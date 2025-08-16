Mac バージョンユーザーのための 10 最高の OneNote 代替オプション

OneNote for Mac は、堅実なメモ作成ツールです。整理整頓され、柔軟性があり、食料品の買い物リストから天才的なブレインストーミングセッションまで、あらゆることを記録するのに多くの人々に役立っています。

しかし、Mac バージョンユーザーの方は、いくつかの粗い部分があることに気づいているでしょう。

同期の遅延、一部の機能が別の OS を念頭に置いて設計されているような印象、あるいは「このメモ作成の操作はもっとスムーズになるのではないか」と疑問に思うかもしれません。

OneNote は多くの機能を備えていますが、この分野では唯一のプレーヤーというわけではありません。ワークフロー、セットアップ、クリエイティブなプロセスによっては、Mac 環境の自然な拡張機能のように感じられるメモ作成アプリケーションがあるかもしれません。

このブログでは、Mac 向けの最高のMicrosoft OneNote 代替アプリをいくつかご紹介します。直感的なユーザーインターフェースデザイン、シームレスなタスク統合、そしてあなたの仕事方にぴったり合った生産性ツールを備えたアプリです。

Mac で検討できる人気のメモアプリ

Mac用のOneNote代替アプリを選ぶ際に注目すべきポイントは？

メモアプリを切り替えることは、ヘッドフォンの絡まりをほどくことや Google ドライブを整理することと同じくらい、必要だが面倒なことでしょう。Mac バージョンで OneNote の代替アプリをお探しの方は、以下の 5 つのポイントにご注意ください。

💭 機能

Apple Pencil に対応していますか？Safari からクリップできますか？メモにタグ付け、検索、整理整頓できますか？Microsoft Office OneNote は多くの機能を備えていますが、macOS では操作性が悪いと感じるかもしれません。Spotlight 検索、Markdown サポート、クリーンなオフラインアクセスなど、実際に使用する機能を優先しましょう。

🤑 料金プラン

一部のメモアプリは無料プランで利用できます。しかし、途中で有料プランへの移行を求められる場合もあります。Bear や Apple Notes などのアプリは、無料プランの機能も充実していますが、同期、バックアップ、AI 機能が必要な場合は、アップグレードする価値があるかどうかを確認してください。サブスクリプションよりも 1 回限りの購入がおすすめです。

☺️ ユーザーレビュー

極端な評価は無視してください。Mac App Store や Reddit での 3～4 つ星の評価は貴重な情報です。macOS Sonoma を実行している M1/M2 Mac ユーザーからのフィードバックを収集して、同期のバグ、不格好な UI、ショートカットの欠落など、実際の問題を把握しましょう。

🤝 統合機能

iCloud、Handoff、ショートカット、Apple のコアアプリと同期できない場合は、それはソリューションではなく、サイロです。

💻 同期

MacBook、iPhone、iPad間で瞬時に同期するメモが必要です。OneNoteのOneDriveベースの同期機能は、この点で問題があります。

Mac 向けの 10 最高の Microsoft OneNote 代替アプリ

Mac 用の Microsoft OneNote の代替アプリ、つまり、アイデアや締め切り、そして突然 5 年間のプランを箇条書きで整理しなければならないような、午前 2 時の存在の危機に直面したときにも役立つ 10 種類のアプリをご紹介します。

ミニマリストのメモ取りから、フル機能の生産性エコシステムまで、色分けされたタブが好きな方を含め、どなたにもご満足いただけるアプリが見つかります。

1. ClickUp (AI 搭載のメモ作成およびタスク管理に最適)

ClickUp Docs にすべてのメモ、要約、アイデアをまとめて、AI 搭載のワークフローをお楽しみください。

メモ取りソフトウェアが、Apple のエコシステムと同じくらいスムーズに動作することを期待している方なら、ClickUp はまさにぴったりです。

高速で応答性が高く、macOS に最適化されており、不格好なクロスプラットフォームの移植版にありがちな、奇妙なフォーマットバグや遅延はありません。

しかし、ClickUp の真の特徴は、単なるメモアプリではないことです。ドキュメント、タスク、AI アシスタント、プロジェクトダッシュボードなど、仕事に必要なすべてが 1 つのアプリにまとめられています。つまり、20 個のブラウザタブで 5 つのツールを同時に操作するマルチタスクは不要になります。

