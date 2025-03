完璧なチームランチをプランする方法：14のエキサイティングなアイデア

美味しい料理と素晴らしい仲間ほど、チームをひとつにするものはない。

チームランチは単なる共同食ではありません。退屈な日常を打破し、勝利を祝い、全員がつながりを感じられるような文化を創造するチャンスなのです。

プロジェクトのマイルストーンであろうと、単にデスクから離れるための口実であろうと、共有の食事によって全員がリラックスし、絆を深め、充電することができるのです。

従業員の70%

共有の食事はより強い接続を構築するのに役立つと言います。これは10人中7人の従業員が、リモートワーク全盛の時代に、同僚と直接会って過ごす時間を求めていることになる!

リモートワーク全盛の時代に、だ。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/6086/team-building/ 効果的なチームビルディングを探ってみよう。 /%href/

テーブルでピザを食べるだけではありません。チームランチはメンバー全員が楽しみにしているものにしましょう。

チームランチはなぜ重要か?

人類が一緒に食事をしてきた限り、食事は生物学的なものと同じくらい文化的なものでした。

マイケル・ポーラン『In Defense of Food:マイケル・ポーラン『In Defense of Food: An Eater's Manifesto

一緒にパンを食べることは、古くからの伝統である。そして、人類の集合意識のどこかに、接続への憧れが強く残っている。チームランチが重要なのはそのためだ。リラックスした設定を提供することで、同僚はくつろぎ、接続し、そしてまた、チームランチを楽しむことができるのだ。 お互いを知る 無料ランチを食べながら!)。

サイロを取り払い、オープンなコミュニケーションを育むことで、デスクに戻ってからのコラボレーションがよりスムーズになるのだ。

パワー満載のチームランチ:

信頼と接続を築く :インフォーマルな設定で食事を共有することで、チームメンバーはお互いを仲間として意識するようになります。このような親近感が信頼と理解を築き、職場の協力関係をより円滑にします。

:インフォーマルな設定で食事を共有することで、チームメンバーはお互いを仲間として意識するようになります。このような親近感が信頼と理解を築き、職場の協力関係をより円滑にします。 士気とやる気を高める :感謝されていると感じられるチームは、より意欲的に仕事に取り組むことができます。チームランチは、従業員が価値を感じ、認められ、チームの士気を高める楽しい方法です。

:感謝されていると感じられるチームは、より意欲的に仕事に取り組むことができます。チームランチは、従業員が価値を感じ、認められ、チームの士気を高める楽しい方法です。 部署を超えた交流を促進する:多くの場合、従業員は部署内で仕事をし、キュービクルに閉じこもっています。チームランチでは、社内の他部署で働く同僚とチャットすることで、コミュニケーションの壁を取り払い、職場の関係を強化することができる。

創造性と新しいアイデアを育む :カジュアルな交流は、無計画なブレーンストーミングや新鮮な視点につながります。オフィス」という枠を取り払うことで、チームメンバーが自由に考えを共有し、創造的なアイデアがフローする。

:カジュアルな交流は、無計画なブレーンストーミングや新鮮な視点につながります。オフィス」という枠を取り払うことで、チームメンバーが自由に考えを共有し、創造的なアイデアがフローする。 ストレス解消:仕事から離れることで、誰もが充電することができます。楽しいチームランチは、ストレスを軽減し、仕事の満足度を高め、全員がリフレッシュしてプロジェクトに新たな集中力で取り組めるようになります。

もちろん、みんなが楽しめるような企画をするのは簡単ではありません!しかし、「何でもいい」_という恐ろしい返事をかわして、実験する準備ができているなら、この次のセクションはあなたのためのものだ!

🍕おかしな事実: DoorDashは企業がチームランチを開催するためのプラットフォームを提供している。 .タコス・チューズデー」やケータリング・ランチなどのオプションにより、DoorDashはビジネスが遠隔地にいるチーム間の仲間意識を維持するのに役立つ。

チームランチのアイデア

豪華なケータリングか、いつもと同じピザ屋さんかで行き詰っているのなら、今こそ変化を起こす時です。チームビルディングのためのクリエイティブなランチのアイデアをご紹介します。

ポットラックスタイルのランチ

手作り料理ほどチームの絆を深めるものはありません!全員にお皿を持ち寄ってもらいましょう。お互いの経歴や嗜好を詳しく知り、様々な料理を楽しむことができます。

テーマランチの日

コンフォートフードの定番など、楽しいテーマを選びましょう。コンフォートフードを食べない人はいないでしょう。マック&チーズ、ミートローフ、マッシュポテトなどの家庭料理を試してみよう。

フードトラックフェスタ

外にはさまざまなフードトラックが停まっているので、食の冒険をオフィスに持ち込もう。まるでミニ・フード・フェスティバルのような雰囲気で、新鮮な空気の中で一口食べれば、ワクワクすると思いませんか?

