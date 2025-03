マーケティングの目標と目的の設定方法（＋例）

平均的な企業は、年間収益の7.7%をマーケティングに費やしていることが分かった。

/href/ https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-05-13-gartner-cmo-survey-reveals-marketing-budgets-have-dropped-to-seven-point-seven-percent-of-overall-company-revenue-in-2024#:\~:テキスト=平均的なマーケティング予算は、2024年2月から3月にかけて減少している。ガートナー /%href/。若いビジネスや初期段階のスタートアップは、より多くを費やしている。ほとんどのスタートアップにとって、マーケティングは給与と製品開発に次いで3番目に大きな支出である。

当然ながら、ビジネスリーダーや投資家は、この投資に対するリターンを要求します。それを測定するために、彼らは達成すべき明確で詳細に定義されたマーケティング目標を設定します。このブログ記事では、適切なツールとテクニックを使って、あなた自身が同じことをやることについて探求します。

進化するビジネスニーズへの適応力 努力と成果の測定 成功の可能性を高める 企業内でマーケティング目標を設定するには、次のフレームワークを試してみてください。 1. 組織目標を理解する 2. 組織目標からマーケティング目標を導き出す 3. 具体的、測定可能、達成可能、関連性があり、期限が定められているものにする(SMART) 4. KPI主導のリアルタイムダッシュボードで進捗を追跡する With

##マーケティング目標は、マーケティングチームが行うすべての活動の目的とターゲットを定義します。 チームのマーケティングの旅を導きます。 マーケティング目標を設定することは重要です。なぜなら、それは以下を提供します。 チームメンバーに明確性と集中力を提供 機能横断的なチーム間の努力の一貫性

/href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ を使用すると、高度にカスタマイズ可能なAI搭載のプラットフォームでマーケティング目標を設定、管理、監視、達成することができます。 設定可能なマーケティング目標の例と測定方法については、引き続きお読みください。 ## マーケティング目標とは?

マーケティング目標とは、企業のマーケティング活動に対して設定される目標やターゲットを指します。 これらの目標は、マーケティングプラン 例えば、会社の最大の目標が拡大である場合、/href/ https://clickup.com/blog/growth-marketing-strategies// 成長マーケティング戦略 /%href/ はブランド認知の拡大、見込み客の創出、コンバージョンに焦点を当てる必要があります。 一方、 undefined の主な目標は、顧客維持であるかもしれません。 その場合、組織は顧客の成功、新機能の採用、エンゲージメントなどに投資することになります。 ## マーケティング目標の重要性 目標とは、明確で覚えやすい目的地の記述です。 それはゴールポストのようなものです。 拡張機能として、これはいくつかの鍵となる利点を提供します。

明確性と焦点 マーケティングチームは、年間で達成すべきことが明確になります。 また、時間や予算を各活動に投資する際の正しい意思決定にも役立ちます。 ### 一貫性

マーケティングチームが成長するにつれ、すべての問題についてチーム全員が協力することは必ずしも可能ではありません。実行可能なマーケティング目標は、チームを結びつける接着剤のようなものです。ソーシャルメディアマーケティング担当者とデザイナーが、あまり交流がなくても、同じマーケティング戦略に向けて協力して仕事を進めることができるのは、この目標があるからです。 ### 柔軟性 目標は柔軟性がないと思われがちですが、実際にはその反対です。明確な目標は、チームが最高の成果を生み出す活動に柔軟に対応できる余地を残します。広告がコンバージョンにつながらない? 心配ありません。その予算をイベントスポンサーシップに回しましょう! ### 測定 マーケティング努力を現実のものとするには、目標が必要です。目標は、チームが実行するタスクの成功や影響を測定するのに役立ちます。これらの目標に対するパフォーマンスに基づいて、ベンチマークを設定し、マーケティング目標を随時改善することもできます。 ### 成功の可能性が高まる

