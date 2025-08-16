Mac バージョンユーザーのための 10 最高の OneNote 代替オプション

OneNote for Mac は、堅実なメモ作成ツールです。整理整頓され、柔軟性があり、食料品の買い物リストから天才的なブレインストーミングセッションまで、あらゆることを記録するのに多くの人々に役立っています。
しかし、Mac バージョンユーザーの方は、いくつかの粗い部分があることに気づいているでしょう。
同期の遅延、一部の機能が別の OS を念頭に置いて設計されているような印象、あるいは「このメモ作成の操作はもっとスムーズになるのではないか」と疑問に思うかもしれません。
OneNote は多くの機能を備えていますが、この分野では唯一のプレーヤーというわけではありません。ワークフロー、セットアップ、クリエイティブなプロセスによっては、Mac 環境の自然な拡張機能のように感じられるメモ作成アプリケーションがあるかもしれません。
このブログでは、Mac 向けの最高のMicrosoft OneNote 代替アプリをいくつかご紹介します。直感的なユーザーインターフェースデザイン、シームレスなタスク統合、そしてあなたの仕事方にぴったり合った生産性ツールを備えたアプリです。
Mac で検討できる人気のメモアプリ
|主な機能
|おすすめ
|価格*
|ClickUp
|ClickUp Docs、AI アシスタント (ClickUp Brain)、リアルタイムコラボレーション、テンプレート、双方向リンク
|フリーランサー、スタートアップ、中堅企業、大企業のチーム
|Freeプランあり、企業向けのカスタマイズ可能
|Apple Notes
|MacOS ネイティブ、リッチメディアの埋め込み、スマートフォルダ、クイックメモ、メモのロック
|Apple ユーザー、学生、個人的なメモを取る方
|無料（Apple デバイスに付属）
|Evernote
|Web クリッパー、ノートブックスタック、強力な検索、タスク統合
|プロフェッショナル、学生、ライター、研究者
|無料、月額 14.99 ドルから
|Obsidian
|Markdown エディター、双方向リンク、グラフビュー、プラグインサポート
|ライター、開発者、知識管理の専門家
|無料、月額 5 ドルから
|Notion
|エンドツーエンドの暗号化、Markdown サポート、カスタマイズ可能な同期、オフラインモード
|ブロックベースの編集、リンクされているデータベース、テンプレート、リアルタイムのコラボレーション
|無料、有料は 10 ドル/ユーザー/月から
|Joplin
|クリエイティブチーム、学生、プロフェッショナル
|オープンソースファン、開発者、予算重視のユーザー
|無料、カスタム価格
|Simplenote
|高速同期、Markdown サポート、バージョン履歴、タグベースのソート
|ライター、ブロガー、集中してメモを取りたい方
|Free
|Bear
|美しい Markdown エディター、タグベースの整理、フォーカスモード、テーマ
|クリエイティブチーム、学生、プロフェッショナル
|無料、月額 2.99 ドルから
|Zoho Notebook
|スマートカードシステム、音声メモ、クロスプラットフォーム同期、ノートブックカバー
|フリーランサー、教育者、プライバシーを重視するユーザー
|Free
|Google Keep
|付箋 UI、文字起こし機能付き音声メモ、Google エコシステムとの統合
|カジュアルユーザー、ご家族、Google Workspace チーム
|無料（Google アカウントが必要）
Mac用のOneNote代替アプリを選ぶ際に注目すべきポイントは？
メモアプリを切り替えることは、ヘッドフォンの絡まりをほどくことや Google ドライブを整理することと同じくらい、必要だが面倒なことでしょう。Mac バージョンで OneNote の代替アプリをお探しの方は、以下の 5 つのポイントにご注意ください。
💭 機能
Apple Pencil に対応していますか？Safari からクリップできますか？メモにタグ付け、検索、整理整頓できますか？Microsoft Office OneNote は多くの機能を備えていますが、macOS では操作性が悪いと感じるかもしれません。Spotlight 検索、Markdown サポート、クリーンなオフラインアクセスなど、実際に使用する機能を優先しましょう。
🤑 料金プラン
