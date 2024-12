2024年ベストGoogleカレンダー拡張機能＆アドオン10選

毎月5億人がGoogleカレンダーを使っています。その使いやすいインターフェイス、色分けされたカレンダー、優れた統合機能により、個人的なニーズでも仕事上のニーズでも最高の選択肢となっています。しかし、その人気とは裏腹に、必要なものがすべて揃っているとは限りません。

そんな時はGoogleカレンダーの拡張機能が役立ちます!適切な拡張機能を使えば、Googleカレンダーのイベントをより柔軟にカスタマイズして管理できます。毎日のアジェンダをもっと活用したいなら、2024年にチェックしたいGoogleカレンダーの拡張機能を10個紹介しよう。

Google カレンダー拡張機能のどこを見るべきか?

毎日何百万人ものユーザーを持つGoogleカレンダーは、市場で最も人気のあるカレンダーオプションの1つです。Googleカレンダーのイベント、ミーティング、タスクをパワーアップするために、多くのアドオンや互換アプリが利用可能です。Googleカレンダーを拡張する方法を探し始めると Googleカレンダーの機能を拡張する方法を探し始めるとき の機能を最大限に活用するために、以下の点に注意してください:

堅牢なセキュリティオプション: Googleカレンダーのデータを誰にも渡したくありません。拡張機能の作成者が信頼できることを確認し、Google カレンダーへのアクセスを許可する際にすべての許可を理解しましょう。

Googleカレンダーのデータを誰にも渡したくありません。拡張機能の作成者が信頼できることを確認し、Google カレンダーへのアクセスを許可する際にすべての許可を理解しましょう。 問題解決機能: 最高のGoogleカレンダー拡張機能は、問題を解決するものです。仕事に集中するための拡張機能、時間追跡を簡単にする拡張機能、タイムブロックによる時間管理を可能にする拡張機能などです。

最高のGoogleカレンダー拡張機能は、問題を解決するものです。仕事に集中するための拡張機能、時間追跡を簡単にする拡張機能、タイムブロックによる時間管理を可能にする拡張機能などです。 直感的なユーザーインターフェース: 最高のGoogleカレンダー拡張機能は、すぐに使い始められるものです。使いやすく、直感的で、美しいユーザーインターフェースは、あなたの技術スタックへの素晴らしい追加です。

最高のGoogleカレンダー拡張機能は、すぐに使い始められるものです。使いやすく、直感的で、美しいユーザーインターフェースは、あなたの技術スタックへの素晴らしい追加です。 他のツールとの統合: Googleカレンダーとの互換性は不可欠ですが、Asana、ClickUp、Zoom、Slackなどの技術スタック内の他のツールとシームレスに統合できる製品は、プラットフォーム間でミーティング時間を手動でエントリーする必要性をなくすことで、生産性を高めることができます。

Googleカレンダーとの互換性は不可欠ですが、Asana、ClickUp、Zoom、Slackなどの技術スタック内の他のツールとシームレスに統合できる製品は、プラットフォーム間でミーティング時間を手動でエントリーする必要性をなくすことで、生産性を高めることができます。 総運用コスト:多くのGoogleカレンダーの拡張機能は無料ですが、最高の機能のいくつかは有料です。アプリを使用するための総コストを理解し、コミットする前に無料試用版を利用して拡張機能を試してみましょう。

Googleカレンダーの拡張機能はたくさんあります。何が仕事なのか、どんな機能が必要なのか、Googleカレンダーのワークフローを最適化するのに役立つのか、確認するのに最適な方法です。

2024年Googleカレンダー拡張機能&アドオンベスト10

1. ClickUp

クリックアップとGoogleカレンダーの接続

ClickUpのカレンダー・ビューでGoogleカレンダーの同期イベントを表示する。

ClickUpはGoogleカレンダーの機能を拡張し、タスク管理を容易にする素晴らしい機能を提供します。

接続 ClickUpとGoogleカレンダー をZapierで連携させれば、プラットフォーム間を行ったり来たりする必要がなくなり、ミーティングやイベント、そして自分のカレンダーまで手動で同期する必要がなくなる。 Googleカレンダーのタスク .ZapをClickUpアカウントに追加すると(コードスキルは必要ありません!)、2つのプラットフォームがシームレスにデータを共有します。そして ClickUpのカレンダービュー を使えば、総合的なタイムラインをビューできるので、複数のカレンダーを使い分ける必要がなくなります。

