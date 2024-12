2024年に成長するベスト・ソフトウェア・エンジニアリング・カンファレンス

ソフトウェア・エンジニアとして、あなたはドリルを知っている:業界の最新情報に遅れを取らないようにするか、時代に取り残されないようにするか。👀

これをやることの一つは、ソフトウェア・エンジニアリングのカンファレンスに参加することだ。

ソフトウェアエンジニアリングカンファレンスは、業界のオピニオンリーダー、専門家、愛好家が最新のソフトウェアトレンド、テクノロジー、ベストプラクティスについて議論する場です。これらのディスカッションは、基調講演、パネルディスカッション、ワークショップ、企業展示、ネットワーキング・セッションなど、さまざまなフォーマットで行われます。

現在の役割で優位に立ちたい人も、新しいポジションに就きたい人も、ただ技術に情熱を持っている人も、これらのイベントで成長を促し、ソフトウェア・エンジニアリングへの情熱を保ち続けましょう。🤩

これらの機会を探索する準備はできていますか?私たちは、あなたがゲームの最先端を走り続けるだけでなく、楽しんで参加できる最高のソフトウェアエンジニアリングカンファレンスを選びました。

技術の冒険を始めよう!

List of Upcoming Software Engineering Conferences Around the Globe

この2024年開催予定の世界的なカンファレンスのリストは、最新の技術にアクセスし、志を同じくする人々との強力なネットワークを構築し、さらには深い技術的洞察を学ぶことでチームの専門家としての成長に貢献するためのチケットです。

ソフトウェア開発者やソフトウェア・エンジニア向けの対面イベントとバーチャル・イベント、単日開催と複数日開催、無料と有料のイベントをご紹介します。💸

このように、スケジュール、好み、予算に合ったカンファレンスに優先順位をつけて参加することができます。

1.NDC ロンドン NDCロンドン は

ソフトウェア開発 データベース、JavaScriptからウェブ開発、DevOpsまで幅広い範囲をカバーするカンファレンス。最初の2日間はインタラクティブなワークショップが行われ、その後3日間は110人以上の技術エキスパートによる60分の講演が行われる。

Laila Bougria氏の「Debug your Thinking」のような、あなたの考え方が仕事にどのような影響を与えるかを掘り下げるクールな講演に注目してほしい。もしあなたがチームを率いているのなら、あるいはこれから率いたいと思っているのなら、アトラシアンのネリー・サタリが2日間のワークショップを開催する。 開発者チームの生産性を高めるための 2 日間のワークショップを開催しています。 .⚡

ロンドンに行けない?大丈夫です。他のNDCイベントの方がホームに近いかもしれません:

NDCシドニー(2月12-16日)

NDCオスロ(6月10-14日)

NDCテックタウン(9月9-12日)

NDCポルト(10月14-18日)

場所と日時

クイーン・エリザベス2世センター(英国、ロンドン)(1月29日~2月2日

料金

オール・アクセス・パス: £2,290

£2,290 **3日間パス:1,590ポンド

**2日通し券:1,490ポンド

1日パス: £1,390

NetflixのShaundai Person、AutoZoneのDanny Thompson、Spot AIのKelly Vaughnのようなスピーカーから話を聞き、ワークショップやオープンスペースに参加することができる。

テキサスの日程が仕事に合わない場合は、7月29日から8月1日までウィスコンシン州で2回目のイベントが開催されるので、そちらが予定に合うかもしれない。🗓️

場所と日時はこちら

米国テキサス州ラウンドロック(1月29~31日)

オンライン(1月29日~31日)

費用

キャンピングカー: $599

$599 キャンパー: $999

$999 ファミリーキャンパー: $99

$99 オンライン: 無料

**3.BASTA! BASTA! は、.NET 開発者や Microsoft テクノロジーに利息がある人にとって必見のイベントです。アジャイルやDevOps、.NET FrameworkからAzureまで、すべてをカバーする70以上のワークショップ、セッション、基調講演が目白押しだ。

直接参加する場合でも、ホームで楽しむ場合でも、BASTA!オンラインプラットフォームでは、参加したり、ライブセッションを見たり、他の参加者とネットワークを作ったりすることができます。また、直接参加する場合は、お得なホテル、食事、参加証明書を手に入れることができます。👨‍🎓

場所と日時

フランクフルト・マリオット・ホテル(ドイツ、フランクフルト) (2月12日~16日

オンライン(2月12日~16日)

