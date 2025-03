CRM比較：2025年のベストCRMソフトウェア10選

営業チームは大きな商談を成立させようとしているが、重要なクライアントの詳細が付箋やスプレッドシート、電子メールに散らばっている。

このようなミスは、ビジネスでは許されません。

顧客関係管理(CRM)システムは、クライアントや見込み客、その他の関係者とのやり取りを管理し、最適化するために設計されています。

しかし、どれがあなたのワークフローに最適なのでしょうか?

このブログでは、ビジネス目標を前面に押し出すのに役立つCRMソフトウェアソリューションのトップ10をご紹介します。🎯

⏰60秒要約

CRMソフトウェアのベスト10をご覧ください:

1.ClickUp(オールインワンのCRMとタスク管理に最適) 2.セールスフォース (企業向けCRMに最適) 3.Zoho CRM (中小企業に最適) 4.HubSpot CRM (統合性とユーザーフレンドリーな操作性がベスト) 5.Microsoft Dynamics 365(ERPとCRMの統合ソリューションに最適) 6.Pipedrive(パイプライン管理と営業最適化に最適) 7.Freshsales CRM(AIを活用した洞察と自動化に最適) 8.Insightly(見やすい分析とレポート作成に最適) 9.SugarCRM(高度にカスタマイズ可能なソリューションに最適) 10.Creatio CRM(ローコードによるプロセスの自動化と柔軟性に最適)

CRM ソフトウェアには何を求めるべきか?

いつ CRMソフトウェアを選ぶ を選ぶ際には、ビジネス目標に合致し、業務を最適化する機能に焦点を当てることが重要です。

検討すべき鍵を見てみましょう。💁

リード管理: リード行動をリアルタイムで把握し、リードを追跡・育成します。

リード行動をリアルタイムで把握し、リードを追跡・育成します。 統合機能: ERPシステム、マーケティングプラットフォーム、生産性ツールのような他のビジネスソフトウェアと統合できます。

ERPシステム、マーケティングプラットフォーム、生産性ツールのような他のビジネスソフトウェアと統合できます。 売上追跡: リアルタイムの売上データを監視し、情報に基づいた意思決定のための包括的なレポートを作成します。

リアルタイムの売上データを監視し、情報に基づいた意思決定のための包括的なレポートを作成します。 人工知能と機械学習: 顧客データを分析し、エンゲージメント戦略を改善するためにAIとMLを組み込んでいます。

顧客データを分析し、エンゲージメント戦略を改善するためにAIとMLを組み込んでいます。 一元化されたデータストレージ: ウェブサイト、ソーシャルメディア、電子メールなどのチャネルを横断する顧客とのやり取りを統合し、サービスの一貫性を向上させます。

CRMソフトウェアは、カスタムオプション、多言語サポート、文書管理、予測ツールなど、その他の高度な機能を備えている必要があります。

🤎 楽しい事実: the 最初のCRMシステム CRM ソフトウェアの進化は、ビジネスを単なる連絡先の保存から強力な顧客関係管理プラットフォームへと変える重要な役割を果たした。CRMソフトウェアの進化は、ビジネスを単なる連絡先ストレージから、顧客関係、販売、マーケティングを管理する強力なプラットフォームへと変貌させる重要な役割を果たした。

CRMツールの包括的な機能比較

各ツールの具体的な説明に入る前に、ベストなCRMツールを見極めるための比較ポイントを見てみましょう。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ CRMソフトウェア /%href/

あなたの組織のために👇

一般的な機能

AIを活用したインサイトからカスタマイズ可能なワークフロー、モバイルアプリ機能まで、各CRMが提供するコア機能をご覧ください。このテーブルでは、顧客管理プロセスを合理化できるツールのスナップショットを提供します。

