財務記録の整理に便利な無料会計ジャーナルテンプレート

ご存知でしたか？64% の中小企業は専任の会計士を雇用していません。彼らは、経理を含め、すべてを自分たちで管理している傾向があります。

しかし、日々の業務で忙しいと、会計業務は後回しになってしまいがちです。

優れた会計仕訳帳テンプレートのセットがあれば、収入と支出の管理が簡単になります。一から総勘定元帳を作成したり、複数の（そして複雑な） Excel シートを維持したりする手間が省けます。

テンプレートは、元帳アカウントのすべてのデータを取得し、追加費用なしで財務を整理します。

ここでは、追加の費用をかけずにビジネスの財務を管理するために使用できる、無料の会計仕訳テンプレートをご紹介します。

会計仕訳テンプレートとは？

会計仕訳テンプレートは、ビジネスの財務トランザクションを整理するための、あらかじめ構造化されたフレームワークです。複雑な Excel テンプレートやシート、または実際の貸借対照表を管理する必要なく、すべての収入、支出、支払い、および払い戻しを体系的に記録することができます。

たとえば、クライアントへの請求や支払いを行う場合、ジャーナルエントリーテンプレートを使用すると、これらのトランザクションを構造化された形式で簡単に記録できます。

日付、関連アカウント、借方、貸方、トランザクションの概要などの重要な詳細をメモしておくことができます。

トランザクションを適切に記録することで、整理された財務諸表とコストの内訳構造を構築できます。適切なデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行い、コストのかかるエラーのリスクを軽減し、税務シーズンに備えることができます。

13 の無料会計ジャーナルテンプレート

効果的な仕訳エントリーテンプレートの構造がわかったところで、その要件を満たすClickUpのテンプレートをいくつかご紹介しましょう。

ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジベース、コラボレーションツールなど、あらゆる機能を 1 つのカスタマイズ可能なスペースに統合した、仕事のための「すべて」のアプリです。プロジェクト会計ソフトウェアとして簡単にカスタマイズでき、財務状況を効率的に追跡することができます。

ClickUp ダッシュボードで財務、スプリントなどを追跡

月末の会計決算プロセスなど、定期的な一連のイベントを完全に生成できる機能により、そのチームは決算の所要時間を大幅に短縮することができました。

1. ClickUp 会計ジャーナルテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計ジャーナルテンプレートを使用すると、借方と貸方の記録を明確に1か所にまとめて、すべてのジャーナルエントリーを記録できます。

会計士や高級な会計ソフトウェアを購入する予算がない？ClickUp の会計ジャーナルテンプレートがサポートします。借方と貸方の金額を追跡し、各トランザクションの領収書を追加し、検索を容易にするためにジャーナルエントリー番号を割り当てるなど、さまざまなことができます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

トランザクション日付、ジャーナルタイプ、領収書、エントリー番号、借方など、6 種類のカスタム属性を使用して、各トランザクションに関する重要な情報を保存できます。

ClickUp のさまざまな設定（スタートガイド、帳簿、ジャーナルなど）から 3 種類のビューにアクセスして、各ジャーナルエントリーを簡単に整理、閲覧できます。

時間追跡機能により、トランザクションや請求可能時間をより正確に追跡

収入と支出のデータを可視化して、より適切な意思決定を支援します。

🎯 最適なユーザー：フリーランサー、個人起業家、小規模ビジネスなど、従来のソフトウェアのオーバーヘッドなしで会計を管理したい方。

2. ClickUp 会計テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計テンプレートを使用して、すべての支払情報を 1 つのセグメント化されたリストにまとめて管理しましょう。

衝撃的な統計があります。会計士の 3 分の 1 は、担当するタスクが多すぎるため、毎週、仕訳入力で複数のエラーを犯しています。このエラーの問題は、各支払勘定ごとに別々のシートを維持しなければならない場合、さらに悪化します。