費用

5日間パス(オンサイト): 2,449ユーロ

2,449ユーロ 5日間通し券(遠隔地): 1,583ユーロ

デベロッパー・ウィーク 4. DeveloperWeek デベロッパーウィーク は、基調講演、カンファレンスセッション、オープントーク、ワークショップ、展示会など、対面イベントとバーチャルイベントをミックスしたユニークなイベントを提供している。バーチャルリアリティ、人工知能(AI)、ブロックチェーン、IoT、API、サーバーレス、マイクロサービスなど、さまざまなトピックに触れることができる。

さらに、何百人もの参加者が集まるハッカソンに参加して、自分のスキルを披露し、賞品を獲得することもできる。プレミアム・パスを選ぶと、併催のProductWorldイベントに参加できる。

これは、トップ企業とミーティングする絶好の機会です。 生産性 シリコンバレーの企業から

/ピックアップ https://clickup.com/ja/blog/13758/undefined/ 生産性 /%href/

ヒント、収集のベストプラクティスを学ぶ 生産性フィードバック への推薦を得る。

/への推薦を得る。 https://clickup.com/ja/blog/127430/undefined/ ベスト・プロダクト・マーケティング本 /%href/

.📚

場所と日付

オークランド・コンベンションセンター(米国サンフランシスコ・ベイエリア)(2月21~23日

オンライン(2月27日~29日)

費用

オープン・パス(リミット・オンライン・アクセス): $100

$100 プロ・パス(完全オンライン・アクセス): $990

$990 プレミアム・パス(フル対面およびオンライン・アクセス): $1,590

興味深い技術プロジェクトや見識を共有したいですか?ConFooのライトニング・トークをチェックしてください。これは5分間の枠で、ウェブ開発に関することなら何でも話すことができます。あなたのアイデアを発表し、人前で話すキャリアをスタートさせる楽しい方法です。👨‍🏫

場所と日時はこちら

カナダ、モントリオール、ボナベンチャー・ホテル(2月21-23日)

費用

カンファレンス・チケット:CA$1,200

ワークショップ(オプション): CA$700 to CA$1,200

スピーカーのラインナップには、Evan You(VueとViteの作成者)、Ryan Dahl(Node.jsの作成者)、Scott Chacon(GitHubの共同設立者)などがいます。これらの技術リーダーから知識を吸収するだけでなく、Web5.jsを使った分散型アプリの構築などのハンズオンワークショップに参加するチャンスもある。

さらに、JSWorldの3日間のチケットでVuejs Amsterdamにも参加でき、VueとViteについて詳細はこちら。

場所と日時はこちら

オランダ、アムステルダム(2月28日~3月1日)

費用

**3日間チケット:999ユーロ

**1日券(3月1日):399ユーロ

**7.Visual Studio Live!

マイクロソフトの開発者ツールやプラットフォームでレベルアップを目指すなら、 VS Liveです! がその場所だ。.NETフレームワークや最新のVisual Studio、OpenAI、ChatGPT、GitHub Copilot、Azureなど、すべてを探求することができます。

しかし、技術ばかりで遊びがないわけではない。VS Live!の主催者は、ウェルカムレセプションやトリビア、ミックス&ミングル、テーブルトピックランチ、ラスベガス旧市街での外出など、楽しいネットワーキング・イベントで盛り上げます。

このイベントに参加できない場合は、シカゴ(4月29日〜5月3日)、ワシントンのマイクロソフト本社(8月5日〜9日)、オーランド(11月17日〜22日)で開催される他のイベントをチェックしよう。

場所と日時はこちら。

米国ラスベガス、パリス・ラスベガス・ホテル&カジノ(3月3日~8日)

費用

**3日間通し券:$1,775

4日間通し券:* $2,275

$2,275 5日間通し券: $2,775

$2,775 **6日間通し券:$3,275

DevLiveに申し込むと、3月14日に開催されるCloudWorldツアーにも参加できます。この無料イベントは、ビジネス課題の解決に関する実践的な洞察を得たり、潜在的なパートナーとのネットワークを構築したりする絶好の機会です。🤝

一番の魅力は?無料のオラクル・アカウントで登録するだけです。

Oracle DevLiveは、ロンドン以外にも3つの場所で開催されます:ブラジルのサンパウロ(4月3日)、インドのベンガルール(4月3~4日)、米国のニューヨーク(5月9日)です。

