仕事スプロール解決：ClickUpソリューション＆成功担当GVPが語るAIと未来の働き方

仕事が迷路のように感じられるとき

数年前、私はホワイトボードを見つめながら、チームが実際にどのように仕事を完了しているかをマップしようとしていました。単純な図表として始まったものは、瞬く間に複雑に絡み合った網の目に変わりました——人々、ツール、プロセスをあらゆる方向に接続する線。それは気づきの瞬間でした：私たちの最大の課題は、努力や才能の不足ではなかったのです。それは目に見えない業務の拡散であり、それが単純なプロジェクトさえも圧倒的に感じさせていたのです。

チームの最善の意図が混乱の中で見失われる理由、あるいは全員が懸命に働いているのに進捗が遅く感じられる理由を疑問に思ったことがあるなら、それはあなただけではありません。これがワークスプロールの現実です——ClickUpや数百の顧客企業で私が間近で目にしてきた問題です。

これは単なるツールやワークフローの問題ではありません。戦略が実行との接続を失ったときに何が起こるかについての話です。

これは単なるツールやワークフローの問題ではありません。戦略が実行との接続を失ったときに何が起こるかについての話です。

仕事スプロールの実態と、それが戦略を阻害する仕組み

ワークスプロールとは、単にアプリが多すぎる状態を指すものではありません。それは人、プロセス、テクノロジーの断片化を意味します。誰も全体像を把握できていないように感じられ、新たなツールやワークフローが追加されるたびに複雑さが増すばかりです。多くの点で、ワークスプロールはデジタルトランスフォーメーションの影の部分であり、断片化された仕事システムがもたらす意図せざる結果なのです。

これを3つのカテゴリーに分類します：

人： チームは配布され、役割は重複し、コミュニケーションは伝達過程で失われる。一つの組織内でも、チームはそれぞれ独自の優先度と仕事の仕方を有する孤立した島のように感じられることがある。

プロセス: ワークフローが増殖し、ガバナンスが曖昧になり、変更管理は後回しにされがちです。サブプロセスと依存関係が積み重なり、業務が戦略にどう結びつくのかが見えにくくなります。

テクノロジー： ツールは増え続けるが、真の可視性を提供する形で接続することは稀だ。ツールを追加すればするほど、文脈は失われていく

AIは今やこれら全てに組み込まれている。時には助けとなり、時には雑音を増幅させる。課題はその違いを見極めることだ。

実行のギャップ：戦略と行動が乖離した際の真のコスト

ワークスプロールの最も危険な影響は時間の浪費ではなく、戦略と実行が乖離することです。理論上、戦略はリーダーシップから全従業員へ伝達され、結果（結果）は上層部へフィードバックされるべきです。

しかし実際には、仕事の拡散がこの連鎖を断ち切ることが多く、連携しないシステムやツールの乱立によってさらに悪化します。

プロジェクトに数週間取り組んだチームが、他者が同じ作業をしていたことに気づくケースを何度も目にしてきました。また、リーダーが「この作業は目標とどう接続しているのか？」という単純な質問に答えられずに苦しむ姿も見てきました。組織が大きくなるほど、この問題は顕著になります。

これは単に非効率なだけでなく、士気を低下させます。人は自分の仕事が意味を持つことを望んでおり、その影響が見えないと、エンゲージメントは低下します。

🔧 ツールの過剰使用は生産性を低下させる隠れた要因です 仕事スプロールの最大の要因の一つはツールの過剰使用です。チームが連携しないアプリを多用すると、連携と勢いが損なわれます。 データが示すこと： ✅ 高パフォーマンスなチームの87% が 9つ以下のツール を使用しています

⚠️ 低パフォーマンスなチーム は 15以上のツール を使用する可能性が 4倍高い

📊 3チームに1チームが5～9ツールの範囲に該当 重要なポイント？*高パフォーマンスなチームはスリムな体制を維持し、連携を強化し、文脈を保つことで——ノイズと業務の拡散を削減する。 重要なポイントとは？高パフォーマンスなチームはスリムな体制を維持し、連携を強化し、文脈を保つことで——ノイズと業務の拡散を削減する。

AI：魔法の杖ではなく、ツールである

AIは今や至る所に存在し、自動化、最適化、変革を約束しています。

しかし私が学んだことはこうだ：AIの性能は、与えられる文脈の質に依存する。

/AIが仕事の文脈を理解していなければ、その効果は半減します

上記のチャートが示す通り、従業員の3分の1以上が、中核仕事領域に全く統合されていない状態でAIを利用しています。多くの組織では部分的あるいは最小限のAI統合に留まっており、これがプロセスの断片化や機会損失を招いています。AIが日常ワークフローにシームレスに組み込まれた真の完全統合は、依然として稀な状態です。

