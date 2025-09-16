仕事の拡散を解決する：ClickUpのフィールドCTOが語るAIと仕事の未来

ワークスプロールの実態とは

私はキャリアを通じて、組織が「仕事の拡散」という混乱を解きほぐす手助けをしてきました。これは理論上の問題ではありません。手作業のプロセス、レガシーシステム、そしてバラバラのツールに溺れるチームにとっての日常的な現実なのです。ステータス更新にまた一日を浪費し、意思疎通の失敗でまたプロジェクトが脱線し、情報がサイロに閉じ込められたためにまた機会を逃したと語る彼らの目に、私は痛みを映し出しています。

仕事の拡散がもたらすコスト

具体的な数字で見てみましょう：年間2.5兆ドルの生産性損失が発生しています。しかしこの数字の背景には、真に意味ある仕事をしたいと願うチームが混沌とした管理業務に縛られているという現実があります。

ワークスプロールチャート

最Frontの席：フィールドからの物語

VaynerMediaの「気づきの瞬間」

私が繰り返し思い返すエピソードは、VaynerMediaとのデモです。彼らはClickUpの評価中で、私はリソース管理について説明するために同席していました。正直なところ、まだ機能開発中の領域なので難しい部分でした。しかし、単に時間を記録したりステータスを更新するだけでなく、チームのメンバーがClickUp内で実際に仕事をこなす—協働し、創造し、実行する—方法を説明していくうちに、何かがピンと来たのです。

彼らのリーダーであるミカが私を止めた：

*「待って、ここで実際に仕事（やること）してるの？」

その一瞬の気づきこそが、私の原動力だ。「収束」が単なる可能性ではなく、現実のものとなっている瞬間を誰かが目撃する時——それが私の原動力なのだ。

顧客の二極化：圧倒されるか、過剰構築か

私は毎日、二種類のお客様とお話ししています。

第一のグループは手作業プロセスに圧倒されている。問題があることは認識しているが、どこから手をつければ良いかわからない。彼らは古いやり方に縛られ、「これまでそうしてきたから」という理由でレガシーPMOツールの機能に固執している。

第二のグループは正反対の立場だ——彼らはAIソリューションを一から構築したいと考えている。エンジニアも野心も革新への強い意欲も持っている——しかし進捗として始まったものは、すぐに互いに連携しないツールの絡み合った混乱へと変わる。もはや単なるワークスプロールではない——AIスプロールだ。 異なるモデル、断絶した出力、共有されない文脈。この状況が勢いを完全に失わせるのを私は目撃してきた。

両グループに欠けているものは同じだ：融合。

文脈、コミュニケーション、実行——すべての要素を単一の統合ワークスペースとプラットフォームに集約する力。

実現可能な技術：AI融合の本質は「売り込み」ではなく「教育」にある理由*

初めてリーダーとミーティングする時、私はこう伝えます。「私の仕事はソフトウェアを売るのではなく、可能性の芸術を教えることです」。生産性プラットフォームが単なるAI搭載のプロジェクト管理ツールではないことを理解してほしい。それは新たな働き方——皿回しから脱却し、永続的な価値を築く変革なのです。

収束：仕事の拡散に対する特効薬

多くの組織がツールの追加購入で仕事の拡散を解決しようとしているのを目にしてきました。彼らは次のアプリやAI機能が万能薬になると考えています。しかし、新たな点解決策は単に追加の負担となるだけです。文脈の喪失と実行の断片化を招くツール拡散の例なのです。

コンバージェンスは異なる意味を持ちます。それはサイロを打破し、点と点を接続し、チームが一箇所で仕事ができる環境を創出することです。コンバージェンスを実現すれば、効率性だけでなく、明確さ、勢い、そして真のイノベーションのためのスペースが得られます。

コンバージェンスとはツールの追加ではありません。私の仕事とデータと会話が、ついに一体となることです。

真の/AI統合の姿を解き明かす

具体的な例を挙げましょう。最近、営業電話の管理、顧客フィードバックの追跡、フォローアップの割り当てに3つの異なるツールを使用している顧客と仕事しました。彼らはGongから手動でメモをコピーし、Gainsightを更新し、その後電子メールでタスクを送信していました。

ClickUpにすべてを集約すると、AI駆動の自動化機能が通話の文字起こし、アクションアイテムのタグ付け、フォローアップの割り当てを—全て一箇所で—開始しました。

コピー＆貼り付けはもう不要。システム間の文脈の断絶も解消。✅

チームは顧客の全旅程を把握し、リアルタイムで協業し、物流管理ではなく関係構築に集中できるようになった。

AI搭載の統合ワークスペースがワークスプロールを解決する仕組み

ツールを追加しても仕事の拡散は解決できないと学びました。解決策は、仕事が隠れる場所を減らすことです。

それが私たちがClickUpで構築しているものであり、私が毎日使っているものです。ClickUp Brainを使えば、メモアプリ、タスク管理ツール、ドキュメントエディターの間を行き来する必要はありません。ミーティングを要約し、アクションアイテムに変換し、実際に物事を前進させられます——仕事環境を離れることなく。AIが私の作業コンテキストを理解するため、単なるツールではなくチームメイトのように感じられます。これがコンテクストAIの真価——生成だけでなく、協働するのです。