一部のメモアプリは無料プランで利用できます。しかし、途中で有料プランへの移行を求められる場合もあります。Bear や Apple Notes などのアプリは、無料プランの機能も充実していますが、同期、バックアップ、AI 機能が必要な場合は、アップグレードする価値があるかどうかを確認してください。サブスクリプションよりも 1 回限りの購入がおすすめです。
☺️ ユーザーレビュー
極端な評価は無視してください。Mac App Store や Reddit での 3～4 つ星の評価は貴重な情報です。macOS Sonoma を実行している M1/M2 Mac ユーザーからのフィードバックを収集して、同期のバグ、不格好な UI、ショートカットの欠落など、実際の問題を把握しましょう。
🤝 統合機能
iCloud、Handoff、ショートカット、Apple のコアアプリと同期できない場合は、それはソリューションではなく、サイロです。
💻 同期
MacBook、iPhone、iPad間で瞬時に同期するメモが必要です。OneNoteのOneDriveベースの同期機能は、この点で問題があります。
💡 プロのヒント：ミーティングが終わった後にメモがどこにも残らないことにうんざりしていませんか？ このミーティングメモのガイドでは、すべてを構造化し、行動指向にし、ダウンロードフォルダに消えてしまう可能性を大幅に減らす方法をご紹介します。
Mac 向けの 10 最高の Microsoft OneNote 代替アプリ
Mac 用の Microsoft OneNote の代替アプリ、つまり、アイデアや締め切り、そして突然 5 年間のプランを箇条書きで整理しなければならないような、午前 2 時の存在の危機に直面したときにも役立つ 10 種類のアプリをご紹介します。
ミニマリストのメモ取りから、フル機能の生産性エコシステムまで、色分けされたタブが好きな方を含め、どなたにもご満足いただけるアプリが見つかります。
1. ClickUp (AI 搭載のメモ作成およびタスク管理に最適)
メモ取りソフトウェアが、Apple のエコシステムと同じくらいスムーズに動作することを期待している方なら、ClickUp はまさにぴったりです。
高速で応答性が高く、macOS に最適化されており、不格好なクロスプラットフォームの移植版にありがちな、奇妙なフォーマットバグや遅延はありません。
しかし、ClickUp の真の特徴は、単なるメモアプリではないことです。ドキュメント、タスク、AI アシスタント、プロジェクトダッシュボードなど、仕事に必要なすべてが 1 つのアプリにまとめられています。つまり、20 個のブラウザタブで 5 つのツールを同時に操作するマルチタスクは不要になります。
💜 ClickUp Docs で構造化されたドキュメント管理をお楽しみください
まずはClickUp Docs から始めましょう。Docs は、最新のワークフローに合わせて構築された、ダイナミックで構造化されたドキュメントを提供します。
ドキュメントでは、次のことができます。
- カスタムヘッダー、テーブル、箇条書き、リッチメディアでフォーマット
- ページをネストして、スクロールの負担なくコンテンツを整理
- コメント、編集、フィードバックなど、チームとリアルタイムで共同作業
- タスク、プロジェクト、目標に直接リンクして、メモを実際に仕事に活かしましょう。
💜 ClickUp Brain でメモを要約
それを、組み込みの AI アシスタントであるClickUp Brain と組み合わせれば、実際にあなたと一緒に考える、強力なメモ取りのパートナーが手に入ります。
ClickUp Brain は、長いメモやミーティングの議事録を簡潔な箇条書きに要約するので、段落を読み返さなくても要点を把握できます。また、コンテンツを自動的にフォーマットし、すべてをすっきりとした見やすい状態に保つので、手動で整理する必要はありません。
次のステップを記録したり、フォローアップをデリゲートしたりする必要がありますか？ご要望をお聞かせください。ClickUp Brain は、ミーティングで出されたアクションアイテムを識別し、担当者や期日を指定して、即座にタスクに変換します。
また、カーソルを点滅させながら考えがまとまらないときに、コンテンツを別のトーンで書き直したり、アイデアをブレインストーミングしたりするのにも役立ちます。最大のメリットは？Brain には、Gemini、Claude、ChatGPT など、現在利用可能な最高の外部 AI モデルのパワーが搭載されています。
💜 ClickUp メモ帳で、考えをワークフローにすばやく転送
スクロール中や通話中にインスピレーションが浮かんだときは、ClickUp メモ帳をご利用ください。このメモ帳は、邪魔になる要素のないスペースで、ちょっとしたアイデア、ToDo リスト、下書きなどを記録し、後で本格的なドキュメントやタスクに変換することができます。
