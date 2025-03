LinkedInでリクルーターにアプローチする方法（＋例）

数え切れないほどの応募が同じ役割を競い合う中、混雑した就職市場で目立つことは難しい。だからこそ、採用担当者の印象に残る方法を知っておくことは、単に持っていて損はないスキルではなく、必要不可欠なのです。

LinkedInは、プロフェッショナルがキャリアアップの機会を探るのに最適な場所です。その広大なネットワークにより、意思決定者と接続し、自分のスキルをアピールし、リストに掲載されていない役割に応募することができます。

実際、毎分9,000件以上の応募があります。では、LinkedInで採用担当者にコンタクトを取り、印象に残るような印象を与えるにはどうすればいいのでしょうか?

それを見つけましょう。

LinkedInにおけるリクルーターの役割を理解する

LinkedInのリクルーターは、企業、人材紹介会社、または独立したヘッドハンターとして仕事をしている場合があります。彼らはLinkedInを利用して、求人広告に沿ったスキルや経験を持つ候補者を見つけ、従来の求人ボードの枠を超えて人材を発掘することが多い。

彼らの役割は主に、キーワード、職種、スキル、学歴を使用してLinkedInのユーザーベースを検索することです。例えば、「シニア・データ・アナリスト」を探しているリクルーターは、SQLやデータ・ビジュアライゼーションなどのスキルに注目するかもしれない。

LinkedInがリクルーターにとって効果的なツールである理由はここにある:

やること? LinkedInについて がLinkedInで採用されている。これは、採用担当者と求職者の両方にとって、このプラットフォームがいかに効果的であるかを示している。

リクルーターへのメッセージの準備

接続」を押したり、メッセージを送る前に 採用担当者にメッセージを送る前に あなたのプロフィールが目立つように、以下のステップを踏みましょう:

1.アウトリーチの前にLinkedInプロフィールを最適化する

LinkedInのプロフィールは、単なるオンライン履歴書ではありません。

記入すべき項目が多いため、どこに重点を置けばいいのかわからないこともあるでしょう。ここでは、採用担当者にコンタクトを取る前に優先すべき必須項目を紹介します:

見出し: 現在のポジションと最も価値のあるスキルを反映した、明確でプロフェッショナルな見出しを10文字以内で作成する。

現在のポジションと最も価値のあるスキルを反映した、明確でプロフェッショナルな見出しを10文字以内で作成する。 プロフィール写真: パーソナル・ブランドと一致する、高品質でプロフェッショナルな画像を使用する。

パーソナル・ブランドと一致する、高品質でプロフェッショナルな画像を使用する。 あなたのスキル、経験、ユニークな資質を紹介し、2600文字で魅力的なキャリアストーリーを作成します。

Education and certifications: 学歴と関連する資格を記載する。

学歴と関連する資格を記載する。 経験: 職歴は常に最新のものにし、責任と実績を明確に記述する。キャリアのギャップについては透明性を保つこと。

職歴は常に最新のものにし、責任と実績を明確に記述する。キャリアのギャップについては透明性を保つこと。 Skills and endorsements: 信頼性を高めるために、同僚や上司に推薦してもらいましょう。

信頼性を高めるために、同僚や上司に推薦してもらいましょう。 機能: あなたのスキルや貢献を示す鍵になるプロジェクト、記事、実績を強調する。

あなたのスキルや貢献を示す鍵になるプロジェクト、記事、実績を強調する。 キーワード: 見出し、要約、職務内容に業界特有のキーワードを盛り込み、採用担当者の検索における可視性を高める。

2.採用担当者とその会社をリサーチする

次に、採用担当者のLinkedInプロフィールと会社ページをチェックし、採用プロセス、専門的役割、社風について知る。そうすることで、心に響くパーソナライズされたLinkedInメッセージを作ることができます。

正しくリサーチするために

企業サイズ」、「経験レベル」、「場所」などのフィルターを適用して、あなたの業界や地域のリクルーターを見つける。

メッセージで強調する鍵となるスキルや資格を求人内容から特定する。

採用担当者が自分の接続先とどのようにやり取りしているかを観察し、それに応じてあなたの口調を調整する。

企業のソーシャルメディアをチェックし、採用戦略や社風を知る

3.接続リクエストをパーソナライズする

単純な接続リクエストでは意味がありません。あなたのリクエストをよりパーソナライズしたものにするために、簡潔でありながらインパクトのあるメモを必ず添えましょう。相手のプロフィールをどうやって見つけたのか、なぜ接続したいのかを簡潔に説明しましょう。

