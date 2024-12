ZapierとIFTTT：2024年、どちらがベストか？

電子メールの送信、スプレッドシートの更新、ステータスの投稿、あるいはあるツールから別のツールへのデータの移動など、日常的なルーチンタスクについて考えてみよう。

そこで、カスタムワークフローやリアルタイム統合などの自動化が役立ちます。これらを確立したら、バックグラウンドで不眠不休で仕事をさせ、電子メールの送信、スプレッドシートの更新、あるツールから別のツールへのデータ移動といった単調なタスクからあなたを解放する。そうすることで、平凡な仕事から解放され、より重要なことに集中できるようになる。

コード不要の自動化ツールがたくさんあるため、マーケティング担当者や人事チームのような技術者でない人でも、自動化されたワークフローを作成できるようになった。このような権限委譲により、ありふれたタスクを効率的に管理し、仕事をよりコントロールできるようになったと感じることができる。

最も人気のある2つのツールを試してみた ワークフロー自動化ソフトウェア -ZapierとIFTTTを比較し、ビジネスアプリと個人デバイスの自動化でどちらが優れているか調べてみよう。

Zapierとは?

Zapierは2011年に設立されたウェブベースのプラットフォームで、ユーザーがワークフローを自動化したり、デバイスを自動化することができる。 6000以上のアプリと統合できる。 ガジェットを含む。私のような非技術者でも、マルチステップの自動化を構築し、複数のアプリを接続することができる。

Zapierのノーコード自動化のもう一つの素晴らしい機能は、異なるアプリのタスクを自動化することができるビルド済みのzaps-すぐに使えるワークフローだ。

経由 ザピア Zapier AIでできることは他にもあり、チャットボットを作ったり、テーブル用のAIフィールドを作ったり、現在のザップや組織プロセスをAIに改善してもらうこともできる。

Zapierの価格

無料

プロフェッショナル: 750タスク、月額$19.90から(年払い)

750タスク、月額$19.90から(年払い) チーム: 月額69ドルで2000タスクから (年払い)

月額69ドルで2000タスクから (年払い) エンタープライズ: カスタム価格

IFTTTとは?

IFTTTは "If This, Then That "の略で、トリガーとアクションの組み合わせであるアプレットを使って、異なるサービス間のタスクを自動化することができます。IFTTTはソーシャルメディアプラットフォームを含む広大なエコシステムをサポートしています、 生産性ツール スマートホームデバイス、ウェアラブルデバイスに対応している。そのため、仕事とホームの両方でデジタルプロセスを自動化するのに最適なツールとなっている。

Philips Hueライトをスマホに接続するのは、ビジネスアプリを接続するよりも若干複雑だったが、予想よりはずっと簡単だった。

IFTTTのもう一つの鍵は、チャンネルである。現在、800以上のチャンネルがサポートされている。

IFTTTの機能

IFTTTの主な機能の仕事を見てみよう。

1.自動化

自動化に関して言えば、IFTTTもトリガー/アクションモデルを採用している。しかしこの場合、作成されるワークフローはアプレットと呼ばれる。例えば、完全にスマートなホームがあれば、すべてやることができる。

経由 IFTTT IFTTTの800以上のチャンネルには、それぞれトリガーとアクションの設定があり、カスタムアプレットを作成したり、自動化ワークフローを実行するのに使うことができる。例えば、これは私のFitbitウォッチをGoogleスプレッドシートに接続しているところだ。

経由 IFTTT 他のIFTTTユーザーが作成したアプレットをクローンしてカスタムすることもでき、時間を節約できる。もう一つの素晴らしい機能はマルチアクション・アプレットで、あるアプリの「トリガー」を使って様々なアプリの「アクション」を設定することができる。

2.柔軟性とカスタム

IFTTTは、アプレットをカスタマイズするためのリミットフィルターオプションをいくつか提供している。しかし、IFTTTの本当の強みは開発者向けプラットフォームだ。900以上のAPIが用意されているため、開発者はカスタムフィルターを簡単に作成することができる。 他のアプリとのカスタム統合が簡単にできる。 .

また、他の人がインポートして使用できるように、アプレットを公に共有するオプションもあります。

3.人工知能

IFTTT AIプロンプト・ビルダーも試してみた。以下は私が出したプロンプトとその結果である:

経由 IFTTT

経由 IFTTT クールだろ?

