月々の支出を追跡する無料家計簿テンプレート

家を購入するにせよ早期退職を目指すにせよ、ほとんどの人は 特定の年齢までに達成したい財務目標を持っています。しかし、それを実現できるのはわずか30％です。最も一般的な理由？ 予算管理の失敗です！

月次予算を適切にプランすることは、健全な資金管理のステップです。これにより支出の抑制と貯蓄の構築が可能となり、目標達成に向けた戦略的なアプローチが実現します。しかし、11％の人が収入の予算管理を行っておらず、その理由はおそらく適切なツールがないためでしょう。

でももうそんな心配は無用です！予算を作成し、1ドル1ドルを最大限に活用するための13の無料家計簿テンプレートをご紹介します！

家計簿テンプレートとは？*

家計簿テンプレートは、収入・貯蓄・支出・その他の財務情報を追跡・記録できる事前設計済みでカスタマイズ可能な文書です。家賃・食料品・月々の請求書など、あらゆる世帯の主要・細かな財務要素を網羅し、現金収支を明確に可視化します。結果、より慎重な資金管理が可能となります。

一般的な家計簿テンプレートには、以下のような項目が含まれます：

収入源

固定費

変動費

貯蓄

総収入と総支出の比較の要約

*優れた家計簿テンプレートの条件とは？

家計簿の作成はストレスを感じることが多く、それも当然です。収入と支出を考慮し、貯蓄目標を可視化し、改善すべき点を特定して真の変化をもたらす必要があります。これら全ては大変に思えるかもしれませんが、適切なテンプレートがあればそうではありません。その特徴の一部をご紹介します：

すっきりしたレイアウト： 初心者でも使いやすく操作しやすいよう、整理された列、明確なセクション、一貫したフォーマットを備えたシンプルなデザインのテンプレートを選びましょう ✨

カスタマイズ性: 家庭のニーズに合わせてカテゴリーを調整できるテンプレートを選びましょう。例えば、行や列の追加・削除・名称変更が可能で、ご家庭の財務状況に合った予算を作成できることが重要です ✨

財務管理機能: 財務管理機能が組み込まれたテンプレートを活用しましょう。収入・支出・貯蓄を追跡し、予算の差異を把握するのに役立ちます ✨

自動化機能： 総収入、総支出、総貯蓄額など、重要な計算を式で自動入力するテンプレートを選択しましょう ✨

視覚的要素: 収入・支出・貯蓄などを表示するチャート、棒グラフ、グラフ、テーブルなどの視覚的要素を備えたテンプレートを探しましょう。これにより学習曲線が最小限に抑えられ、誰もが予算を理解しやすくなります ✨

13種類の家計簿テンプレート

仕事のための「すべてを網羅する」アプリ、ClickUpやその他のプラットフォームから、予算を作成し効率的な財務管理への第一歩を踏み出すための無料家計簿テンプレートをご紹介します：

ClickUpシンプル予算テンプレート*

初めて家計の予算を作成する場合は、ClickUpシンプル予算テンプレートをご利用ください。収入・月々の支出・貯蓄目標を整理して追跡できるシンプルな枠組みを提供します。すっきりした構造により、定期的な更新が容易で、変化する財務ニーズにも柔軟に対応できます。

毎月の収入と支出をすべて記録し、財務状況の包括的な概要をプロバイダーしましょう。さらに、固定費、自由裁量支出、収入総額を入力し、組み込みビューで毎月の変動を監視できます。

こんな方におすすめ：

収入と支出を、集中して使いやすいレイアウトで分類しましょう

カスタマイズ可能なダッシュボードとフィールドで予算残高を可視化

カレンダー、ボード、リストビューで財務要約を確認

あらゆるデバイスから直接編集、拡張、入力項目の調整が可能です

こんな方に最適： シンプルなツールで基礎的な予算管理習慣を築きたい個人や世帯

2. ClickUp 個人用予算テンプレート

個人財務の管理に苦労していませんか？ClickUp個人予算テンプレートがお役に立ちます。

個人利用に特化して設計されたこのテンプレートは、資金管理の主導権を取り戻す最良の方法です。テンプレートは、収入・支出・貯蓄・債務を追跡し、調整すべき分野を特定し、コスト削減を実現します。