CRMソフトウェア カスタマイズ可能なワークフロー AI統合 レポート作成 モバイルアプリ機能 ClickUp|プロジェクト管理、CRM、タスク自動化のための高度にカスタマイズ可能なワークフロー|ClickUp Brainを介した高度なAI機能|プロジェクト洞察のためのカスタムダッシュボードとレポート|タスク管理とコラボレーションのためのユーザーフレンドリーなモバイルアプリケーション|Salesforce|プロジェクト管理、CRM、タスク自動化のための高度にカスタマイズ可能なワークフロー|ClickUp Brainを介した高度なAI機能|プロジェクト洞察のためのカスタムダッシュボードとレポート|タスク管理とコラボレーションのためのユーザーフレンドリーなモバイルアプリケーション|Salesforce_|プロジェクト管理、CRM、タスク自動化のための高度にカスタマイズ可能なワークフロー|ClickUp Brainを介した高度なAI機能|プロジェクト洞察のためのカスタムダッシュボードとレポート|タスク管理とコラボレーションのためのユーザーフレンドリーなモバイルアプリケーション セールスフォース|複雑なプロセスにも対応するフロービルダーによる柔軟なワークフロー|予測分析とリードスコアリングのためのアインシュタインによる高度なAI|パーソナライズされたダッシュボードを備えた包括的なレポート作成ツール|リードと営業活動を管理するための堅牢なモバイルアプリ Zoho CRM|複雑な営業プロセスに合わせたワークフローオプション|営業プロセスに合わせた拡張ワークフローカスタマイズ|カスタマイズ可能なダッシュボードによる多彩なレポート作成機能|リードの管理と営業活動の追跡が可能な包括的なモバイルアプリ シンプルな自動化のためのシンプルなワークフローカスタマイズ|電子メール追跡とリードスコアリングを中心とした限定的なAI機能|マーケティング指標と営業パフォーマンスにフォーカスしたカスタムレポート|コンタクト管理などCRMに不可欠な機能をモバイルアプリでサポート|_HubSpot CRM Microsoft Dynamics 365|Power Automateを使用した多様なビジネスニーズに対応する適応性の高いワークフロー|Azure AIによる高度なAI自動化に対応した予測的洞察|特定のKPIやビジネスオブジェクトに合わせた包括的なレポートツール|機能豊富なモバイルアプリによる営業追跡とレポート作成 Pipedrive|営業パイプラインのフェーズに特化した適度なカスタム作成|営業予測と活動提案のための基本的なAI機能|パイプラインのメトリクスとパフォーマンスをハイライトするビジュアルレポート|外出中の営業プロフェッショナルのために設計された直感的なモバイルアプリ|_Pipedrive|営業パイプラインのフェーズに特化した適度なカスタム作成|営業予測と活動提案のための基本的なAI機能|パイプラインのメトリクスとパフォーマンスをハイライトするビジュアルレポート|外出中の営業プロフェッショナルのために設計された直感的なモバイルアプリ フレッシュセールスCRM|営業タスクの自動化機能を備えた中程度のカスタムオプション|エンゲージメントレベルに基づくリードスコアリングのためのAIを活用した洞察|レポートとアナリティクスは利用可能だが、競合他社よりも詳細ではない|モバイルアプリは外出先でのリード管理とコミュニケーションを可能にする|_Insightly|営業パイプラインのステージに焦点を当てた中程度のカスタムオプション|営業活動の予測提案のための基本的なAI機能|パイプラインの指標を強調するビジュアルレポート|営業担当者の外出先での直感的なモバイルアプリ プロジェクト管理とCRM機能に特化した適度なカスタム機能|ユーザーエクスペリエンスの向上にフォーカスした限定的なAI機能|プロジェクトと営業活動に関連する主要メトリクスを要約したビジュアルダッシュボード|効率的なモバイルアプリで連絡先、プロジェクト、タスクを管理可能 SugarCRM_|ビジネス要件に密着したスケーラブルなワークフロー|顧客インサイトを強化する予測分析のためのAI機能|詳細分析のためのカスタマイズ可能なダッシュボードを備えた高度なレポート作成オプション|すべてのコア機能にアクセスできる包括的なモバイルアプリ