開催場所と開催日は以下の通り。

英国、ロンドン、ExCeL London(3月12~13日)

費用

無料

9.Nvidia GTC AI Conference

その Nvidia GTC AIカンファレンス AIとテクノロジーの未来を議論するホットスポット。このイベントでは、ジェネレーティブAI、ディープラーニング、コンピューターグラフィックス、ロボット工学、アクセラレーテッドコンピューティングなど、すべてが網羅されている。NvidiaのCEOであるJensen Huangが基調講演を行う。

また、MetaのJoelle Pineau氏、FordのBryan Goodman氏、OpenAIのBrad Lightcap氏など40名以上の共有スピーカーが最新のAIの進歩についての洞察を披露する。🦾

さらに、「エキスパートとの接続」セッションに参加し、NVIDIAの生産性を支える人々とミーティングを行い、最新のテクノロジーについて学び、疑問点を質問することができます。

場所と日時

米国カリフォルニア州サンノゼ、サンノゼ・マッケナリー・コンベンションセンター(3月18日~21日)

オンライン(3月18日~21日)

費用

4日間通し券(カンファレンス): $2,495

$2,495 4日間通し券(カンファレンスとトレーニング):* 2,695ドル

2,695ドル オンライン:無料

10. QCon London QConロンドン QCon London /%ref/ は、新しいソフトウェアのトレンド、テクノロジー、ベストプラクティス、それらが現実の世界でどのように適用され、どのようにあなたのビジネスに採用されるかを学ぶための入り口です。60以上の技術的な講演が行われます:

「フロントエンドとモバイル開発における新たなトレンド」ウィリアム・マーティンス(NetflixのWeb/TVエンジニア)

「エンジニアリング・リーダーシップ(Engineering Leadership for All)" by Tanja Lichtensteiger (BBCプロダクト・エンジニアリング・ディレクター)

「ChatGPT, Bard, Llama, Claude: What's Next in GenAI and Large Language Models (LLMs)" by Hien Luu (Senior Engineering Manager at DoorDash)

もしロンドンに行く予定がなければ、11月18日から22日に開催されるQCon San Franciscoがあります。

場所と日時はこちら。

クイーン・エリザベス2世センター(英国、ロンドン)(4月8日〜10日

費用

£2,365

11. 11. icse 2024

その IEEE/ACMソフトウェア工学国際会議 (ICSE)は、ソフトウェア工学の教授や研究者が集まり、ソフトウェア工学のフィールドにおけるトレンドについて議論し、経験を共有する場である。

2024年には、研究、ワークショップ、ポスター、ソフトウェア工学の実践、学生指導ワークショップ、学生研究コンテストなど18の追跡が予定されている。

ウェルカムレセプション、カンファレンスディナー、ヨガ、サッカー、パデル、サーフィンなどのアクティビティやイベントも盛りだくさんです。🏄

場所と日時

ポルトガル、リスボン、ベレン文化センター(4月14~20日)

費用

学生:625ユーロから

一般:1,000ユーロから

オープンソース サミット・ノース アメリカ州 オープンソースサミット・ノースアメリカ The Linux Foundationが主催するこのイベントは、16のマイクロカンファレンスの包括的なイベントである。CDCon、CloudOpen、ContainerCon、Open AI + Data Forum、LinuxConなどがある。

ありがたいことに、「Women and Non-Binary in Open Source Lunch」、「Better Together Diversity Lunch」、「Speed Mentoring & Networking」、「First-Time Attendee Breakfast」など、楽しいソーシャルなイベントも盛りだくさんだ。🎈

北米に行けない場合は、9月16日から18日までオーストリアのウィーンで開催されるOpen Source Summit Europeもあります。

場所と日時はこちら。

米国シアトル、シアトル・コンベンション・センター(4月16日~18日)

費用

未定

13.ラムダ コンフ

で ラムダコンフ .そこで、ポケットに忍ばせておきたいヒントをいくつか紹介しよう。

明確な学習オブジェクトを持つ。

カンファレンスで何を学びたいのか、何を達成したいのかを明確にしましょう。特定のテクノロジーに関する知識を得ることでも、特定のスキルを向上させることでも、それがセッションや交流の選択の指針になります。