これにより、財務目標の優先順位付けと達成に向けた仕事が可能になります。健全な予算管理習慣を促進し、より意識的なお金の管理を実現します。

こんな方におすすめ：

定期的な支払い、貯蓄、生活費を分類して追跡しましょう

収入源、固定費・変動費、貯蓄ターゲット用の事前設定済みセクションを利用可能

今後の支払いや予算見直しの自動リマインダーを受け取れます

視覚的な指標と期限を設定して財務目標を達成しましょう

こんな方に最適：個人事業主、フリーランス、学生など、個人支出・財務目標・月々の貯蓄を管理する方。

SYZYGYのシニアシステム管理者、フィリップ・ストーリーが、財務管理にClickUpテンプレートを活用することについて語った内容は以下の通りです：*

SYZYGYにおける調整は全般的に改善されました。最たる例が新入社員プロセスで、人事・財務・IT・施設管理の4部門間の連携を必要とします。テンプレートとフォームを活用することで、組織に加わる新入社員の詳細を迅速に把握し、各部門に必要な仕事 を割り当てたサブタスク付きタスクを作成できるようになりました。

3. ClickUp 個人予算プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp個人の予算プランテンプレートでプロのように予算プランを立てましょう

予算を作成することと同じくらい難しいのが、その予算を守ることです。しかし、そこで役立つのがClickUp個人予算プランテンプレートです。支出、予算、実際の支出をリスト表示し、プランをどれだけ守れたかを確認できます。

さらに、各ビューでは時間軸に沿ったプランをサポートできるほか、収入と支出の傾向を人生の大きな目標と接続できます。月次・四半期・長期の財務目標を整理することで、日々の支出を超えた視野で考えられるようになります。

こんな方におすすめ：

月単位や四半期単位など、タイムラインに沿った予算プランを構築しましょう

貯蓄目標、定期的な支払い義務、将来の財務プランを追跡しましょう

ガントチャート、目標、カレンダーレイアウトで優先度を可視化

目標の変化や財務状況の変化に応じて、プランを簡単に調整できます

こんな方に最適：目標志向の個人や家族で、財務上の優先度を整理し、定期的な支払いを追跡し、貯蓄状況を把握したい方。

4. ClickUp予算レポートテンプレート

ClickUp予算レポートテンプレートは、各予算サイクル終了時に財務実績を明確に可視化します。シンプルで視覚的に優れたこのテンプレートは、過去と現在の予算の包括的な概要を提供し、差異や効果性を含めて表示するため、総合的な財務パフォーマンスを評価できます。

データ重視のデザインが責任感をサポートし、ユーザーが傾向を評価し是正策をプランできるようにします。さらに進捗を追跡することで、財務目標達成までの平均所要時間を可視化できます。

こんな方におすすめ：

主要支出項目における予算額と実績額の比較

カスタムダッシュボードとフィルターを活用し、財務行動に関する洞察を得ましょう

プレゼンテーションやレビュー用に主要な財務数値を要約する

財務レビューや共同プランのためのレポート作成をエクスポート

対象ユーザー: 詳細な財務レポートの作成や長期的な支出パターンの分析を行う予算アナリスト、財務管理者、個人財務愛好家。

💡 プロの秘訣：支出管理に苦労しているなら、効率的な追跡と管理のためのこれらの簡単な戦略を実践しましょう： リアルタイム追跡 📊

数クリックでレポートを作成⚡

物語を紡ぎ、架け橋を築こう 🗣️

簡単に意思決定 ✅

チームへの投資を 🧑‍💼

5. ClickUp 財務管理テンプレート

ClickUp財務管理テンプレートは単なる予算管理ツールではありません。財務のあらゆる側面を統合的に管理するリソースです。支払額から支払先まで、あらゆる支出を追跡・記録し、類似プロジェクトの予算作成を可能にします。

チャートや図表、ヒートマップなどの視覚的分析ツールを活用し、財務実績の分析を支援します。各セクションは、定期的な支払い、緊急時の計画、請求書管理など、異なる財務分野をサポートしています。さらに、あらかじめ設定された自動化機能により、日常的な追跡がより一貫性とタイムリーさを増します。

こんな方におすすめ：

短期的な請求書、長期的な負債、複数の収入源を追跡しましょう

期日や支出上限額に対する自動通知を設定しましょう

家庭内の役割と予算項目を反映した構造ビューを設定する

インタラクティブなダッシュボードで財務健全性を要約する

こんな方に最適： 小規模ビジネス所有者、フリーランス、個人、そして複数の財務タスクを整理し、全カテゴリーにわたる管理を維持したいご家族。

6. ClickUp 大学予算テンプレート

ClickUp大学予算テンプレートは、学生が授業料・教科書代・生活費・雑費を管理するためのツールを提供します。そのレイアウトは大学生活における一般的な支出項目に対応し、アルバイトや奨学金といったリミットされた収入源と整合させます。

