2杯目のコーヒーを飲みながら、電子メールに返信し、ランチのプランを練り、クライアントの納期に間に合うように急ぐ。しかし、このような仕事をしていると、優先度の低い5つのタスクをこなしながら、重要なタスクを見逃してしまう。

こんな風になる必要はない!AIツールは生産性を向上させ、タスク管理を容易にし、コミュニケーションを強化しし、データ分析のようなタスクを支援することができる。

コーヒーブレイクを取らず、世界のほとんどすべてを知っている生産性の相棒、ChatGPTをミーティングしよう。24時間が24分に感じられるなら、必要なのはAIの相棒だけだ。

ロイターのレポート作成によると、ChatGPTのアクティブユーザーベースは以下の通りだ。 2億人 毎週クリアされたその存在感は明らかだ!

ChatGPTを活用して生産性を向上させる方法をご紹介します。

生産性向上のためのChatGPT活用法

ChatGPTは眠らないアシスタントです。学生であれ仕事人であれ、このツールは学問の探求、創造的思考、個人プロジェクト、あるいはドキュメントの編集や分析といった日々のタスクに役立ちます。

しかし、ChatGPTが常に正しいことを言うと思い込む前に、ChatGPTはデータセットを使って人間によって訓練されていることを覚えておいてください。強力で、アクセスしやすく、革新的であるにもかかわらず、間違いを犯すことがあります。一つのコツは、明確なプロンプトを書き、混乱を避けることです!

それでは、15個のプロンプトをご覧ください。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/128442/ai-hacks/ 生産性を高めるChatGPTの使い方: を使えば、作家のブロックがあっても、時間がなくても、複数の利点がある。

ChatGPTは次のような場面で役立ちます:

ブログ記事やソーシャルメディアコンテンツの作成

電子メールやレポートの作成

特定のタスクのリサーチ

編集・校正作業

プロンプト:「トピックについて、㊟㊟㊟㊟㊟の中に㊟㊟㊟を作りなさい。小見出し・強調すべき鍵について説明してください。"

例.「人工知能に関するユーモラスなブログ記事を500字以内で作成しなさい。AIの潜在的な利点、倫理的懸念、雇用市場への影響について説明する。"

経由

/参照 https://chatgpt.com チャットGPT /%href/

2.プログラミング用コードの生成

ゼロからのソフトウェア開発は面倒で複雑です。ChatGPTを使って作業量を軽減しましょう:

コードスニペットの作成

デバッグとして知られるコードのエラーの特定と修正

新しいプログラミング言語やその機能、コードスニペットの学習

コードが仕事でない理由の理解

コードをあるプログラミング言語から別の言語に翻訳する

メモ: ChatGPTはコードレビューではありません。助けを求め、常に結果をテストしてください。

プロンプト:"○○○○○○○○で、◎◎◎◎機能を実装したい。鍵となる要件は、[要件1]、[要件2]、[要件3]です。に関するベストプラクティスを検討してください。ロジックを説明する明確なコメントとともにコードを生成してください。"

例:「PythonでFlaskを使い、大きなCSVファイルのデータ処理スクリプトを実装する必要があります。私の鍵要件は、大きなデータセットに対する高いパフォーマンス、スケーラブルな設計、明確で簡潔なドキュメントです。Flaskのセキュリティとパフォーマンスのベストプラクティスを考慮してください。ロジックを説明する明確なコメント付きのコードを生成してください。"

ChatGPT経由

チャットGPT経由

3.新しい言語を学ぶ

ChatGPTは多言語の文法ルールや文型を教えてくれます。また、2つの言語の違いを概説し、学習を容易にします。

ChatGPTを使って、個人用の便利な言語ガイドをデザインしましょう。

プロンプト「言語1]の[単語/ルール]と[言語2]の[単語/ルール]の違いは何ですか。両方の言語の初心者のように説明してください。"

📌例:「スペイン語の過去形(pretérito)とフランス語の過去形(passé composé)の違いは何ですか。両言語の初心者のように説明してください。"

4.外国語の翻訳

スペイン語の歌を英語で見る必要がありますか?それともアラビア語の詩を理解したいですか?ChatGPTは数秒で、ある言語を別の言語に翻訳することができます。

プロンプト:"「言語1のコンテンツ」を「言語2」に翻訳してください。"

例:"「午後7時に2人で予約したい」を英語からフランス語に翻訳してください。"

5.インスピレーションを集める

誰もが一度は人生に行き詰まったことがあるだろう。学生は論文のテーマを選ぶのに苦労するし、作家はプロットのアウトラインを描くのに苦労するかもしれない。

ChatGPTを使ってアイデアを出し合い、創造的なひらめきに火をつけましょう。そして、その提案を実質的なコンセプトに発展させることができます。

プロンプト:「このチャットにある[ソーシャルメディアの投稿/話題]を考えて、5つの異なる書き方を提案してください。メンテナー"