タスクやプロジェクトに測定可能な目標を設定し、自動進捗により、定義されたタイムラインと定量化可能なターゲットでより効果的にオブジェクトを達成する。

使用できる機能

/参照 https://clickup.com/features/goals ClickUpで目標を設定する /%href/

をクリックすると、目標やオブジェクトを設定し、大会期間中の進捗状況を確認することができます。

スケジュールをプランする。

カンファレンスの前に、アジェンダを確認し、自分の利息やキャリアパスに沿ったセッションやワークショップに印をつけましょう。クリックアップカレンダーでこれらのスケジュールを設定し、リマインダーを設定することで、期限を逃すことがなくなります。⏰

プロジェクトを管理、整理し、柔軟なカレンダービューでタスクをスケジュールし、チームの同期を保ちます。

ネットワーキングの連絡先を追跡します。

カンファレンスで人脈を広げると、名刺のコレクションがかなり増えるでしょう。しかし、ビジネスカードは紛失しやすく、検索もできません。

名刺の情報をClickUpに転送しておけば、ミーティングに参加した人全員の連絡先を記録し、どこからでもアクセスできるようになります。会話のメモを記録したり、会議終了後にフォローアップをリマインドするタスクを作成することもできます。

多機能で初心者にも使いやすいClickUp連絡先リストテンプレートで、すべての連絡先を追跡しましょう。

この ClickUp 連絡先リストテンプレート を使えば、素早く簡単に始めることができます。

メモを取る。

のようなデジタルメモツールを使う。 ClickUpメモ帳 を使えば、カンファレンスでやること、鍵、イベント後のフォローアップなどのチェックリストを簡単に書き留めることができる。また、ClickUpは プロジェクト管理アプリです。 を使えば、これらの収穫をタスクに変換することもでき、集めた新しい洞察やスキルを確実に行動に移すことができる。🛠️

ClickUpメモ帳を使えば、メモを簡単に取り込み、豊富なフォーマットで編集し、どこからでもアクセス可能なタスクに変換することができます。

会議後のタスクを管理する。

メモをタスクに変換したら、次は何をしましょうか?クリックアップの

/を使いましょう。

で期限を設定する、

で期限を設定する、 時間追跡 タスクのいくつかをプロダクトチームにデリゲートし、進捗をチェックしましょう。

担当者はタスクに費やした時間を簡単に追跡することができ、それらはまとめてシンプルなドロップダウンに表示されます。

また、これは会議に関連するタスクに限ったことではありません。ClickUpは、すべてのソフトウェアに使用できます。 製品開発チームのプロジェクトに利用できます。 とタスクの

ClickUpは完全にカスタマイズ可能ですが、ゼロから始めるのが面倒な場合は、数百の エンジニアリングテンプレート のように ClickUp ソフトウェアプロジェクト管理上級テンプレート を参照してください。

よくある質問

ソフトウェアエンジニアリングカンファレンスに関するよくある質問にお答えします。

ソフトウェア・エンジニアリング カンファレンスとは?

ソフトウェアエンジニアリングカンファレンスは、最新技術、トレンド、および洞察について議論するために技術専門家がミーティングを行う場所です。また、優秀な人材を採用したい企業や、新しい仕事に就く可能性のあるあなたにも最適です。

2024年に開催予定のソフトウェアエンジニアリングカンファレンスは?

2024 年のソフトウェア・カンファレンスは、1 月から 12 月まで毎月多数予定されています。NDC London (イギリス)、DeveloperWeek (アメリカ)、ConFoo (カナダ)、ICSE 2024 (ポルトガル)、React Summit (オランダ) など、対面、バーチャル、ハイブリッドのカンファレンスが予定されています。

2024年に参加するのに最適なカンファレンスは?

2024年に参加するのに最適なカンファレンスは、最新の.NETトレンドを知ることができるBASTA!、データとAIについて詳しく知ることができるOracle DevLive、GitHubの最新アップデートについて知ることができるGitHub Universeなどだ。

Make Each Conference Count With ClickUp

ソフトウェアエンジニアリングカンファレンスに参加することで、新たな洞察や視点、機会を得ることができ、プロフェッショナルとしての成長につながります。

ClickUpの プログラム管理 イベント前のスケジュールやチェックリストの作成から、イベント中の連絡先やメモの保存、イベント後の重要な持ち物の実行まで、会議のプランを整理しておくのに便利な機能です。

会議訪問の生産性を高め、成長機会を最大化する準備はできましたか?

