クリエイティブなプレゼンテーションのためのGoogleスライドのアイデア13選

プレゼンテーションは苦しい戦いであるべきではありませんが、実際には苦しい戦いであることがよくあります。Googleスライドの空白のデッキを見つめながら、聴衆と実際に接続する何かを作り出そうとすると、圧倒されることがあります。ありきたりのテンプレート?使い古されています。デフォルトで用意されているデザイン?印象に残りません。

もしあなたが、会議室でつかみどころのない「すごい」要素を追い求めるプロフェッショナル、注意散漫な学習者を惹きつけようとする教育者、ありきたりなレイアウトに縛られてうんざりしているクリエイターなら、あなたは正しい場所にいる。 Googleスライドを自分にとって役立つものにするための新しい方法へようこそ。 🤩 心に残るプレゼンテーションを準備する準備はできましたか? まずは基本から始めましょう。

ライブ編集、即座にフィードバック、混乱ゼロ テンプレート、アニメーション、簡単な微調整 - デザイナー不要 Googleとの連携も良好 - スプレッドシート、ドキュメント、フォームを読み込み 価格設定は0ドル! *Google スライドをプロのように使う方法 💼 ビジネス提案: チャート、アニメーション、スピーカーメモ = よりインパクトのあるプレゼンテーション

🎨 クリエイティブポートフォリオ: 画像、ビデオ、クリック可能なケーススタディ(説明ではなく見せる) 📅 イベント招待状とアジェンダ: QRコード、RSVPリンク、カウントダウンなど 📄 インタラクティブな履歴書: リンク、タイムライン、クリック可能なプロジェクトで印象に残る

🎓 教育およびトレーニング教材: 図表、クイズ、ビデオを盛り込みましょう 🛍️ 製品デモ: クリック可能な機能、仕様、今すぐ購入リンクで、販売を簡単に 📖 ブランドブック: アイデンティティとブランドの個性を実際に示しましょう 📊 年間プラン: ライブチャート、目標、リーダーシップの最新情報 - 終わりのないPDFは不要

🎭 ムードボード:整理、色で遊ぶ、動きを加える 📖 オンボーディングマニュアル:ステップバイステップガイド、クイズ、ビジュアルで混乱なし 📑 レポート作成とケーススタディ:ビフォーアフタースライドとビデオ校正(テキスト過多なし) 🛣️ 製品ロードマップ:タイムライン、締め切り、チームの足並みを揃えるためのインタラクティブなリンク

🎲 クイズとゲーム: クリックして答えを表示、スコア追跡、動的なパス(楽しい!) 試してみましょう Googleスライドは、従来のPDFを超える直感的な履歴書で、就職活動で目立つお手伝いをします。LinkedInプロフィール、ポートフォリオ、さらにはビデオ紹介にクリック可能なリンクを追加できます。タイムラインを使用してキャリアの進捗を視覚的にマップし、アニメーションで魅力的な「自己紹介」セクションを作成して、個性や実績を強調できます。

このアプローチは、ユニークで視覚的な履歴書で目を引きたいと考えているマーケティング担当者、デザイナー、またはクリエイティブな分野で働く人にとって特に役立ちます。 💡 プロのヒント:職務内容をただリストアップするのではなく、採用担当者がクリックしてケーススタディ、デザインモックアップ、またはあなたの貢献を強調するビデオを見ることができるスライドセクションを含めます。 ### 5. 教育ツールとレッスン

via Google Slidesは、ガイドラインを表示するだけでなく、ブランドブックを作成するためのユニークなアプローチを提供します。ロゴ、色パレット、タイポグラフィ、声の調子などの詳細なセクションを含めることができ、さらに、ロゴが商品やソーシャルメディア上でどのように見えるかなど、実際の例を埋め込むことで、さらに詳しく説明することができます。さらに、アニメーションやビデオデモを追加してモーショングラフィックスを表示し、ブランドのビジュアルアイデンティティが実際にどのように表現されるかを確実に伝えることができます。

また、すべてが共同作業であるため、ブランドが進化するにつれてチームがガイドを更新することができ、すべてを1か所で管理できます。 💡 プロのヒント:ブランドブックをより体験的に感じられるようにするには、アニメーションを使用してロゴ、カラーパレット、タイポグラフィに命を吹き込みましょう。 単に色見本を表示するのではなく、色の移り変わりや相互作用を示しましょう。 ### 8/ 年次ビジネスプラン