ClickUp は双方向リンクもサポートしているため、ドキュメントをタスクに直接リンク（その逆も）することができます。そのため、「このメモのアクションアイテムはどこにあるの？」と尋ねられた場合でも、探さなくても、すでに接続されているため、すぐに確認できます。
💜 ClickUp AI メモ帳で瞬時にメモを取ろう
また、ミーティング後にすぐにメモを取りたい方には、 ClickUp AI のメモ帳がプロのような働きをします。
以下のように役立ちます：
- すべての決定が確実に記録され、その場にいた人だけでなく、誰とでも簡単に共有できます。
- アクションアイテムをキャプチャし、適切な担当者に割り当てます。
- すべてのディスカッションを関連するタスクやファイルに接続し、完全なコンテキストを提供するため、チームは過去を繰り返し確認することなく、作業を進めることができます。
ClickUp の AI メモ帳がミーティングのメモを直接タスクに変換する仕組みを、ビデオでご覧ください。
💜 ClickUp ミーティングメモテンプレート
最後に、ClickUp の膨大なプラグアンドプレイテンプレートライブラリも必見です。ClickUp ミーティングメモテンプレートなど、繰り返し行うワークフローに最適なテンプレートが充実しています。
ClickUp の最高の機能
- 豊富なフォーマット、ネストされたページ、埋め込みメディアを備えた ClickUp Docs を使用して、構造化されたダイナミックなドキュメントを作成
- リアルタイムで共同作業を行い、ドキュメントをタスク、プロジェクト、または目標に直接リンクして、プロジェクトのコンテキストを完全に把握
- ClickUp Brain を使用して、メモを要約し、アクションアイテムを記録し、コンテンツを自分の好きなトーンで書き換える
- 組み込みのメモ帳で、思いついたアイデアやToDoリストをその場で記録—通話中のアイデアのメモに最適
- アジェンダ、決定事項、次のステップを強調表示する「ミーティングノート」などの既成のテンプレートを使用して、一貫性を維持
ClickUp のリミット
- シンプルなメモアプリをお探しの場合、ドキュメントは少々圧倒されるかもしれません。
- 機能間の切り替え時に、時折読み込みが遅くなることがあります。
- 一部のユーザーは、学習曲線（訳：ボタンが多い）について言及しています。
ClickUp の価格
ClickUp の評価とレビュー：
- G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際の ClickUp ユーザーの声
G2 ユーザーの声
ClickUp で最も気に入っている点は、チームとしての仕事のやり方を真に変えたことです。
ClickUp の最も気に入っている点は、チームとしての働き方を真に変えたことです。
💡 プロのヒント: ミーティングを簡単にアクションに変えることができることをご存知でしたか？ 最高のミーティング議事録ソフトウェアを見つけましょう。
2. Apple Notes（Mac OS とのシームレスな統合に最適）
Apple のエコシステムに親しみ、iPhone をリモコンとして、iPad をセカンドスクリーンとして使い、実際の人間よりも Siri と話すことが多い人なら、Apple Notes はまさに快適な環境でしょう。
Mac にプリインストールされており、非常にスムーズに動作し、Apple デバイス間で簡単に同期できます。
インターフェースはすっきりとしており、パフォーマンスも高速で、すべてがスムーズに動作します。追加のサインアップや、分かりにくいオンボーディングも一切ありません。お気に入りのパーカーを着るような、居心地が良く、親しみやすく、必要なときに必ず使える、メモ取り用のバージョンです。
Apple Notes の最高の機能
- フォーマットの問題なしに、macOS ネイティブのスピードと安定性を実現
- 画像、PDF、スケッチ、音声メモなどのリッチメディアを埋め込むことができます
- フォルダ、色分けされたタグ、スマートフォルダでメモを整理
- 共有編集機能でメモを共同編集
- macOS または iPadOS のどこからでも、クイックメモでアイデアを即座にキャプチャ
- パスワード、Touch ID、Face ID で機密メモをロックして、セキュリティを強化
Apple Notes の制限
- クロスプラットフォームバージョンなし（Windows/Android ユーザーの方はご利用いただけません）
- テンプレート、AI ヘルプ、双方向リンクなどの高度な機能がない