会計チームが、予算や経費全体を狂わせるような一般的なエラーを、時間内に特定して修正できるようサポートしましょう。ClickUp の会計テンプレートは、すべての支払アカウントを分類したリストビューで管理することで、この問題を解決します。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます。

販売記録、収入、請求書をステータス、優先度、期日に応じて管理

領収書を追加し、各支払エントリーに連絡先を整理して、照合や潜在的なエラーの特定に役立てましょう。

各ジャーナルエントリーを「支払済み」、「支払準備完了」、「請求書送信済み」のセグメントに分類します。

関連するチームメンバーに割り当て、メモやチェックリストを追加して、すべてを整合し、全員の責任を明確にします。

🎯 最適な用途：請求書の追跡、仕訳のエラーの特定、支払いの期日通りの決済。

3. ClickUp のジャーナルおよび元帳テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のジャーナルおよび元帳テンプレートを使用して、収入と支出を詳細に追跡しましょう。

ClickUp の調査によると、一般的なナレッジワーカーは、仕事を完了するために平均 6 人の人と連絡を取り合う必要があります。経費を追跡するために複数のシートを維持している場合、チームは実際の仕事よりも部門間のやり取りに多くの時間を費やすことになります。

ClickUp のジャーナルおよび元帳テンプレートで、仕事をより簡単に。このテンプレートを使用すると、借方、クレジット、および関連経費の詳細を 1 か所にまとめて元帳として管理できます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

収入、支出、その他の財務トランザクションを追跡

トランザクションデータをレポートに整理して、財務状況を明確に把握しましょう。

従業員が売上および経費台帳を入力することで、正確性と説明責任を確保できます。

財務データにおける潜在的なエラーや不一致を特定

必要なときにいつでも財務レポートをすばやく作成

🎯 最適な用途：財務状況を把握し、手作業によるエラーを特定して修正し、最小限の努力で毎日監査対応の財務レポートを作成する場合。

4. ClickUp 会計業務テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の会計業務テンプレートを使用して、会計業務を詳細に監視しましょう。

キャッシュフローの管理が不十分で予算が狂い、どこから手をつけて手をつけてよいのか見当もつかず、頭の中は混乱している… これは、どのビジネスも直面したくない悪夢のような状況です。ClickUp の会計業務テンプレートは、あらゆる出費を正確に把握するのに最適なソリューションです。正確なプロジェクト会計、予算目標の設定、経費の責任の明確化に役立ちます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

タグ、ネストサブタスク、複数の担当者、優先度ラベルを使用して、会計業務の管理と追跡を行います。

カスタマイズ可能な 1 つのスペースで、売上、経費、顧客からの支払いなどを追跡し、透明性の高い会計プロセスを維持しましょう。

会計タスクについてチームメンバーとコラボレーション

チャートやレポートでデータを視覚化して、より適切な意思決定を行う

総勘定元帳のエントリーと分析プロセスを自動化して、時間を節約

🎯 最適な用途： 会社全体のあらゆる会計業務における整合性を確保する。

👀 ご存知でしたか？61% の会計士が、現在データ入力と処理に AI を使用しています。また、51% が不正の検出と防止に AI を使用していると報告しています。

5. ClickUp の財務アカウント要約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務アカウント要約テンプレートで、特定の財務情報を引き出しましょう。

現在の財務状況を明確に把握しなければ、賢明なビジネス上の意思決定は不可能です。盲目的に経営を続けていれば、キャッシュフローの問題を発見したり、負債を追跡したり、自信を持って成長プランを立てたりすることは困難になります。

ClickUp の「財務アカウント要約テンプレート」 のようなテンプレートを使用すると、すべての財務データ、資産、負債、アカウント残高を 1 つの見やすいダッシュボードにまとめることができます。このテンプレートを使用すると、傾向を監視し、危険信号を早期に発見し、リアルタイムの更新情報を関係者に伝えることができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