学生はリアルタイムで財務判断を監視し、学期ごとの要件に基づいてカテゴリーを調整できます。この構造は早い段階から自立した予算管理習慣を育みます。さらに、収入の追跡、支出の予測、差異の監視といった基本的な予算管理タスクを自動化します。

こんな方におすすめ：

学期ごとに学費、住居費、個人支出を分類

助成金、家族からのサポート、学内アルバイトなど、収入源を整理しましょう

カスタムトリガーで支出超過や残高変動を通知

外出先でもモバイルやデスクトップからテンプレートにアクセス可能

こんな方に最適：学費・家賃・食料品費・アルバイト収入のバランスを取りながら、学期ごとの予算管理、奨学金、学生貯蓄目標を追跡する大学生。

プロのようにタスクの優先順位をつける方法を簡単に解説します：

7. ClickUp 月次経費報告書テンプレート

短期予算プランニングに役立つテンプレートをお探しですか？ClickUp月次支出レポートテンプレートが最適です。家賃から保険料まで、毎月の支出をすべて追跡・レポート作成し、お金の流れを把握できます。

支出傾向を分析し将来の支出を予測するツールも活用します。これにより、コスト削減の余地を特定し、データに基づいた情報に基づいた予算決定を支援します。

こんな理由で気に入るはず：

支出を種類別に記録し、コストの傾向を確認し、予算を最適化しましょう

ダッシュボードを活用して、要約情報や経時的な傾向を表示しましょう

家族メンバーとレポート作成を共有し、共同でプランを立てましょう

予算の差異を色コードで強調

こんな方に最適： 専門家、ご家族、小規模ビジネスチーム。毎月の支出要約を作成し、長期的な財務パターンを追跡したい方に。

8. Vertex42製 Excel個人月次予算テンプレート

viaVertex42

Vertex42提供の無料リソース「Excel個人月次予算テンプレート」を使えば、毎月の収入と支出を一覧化でき、無駄遣いの可能性がある分野を特定できます。これにより支出管理が容易になり、貯蓄額を増やすことが可能になります。

使いやすさに関しては、プロフェッショナルな見た目を保ちつつ、直感的に操作できる点が特徴です。ExcelとGoogle スプレッドシートフォーマットでダウンロード可能で、アクセスも容易です。さらに、あらかじめ組み込まれた機能により、毎月の支出追跡がより簡単になります。

こんな方におすすめ：

ご自身の財務習慣に合わせて列とラベルを調整してください

組み込みの計算式で収入と支出を入力

毎月ダウンロードして繰り返し使用できる、統一されたフォーマットのテンプレートです。

組み込みのチャートで支出パターンを可視化し、プランと実績の支出を並べて比較できます

こんな方に最適： 従来のスプレッドシートユーザーや、信頼性の高い式ベースの予算管理ツールを求める節約志向の方。

💡プロのアドバイス： 大きな支出削減に目を向けがちですが、実は毎日の小さな出費（コーヒー代、配送料、ランダムなアプリサブスクリプションなど）が知らず知らずのうちに予算を蝕んでいます。月に一度、こうした「小さな出費の漏れ」をチェックしてみましょう。驚くほど目から鱗が落ちるはずです。😲

9. Template. Netの家計簿テンプレート

詳細な家計予算を作成するためのテンプレートをお探しなら、 Template.Netの「 家計予算テンプレート」をご覧ください。カスタマイズ可能で使いやすいこのテンプレートは、収入・支出・貯蓄・差異など、家計予算のあらゆる要素を完了するビューで把握できます。

また、財務目標のリストを作成し、行動プランを作成します。このテンプレートは共同作業に最適化されているため、家族と簡単に共有して意見を求められます。

こんな方におすすめ：

収入を基本生活費、貯蓄、生活スタイルに配分する

必須支出と非必須支出を別々に追跡しましょう

世帯サイズに合わせて列やカテゴリーをカスタム

ホーム改修や休暇のための貯蓄目標を管理しましょう

こんな方に最適： 家族や共有世帯で、あらかじめ構成された印刷可能な予算表を使って家計を整理したい方。

10. Template.Net 提供の家計簿プランナーテンプレート

Template.Netの「家計予算プランナーテンプレート」は、将来を見据えた財務管理に重点を置いています。すっきりとしたレイアウトとプロフェッショナルなデザインにより、収入の追跡と配分が可能で、あらゆるニーズを見逃すことなく管理できます。