- 他のパワーユーザー向けツールに比べ、フォーマットオプションが限られている
Apple Notes の価格
- Free
Apple Notes の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
Apple Notes についてユーザーはどのような感想を持っているか？
Reddit ユーザーからのコメント：
先週、1000 件以上のメモを作成しました。PDF や画像も混在していますが、iPhone、iPad、Mac 間の同期に問題はありません。
先週、1000 件以上のメモを作成しました。PDF や画像も混在していますが、iPhone、iPad、Mac 間の同期に問題はありません。
📮ClickUp Insight: 37% の従業員は、アクションアイテムを追跡するためにフォローアップメモやミーティングの議事録を送信していますが、36% は依然として他の断片的な方法に依存しています。意思決定を記録するための統一されたシステムがない場合、必要な重要な情報はチャット、電子メール、またはスプレッドシートに埋もれてしまう可能性があります。
ClickUp を使用すると、会話、チャット、ドキュメントなど、すべてのタスクを即座に実行可能なタスクに変換できるため、見落としがなくなります。
💡 プロのヒント：すべてのメモ作成方法は同じではありません。優れたものもあれば、それほどではないものもあります。 メモ作成テクニックをスマートに分析したこの記事で、その違いを学び（そして自分のスタイルを見つけてください）。将来の自分がきっと感謝し、おそらくは整理整頓された生活を送れるようになるでしょう。
シームレスな共有の技術を習得：混乱なく メモを共有する方法を学びましょう。
3. Evernote（メモで生活するパワーユーザーに最適）
Evernote は、ほとんどのアプリがまだ登場していない頃から、メモアプリの世界で存在感を誇っています。クラウド同期がまだ流行語であり、当然のこととは考えられていなかった頃から、この分野をリードしてきた先駆者です。2010 年代には浮き沈みもありましたが、特に構造化に長けた Mac ユーザーにとっては、あらゆる種類のメモを整理、保存、同期するための強力なツールとして、今でもその威力を発揮しています。
すべてを分類し、デジタルリスのように記事をクリップし、メモを生産性の高いハブに変えることが好きな方には、Evernote がぴったりかもしれません。
Evernote の最高の機能
- Web Clipper を使用して、ウェブページ、記事、スクリーンショットを完全に保存
- ノートブックスタックを使用してコンテンツを整理し、構造化された分類を実現
- OCR を使用して、入力、スキャン、手書きのコンテンツを検索
- タスクの追加、リマインダーの設定、期日の割り当てをメモ内で直接実行
- メモをすべてのデバイスで同期して、いつでもどこでもシームレスにアクセス
Evernote の制限
- 無料プランはかなり制限があり（アップグレードを勧めるような内容です）、有料プランでは無制限のストレージが利用できます。
- Mac ネイティブの洗練されたアプリに比べ、ユーザーインターフェースは少々不格好に感じるかもしれません。
- 大量の添付ファイルを扱う場合、同期の問題が時折報告されています。
Evernoteの料金プラン
- Free
- 個人：14.99 ドル/ユーザー/月
- プロフェッショナル：17.99 ドル/ユーザー/月
- Teams：カスタム価格
Evernote の評価とレビュー
- G2: 4.4/5（2,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.4/5 (7,000件以上のレビュー)
Evernote についてユーザーはどのような感想を述べているか？
G2 ユーザーの声
Evernote は、自分のニーズや仕事の種類に合わせて整理方法をカスタマイズできる点で便利です。
Evernote は、自分のニーズや仕事の種類に合わせて整理方法をカスタマイズできる点で便利です。
💡 プロのヒント： ミーティングのメモに埋もれてうんざりしていませんか？ AI メモ要約が、面倒な作業を引き受けてくれるので、必死にメモを取る代わりに、素晴らしい発言に集中することができます。
4. Obsidian（ローカル優先、markdown 対応のメモ作成に最適）
Evernote がノート取りの「スーツとネクタイのエグゼクティブ」だとしたら、Obsidian は「手淹れコーヒーを飲みながら小屋でコードを書くインディーズハッカー」です。ミニマリストで Markdown ベース、そしてローカルファーストを徹底しているため、同期を「希望」しない限り、メモはデバイス上に保存されます。