一般的なメモです。 こんにちは、接続を希望します。 採用担当者名]を調べていてあなたのプロフィールを見つけ、[特定の分野]での仕事に感銘を受けました。ぜひ接続して、貴社での潜在的な機会について詳細はこちらでお聞きしたいです。

採用担当者への完璧なメッセージを作成する

プロフィールの準備と採用担当者の見識が手に入ったら、次は際立って会話を弾ませるメッセージを書く番だ。

1.メッセージに盛り込むべき鍵

あなたが誰で、何を求めているのかをメッセージに盛り込み、メリハリをつけましょう。

自己紹介: 名前、現在のポジション、職務経歴の簡単な紹介から始めましょう。こうすることで、採用担当者はあなたがどんな人物かを一目で理解することができます。

名前、現在のポジション、職務経歴の簡単な紹介から始めましょう。こうすることで、採用担当者はあなたがどんな人物かを一目で理解することができます。 連絡を取る理由: 空席のポジションに利息があるのか、助言を求めているのか、人脈を広げるために探しているのか、あなたの目的をクリアされた。

空席のポジションに利息があるのか、助言を求めているのか、人脈を広げるために探しているのか、あなたの目的をクリアされた。 あなたがもたらす価値: あなたのスキル、具体的な実績、採用担当者のニーズに沿った経験をメンション。

あなたのスキル、具体的な実績、採用担当者のニーズに沿った経験をメンション。 Call-to-action: CTAで終わる-機会を議論するために開いているか、またはあなたのプロフィールに合うかもしれない役割についての洞察を提供することができるかどうかを尋ねます。

2.プロフェッショナルなトーンの維持

メッセージをパーソナライズすることで目立たせることができますが、プロフェッショナルなトーンを維持することも効果的なコミュニケーションには欠かせません。その方法は以下の通りです:

カジュアルな言葉を避ける: フォーマルな言葉を使い、敬語を使う。

フォーマルな言葉を使い、敬語を使う。 簡潔であること: メッセージを簡潔かつ直接的なものにする。

メッセージを簡潔かつ直接的なものにする。 礼儀正しさは不可欠です: 多忙なスケジュールを認識し、あなたの要求を述べる前に、丁重に彼らの時間をお願いします。

多忙なスケジュールを認識し、あなたの要求を述べる前に、丁重に彼らの時間をお願いします。 スペル、文法エラー、句読点のためにあなたのメッセージをダブルチェックします。

3.尋ねるべき質問と避けるべき質問

気の利いた質問をすることで、採用担当者との会話は弾みます。しかし、ネガティブな印象を与えかねない質問を避けることも同様に重要です。

質問とメモ 私のスキルや経験に合う役割はありますか? これは主体性を示し、採用担当者があなたを適切な機会に接続するのに役立ちます。 採用プロセスや社風について教えてください。 これは、その企業への真の興味を示し、何を期待すべきかについての貴重な洞察を与えてくれます。 御社のやることは何ですか? 準備不足と思われます。 ❗仕事を紹介してもらえますか? これは直接的すぎて、権利のある人だと思われかねません。それよりも、有機的なリレーションシップを築き、潜在的な役割について自然に話し合うことに集中しましょう。

LinkedInでリクルーターにする質問

LinkedIn Outreachの効果的なメッセージ例

LinkedInで採用担当者にアプローチする方法を紹介するLinkedInメッセージの例を見てみましょう:

例1:募集ポジションに対するコールドアウトリーチ

こんにちは。

[会社名]の求人情報を調べていて、あなたのプロフィールを見つけました。あなたのフィールドまたは特定のスキル]で[X年の経験]があるので、[特定の役割または部署]にぴったりだと思います。私の経歴に合う機会があれば、ぜひ接続して検討したいです。

お時間をありがとう、接続を楽しみにしています。 あなたの名前

このメッセージは直接的で、関連する経験を強調し、特定の役割に対する純粋な興味を表現しています。

例2:採用プロセスに関する情報を求める

こんにちは。

お元気ですか!最近、[会社名]の[タイトル]の役割を見つけ、この機会に興奮しています。採用プロセスやチームが求めている資質について教えていただけますか?