ClickUpは、あなたの時間を管理、プランニング、配分するための集中指令センターになります。ClickUpは、あなたの時間を管理、計画、配分するための一元的な司令塔となります。 カレンダープランナーテンプレート カレンダーを整理して、散らかったカレンダーを捨てるのに役立ちます。

ClickUp の主な機能

クリックアップの制限事項

拡張機能は、特定のユーザーにとって学習曲線となる可能性があります。

モバイルアプリではまだアクセスできないビューがあります。

クリックアップの価格

永久無料

無制限:メンバー1人あたり月額7ドル

ビジネス:メンバー1人あたり月額12ドル

企業価格についてはお問い合わせください。

ClickUp Brainはすべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)

2.TeamCal

Via チームカルテ TeamCalはチームマネージャーのために作られたGoogleカレンダーの拡張機能です。このアプリはGoogleカレンダーのデータを使って多くのカレンダーを同時に表示し、チームで起きていることを包括的にビューします。

アプリから、カバー範囲のギャップを特定したり、都合の良いミーティング時間を探したり、燃え尽き症候群の可能性を事前に特定することができます。アプリで更新した内容は自動的にGoogleカレンダーに反映され、シームレスに同期されるため、繰り返し管理作業を行う必要がありません。

TeamCal の主な機能

スケジュールビューで複数のカレンダーを一度に表示できるので、Googleカレンダーのイベントの合間を見つけて、ミーティング、イベント、タスクのスケジュールを素早く立てることができます。

チームのカレンダーを社内や社外のウェブサイトに埋め込むことができるため、誰もが常に最新の情報を得ることができます。

どこからでも使えるモバイルサポート

TeamCal のリミット

ユーザーインターフェイスにドラッグ&ドロップ機能がないため、複数のカレンダーの並べ替えに時間がかかる。

TeamCal の価格

スターター:月額29ドル

プレミアム:月額69ドル

ビジネス:月額149ドル

14日間無料試用版

TeamCal の評価とレビュー

G2: 5/5 (2件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (15+ reviews)

3.タイムリー

経由 タイムリー TimelyはAIを搭載したGoogleカレンダーの時間追跡拡張機能です。手作業による時間追跡の代わりに、Timelyはバックグラウンドで動作し、あなたの仕事活動を自動的に記録します。

単なるタイムトラッカーではなく、Timelyはあなたがどんなプロジェクトに取り組んでいるかを把握し、仕事を完了するためにどんなアプリを使っているかを記録します。そのため、管理時間からあなたの時間を解放するだけでなく、あなたの仕事の習慣に関するデータ分析を提供し、より効率的に仕事をすることができます。TimelyをGoogleカレンダーに接続し、次のことができます。 その他のカレンダー を使えば、時間追跡がさらに楽になる。

タイムリー最大の機能

ウェブサイトでもデスクトップアプリケーションでも、あなたの仕事時間を自動的にキャプチャし、ログに記録します。

時間追跡データを分析し、最も生産性の高い時間、最も忙しい日、最も使用しているアプリケーションを特定します。

Asana、Trello、Slack、Zoomなど、お気に入りのプログラムやアプリと統合。

タイムリーなリミット

モバイルサポートがないため、ラップトップまたはデスクトップから使用する必要がある。

タイムリーな価格設定

スターター:1ユーザーあたり月額11ドル

プレミアム: 月額ユーザーあたり20ドル

無制限: 月額$28/ユーザー

年間課金オプションで最大22%割引

タイムリーな評価とレビュー

G2: 4.8/5 (380 件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (690 件以上のレビュー)

4.チェッカープラス

Via Check Plus for Google カレンダー Chrome ウェブストア Checker PlusはGoogleカレンダーの人気拡張機能で、カレンダーへのアクセスやイベントの追加をより速く簡単にします。

インストールしたら、左上のChrome拡張機能アイコンをクリックするだけで、現在のタブにGoogleカレンダーがビューされます。ブラウザのウィンドウを変更することなく、イベントを表示、編集、移動できます。この拡張機能を使えば、ポップアップ通知やカスタムサウンドオプションなど、Googleカレンダーのイベントリマインダーを作成できます。

