50以上の楽しい5分間のチームビルディング活動

成功するチームを作るのに、何時間もプランを練る必要はない。ほんの数分、意図的に交流するだけでいいのだ。そこで、5分間のチームビルディング活動の出番だ。

クイック・アクティビティは障壁を取り除き、グループに活力を与え、チーム全体のコラボレーションを高める有意義な接続を作成することができます。このような短時間でインパクトのあるアクティビティは、多忙なスケジュールにもシームレスにフィットし、かつ持続的な結果をもたらすように設計されています。

このブログでは、オフィスでも画面越しでも、チームの距離を縮める楽しく魅力的なアイデアを50以上ご紹介します。

なぜ5分間のチームビルディングを選ぶのか?

チーム内のエネルギーを再燃させ、接続を構築するには、ほんの数分しかかからないことがあります。5分間のチームビルディング活動は、長時間のコミットメントなしにダイナミクスを改善することを目指すマネージャーやチームリーダーにとって、賢いソリューションです。5分間チームビルディング活動が不可欠な理由は以下の通りです:

チームの絆を強める:これらのアクティビティは、チームメンバーがより深いレベルで接続することを促します、チームの信頼を築く リモートチームでの人脈作り、チームスピリットの向上など、これらのアクティビティはまさにあなたに必要なものです。

50+最高の5分間チームビルディング活動

チームの接続を強化する迅速でインパクトのある方法を見つけることは、難しいことではありません。これらの5分間のチームビルディング活動は、コラボレーションを高め、創造性を刺激し、エンゲージメントを高めるようにデザインされている。どのチームにも合うように分類されたリストです:

アイスブレーカー

/参照 https://clickup.com/ja/blog/34035/10-fun-icebreakers-that-actually-work/ 氷を砕く /%href/

チームメンバーとの交流を深めましょう。ミーティングでの5分間ゲームのような簡単なアクティビティは、メンバーの長所と短所を理解するのに役立ち、タスクをより効果的に割り当て、コラボレーションを高めることができます。

つの真実と1つの嘘:チームメンバーが交代で、自分に関する2つの真実と1つの嘘を共有し、他のメンバーに嘘の発言を特定するよう挑みます。このアクティビティは笑いを誘い、チームメンバーがお互いの意外な一面を発見することを促します。 単語連想ゲーム:単語連想ゲーム:参加者は、前の単語と関連する単語を次々に答え、頭の回転の速さと創造力を試されます。この活動は、集中力を養い、軽快な方法で効果的なコミュニケーションを促します。 デザート・アイランド・シナリオ無人島シナリオ:チームで協力して、無人島に取り残された場合にどのアイテムを持っていくか、優先度や創造的な解決策を検討します。この活動は、チームワークを育むと同時に、問題解決のためのディスカッションに火をつける。 メモリー・チェーン:チームメンバーはそれぞれ、自分の名前と自分に関する事実を言い、次の人は、自分の名前を付け加える前に、前の人の名前と事実をすべて繰り返す。このアクティビティは、記憶力をテストし、遊びの設定で互いについて学ぶのに役立つ楽しい方法である。 個人アイテムの話:個人的なアイテムの話:参加者は、自分の持っている個人的なアイテム(キーホルダーや写真など)を共有し、その裏話を語る。このアクティビティは、ストーリーテリングを促し、チーム内の個人的な接続を深めます。 Would You Rather:チームメンバーは、風変わりな、あるいは挑戦的な「Would you rather」の質問に答え、楽しい議論を巻き起こします。手っ取り早く皆の会話と笑いが生まれます。 スピードスケッチ:チームメンバーが交代で、自分自身やランダムなオブジェクトのイメージを素早くスケッチし、他のメンバーがそれを当てる。このアクティビティは、創造性とユーモアを兼ね備えており、打ち解けるのに役立ちます。 お気に入りのもの電撃発表:チームメンバーが、食べ物、映画、旅行先などのカテゴリーからお気に入りを1つずつ共有します。この軽快でテンポの良いアクティビティは、個人の利息に焦点を当て、友好的な会話を弾ませる。

エナジャイザー

超効率的なアクティビティでチームのエネルギーを高めましょう:

バーチャル・ハイタッチ:バーチャルハイタッチ:チームメンバーは、ビデオ通話中に「バーチャルハイタッチ」を送ることで、素早いエールを共有したり、最近の成功を祝ったりします。遠隔地の設定でも、士気を高め、小さな成功を祝う手軽な方法です。 クイックストレッチ座ったまま前屈をしたり、立ったままストレッチをしたりすることで、チームメンバーは凝りをほぐし、精神的にリセットすることができます。長時間の仕事セッションで集中力を維持するには、このような活力に満ちた活動が最適です。 楽しい5分間トリビア:チーム対抗で、ポップカルチャーから地理まで、さまざまなトピックに関する楽しい雑学に答える。切磋琢磨しながらミーティングに活気を与える。 ダンス・イット・アウト:短くて明るい曲を流し、チームメンバーにも一緒に踊ってもらいましょう。このアクティビティはムードを明るくし、次のタスクへの活力を与えます。

👀 Did You Know? 仕事に活気があり、ワクワクしている社員は次のような人たちです。 31%多い

クイック・ブレーンストーミング・セッション:チームで1つのテーマや課題に取り組み、5分以内にできるだけ多くのアイデアを出す。創造的思考を促進し、問題解決能力を強化します。 チームジグソーパズル:チーム・ジグソーパズル:グループでパズルのパーツをつなぎ合わせるタスク。戦略的思考を促し、効率的に協力することの重要性を強調する。 ミニッツ・トゥ・ウィン・イット・チャレンジ:参加者は、コップを積み重ねたり、オブジェクトのバランスをとったりといった、時間を競う軽快なタスクに挑戦する。このような楽しいチャレンジは、協調性、笑い、頭の回転の速さに火をつけます。 共有ストーリー作成:各チームメンバーが1つの文章を投稿し、共同でストーリーを作ります。このアクティビティは、創造性とチームワークを育むと同時に、予測不可能で、しばしば愉快な結果を生み出します。

楽しい事実: A ギャラップ調べ によると、エンゲージメントの高いチームは、そうでないチームに比べて23%収益性が高い。

最も高いタワーを建てよう:紙やストローなどの簡単な材料を使い、5分以内に最も高い自立式タワーを建てることをチームで競う。この活動は、戦略的思考と臨機応変さを強調する。 無言の整列:無言の整列:チームメンバーは、声を出さずに特定の注文(誕生月や身長順など)に整列しなければならない。この非言語的なチャレンジは、協力と創造的な問題解決を促します。 グループ記憶力テスト:グループ記憶力テスト:画像またはオブジェクトの設定を30秒間グループに提示し、その後それらを隠す。チームは協力して、できるだけ多くの詳細を思い出す。この活動は、観察力とチームワークを磨く。 チーム迷路解き:チーム迷路解き:チームメンバーが2人1組になり、この古典的なチームビルディング活動を行う。紙またはバーチャルで簡単な迷路を作成し、メンバーの一人が他のメンバーに指示し、端に触れずに迷路を通り抜けます。この活動は、コミュニケーションと信頼を高めます。 図面を渡す:一人が絵を描き始め、チームメンバー全員が最終的な目標を知らずに線や要素を1つずつ追加していく。結果はしばしばユーモラスで、共同創造の力を示す。

遠隔地でもできる活動

バーチャルチームはしばしば、コミュニケーションギャップという非常に大きな課題に直面する。これを克服するために、いくつか楽しいアクティビティをご紹介しましょう:

絵文字ストーリーテリング:チームメンバーが絵文字だけを使って短いストーリーや体験を作り、他のメンバーにその意味を解読してもらいます。このクリエイティブなアクティビティは、遠隔地にいるチームのつながりを深め、バーチャルな交流に遊び心を加えます。 バーチャル・スカベンジャー・ハント:参加者はリストに基づいて身近なアイテムを探し、ビデオ通話中に披露します。このアクティビティはリモートミーティングを活性化し、素早い思考を促します。 オンラインお絵かき:オンラインお絵かき:チームメンバーの一人が仮想共有プラットフォーム上に単語やフレーズを描き、他のメンバーがそれを当てる。チームの絆を深め、遠くからでも創造力をかき立てる魅力的な方法です。 ワークスペースを当てる:チームメンバーが自分のワークスペースを切り取ったりぼかしたりした写真を共有し、他のメンバーがそれが誰のものかを当てる。このアクティビティは、各人の仕事環境について理解を深めながら、楽しさを加えます。