CRMツールの一般的な包括的機能比較

価格

予算に合わせてCRMを選択するには、価格体系を理解することが重要です。ここでは、各プラットフォームのFreeオプション、スタート価格、エンタープライズプランの内訳をご紹介します。

| ------------------------ | ---------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------ |

| ClickUp(クリックアップ): Forever無料(月7ドル/ユーザー) カスタム価格(月7ドル/ユーザー)

| セールスフォース|無料|ユーザーあたり月額25ドル(年払い)|ユーザーあたり月額165ドル(年払い

| Zoho CRM|無料試用版|ユーザーあたり月額20ドル|ユーザーあたり月額50ドル

| HubSpot CRM|無料|ユーザーあたり15ドル/月(Sales Hub Starter)|ユーザーあたり150ドル/月(Sales Hub Enterprise)||。

| Microsoft Dynamics 365|指定なし|ユーザーあたり65ドル/月|105ドル/月

| Pipedrive_|無料試用版|ユーザーあたり月額24ドル|ユーザーあたり月額129ドル

| FreshsalesCRM_|無料|11ドル/月/ユーザー|71ドル/月/ユーザー

| Insightly|指定なし|ユーザーあたり月額29ドル(年額課金)|ユーザーあたり月額99ドル|_SugarCRM|無料|ユーザーあたり月額11ドル|ユーザーあたり月額71ドル

| SugarCRM|指定なし|ユーザーあたり月額19ドル(年額課金)|ユーザーあたり月額135ドル(年額課金)|SugarCRM|指定なし|ユーザーあたり月額29ドル(年額課金)|ユーザーあたり月額99ドル(年額課金

| CreatioCRM_|無料|ユーザー1人あたり月額15ドル|ユーザー1人あたり月額85ドル

CRMツールの価格総合機能比較

統合互換性

CRMは、既存の技術スタックとシームレスに統合できるかどうかが、その使い勝手を左右します。このテーブルで、Googleワークスペース、Microsoft 365、Slackのような一般的な統合をサポートしているツールを確認してください。

| ------------------------ | -------------------- | ----------------- | --------- | ------------- | -------- |

| ClickUp|はい|はい|オープンAPI|はい|オープンAPI|はい|オープンAPI

| Salesforce|はい|はい|はい|オープンAPI||Salesforce CRM

| Zoho CRM | はい|はい|はい|はい|オープンAPI

| オープンAPI|HubSpot CRM|はい|はい|はい|オープンAPI

| Microsoft Dynamics 365|リミット|有|有|制限|オープンAPI

| Pipedrive(パイプドライブ)|制限付き|はい|オープンAPI|_Freshales CRM

| FreshsalesCRM|はい|限定|はい|オープンAPI

| SugarCRM|はい|制限付き|制限付き|オープンAPI|Insightly|はい|制限付き|制限付き|オープンAPI

| SugarCRM|リミット|制限付き|オープンAPI|制限付き|オープンAPI|制限付き

| CreatioCRMは、オープンAPIを提供しています。

統合の互換性 CRMツールの包括的な機能比較

スケーラビリティとサポート

CRMはビジネスと共に成長すべきです。このセクションでは、チームのスケーラビリティ、プラットフォームの柔軟性、カスタマーサポートの種類について説明します。

CRMソフトウェア チームサイズの拡張性 スケーラビリティレベル カスタマーサポートの可用性 ClickUp|小規模から大企業まで|カスタマイズ可能なオプションで高い拡張性|チャットと電子メールによる年中無休のサポート|Salesforce|小規模から大企業まで|カスタマイズ可能なオプションで高い拡張性|チャットと電子メールによる年中無休のサポート|Salesforce|小規模から大企業まで|カスタマイズ可能なオプションで高い拡張性|Salesforce|チャットと電子メールによる年中無休のサポート セールスフォース|中小企業から大企業まで|サイズを問わない高い拡張性|24時間365日のサポート|Salesforce Zoho CRM|小規模から中規模のチーム|様々な階層による高いスケーラビリティ|平日サポート。 HubSpot CRM|小規模から中規模のチーム|中程度のスケーラビリティ。 Microsoft Dynamics 365|中~大企業向け|大企業向けの非常に高いスケーラビリティ|エンタープライズプランでは24時間365日のサポートが可能 Pipedrive_|小規模から中規模のチーム|営業チーム向けの高いスケーラビリティ|電子メールサポート、チャットの利用は限定的 FreshsalesCRM|小規模から中規模のチーム|成長チーム向けの中程度のスケーラビリティ|営業時間内は電子メールとチャットでサポート|_Insightly|小規模から中規模のチーム|成長チーム向けの中程度のスケーラビリティ|営業時間内は電子メールとチャットでサポート|Insightly|小規模から中規模のチーム|成長チーム向けの中程度のスケーラビリティ|Insightly|小規模から中規模のチーム|営業時間内は電子メールとチャットでサポート|Insightly|小規模から中規模のチーム|成長チーム向けの中程度のスケーラビリティ|Insightly|小規模から中規模のチーム|営業時間内は電子メールとチャットでサポート Insightly 小規模から中規模のチーム 中程度のスケーラビリティ; スタートアップや小規模ビジネスに最適 電子メールサポート; 利用可能なチャットは限られています。 SugarCRM_|中規模から大規模企業|高い拡張性とカスタムオプション|平日サポート。 CreatioCRM_|中規模から大規模企業|非常に高いスケーラビリティ。