💜 ClickUp Docs で構造化されたドキュメント管理をお楽しみください

まずはClickUp Docs から始めましょう。Docs は、最新のワークフローに合わせて構築された、ダイナミックで構造化されたドキュメントを提供します。

ClickUp Docs の豊富なフォーマットとスラッシュコマンドで情報を整理

ドキュメントでは、次のことができます。

カスタムヘッダー、テーブル、箇条書き、リッチメディアでフォーマット

ページをネストして、スクロールの負担なくコンテンツを整理

コメント、編集、フィードバックなど、チームとリアルタイムで共同作業

タスク、プロジェクト、目標に直接リンクして、メモを実際に仕事に活かしましょう。

💜 ClickUp Brain でメモを要約

それを、組み込みの AI アシスタントであるClickUp Brain と組み合わせれば、実際にあなたと一緒に考える、強力なメモ取りのパートナーが手に入ります。

ClickUp Brain を使用して、要約、アクションアイテム、タスクの作成スケジュールを作成

ClickUp Brain は、長いメモやミーティングの議事録を簡潔な箇条書きに要約するので、段落を読み返さなくても要点を把握できます。また、コンテンツを自動的にフォーマットし、すべてをすっきりとした見やすい状態に保つので、手動で整理する必要はありません。

次のステップを記録したり、フォローアップをデリゲートしたりする必要がありますか？ご要望をお聞かせください。ClickUp Brain は、ミーティングで出されたアクションアイテムを識別し、担当者や期日を指定して、即座にタスクに変換します。

また、カーソルを点滅させながら考えがまとまらないときに、コンテンツを別のトーンで書き直したり、アイデアをブレインストーミングしたりするのにも役立ちます。最大のメリットは？Brain には、Gemini、Claude、ChatGPT など、現在利用可能な最高の外部 AI モデルのパワーが搭載されています。

💜 ClickUp メモ帳で、考えをワークフローにすばやく転送

スクロール中や通話中にインスピレーションが浮かんだときは、ClickUp メモ帳をご利用ください。このメモ帳は、邪魔になる要素のないスペースで、ちょっとしたアイデア、ToDo リスト、下書きなどを記録し、後で本格的なドキュメントやタスクに変換することができます。

ClickUp メモ帳 を使って、忙しい通話中にアイデア、ToDo リスト、短いメモを起草

ClickUp は双方向リンクもサポートしているため、ドキュメントをタスクに直接リンク（その逆も）することができます。そのため、「このメモのアクションアイテムはどこにあるの？」と尋ねられた場合でも、探さなくても、すでに接続されているため、すぐに確認できます。

💜 ClickUp AI メモ帳で瞬時にメモを取ろう

また、ミーティング後にすぐにメモを取りたい方には、 ClickUp AI のメモ帳がプロのような働きをします。

ClickUp AI Notetaker でミーティング後のワークフローを効率化

以下のように役立ちます：

すべての決定が確実に記録され、その場にいた人だけでなく、誰とでも簡単に共有できます。

アクションアイテムをキャプチャし、適切な担当者に割り当てます。

すべてのディスカッションを関連するタスクやファイルに接続し、完全なコンテキストを提供するため、チームは過去を繰り返し確認することなく、作業を進めることができます。

ClickUp の AI メモ帳がミーティングのメモを直接タスクに変換する仕組みを、ビデオでご覧ください。

💜 ClickUp ミーティングメモテンプレート

最後に、ClickUp の膨大なプラグアンドプレイテンプレートライブラリも必見です。ClickUp ミーティングメモテンプレートなど、繰り返し行うワークフローに最適なテンプレートが充実しています。