Obsidian は、かわいく見せようとはしていません。有用 であることを目指しています。特に、知識ベースを完全にコントロールしたい Mac ユーザーには、余計な機能のないこのアプリが最適です。
Obsidian の最高の機能
- すっきりとした、邪魔にならない Markdown エディターで文章を作成
- メモを双方向にリンクして、接続されたナレッジベースを構築
- インタラクティブなグラフビューでアイデアを視覚化
- オフライン優先アクセスでメモをローカルに保存、強制的なクラウド同期は不要
- テーマ、自動化などのプラグインでセットアップをカスタマイズ
Obsidian の制限
- カジュアルユーザーや Markdown を嫌う人にとっては、機能が多すぎるかもしれません。
- コラボレーション機能は内蔵されていません。
- 複数のデバイス間で同期するには、有料のアドオンが必要です。
Obsidianの料金プラン
- Free
- Obsidian Sync：ユーザー 1 人あたり月額 5 ドル
- Obsidian Publish：ユーザーあたり月額 10 ドル
- Catalyst：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドルから
- 商用ライセンス：50 ドル/ユーザー/年
Obsidian の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.9/5
Obsidian についてユーザーはどのような感想を述べているか？
Mac Notes からエクスポートした Markdown メモのインポートや閲覧に役立ちました。
Mac Notes からエクスポートした Markdown メモのインポートや閲覧に役立ちました。
📚 詳細： まだ、半分しか完成していないメモや無秩序な箇条書きの海に溺れていますか？ メモを実際に整理して、探偵ドラマの犯罪ボードのような状態から、真の生産性システムとして機能する状態 にする方法をご紹介します。
5. Notion (Mac バージョンでセカンドブレインを構築するのに最適)
Notion は、ノートブック、wiki、タスクマネージャーが連携してコラボレーションを実現したものです。洗練されたパワフルなアプリであり、ダッシュボードやテンプレートの作成に夢中になると、正直言って少し中毒性があります。
メモを取るだけでなく、システムも重視するメモアプリをお探しなら、Notion が有力な候補です。
Notion の最高の機能
- ページとドラッグ＆ドロップブロックでコンテンツを柔軟に構成
- ページ間でデータベースをリンクして、拡張性、カスタマイズ性に優れたシステムを構築
- 組み込みまたはカスタムのテンプレートを使用して、繰り返しのワークフローを高速化
- コメント、メンション、共有ページでリアルタイムに共同作業
- クラウドストレージで、デバイス間でメモやクリップしたウェブコンテンツを同期
Notion の制限
- 大規模なデータベースではパフォーマンスが低下する可能性があります
- 一部のユーザーは、学習曲線が急だと感じる
- オフラインモードは必ずしも最も信頼できるわけではありません
Notion の価格
- Free
- 追加： ユーザーあたり月額 12 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 24 ドル
- 企業：カスタム価格
Notion の評価とレビュー
- G2: 4.7/5（5,000件以上のレビュー）
- Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)
ユーザーは Notion についてどう評価していますか？
G2 ユーザーの声
チーム内での情報共有を最適化します。
チーム内での情報共有を最適化します。
👀 おもしろい事実：トーマス・エジソンは、生涯で500 万ページ以上のメモを残しました。その量は非常に多いため、彼はかつて、自分の主な仕事はアイデアを集めてメモを取ることだと言っていました。
6. Joplin（プライバシー重視のメモ作成に最適）
プライバシーポリシーを趣味で（あるいは少なくとも原則として）読む人なら、Joplin はあなたの暗号化された魂に語りかけるでしょう。これは、データの所有権を最優先とする、オープンソースの Markdown 対応メモアプリです。驚くような利用規約も、ランダムな同期の問題もありません。メモはあなたのものだけ。
Joplin は、顔の見えないクラウドを信頼せずにクロスプラットフォームアクセスを希望する Mac ユーザーに特に魅力的なアプリです。