グループ料理教室

バーチャルチームビルディング活動

バーチャルの料理イベントや対面式の教室を企画しましょう。チームの絆を深めることができ、結果的にみんなで美味しく食べることができます。

何だと思う?バーチャルランチをプランニングするのも仕事です!

公園でピクニック

新鮮な空気と軽食を求めて、チームを散歩に連れ出そう。ブランケット、ピザロール、そして、おそらくいくつかのお菓子とカジュアルな公園ピクニック。

アイスブレーカーゲーム

は、チャットを盛り上げたり、接続するのに最適な方法です。

バーを作る

ちょっとしたDIYのセンスがランチタイムに個性を加えます。サラダバー、タコスバー、夏のバーベキューバーなど、焼きバーガーやホットドッグ、ポテトサラダ、コールスロー、スイカなどのサイドディッシュからランチをDIYできる。また、ベイクド・ポテト・バーを企画して、みんなが自分好みのベイクド・ポテトを作り、たくさんのトッピングの中から好きなものを選ぶこともできる。

ソースやトッピングのステーションでカスタマイズする。タコスのバーでは、ユニークなサルサやワカモレ、サワークリームを用意しましょう。

ボードゲームバッシュ

ボードゲームで盛り上がるランチほど、人と人を結びつけるものはありません。ウノやジェンガのような和気あいあいとしたゲーム大会とランチを共有することで、笑いにあふれた賑やかな雰囲気が生まれ、休憩室が心地よい接続スペースに変わります。

誰もが飛び入り参加でき、自然に絆が深まるので、大人数でのチームビルディングのランチには最適です。

世界一周ランチ

タイ料理、インド料理、イタリア料理、メキシコ料理など、毎週新しい料理を選んで、テーブルに世界の味を持ち寄りましょう!タイ料理、インド料理、イタリア料理、メキシコ料理など。このチームビルディング・ランチのアイデアは、社風を優しく後押しし、みんなのユニークな経験やアイデアを融合させます。

プロからのアドバイス:*💡 「一口で世界一周」というテーマのランチを作り、様々な国の料理をサンプルとして食べてみましょう。これは、チームメンバーが食を通じて異文化を探求し、職場の多様性を祝うのに役立つ。

地元のレストラン巡り

近所においしいグルメスポットがあれば、退屈なミーティングルームにこもって会話する必要はない。ある店で前菜を食べ、別の店でメインとサイドディッシュを食べ、最後にデザートで締めくくり、甘いメモで一日を締めくくりましょう。

もし小春日和なら、地元のコーヒーショップでくつろぐのもいい!

クックオフへの挑戦

親睦を兼ねた料理対決で、料理の腕前を試してみましょう。チームに分かれて、一番おいしい料理を作ることを競い合いましょう。チームの創造力を引き出し、隠れた料理の才能が発揮されるかもしれません!

セールスフォースは、優れたチームワークにはミーティングや電子メールだけでは足りないことを知っています。

/を使います。 https://www.salesforce.com/blog/alternatives-happy-hour/ 料理教室や親睦料理大会 /%href/

.これらは、従業員にとって有意義な経験を育み、部門を超えた絆を深める機会を創出するのに役立っている。

ピザパーティー

ピザステーションをDIYして、昼休みをインタラクティブにしましょう。チーズ、新鮮な野菜、肉好きにはたまらないペパロニ、ソーセージ、ベーコンなど、お気に入りのトッピングでピザをカスタムしましょう。

ピザが焼けるまでの間、借り物競争をするのも一興だ。もちろん、待ちきれないときはテイクアウトの注文もできる!

デザート交換

家族のレシピ、地元のパン屋さんで見つけたもの、手作りのお菓子など、みんなにお気に入りのデザートを持ち寄ってもらいましょう。デザートの試食テーブルを設定し、チームでいろいろなお菓子をサンプルし、人気投票やレシピの交換をしましょう。

一週間の終わりに糖分を補給する、楽しくて簡単な方法だ!

リモート社員のためのバーチャルランチ

食事を自由に選べることで、離れた場所にいても盛り上がり、共同体意識を育むことができます。全員に食事代を支給し、ビデオ通話でランチを共有しましょう。遠隔地にいるチームやグローバルチームにとって、遠隔地との接続を維持し、一緒に笑ったりするのに最適な方法です。

ランチ&ラーニング

チームランチが生産性に欠けるなんて誰が言った?を開催することができます。

/を開催できる。 https://clickup.com/ja/blog/143450/lunch-and-learn/ ランチ・アンド・ラーン /%href/

チームメンバーが食事をしながら、クールなスキルやライフハック、エピソードなどを共有するセッション。チーム全体が、気軽でプレッシャーのない方法で新しいことを学ぶチャンスだ。

やることは簡単だ。

/を使うことだ。 https://clickup.com/templates/lunch-and-learn-schedule-t-85zrgtcbu ClickUpランチ&ラーンスケジュールテンプレート /%href/

. クリックUp ?

