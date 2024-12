記憶力を向上させるチャンキング・メソッドの使い方

食料品のリストから複雑な理論まで、すべてを難なく覚えている人がいるのを不思議に思ったことはないだろうか。

おそらく、チャンキング法が仕事として働いているのだろう。

認知心理学に根ざしたこのテクニックは、私たちの脳が情報をより効果的に処理し、保持するのに役立つ。プレゼンの準備をしているときでも、情報を把握しようとしているときでも。 毎日のやることリスト チャンキングをマスターすれば、認知的負荷が減り、学習効率が向上し、思い出すスピードが速くなる。

それでは、チャンキング・メソッドについて詳しく見ていこう。

チャンキング法とは?

チャンキング法とは、大きな情報の塊を一口サイズに分解する暗記テクニックです。類似点、個人的な連想、視覚的な手がかりをもとに、チャンクを作ることができます。

私のワーキングメモリー(短期記憶)は、次のような情報を処理することができる。 つの情報のかたまり を一度に処理する。脳は新しい入力を受け取ると、2つの方法でそれを処理することができる。ひとつは、既存のデータを上書きして新しいデータのスペースを確保する方法。もうひとつは、意味のあるかたまりを短期記憶から長期記憶に移し、そこから後でそれほど努力せずに呼び出せるようにする方法である。

ある情報を保持しようとするとき、あなたはその情報を長期記憶に押し込もうとする。チャンキングはその手助けをしてくれる。

チャンキングは、毎日大量の情報を記憶しなければならない学生にとって、とても有効な仕事である。大人の場合、暗記する必要はあまりないが、それでも、重要な電話番号、カード番号、人の顔と名前、重要な仕事のプロセス、パスワードなど、私たち全員が暗記しなければならない鍵がいくつかある。

学生でなければ、暗記力を試すテストを受ける必要はないかもしれない。しかし、記憶力が良いと、個人的にも仕事上でも、人生が少し楽になる。

チャンク法の歴史

認知心理学者のジョージ・A・ミラーは、チャンキングの概念を論文' 魔法の数字7、プラスマイナス2:情報処理キャパシティにおけるリミット 1956年に出版された。

しかし、個々のアイテムをより大きな意味のある単位、つまり「チャンク」にまとめることで、人はより複雑な情報を効率的に記憶し、処理することができる。

ミラーの研究は、認知心理学、特に個人がどのように精神的に情報を整理し、処理するかを理解する上で、認知心理学を発展させるための基礎を提供した。

ニール・F・ジョンソンも論文の中で同様のことを繰り返している。 "想起の過程におけるチャンキングと整理の役割" (1970). チャンク、記憶コード、デコード、リコードである。

チャンクとは、グループ化された行動シーケンスのことで、しばしば特定のパターンで発生する。チャンクとは行動シーケンスをグループ化したもので、しばしば特定のパターンで出現する。チャンクは同じメモリーコードに格納された情報の設定であることもある。リコーディングはチャンクのコードを学習し、デコーディングはコードを使用可能な情報に変換する。

同じチャンク内のアイテムは強い関連性を持つが、異なるチャンクからのアイテムは弱い関連性を示すか、あるいは伝達可能な関連性を示さない。

今日、チャンキング法は教育システムや日常の問題解決において重要である。では、この方法を使って、あなたの記憶力でみんなを驚かせる方法を見つけましょう。

チャンキング法の使い方

チャンキング法を日常生活でどのように実践できるかを理解しましょう:

重要な情報に優先順位をつける

人間の脳は毎日何千もの情報を処理している。しかし、そのすべてが長期記憶に残るステータスに値するわけではない。そこで、最初のステップは、保持したい鍵情報を見つけることである。

優先度マトリックスを使えば、以下のことができる。 情報に優先順位をつける 重要度、影響度、タイムラインなど、あなたのケースに当てはまる基準に基づいて、情報に優先順位をつける。

逆ピラミッド法も役に立つ。逆ピラミッドを紙に描き、横線で分割する。 次に、重要度の高い順に情報を記入していきます。

例えば、ビジネス会議でサイバーセキュリティの重要性についてスピーチをしなければならないとしよう。逆ピラミッドをこのように分割する:

中核となる情報(ピラミッドの一番上): 伝えたい主要なメッセージ-なぜサイバーセキュリティがビジネスに必要なのか、脅威の種類、セキュリティ侵害を防ぐ方法など。

伝えたい主要なメッセージ-なぜサイバーセキュリティがビジネスに必要なのか、脅威の種類、セキュリティ侵害を防ぐ方法など。 追加情報(ピラミッドの真ん中): 日常生活でサイバースマートになるためのヒント