IFTTTには、マーケティング担当者やライターにとって便利な、通常のタスク用のAIアプレットもある。

現在、4つのAIツールがある:

AIコンテンツ作成者 アイデアを生み出し、コンテンツのアウトラインを作成することで、より速く文章を書くことができる。

アイデアを生み出し、コンテンツのアウトラインを作成することで、より速く文章を書くことができる。 AIプロンプト は、質問やプロンプトに対する回答を作成する。

は、質問やプロンプトに対する回答を作成する。 AIソーシャル作成者 は、ブログ記事が公開されると自動的にツイートを作成します。

は、ブログ記事が公開されると自動的にツイートを作成します。 ブログ、RSSフィードなどの要約を作成する /AI summarizer (AI要約ツール

IFTTTのChatGPTプラグインを使って、アカウント内の情報を検索したり、電子メールを送信するなどのアクションを実行することもできます。ただし、このプラグインを利用するにはChatGPT Plusのサブスクリプションが必要です。

IFTTT価格

Free: 無料 Forever (2アプレット)

無料 Forever (2アプレット) プロ: 月額$3.49 (20アプレット)

月額$3.49 (20アプレット) プロ*+: 月額$14.99 (無制限アプレット)

Zapier vs IFTTT: 機能の比較

Zapier と IFTTT の機能比較 自動化タイプ|ソフトウェアとIoTデバイス|ソフトウェアとIoTデバイス|ソフトウェアとIoTデバイス|ソフトウェアとIoTデバイス|ソフトウェアとIoTデバイス 1つのザップで複数のトリガーとアクションを設定し、複雑なワークフローを実行することができます。 統合の総数|6000以上|800以上||||です。 複雑なフィルタを作成するにはコードが必要です。 デベロッパープラットフォーム|あり|あり|あり|あり|あり|あり|あり|あり|あり|あり スケジューリング・アクション AIサポート|あり|あり|なし|あり|なし

では、IFTTTとZapierの様々な自動化機能の詳細な比較をしてみよう。

1.自動化

最初の基準は、間違いなく両ツールのワークフロー自動化機能だ。

Zapier

Zapierは、ドラッグ&ドロップのワークフロー自動化ビルダーとして知られている。使いやすく、非技術系ユーザーでもコードを書かずに複数のアプリを接続できる。

しかし、私の仕事ではZapierの複雑な自動化は少し難しく、スマートホームデバイスよりもビジネスアプリの接続の方がうまくいった。

IFTTT

一方、IFTTTはシンプルで条件付きの自動化で知られている。使い方は非常に簡単で、モバイルアプリを使えば、ユーザーは信じられないほど簡単に携帯電話からアプリを構築し、実行することができる。私は、アプリとデバイスの両方の自動化をより速く作成することができた。

このため、ビジネス・アプリとスマートホーム・デバイスの両方で使えるツールを探しているユーザーには最適な選択肢となる。

ZapierとIFTTTの比較:コード不要の自動化ツールの方が優れている。

これは接戦だったが、勝者が決まった。IFTTTだ!

IFTTTは2つの面でリードしている:超便利なモバイルアプリであり、アプリとデバイスの自動化ワークフローも同様に優れている。

2.カスタム

次の基準は、ZapierとIFTTTがどれだけ柔軟性があり、カスタムワークフローに役立つかということだ。

Zapier

デフォルトで、Zapierは多くのカスタムオプションを提供している。まず、異なるアプリを接続する複雑なマルチステップザップを作成できる。そして、アプリを実行するタイミングをさらにカスタムする条件ルールがある。

その他の優れたカスタム機能には、高度なフィルタリングやスケジューリングオプションがある。さらに、Zapier APIへのアクセスを提供する開発者プラットフォームがあり、カスタムコードで社内ツールを接続するのに役立つ。

IFTTT

Zapierとは異なり、IFTTTはカスタマイズオプションがリミットされている。最も注目すべきはマルチアクション・アプレットで、1つのトリガーを使って異なるアプリで複数のアクションを実行する。より複雑なワークフローやフィルタリングを行うには、コードを使い、IFTTTの開発者プラットフォームでワークフローを構築する必要がある。

Zapier vs. IFTTT:カスタマイズオプションが豊富なツール

これは明らかにZapierの勝利だ。Zapierはより多くのカスタマイズオプションを提供しているだけでなく、より多くの統合(6000以上)を提供しているのに対し、IFTTTは約800の統合しか提供していない。

3.人工知能

この戦いの最後の基準は、人工知能(AI)である。AIを使って仕事をスピードアップさせる場合、両ツールがどうなるかを分析することが重要だ。

Zapier

ZapierはAI機能を使ってワークフロー作成をスピードアップする。これには、テキストプロンプトを使用してゼロからザップを作成することや、AIを使用してレビューすることが含まれる。 既存のプロセスを最適化する .