🎯 最適なユーザー： 戦略的な意思決定のために財務の健全性の全体像を把握する必要がある CFO。

6. ClickUp のビジネス経費およびレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のビジネス経費およびレポートテンプレートで、経費報告書を常に最新の状態に保ちましょう。

良い 19% の経費報告書 にはエラーや詳細の欠落があり、その修正には平均 52 ドルと 18 分の時間がかかります。 これは多大な時間と費用です。さらに、各報告書を確認、承認するには多大な時間と努力が必要であることは言うまでもありません。

ClickUp のビジネス経費およびレポートテンプレートは、経費報告書の承認を効率化することで時間を節約できる、シンプルかつ効果的なフレームワークです。各報告書を関連する上司に割り当て、報告された不一致を監視することができます。また、コスト削減や過剰支出の分野を特定するのにも役立ちます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

経費報告書を簡単に作成、整理、更新

支出データを可視化して、経費の傾向を簡単に把握できます。

財務目標の進捗状況を追跡し、整理整頓を保ちましょう。

50 以上のアクショントリガーで承認パイプラインを自動化

🎯 最適な用途：経費報告書の承認の自動化と、ビジネス支出の視覚化。

💡 プロのヒント：会計エントリのフォーマットや使用するジャーナルの種類がわからない場合は、ClickUp Brainにシナリオに基づいて会計ジャーナルのサンプルを生成するよう依頼してください。エントリを正しく構成し、ワークフローをスピードアップするのに役立ちます。 ClickUp Brain で、独自のテンプレート、フォームなどを作成しましょう。

7. ClickUp の支払い履歴テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の支払い履歴テンプレートで、過去の支払い情報をすべて確認できます。

複数のトランザクションを管理する場合、特に明確な監査証跡がない場合、過去の支払いを把握しにくくなります。すべての支払い記録を電子メールやスプレッドシートで検索すると、貴重な時間が無駄になり、エラーのリスクも高まります。

ClickUpの支払い履歴テンプレートを使用すると、過去のすべての支払い記録を 1 つの整理されたビューで即座に確認できます。すべての支払いを、完全なコンテキストとともに投稿、フィルタリング、確認できるため、監査、照合、レポート作成も簡単です。

このテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

顧客とベンダーの両方のトランザクションを記録し、支払いに関する情報を保存します。

支払い履歴にアクセスし、経費を長期的に監視して潜在的な問題を特定します。

将来参照や監査のために支払い記録を整理

自動ソートオプションとカスタム通知を使用して、繰り返しのデータ入力を排除

🎯 最適な用途：財務ワークフローの透明性と説明責任の向上。

8. ClickUp の財務管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務管理テンプレートを使用して、プロジェクトの見積もりと予算を効率的に管理しましょう。

プロジェクトの予算を追跡することは、特に経費がさまざまなカテゴリや関係者に分散している場合、困難な作業です。そのため、平均して 6 プロジェクトのうち 1 プロジェクトで200% のコスト超過が発生しています。

ClickUpの財務管理テンプレートは、カスタマイズ可能なダッシュボードにより、予算の範囲内での支出を維持するのに役立ちます。予算の配分、実際の支出、予測コストをリアルタイムで監視することができます。

このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。

計算と定期的なタスクのリマインダーを自動化

ビジュアル分析ツールで財務パフォーマンスを分析しましょう。

チームメンバーと財務計画についてコラボレーション

コスト削減の機会を特定し、売上を増加させましょう。

貴社にカスタマイズした財務目標を設定しましょう。

9. ClickUp の財務分析レポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務分析レポートテンプレートを使用して、視覚的な収益レポートや財務要約を作成しましょう。

収益と利益を常に分析することの重要性について、リマインダーは必要ありません。しかし、予算が限られている場合、高価な分析ツールに登録するのは難しい問題です。

ClickUpの財務分析レポートテンプレートは、堅実なソリューションです。アカウントのジャーナルを視覚的に表示するため、収入、支出、改善すべき点を正確に把握することができます。このテンプレートは、個人の投資の追跡にも使用できます。