すべてのカレンダーを同時にサポートするので、個人用と仕事用のGoogleカレンダーのページに拡張機能を使用できます。

Checker Plusの主な機能

ブラウザからGoogleカレンダーにすばやくアクセスできるので、ウィンドウを切り替えることなく、予定をすばやく追加できます。

通知ポップアップを簡単にカスタマイズでき、音声通知やカスタムサウンドを追加することもできます。

任意のウェブサイトを右クリックして、新しいカレンダーイベントにアドオンできます。

Checker Plusのリミット

ポップアップに時間がかかることがあり、ミーティング時間の通知をポップアップに依存している場合は問題かもしれません。

Checker Plusの価格

無料

チェッカープラスの評価とレビュー

Chrome ウェブストア: 4.4/5 (2000件以上の評価)

5.時計回り

Via 時計回り 時計回りは AIを活用したスケジュール管理アシスタント Googleカレンダーと連動するスケジュール管理アシスタント。この拡張機能はあなたの一日を管理し、集中して仕事をするための時間をブロックしたり、個人のカレンダーと同期したり、オフサイトミーティングのための移動時間を組み込んだりするのに役立ちます。チームのミーティングやコラボレーションに最適な時間帯を見つけることができるので、チーム全員で使えばさらに便利です。

時計回りの主な機能

Googleカレンダーの拡張機能とAI技術を使うことで、あなたの好みに合わせてスケジュールを最適化することができます。

休憩時間やオフサイトミーティングへの移動時間を確保し、必要な時間を確保できる。

Slackと同期することで、チームにやることや空き時間を知らせることができます。

時計回りのリミット

Salesforceなどと同期したい場合は、別のオプションが必要です。

時計回りの価格

Freeプランあり。

チーム: 月額ユーザーあたり6.75ドル、年額課金

ビジネス:1ユーザーあたり月額11.50ドル、年額課金

企業価格についてはお問い合わせください。

時計回りの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (10+ reviews)

6.ノヴァ ニュータブ

経由 ノヴァ新タブ Nova New TabはGoogle Chromeの拡張機能で、Chromeのツールバーに表示され、デフォルトの新規タブページを置き換えます。Googleカレンダーのイベントや天気、ミーティングのメモなどを新しいタブページにカスタムできます。レイアウト、色、背景は、デスクトップの美的感覚に合わせてカスタムできます。

この拡張機能には、ポモドーロ・タイマー(Pomodoro Timer)や、メモ帳のような興味深いツールが内蔵されています。 やることリスト そしてアンビエント・ミュージックのオプションもある。

Nova New Tabの主な機能

カレンダーイベント、ミーティングメモ、やることリストが新しいタブに表示されます。

便利なサイドパネルで設定をカスタムしたり、ポモドーロタイマーなどの便利なツールにアクセスできます。

リマインダーをカスタムできるので、ミーティングに参加するタイミングや、毎日の重要なイベントを知らせることができます。

ノヴァニュータブのリミット

一部の機能は有料です。

Nova New Tabの価格設定

無料

Pro: 月額$3.99または年額$29.99

Nova New Tabの評価とレビュー

Product Hunt: 4.9/5 (60以上のレビュー)

7.イベントマージ

Via イベントマージ for Google カレンダー Chrome ウェブストア Googleカレンダーをいくつも持っている人は、それらを全部ビューするときにどれだけごちゃごちゃになるかを知っているでしょう。しかし、この便利なGoogle Chrome拡張機能を使えば、ごちゃごちゃしたカレンダーをスッキリさせることができます。

Event Mergeをダウンロードすれば、重複しているカレンダーイベントを1つの合理的なスケジュールにマージできます。この拡張機能は、イベントがどのカレンダーに表示されるかをストライプで表示し、Google カレンダーを見やすくします。

イベントマージ の主な機能

このGoogle Chrome拡張機能は、Googleカレンダーの合理化を支援し、同じイベントの複数のエントリーが1つのエントリーになります。

アドオンはGoogleワークスペースから無料でダウンロードして使用できます。

仕事とプライベートを管理するために複数の Google カレンダーを使用していて、同じイベントが複数回表示される場合に最適です。

イベントマージ制限事項

バグに関する問題

私の仕事では、カレンダー上の別々のイベントを効率化することができません。

イベントマージ価格

無料

イベントマージ 評価とレビュー

Chrome ウェブストア: 4.2/5 (200+ 評価)