マーケティング目標は、チームのすべての活動のロードマップを描くのに役立ちます。 意思決定のための戦略的方向性を与えます。 より良いリソースの割り当てを可能にし、競争優位性を構築するのに役立ちます。 つまり、マーケティング目標は成功の基盤となるのです。 実際にどのようなものか見てみましょう。 📽️ ボーナス動画:ほとんどの事柄と同様に、AIはマーケティング戦略と運用を変革し、目標を達成しやすくします。 詳細はこちらのビデオをご覧ください:

一般的なマーケティング目標の例 設定するマーケティング目標は、組織、業界関連、環境要因など、さまざまな番号に依存します。 ビジネスのフェーズ:初期段階にある場合は、新規顧客の獲得に重点を置くかもしれません。 確立された企業であれば、アカウントの拡大やクロスセル/アップセルの目標があるかもしれません。

組織目標:最も一般的な組織目標は、より多くを販売することですが、時には状況が別のことを要求することもあります。例えば、パンデミック直後の観光業界では、顧客との信頼関係を構築する必要がありました。そのため、貴社のマーケティング目標は、企業の目標に依存します。

業界:B2Bの会計ソフトウェア会社は、アイスクリーム販売業者よりもテレビ広告に予算を費やす可能性は低いでしょう。そのため、製品、ターゲットオーディエンス、業界などは、マーケティング目標において重要な役割を果たします。マーケティング目標の作成でお困りですか?/href/ http://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

これらのパラメーターすべてにおいて、考慮すべきマーケティング目標の例を10個ご紹介します。 ### 1. ブランドの評判の向上 ブランドの評判とは、見込み客が貴社の製品をどう受け止めるかを表すものです。 これは、貴社の製品に対する彼らの経験に基づくものであったり、貴社のデジタルマーケティング努力の結果であったりします。

例えば、フォルクスワーゲンは長年にわたり、安全性と持続可能性で知られてきました。しかし、2015年に排ガス不正問題が発覚した際には、そのブランドの根本的な評判が疑問視されました。同社は自らの失敗に責任を負い、環境、持続可能性、ガバナンス(ESG)への取り組みを強化することで、評判の回復に努めました。詳細は、 undefined 、2020年には、主要な欧州市場において、このブランドに対する顧客の信頼が安定した。 新しいブランドを立ち上げる場合でも、危機から回復する場合でも、ブランドの評判を高めることは、あらゆる組織にとって重要なマーケティング目標である。 例:新しい /href/ https://clickup.com/blog/marketing-communication-strategy/// マーケティングコミュニケーション戦略 /%href/ により、主要な顧客グループにおけるポジティブなブランドイメージを会計年度内に30%向上させる。 測定:このような定性的な目標は、ネットプロモータースコア(NPS)、ターゲットを絞ったアンケート、ソーシャルメディアなどを用いて測定する必要がある。

https://clickup.com/blog/marketing-communication-strategy/ マーケティングコミュニケーション戦略 /%href/ によって、主要な顧客グループにおけるポジティブなブランドイメージを会計年度内に30%向上させる。 測定:このような定性的な目標は、ネットプロモータースコア(NPS)、ターゲットを絞ったアンケート、ソーシャルメディアの感情モニタリングなどを用いて測定する必要があります。現在のベンチマークに応じて、これらのメトリクスのそれぞれに目標を設定することができます。 ### 2. ブランドの存在感を高める

ブランドの存在感とそれに続く可視性は、マーケティングファネルの頂点に到達するための鍵となる貢献者です。 ブランド認知度を高め、販売する製品の市場を創出します。 例:四半期終了までに、主要な顧客獲得チャネル全体でブランドの存在感を高める。

メトリクス:ブランドの存在感は、さまざまな方法で高めることができます。例えば、美容製品や食品飲料製品であれば、さまざまな場所に新しい店舗をオープンするかもしれません。B2Bテクノロジーブランドであれば、ブログやソーシャルメディアにコンテンツを公開するかもしれません。D2Cブランドであれば、Amazonのようなマーケットプレイスに広告を出すかもしれません。### 3. ブランドポジショニングの最適化

