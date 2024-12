正確なプランニングのために、一緒に努力のレベルを評価する方法の7ステップガイド

あなたのチームは会議テーブルを囲み、ブレインストーミングやプロジェクトのプランニングをしているかもしれない。しかし、皆の努力にもかかわらず:

最終的なタイムフレームがずれている、

リソースは手薄になり

締め切り?非現実的

これらは、チームがタスクに必要な努力レベル(LOE)を十分に評価していない場合に発生する、あまりにも一般的な問題です。努力のレベルは、プロジェクトを成功させるための重要なステップです。

LOEを正しくするためには、単に見積もり時間を投げ出すだけでは不十分です。実際には、実際の仕事を徹底的に分析する必要がある。

ここでは、プロジェクト管理における努力レベルを決定するための鍵、ヒント、ベストプラクティスについて説明します。

プロジェクト管理における努力水準とは何か?

プロジェクト管理の用語で努力水準(LOE)とは、プロジェクト内の特定のタスクや活動を完了するために費やされる時間とリソースの見積もり量のことである。

開始と終了が明確な従来のタスクベースの仕事とは異なり、LOEの仕事は一般的に継続的またはサポート的な性質のものである。私の仕事の例としては、監督、メンテナンス、管理業務などがある。

LOEは、タスクを完了するために必要な総努力と時間を反映する。これには、ミーティング、文書化、プロジェクト予算アカウント、コミュニケーション、手直しなどのプロジェクトサポート活動も含まれる。

通常、直接成果物を生み出さないが、プロジェクトを前進させるために不可欠なタスクの努力レベルを見積もるために使われる。

LOEは他の見積もり手法とどう違うのですか?

LOEは、より主流の

プロジェクト見積もり技法

トップダウンやボトムアップのような

これらの手法は、タスクを測定可能な単位に切り分け、あらかじめ設定された結果を得ることを重視しますが、LOEはより継続的な性質を持っています。それは、定期的なタスクやプロジェクト全体の期間にわたる継続的なタスクに焦点を当てる。

例えば、ボトムアップ見積もりでは、製品の設計に必要な時間を計算します。反対に、努力レベルの見積もりでは、ステータス更新、チーム調整、設計の反復など、製品設計プロセスの管理に必要な継続的な時間を測定します。

以下は、努力尺度の見積もりに含まれる3つの一般的な構成要素です:

プロジェクト管理者は、なぜLOEを重視する必要があるのでしょうか。

LOEに注目することで、プロジェクトプランニングのパイプラインをより明確かつ完了することができます。監督やコミュニケーションなどの継続的な業務をアカウントに計上することで、リソース配分が改善され、プロジェクトライフサイクルの各側面が適切にサポートされていることが確認できます。

また、必要不可欠ではあるが実現不可能な活動に必要な時間と努力を考慮するため、現実的なタイムラインを設定することができます。

さらに、ステークホルダーとのコミュニケーションも容易になり、プロジェクトの本当の内容を明確に理解し、より現実的な期待を設定することができます。

LOEをおろそかにすると、リソースに過剰な負荷をかけたり、スケジュールに遅れをとったりするリスクがある。さらに悪いことに、プロジェクトのニーズを過小評価し、回避できたはずの非効率や遅延につながる可能性もある。

具体的な努力とは、レポート作成のように、開始と終了が明確で、測定可能なタスクのことです。これに対してLOEは、ミーティングのスケジュールや文書の作成など、追跡は容易ではないが、物事を動かし続ける継続的な活動を対象とする!

LOEの推定方法

タスクの複雑さや利用可能なデータに応じて、プロジェクト成功のためのLOEを見積もるには、さまざまな方法を使用できます。

ここでは、鍵となる4つの方法を、それぞれの長所とリミットとともに紹介する。

1.専門家の判断。

この努力見積もり技法は、事務的な手伝いや監督のような、定量化できないタスクを扱うときに有効である。そのニッチの専門家は、過去の経験から洞察を引き出し、似たような状況の現実的な見積もりを提示する。