日常生活でサイバースマートになるためのヒント サポート情報(ピラミッドの下部): このセクションには、あなたの主張をサポートするためにソースとしたすべてのデータや統計が含まれます。

このセクションは、スピーチをする際に必ず覚えておかなければならないものです。サポート情報はパワーポイントで十分です。

関連性・接続の特定

このような場合、「関連性」、「類似性」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」、「グループ化」を行う。

例えば、小さな会社の戦略を扱うのであれば、複数の動くピースを扱わなければならない。

キーワード・リサーチ、トピック・クラスターの作成、オンページとオフページのSEO、ニュースレターの発行、定期的なオンラインへの投稿と参加、ブログの執筆、KPIの追跡など、さまざまなことに対処しなければならない。

これらのタスクの接続を特定し、大まかなカテゴリーに分類する:SEO(キーワードリサーチ、トピッククラスターの作成、オンページSEO、オフページSEO)、コンテンツ作成(ブログ記事やソーシャルメディアコンテンツの作成)などだ。毎週1日、1つのグループの戦略立案に充てることができる。タスクをひとまとめにすることで、集中力を維持し、整理整頓しやすくなり、結果もよりインパクトのあるものになる。

また、古い情報を新しい情報と組み合わせることで、よりよく定着させることができる。毎年2回、他の場所のチームメンバーとミーティングするとしよう。彼らの出身地をすぐに思い出すために、関連付けを使うことができる。

ティムがミシガン州出身であることを思い出すのが難しい場合は、ミシガン州に関する既存の記憶とティムをリンクさせてみるとよい。もしかしたら、親と一緒に旅行したことがあるかもしれません。鍵になる情報を思い出し、会話をスムーズに進めるために、心のリンクを作りましょう。

他の暗記テクニックの助けを借りる

My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles」-太陽系の惑星の名前を覚えるために学校で教わったこの有名なニーモニックを覚えていますか?あるいは、虹の7色を覚えるための頭字語「VIBGYOR」を覚えていますか?

これらは 暗記テクニック は、ステップ間のリンクや類似点を見つけられないときに便利である。

例えば、効果的な電子メールの書き方を学んでいるとしよう。覚えるべきヒントが多すぎるので、クリアされたものに短縮することができる。

C(簡潔):電子メールは簡潔に、要点を絞って書く

L(論理的):L(論理的):最初から最後まで論理的なフローを保つ。

E(魅力的):読者の興味を引くように書く。

A (Actionable):電子メールにCTAや次のステップが含まれていることを確認する。

R(敬意):R (Respectful): 敬語を使い、扇動的な表現は避ける。

ワークフロー内のさまざまなプロセスについて、似たような頭字語やニーモニックを作ることができます!

マインドマップを使う

大きなブロックのテキストを覚えるのは難しいかもしれませんが、視覚的な表現を作れば、情報を長く保持できます。

ビジネスプランの様々な部分を覚えようとしている、ビジネスマネジメントの初心者だと仮定しよう。まず、主要なコンセプトをいくつかのチャンク/セクションとサブセクションに分けます。そして、コンセプトを視覚化するために、このようなマインドマップを作成する:

いつも時間との戦いに追われていると感じている人には最高のリソースだ。この本から、より生産性を高め、時間を効率的に活用するための鍵をいくつか紹介しよう:

タイム・チャンキング・メソッドを学ぶ前に、著者は自分のオブジェクトを明確にすることを勧めている。目標が明確であれば、スケジュールを効果的に整理し、特定のタスクに時間を割り当てることができる。

彼は、 次の を使うことを勧めている。SMART目標 フレームワークを使って目標を定義すること。あなたが取るべきステップをメモし、それらのオブジェクトを達成するためのロードマップを作成します。

を使うことを勧めている。SMART目標 フレームワークを使って目標を定義すること。あなたが取るべきステップをメモし、それらのオブジェクトを達成するためのロードマップを作成します。 目標が定まったら、次は目標を達成するために必要なタスクに分けます。これらのタスクは、時間を区切って優先順位をつけましょう。 一刻を争うもの、あるいはあなたの成功全体に 大きな影響を与えるものを優先しましょう。

大きな影響を与えるものを優先しましょう。 すべてのタスクが同じ重みを持つわけではありません。最も重要なタスクを最初に取り組むことで、目標達成に向けて迅速に行動することができます。

ポモドーロ・テクニックに似ています)。タスクの重要度や複雑さに応じて、それぞれのチャンクの期間を調整する。

休憩をスケジュールに組み込む。1時間ごとに10~15分程度の休憩を定期的にとることで、生産性を高め、燃え尽きを防ぎ、1日中フレッシュで集中した状態を保つことができる。

これらの実行可能な戦略を適用して、自分の時間を管理しましょう!