ブランドポジショニングとは、消費者や見込み客の心の中で製品が占める位置を指します。 あなたは、自社が市場で最も優れた変革的かつ革新的な製品であると考えているかもしれません。 しかし、顧客が自社をより安価な代替品として考えているのであれば、それが自社の実態なのです。 そのため、特定のポジショニングを持つブランドスペースを創出することが、マーケティングの鍵となります。

*例:日常的なタスクをこなすために、使いやすく軽量でAI搭載のアプリとしてブランドを位置づける。 メトリクス:ポジショニングを理解する最善の方法は、顧客に直接話を聞くことです。 アンケートやフォーカスグループは、これをやることには最適な方法です。 ソーシャルメディアのセンチメント分析やオンラインレビューの調査も役立つかもしれません。 ### 4. トラフィックの増加

トラフィックは、顧客を認知から検討へと移行させる上で重要な役割を果たす、もう一つの重要なファネル上部の指標です。 ブランドプレゼンスのカテゴリーに組み込むか、トラフィックの目標を個別に作成するかに関わらず、/href/ https://clickup.com/blog/marketing-roadmap-templates// marketing roadmap templates /%href/ を使用してアプローチする方法を以下に示します。

例:今後1年間にわたって、ウェブサイトへのトラフィックを毎月2%ずつ増加させる。 メトリクス:主なメトリクスは、もちろんウェブサイトへのトラフィックそのものです。しかし、長期的に最適化を図るために、他のターゲットに分解することもできます。例えば、 undefined を30%改善する ウェブサイトへの電子メールのクリックスルー率を10%改善する * 有料マーケティングキャンペーンを最適化し、毎月100,000回のアクセスを生成する ### 5. 見込み客パイプラインの強化 見込み客パイプラインとは、ブランドとの関わり方のさまざまなレベルにわたる顧客を指します。 一般的に、見込み客パイプラインまたはファネルは、認知、検討、意思、決定などのフェーズで構成されます。

マーケティング・ファネル(出典: undefined ) このパイプラインを強化するとは、2つのことを意味する可能性があります。すなわち、ファネルのトップに到達するリードの数を増やすか、またはパイプラインの各段階におけるコンバージョン率を改善することです。設定するマーケティング目標は、その後の戦略に影響を与えます。

例:営業開発担当者(SDR)1人当たりの月間デモの回数を150回に増やす。 メトリクス:これは、以下のようなさまざまな方法で達成できます。 購入意思から購入への転換率を50%増加させる ファネルのトップのリード生成を50%増加させる 各ステップの転換率を5%増加させる ### 6. リードソースの多様化

一般的な企業では、オンライン広告、ソーシャルメディア、口コミ、パートナー、アフィリエイトなど、幅広いソースからリードを生成しています。 しかし、場合によっては、特定のソースに集中しすぎることもあります。 たとえば、初期段階にあるスタートアップ企業がリードを獲得する際に、投資家やインキュベーターに依存しすぎる場合があります。 これはリスクの高い戦略です。 そのため、リードソースの多様化を図る必要があるかもしれません。

例:トップのチャネル以外の4~5つのチャネルから、少なくとも60%のリードを生成する。 メトリクス:これは、新規リード生成チャネルの番号、各チャネルからのリードの共有、インバウンドおよびアウトバウンドチャネルの健全な内訳によって測定できます。 これらのマーケティングプラン例の一部を試してみてください。 undefined をいくつか試して、ニーズに合った要素の組み合わせを見つけましょう。 ### 7. 収益の増加 これはマーケティングに限らず、あらゆるビジネスにおける主要な目標です。 ビジネスの存続は、収益を毎年生み出し、維持し、増加させる能力に依存しています。 *例:会計年度末までに、会社の収益を10%増加させる。

メトリクス:この指標の主なものは、顧客数の増加、顧客の購買額の増加、新規市場への参入などです。例えば、B2Bのテクノロジー企業であれば、収益を増やすには、以下の方法があります。 ソフトウェアの販売数を増やす 既存の顧客に高度な機能のアップセルを行う 各顧客アカウントが購入するライセンス数を増やす 各ライセンスの価格を上げる *市場シェアを拡大する