Joplin の最高の機能
- デフォルトでエンドツーエンドの暗号化によりメモを保護
- コード、チェックリスト、フォーマットに対応した Markdown サポートで自由に文章を作成
- Web Clipper ブラウザ拡張機能を使用して、記事全文やスクリーンショットを保存
- Dropbox、OneDrive、Nextcloud、またはご自身のサーバー間で同期
- すべてのメモをオフラインでアクセス、編集
Joplin の制限
- UIは、より派手なオプションと比べてやや古臭い印象です
- コラボレーション機能？まだ作業中です。
- プラグインシステムは、技術に詳しくないユーザーには使いにくい場合があります
Joplinの料金プラン
- Free
- Joplin Cloud：カスタム価格
Joplin の評価とレビュー
- G2: 4.8/5（50件以上のレビュー）
- Capterra: 信頼性の高い評価を行うにはレビューが十分ではありません。
📚詳細：AI は、電子メールの作成や猫のミームの生成だけにとどまりません。 メモ取りに最適な AI ツールと、 そのツールがメモの収集、分類、さらには「思考」の効率化にどのように役立つかをご覧ください。
7. Simplenote（シンプルさを重視するユーザーに最適）
Simplenote は、その名の通り、シンプルで邪魔にならないメモアプリです。複雑なフォーマットも、肥大化したタスク統合も、AI も一切ありません。
文字だけ。画面に。自然が意図したように。（または2001年のように）
Mac をお使いで、メモをすっきり整頓して同期したいとお考えなら、このアプリが最適です。
Simplenote の最高の機能
- 超高速パフォーマンスで、すべてのデバイス間でメモを瞬時に同期
- すっきりとした、無駄のない Markdown サポートを使用して、簡単にフォーマット
- 組み込みのバージョン履歴で、いつでもアイデアを復元
- シンプルな検索可能なタグを使用して、簡単に整理
- 邪魔にならないミニマルなインターフェースで集中力を高める
Simplenote の制限
- 添付ファイルや埋め込みメディアはサポートされていません。
- コラボレーション機能なし
- パワーユーザーには機能不足に感じるかもしれません。
Simplenoteの料金プラン
- Free
Simplenote の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
ユーザーからの Simplenote の評価
G2 ユーザーの声
ミーティングで重要なことをメモするのにとても役立っています。
ミーティングで重要なことをメモするのにとても役立っています。
👀 おもしろい事実：世界最古の「ノート」は、イギリスのローマ時代の要塞、ヴィンドランダで発見されました。この木製のタブレットは、1 世紀のものです。買い物リスト、招待状、軍事記録などが書かれています。
8. Bear（ライターやマークダウン愛好家に最適）
Bear は、Apple 自社がメモアプリを作ったような印象ですが、美観にもこだわっています。洗練された美しいデザインで、文章を書くことが好きな人、あるいは少なくとも、エスプレッソを飲みながら小説を書いているふりをすることが好きな人向けに作られています。
Mac ユーザーで、メモをすっきり、スタイリッシュ、そしてエレガントにタグ付けしたいなら、Bear はまさに必要なものをすべて備えています。
Bear の最高の機能
- 豊富な Markdown サポートにより、簡単にフォーマット
- ハッシュタグベースのタグ付けとダイナミックフォルダを使用してメモを整理
- すっきりとした没入型のフォーカスモードで、邪魔されることなく執筆
- 美しくデザインされたテーマでワークスペースをカスタマイズ
- メモを PDF、DOCX、JPG などの複数のフォーマットでエクスポート
Bear の制限事項
- Apple デバイスでのみ動作します（Android ユーザーの方はご容赦ください）。
- リアルタイムコラボレーションは非対応
- 同期には有料プランが必要です。
Bearの価格プラン
- 14 日間の無料試用版
- Bear Pro：ユーザー 1 人あたり月額 2.99 ドル
評価とレビュー
- G2: 4.6/5（40件以上のレビュー）
- Capterra: 4.5/5 (11件のレビュー)
💡 プロのヒント: 2 つの要点を覚えるために 45 分のビデオを見る？もっと良い方法があります。 ビデオフォーマットからメモを取るためのこの ガイドで、47 回も一時停止を押すことなく、重要な洞察を引き出す技術を習得しましょう。再生ボタンも休ませてあげましょう。