お時間をいただき、ありがとうございます。 あなたの名前

このメッセージは、採用担当者に貴重な情報を提供するよう促すと同時に、主体性と役割に対する純粋な興味を示しています。礼儀正しく、採用担当者の時間を尊重していることを示す。

例3:将来の機会のためのネットワーク作り

こんにちは。

御社は[業界/フィールド]に特化した人材紹介をされているのですね。私は[あなたの専門分野]に精通しているので、新しい機会を積極的に探しています。将来の役割のためにお互いに注目し続けられるように、ぜひ接続したいです。

ありがとう、良い一日を! ありがとう。

なぜそれが仕事:このメッセージは、採用担当者にすぐにプレッシャーをかけることなく、ネットワークを大切にする積極的な候補者としてあなたのポジションを確立します。将来の機会のためにドアを開いておくのです。

4 効果的なフォローアップ戦略

採用担当者に連絡を取った後のフォローアップは、綱渡りをしているような気分になることがあります。タイミングよく、心のこもったフォローアップができるかどうかが、面接にこぎつけるか、電子メールの山に埋もれて忘れ去られるかの分かれ目となる。

その理由はこうだ:

受信トレイの一番上にあなたの電子メールが戻ってきます。

相手のビジネスにあなたの利息があることを示す。

では、その方法を説明しましょう:

1.最初のメッセージの後、いつ、どのようにフォローアップするか

採用担当者は複数の候補者を担当することが多く、あなたの電子メールが見落とされている可能性もあります。簡単なフォローアップをすることで、あなたのメッセージに再び注目してもらうことができます。

ここでは、その方法をご紹介します:

1~2日待ってからフォローアップする。必要であれば、7~10日後に2度目のフォローアップを送るが、過剰な電子メールは避ける。

フォローアップは簡潔かつ丁寧に。

最初のメッセージについてメンションし、採用担当者の記憶を呼び起こす。

求人に対する熱意を再度伝える

電話の予約など、具体的なCTAで締めくくる。

例: _こんにちは。まだとても利息があるので、お時間があるときにぜひ接続したいです。ありがとうございました。

2.応答がない、または機会を逃した場合の処理

何度フォローアップしても返事がない場合、個人的に受け止めないでください。リクルーターはビジネスで忙しく、タイミングが悪かったのかもしれません。役割を得られなかった場合も同様で、時間を割いてくれたことに感謝し、今後の機会のために連絡を取り続けるよう頼みましょう。

例: _I understand completely and appreciate the update.今後、自分に合いそうな求人があれば、ぜひご連絡を取り続けたいと思います。

3.価値を提供し、連絡を取り合う

すぐに役割がなくても、メンテナーを維持することは有益です。業界のニュース、関連記事、自分の業績の最新情報などを共有し、自暴自棄にならずに可視性を保つ。

例:○○さん、○○トピックでこんな記事を見つけたんだけど、面白いと思うよ。特に著者の[sub-topic]に対する考え方が好きです。あなたの考えを知りたいです。

4.インタビューの準備

面接が決まったら、フォローアップの戦略を準備に移す。混乱を避けるため、面接の日時とフォーマットを確認する。また、技術的なテストやプレゼンテーションなど、具体的に準備すべきことがないか聞いておく。 よくある面接の質問 自信を持って

こんにちは。

ポジションの面接を予約していただき、ありがとうございます。日時とフォーマットを確認していただけますか?何か準備することがあれば教えてください。

会話を楽しみにしています。

_よろしくお願いします。

_あなたの名前

リンクトイン・アウトリーチ・キャンペーンを成功させる3つの秘訣

リクルーターと有意義な接続を築くための効果的なアウトリーチ戦略をご紹介します。

1.トレンドトピックや鍵になるインサイトを発信する

業界のトレンドや個人的な経験をトレンドトピックで定期的に共有することで、信頼性を確立し、ソートリーダーシップを重視するリクルーターを惹きつけましょう。関連するハッシュタグを使用し、適切なオーディエンスにリーチを広げましょう。

2.リクルーターのコンテンツに参加する

採用担当者の投稿に意味のある返信を投稿し、あなたの知識と熱意をアピールしましょう。絵文字や短い返信は避ける。誰かが返信したら、接続を促進するために会話を続けましょう。

3.よくある間違いを避ける

採用担当者をリサーチしない: 採用担当者の特筆すべき業績や価値を認めないことは、純粋な利息の欠如を示す。

採用担当者の特筆すべき業績や価値を認めないことは、純粋な利息の欠如を示す。 一般的なメッセージを送る: 一般的なテンプレートでは、毎日数え切れないほどのメッセージを受け取るため、採用担当者の関心を引くことができない。