拡張性とサポート CRMツールの包括的な機能比較

トップCRMツールの詳細な内訳

各CRMはリレーションシップの管理と生産性の向上を約束しますが、どれがあなたのニーズに最も適しているのでしょうか?CRMソフトウェアを詳細に比較し、それぞれの設定を見てみましょう。

1.ClickUp(オールインワンのCRMとタスク管理に最適)*.

最初にリストアップしたのは

/です。 https://clickup.com/teams/crm クリックUp CRM /%href/

生産性を向上させ、顧客リレーションシップを一元管理する多機能ソリューション。営業パイプラインの追跡、ワークフローの自動化、顧客データの管理などのツールを提供。

ClickUp ビュー。

ClickUp ビューでクライアントとのリレーションシップを一目で確認。

/参照 https://clickup.com/features/views クリックアップ・ビュー /クリックアップ・ビュー

では、リスト、ボード、テーブルなど10種類以上のカスタマイズ可能なビューを使って、リード、営業パイプライン、顧客エンゲージメント、注文を簡単に管理できます。これらの柔軟なオプションにより、チームのニーズに合った方法でアカウントやワークフローを追跡できます。

ダッシュボードをクリックします。

クリックアップダッシュボードで顧客エンゲージメントをリアルタイムに把握

/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /クリックアップダッシュボード

ClickUpダッシュボードは、すべてのカスタマーアクティビティを明確にビューすることで、カスタマー管理を簡素化します。カードをカスタマイズして、会話、コンバージョン率、タスク完了などの主要メトリクスを追跡できます。

各カードは柔軟性があり、最も重要なデータに集中するためにサイズを変更したりフィルタリングすることができます。

ClickUpは、私が出会った中で最高のプロジェクト管理・CRMツールです。多機能なので、他のサービスに何度もサブスクリプションすることなく、1つの場所ですべてのタスクに取り組むことができます。

ブレナ・キーナン、デジタル・マーケティング・ディレクター

ClickUp CRMテンプレート

このプラットフォームはまた、以下のような1,000以上の構築済みテンプレートも提供している。 ClickUp CRM テンプレート .このフレームワークは、見込み客やカスタムとのリレーションシップを構築するための基盤となり、営業パイプラインを管理するために必要なすべてを備えています。

それはあなたを助ける:

適切な商談に集中するためにリードを適格化する

営業プロセスを効率化し、商談を獲得する

連絡先情報を整理し、アクセスや管理を容易にします。

案件とアカウントを追跡し、営業パイプラインを完了します。

クリックUp最高機能。

**Googleドライブ、Outlook、Jiraなど、2,600以上のツールと統合できます。 /を含む600以上のツールと統合できます。 https://clickup.com/integrations ClickUpインテグレーション /%href/

コラボレーション機能:チームやクライアントとリアルタイムで接続し、関与する。 /連携機能 https://clickup.com/features/chat クリックアップチャット /および と /を参照してください。 https://clickup.com/features/assign-comments クリックアップコメント割り当て /をクリックしてください。

クリックアップのリミット

新規ユーザーの中には、機能の多さやカスタムオプションの多さに対して、学習曲線が険しくなる場合があります。

カスタマイズ・オプションは初心者を圧倒する可能性がある。

クリックアップの価格設定

永久無料 。

。 無制限 :ユーザーあたり月額7ドル

:ユーザーあたり月額7ドル ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け :価格についてはお問い合わせください。