9. Zoho Notebook (美しい UI を備えた最高の無料メモアプリ)
Zoho Notebook はあまり注目されていませんが、特に、見栄えが良く、カラフルで、クラウド同期機能を備えたツールがお好きな方には、驚くほど高性能（しかも完全無料）のメモアプリです。
デザインや機能を犠牲にすることなく、クロスプラットフォームの互換性を求める Mac ユーザーにも最適です。
Zoho Notebook の主な機能
- テキスト、音声、チェックリストなどをスマートカードシステムで整理
- ノートブックに直接音声メモを記録して、外出先でもアイデアをすぐに記録
- macOS、iOS、Android、ウェブ間で同期、すべて無料
- カスタムカバー画像でノートブックをパーソナライズして、視覚的なタッチを加えましょう。
- Webクリッパーで記事全文、スクリーンショット、または簡略化されたテキストをクリップ
Zoho Notebook の制限
- 高度な検索機能とタグ付け機能がない
- タスクやプロジェクト管理ツールは不要
- コラボレーションは基本的な共有にリミットがあります
Zoho Notebookの料金プラン
- Free
- Zoho Pro および Business：カスタム価格
Zoho Notebook の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (87件のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (74件のレビュー)
ユーザーは Zoho についてどう評価していますか？
G2 ユーザーの声
当社は長年、組織のZohoサービスを利用してきました。この旅は本当に素晴らしいものでした。
当社は長年、組織のZohoサービスを利用してきました。この旅は本当に素晴らしいものでした。
👀 おもしろい事実：レオナルド・ダ・ヴィンチは、鏡文字で多くの文章を残しました。彼のノートは、観察や発明の傑作であるだけでなく、鏡でしか読めない逆さまに書かれたものでした。
10. Google Keep（クイックなメモスタイルのアイデアに最適）
Google Keep は、付箋とクラウド同期が融合したアプリです。最も強力なメモアプリではありませんが、1 つの点、つまり「素早く考えをメモする」という点で優れています。
さらに、ブラウザ経由で Mac バージョンでも問題なく動作し、Google アカウントと簡単に同期できます。ミニマリズムが好きで、散らかった頭の中を整理できるものを探しているなら、これはまさにうってつけのアプリです。
Google Keep の最高の機能
- デジタル付箋のような色分けされたメモを使って、アイデアを視覚的に整理
- 音声メモを録音して、ハンズフリーでメモを取ることができる、即座に文字起こし機能も利用可能
- 時間ベースまたは場所ベースのリマインダーを設定して、タスクやアイデアを見逃すことはありません。
- ラベルとピンを使用して、メモを簡単に優先順位付けおよび分類
- Google ドキュメント、カレンダー、Chrome とシームレスに統合して、デバイス間でアクセス可能
Google Keep の制限
- フォルダシステムなし（ラベルのみ
- フォーマットが非常に制限されている
- 長文の執筆や複雑なプロジェクトにはあまり適していません。
Google Keep の価格
- Free
Google Keep の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.8/5 (228件のレビュー)
💡 プロのヒント：チームで話し合うようにメモを取る： 共同メモの秘密を発見
ClickUp で Mac でのメモ取りをスマートに始めましょう
Mac は、洗練された高速で、仕事をこなす人向けに設計されています。メモアプリも同様であるべきです。不格好なインターフェース、機能不足、取扱説明書（そしてコーヒー）が必要なようなツールにうんざりしているなら、ClickUp がアップグレードに最適です。
ミーティングでメモを作成したり、タスクにメモを関連付けたり、ClickUp Brain に要約やフォローアップといった面倒な作業を任せたり、これはまさに「あるべき」 メモのとり方です。流動的で、インテリジェント、そして便利。
Mac のセットアップにぴったりで（OneNote の不格好な癖も失われることなく）、Microsoft OneNote の代替アプリをお探しなら、ClickUp が最適です。
👉 今すぐClickUp の無料バージョンに登録して 、メモをただ保存するだけじゃない、もっと活用しましょう。