一般的なテンプレートでは、毎日数え切れないほどのメッセージを受け取るため、採用担当者の関心を引くことができない。 押し付けがましい、または積極的である:仕事のための要求としてあなたのアウトリーチをフレーミングすると、あなたと係合から採用担当者を抑止し、権利や絶望的なように出くわすことができます。

専門家からの話:アウトリーチの成功例

このLinkedInのアウトリーチメッセージの理由を確認してみましょう。

/参照 https://www.linkedin.com/in/dcb/ デビッド・C・ベイカー /%href/

は成功。

LinkedInのアウトリーチメッセージ成功例

パーソナライゼーション :メッセージの冒頭で具体的な内容をメンションすることで、採用担当者の関心を引く可能性が高い。

:メッセージの冒頭で具体的な内容をメンションすることで、採用担当者の関心を引く可能性が高い。 カジュアルなトーン :フォローアップしないので、断るのも無視するのも無料です」というようなフレーズはプレッシャーを軽減し、受信者に安心感を与える。

:フォローアップしないので、断るのも無視するのも無料です」というようなフレーズはプレッシャーを軽減し、受信者に安心感を与える。 価値提案 :メッセージは、送信者が受信者のアプリで経験したことを強調し、UX戦略の改善に関する貴重な洞察を提供する。これは、営業的に聞こえることなく、受信者の痛みに対処する。

:メッセージは、送信者が受信者のアプリで経験したことを強調し、UX戦略の改善に関する貴重な洞察を提供する。これは、営業的に聞こえることなく、受信者の痛みに対処する。 クリアされたCTA :クリアされたCTA:メッセージには、電子メールでUX戦略についてさらに議論するための明確な招待が含まれています。

:クリアされたCTA:メッセージには、電子メールでUX戦略についてさらに議論するための明確な招待が含まれています。 礼儀正しさ :礼儀正しさ:受信者のツールに対する純粋な感謝の気持ちと、将来的な接続を期待するメモで締めくくる。

:礼儀正しさ:受信者のツールに対する純粋な感謝の気持ちと、将来的な接続を期待するメモで締めくくる。 フォローアップのプレッシャーを与えない:フォローアップを強要しない:送信者がフォローアップをしないことを明記することで、受信者の時間を尊重し、アウトリーチがより誠実に感じられる。

リンクトインのツールと機能を活用しよう

LinkedInには、採用担当者への働きかけを強化するためのツールや機能が包括的に揃っています。それらを最大限に活用する方法をご紹介します:

1.LinkedIn Premium

LinkedIn Premiumは、相互接続を必要とせずにリクルーターに直接アプローチできる有料機能です。鍵機能は以下の通りです:

InMail: あなたのネットワーク外のリクルーターにメッセージを送信します。プレミアムキャリアでは毎月5通、プレミアムビジネスでは毎月15通のInMailクレジットを受け取ることができます。

あなたのネットワーク外のリクルーターにメッセージを送信します。プレミアムキャリアでは毎月5通、プレミアムビジネスでは毎月15通のInMailクレジットを受け取ることができます。 過去365日以内にあなたのプロフィールを誰が閲覧したかを確認できます。リクルーターがプロフィールをチェックした場合は、その会社や募集中の役割に興味を示して会話のきっかけにしてください。

💡 プロからのヒント: 利用する AIライティングツール を使えば、洗練された、注目を集めるInメールを作成することができます。時間を節約しながら、プロフェッショナルなトーンでアウトリーチを行うことができます。

2.推薦と推薦文

推薦状はあなたのスキルを素早く証明するものですが、推薦文はあなたの専門知識と文字を証明するものです。

特に私の仕事に精通している元同僚やクライアントに推薦を求めましょう。その際、お返しに推薦状を書くことを申し出ましょう。

さらに、あなたの推薦文が、あなたのフィールドの採用担当者が求めるスキルと一致していることを確認しましょう。例:マーケティング職なら、SEO、コンテンツ戦略、デジタルマーケティングなどの推薦文に焦点を当て、プロフィールの魅力を高めよう。

3.LinkedInグループ

LinkedInのグループに参加して、同じ志を持つプロフェッショナル、リクルーター、業界リーダーと接続しましょう。ディスカッションに参加して見識を共有し、積極的な貢献者としての地位を確立しましょう。