*知っていますか? 4人に1人 の従業員がリモートワークをしている。

バーチャル・バックグラウンド・チャレンジ参加者は、バーチャル背景を自分の気分やお気に入りの旅行先を表す場所や画像に設定する。チームはそれぞれの背景に隠された意味を推測し、創造性と接続を刺激する。 サウンドハント:参加者が身の回りの音(楽器や家庭用オブジェクトなど)を探して再生し、他の参加者がその音源を当てる。この活動は、離れた設定に笑いと好奇心をもたらす。 早押し質問リレー: チームメンバーが交代で、設定時間内に早押し質問をし、それに答えます。この /を参考にしてください。 https://clickup.com/ja/blog/6086/team-building/ チームビルディング /チームビルディング 活動は、エネルギーレベルを高く保ち、自発的な交流を促す。 20秒タレントショー:参加者一人一人が20秒以内に隠れた才能や特技を披露する。個人の利息にスポットライトを当て、個性を称える軽快な方法である。

クイック絆エクササイズ

前向きな仕事環境を育むには、定期的なチームの結束が欠かせません。コミュニティーの感覚を養うために、魅力的な活動をいくつか紹介しよう:

褒め言葉の連鎖:チームメンバー一人ひとりが隣の人を褒め、ポジティブな波紋を広げます。この活動は、チームメンバーが価値と感謝を感じるのに役立つ。 オブジェクトを渡す:参加者はランダムなオブジェクトを回し、それに接続する簡単な逸話や考えを共有する。このシンプルなエクササイズは、ストーリーを語ることを促し、個人的な接続を築くのに役立つ。 曲名を当てる:チーム対抗で、短い断片から曲のタイトルを当てる。共通の興味を引き出し、切磋琢磨するための活気ある方法です。 共有バケットリスト:チームメンバーそれぞれが個人的なバケットリストから1つのアイテムを共有し、グループで議論したり、共通点を見つけたりする。このアクティビティは、チームメンバーが共通の夢やユニークな願望を共有するのに役立ちます。

楽しい事実: A ガストレポート作成 によると、従業員は帰属意識を感じられる仕事に留まる可能性が高い。

メモリーマッチ:チームメンバーが個人的な思い出を共有し、他のメンバーがその思い出が誰のものかを当てる。このアクティビティは、ストーリーテリングとチームメイトへの深い理解を促進する。 チームニックネーム:チームニックネーム:性格的な特徴や最近達成したことに基づいて、参加者同士で遊び心のあるニックネームやポジティブなニックネームを考えます。この軽快なアクティビティは、仲間意識を育み、互いを認め合います。 お気に入り名言交換:各自がインスピレーションを受けたお気に入りの言葉や格言を共有する。このアクティビティは有意義な会話を促し、個人の価値観についての洞察を深める。 クイック感謝ラウンド:チームメンバーは、仕事や同僚について感謝していることを1つずつ素早く共有する。ポジティブな雰囲気を作り、チームの絆を深める。 写真の共有:写真共有:参加者は携帯電話やコンピューターからお気に入りや意味のある写真を見せ、その意味を説明する。この活動は会話を弾ませ、個人的なエピソードを明らかにするのに役立つ。

創造的思考活動

あなたのチームが仕事で活躍し、有益なアイデアを頻繁に思いつくようになりたいですか?魅力的なアクティビティを試してみましょう:

キャプション・コンテスト:キャプションコンテスト:チーム対抗で、風変わりな画像に気の利いた、または洞察に満ちたキャプションを作成し、最高のキャプションを競い合います。このアクティビティは創造性を高め、ミーティングにユーモアを加えます。 早撃ち質問:チームリーダーが予想外の楽しい質問を投げかけ、参加者が即座に答える。このアクティビティはグループを活性化し、チームメンバーの個人的な洞察を共有するのに役立つ。 製品を発明する:チームは、ランダムなプロンプトに基づいて架空の製品を想像し、売り込みます。この活動は、イノベーションを引き出し、チームワークを促進します。 オブジェクトを再想像する:日常にあるシンプルなオブジェクト(ペーパークリップやコーヒーカップなど)を提示し、その代替用途をできるだけ多くブレインストーミングするようチームに課す。この活動は、既成概念にとらわれない思考とイノベーションを促す。 スーパーヒーローをデザインする:スーパーヒーローをデザインする:チームは、力、弱点、バックストーリーを完了したユニークなスーパーヒーローの文字を作成します。このエクササイズは、創造性とストーリー性を育むと同時に、グループの楽しい交流に火をつけます。

楽しい事実: 研究によると ポジティブな気分 は創造性を高める!

謎を解く:架空の、オープンエンドのミステリーシナリオをプロバイダーで用意し、チームで手がかりをつなぎ合わせて解決策を考えてもらいます。この活動は、協調性と批判的思考力を養います。 未来の発明チームメンバーに、50年後に存在するかもしれない画期的な発明を想像してもらい、それが社会にどのような影響を与えるかを説明してもらう。この未来的なブレーンストーミングセッションは、イノベーションとディスカッションに火をつけます。 逆ピッチ:逆ピッチ:チームは、想像上の製品について最悪のピッチを作成し、それが大失敗する理由を説明するタスクを課される。このユーモラスな演習は、創造的な問題回避とチームワークを促進する。 未完成デッサン・チャレンジ:未完成スケッチに挑戦:半完成のスケッチをプロバイダーで提供し、チーム内で協力しながら、自分たちの創造的な要素を加えて完成させる。このアクティビティは、芸術的思考とグループコラボレーションを組み合わせたものです。

これらのアクティビティは、わずか数分で最大限の効果を発揮するため、チームミーティングや新入社員研修、またはチームメンバー同士の気軽な交流に最適です。

チームビルディングのためのツールとリソース

インパクトのあるチームビルディング活動を実施するには、創造性だけでなく、プランニングを効率化し、コラボレーションを高め、有意義な成果を確保するための適切なツールが必要です。

ここでは、効果的なツールやリソースを活用して、チームビルディングをシームレスで魅力的なものにする方法をご紹介します:

イベントプランニングを効率化する。

プランニングはチームビルディングを成功させる基本です。

/を参照。 https://clickup.com/teams/events ClickUpイベント /をクリックする。

を使えば、プロセスを簡素化できます:

タイムラインとオブジェクトを明確にして活動を組織する。

チームメンバーに役割と責任を割り当てることで、スムーズな実行が可能になります。

進捗を追跡し、細部の見落としがないようにする。

クリックアップホワイトボードを使ったアイデアやプランのブレスト

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /クリックアップホワイトボード アイデアを出し合ったり、活動のマップを作ったり、一緒に課題を解決したりするための共有バーチャルスペースを提供します。

構造化された指示や活動のガイドライン /を参照してください。 https://clickup.com/features/docs。 クリックUpドキュメント /参照 を使えば、チームが必要なものすべてに一箇所でアクセスできます。

使用する /を使用します。 https://clickup.com/features/chat クリックUpチャット /クリックアップチャット を使用することで、ペースの速いアクティビティ中にリアルタイムでコミュニケーションを取ることができ、全員の足並みをそろえ、参加し続けることができます。

参加者全員が効果的に貢献できるよう、共有バーチャルプラットフォームを活用して活動を実施する

適切な

/参照 https://clickup.com/ja/blog/72589/team-building-apps/ チーム構築ツール /チームビルディング・ツール

は、地理的なギャップを埋めるのに役立つ。対面チームも遠隔チームも有意義な貢献がしやすくなり、ダイナミックでインタラクティブな体験ができる。

フィードバックとエンゲージメントのメトリクスを追跡する。

ClickUp Forms を使って自動化機能と条件ロジックを備えたシンプルなフォームを作成し、回答を収集しましょう。

チームビルディング活動の影響を追跡することは、今後の努力を改善するために不可欠です。次のようなフィードバックツールを使いましょう。

/参照 https://clickup.com/features/form-view ClickUp フォーム /を参照してください。

を使う:

イベント前にRSVPを集め、高い参加率を確保する。

イベント後のフィードバックを収集し、チームメンバーの共感を得る。

構造化された回答から、傾向や改善点を特定する

このようなアプローチにより、チーム独自の好みに合わせて活動を調整し、戦略の継続的な改善を図ることができます。

複数のタスクをこなすチームには

/参照 https://clickup.com/templates/event-planning-document-kkmvq-14961 ClickUp イベントプランドキュメントテンプレート /%href/

は、あらゆる詳細を整理するための合理的なフレームワークです。

ClickUpのイベントプランドキュメントテンプレート

このテンプレートの主な利点は以下の通りです:

スケジュールからオブジェクトまで、イベントの詳細を一元管理し、調整を容易にします。

リアルタイム更新により、適応性とシームレスなプランニングを実現

クリアされたフォーマットにより、イベントの構成が簡素化され、プランニングにかかる時間が短縮されます。

このテンプレートは、プランニングの手間を省き、チームビルディングの取り組みをより効果的でストレスのないものにします。

適切なツールとリソースがあれば、チームビルディング活動は、ロジスティックな課題から、より強固な接続とコラボレーションを育む機会に変わります。

ClickUpのようなプラットフォームは、活動の組織化、実行、評価を容易にし、あらゆる努力を確実にします。

を高め、有意義なエンゲージメントを促進します。

を高め、有意義なエンゲージメントを促進します。

チームビルディング活動を素早く行うためのベストプラクティス

クイックチームビルディング活動を効果的なものにするには、単に楽しいゲームを選ぶだけではありません。ここでは、その価値を最大化する方法を紹介する:

明確なオブジェクトを設定する:活動の目的を明確にする。コミュニケーションの活性化、チームの士気の向上、問題解決の促進など、目標を明確にすることで集中力を高めることができます。

チームを知る:自分のチームを知る :チーム独自のダイナミクスに合ったアクティビティを選びましょう。リモートワークのチームには、バーチャルに適したオプションが最も効果的ですが、対面式のグループでは、インタラクティブなゲームやクリエイティブなエクササイズが好まれるかもしれません。

:チーム独自のダイナミクスに合ったアクティビティを選びましょう。リモートワークのチームには、バーチャルに適したオプションが最も効果的ですが、対面式のグループでは、インタラクティブなゲームやクリエイティブなエクササイズが好まれるかもしれません。 包括性 を優先する:役割や快適さに関係なく、全員が参加できるようにする。連想ゲームやブレインストーミングのような仕事は、チームメンバー全員にとって効果的である。

を優先する:役割や快適さに関係なく、全員が参加できるようにする。連想ゲームやブレインストーミングのような仕事は、チームメンバー全員にとって効果的である。 時間枠にこだわる :5分という時間は少ないように思えるかもしれないが、賢く使えば、生産性を妨げることなく、チームに活力を与え、再参加させるのに十分である。

:5分という時間は少ないように思えるかもしれないが、賢く使えば、生産性を妨げることなく、チームに活力を与え、再参加させるのに十分である。 楽しさと目的のバランスをとる:楽しみながらクリティカルシンキングやコミュニケーションスキルを磨く活動を選択する。例:ブレインストーミングや問題解決のタスクは、コラボレーションを促進しながら活力を与えることができる。

反省と改善:各セッションの後、フィードバックを収集し、チームに何が響いたかを確認する。これらの洞察は、今後の活動を改良し、調整するために使用します。

これらのベストプラクティスに集中することで、迅速なチームビルディングの瞬間を、成長と接続のための強力な機会に変えることができます。

強いチームを作るには、一度に一つの活動をしよう

迅速なチームビルディング活動は、接続を強化し、士気を高め、コラボレーションを促進する強力な方法です。適切なアプローチをとれば、たとえ数分でも、チームの力関係や生産性に永続的な影響を与えることができる。

ミーティングや日常業務にこれらの活動を取り入れて、次のステップに進みましょう。その結果を見て、アプローチを改善し、チームを活性化させる方法をさらに検討することができます。