:価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:有料プランに追加すると、ユーザー1人につき月額7ドルになります。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

🤎 Fun Fact: カスタマー・リレーションシップ・マネジメントという用語は、「顧客関係管理」という意味である。 1995年に作られた Salesforceは、ビジネスがより強固な顧客リレーションシップを構築し、売上成長を促進するための包括的なプラットフォームを提供します。カスタマイズ性と拡張性に優れています。

顧客アプリ、自動化プロセス、AppExchangeマーケットプレイス経由のサードパーティ対応など、独自のワークフローにCRM機能を実装できる。

セールスフォースの主な機能

データをオブジェクト、レコード、フィールド、組織、アプリケーションに整理し、スプレッドシートのようなフォーマットで表示する。

問い合わせの 60% を処理し、応答時間を改善する Einstein Bots でカスタマー・インタラクションを自動化。

CRMアナリティクスを活用し、AIを活用した予測や見通しの洞察を実現

セールスフォースのリミット

リードを整理するための色分けオプションがない

ダッシュボードのカスタマイズや高度なレポート作成機能がない

セールスフォースの価格

無料 です。

です。 Starter Suite: 25ドル/月/ユーザー

25ドル/月/ユーザー Pro Suite: 1ユーザーあたり100ドル/月

1ユーザーあたり100ドル/月 エンタープライズ: ユーザあたり月額165ドル

ユーザあたり月額165ドル 無制限: $330/月/ユーザー

$330/月/ユーザー アインシュタイン1販売: 500ドル/月/ユーザー

セールスフォースの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (2,800 件以上のレビュー)

4.5/5 (2,800 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (18,700 件以上のレビュー)

💡 Pro Tip: CRMで各顧客フェーズに標準化されたフォローアッププロセスを開発しましょう。これにより、一貫したコミュニケーションを確保し、チームが各アカウントのニーズに優先順位をつけやすくなります。

3.Zoho CRM (中小ビジネスに最適).

経由

/参照 https://www.zoho.com/crm/resources/ ゾーホーCRM /%href/

Zoho CRMは、ビジネスが顧客エンゲージメントと営業プロセスを改善するための幅広い機能を提供します。そのクリーンなインターフェースは、販売予測、パイプライン管理、分析をサポートし、遠隔地の営業チームにとって実用的な選択肢となっている。

さらに、このプラットフォームは他のZohoアプリやサードパーティツールと統合し、顧客データ、営業管理、コミュニケーションのエコシステムを構築します。

Zoho CRMの主な機能

PathFinderを使用して、複数のチャネルやタッチポイントにおけるブランドとカスタマーのインタラクションに関するインサイトを得る

ジャーニービルダーを使用して、複雑な部門横断パスを作成し、カスタマージャーニーのさまざまなレベルを定義します。

オムニチャネル対応により、電子メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなどを通じてカスタマーをフォローアップします。

Zoho CRMのリミット

オフライン機能がない

リード管理プロセスは、B2B企業にとってフラストレーションのたまるものです。すべてのリードの「姓」をマップする必要があり、非効率的な回避策につながります。

Zoho CRMの価格について

スタンダード: ユーザーあたり20ドル/月

ユーザーあたり20ドル/月 プロフェッショナル: 35ドル/月/ユーザー

35ドル/月/ユーザー エンタープライズ: $50/月/ユーザー

$50/月/ユーザー アルティメット: 65ドル/月/ユーザー

Zoho CRMの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (2,600 件以上のレビュー)

4.1/5 (2,600 件以上のレビュー) Capterra: 4.3/5 (6,800 件以上のレビュー)

**CRM テクノロジーの価値は、約 1.5 倍になると予測されています。

/の価値があると予測されています。 https://www.fortunebusinessinsights.com/customer-relationship-management-crm-market-103418 2028年までに1,289億7,000万ドル /%href/

.

4.HubSpot CRM (統合とユーザーフレンドリーなインターフェイスが最高).