👍長所:迅速で、正当な専門知識に依存し、ユニークなタスクや複雑なタスクに効果的である。

🤔* 使用する場合: 過去に同じようなタスクを扱ったことのある経験豊富な開発チームメンバーやプロジェクトマネージャーと一緒に。

**2.類似の見積もり

類似プロジェクトの履歴データに依存して、現在のプロジェクトのLOEを予測する。似たようなスコープを持つ過去のプロジェクトのタスクを比較することで、新しいプロジェクトに必要な時間とリソースの見積もり情報を得ることができます。

👍長所:速い、詳細なデータを必要としない、初期段階のプランニングに適している。

👎 欠点: 過去のデータの正確さと関連性に依存するため、精度が低い。

🤔* 使用する場合: タスクに関する詳細な情報は入手できないが、過去のプロジェ クトからかなり類似したデータを入手できる場合。

**3.パラメトリック見積り

この努力見積もり方法は、収集したパラメーターに統計データを適用してLOEを計算する。

例:10台のサーバーをメンテナーするのに10時間/週が必要な場合、20台のサーバーに同じことをやるには20時間/週が必要であろう。インプットとアウトプットが明確で、測定可能なタスクに最適です。

👍長所: データドリブン、反復タスクにより正確、スケーラブル

👎 欠点:*詳細で信頼性の高いデータが必要で、変化の大きいタスクではうまく機能しない。

🤔* 使用する場合: タスクが定量化可能で、履歴データのメトリクスが利用可能な場合。

4.3点見積もり (英語)

3点LOE見積もり技法は、PERT(Program Evaluation Review Technique)とも呼ばれ、**3つの異なる見積もり(楽観的、悲観的、最も可能性が高い)を使用して平均見積もりを計算する。

👍長所: 不確実性をアカウントし、よりバランスの取れた見積もりを提供する。

🤔* 使用する場合: 大きな不確実性に対処する場合、またはタスクにさまざまな可能性のある結果がある場合

これらのLOE見積もり手法の適用は、データを素早く収集・分析できるプロジェクト管理ツールがあれば、よりシンプルになります。さらに、このようなツールは以下のような効果もあります:

過去のプロジェクトのデータを表示する

専門家の意見を整理する

LOE見積もりへのアプローチを合理化する

LOE予測の精度向上

How to Calculate Level of Effort* (努力水準の計算方法)

LOEの計算は意外と簡単である。

鍵になるステップを順を追って説明する。

ClickUpのプロジェクト管理ソフトウェア

を利用することで、よりスムーズで正確なプロセスを実現することができます。併せて、LOEの努力例もいくつかご紹介しますので、より理解を深めてください。

ステップ1:仕事の範囲を定義する。

プロジェクトの仕事範囲と意図を明確に定義することから始めます。そして、プランニングの段階で、完了する必要のあるタスクや活動を徹底的に把握しましょう。

大きなタスクを小さく管理しやすい構成要素に分解することで、必要なリソースをより適切に見積もることができます。

仕事分解構造

(WBS)やタスクリストは、この目的のために特に有用である。

ClickUpは、プロジェクト・スコープを効果的に定義・管理するためのツールを提供することで支援します。

以下の機能を備えています。

ClickUpスペース

ClickUp Spacesを使えば、プロジェクトを部門やチームごとに編成し、明確な仕事の仕組みを作ることができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Spaces.png 新しいClickUpスペースを設定し、プロジェクトの範囲を定義し、整理します。 /%img/

新しいClickUpスペースを設定し、プロジェクトの範囲を定義し、整理する。

各スペース内のフォルダとリストにより、プロジェクトのあらゆる側面を詳細に記述できるため、すべてのタスクがアカウントに記録されます。

プロジェクトスコープが明確になれば、次のようなことが可能になります、

ClickUpタスク

が活躍する。大きなタスクをサブタスクに分解し、各サブタスクやコンポーネントに必要な時間やリソースの見積もりや管理を容易にします。

ClickUpタスクチェックリストを使って、タスク内の必要なステップを詳細に追跡する

ステップ2:各タスクの見積もり時間

スコープを定義したら、次のことが必要です。 を計算する。

/を計算する。 https://clickup.com/ja/blog/167651/undefined/ 見積もり完了時間 /%href/

各タスクの完了予定時間。 これは、依存関係や潜在的な遅延を含め、各活動にかかる時間を評価することを含む。

タスクの性質に基づき、専門家の判断またはパラメトリック推定を使用することを検討する。

ClickUp 見積もり時間

はこのプロセスを簡略化する。

個々のタスクに見積もりを設定できるので、各タスクの所要時間を把握し、プロジェクトのスケジュールについて十分な情報を得た上で決定することができます。

ClickUpタスク見積もりで一般的なタスクに費やされた正確な時間を計算し、チームの効率を向上させましょう。

複数の担当者がいるタスクでは、各担当者に異なる見積もり時間を割り当てることができます。このアプローチでは、各個人に見積もり全体を割り当てるよりも、より正確な作業負荷とキャパシティをレポート作成できます。

