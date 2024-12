INTPの性格を理解するための必読書10冊

ルネ・デカルトの不朽の名言「我思う、ゆえに我あり」をやること?

これがINTPの性格を端的に表している。

一般的に広く使われている性格診断ツールであるマイヤーズ・ブリッグズ・タイプ・インディケーターによると、INTPの人は内向的(I)、直感的(N)、思考的(T)、知覚的(P)の特徴を示しています。

このような人は、思索的、博学、分析的、革新的、想像力豊かな傾向がある。しばしば「考える人」または「哲学者」と呼ばれるこのタイプは、思慮深く、創造的で、自立していることで知られている。

多くの場合、INTPは最新の科学的発見を読んだり、技術的フロンティアをナビゲートしたり、頭を悩ませる哲学的議論に没頭したりしている。

また、ファンタジーやSFのような遠大な世界観の作品に惹かれます。また、既成概念に挑戦するような仕事(チャック・パラニュークの『ファイト・クラブ』など)や、ディストピア的な現代社会も好む。

INTPが共鳴する本の拡張機能リストをお届けします。

自分自身を理解することは、取り組む価値のある冒険なのですから!

INTPに合う本トップ10

あなたがINTPであろうと、単に興味があるだけであろうと

/について興味がある人も 成長マインドセットの開発

あなたの性格タイプについて詳しく知るために、INTPの本を10冊リストアップしました。

1.アイザック・アシモフのファウンデーションシリーズ

著者: ダン・ジョンストン

ダン・ジョンストン 出版年: 2014

2014 見積もり時間: 2時間

2時間 最適な読者: 初心者

初心者 ページ数: 111ページ

111ページ 評価: 3.8/5(アマゾン) 3.5/5(グッドレッズ)



INTPの皆さん、これは私たちのためにカスタムメイドされた本です。私たちの長所と課題を分解し、ユニークな思想家として成功するための指針を与えてくれる本は数少ない。そして、この本はそれをよくやっている。

この本には、INTPがリレーションシップをナビゲートし、短気を理解し、充実した人脈を築き、経済的成功を収めるための逸話が書かれている。自分自身について知るために、意識を深く掘り下げるのに適したガイドブックだ。

それは、あなたのINTP魂に洞察を助言するパーソナルコーチを持つことに似ている。INTPの性格の複雑さを解き明かすことから、個人の成長と仕事上の成功のための戦略を提供することまで、INTPの旅のための完璧なロードマップです。

本からの引用

天才とは、単に知性のことではなく、INTPのユニークな問題への取り組み方と解決方法のことである。

ダン・ジョンストン

キーポイント

自分の長所、短所、リレーションシップ、思考プロセスを理解することで、自分の文字についてよりよく知ることができる。

積極的に話を聞く練習をすること、事前に鍵を準備しておくこと、ユーモアや例え話を使うことは、より良いコミュニケーションに役立つ。

充実した人生は、意識を知り、その知識に基づいて行動することに基づいている

読者の声

"INTPの人、あるいはそうかもしれないと疑っている人は、この本を読めば自分自身をよりよく理解でき、この性格スタイルの落とし穴を避けるのに役立つだろう。"

3.人間の意味の探求』ヴィクトール・フランクル著

著者: ヴィクトール・E・フランクル

ヴィクトール・E・フランクル 出版年: 1959

1959 見積もり時間: 3時間

3時間 対象読者: あらゆるレベルの読者

あらゆるレベルの読者 ページ数: 184ページ

184ページ 評価: 4.7/5(アマゾン) 4.37/5(グッドレッズ)