💡 プロのヒント: 求人情報や業界特有の募集に焦点を当てたグループを探しましょう。一部のリクルーターは、独占募集を公表する前にここで共有します。

4.LinkedInイベント

LinkedInのイベントは、バーチャル・ネットワーキングや業界特有のミートアップを促進する。多くのリクルーターがこれらのイベントに参加し、人材をスカウトする。

💡 プロからのアドバイス: 「出席者」機能を使って、イベント中に鍵となるリクルーターや業界リーダーを特定しましょう。これは、パーソナライズされたメッセージや質問を準備するのに役立ちます。

これらのLinkedInの機能はアウトリーチに役立つが、努力を管理するのは難しいかもしれない。そこで ビジネスメッセージツール ClickUpのようなものが便利だ。

ClickUpを使ってLinkedInのアウトリーチを整理し追跡する。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /リンク

は多機能なプロジェクト管理ツールです。

/プロジェクト管理ツールです。 https://clickup.com/ja/blog/4809/professional-goals-for-work/。 プロフェッショナル目標 /%href/

ネットワーク・タスク、コミュニケーションを一つのプラットフォームで実現する。

連絡を取った相手、フォローアップのタイミング、ネットワーキングの次のステップなど、アウトリーチの努力を効率的に追跡できます。

LinkedInの効果的なアウトリーチのためにClickUpの機能を活用する方法をご紹介します:

1.ClickUpタスクと電子メールによる会話の追跡

/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /クリックアップタスク

は、すべてのアウトリーチ関連の活動を一箇所に集中させます。

Linkedinでアウトリーチのタスクを整理する

/参照 https://clickup.com/features/views クリックUpビュー /参照

-リスト、テーブル、ボードなどから選択。

ClickUpでは、「スタートアップの創業者と接続する」「業界のインフルエンサーをフォローする」など、アウトリーチのセグメントごとに特定のタスクを作成することができます。この構成により、戦略やメッセージを混在させることなく、グループごとのアウトリーチ努力を管理することができる。

また、カスタムフィールドを使って、各タスクに連絡先情報、返信ステータス、優先度などの詳細を追加することもできます。

テーブルビューやリストビューを使えば、複数のセグメントにまたがるタスクを簡単に追跡して、すべてを計画通りに進めることができます。さらに、カレンダーラインビューを使えば、フォローアップの日程や面接のスケジュールなど、アウトリーチのタイムラインが一目瞭然です。

さらに

/参照 https://clickup.com/features/email-project-management クリックアップメールマネジメント /を参照してください。

この機能は様々な電子メールサービスと統合されているため、LinkedIn関連のアウトリーチメールを1つのプラットフォームで管理することができます。

/メール管理 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/email-templates-in-clickup.gif ClickUp 電子メール管理:LinkedInで採用担当者にアプローチする方法 /%img/

ClickUp EmailでLinkedIn関連の電子メール会話を統合し、監視しましょう。

リアルタイム通知で、返信や新着メッセージの最新情報をお知らせします。これにより、タイムリーなフォローアップが可能になり、各チャンスを最大限に活かすことができます。さらに、ClickUpのモバイル機能を使えば、外出先でもアウトリーチのタスクや電子メールを管理することができます。

2.ClickUp Brainでプロフェッショナルな紹介文を書こう

/クリックアップブレイン https://clickup.com/ai クリックUpブレーン /%href/

は、リクルーターや採用担当者の注目を集めるような、優れたLinkedInアウトリーチ紹介のアイデアを生み出し、作成するための、あなたの頼れるAIアシスタントです。

ClickUp Brainの自然言語プロンプトを使って強力な自己紹介を作成しよう

これがその方法です:

自己紹介に関連するキーワードをいくつか入力すると、ClickUp Brainが複数のオプションを提供します。

フォーマル、インフォーマル、ユーモア、シリアスなど、あなたの個性や聴衆に合った好みのトーンを選択。

既存の自己紹介文を貼り付け、わかりやすさ、簡潔さ、エンゲージメントに関する洞察を得たり、テキストを短くしたり長くしたり、トーンを改善するよう /AI に依頼する。

説得力のあるフックや逸話をリクエストして、自己紹介を強化する。

3.メッセージはClickUpドキュメントに保存できます。

使用方法 ClickUp ドキュメント は、求人案件ごとに素早くカスタマイズできるよう、あらかじめ人口が設定されている機能を備えています。これにより 提案書を書く をゼロから作成し、あなたの資格、サービス、プロジェクトのタイムラインを効率的に概説するのに役立ちます。