ClickUp Brainでアイデアを自由にブレインストーミング、整理、実行しましょう

私が驚くほど有用だと感じた機能の一つは、ClickUp Brain内で大規模言語モデルを切り替えられる点です。スピードが求められる日もあれば、トーンや深みが重要な日もあります。プラットフォームを移動せずに実現するこの柔軟性により、AIは単なる追加機能ではなく、真の協力者のように感じられるようになりました。

そしてテキスト入力。これは驚きました。以前はミーティングの合間にアイデアを忘れることが多かったのです——素晴らしい考えも後で振り返ることはありませんでした。今では声に出すだけで、ClickUp内でタスクやドキュメントに自動変換されます。入力不要。追跡不要。ただ…そこにある。デスクトップ版ClickUp Brain Maxを使えば、この体験はさらに洗練される——発したアイデアは全て瞬時に適切な場所に収まり、すぐに実行可能な状態になる。

ClickUp Brain MAXの「テキスト入力」でアイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を4倍速で完了させよう

他のリーダーと話す際、最も共感を呼ぶのがこの点です。誰もがツールの過剰と時間の不足に苦しんでいます。しかし、仕事・コンテキスト・/AIが一箇所に集約される「収束」の可能性を目の当たりにすると、何かが変わります。「この混乱をどう解決するか？」という問いから、「障害がなければ何を構築できるか？」という問いへと移行するのです。

その時こそ、彼らが理解したのだと私は知る。

ワークスプロールに潜むチェンジマネジメントの課題

レガシーシステムが置き換えにくい理由

チェンジマネジメントは私の仕事で最も難しい部分だ。組織がレガシーシステムに固執する理由は理解できる——慣れ親しんだ、安心感さえ与える存在だからだ。しかし安住は進捗の敵である。

チームがようやく手放す決断をした時、その変革を私は目撃してきた。彼らは時間を取り戻し、摩擦を減らし、創造性をロック解除する——チーム全体の生産性を大きく損なう要因を排除するのだ。しかしステータスに疑問を投げかけ、これまで成功をもたらした手法が新たな目標達成には通用しないと認めるには、勇気が必要だ。

変革をリードするための実践的チェックリスト* 聴き、適応する： フィードバックを求め、アプローチを調整する姿勢を持つ一つのプロセスから始める： 一度にすべてを変えようとしない。課題点を選び、解決する語るより示す： 自チームの具体例でコンバージェンスの効果を実証する小さな成功を祝う： 変化は困難だ——進捗を認め、成功事例を共有する

段階的導入：各人の現状に合わせたミーティング

私が学んだことの一つは、変化を強制することはできないということだ。

相手の実情に合わせてミーティングする必要があります。時には小さな一歩から始めることも—レガシーツールを一つ置き換える、プロセスを一つ自動化、一つのチームに可能性を示すことから始めるのです。

しかし収束へ向かうステップステップが、仕事の拡散から遠ざかるステップでもある。その違いを一度知った人々は、二度と元には戻りたくないと思うだろう。

リーダーへの助言：妥協は禁物

行動しないことの代償

リーダーであるあなたへ、私の挑戦状です：現状に甘んじてはいけません。惰性に未来を委ねるな。仕事の拡散は避けられない運命ではない。収束は手の届くところにある。ただし、それを望む意志が不可欠だ。

自問してください：あなたは未来に向けて構築しているのか、それとも単に過去を維持しているだけなのか？チームに力を与えているのか、それともシステムに合わせて仕事をさせているのか？

継続的改善の文化を構築する

私が知る最高のリーダーたちは、継続的改善の文化を育みます。彼らは実験を奨励し、好奇心を称え、安住の地を手放すことを恐れません。

AIとコンバージェンスは単なる技術ではない——それはマインドセットである。仕事はより良くできると信じ、その実現に向けて困難な努力をやることこそが本質なのだ。

展望：融合する未来の仕事

役割とチームがどのように進化するか

ワークスプロールが衰退する中、役割の進化が見えてきた。AIと人間の協働を調整できる「エージェントマネージャー」の需要が高まる。プロンプトエンジニアリングが中核スキルとなる。チームはより小規模で機敏になり、単なる成果物ではなく成果に焦点を当てるようになる。

👉 私の行動喚起

これを読んでいるあなたは、すでに次のステップを考えているはずです。私のアドバイス：最初の一歩を踏み出しましょう。自分の思い込みに挑戦し、新しいことに挑戦してください。

仕事スプロールは解決可能な課題です——共に。やることがコンバージェンスです。