ClickUp Formsを使えば、より楽しく、よりロジスティクスに集中することができます。直感的なドラッグ&ドロップエディターを使って、シンプルでカスタマイズ可能なフォームを作成し、従業員の参加表明、食事の好み、食事制限を収集することができます。

さらに、様々なテーマやアバター画像を使ってフォームをカスタムできます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-28.gif ClickUp フォーム: チームランチのアイデア /フォーム

ClickUp Formsをあなたのウェブサイトや電子メールに簡単に埋め込んでフォーム提出をアップさせましょう。

クリックアップフォームは回答の自動化も可能です。

/に即座に変換します。 https://clickup.com/features/tasks に変換します。 ClickUpタスク /への自動変換も可能です。

.これは、主催者が出席や好みを効率的に追跡し、さらに次のチームランチの提案を収集するのに役立ちます。

さらに、フォームの条件付きロジックは、個々の回答に基づいてフィールドを適応させ、フォームが関連性のあるデータのみを取得するようにします。これにより時間を節約し、多様な嗜好に対応することで包括性をプロモーションし、プロセス全体を容易にします。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-29.gif ClickUp フォーム:チームランチのアイデア /クリックアップフォーム:チームランチのアイデア

条件ロジックでよりスマートなClickUpフォームを作成し、最も複雑なイベントプランニングプロセスを簡素化します。

プランニングしてチームを招待しましょう。

ランチを直接開催する場合は、チームメンバー全員がアクセスしやすい会場を選びましょう。バーチャルランチの場合は、全員が集まってチャットできる快適なバーチャルスペースを用意する。忙しい日や締め切りが迫っている日を避け、全員が仕事できるスケジュールを目指しましょう。

早めに日程を決め、全員が予定を入れられるようにしましょう。前もってカレンダーに招待状を送っておくと、全員が同じページを見て参加できるようになります。

/参照 https://clickup.com/features/calendar-view ClickUpのカレンダービュー /%href/

があなたの強い味方になります!使いやすいタイムラインビューで、RSVPからケータリングまで、細部まで追跡できます。日、週、月ビューを切り替えて、最も重要なものを強調し、締め切りを前面に押し出しましょう。

シャッフルする必要がありますか?タスクの期間と依存関係をドラッグ&ドロップするだけで、やることが完了します! チームとカレンダーを共有することで、リアルタイムに更新され、全員の整合性が保たれます。

さらに、GoogleやOutlookと同期することで、カスタムリマインダーやalertsensureが誰もビート(または一口)を逃さないようにしながら、プラットフォーム間でランチプランを整理しておくことができます!

あなたのチームランチを整理するスキルをさらに向上させる

/参照 https://clickup.com/templates/event-planning-t-4389476 ClickUp イベントプランテンプレート。

/%href/

このテンプレートを使えば、日時や場所など、イベントの詳細をすべて一箇所で入力することができます。

ClickUp イベントプランテンプレート

リストビューやボードビューを含むタスク管理機能は、ケータリング、招待状、ロジスティクス、締め切りなどの責任を委譲し、説明責任を果たすのに役立ちます。

使用方法

/参照 https://clickup.com/features/custom-fields。 ClickUpのカスタムフィールド /%href/

を利用して、テンプレートを特定のニーズに合わせて編集し、RSVPや食事の好みを追跡することができます。メニューのオプションやその他のリソースについて

/を使用する。 https://clickup.com/features/docs クリックUpドキュメント /%href/

.

カレンダー・ビューでイベントのタイムラインを管理し、大切な日の前にすべてをスムーズに進めましょう。

まだあります!このテンプレートには、リアルタイム編集と豊富なフォーマットオプションを備えたドキュメントがあらかじめ組み込まれており、チームは出席者リスト、希望する食事のオプション、請求書、ベンダーの詳細など、重要な詳細の仕事に取り組むことができます。

このテンプレートは、会場の予約、ケータリング、予算のステータスなど、チームランチを開催する際の鍵タスクの追跡にも最適です。クリアされた進捗指標とタスク割り当てにより、細部まで効率的に管理され、ランチはスケジュール通り、予算内に収まります。

ランチのフォーマットを決める

カジュアルなポットラックランチ、ケータリング、料理教室など、チームの好みやランチのオブジェクトに合ったフォーマットを選びましょう。食事制限や嗜好を考慮し、全員が参加できるようにしましょう。

参加を促す

プランニングのプロセスに従業員を参加させ、参加を促しましょう。食事の好みについて意見を求める、

ፕ楽しい事実:

ベーコンとレタス、どっちがいい?