次のような機能をご利用いただけます：

あらかじめ作成されたスプレッドシートで損益計算書を分析、追跡

収益、経費、利益、損失などを、鮮やかなビジュアルで追跡

収入の傾向を監視して、ビジネスチャンスを見極めましょう。

チームがダウンロードして共有できるレポートを作成

財務実績の要約をわかりやすく作成

🎯 最適なユーザー：会計ソフトウェアの複雑さを避け、番号を明確に把握したいスタートアップ企業やフリーランサー。

自動化機能により、社内のあらゆるチームの仕事に必要なボードやスペースを簡単に作成できるため、チーム間の連携やコラボレーションが極めて容易になります。これらすべての機能が、非常に手頃でリーズナブルな価格でご利用いただけます。

10. ClickUp の簿記事務所テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の会計事務所テンプレートを使用して、総勘定元帳のエントリーと会計処理プロセスを簡素化しましょう。

経理事務所を経営するには、複数のクライアント、納期、コンプライアンス要件を処理しながら、正確性と効率性を確保しなければなりません。

ClickUp の経理事務所テンプレートは、業務効率化のための包括的なソリューションを提供します。カスタムステータス、カスタマイズ可能なビュー、統合されたタスク管理などの機能により、ワークフローの整理、進捗の追跡、チームやクライアントとの明確なコミュニケーションの維持が可能になります。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

総勘定元帳のエントリーや財務レポート作成などの会計プロセスを実行

タスクの追跡、CRM の同期など、顧客のニーズに集中できます。

チームを共通の目標に整合させ、全員が同じ認識を持ち、効率を最大限に高めます。

🎯 最適なユーザー：クライアントの仕事を整理して管理したいフリーランスの簿記担当者。

11. ClickUp の買掛金テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の買掛金テンプレートを使用して、買掛金の追跡、リマインダーの設定、およびタイムリーな支払いを行うことができます。

チームが紙の書類や手作業による計算で支払額を決定している場合は、会社の生産性が低下しています。さらに、手作業によるプロセスはエラーが発生しやすいものです。日付を 1 日間違えたり、番号を 1 つ間違えたりしただけで、誤った支払いが発生し、リレーションシップや評判を台無しにしてしまう可能性があります。

そのような手間を省くために、ClickUp の買掛金テンプレートに切り替えてください。支払いのライフサイクル全体を正確に管理します。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます。

すべての支払い記録をデジタル化

売掛金と期日をひと目で追跡

データ入力のエラーを特定して排除し、精度を高めます。

従業員、ベンダー、サプライヤーへの支払いを確実に期日どおりに行います。

会社の予測と予算編成をより適切に実行

🎯 最適なユーザー：スプレッドシートや紙ベースのシステムを使用せずに、買掛金処理を効率化したい中小企業経営者や業務管理者。

🧠 面白い事実：会計士や銀行員には、彼ら自身の守護聖人である聖マタイがいます。彼は、キリストの 12 使徒の一人になる前に、ローマ帝国の徴税人でした。

12. ClickUp の請求書追跡テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の請求書追跡テンプレートを使用すると、1 つの画面ですべての請求書を監視できます。

請求書を処理する前に、請求可能時間とサービス内容を各請求書と照合したい人はいますか？これは非常に時間のかかる作業です。さらに、請求書の処理が滞り、クライアントからの評判が落ち、キャッシュフローが遅延するおそれもあります。

ClickUpの請求書追跡テンプレートを使用すると、請求書の作成、送信、追跡を効率的に行うことができます。カスタマイズ可能なフィールド、ステータスの追跡、カレンダーやクライアント別請求書などの複数のビューにより、期日、受け取った支払い、未払いの残高を 1 か所で監視できます。

このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。

自動入力フィールドで、プロフェッショナルな請求書をすばやく作成

請求書をワンクリックで迅速に送信できます。

請求書のステータスを「未払い」および「完了」にマークして、支払いを追跡しましょう。

🎯 最適なユーザー： 独立したサービスプロバイダーやベンダーと仕事をするコンサルタントや代理店。

📮 ClickUp Insight：最近、知識労働者の約 33% が、必要な情報を入手するために 1 日に 1 人から 3 人にメッセージを送っていることがわかりました。しかし、すべての情報が文書化され、すぐに利用可能だったらどうでしょうか？ ClickUp Brain のAI Knowledge Manager があれば、コンテキストの切り替えは過去のものになります。ワークスペースから直接質問するだけで、ClickUp Brain がワークスペースや接続されたサードパーティのアプリから情報を引き出します。

13. ClickUp の貸借対照表テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の貸借対照表テンプレートを使用して、会社の財務状況に関する完全なレポートを作成し、投資家に最新情報を提供しましょう。

散在するデータから会社の財務状況を把握しようとしていませんか？資産、負債、資本を構造的に把握できないと、重要な数値を見落としがちです。ClickUp の貸借対照表テンプレートは、財務状況をわかりやすくカスタマイズ可能なスナップショットで表示します。プランニング、レポート作成、投資家へのプレゼンテーションに最適です。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

新入会計担当者が会社の財務資産および負債を理解するのに役立ちます。

投資に割り当てられる資金の額を詳細に明記してください。

ビジネスおよび個人の財務目標を維持するために必要なキャッシュフローの額を確認しましょう。

潜在的なリスクと機会を特定する

🎯 最適な用途： 会社の資産と負債を確認し、資金調達や投資家とのミーティングの準備をする場合。

優れた会計ジャーナルテンプレートの条件とは？

最高の会計ジャーナルテンプレートを紹介しましたが、どれを選ぶべきでしょうか？

詳細な損益テンプレートを使用すると、帳簿管理という退屈なタスクを、財務の透明性を高めるストレスのないプロセスに変えることができます。理想的な仕訳エントリーテンプレートを使用すると、複雑なステップを踏むことなく、トランザクションを正確に記録し、キャッシュフローを追跡し、監査の準備を万全にすることができます。このテンプレートの真の効果を実証する、いくつかの特徴をご紹介します。

明確なエントリー構造 ：日付、アカウント名、借方と貸方の列、金額、および短い説明が、見やすく、一目でわかるレイアウトで表示されます。一部のテンプレートでは、売上、購入、一般など、エントリーの種類も分類されています。

時系列のログ記録 ：エントリーを発生順に記録することで、財務活動の追跡、傾向の監視、見落としアイテムの発見、経理の簡素化に役立ちます。

柔軟なカスタマイズ ：払い戻しの記録、小口現金の追跡、請求書の作成など、ビジネスのニーズに合わせて列を追加または削除することができます。

エラー検出機能 ：誤ったエントリーや詳細情報の欠落など、よくある問題をフラグで表示し、ミスを早期に発見して、将来の会計上のトラブルを回避します。

コラボレーションサポート ：メモ、フラグ、コメントを追加して、チームや外部の会計士が共同で作業を行うことができます。また、機密データを保護するためのアクセス制御もオプションで設定可能です。

監査対応フォーマット ：監査やトランザクション履歴の確認に便利な、会計のベストプラクティスに準拠した、プロフェッショナルで標準化されたレイアウトを維持します。

一元化されたマルチアカウント追跡：さまざまなアカウントや部門にわたるジャーナルエントリーを 1 か所で管理できるため、予算編成や収益の流れを確認する際に複数のシートを切り替える必要がありません。

ClickUp で財務記録の管理を簡素化

ビジネスの財務管理は、頭痛の種である必要はありません。上記の無料テンプレートを入手して、会計を朝のコーヒーを淹れるのと同じくらい簡単にしましょう。

ClickUp を使用すると、必要な会計テンプレートをすべて 1 か所にまとめ、さらに強力な機能も利用できます。リマインダーを設定し、請求可能な時間を追跡し、日常的なタスクを自動化して、正確性を高め、時間を節約しましょう。

ClickUp に登録して、会社の収入、支出、財務状況を一貫してビューで確認しましょう。