もしあなたが人間の経験について実存的な思索に耽っているとしたら、おそらくヴィクトール・フランクル以上の哲学的ガイドはいないでしょう。

彼はホロコーストを生き延びた経験を共有するだけでなく、人間存在の本質と意味の探求を探求している。

苦闘と絶望的な状況にもかかわらず、フランクルは希望を失おうとしなかった。それどころか、仕事、愛、苦しみを通して、日常生活に意味を見出すのである。

人生の哲学的裏付けを分析するのが好きなINTPにとって、フランクルの旅は人生の目的と意義の探求を映し出す鏡となる。

本からの引用

人間からすべてを奪うことができるが、ただひとつ、与えられた設定において自分の態度を選び、自分の道を選ぶという、人間の最後の自由を奪うことができる。

ヴィクトール・フランクル

鍵はここにある。

希望と愛は不思議なことをやることであり、それだけが暗い時代や最も厳しい逆境を克服する助けとなる。

どんな牢獄であろうと、生きようとする意志と生きがいを見出せば、苦難に打ち勝つことができる。

苦しみを嘆くことは、弱さの表れではなく、むしろ強さである。

読者の声

"これは何度も読み返す本だ。......希望を与えてくれる。......強さを感じさせてくれる。"

4.スパイラル・ダイナミクス』 ドン・エドワード・ベック著

Amazon

著者: ドン・エドワード・ベック, クリストファー・C・コーワン

ドン・エドワード・ベック, クリストファー・C・コーワン 出版年: 1996

1996 見積もり時間: 6時間

6時間 ニッチ読者に最適

ページ数: 352ページ

352ページ 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.9/5(アマゾン) 4.21/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

スパイラル・ダイナミクスは、個人、組織、国家のライフサイクルの基礎となる構成要素が、一連の「スパイラル」またはレベルを中心に回っていることを示唆する、人間心理学の発達システムについて論じている。それぞれのレベルは、進化に不可欠な異なる文化的・人間的成熟を表している。

ドン・エドワード・ベックとクリストファー・C・コーワンは、このシステムを豊富な例で展開し、本の中で各成熟度の青写真を提示している。

抽象的な思考が好きなINTPの脳にとっては、社会がどのように進化し、衝突し、時代とともに変容していくかを探求する魅力的な本だ。著者は個人的思考と集団的思考の相互作用についての洞察を提供しており、あなたのINTPの歯車は興奮の渦に巻き込まれることだろう。

本からの引用

真に民主的なシステムとは、人間がこの惑星に存在し、生き残るための多様な方法を認め、保護するものである。

ドン・エドワード・ベック、クリストファー・C・コーワン

重要なポイント

人間の本性は、あらゆる文明と同様に、複数の要素が混ざり合い、時間やフェーズを経て変容していくものである。

異なる価値体系を認識することで、自分自身や他者、社会の対立をよりよく理解することができる。

個人的な成長と社会的な成長は、社会の歯車を動かしている2つの別個の、しかし相互に関連した側面である

読者の声

"個人、集団、社会が、世界における主要な存在様式に基づいて、環境における圧力にどのように反応するかについての魅力的な類型モデル"

5.ザ・ワン・シング』ゲイリー・W・ケラー著

Amazon

著者:ゲイリー・ケラー、ジェイ・パパサン

出版年: 2012

2012 見積もり時間: 5時間

5時間 対象者: 初心者

初心者 ページ数: 256ページ

256ページ 評価: 評価: 評価: 評価: 評価:* 評価 4.5/5(アマゾン) 4.1/5(グッドレッズ)

評価: 評価:* 評価

並外れた結果の裏にある、驚くほどシンプルな真実」を知りたくないか?それは、一度に1つのタスクに集中することだ。

受賞に輝いた本書は、1つの重要なことを中心に自分の人生や目標を描き、時間を生産的に使う理由と方法を理解する絶好の機会を提供する。本書は、集中した仕事の利点を反復するための十分な例、アドバイス、フレームワーク、図解を提供している。

数十年前の本ではあるが、本書の主要な原則は以下の通りである。

規律がいかに長続きする習慣を生み出すか

は日付に関係する。

ゲイリー・ケラーのシンプルさと集中する力に関する知恵は、効率性と卓越性を求める内向的な欲求と完全に一致する。誰かが私たちに、精神的な混乱を合理化する青写真を渡してくれたのだ。 正しい目標設定 .