無料テンプレートを入手 ClickUp ミーティングメモテンプレートで重要なポイントをすべて記録し、細部まで見落としのないミーティングを実現

ClickUp の最高の機能

豊富なフォーマット、ネストされたページ、埋め込みメディアを備えた ClickUp Docs を使用して、構造化されたダイナミックなドキュメントを作成

リアルタイムで共同作業を行い、 ドキュメントをタスク 、プロジェクト、または目標に直接リンクして、プロジェクトのコンテキストを完全に把握

ClickUp Brain を使用して、メモを要約し、アクションアイテムを記録し、コンテンツを自分の好きなトーンで書き換える

組み込みのメモ帳で、思いついたアイデアやToDoリストをその場で記録—通話中のアイデアのメモに最適

アジェンダ、決定事項、次のステップを強調表示する「ミーティングノート」などの既成のテンプレートを使用して、一貫性を維持

ClickUp のリミット

シンプルなメモアプリをお探しの場合、ドキュメントは少々圧倒されるかもしれません。

機能間の切り替え時に、時折読み込みが遅くなることがあります。

一部のユーザーは、学習曲線（訳：ボタンが多い）について言及しています。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー：

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際の ClickUp ユーザーの声

G2 ユーザーの声

ClickUp で最も気に入っている点は、チームとしての仕事のやり方を真に変えたことです。

💡 プロのヒント: ミーティングを簡単にアクションに変えることができることをご存知でしたか？ 最高のミーティング議事録ソフトウェアを見つけましょう。

2. Apple Notes（Mac OS とのシームレスな統合に最適）

via Apple

Apple のエコシステムに親しみ、iPhone をリモコンとして、iPad をセカンドスクリーンとして使い、実際の人間よりも Siri と話すことが多い人なら、Apple Notes はまさに快適な環境でしょう。

Mac にプリインストールされており、非常にスムーズに動作し、Apple デバイス間で簡単に同期できます。

インターフェースはすっきりとしており、パフォーマンスも高速で、すべてがスムーズに動作します。追加のサインアップや、分かりにくいオンボーディングも一切ありません。お気に入りのパーカーを着るような、居心地が良く、親しみやすく、必要なときに必ず使える、メモ取り用のバージョンです。

Apple Notes の最高の機能

フォーマットの問題なしに、macOS ネイティブのスピードと安定性を実現

画像、PDF、スケッチ、音声メモなどのリッチメディアを埋め込むことができます

フォルダ、色分けされたタグ、スマートフォルダでメモを整理

共有編集機能でメモを共同編集

macOS または iPadOS のどこからでも、クイックメモでアイデアを即座にキャプチャ

パスワード、Touch ID、Face ID で機密メモをロックして、セキュリティを強化

Apple Notes の制限

クロスプラットフォームバージョンなし（Windows/Android ユーザーの方はご利用いただけません）

テンプレート、AI ヘルプ、双方向リンクなどの高度な機能がない

他のパワーユーザー向けツールに比べ、フォーマットオプションが限られている

Apple Notes の価格

Free

Apple Notes の評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Apple Notes についてユーザーはどのような感想を持っているか？

Reddit ユーザーからのコメント：

先週、1000 件以上のメモを作成しました。PDF や画像も混在していますが、iPhone、iPad、Mac 間の同期に問題はありません。

3. Evernote（メモで生活するパワーユーザーに最適）

via Evernote

Evernote は、ほとんどのアプリがまだ登場していない頃から、メモアプリの世界で存在感を誇っています。クラウド同期がまだ流行語であり、当然のこととは考えられていなかった頃から、この分野をリードしてきた先駆者です。2010 年代には浮き沈みもありましたが、特に構造化に長けた Mac ユーザーにとっては、あらゆる種類のメモを整理、保存、同期するための強力なツールとして、今でもその威力を発揮しています。