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Annual-business-plans.png 年次ビジネスプラン:Google スライドのアイデア /%img/

via さらに一歩進んで、部門ごとの目標、詳細なタイムライン、およびSWOT分析を含めることで、より包括的でクリアなプレゼンテーションに仕上げることができます。また、経営陣からのビデオメッセージを埋め込んで、個人的なタッチを加えることもできます。リアルタイムのコラボレーションツールにより、チームが一緒に仕事をしてビジネスプランを微調整することが容易になり、最終的なプレゼンテーションの前に全員が足並みを揃えることができます。 Google Slides は、デジタルスクラップブッキングを行う人や、ファンのためのクリエイティブな hub です。 新製品の発売に向けたデザインアイデアの収集や、結婚式のイメージインスピレーションの収集など、色見本、デザインアイデア、テキストの断片を簡単に別のスライドに整理し、すべてを1か所で簡単にビュー表示することができます。 ビデオやアニメーションを埋め込んでさらに高度な活用も可能です。例えば、モーションロゴでブランドのビジュアルアイデンティティをアピールしたり、夢の旅行先のショートクリップを使ってムードボードを盛り上げることもできます。 レイアウト、色使い、要素に関する自動提案を受け取ることができます。これにより時間を節約でき、チームメンバーとのリアルタイムでのコラボレーションがスムーズになります。 ### 10. トレーニングマニュアルと従業員のオンボーディング via 例えば、新入社員のオンボーディングを行う際には、会社方針を説明するビデオ、社内システムのナビゲーション方法を説明するスクリーンショット、クリック可能な指示など、鍵となるプロセスをガイドするものを追加することができます。 また、アイコン、インフォグラフィック、GIFを追加して、技術的なステップをわかりやすくすることもできます。 さらに、クリック可能なリンク付きのクイズを埋め込むことで、学習効果を高めることができます。 Google スライドを使用すれば、レポートやケーススタディの提示が単なるデータの羅列以上のものになります。 複雑なデータを分解した、きれいで色分けされたグラフやチャートを使用して四半期報告書を提示することを想像してみてください。 また、クライアントの推薦ビデオを追加したり、製品デモを埋め込むことで、信頼性と人間味を加えることもできます。

ケーススタディの場合は、「問題の提示」、「アプローチ」、「結果」といった明確なセクションでコンテンツを構成します。これにより、自社の手法をアピールし、鍵となる結果を強調することができます。 💡 プロのヒント:「ビフォー・アフター」スライドを追加して、ソリューションのインパクトを視覚的に強調します。横に並べた画像、チャート、グラフを使用して、介入前の状況とそれ以降の改善点を示します。

12/。 製品ロードマップ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Product-roadmap.png 製品ロードマップ: Google Slides Ideas /%img/ via undefined Google Slidesは、鍵となるマイルストーン、今後の機能リリース、およびチームの責任を視覚的にマップする、製品ロードマップを作成するための多目的ツールです。これにより、すべての利害関係者が、いつ何が起こるのかを正確に把握できます。たとえば、ガントチャートを使用してスライドを作成し、機能の進行状況と今後の期限を追跡したり、技術仕様書やミーティングメモなどの関連文書へのハイパーリンクを埋め込んで、より深い洞察に簡単にアクセスすることができます。

Google スライドの優れた点は、さまざまな視聴者層に適応できることです。社内チーム(開発者やプロジェクトマネージャーなど)向けには、技術的な詳細が豊富なロードマップや、機能開発のより詳細な側面を盛り込んだものを作成できます。利害関係者(経営陣やクライアントなど)向けには、戦略目標、機能価値、製品全体への影響を強調したハイレベルな概要を選択できます。

💡 プロのヒント:「タイムラインビュー」スライドを使用して、製品の鍵となるマイルストーンを時系列でハイライトします。これにより、聴衆は製品の進化を明確かつ簡単に把握でき、納期、期待値、進捗状況の調整が容易になります。 ### 13. インタラクティブなクイズやゲーム via undefined Google Slides を使用して、多肢選択問題から空欄補充プロンプトまで、あらゆるものをデザインし、ハイパーリンクを使用してユーザーを正しい答えに導きましょう。 学習意欲を高める(そして楽しむ)ために、スコアトラッカーや進捗バーを追加し、即座にフィードバックを提供して学習を強化しましょう。