本からの引用

非凡な結果は、最も重要な仕事で最高の自分になるために、持てる力を出し切ったときにのみ起こる。

ゲイリー・W・ケラー

キーポイント

悪い健康習慣、非効率的な仕事環境、「ノー」と言えないこと、混乱への恐怖は、4つの "生産性の泥棒 "である。

80/20の原則を使って、集中する目標とタスクを1つ選ぶ

焦点を絞れば絞るほど、結果は並外れたものになる

読者の声

「この本は、その名の通り、やることを非常に巧みにやっている。意図した結果を得るために、その時にやることをひとつに絞る方法。👍🏼。"

6.ニコル・レペラ博士の「仕事をやること

Amazon

著者: ニコール・レペラ博士

ニコール・レペラ博士 出版年: 2021年

2021年 見積もり時間: 9時間

9時間 対象者: 初心者

初心者 ページ数: 320ページ

320ページ 評価: 4.8/5(アマゾン) 4.15/5(グッドレッズ)



レペラ博士は、『How to Do the Work』で私たちを自己発見と改善のホリスティックな旅へと誘う。この本は、心理療法の伝統的な(しばしばリミットとなる)実践法を超えて、自己治癒のための学際的なツールを紹介している。

本書は、自分自身への深い理解を切望する心のためのツールキットである。ルペラトークス博士は、心の風景をナビゲートするための3つのステップについて語っている:気づき」「探求」「行動」である。

彼女は自己認識の重要性を強調し、読者に自分の思考パターン、感情、行動を理解するよう勧めている。探求の段階では、過去の経験やトラウマを掘り下げ、現在の行動への影響を明らかにする。最後に、行動段階では、前向きな変化を実行に移し、より健康的な習慣を確立するための実践的なツールやエクササイズを提供する。

本からの引用

認めないことを変えることはできない。

ニコル・レペラ博士

キーポイント

解決策を見つけるために問題を認識し、直感を信じる

私たちの信念体系のほとんどは、人生の初期に確立されたものです。だから、人生を真に前進させるためには、まず歴史的トラウマの兆候を特定し、癒すこと。

健康的なライフスタイルと心の習慣は、生涯を通じて健全なリレーションシップを築く鍵である。

読者の声

"「私の仕事のやり方」は、私たち誰もが自分の中に持っている内なる道具を使って仕事をやることへの招待状である。"

7.シェファリ・ツァバリ博士による根本的な目覚め

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-228-923x1400.png シェファリ・ツァバリ博士によるラディカルな目覚め /%img/

Amazon

著者: シェファリ・ツァバリ

シェファリ・ツァバリ 出版年: 2021

2021 見積もり時間: 6時間

6時間 最適な読者: 初心者

初心者 ページ数: 363ページ

363ページ 評価: 4.7/5(アマゾン) 4.11/5(グッドレッズ)



INTPの内向きな性質は、時にマイナスに作用し、不安感や慢性的な圧倒につながることがある。

しかし、そのような思考プロセスの影響は、社会の期待に常に屈し、与えられた家父長制的役割を果たすINTP女性には特に厳しい。

シェファリ・ツァブリーは、『ラディカルな目覚め』の中で、自己探求と内省を通して、そのような檻に入れられたような感覚から解放され、本当の自分、本物の自分を発見する道を提供する。

本書は認証への呼びかけであり、意識と自己鍛錬への旅である。内省的なあなたにとって、社会的規範を捨て去り、本当の自分を受け入れるための深遠な探求書である。

本からの引用

魂の浸食とは、私たちの内面がゆっくりと、忍び寄るように、削り取られていく過程であり、その結果、私たちが最も真実の自分であると知っているものすべてが、必然的に死んでいくのである。

シェファリ・ツァバリ博士

鍵はここにある。

内なる力を発見することで、自分自身だけでなく、周りの人や世界をも助けることができる。

本当の自分を見つける道は、思考や周囲の人に対する幻想や恐れを克服することである。

人生の目的は、高潔で思いやりがあり、すべてを通して、自分が変化をもたらし、よく生きたことを知ることである。

読者の声

「この本は有益であり、治療的であり、同時に変容をもたらす。すべての女性に一読してほしい。"

8.Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking』スーザン・カイン著

Amazon

著者: スーザン・カイン

スーザン・カイン 出版年: 2012

2012 見積もり時間: 6時間8分

6時間8分 対象読者: 中級~上級者

中級~上級者 ページ数: 368ページ

368ページ 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.5/5(アマゾン) 4.1/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