8/ 利益率の向上 収益は、不釣り合いなほど注目されているが、それは単に目的を達成するための手段にすぎない。 企業にとって真のノーススター・メトリクスは利益率、すなわち、すべての経費と税金を差し引いた後の実際の金額である。 例:年末までに利益率を5%向上させる。

メトリクス: 同じ経費で収益を増やすか、現在の収益に対する支出を減らすことで、利益を増やすことができます。 上記のマーケティング目標では、収益を増やす方法について説明しました。 それでは、コスト削減のためのメトリクスをいくつかご紹介しましょう。 給与費を20%削減する 顧客獲得単価を50ドル未満に削減する * 顧客生涯価値(LTV)を50%増やす

9/ 顧客維持率の向上 顧客維持率とは、各サイクルで更新する既存ユーザーの割合を指します。 現代のテクノロジー/SaaSビジネスでは、顧客はいつでも契約を解除することができます。 最も厳しい契約でも、更新期間にはペナルティなしで顧客が離れることができる期間が設けられています。 つまり、各サイクルにおいて、組織はすべての顧客を維持するためのマーケティング努力をしなければならないということです。

例*:次年度のユーザー解約率を5%未満に抑える。 メトリクス:顧客維持のメトリクスは様々です。 例をいくつか挙げると、 トップ顧客を対象としたデジタルマーケティングキャンペーンを実施する 契約満了の少なくとも90日前までに更新に関する会話を100%開始する ビジネス関係者と少なくとも月に1回は顧客成功に関する電話会議を行う 既存の顧客すべてに重要な新機能のデモを行う

10. 顧客の支持を高める 口コミを効果的な販売チャネルとして活用している企業はほとんどありません。これは間違いです。口コミには、企業が所有するマーケティングチャネルにはない信頼性と信用性があります。紹介でやってきた見込み客は、ニュースレターに登録した見込み客よりも、契約に至る可能性が高いのです。例:今年度中に、紹介による見込み客を30%増やす。

メトリクス: G2のような公開プラットフォーム上で顧客にレビュー依頼を行う 第1四半期までに包括的なカスタマー・アドボカシー・プログラムを設計する 顧客が利用できるシンプルな紹介追跡メカニズムを開発する 設定したマーケティング目標に関わらず、SMARTにする必要があります。 どのようにするか見てみましょう。 ## *SMART目標とマーケティング目標のリンク

SMART目標は具体的(specific)、測定可能(measurable)、達成可能(achievable)、関連性がある(relevant)、期限付き(time-bound)です。SMART目標の枠組みは、組織が効果的かつ成功する目標を設定することを可能にします。マーケティング目標を設定する際には、SMART目標に役立ちます。例えば、収益増加のような目標の場合、どのように見えるか見てみましょう。SMARTマーケティング目標は、「次の会計年度内に、主力製品による収益を10%増加させる」となります。これは、

具体的(Specific):主力製品の収益を増加させる 測定可能(*Measurable):10% 達成可能(*Achievable):過去の実績を踏まえると、これは妥当なターゲットである 関連性(*Relevant):組織の成長をサポートするため、これは関連性の高い目標である 期限付き(*Time-bound):会計年度内 目標設定が初めての場合は、 undefined をお試しください。この初心者向けでカスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、マーケティング活動の目標設定、プラン作成、進捗追跡を行うことができます。## マーケティング目標の設定と達成方法

このブログ記事のマーケティング目標の例は、独自の目標を設定するためのインスピレーションとなります。達成したい目標がわかっている場合でも、それを正しく設定することは難しい場合があります。私たちはそのお手伝いをします。 ### 1. 組織の目標を理解する ビジネスリーダーから、組織の全体的な目標とロードマップを理解します。 優先度、譲れない条件、それらを達成するために利用可能なリソースについて学びます。