Googleの詳細な「フードバック」プログラム

では、従業員が食事の選択肢について定期的に意見を述べることができる。

ClickUpチャット

は、従業員の熱意を高め、チームランチへの参加を促進するのに最適なツールです!その方法をご紹介します:

チームランチ専用のチャットチャンネルを作成し、関連プロジェクト内でリアルタイムにコミュニケーションする。 ClickUpのスペース .これには、会話とプランニング・タスクの両方を一ヶ所にまとめておくことで、文脈を完了することができるという利点もあります。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-296.png ClickUp チャット:チームランチのアイデア /mg/

ClickUp チャットから直接、既存のビューをすべて見る

FollowUps機能を使ってメッセージをタスクとして割り当て、予約、予算管理、料理提供などの責任をデリゲート済み

ClickUp チャットのフォローアップで、アクションアイテムがメッセージスレッドに紛れ込まないようにしましょう。

ダイレクトメッセージやグループ会話の中で、SyncUpsを使ってクイックビデオ通話やオーディオ通話を行うことができます。これにより、詳細をより早く確定し、リアルタイムのコラボレーションを促進し、重要な日に向けて時間管理を改善することができます。

同僚とSyncUpsにいながらClickUpを自由にナビゲート

クリックアップチャットの投稿を利用して、場所や時間などランチに関するお知らせや最新情報を共有。

クリックアップチャット内の投稿で見たい投稿のタイプ、タイトル、コンテンツを選択します。

簡単にアクセスできるように、ランチプランニングチャットをリストの一番上にピン留めしておくと、チームメンバー全員がすぐに会話を見つけ、最新情報を得ることができます。例:ランチ計画チャットをサイドバーにピン留めすれば、イベント写真やチームメンバーからのフィードバックに素早くアクセスできます。

クリックUpチャットの場所詳細メニューをクリックしてチャットをピン留めする。

💡Pro Tip: ClickUp ChatのAIを使ってチャットメッセージをタスクに変換します。例:誰かがレストランを提案した場合、ワンクリックで空き状況を確認するタスクを作成できます。

チーム活動のプランニング

楽しい屋内アクティビティや

/を取り入れる。 https://clickup.com/ja/blog/158310/outdoor-team-building-activities/ 屋外でのチームビルディング活動 /を行う。

またはアイスブレーカーは、どんなチームランチでも始めることができる。面白いゲーム、雑学クイズ、チームビルディングのためのエクササイズは、特にチームメンバーがお互いをよく知らない場合、雰囲気を明るくし、会話を弾ませることができます。

フォローアップ

昼食後、ClickUpフォームを使ってチームからのフィードバックを集めます。彼らが楽しんだことは?次回のために改善できる点は?この情報は、今後のランチをプランニングする上で貴重であり、チームの意見が重要であることを示すものです。

体験を記録する

ランチの様子を写真に収め、チームと共有しましょう。ハイライトの電子メールや楽しいフォトアルバムは、ワークスペースにポジティブな雰囲気をもたらし、みんなが楽しい時間を過ごしたことをリマインドしてくれます。

ランチの成功を祝う

料理を持ち寄った人、会場選びに協力した人、チームの絆を深める活動に参加した人など、ランチの成功に貢献した人全員を表彰し、感謝しましょう。努力を称えることで連帯感が生まれ、今後のイベントへの継続的な参加を促します。

世界中の人々-イタリア人、アイルランド人、インド人-は、太古の昔か ら共同で食事をし、食べ物を分かち合いながら話や笑いを共有してきました。

預言者ムハンマドの戒めに従って、同じ皿から食べるコミュニティさえある:

一緒に食べなさい、別々にやってはいけない。

ClickUpでチームランチを盛り上げよう!

ランチを食べながら仕事をしたいという衝動に駆られることはよくある。プロジェクトの締め切りが迫っていたり、山積みの書類を片付けなければならなかったり、クライアントとのミーティングが迫っていたり。

賑やかなオフィスは一見生産性が高いように見えますが、時には従業員の疲労や士気の低下、生産性の低下を覆い隠してしまうこともあります。たまには、誰もがデスクから離れ、一息つくことができるはずだ。

この息抜きを最大限に活用するのに、ClickUp以上のツールがあるでしょうか?楽しいチームイベントのプランニングやコーディネートが簡単になります。料理の選択から、インタラクティブなフードステーションの設定、ゲストシェフの招聘まで、ClickUpは一役買ってくれます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/72589/team-building-apps/ チームビルディングアプリ /%href/

を共有ランチのお供に。

リマインダーの設定、チームランチのアイデアの整理、チームメンバーの食事の好みの管理、さらにはランチ後のフィードバックの収集まで、すべてをこのアプリひとつで行うことができます。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpは無料です!

無料です!/%href/