チャンキング・メソッドの一般的な使い方

個人的なやることリストから仕事上の責任まで、情報をチャンクに整理することで、集中力を維持し、物事を素早く思い出し、生産性を向上させることができます。

多くの記憶術はチャンキングの原則に頼っている。 ロキ法(記憶の宮殿)のような技法は、身近な場所に情報を配置することで、基本的に関連するアイデアのかたまりを作ります。

セリフを記憶する俳優は、シーンやセリフをグループ化することで、同様のアプローチを使うかもしれない。

アスリートは、ルーチンやゲームプランを、より小さく管理しやすいステップに分割するかもしれない。野球のバッターは、ピッチャーのワインドアップ、球種、スイングを明確な段階として視覚化するかもしれない。

スピーカーの場合、スピーチを鍵とサポートに分けることがよくある。こうすることで、膨大な原稿を一字一句暗記することなく、各チャンクを効果的に伝えることに集中できる。

直接「チャンキング」のクレジットを耳にすることはないかもしれないが、多くの成功者が情報を整理し、効果的に保持するために同様の戦略を使っていることは間違いない。

ここでは、あなたも実際の場面でチャンキング・プロセスを応用できる方法を紹介しよう:

番号を覚える: 長い数列を覚える代わりに、3つか4つのセットにまとめる。例えば、π(円周率)を3.141 / 592 / 653 / 589と覚える。このトリックは、電話番号、銀行口座番号、クレジット・カード番号、数字パスワードに有効だ。

長い数列を覚える代わりに、3つか4つのセットにまとめる。例えば、π(円周率)を3.141 / 592 / 653 / 589と覚える。このトリックは、電話番号、銀行口座番号、クレジット・カード番号、数字パスワードに有効だ。 リストの暗記 :リンゴ、イチゴ、チョコレート、カシューナッツ、トマト、豆、ブロッコリー、卵、鶏肉を買いに食料品店に行ったとする。この長いリストを果物(リンゴ、イチゴ)、野菜(トマト、豆、ブロッコリー)、スナック(チョコレート、カシューナッツ)、タンパク質(卵、鶏肉)に分類する。

:リンゴ、イチゴ、チョコレート、カシューナッツ、トマト、豆、ブロッコリー、卵、鶏肉を買いに食料品店に行ったとする。この長いリストを果物(リンゴ、イチゴ)、野菜(トマト、豆、ブロッコリー)、スナック(チョコレート、カシューナッツ)、タンパク質(卵、鶏肉)に分類する。 ミーティングのアジェンダを思い出すこと:ミーティング中にすべてを一度に議論すると、チームが圧倒され、重要なポイントを言いそびれる可能性があります。これを避けるには、ミーティングのアジェンダをセクションやチャンクに分けて構成し、最初から整理しておくこと。例えば、四半期ごとのレビューミーティングであれば、ミーティングを冒頭の挨拶、プロジェクトの最新情報、財務報告、今後のプランに分ける。

チャンキングは、顔や名前で人を認識したり、誕生日を思い出したり、本や映画の参考文献を思い出したり、他にもリストはたくさんある!

ゲット、設定、チャンク!ClickUpでチャンキングメソッドを学習ルーチンに導入するヒント

ClickUpのような包括的なツールがそばにあれば、チャンキング法を実践するのはとても簡単になります。ClickUpはプロジェクト管理ツールと思われるかもしれませんが、スキルアップを目指す学生やプロフェッショナルの学習支援ツールとしても同じように仕事ができます。

チャンキング・メソッドを応用して、学習体験を豊かにし、記憶力を向上させる方法を探ってみましょう:

1.概念を小さな塊に分ける

学びたいコンセプトやトピックを、扱いやすい小さな塊に分解する。このステップを踏むことで、トピックのさまざまな側面を1つずつ理解し、整理して、圧倒されることなく詳細に飛び込むことができる。

使用方法

を使う。 ClickUpのプロジェクト階層

を使えば、学習ルーチンに構造を加えることができます。幅広いトピックをいくつかのセクションやサブセクションなどに分けることができます。

それでは、この機能をどのように使うことができるかを探ってみましょう:

**ClickUpに学習したいテーマ専用のワークスペースを作成する。

ワークスペースを複数のスペースに分割する。

スペースをリスト(個々のタスクとサブタスクを含む)に分割する。

似たようなタスクやリストをフォルダにまとめる。

ClickUp階層で私の仕事・レッスンをすっきり整理しよう

例えば、トピックがデジタルマーケティングだとします。デジタルマーケティングの作業スペースを作成し、SEO、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、アフィリエイトマーケティング、デジタルPRなどのスペースに分けます。

SEOに集中したい場合は、このスペースをオフページSEOやオンページSEOなどのリストに分けることができる。オフページSEOのリストは、さらにリンクビルディング、ローカルSEO、ソーシャルメディア最適化、レピュテーション・マネジメントに分けることができる。