断片化したシステムの上にAIを重ねれば、AIスプロール（断絶したAIツールとプロセスの新たな集合体）が生じ、結果として仕事スプロールをAIスプロールに置き換えるだけだ。しかしコンテクストAIを活用して人・プロセス・技術を統合すれば、明確性が生まれる。

例当社ClickUpでは、AIを活用して重複する仕事を可視化し、関連プロジェクトを接続し、依存関係を明確にしています。ただし、AIが新たなサイロ化要因とならないよう注意を払っています。AIはあくまでツールであり、熟考された戦略や人間の判断に取って代わるものではありません。

終焉の再考：新たな可能性の触媒としての/AI

私が最も重要だと気づいたことの一つは、多くのリーダー（私自身も含む）がAIを「同じやること、より速く行う手段」と見なすことがある点です。既存のプロセスにターボチャージャーを装着するイメージです：A＋B＝Cが電光石火の速さで実現するのです。

しかし、私たちはさらに踏み込む必要があると考えています。AIは単なるスピードや効率の問題ではありません。「C」そのものの本質を再考することなのです。

「AIで現在の目標をより効率的に達成するには？」と問うのではなく、「AIによってどのような新たな目標・成果・体験が可能になるか？」と問うべきです。現状の自動化にとどまらず、現状そのものを問い直す思考が求められています。

これは、以下の再構想を意味します：

組織構造：* 硬直した組織図から、価値が実際に創造・提供される方法を反映した動的な「仕事チャート」への移行

*仕事のかたち：プロジェクト、チーム、さらには職務そのものの定義を再構築。AIが境界を溶解させ、新たな協働形態と所有権を可能にします

カスタマーエクスペリエンス: AIを活用してサポートチケットの処理を迅速化するだけでなく、ニーズを予測し、顧客体験をパーソナライズし、まったく新しい価値提案を創出する

この新たな時代で成功するリーダーとチームは、AIをショートカットではなく、可能性を再考するきっかけと捉える者たちである。

組織チャートから仕事チャートへ：組織を見る新たな方法

従来の組織チャートは誰が誰にレポートするかを示す。しかし実際の仕事の完了の仕方は示さない。だからこそ私は「ワークチャート」を描き始めた——プロジェクト、人、ツールが現実世界でどう相互作用するかのマップだ。

仕事チャートはボトルネック、重複、協業の機会を可視化する。リーダーが戦略の破綻点と実行の優位性を把握する手助けとなる。最も重要なのは、見えないものを可視化することだ。

AIはここでも、パターン分析や隠れた接続の可視化、改善提案を通じて支援可能です。ただし基盤となるのは、常に明確で統一された業務のビューです。

だからこそ私たちはClickUp Brainを開発しました。組織固有の状況を真に理解し、ワークフローを接続させ、最も必要な場所で洞察を提供する唯一のAIアシスタントです。 汎用的なAIツールとは異なり、ClickUp Brainは組織固有の言語を学習し、既存のワークフロー内で動作し、単一プラットフォームから全作業領域にAIを提供します。その結果は自明です：

だからこそ私たちはClickUp Brainを開発しました。組織固有の状況を真に理解し、ワークフローを接続させ、最も必要な場所で洞察を提供する唯一のAIアシスタントです。

汎用的なAIツールとは異なり、ClickUp Brainは組織固有の言語を学習し、既存のワークフロー内で動作し、単一プラットフォームから全業務領域にAIを提供します。その結果は自明です：

ClickUp Brainがもたらす確かな結果：統合性の向上、ストレスの軽減、真のツール統合を実現

現場からの教訓：顧客から学んだこと

組織ごとにワークスプロールの様相は異なりますが、普遍的なテーマがいくつか存在します：

冗長な仕事は至る所に存在する。*最もよくある「気づきの瞬間」は、二つのチームが並行して同じ問題を解決していることに気付くことだ。AIはこれを発見するのに役立つが、データが接続されていなければ意味がない。