経由 HubSpot シンプルさと拡張性を念頭に構築されたHubSpot CRMは、CRM、マーケティング、セールスツールをプラットフォームに統合した堅実なソリューションです。電子メール追跡、コンテンツ管理、ライブチャットツールなどの無料機能の拡張機能が充実しているため、CRMを強化するための選択肢として人気があります。 CRM戦略 小規模チームのための。

キャンペーンのパフォーマンスを分析しながら、リードを追跡し、アウトリーチを自動化することができます。

HubSpot CRMの最大の機能。

営業パイプライン全体をダッシュボードとしてリアルタイムに可視化

AIを搭載したSmart CRMで、顧客データ、チーム、技術スタックを統合し、スケーラブルな顧客体験を実現。

様々な機能を活用CRMコンポーネント Microsoft Dynamics 365は

/です。 https://clickup.com/ja/blog/203227/cloud-based-crm-software/。

/を参照してください。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/203227/cloud-based-crm-software/ クラウド型CRMプラットフォーム /%href/

エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)を統合したクラウドベースのCRMプラットフォーム。顧客管理や財務、サプライチェーンプロセスなどのオペレーションを合理化したい組織に適している。

Microsoftのクラウドインフラを活用し、エコシステムのツールと統合することができる。さらに、Microsoft Dynamics 365のダッシュボード内で直接、さまざまなチャートタイプやフィールドを試すことで、データを動的に可視化できます。

Microsoft Dynamics 365 の主な機能()

Microsoft Copilot を使用して AI を活用したリアルタイムの洞察を得ることで、カスタマーの反応を測定し、ジャーニーをパーソナライズできます。

多くのデータソースから接続してデータにアクセスし、ビジネスの全体像を把握できます。

Microsoft Dynamics 365 のリミット

主にMicrosoftユーザー向けに設計されているため、多様なツールを使用するチームには適応しにくい。

コラボレーションの機会が制限されており、複数のユーザーが同じドキュメントやプレゼンテーションを同時に編集すると、速度が低下するというレポートが作成されている。

Microsoft Dynamics 365 の価格

プロフェッショナル: 65ドル/月/ユーザー

65ドル/月/ユーザー エンタープライズ: ユーザーあたり105ドル/月

ユーザーあたり105ドル/月 Premium:ユーザーあたり150ドル/月

Microsoft Dynamics 365 の評価とレビュー

G2: 3.8/5 (1,500 件以上のレビュー)

3.8/5 (1,500 件以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (5,700 件以上のレビュー)

🤝 Friendly Reminder: CRM の導入は、チームが使い方を知らないと頓挫する可能性があります。特に最初のうちは、オンボーディングと継続的な学習に投資するのが最善です。

6.Pipedrive (パイプライン管理と営業最適化に最適).

経由

/参照 https://www.pipedrive.com/en/features/sales-dashboard パイプドライブ /%href/

Pipedriveは営業に特化したCRMプラットフォームで、パイプライン管理と案件追跡に重点を置いている。視覚的なレイアウトにより、チームは案件が営業プロセスのどの段階にあるのかを簡単に確認し、注意を払う必要がある機会を特定することができます。また、リマインダーの設定やフォローアップ電子メールの生成などの反復タスクを自動化することで、ワークフローを整理することができる。

インサイト機能は、勝ちパターンを特定してワークフローを最適化するのに役立ち、目標設定と予測ツールは、より良いリソース配分と戦略プランニングを可能にします。

Pipedriveの主な機能は以下のとおりです。

LeadBooster、ライブチャット、チャットボット、AIを活用したプロンプトでフォローアップ漏れを防ぎ、リードに集中できる。

リアルタイムの営業レポートを作成し、AIによる提案、目標設定、チームモニタリング、高度な営業メトリクスで営業ファネルの内情を把握する

パイプドライブのリミット

ユーザーは適切なリードにマッチする製品リストを作成できないため、データが無秩序になる。

新規顧客番号のようなハイレベルな数値を見つけるには、複雑なフィルタのセットアップが必要で、しばしば信頼性の低い回答が得られます。

パイプドライブの価格設定

エッセンシャル: ユーザーあたり月額24ドル

ユーザーあたり月額24ドル アドバンス: 44ドル/月/ユーザー

44ドル/月/ユーザー プロフェッショナル: 64ドル/月/ユーザー

64ドル/月/ユーザー パワー: 79ドル/月/ユーザー

79ドル/月/ユーザー エンタープライズ:ユーザーあたり129ドル/月

Pipedriveの評価とレビュー **Pipedriveの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (2,100件以上のレビュー)

4.3/5 (2,100件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (3,000 件以上のレビュー)

💡 Pro Tip: サポートチケットが閉じた後の自動アンケートなど、カスタマーフィードバッ ク収集ポイントをCRM内に設定しましょう。これにより、顧客満足度や改善点に関する貴重な洞察を得ることができます。

7.Freshsales CRM (AI主導の洞察と自動化に最適).