さらに、ClickUpはサブタスクとメインタスクの見積もり時間を集計するので、多数のサブタスクがある大きなタスクの見積もり時間の合計をすぐに確認できます。

ステップ3: リソースを適用する。

次に、チームメンバー、ツール、設備など、適切なリソースを見積もり、割り当てることから始めます。

各チームメンバーが、上記で算出した見積もり時間通りに作業可能かどうかを確認することも忘れないでください。リソースを的確に配分することで、見積もり時間とチームの実際のキャパシティが一致するようになります。

例:あるタスクに10時間かかるが、チームには週5時間しかない場合、調整が必要になる。

ここで

ClickUp 作業負荷ビュー

が便利になります。チームのキャパシティと作業量を一度に把握できるので、オーバーブッキングしているメンバーやリソースのギャップを簡単に見つけることができます。

このようにして、誰が利用可能で誰が過負荷なのかを確認し、それに応じてタスク割り当てを調整することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Workload-View-1400x460.png クリックアップワークロードビューで、見積もり時間に応じたチームのキャパシティを一目で確認できます:努力レベル /%img/

クリックアップ・ワークロードビューで、見積もり時間に応じたチームのキャパシティを一目で確認できます。

ステップ4:実際の作業時間の追跡

プロジェクトが始まると、LOEの計算が正確かどうかがわかります。

各タスクに費やされた実際の時間と見積もり時間をよく見ましょう。これにより、見積もりと実際にかかった時間を比較し、今後のプランニングのために調整が必要な部分を特定することができます。

ClickUp 時間追跡

が最適だ。

タスクに費やした実際の時間をモニターし、当初の見積もり時間と比較することができます。このような詳細に目を配ることで、見積もりがずれている箇所を簡単に発見し、必要な調整を行うことができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Time-Tracking-1-1400x935.png ClickUpタスク追跡を使用してタスクに費やされた時間を追跡し、見積もりとの整合性を確認する。 /%img/

ClickUpタイムトラッキングを使ってタスクに費やした時間を追跡し、見積もりとの整合性を確認しましょう。

時間追跡はまた、あなたの仕事をより明確に把握します。

プロジェクトの時間管理をより明確に把握できる。

を改善し、より正確な見積もりができるようになります。

ステップ5:努力-影響マトリックスを使う

実際のところ、すべてのタスクの重要度が同じであったり、同じレベルの快適さが必要であったりするわけではありません。各タスクの優先度は、潜在的な影響と費やすべきリソースに基づいてタスクを分類する努力-影響マトリックスによって特定することができます。

を使用することができます。

ClickUp 努力-影響マトリックステンプレート

を使用すると、予想される作業負荷に応じてプロジェクトをランク付けすることができます。このテンプレートは、プロジェクトの成功につながる期待される努力を評価し、可視化するのに最適です。

このテンプレートは、優先順位をつける能力を高めるだけでなく、次のような利点もあります:

潜在的な課題や予想されるコスト増に関する貴重な洞察を提供します。

さまざまなタスクタイプの利点をマップする、解読しやすいマトリックスを作成します。

タスクの性質に基づいてグループ化するための5つのカスタム属性を提供します。

ステップ6:継続的な変化に対応する。

プロジェクトはしばしば進化します。そのため、LOEの計算は、スコープの変更、チームの稼働率、またはプロジェクトの変更に柔軟に対応できるようにする必要があります。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/132711/undefined/