例:「このチャットでのソーシャルメディアへの投稿を考えてみましょう:新製品発表に興奮しています!最新情報にご期待ください!"と、5つの異なる書き方を提案してください。熱狂的な語調をメンテナーしてください。"

チャットGPT経由

6.作業負荷の整理

未読の電子メール、放置されたタスク、応答しない電話はストレスになります。整理整頓やタスク管理の習慣がないと、仕事が山積みになり、遅れの原因になります。しかし、ChatGPTはあなたのプロジェクト管理者となり、混乱を整理するお手伝いをします。

プロンプト:「私は[タイトル]です。私の仕事には、[管理する必要のあるタスクを説明してください。]現在、この方法を使っていますが、具体的な課題を説明してください。を手伝ってもらえますか。"

例:*「私はマーケティングマネージャーです。私の仕事には、キャンペーンを監督し、ROIを追跡し、様々なプラットフォームでコンテンツを管理することが含まれます。現在、キャンペーンのパフォーマンスを追跡するためにスプレッドシートを使用していますが、大規模なデータセットを迅速かつ正確に分析するのは難しいと感じています。キャンペーンデータを追跡・分析する、より効率的な方法を教えていただけませんか?"

7.ビデオやオーディオファイルの書き起こし

GPT-4では、オーディオまたはビデオファイルをアップロードすることができます。この機能を使って、50以上の言語でテキストに変換し、結果をさまざまなファイルフォーマットで保存できます。

例:ChatGPT-4でボイスメモをアップロードし、コンテンツをブログ記事や段落に変換します。

プロンプト:"【ミーティング/ブログ記事】の【音声メモ/音声ファイル】です。テキストファイルを作成してください。音声ファイルには[発言者の番号]があります。フォーマットされたトランスクリプトに名前をラベルしてください。"

例:「チームミーティングの音声メモです。単語単位のテキストファイルを作成してください。この音声ファイルには3人の話し手がいます。フォーマットされたトランスクリプトに彼らの名前をラベルしてください。"

8.振り返りの録音

このツールでは、日記を書いたり、振り返りを記録することができます。ChatGPTは、あなたの依存関係に応じて、無音にも反応することもできます。

また、次のような使い方もできます:

エントリーした日記を分析し、パターンを特定する。

表現した感情にラベルを付ける

思考と内省のプロセスに追加する質問を作成する

建設的な推論を促進するための別の視点を得る。

ChatGPTに歴史上の人物や文学者になりきってもらうことができます。例えば、ジュディス・バトラーがあなたの最後のエントリーに対してどのような反応を示すか想像してみてください!

プロンプト:プロンプト: 「Hey ChatGPT, can you return to the last [number of journal entries in the chats] and point out a recurring pattern?それを克服する建設的な方法を提案してください。"

📌例:"チャットGPT、過去5回のチャットのエントリーを見て、繰り返し起こるパターンを指摘してもらえますか?それを克服する建設的な方法を提案してください。"

9.大きな文書を要約する

ChatGPTは、数秒以内に大規模なデータセットを要約し、鍵を特定し、構造化するのに役立ちます。

プロンプト:"ここに.ミーティングの議事録をリストフォーマットで書いてください。"

例:「今日のミーティングの音声ファイルです。ミーティングの議事録をリストフォーマットで書いてください。"

10.日程表の作成

ChatGPTをツアーガイドとして使ってみましょう。ChatGPTはあなたの個人的なツアーガイドになります。

プロンプト:***「ChatGPTさん、今度◯月◯日に◯◯へ行くプランがあります。私のために[日数]の旅程を作ってください。冒険・リラックス・オフビートの場所を探しています。"

例:*"Hey ChatGPT, I plan to visit Tokyo in June 2025.5日間の旅程を作ってください。冒険的な場所を探しています。"

チャットGPT経由

11.自分のスタイルを知る

結婚式に行くけど、黒のタキシード以外何を着たらいいかわからない?ChatGPTに相談してください!

プロンプト:「ChatGPTです。月]の[行事]に出席しなければなりません。私の機能を引き立てる服装と色を提案してください。"

📌例: "ChatGPTさん、私は28歳の女性です。6月に結婚式があります。私の機能を引き立てる衣装と色を提案してください。"

12.アートの実験

ChatGPTにロゴ、ムードボード、ポスターなどのデザインを依頼し、その創造性からインスピレーションを得て、ユニークなデザインを生み出してください。

プロンプト: "私は[プロジェクトの説明とデザインの種類]を仕事にしています。こんなアイデアがあったら教えてください。

例:* "私はeコマース・プラットフォームのウェブサイト・リデザインの仕事をしています。ユーザーエクスペリエンスを向上させ、チェックアウトプロセスを合理化し、ビジュアルアピールを強化するためのアイデアを提案してください。"