経由

/参照 https://crmsupport.freshworks.com/support/solutions/articles/50000003774-how-to-use-the-analytics-dashboard- フレッシュワークス /%href/

Freshsales CRMは、リード管理とコミュニケーションを簡素化するツールのプロバイダーに重点を置いている。

コンタクトスコアリングシステムは、営業チームがリードに優先順位をつけるのに役立ち、組み込みの電子メールと電話サポート機能により、プラットフォームから直接カスタマーと簡単に関わることができます。これは、複数の社内外のコミュニケーションツールを切り替える必要がないことを意味します。

フレッシュセールスCRMの主な機能

ソーシャル・プロフィール、ウェブサイト・エンゲージメント、カスタマー・タッチポイントなどを含むカスタマー・インタラクションを一箇所でビュー。

AIアシスタントのFreddyを使用して、顧客の履歴データとアクティビティから分析・学習し、洞察を得る。

詳細な分析ツールで実用的な洞察を得たり、カスタムレポートを作成したり、メールボックスに配信するようスケジュールしたりできます。

フレッシュセールスCRMのリミット

算術演算や相対フィールド比較のような高度な自動化機能が欠けている。

タスク管理システムは、マネージャーがチームメンバーのタスクを追跡するための概要を提供しません。

フレッシュセールスCRMの価格について

無料

Growth: ユーザーあたり $11/月

ユーザーあたり $11/月 プロ: 47ドル/月/ユーザー

47ドル/月/ユーザー エンタープライズ: ユーザーあたり $71/月

フレッシュセールスCRMの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,200 件以上のレビュー)

4.5/5 (1,200 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (600 件以上のレビュー)

8.Insightly(見やすい分析とレポート作成に最適)* **8.

経由

/参照 https://www.insightly.com/industry/ecommerce-crm/ インサイトリー /%href/

Insightlyは顧客関係ツールとプロジェクト追跡機能を兼ね備えている。そのため、クライアントとの関係と関連タスクを1つのプラットフォームで管理したいチームには良い選択肢となる。

さらに、すべての関係者がデータにアクセスできるようにすることで、サイロ化を解消するのにも役立つ。

最高の機能です。

オブジェクト、フィールド、プロジェクト管理フェーズをカスタムしながら、リードを推進、割り当て、ルーティングする

ナレッジ管理、チケッティング、レポート作成機能を提供するInsightly Serviceで、便利なカスタマーサポートパネルを設計できます。

CRMモバイルアプリで、営業パイプラインを作成・追跡し、リモートチームを支援

制限事項

高度な検索オプションがないため、混乱してしまう。

ニッチなツールを使っているビジネスには、統合の範囲が足りないかもしれない。

価格設定

プラス: ユーザーあたり29ドル/月

ユーザーあたり29ドル/月 Professional: ユーザーあたり月額49ドル

ユーザーあたり月額49ドル エンタープライズ:ユーザーあたり月額99ドル

評価とレビューを見る

G2: 4.2/5 (900件以上のレビュー)

4.2/5 (900件以上のレビュー) *Capterra: 4/5 (600件以上のレビュー)

やること? 82%の組織 の組織が、顧客リレーションシップの管理と営業レポート作成の合理化のために CRM システムを利用しています。CRMは、ビジネスが業績を追跡し、売上を予測し、データに基づいた意思決定を行う上で非常に重要な役割を担っています。

9.SugarCRM (高度にカスタマイズ可能なソリューションに最適).