/%href/

変動

時間的制約

.プロジェクトがシフトする必要があるため、見積もり時間の見直しやリソースの再配分が必要になる可能性があります。

クリックアップダッシュボード

は、このような変更を管理するのに非常に便利です。カスタマイズ可能なプロジェクトのステータス概要を提供し、進捗状況をリアルタイムで追跡し、必要に応じてプランを調整することができます。

ダッシュボードを使用すると、見積もり時間に対する費やした時間、リソースの割り当て、タスクの進捗など、主要なメトリクスをすべて一箇所で視覚化できます。

/ダッシュボード https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dashboards-2.gif ClickUp ダッシュボードを導入することで、進化するプロジェクトのニーズに合わせて LOE 計算を適応させることができます:努力レベル /%img/

ClickUp ダッシュボードを導入して、進化するプロジェクトのニーズにLOE計算を適応させる

さらに、ClickUpダッシュボードでは、指定した時間軸でプロジェクトデータをビューできます。これにより、最近の変更がプロジェクトにどのように影響するかを確認し、LOE計算やリソースプランをタイムリーに調整することができます。

ステップ7:進捗を監視し、最適化する。

定期的にタスクの進捗を監視し、実際に費やされた努力を追跡しなければ、コースを維持することは困難です。

実際、モニタリングは、プロジェクトのステータスや観客の反応に関するタイムセンシティブなレポートを利害関係者に共有することを可能にする。

を活用しましょう。

ClickUp時間分析テンプレート

を使用して、チームの仕事時間の使い方を分析することができます。

効果的なLOE計算のためのヒントとベストプラクティス。

LOE計算を正しく行うことは、プロジェクトのタイムラインを左右する。しかし、物事を複雑にしすぎず、確実に的中させるためには、どうやることだろうか?

プロセスを円滑に進め、すべてを軌道に乗せるための簡単なヒントとベストプラクティスを紹介しよう。✅

早期に、そして頻繁にチームを巻き込む。

多くのプロジェクト管理者が犯す間違いの一つは、単独で努力のレベルを計算しようとすることです。正確な努力見積りの秘訣は、クラウドソーシングである。タスクを担当する人ほど、そのタスクにかかる時間を知っている人はいない。

開発者からデザイナーまでチームを巻き込むことで、あなたが見落としているかもしれない貴重な洞察を得ることができる。

例えば、あなたは正確な予算レポートを作成するのに2時間かかると思っているかもしれないが、アカウントチームはデータを引き出すのにさらに1時間かかることを思い出させてくれるかもしれない。

予期せぬ遅延やボトルネックを素早く調整するために、プロジェクト全体を通してこのようなコミュニケーションラインをオープンにしておきましょう。

パーキンソンの法則に対するプラン

パーキンソンの法則とは、* 「仕事は、その完了に利用可能な時間を埋めるように拡大する」_* というものです。

悲観的に聞こえるかもしれないが、これはLOEを計算する際に考慮すべき貴重なポイントである。

本当は1週間で完了するタスクを、チームに2週間与えるとしたら、どうなるか!

パーキンソンの法則を緩和するには、チームのコンフォートゾーンよりも少しタイトな期限を設定し、プロジェクトプランには潜在的な遅れを考慮したバッファーを含めることです。

彼らにストレスを与えることなく、効率化を促すのだ。バランスをとるのは難しいが、この積極的な戦略によって、タスクが長引くのを防ぐことができる。

🎯 「見えない仕事」を考慮することを忘れずに。

InVision workには、プロジェクトを進めるための小さな定期的なタスクが含まれますが、必ずしも結果が決まっているわけではありません。これらの活動は些細なことに思えるかもしれませんが、アカウントに計上されていなければ、かなりの時間を消費する可能性があります。

LOEでは、見積もり時間を水増しすることで、目に見えない仕事もアカウントに入れます。チームメンバーがミーティングや電話に費やす時間が1日1時間だとしても、週5時間分の仕事を考慮する必要があります。

ClickUpが提供するような時間追跡機能を使って、こうした小さなタスクに費やされた時間を特定し、作業負荷全体をより正確に把握しましょう。

履歴データは使うが、その奴隷にならないこと。

確かに、履歴データはLOEを見積もるときの味方です。過去のプロジェクトを貼り付ければ、同じようなタスクにかかる時間の目安を知ることができます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、過去のデータに頼りすぎてはいけないということだ。

前回タスクAに10時間かかったからといって、今回もそうなるとは限りません。やることが上手になったり、技術が進歩したり、時には新たな障害が発生したりと、変数が変わるからだ。

最善の方法は?履歴データをベースラインとして使いながら、常に現在のプロジェクトの特殊性に基づいて調整する余裕を持たせる。

現在の条件を分析し、見積もりを精緻化する。新しいプロジェクトチームメンバーは加わっているか?プロジェクトの範囲は前回より広いか?