ClickUp 仕事提案書テンプレート

このテンプレートは以下のような様々なビューを提供します。

ガントチャートビュー: あなたの提案書を最初から最後までマップし、調査、起草、修正などの異なるセクションに時間枠を割り当てる

あなたの提案書を最初から最後までマップし、調査、起草、修正などの異なるセクションに時間枠を割り当てる カレンダー・ビュー: 仕事提案に関連する重要な日付と期限を追跡します。

仕事提案に関連する重要な日付と期限を追跡します。 ボードビュー:カンバンスタイルのボードを提供し、「調査中」、「草稿作成中」、「レビュー中」、「完了した」などのフェーズ間でタスクを簡単にドラッグ&ドロップすることができます。

さらに ClickUp求人検索テンプレート を使えば、応募書類、求人情報、企業評価、面接資料など、仕事に関連する情報を一箇所にまとめることができます。

ClickUp 仕事検索テンプレート

このテンプレートは初心者から上級ユーザーまで幅広く対応しており、迅速なセットアップとカスタマイズにより、自分に合った仕事探しを体験することができます。また、このテンプレートには「オープン」「応募済み」「クリアされた」などのステータスが含まれており、各応募の状況を明確に可視化することができます。

さまざまなビューオプションで、求職活動の進捗状況を簡単に視覚化できます。例として、リストビューではすべての応募書類の詳細な内訳が表示され、タイムラインビューでは今後の締切、面接、フォローアップの日程が可視化されます。

ClickUpはまた、以下を提供します。

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/143910/technical-resume-templates/ 履歴書テンプレート /%href/

コーディングのポジションに応募する場合でも、技術プロジェクト管理の役割に応募する場合でも、あなたのスキル、プロジェクト、実績を明確でプロフェッショナルなフォーマットでアピールするのに役立ちます。

💡プロのヒント: を使用してください。 キャリアマップテンプレート 現在のコンピテンシーを評価し、スキルギャップを特定し、キャリアオブジェクトを達成するための戦略を策定する。

一貫したネットワーク戦略を採用する

LinkedInでリクルーターにコンタクトを取る方法を知るだけでなく、自分自身のLinkedInのプレゼンスを維持し、ネットワークを広げることもできるはずだ。そのためには一貫性が鍵だ。そのための方法を紹介しよう:

LinkedInのプレゼンスの構築と維持:* 定期的に投稿し、他の人のコンテンツに参加し、業界の最新情報を共有する。採用担当者を惹きつけるために、プロフィールを完了し、最新の状態に保つ。

定期的に投稿し、他の人のコンテンツに参加し、業界の最新情報を共有する。採用担当者を惹きつけるために、プロフィールを完了し、最新の状態に保つ。 Engage with content relevant to your industry: Interact with posts in your field to position yourself as an active industry participant.

Interact with posts in your field to position yourself as an active industry participant. **LinkedInのメッセージや投稿を通じて、毎週少なくとも1人の新しいコンタクトと接続する。自分の投稿でメンションに言及し、彼らのコンテンツに参加することで、既存の関係を育てる。

定期的なLinkedInの活動とリマインダーをスケジューリングする。 クリックアップリマインダー を使って、定期的な投稿をプランし、リクルーターと関わり、あなたのアウトリーチの努力をフォローアップして、常にトップオブマインドでいましょう。

クリックUpでLinkedInのアウトリーチゲームをステップアップしよう

LinkedInでリクルーターにメッセージを送ると、効果的にネットワークが広がり、仕事のチャンスが広がります。戦略的にやることが完了すれば、あなたを際立たせ、夢の仕事に就くチャンスを増やすことができます。LinkedInでリクルーターにアプローチする方法を紹介するヒントがお役に立てば幸いです。

クリックアップの強力なツールは、LinkedInのアウトリーチ・プロセスを合理化し、人脈作りの負担を軽減し、仕事の機会やプロフェッショナルな成長につながる有意義な接続を行う可能性を高めます。

ClickUp Docsは、アウトリーチメッセージを保存・整理して素早くアクセスできるようにし、ClickUp Brainは、オーディエンスに合わせた優れた自己紹介を作成するのに役立ちます。さらに、あらかじめ用意されたテンプレートが時間を節約し、洗練されたプロフェッショナルなコミュニケーションをお約束します。 ClickUpに登録する 今すぐ登録して、あなたのネットワーキングを次のレベルへ。