8.Meetric

Via ミートリック 次のミーティングのアジェンダがわからないままミーティングに見出しませんか?Meetricがあなたをサポートします。

この Google カレンダーアドオンには、出席者、ミーティングのアジェンダ、ミーティングメモや議事録へのリンクなど、次のイベントに関する重要な情報が自動的に追加されます。

また、このChrome拡張機能を使えば、ミーティングの鍵になるメモや議事録、実用的な洞察を、チームの他のメンバーと協力しながら記録することもできます。Metricを使ってタスクを割り当て、実行可能なアイテムを確実に完了させることもできます。

Meetric の主な機能

次のミーティングに関する重要な情報を事前に入手

メモ、スライド、録音、実行可能なアイテムなど、ミーティングに関する情報をアプリに取り込める

タスクを自分に割り当てたり、チームを管理することで、ミーティングアイテムをすべて完了させることができます。

Meetric のリミット

モバイルアプリをサポートしていないため、このカレンダーを外出先で使用することはできません。

Meetric の価格

無料

一部有料機能あり

Meetric の評価とレビュー

G2: 5/5 (2件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (5+ reviews)

9.ヒデ・モーニング

Via カレンダーで朝の時間を隠す Chrome ウェブストア パン屋さんや徹夜の宅配サービスを営んでいるのでない限り、午前3時のアジェンダを知る必要があることはまずないでしょう。Hide Morningを開発したチームは、この問題を察知し、あなたの仕事カレンダーを修正しました。

彼らの便利なGoogleカレンダーの拡張機能は、カレンダー上の不要なスペースを隠し、起きている時間をよりリアルにビューします。無料のGoogleワークスペース アドオンは、午前0時からカスタマイズした開始時間までのすべてを非表示にします。

朝の非表示の主な機能

不要なスペースをなくし、すべてのイベントを簡単にビュー。

無料で一日の予定を視覚的に把握できる

今お使いのカレンダー拡張機能で仕事ができます。

朝のリミットを隠す

カスタマイズオプションがないため、すでに組み込まれているものを好きになる必要があります。

一部のユーザーは、他の言語で拡張機能を使用する問題を報告しています。

Hide Morning の価格

無料

Hide Morning 評価とレビュー

Chrome ウェブストア: 3.8/5 (120+ 評価)

10.Zoom スケジューラー

Via ズーム Zoom Schedulerは、Googleカレンダーと接続し、他の人があなたの完全なカレンダーにアクセスすることなく、Zoom通話のスケジュールを設定できる、Zoomプラットフォーム内の便利なツールです。

以下のことが可能です。 スケジュールを立てる 予約リンクをクライアントやチームメンバーと共有し、予約することができます。電子メールや電話で時間を調整する必要はありません。さらに、あなたと参加者は、今後のイベントに関するリマインダーを自動で受け取ることができます。

Zoom Schedulerの主な機能

Zoom ミーティングを簡単に予約できるため、イベント作成にかかる時間を節約できます。

予約可能な時間を設定すると、Schedulerが自動的にGoogleカレンダーにイベントを追加します。

数回クリックするだけで、Googleカレンダーのアカウントと統合され、すべてが更新されます。

Zoom Schedulerのリミット

私の仕事はZoomでのみ動作します。誰かがMicrosoft TeamsやGoogle Meetのような他のプラットフォームでのミーティングを選択した場合、機能を使用することはできません。

Zoom Schedulerの価格

ユーザーあたり月額5.99ドル

Zoom Schedulerの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (5+ reviews)

プラグインとアドオンでGoogleカレンダーをコントロールしよう

カレンダーに関する包括的なソリューションが必要な場合、ClickUpでやることが見つかります!

ClickUpを使えば、複数の拡張機能を使い分けたり、インターフェースを切り替えたり、コンテキストの切り替えをやめたりする必要がなくなります。ClickUpは単なるGoogleカレンダーのアドオンではありません。毎日のアジェンダのための完了するコマンドセンターです。

ClickUpで、カレンダーの混乱を解消し、生産性を高めましょう。 今すぐ登録 を無料登録して、やることをやってみよう。