、人間が人間を管理し、個々の貢献者がエージェントを管理する未来を信じています。それが労働力を10倍に高める方法なのです。

しかし技術だけでは実現できません。これは文化の変革なのです。ClickUpでは毎週金曜日に1時間、営業担当者がAI開発に専念する時間を設けています。営業担当者を現場から離し、収益創出活動から外してAI開発に充てるというこの発想は一見荒唐無稽に思えます。しかし、一人ひとりが業務の30～40%を自動化し、本当に重要なことに時間を割けるようになる唯一の方法なのです。

これは文化革命です。これやることになる企業とリーダーは、自社を10倍成長させ、勝利を収めるでしょう。

IT部門だけではこれを推進できません。業務の詳細を知る者はエンドユーザーだけです。勝ち残る企業は、全従業員が創業者のように考え、独自のワークフローやエージェントを構築し、草の根レベルからイノベーションを推進できるよう支援するでしょう。

抵抗を克服する：ピア・チャンピオンの役割

変化は難しいものです。SlackからClickUp Chatへの移行例を再び挙げましょう。確かに抵抗はありました——ユーザーはカスタム絵文字や慣れ親しんだインターフェースを求めたのです。全社的な明確な移行を実行して初めて定着しました。そしてこの変化を声高に、熱意を持って主導した人々への多大なクレジットが捧げられています。

自社の組織において、システム思考を自然に身につけている人材を見つけ出し、彼らにプラットフォームを提供して会社の前進を促す必要があります。業務の推進役となる人材を育成することが鍵でした。彼らは新たな環境下で同僚が適応し活躍できるよう支援する提唱者となりました。変化管理は単なるトップダウンの指示ではなく、リーダーシップと草の根のサポートの両方を必要とする運動なのです。

実証済み結果：フラストレーションからフローへ

これらの変更を実施して以来、私はその変革を直接目撃してきました。以前は調整が目的だったミーティングが、今では行動計画の策定の場へと変わりました。/AIは私が質問する前に洞察を提示します。営業担当者はツール間を行き来する時間を減らし、営業活動に集中できるようになりました。フラストレーションはフロー（作業の流れ）に取って代わられたのです。

そして当社の顧客は？このアプローチを採用した企業は同様の結果を上げています。容易なことではありません。長年蓄積された仕事スプロールを解消するのは常に困難です。しかし明確な指針、大胆なリーダーシップ、そして文化への投資意欲があれば、実現は可能です。

結論：今こそ行動の時です

ワークスプロールは現代の仕事の最大の問題です。しかし避けられないものではありません。統合されたワークスペース、文脈を豊かにするシステム、AI駆動のワークフローにより、チームは時間を取り戻し、AIで生産性を向上させ、イノベーションを解き放ち、すべての人に役立つ職場を構築できます。

まずは振り返りから始めることをお勧めします：組織内でワークスプロールはどの部分に現れていますか？今四半期にコンテキストを統合しチームを強化するために、大胆な行動を一つ起こせますか？

仕事スプロールを解決する者こそが未来を掴む——一つのプラットフォーム、一つのAI hub、そして文化変革を一つずつ実現していく者たちが。