すべてを分類し、デジタルリスのように記事をクリップし、メモを生産性の高いハブに変えることが好きな方には、Evernote がぴったりかもしれません。

Evernote の最高の機能

Web Clipper を使用して、ウェブページ、記事、スクリーンショットを完全に保存

ノートブックスタックを使用してコンテンツを整理し、 構造化された分類 を実現

OCR を使用して、入力、スキャン、手書きのコンテンツを検索

タスクの追加、リマインダーの設定、期日の割り当てをメモ内で直接実行

メモをすべてのデバイスで同期して、いつでもどこでもシームレスにアクセス

Evernote の制限

無料プランはかなり制限があり（アップグレードを勧めるような内容です）、有料プランでは無制限のストレージが利用できます。

Mac ネイティブの洗練されたアプリに比べ、ユーザーインターフェースは少々不格好に感じるかもしれません。

大量の添付ファイルを扱う場合、同期の問題が時折報告されています。

Evernoteの料金プラン

Free

個人 ：14.99 ドル/ユーザー/月

プロフェッショナル ：17.99 ドル/ユーザー/月

Teams：カスタム価格

Evernote の評価とレビュー

G2 : 4.4/5（2,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5 (7,000件以上のレビュー)

Evernote についてユーザーはどのような感想を述べているか？

G2 ユーザーの声

Evernote は、自分のニーズや仕事の種類に合わせて整理方法をカスタマイズできる点で便利です。

4. Obsidian（ローカル優先、markdown 対応のメモ作成に最適）

Evernote がノート取りの「スーツとネクタイのエグゼクティブ」だとしたら、Obsidian は「手淹れコーヒーを飲みながら小屋でコードを書くインディーズハッカー」です。ミニマリストで Markdown ベース、そしてローカルファーストを徹底しているため、同期を「希望」しない限り、メモはデバイス上に保存されます。

Obsidian は、かわいく見せようとはしていません。有用 であることを目指しています。特に、知識ベースを完全にコントロールしたい Mac ユーザーには、余計な機能のないこのアプリが最適です。

Obsidian の最高の機能

すっきりとした、邪魔にならない Markdown エディターで文章を作成

メモを双方向にリンクして、接続されたナレッジベースを構築

インタラクティブなグラフビュー でアイデアを視覚化

オフライン優先アクセス でメモをローカルに保存、強制的なクラウド同期は不要

テーマ、自動化などのプラグインでセットアップをカスタマイズ

Obsidian の制限

カジュアルユーザーや Markdown を嫌う人にとっては、機能が多すぎるかもしれません。

コラボレーション機能は内蔵されていません。

複数のデバイス間で同期するには、有料のアドオンが必要です。

Obsidianの料金プラン

Free

Obsidian Sync ：ユーザー 1 人あたり月額 5 ドル

Obsidian Publish ：ユーザーあたり月額 10 ドル

Catalyst ：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドルから

商用ライセンス：50 ドル/ユーザー/年

Obsidian の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.9/5

Obsidian についてユーザーはどのような感想を述べているか？

Capterra ユーザーの声

Mac Notes からエクスポートした Markdown メモのインポートや閲覧に役立ちました。

5. Notion (Mac バージョンでセカンドブレインを構築するのに最適)

Via Notion

Notion は、ノートブック、wiki、タスクマネージャーが連携してコラボレーションを実現したものです。洗練されたパワフルなアプリであり、ダッシュボードやテンプレートの作成に夢中になると、正直言って少し中毒性があります。