認識不足は大きな損失をもたらす。* チームは他部署の状況を把握できていないことが多い。仕事の集中化は効率化だけでなく、信頼と共有の目的意識の構築につながる。

戦略は双方向でなければならない。*トップダウンでの整合は重要だが、ボトムアップのフィードバックも同様に重要だ。優れた組織は両方のためのスペースを設ける。

ある顧客はこう語りました。「すべてが一箇所に集約されるまで、どれだけ多くの情報を見逃していたか気づかなかった」。これが統合の力です——ツールの削減だけでなく、文脈の深化をもたらすのです。

統合 vs. 融合：コンテキストが重要な理由

ツールを削減することで仕事スプロールを解決したくなるかもしれません。しかし、チームが最高の仕事をやることに必要な文脈を剥奪してしまう場合、統合だけでは逆効果になる可能性があります。

コンバージェンスは一味違います。文脈を保ちながら協働を可能にする形で、人・プロセス・技術を統合する概念です。時にはツールの削減を、時には統合性の向上を意味します。その目標は常に同じ——明確さです。

統合型AIワークスペース：ClickUpのソリューション

ClickUpでは、ワークスプロールの解決策、そして真の統合への道筋を、単なる新たなツール以上のものと捉えています。それが私たちが統合型AIワークスペースと呼ぶものです。これはタスク、ドキュメント、目標、コミュニケーションがAIによって駆動される文脈豊かな単一環境で共存する、新たなワークカテゴリーです。単なるソフトウェアではなく、根本的に異なる働き方の形なのです。

統合型AIワークスペースにより、チームは以下のことが可能になります：

人、プロセス、テクノロジーを横断した仕事の完了する全体像を把握する

AIワークフロー自動化を活用し、洞察を引き出し、重複を排除し、連携を促進する

協業に意味を与える文脈を保持しつつ、デジタル仕事システムから生じるノイズと断片化を削減する

これは単なるツールの統合を超えた取り組みです。戦略、実行、イノベーションが一体となって機能する、生き生きとした生態系の構築を目指しています。

人的側面：文化、透明性、そして連携

ワークスプロールの解決は技術的課題だけでなく、文化的な課題でもあります。チームが自身の仕事が全体像にどう組み込まれているかを理解すれば、協働や知識共有、イノベーションが促進されます。透明性は単なる流行語ではなく、信頼と俊敏性の基盤なのです。

ClickUpでは、最良のアイデアは往々にして現場の端っこから生まれることを学びました——つまり、仕事や顧客に最も近い人々から生まれるのです。フィードバックの経路を創出し、部門横断的な成功を称え、個人の貢献を会社の成果に結びつけること——これらすべてが不可欠です。

前進への道筋：特効薬ではなく実践的なステップ

ワークスプロールの解決は一朝一夕ではできません。以下が私の推奨するアプローチです：

現状をマップする。 ホワイトボード、マインドマップ、デジタルツールなど、全体像を把握できる手段を活用する 重複や不足箇所を探る。* チームの努力が重複している箇所はどこか？情報が失われている箇所はどこか？ 統合よりも収束を優先せよ。仕事を集約せよ、しかし意味を与える文脈を犠牲にするな AIを慎重に統合する。 可視性を高め手作業を減らしつつ、人間をプロセスに組み込んだ状態で活用する。 透明性とフィードバックを促進する。チームが取り組んでいる内容を共有し、その仕事をより広範な目標に接続することを容易にする 既成概念に疑問を投げかけよう。 AIが作業を速くする方法を問うだけでなく、AIがツールキットに加わった今、どんな新たな成果が可能か問いかけてみよう

*仕事に人間らしさを取り戻す：ワークスプロールから意味ある仕事へ

仕事スプロールは現代的な課題ですが、その解決策は時代を超えた普遍的なものです：明確さ、接続、そして目的意識。AIは支援できますが、人々を分断するのではなく、結束させるために活用する場合に限ります。

ClickUpでは、今も学び続けています。日々、お客様から「仕事の実態」について新たな知見を授かっています。私たちが得た知見を共有することで、他者が迷路を抜け出す独自の道を見つけられる手助けになればと願っています。

業務の拡散に悩んでいるなら、あなただけではありません。まずは世界マップを作成することから始めましょう。発見に驚くかもしれません——そして全員が同じ方向に向かって動くことで、仕事がどれほど快適になるかにも。

そして未来を見据えるにあたり、私は全てのリーダーとチームにこう問いかけてほしい——AIが既存業務をいかに迅速化するかだけでなく、新たな可能性や働き方の革新、成功の新たな定義をいかに想像させるかを。仕事の未来はスピードだけではない——ビジョンこそが鍵だ。そして統合型AIワークスペースによって、そのビジョンは手の届くところにある。