スーザン・カインの著書『Quiet_』は、内向性を説明するフレンドリーなガイドである。

カインは、歴史や例に基づいた推測を通して、「外向的な理想」がいかに私たちの社会の文化的価値を徐々に飲み込んできたか、そしてそれがいかに知性やリーダーシップといった資質の捉え方を複雑にしてきたかを説明している。

また、内向型をめぐる固定観念を打ち破り、生きるための憧れの価値観を提供するために、多様な内向型の成功者たちを取り上げている。

Quiet_』は、内向的な人と外向的な人の両方が世界にもたらす多様な貢献を認め、沈黙と瞑想のスペースに価値を見出す文化的転換を提唱している。

この本を読むと、内向的な人は思慮深く静かな自分を見てもらい、その価値を認めてもらえたような気がする。

本からの引用

内向性は選択ではなく、ライフスタイルでもない。

スーザン・カイン

キーポイント

消耗する状況(大規模ミーティング、オープンオフィス)を特定し、対処法(ノイズキャンセリングヘッドフォン、狭いスペースでの休憩)を開発することで、過度の刺激を管理する。

自分を「直す」ことに集中するのではなく、傾聴的で内省的な性質が輝く機会を積極的に見つける

外見的な態度とその人のIQは相関しない。その部屋で最も声の大きい人が最も賢いとは限らない。

読者の声

"内向的な人も外向的な人も、自分らしく、異なる性格の人と接する最善の方法について、改めて考えさせられる一冊です。"

9.INTPクエスト:INTPの探求:中核となる自己、目的、哲学の探求 AJドレンス博士著

著者: A.J.ドレンス博士

A.J.ドレンス博士 出版年: 2016

2016 見積もり時間: 2時間50分

2時間50分 対象者: 初心者

初心者 ページ数: 170ページ

170ページ 評価: 4.5/5(アマゾン) 4.0/5(グッドレッズ)



AJ Drenth博士の本、The INTP Questは、INTPのためだけに作られたマニュアルのようなものだ。自分の癖や目的、なぜ深い考えに飛び込むのが好きなのかをよりよく理解するのに役立つ。彼は目的に対するINTPの探求を4つのパートに分け、人生のさまざまな段階を補完している:

パート1では、INTPの鍵となる性格機能(Ti、Ne、Si、Fe)を包括的に探るとともに、INTPが持つ認知ツールについても触れている。

パート2 では、INTPが外向的(E)要素と内向的(I)要素のバランスをとりながら、目的発見の旅におけるアイデアや概念の影響について話す。

では、INTPが外向的(E)要素と内向的(I)要素のバランスをとりながら、目的発見の旅におけるアイデアや概念の影響について話す。 第3部 はINTPの哲学的傾向の肖像画であり、それがINTPが世 界で居場所を見つける方法にどのような影響を与えるかについて述べてい る。

はINTPの哲学的傾向の肖像画であり、それがINTPが世 界で居場所を見つける方法にどのような影響を与えるかについて述べてい る。 第4部は、目的が見つかった後に起こる変化についての共感的な展望を提供する。

会話調の語り口と親しみやすい例で、ドレンスはコンテンツを親しみやすいものにし、読者に仲間意識を持たせている。

引用

自分探しの旅は、INTPにとって生涯続く旅である。

A・J・ドレンス博士

キーポイント

INTPの特性は力である。自己発見に役立つ思考、アイデア、概念を探求することで、この能力を活用する。

内向的な人は考える人と探求する人が同居しており、その両方が自己の核心と人生の哲学に大きな影響を与える。

自分の居場所を見つけるために、希望を持って探求を続けるINTPの心には、疑いや不確実性は全く歯が立たない。

読者の声

「INTPの性格タイプについてさらに理解を深めたい人に。これは「探求すべき」本である。"

10.マンリー・P・ホール著「すべての時代の秘密の教え

Amazon

この本について

著者: マンリー・P・ホール

マンリー・P・ホール 出版年: 1928

1928 見積もり時間: 10時間40分

10時間40分 対象読者: 中級~上級者

中級~上級者 ページ数: 768ページ

768ページ 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価: 評価 4.6/5(アマゾン) 4.27/5(グッドレッズ)