経由 シュガーCRM SugarCRMは

/を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/149236/customizable-crm-software/ カスタマイズ可能なCRMソフトウェア /です。

顧客とのやり取りやデータの詳細ビューを提供するカスタムCRMソフトウェア。販売自動化、マーケティングキャンペーン、カスタマーサポートのための強力なツールを提供し、最初のコンタクトから販売後のサポートまで、リレーションシップの管理を支援します。

SugarCRMの主な機能

顧客の活動、履歴、記録を1つの画面で可視化

高度な予測、時間を考慮した分析、リアルタイムのメトリクスで営業実績を予測

ドラッグ&ドロップのワークフローとスマートガイドで営業パフォーマンスを自動化

SugarCRMのリミット*

チャートに1つ以上のデータ系列を追加できるなど、高度なレポート作成機能が欠けている。

バックエンドのプログラミング言語の習得が難しく、技術的なバックグラウンドを持たないユーザーには使いにくい。

**SugarCRM の価格

エッセンシャル: 最低3ユーザーで月額19ドル

最低3ユーザーで月額19ドル スタンダード: 10ユーザー以上で月額59ドル

10ユーザー以上で月額59ドル アドバンス: 10ユーザー以上で85ドル/月

10ユーザー以上で85ドル/月 プレミア: 10ユーザー以上で$135/月

SugarCRMの評価とレビュー **SugarCRMの評価とレビュー

G2: 3.8/5 (700 件以上のレビュー)

3.8/5 (700 件以上のレビュー) Capterra: 3.8/5 (400 件以上のレビュー)

顧客行動や市場条件の変化に適応するために、定期的にCRMのセグメンテーション基準を更新しましょう。これにより、顧客のニーズが変化しても、ターゲットが効果的かつ適切であり続けることができます。

10.Creatio CRM (ローコードプロセス自動化と柔軟性に最適).

経由

/参照 https://www.creatio.com/crm クリエイティオCRM /%href/

Creatio CRMは、エンドツーエンドのカスタマージャーニー自動化とコード不要のカスタマイズを重視したプロセス駆動型プラットフォームです。営業、マーケティング、サービスの各ツールを共有データベースに統合し、カスタマージャーニーの各フェーズを管理できます。

技術的な専門知識がなくてもワークフローを設計し、自動化することができます。また、顧客のプロフィール、履歴、AI主導のインサイトを可視化することで、360度の顧客ビューを得ることができます。

Creatio CRMの主な機能

営業、マーケティング、サービスの各チームを統合し、単一ソースのデータベースでリードからリピートまでの顧客プロセスを管理

営業パイプラインをフェーズ別、ベスト担当者別、勝率/敗率などで分析・追跡し、改善点を特定する。

カスタマーサービス、応答時間、CSAT(顧客満足度スコア)、NPS(ネット・プロモーター・スコア)、CES(顧客努力スコア)スコアの改善

クレアティオCRMのリミット

完全に同期されていない電話やOutlookから個々のリードの連絡先をアップロードすることはできません。

Creatio CRM の価格について

販売: ユーザーあたり15ドル/月

ユーザーあたり15ドル/月 グロース: ユーザーあたり月額$ 25

ユーザーあたり月額$ 25 企業: ユーザーあたり55ドル/月

ユーザーあたり55ドル/月 無制限: $85/月/ユーザー

Creatio CRMの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (200 以上のレビュー)

4.7/5 (200 以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (100 件以上のレビュー)

ᔍ Did You Know? 予測とパイプラインの洞察は、今日の組織にとってCRMの最優先事項です。 リーダーの43 がその重要性を強調している。それに閉じた形で、41%が適切な機会を特定しターゲットとするために、インテント・データとリード・スコアリングを優先している。

クリックアップでより強力なCRMワークフローを構築しよう。

このCRM比較で取り上げたソフトウェアは、分析からリード管理、顧客エンゲージメントツールまで、どれも強みがあります。

もしまだ迷っているのであれば、これがヒントです:現在のニーズを満たし、ビジネスの成長に合わせて拡張できるCRMソリューションを選びましょう。チームのワークフローにフィットし、既存のプロセスと統合する必要があります。

これが、ClickUpが他のツールに勝る点です。

柔軟性とコントロールを求めるチームのために設計されたクリックアップCRMは、強力なプロジェクト管理ツールとシームレスに統合されています。クリックアップダッシュボードでリードを追跡する場合でも、ビューでセールスパイプラインを管理する場合でも、チームの目標に合わせたシステムを構築することができます。