/href/ https://clickup.com/templates/company-okrs-and-goals-t-38530470 ClickUpの会社OKRと目標テンプレート/%href/のようなツールを使用すれば、組織目標の管理と理解が飛躍的に容易になります。この中級レベルのテンプレートは、企業が抱える多くの目標を統合し整理する強力なツールです。

/ctaBtn/purple https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470&department=operations=&_gl=1*dlkxf3*_gcl_aw*R0NMLjE3MzkwNTcxNTAuRUFJYUlRb2JDaE1JNTlQbjFweTFpd01WSUtwbUFoMEIxeFlWRUFBWUFTQUFFZ0lvQlBEX0J3RQ..*_gcl_au*MTY2NzE5NjQxNi4xNzM1NDcxNDU0 会社OKRと目標テンプレートをダウンロードlBEX0J3RQ..*_gcl_au*MTY2NzE5NjQxNi4xNzM1NDcxNDU0

組織の目標を基に、マーケティングの目標をプランニングします。マーケティングのあらゆる側面と、セールスやカスタマーサクセスなどの関連部門を考慮します。このプロセスを加速させるには、/href/ https://clickup.com/blog/goal-setting-templates// 目標設定テンプレート /%href/ をご利用ください。

以下は、/href/ https://clickup.com/templates/marketing-action-plan-t-3ua3nem ClickUp Marketing Action Plan Template /%href/ と /href/ https://clickup.com/templates/marketing-plan-t-206443634 ClickUp Marketing Plan Template /%href/ です

この初心者向けのテンプレートは、目標から活動、成果まで、すべてを1か所で記録するのに役立ちます。 ### 3. SMART目標を設定する マーケティング目標をSMART目標のフォームで設定します。 また、チーム内で目標を共有しましょう。 ClickUp Goalsは、これを行うのに最適な方法です。 マーケティング目標を、数値、金額、真偽、またはタスクターゲットなどの主要な結果として設定します。それらをフォルダに整理し、進捗状況のロールアップを使用して現在の状態を単一のビューで表示します。チームメンバーに、目標をKPIの一部として所有するよう促します。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-116.png ClickUp Goals /%img/ ClickUp Goals to set, track, and achieve your marketing objectives

📖 ボーナス読み物:ビジネス向けのマーケティングOKRの例 undefined を使用して、マーケティング目標のための包括的なダッシュボードを設定します。 /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ を使用すると、追跡している主要業績評価指標(KPI)のいずれかに対してカスタマイズ可能なウィジェットを設定できます。

また、顧客関係管理(CRM)、販売ツール、ソーシャルメディア管理ツールなどの外部ソースを簡単に統合し、全体像を構築することもできます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-118.png ClickUp Dashboards /%img/ マーケティング目標のすべてをリアルタイムでレポート作成

まずは、/href/ https://clickup.com/templates/marketing-report-kkmvq-6103968 ClickUp Marketing Report Template /%href/ から始めてみましょう。 または、ニーズに合わせて独自の多面的なダッシュボードを設定することもできます。 📖 ボーナス記事: undefined ## ClickUpでマーケティング目標を達成 製品を作れば顧客がやってくる、という時代はとうに終わりました。スーパーマーケットのオレンジジュース売り場でも、会計ソフトでも、各カテゴリーには数十、数百もの製品があります。

製品間の差別化がほとんどないため、マーケティング(ポジショニング、メッセージング、ターゲティングなど)が製品の成功に重要な役割を果たします。マーケティングを効果的に行うには、適切な目標から始まる戦略的なアプローチが必要です。測定可能なマーケティング目標を設定することは、ほんの始まりにすぎません。そこから、ターゲットを設定し、進捗を追跡し、調整を行い、軌道を維持するための強力なツールが必要です。 undefined は、まさにそのためのツールとして設計されています。 /href/ http://www.clickup.com ClickUp /%href/ は、デジタルマーケティングキャンペーン、コンテンツ、リアルタイムコラボレーション、 undefined 、レポート作成など、さまざまな機能を提供します。 マーケティング活動をデジタルで効率化しましょう。 /href/ https://clickup.com/signup ClickUpを今すぐ無料でお試しください /%href/ 。