努力水準推定の実践的応用

LOE推定を単なる理論以上のものにしたいとお考えですか?

より良いプロジェクトのプランニングと実行のためにLOEを活用するための実践的なアプリケーションをご覧ください。🗂️

1. ソフトウエア開発スプリント。

アジャイルソフトウェア開発では、チームはスプリントと呼ばれる短い反復サイクルで仕事をする。

ここでは、スプリントでプランされた機能やバグ修正を完了するために、開発者、設計者、テスターがどれだけの時間と努力を必要とするかを決定するために、LOE見積もりは非常に重要です。

あるチームが新機能の開発をタスクとしているとする。その場合、LOEは、テスト、コードレビュー、デバッグ、品質テストに必要な継続的な努力を見積もる。これらのタスクは、終わりが決まっていないかもしれないが、スムーズな開発サイクルには不可欠である。

LOEを計算することで、プロジェクト管理者はリソースが正しく割り当てられ、スプリントが軌道に乗ることを確認することができます。

ボーナス

/参照 https://clickup.com/ja/blog/130777/undefined/

/%href/

飛び込む 追加

アジャイル見積もり技法

よりスマートなプロジェクト管理のために。

2.マーケティングキャンペーンのプランニング。

マーケティングキャンペーンをプランニングする際、LOEはソーシャルメディアのモニタリング、広告プロジェクトのパフォーマンスの最適化、インフルエンサーとの調整など、継続的なタスクを見積もります。

例えば、キャンペーンプロジェクトマネージャーは、広告費の調整、顧客からの問い合わせへの対応、さまざまなプラットフォームでのオーディエンスとのエンゲージメントに、毎週どれだけの努力が必要かを判断するためにLOEを使うかもしれない。

プロジェクトの成果物には、コンテンツ作成や広告開発が含まれるかもしれないが、LOEは、パフォーマンスモニタリングのような不可欠だが継続的なタスクがアカウントに計上されていることを保証する。これにより、長期にわたるキャンペーンの成功が保証される。

3. SASプロジェクト管理。

SAAS製品では、LOE見積もりは、製品テスト、サーバーメンテナンス、データチェックなどの継続的な活動に必要な時間とリソースを決定する際に、プロジェクト管理者を支援します。

例えば、製品機能の開発には明確なタイムラインがあるかもしれないが、データ追跡やカスタマークエリの管理のような継続的タスクに必要な努力は別に計算する必要がある。

LOEは、これらの活動に十分な時間とリソースを割り当て、遅延やコンプライアンス上の問題を未然に防ぎます。

4. 研究開発イニシアティブ

研究開発(R&D)プロジェクトでは、実験、データ分析、レポート作成に必要な継続的努力を見積もるためにLOEが適用される。

例えば、新しい研究に取り組んでいるチームが、いつブレークスルーが起こるか、タイムラインが決まっていないとしよう。

それでも、定量的・定性的テストの実施、データ分析、結果の文書化に必要な継続的努力を見積もる必要がある。LOEは、結果が不確実であっても、タイムラインがフレキシブルであっても、これらの継続的な活動が十分にサポートされていることを確認する。

クリックアップでLOE見積もりを改善し、より良いプロジェクト管理を実現しましょう。

LOEの見積もりは、さまざまな業界で不可欠です。プロジェクトを軌道に乗せるために不可欠で、見落とされがちなタスクを追跡します。これにより、必要な努力が常に行われていることを保証できます。

LOEをプロジェクトプランニングに組み込むことで、リソースの割り当てやタイムラインの管理がよりシンプルになります。

ClickUpを使えば、大小さまざまな業務に費やす時間をすべて管理することができます。また、クリックアップは、あなたが入力し、分析したいメトリクスに基づいてレポートを自動作成します。何を待っているのですか?