さらに、貯蓄を緊急資金・退職金・投資など様々なカテゴリーに分類し、将来を見据えたプランを可視化します。テンプレートはWord・PDF・Google スプレッドシートなど複数フォーマットで無料ダウンロード可能です。

こんな方におすすめ：

収入を固定費、変動費、将来を見据えた支出のカテゴリーに配布しましょう

財務レビューのための合計額と差異を要約する

各予算サイクル開始前に、より明確な財務状況を確認しましょう

テーブルとハイライトでキャッシュフローの傾向を可視化

こんな方に最適： 事前に予算をプランし、目標に基づいた支出に重点を置くご家庭。

11. Template.Net提供の月次家計予算スプレッドシートテンプレート

Template.Netの「家計月次予算スプレッドシートテンプレート」は、収入・固定費・変動費を月次で追跡するための複数列レイアウトを提供するプロバイダーです。

複数月単位のレビューをサポートし、長期的な支出パターンや不足額、予算の漏れを特定するのに役立ちます。このテンプレートでは貯蓄額の計算や予算の見積もりも可能です。

こんな点が気に入るはず：

予算データを月単位で並べてビュー

並べ替え可能な行で、定期的な費用と変動費を管理しましょう

貯蓄ターゲットと結果を色コードで明確に表示

財務状況の確認が簡単にできるよう、要約をエクスポートまたは印刷できます

こんな方に最適： 月々の家計費を共有し、食料品・光熱費・家賃・レジャー費用の予算管理を行う住宅所有者、賃貸居住者、ルームメイト。

12. Template.Net提供「家族向け食料品予算テンプレート」

複雑なスプレッドシートはもう 不要——Template.Netの「家族向け食料品予算テンプレート」で食費管理を簡単に。予算プランと実際の支出を明確に区分したこのシンプルなツールで、家族の食費をプラン・追跡・管理しましょう。

忙しいご家族に最適なこのテンプレートは、食費の予算管理を容易にしつつ、より良い財務習慣を促進します。さらに、リストベースの予算編成、価格比較、計画対実績のコスト追跡をサポートします。

こんな方におすすめ：

野菜・果物、乳製品、スナックなど食料品カテゴリーを個別にリストアップ

設定済みの予算に対して食料品費の総支出を計算する

購入頻度が高いアイテムや高額なアイテムを特定し、購入内容を調整しましょう

食材の量と残り物を追跡して食品廃棄を減らす

こんな方に最適： 食事と食料品の詳細なプランを立てて食費を積極的に管理しているご家族。

💡 プロの秘訣：多くの人は、どのようにしてお金を稼ぐかというプランから予算を立てます。逆転させましょう。まず貯めたい金額を決め、収入から差し引き、残りを予算化します。この手法は「まず自分に支払う」と呼ばれます！😎

13. Template.Net提供のシンプルホームテンプレート

ホームの家計管理は複雑である必要はありません。Template.Netの「シンプルホーム家計簿テンプレート」は、収入と支出を追跡するための明確で分かりやすい構造を提供します。必要不可欠な項目に焦点を当て、不要な複雑さを排除しているため、スピードと簡便さを求めるホームユーザーに最適です。

わかりやすい構造のテンプレートは、支出パターンを即座に把握するのに役立ちます。週次・月次・四半期ごとの財務要約をサポートし、ご自身のレビューサイクルに合わせて活用できます。

こんな方におすすめ：

毎月の固定費と変動費を管理しましょう

貯蓄と借金の返済進捗を管理しましょう

編集しやすいセルでデータエントリーが簡素化されます

日常的な確認時に収入と支出を素早く入力

こんな方に最適：家計収入と貯蓄の追跡に、編集しやすいテンプレートが必要な個人や少人数家族。

*ClickUpの家計簿テンプレートで資金管理を簡素化

よくプランされた家計予算は、単なるスプレッドシート上の番号ではありません。それはコントロールを取り戻し、ストレスを減らし、本当に大切なことに余裕を作るためのものです。

食料品の管理をする学生でも、公共料金を追跡する家族でも、適切な予算テンプレートは家庭内のお金の扱い方を変えることができます。柔軟で使いやすいツールと言えば、 ClickUpの家計予算テンプレートやその他のツールは、必要な場所で明確さ、シンプルさ、カスタマイズ性を提供します。

家計管理を始めませんか？今すぐClickUpの無料家計簿テンプレート―無料試用版に登録！