さらに、GPTを搭載したチャットボット(まだベータ版)は、Zapier AIツールセットへの素晴らしい追加だ。

IFTTT

IFTTTの無料プランには、AIプロンプトビルダーと、自動化にAIの力を加えるための4つのツールが含まれている。これらのツールは、コンテンツの下書き、ブログを要約する、仕事アプリ内でプロンプトを作成するといったタスクに役立つ。

また、ChatGPT PlusユーザーはIFTTT内のgenAI機能を活用し、ワークフロー作成プロセスを最適化することができます。

Zapier vs. IFTTT: AIインテグレーションが深いのはどちらか?

このラウンドはIFTTTに軍配が上がる。より多くのAIオプションを提供し、AIプロンプトビルダーは無料だ。

料金に含まれるもの

プラン Zapier IFTTT 無制限ザップ2ステップザップAIパワーアップ2アプレット無制限アプレット実行無料モバイルアプリアクセスコード不要のシンプルなインテグレーション Zapierチーム|Zapier Professional vs.IFTTT Pro| マルチステップザップ無制限プレミアムアプリWebhooksアクセス電子メールサポート|20アプレットマルチアクションアプレットWebhooksカスタマーサポート|Zapierチーム|Zapier Professional vs.IFTTT Pro*| マルチステップザップ無制限プレミアムアプリWebhooksアクセス電子メールサポート|20アプレットマルチアクションアプレットWebhooksカスタマーサポート Zapier Team vs.IFTTT Pro+|無制限ユーザー共有オートメーションプレミアムサポート|無制限アプレットAIサービスフィルタコード優先度サポート|Enterprise*|Zapier Team* vs.IFTTT Pro+|無制限ユーザー共有オートメーションプレミアムサポート|無制限アプレットAIサービスフィルタコード優先度サポート|*Zapier Team vs.IFTTT Pro+|*Zapier Team vs.IFTTT Pro+|無制限ユーザー共有オートメーションプレミアムサポート|無制限アプレットAIサービスフィルタコード優先度サポート エンタープライズプラン|エンタープライズ|高度なアプリとアクセスコントロール年間タスク制限指定テクニカルサポート|なし

ZapierとIFTTTの比較:Redditにて

私の意見はここに書いたが、それだけでは不十分だ。

インターネット上の公平な意見、つまりRedditのレビューも見てみよう。一見したところ、多くのユーザーはZapierよりもIFTTTを好んでいるように見える。

というのも rudiger_80 ,

我々はZapierを愛しているが、彼らはもはやカスタマーを愛していない。私たちの会社は文字通りZapierで運営されていますが、私たちは徐々にZapierからタスクを移行しています。

ユーザーはIFTTTの価格設定、特にホーム自動化を気に入っているようだ。A ユーザーrmzy が書いている、

"彼らが始めた時から買い続けている。いい買い物をしたから、たぶんもう手放さないだろう。私はアプレットをあらゆる方法で使っている。少なくとも12個のウェブサイトと自動化を動かしている。他の選択肢もあるけど、iftttの価格には勝てないよ」_。

また、IFTTTとZapierを使い分けている人もいるようだ:

ホーム自動化にはIFTTTを。 Yoshers16の意見 :

プリンターのインクカートリッジの乾燥を防いでくれる。数週間に一度、ウェブ接続したプリンターに電子メールを送ってくれる。電子メールは印刷されるんだ。 あるジオフェンスを越えると、配偶者に「ホームまであと○分です」とテキストで知らせてくれる。夕食のプランが立てやすくなる。 出社/退社時刻を記録する。