メモを取るだけでなく、システムも重視するメモアプリをお探しなら、Notion が有力な候補です。

Notion の最高の機能

ページとドラッグ＆ドロップブロックでコンテンツを柔軟に構成

ページ間でデータベースをリンクして、拡張性、カスタマイズ性に優れたシステムを構築

組み込みまたはカスタムのテンプレートを使用して、繰り返しのワークフローを高速化

コメント、メンション、共有ページでリアルタイムに共同作業

クラウドストレージで、デバイス間でメモやクリップしたウェブコンテンツを同期

Notion の制限

大規模なデータベースではパフォーマンスが低下する可能性があります

一部のユーザーは、学習曲線が急だと感じる

オフラインモードは必ずしも最も信頼できるわけではありません

Notion の価格

Free

追加： ユーザーあたり月額 12 ドル

Business ：ユーザーあたり月額 24 ドル

企業：カスタム価格

Notion の評価とレビュー

G2 : 4.7/5（5,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

ユーザーは Notion についてどう評価していますか？

G2 ユーザーの声

チーム内での情報共有を最適化します。

👀 おもしろい事実：トーマス・エジソンは、生涯で500 万ページ以上のメモを残しました。その量は非常に多いため、彼はかつて、自分の主な仕事はアイデアを集めてメモを取ることだと言っていました。

6. Joplin（プライバシー重視のメモ作成に最適）

Joplin経由

プライバシーポリシーを趣味で（あるいは少なくとも原則として）読む人なら、Joplin はあなたの暗号化された魂に語りかけるでしょう。これは、データの所有権を最優先とする、オープンソースの Markdown 対応メモアプリです。驚くような利用規約も、ランダムな同期の問題もありません。メモはあなたのものだけ。

Joplin は、顔の見えないクラウドを信頼せずにクロスプラットフォームアクセスを希望する Mac ユーザーに特に魅力的なアプリです。

Joplin の最高の機能

デフォルトで エンドツーエンドの暗号化 によりメモを保護

コード、チェックリスト、フォーマットに対応した Markdown サポートで自由に文章を作成

Web Clipper ブラウザ拡張機能を使用して、記事全文やスクリーンショットを保存

Dropbox、OneDrive、Nextcloud、またはご自身のサーバー間で同期

すべてのメモをオフラインでアクセス、編集

Joplin の制限

UIは、より派手なオプションと比べてやや古臭い印象です

コラボレーション機能？まだ作業中です。

プラグインシステムは、技術に詳しくないユーザーには使いにくい場合があります

Joplinの料金プラン

Free

Joplin Cloud：カスタム価格

Joplin の評価とレビュー

G2 : 4.8/5（50件以上のレビュー）

Capterra: 信頼性の高い評価を行うにはレビューが十分ではありません。

7. Simplenote（シンプルさを重視するユーザーに最適）

Simplenote は、その名の通り、シンプルで邪魔にならないメモアプリです。複雑なフォーマットも、肥大化したタスク統合も、AI も一切ありません。

文字だけ。画面に。自然が意図したように。（または2001年のように）

Mac をお使いで、メモをすっきり整頓して同期したいとお考えなら、このアプリが最適です。

Simplenote の最高の機能

超高速パフォーマンスで、すべてのデバイス間でメモを瞬時に同期

すっきりとした、無駄のない Markdown サポートを使用して、簡単にフォーマット

組み込みのバージョン履歴で、いつでもアイデアを復元

シンプルな 検索可能なタグ を使用して、簡単に整理

邪魔にならないミニマルなインターフェースで集中力を高める

Simplenote の制限

添付ファイルや埋め込みメディアはサポートされていません。

コラボレーション機能なし

パワーユーザーには機能不足に感じるかもしれません。

Simplenoteの料金プラン

Free

Simplenote の評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

ユーザーからの Simplenote の評価

G2 ユーザーの声

ミーティングで重要なことをメモするのにとても役立っています。

8. Bear（ライターやマークダウン愛好家に最適）

Bear経由

Bear は、Apple 自社がメモアプリを作ったような印象ですが、美観にもこだわっています。洗練された美しいデザインで、文章を書くことが好きな人、あるいは少なくとも、エスプレッソを飲みながら小説を書いているふりをすることが好きな人向けに作られています。