ソーシャルメディア最適化とレピュテーション・マネジメントにはいくつかの共通点があるため、まとまりを保ち、学習を向上させるためにフォルダにまとめることができる。

それぞれのフォルダに学習教材を追加する ClickUpタスク をクリックすれば、適切な情報を適切なタイミングで素早く取り出すことができる。

2.何が最も重要かを特定する

一度にやることは限られている。どのトピックやタスクに最初に取りかかり、どのタスクを避けるべきかを理解する。 優先度が競合しないようにする。 優先度順に並べなければならない。

優先順位は ClickUpのタスク優先度 を使います。タスクを4種類の優先度に分類できます:緊急」、「高」、「普通」、「低」の4種類に分類することで、どれが緊急に取り組むべきもので、どれが気楽に取り組めるものかをすぐに特定することができます。この分類は、チャンク法でアイデアを小さな単位に分けるのと似ている。

ClickUpのタスク優先度を使って、重要なタスクを把握しましょう。

ClickUpのリレーションシップを使えば、関連したタスク、アイデア、コンセプトをリンクさせることができます。例えば、あるトピックを終わらせることで、別のトピックの理解が深まる場合、それらをリンクされています。

ClickUpで似たようなタスクをリンクされていることで、関連付けができ、より早く思い出すことができる。

グループ化でステップアップしたいですか?を選択してください。 グループ分けメニュー メニュー /%href/ で、タスクをどのように整理するかを決めましょう。リストビュー、ボードビュー、タイムラインビュー、テーブルビュー、ワークロードビューで利用できるこの機能では、タスクを優先度、ステータス、期日などでグループ分けすることができます。優先度をまとめてビューしたくなったら、やることがわかります!

優先度、ステータス、期日でタスクをグループ化する。

3.マインドマップで点と点を結ぶ

暗記に関しては、ビジュアルは言葉よりも効果的です。トピックを分割し、視覚的な要素を加えることで、より早く情報を把握し、よりよく記憶することができる。

そこで ClickUpマインドマップ の出番です。タスクやトピック、アイデアをわかりやすい図で視覚化できます。この機能を使えば、次のことができます:

アイテムを追加、編集、または削除して、完全にカスタマイズ可能なマインドマップを作成できます。

シームレスな組織のためのリストとタスクに対応する色を使用します。

ブランクモードで無料マインドマップを作成し、学習プロセスに創造的なタッチを追加します。

ClickUpマインドマップで視覚的に情報を整理しよう。

プロからのアドバイス: 激しいブレーンストーミングセッションの後、マインドマップが乱雑に見える場合は、「再レイアウト」オプショ ンを使って構造を整理してください。この機能は、最初に設定した階層と優先度を維持するために、自動的にアイテムの設定を変更します。

ClickUpのRe-Layout機能で元のマインドマップ構造に戻す。

こちらもお読みください マップメモ法の使い方

4.鍵をタブで管理する

また、チャンキング法をあなたの メモの取り方 学術的な講義であれ、企業のスタンドアップであれ。チャンキングは、鍵概念とそれらの間の関係を強調する方法でメモを整理し、構造化するのに役立ちます。

学ぶべきリソースは多いが時間がなさすぎるときは、賢く仕事をしなければならない。 次から次へとページを飛ばし読みする代わりに、を使用します。 ClickUp Brain 資料から必要な情報を抽出します。

ClickUp BrainはAI副操縦士として、あなたのスケジュールを大幅に削減します:

**ClickUpタスクやClickUpドキュメントからメモを要約します。

オーディオビジュアル学習教材の音声とビデオのトランスクリプションを取得します。

書いた仕事を数秒以内に文脈に沿って編集し、スペルチェックする 。

。 テキストを現地語に翻訳(Brainは現在、フランス語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ドイツ語、イタリア語をサポートしています)。

このAIツールで、あなたは何も漏れることなく、すべての重要な情報をあなたの指先で確認することができます。

ClickUp Brainを使って、メモを瞬時に編集、改善、スペルチェック、要約する。

強力な記憶力へのチャンキング・ウェイ

教育から職場まで、チャンキングメソッドは情報の処理、保持、検索を簡単にします。どんなに複雑な内容でも、チャンキングによって長期記憶にセキュリティの高い場所を作ることができ、必要なときにいつでも瞬時に呼び出すことができます。

この方法は、「記憶」という言葉が人間の脳ではなく、携帯電話のストレージを思い起こさせる世界における逸品である。脳を活性化させ、認知能力を向上させ、あなたをより賢いバージョンにしてくれる。

ClickUpでチャンキングを試してみてください! ClickUpに登録する 今日