ソフトウェア統合のためのZapier

ユーザー 追跡デスク ,

_Zapierには1000を超えるアプリが統合されており、おそらく100のautomate dot ioを含む他の「コネクタ」よりもはるかに多い。 私たちはどのようにZapierを使用しています。 Zapier は、他の「コネクター」よりも1000以上統合されています。 - RSSフィードをTwitterの投稿 /ブログの投稿に送信する。 コンバージョンの追跡/イベントの追跡 請求書/ストライプ関連の自動化 ୧(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́) 売上/コンバージョン/アクティベーションの通知

要約すると、規模を拡大した場合、RFTTTの方がより手頃なオプションであり、似ているが、両者には異なる強みがある。Zapierは自動化に対応し、IFTTTは自動化に対応する。

ClickUpミーティング-Zapier対IFTTTのベスト・オルタナティブ

ZapierとIFTTTは、様々な仕事アプリを接続し、プロセスを自動化したいビジネスにとって素晴らしいリソースとなり得るが、よりシンプルに(そして安く)やることができるオールインワンのワークスペース管理プラットフォームを選択することで、一般的な仕事アプリとネイティブに統合することができる。 Zapierの代替 .

そう、ClickUpのことだ!ClickUpを使えば、開発経験がなくても自動化を実行したり、1,000を超えるビジネスや個人のアプリと接続することができます。

ClickUpでプロジェクト、タスク、コミュニケーションを一つのプラットフォームで管理。

また、ClickUpは生産性とワークスペースを管理するプラットフォームであり、プロジェクト管理や文書作成から社内コミュニケーション、さらにはCRMに至るまで、あらゆるソリューションが組み込まれているため、他の生産性向上ツールは必要ありません。

ここ数ヶ月、私はClickUpドキュメントをメモ帳、予算プランナー、習慣トラッカーとして使っている。仕事面では、営業のフォローアップやマーケティング・キャンペーンからスプリントのプランニングまで、すべてClickUpを使っています。

また、1000を超えるツールとすぐに統合できるので、仕事ツールをパッチしたり、複雑なワークフローを使ってデータを送信したりする必要がありません。

クリックアップの機能

ClickUpがカスタムワークフローや統合などで、どのようにあらゆるサイズのビジネスの時間短縮に貢献できるかを見てみましょう。

1.自動化 ClickUpの自動化 を使えば、プロジェクトの引継ぎやステータス更新など、ありふれたタスクを数分で自動化できます。whenと*thenというシンプルなコンセプトに基づいており、さまざまな条件に応じてシンプルなワークフローを実行できます。

ClickUpユニバーサル検索で、あらゆるデータ、画像、ファイルを瞬時に検索。

搭載

/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /クリックアップブレイン

GenAIエンジンであるユニバーサル検索は、ファイル、タスク、チャット、ドキュメントからの情報の断片など、あらゆるタイプの情報を検索することができる。これは透明性を促進し

/を促進する。 https://clickup.com/ja/blog/143203/undefined/ チームの生産性 /を向上させます。

ワークスペース内で、メンバー全員が、他の人に尋ねたり、古いドキュメントを調べたりすることなく、必要な情報にアクセスすることができます。

4.ClickUp価格

Free Forever* (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/ユーザー/月

$7/ユーザー/月 ビジネス: 月額$12/ユーザー

月額$12/ユーザー 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brainは、すべての有料プランでメンバー1名につきワークスペース月額$7でご利用いただけます。

クリックアップでデータのサイロ化を防ぎ、私の仕事をもっとスマートに。

ZapierもIFTTTも、仕事アプリや、IFTTTの場合はスマートハードウェアを接続するための素晴らしいツールです。しかし、複数の自動化を実行し始めると、時間がかかり、費用もかさむ。

もしあなたが急成長中のビジネスで業務効率を改善したいと考えているのであれば、ClickUpのようなオールインワン・プラットフォームはいかがでしょうか。

/クリックアップ https://clickup.com/ja/blog/120959/undefined/ IFTTTに代わる素晴らしいプラットフォームだ。 /%href/

やZapierに代わる素晴らしいツールだ。ひとつは、ClickUpが幅広い範囲の組み込み統合を提供していることだ。これにより、サードパーティの統合に頼ったり、複数のツールで接続を調整したりする必要が減り、統合プロセスが簡素化される。

さらに、ClickUpのビルトイン自動化機能や

/参照 https://clickup.com/ja/blog/42976/undefined/ ワークフローテンプレート /を利用することができます。

を使えば、繰り返しのタスクを減らし、戦略的な仕事に集中することで、社員個人にもチーム全体にもメリットがあります。