Mac ユーザーで、メモをすっきり、スタイリッシュ、そしてエレガントにタグ付けしたいなら、Bear はまさに必要なものをすべて備えています。

Bear の最高の機能

豊富な Markdown サポートにより、簡単にフォーマット

ハッシュタグベースのタグ付け とダイナミックフォルダを使用してメモを整理

すっきりとした没入型のフォーカスモードで、邪魔されることなく執筆

美しくデザインされたテーマでワークスペースをカスタマイズ

メモを PDF、DOCX、JPG などの複数のフォーマットでエクスポート

Bear の制限事項

Apple デバイスでのみ動作します（Android ユーザーの方はご容赦ください）。

リアルタイムコラボレーションは非対応

同期には有料プランが必要です。

Bearの価格プラン

14 日間の無料試用版

Bear Pro：ユーザー 1 人あたり月額 2.99 ドル

評価とレビュー

G2 : 4.6/5（40件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5 (11件のレビュー)

💡 プロのヒント: 2 つの要点を覚えるために 45 分のビデオを見る？もっと良い方法があります。 ビデオフォーマットからメモを取るためのこの ガイドで、47 回も一時停止を押すことなく、重要な洞察を引き出す技術を習得しましょう。再生ボタンも休ませてあげましょう。

9. Zoho Notebook (美しい UI を備えた最高の無料メモアプリ)

Zoho Notebook経由

Zoho Notebook はあまり注目されていませんが、特に、見栄えが良く、カラフルで、クラウド同期機能を備えたツールがお好きな方には、驚くほど高性能（しかも完全無料）のメモアプリです。

デザインや機能を犠牲にすることなく、クロスプラットフォームの互換性を求める Mac ユーザーにも最適です。

Zoho Notebook の主な機能

テキスト、音声、チェックリストなどを スマートカードシステム で整理

ノートブックに直接音声メモを記録して、外出先でもアイデアをすぐに記録

macOS、iOS、Android、ウェブ間で同期、すべて無料

カスタムカバー画像 でノートブックをパーソナライズして、視覚的なタッチを加えましょう。

Webクリッパーで記事全文、スクリーンショット、または簡略化されたテキストをクリップ

Zoho Notebook の制限

高度な検索機能とタグ付け機能がない

タスクやプロジェクト管理ツールは不要

コラボレーションは基本的な共有にリミットがあります

Zoho Notebookの料金プラン

Free

Zoho Pro および Business：カスタム価格

Zoho Notebook の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (87件のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (74件のレビュー)

ユーザーは Zoho についてどう評価していますか？

G2 ユーザーの声

当社は長年、組織のZohoサービスを利用してきました。この旅は本当に素晴らしいものでした。

10. Google Keep（クイックなメモスタイルのアイデアに最適）

Via Google Keep

Google Keep は、付箋とクラウド同期が融合したアプリです。最も強力なメモアプリではありませんが、1 つの点、つまり「素早く考えをメモする」という点で優れています。

さらに、ブラウザ経由で Mac バージョンでも問題なく動作し、Google アカウントと簡単に同期できます。ミニマリズムが好きで、散らかった頭の中を整理できるものを探しているなら、これはまさにうってつけのアプリです。

Google Keep の最高の機能

デジタル付箋のような 色分けされたメモ を使って、アイデアを視覚的に整理

音声メモを録音して、ハンズフリーでメモを取ることができる、即座に文字起こし機能も利用可能

時間ベースまたは 場所ベースのリマインダー を設定して、タスクやアイデアを見逃すことはありません。

ラベルとピンを使用して、メモを簡単に優先順位付けおよび分類

Google ドキュメント、カレンダー、Chrome とシームレスに統合して、デバイス間でアクセス可能

Google Keep の制限

フォルダシステムなし（ラベルのみ

フォーマットが非常に制限されている

長文の執筆や複雑なプロジェクトにはあまり適していません。

Google Keep の価格

Free

Google Keep の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.8/5 (228件のレビュー)

💡 プロのヒント：チームで話し合うようにメモを取る： 共同メモの秘密を発見