13.新しいレシピを学ぶ

何を作ろうか悩んでいませんか?ヘルシーさとおいしさのバランスがとれたレシピがよく必要です。ChatGPTは、あなたの指示と冷蔵庫のコンテンツに従って、あなたのためにこれらを作成することができます。

プロンプト「冷蔵庫のコンテンツがあります。30分以内に作れるレシピを5つ提案してください。"

例:"Hey ChatGPT, I have chicken breasts, spinach, tomatoes, eggs, and cheese in my fridge.30分以内に作れるクイックで簡単なレシピを5つ提案してください。"

14.複雑なプロジェクトをよりシンプルなコンセプトに分解する

ブレインダンプのような情報、複雑なプロジェクトのオブジェクト、あふれるやることリストを、やること、達成可能な目標に変換する。

プロンプト:「情報を入れてください。おい、ChatGPT、この情報を構造化して、リスティクルフォーマットで提示してくれ。"

例: 今週のタスクリストがあります:1.プロジェクトレポートを完成させる 2.チームミーティングに出席する 3.会社のブログ記事を書くマーケティング分析をレビューするソーシャルメディアのコンテンツをプランする。おい、ChatGPT、この情報を構成して、リステクルフォーマットで発表してください。"

15.ワークアウト・ルーティンを構築する

ChatGPTにワークアウトのルーティンや、バランスの取れた食事と個人衛生を維持するためのヒントを聞いてみましょう。

メモ: ChatGPTはAIツールです。ワークアウト・ルーティンをデザインすることはできますが、体重を減らしたり増やしたりすることについては現実的に考え、栄養士を訪ねたり、トレーナーに相談したりする必要があります。

プロンプト:「ChatGPTさん、私は毎日[あなたの体重]と[カロリー]を測っています。目標体重を達成するために、[日数]の運動とバランスの良い食事を教えてください。"

例:*"Hey ChatGPT, I weigh 160 lbs and consume 2,000 calories daily.私の目標である10ポンドの減量を達成するために、週5日のワークアウトとバランスの取れた食事を提案してください。"

生産性向上のためのChatGPTのリミット

ChatGPTは生産性向上のために

/を開発するのに役立ちます。 https://clickup.com/ja/blog/45256/productivity-plan/ 生産性プラン /%href/

しかし、人間の監視は依然として重要な役割を果たしている。AIは非常に多くのことを知っているが、すべてではない。AIは、あるコンセプトについて、どのように、あるいはなぜそうするのかを考えることはしない。

だからこそ、人工知能が生成したものをすべてクロスチェックすることが重要なのだ。

例えば、2人のアメリカ人弁護士、シュワルツ氏と彼のパートナーであるピーター・ロドゥーカ氏が 罰金5000ドル の罰金5,000ドルを科した。

弁護士の一人であるシュワルツ氏は、裁判官に、ChatGPTを『スーパー検索エンジン』と勘違いしていたこと、子供たちから教えてもらったことを説明した。

とはいえ、ChatGPTや同様のAIツールが教えてくれることとは裏腹に、調査を行うことの重要性は容易に理解できる。これと並行して、ChatGPTのリミットをもう少し紹介しよう:

1.ChatGPTは数学の問題を解くことができない

コンピュータや電卓は当たり前のように使われていますが、/AIが数学も得意だとは考えられません。

/参照 https://community.openai.com/t/chatgpt-simple-math-calculation-mistake/62780/2 OpenAIフォーラムでの議論 /%href/

ChatGPTはクリエイティブなプロンプトを満たすためのものであり、複雑な数学の方程式を解くためのものではないことが明らかになった。

経由

/参照 https://community.openai.com/t/chatgpt-simple-math-calculation-mistake/62780 OpenAIコミュニティフォーラム /%href/

2.悪いプロンプトは誤解を招く回答を生成する可能性がある

ChatGPTとのコミュニケーションにおいて、プロンプトは非常に重要です。AIツールは行間を読むことができません。そのため、質問を詳しく説明する必要があります。そうしないと、適切な答えや役に立つ答えを見つけることが難しくなります。

3.ChatGPTは単語数を守ることができません。

数学のリミットについてはすでに知っています。しかし、ChatGPTも指示された単語数を守らない。

たとえやることがあっても、クロスチェックしても答えは不正解のままだ。このようなやり方は、コンテンツ要件を満たすためにAIに大きく依存している組織の仕事を妨げる可能性がある。

例を挙げよう:

チャットGPT経由

4.内在するバイアスが偏った結果をもたらす

ChatGPTの応答は、学習させたデータのバイアスに影響されることがあります。これは偏った出力や差別的な出力につながる可能性があります。

5.ChatGPTは多言語タスクを苦手とする

ChatGPTは、多言語のテキストを理解して生成する必要があるタスクで苦労することがあります。

生産性のためにClickUpを使う

ChatGPTは、思い込みを事実と勘違いして、「架空の」返答をすることがあることはすでに説明しました。ユーザーは

/を使うべきです。 https://clickup.com/ja/blog/51035/best-productivity-tools/ を使ってください。

/%href/

間違った分析をしたり、誤解を招くような情報を出したりする可能性があるためだ。

また、ChatGPTは組織や仕事での使用には適していません。必要なのは 生産性ツール AI機能付き。さて、 ClickUp は恩恵である!AIプロジェクトマネージャーは、繰り返しのタスクを排除し、時間とエネルギーを節約します。データエントリーも、サブスタックのプランニングも、すべてお任せください。

その際立った自動化機能の一部をご紹介します:

現在の仕事ステータスに基づき、プロジェクトの要約と最新情報を生成。

データ関連の重要ポイントをハイライト表示

障害や脆弱性の把握

リソース配分の最適化

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-45.gif ClickUpタスク:生産性を高めるChatGPTの使い方 /%img/

コメントをClickUpタスクに変換、またはチームに割り当てる

AI Writer for Work

この機能により、必要なコンテンツをAIで作成することができます。 内蔵のライティングアシスタント スペルチェックなど..コンテンツに必要なものを一箇所で整理できます:

競合分析やレビュー比較のためのテーブルを手間なく作成できます。

文書、タスク、プロジェクト用にさまざまなテンプレートを作成し、使用することができます。

音声メモをテキストに変換し、AIライターを使用してミーティングやクリップから情報を書き起こします。

プロジェクト管理、ブレーンストーミング、タスク管理、プロジェクトプランニング、文書管理などなど。使いやすく、UIもよくデザインされており、チーム内や他のチームとのコラボレーションも簡単なので、生活が比較的楽になったのは間違いありません。仕事の管理もしやすく、仕事の追跡やレポートも簡単で、毎日の進捗ハドルに基づいて、将来のプラン作成も簡単でした。

/参照 https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-08-26-02-44-24 アンシュ・プラバーカル /%href/

Airbnb ビジネスプロセス改善アナリスト

クリアされたClickUpは、あなたの組織の要件や好みに合わせてカスタマイズすることができます。また

/参照 https://clickup.com/ja/blog/144612/ai-tools-for-personal-use/ 個人用AIツール /%href/

その解決策もある!

ClickUpは、大規模なチームだけでなく、フリーランサーや学生など、目標を達成したいと願うすべての人のためのツールでもある。その

/参照 https://clickup.com/ja/blog/61753/productivity-templates/ 生産性テンプレート /%href/

はカスタマイズが完了し、すぐに使える。

インスタンス

/参照 https://clickup.com/templates/personal-productivity-t-54073153 ClickUpの個人生産性テンプレート /%href/

は、やることリストを階層に分け、管理しやすいタスクに変換します。この機能は目標にスケーラブルな構造を提供し、インターフェイスをプライベートまたはパブリックに保つオプションを提供します。

ClickUpの個人生産性テンプレート

このテンプレートでこんなこともできます:

生産性を管理・追跡するスペースを作る

タイムラインと優先度に基づいてタスクにカスタムステータスを割り当てる。

やることリストを整理するために、行動をカスタムフィールドに分類する。

個人の生産性レポートとして進捗を可視化

タスクをスケジュールし、期限を守る

リマインダーとしてリアルタイム通知を受け取る

データを視覚化して生産性を測定することもできます。以下の

/を使用してください。 https://clickup.com/templates/personal-productivity-report-t-900200039654 を使用してください。 ClickUp 個人生産性レポートテンプレート /%href/

を使えば、毎日、毎週、毎月の目標を追跡できます。

さらに

/参照 https://clickup.com/templates/using-clickup-for-productivity-t-38517617 ClickUpを使った生産性向上テンプレート /%href/

を使えば、余計な仕事をすることなく、仕事の効率を上げることができます。このテンプレートを使えば、重要なタスクを絞り込み、見落としがないようにすることができます。

ルーチンタスクをClickUpでスムーズに統合

ChatGPTは、単調で繰り返しの多いタスクを短時間で完了するために非常に有効です。しかし、それが長期的な解決策になるかどうかを評価する必要もあります。

ChatGPT を異なるワークスペースと統合するには、プラグイン、API、拡張機能が必要です。ユーザーは生産性を追跡し、更新を管理するために異なる作業スペースを切り替えなければならない。

一方、ClickUp Brainは全てのワークスペースを1つのインターフェイスに統合しています。ステータスのアップデートを求めることができ、タスク、ドキュメント、進捗レポートなどに目を通した上で回答してくれる。その回答は文脈に即しており、適切で役に立ちます。

さらに、プロンプトを書くことに長けている必要はない!

以下の方法で試してみてください。