評価: 評価: 評価

古代の叡智と神秘的な教えが融合した文学の宝庫、マンリー・P・ホールのThe Secret Teachings of All Agesの魅惑的な世界へ。

この巨大な百科事典は、世界最古の秘教的伝統を学ぶためのクラッシュコースである。論理学者が望むものがすべて詰まっている:哲学、神話、宗教。

ホールはオカルトの実践にも踏み込み、超自然現象、秘密結社、吸血鬼崇拝、儀式魔術、魔術といった神秘的な主題の魅力的な領域を探求している。

本書は、古代のテキスト、建築物、宗教的実践における象徴主義を探求し、難解な知恵を読者に提供する。

この本は秘教文学の古典であり続け、存在の謎をより深く理解しようとするINTPに貴重なリソースを提供している。

本からの引用

言葉は、善悪を問わず、あらゆる目的のための強力な武器である。

マンリー・P・ホール

キーポイント

哲学は古今東西を問わず、それ自体で成り立っているものはない。後者はしばしば進化し、前者の教えを借りている。

叡智とは、複数のスレッド(秘教的伝統)が織り込まれた複雑な織物であるが、未知のものは既知のものとは比較にならない。

言葉は、それがどのように使われ、どのように受け止められるかによって、破壊や発展をもたらすのに十分な力を持っている。

読者の声

"古典的な参考書であり、その幅の広さにめまいがする"

INTPの本から学んだことの応用

MBTIの16の性格タイプの中で、INTPは一般的に読書と知識の習得に最も傾倒しています。

素晴らしい本を見つけると、ついつい読みふけってしまいます。しかし、フィクションや自分が魅力を感じないトピックの本を読みあさるときは、読書が苦痛になります。

INTPは1日に500ページ読むこともあれば、1週間で1ページ読むこともある。

しかし、飢餓と饗宴のサイクルを繰り返すことなく読書を楽しみたいのであれば、以下のヒントが役に立つ:

気晴らしのできる場所を探す。多くのINTPは、コンピューターやスマートフォンの気晴らしから遠く離れた屋外を好む。読書は 生産性を高めるポッドキャスト を聴くと、さらにヒントが得られる。

小説をもっと楽しみたいなら、ストーリーを視覚化しよう。物語の展開に合わせて、登場人物の世界を鮮明に想像することで、読書体験がより深まる。

もしあなたが集中力が続かない 長い小説を読み通すのに苦労しているのなら、代わりにビジュアルな本を読むことを考えよう。例:コミック、マンガ、グラフィックノベルなど。

本を完了した後は、感想があふれていることでしょう。そのときこそ、Redditのスレッドに参加して、その本の解釈について議論したり共有したりするのに最適なタイミングだ。この刺激は、あなたの中の論理学者にアピールするでしょう。

ClickUp ドキュメント

プロジェクトのより複雑な側面に集中できる。

よくある質問

1.INTPは一番珍しいタイプですか?

INTPの性格タイプは、あまり一般的でないタイプの1つとしてよく挙げられます。しかし、性格タイプの依存関係は、情報源や調査される人口によって異なる可能性があることをメモしておくことが重要である。

いくつかの調査やアンケートでは、INTPを含む特定のタイプは一般人口にあまり見られないとされています。しかし、このような統計は慎重に扱う必要がある。

2.INTPを読むのは難しい?

INTPを読むのは難しいかもしれません。彼らは分析的で独立した思考をすることで知られ、自分の考えをプライベートに保つことが多いため、読むのが難しいのです。

しかし、時間と信頼があれば、そのような人たちも自分の洞察をよりオープンに共有できるようになります。INTPと接続しようとするときは、忍耐と理解が鍵になる。

3.INTPにはどんなジャンルが向いている?

INTPは複雑な考えや理論を探求できるジャンルに惹かれ ることが多い。哲学、科学、心理学、テクノロジーな どのノンフィクションは、分析的で好奇心旺盛な彼らにとっ て魅力的でしょう。

また、SFやファンタジーのジャンルは、想像的で思索的な概念を含むことが多く、好奇心に火をつけることができます。