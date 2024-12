Copy.ai 対 ChatGPT：どちらのAIツールが優れているか？

AIツールの背景にあるテクノロジーは決して新しいものではないが、AIツールはここ数年で世界を席巻し、今後もその勢いは衰えることはなさそうだ。ある研究者によれば フォーブスの消費者アンケート フォーブスの消費者調査 /%ref/ では、回答者の半数以上が、AIを活用したソリューションによって、さまざまな文脈におけるコンテンツの質と創造性が向上すると回答している。

よく耳にするAIツールは、Copy.aiとChatGPTだ。どちらも人間のようなコンテンツを生成でき、使いやすく、時間を大幅に節約できる!

とはいえ、この2つは多くの面で異なり、特徴的な機能設定を提供しているため、AIスペースにおいて独自の地位を確保している。

この記事では、Copy.ai vs. ChatGPTの議論に飛び込み、両者の競合について詳しく説明し、あなたのお気に入りを選ぶ手助けをします。また、AIを活用した比類ない生産性と効率性を実現できる第3の選択肢も紹介する。🏃

Copy.aiとは?

Copy.aiは、GPT-3大規模言語モデル(LLM)に基づいたAIベースのコピーライター、チャットボット、空白ページリムーバーです。主にマーケティングやセールスチーム、ライター、ソーシャルメディアマネージャーなど、クリエイティビティを向上させたい人を対象としています。💪

Copy.aiの人気が急上昇している理由の一つは、そのカスタム機能にある。このツールを使えば、目標に沿ったパーソナライズされたコンテンツを作成することができます!

Via: コピー.AI

Copy.aiの機能

Copy.aiは何がそんなに特別なのでしょうか?その主な機能をチェックしてみよう!🎖️

2.ブランドボイス

多くのプロフェッショナルがAIツールの使用を敬遠するのは、生成されたコンテンツが自社のユニークな声やアイデンティティを「殺してしまう」ことを恐れているからです。そのような不安を和らげるために、Copy.aiはブランドボイスと呼ばれるオプションを提供しています。これを使えば、あらゆるプラットフォームで認証のメンテナーを維持し、一貫性を高めることができます。

この気の利いた機能では、オリジナルのコンテンツをいくつか共有することで、Copy.aiのアルゴリズムにブランド独自の声を "教える "ことができます。ツールは、あなたが何を求めているかを正確に理解するためにそれらを分析し、将来のコンテンツを生成するための基礎としてこの知識を使用します。😎

Via: コピー.AI

1.改善する

Copy.aiのメリットを享受できるのは、あなたが正しいことを/aiの耳にささやいた場合だけだ。つまり、ツールが正しい答えを提供できるように、正しいプロンプトを入力する必要がある。

Copy.aiのImprove機能を使えば、プロンプトの精度を心配する必要はありません。

この素晴らしいオプションはCopy.aiチャットにあり、このチャットを通してあなたの望むあらゆるタイプのコンテンツを生成することができます。Improve機能の主な目的は、プロンプトをより正確にすることであり、オーダーメイドの結果を確実に得ることです。

このオプションの使い方は簡単です。やることは、Copy.aiのチャットを開き、プロンプトを入力するだけです。その後、テキストボックスの左下にある「改善」ボタンを押すと、ツールが魔法をかけるのを見ることができます。必要に応じて文脈を追加し、プロンプトを送信して、正確でカスタムなコンテンツをお楽しみください。

3.インフォベース

Copy.aiをチームプレーヤーにするもう一つのオプションは、会社、製品、マーケティングキャンペーン、価値提案、ブランドガイドラインに関する情報を保存できる中央リポジトリであるInfobaseです、 プロジェクトドキュメント などがある。

やること?Copy.aiを使って関連性のある質の高いコンテンツを作成したい場合、インフォベースから情報を引き出すことができます。そうすれば、同じ内容を何度も書くことなく、プロンプトに文脈を加えることができます。

結果、Copy.aiはパーソナライズされたコンテンツを生成することができます。Infobaseのアイテム番号に制限のないこの素晴らしい機能により、以下のことが可能になります。 時間の節約 を使うことで、時間を節約し、コンテンツの一貫性を確保することができます。

Via: コピー.AI

Copy.aiの価格設定

無料 です。

です。 プロ :5席で月額36ドル

:5席で月額36ドル チーム :20席で月額$186

:20席で月額$186 グロース :75席で$1,000/月

:75席で$1,000/月 規模拡大月額$3,000(200席

*リストはすべて年間課金モデルです。

ChatGPT とは?

ChatGPT(Chat Generative Pretrained Transformerの略)は、OpenAIが2022年11月にリリースしたAIベースのチャットボットです。この素晴らしいツールの噂は、それ以来、野火のように広がり、AIのアイコンのステータスを獲得しました。

そのシンプルなインターフェースに惑わされることなく、ChatGPTは非常にパワフルなAIコンテンツ生成ツールです。画期的なGPT-3.5とGPT-4モデルをベースにしており、GPT-4はプロユーザーだけが利用できる。

Via: オープンAI チャットボットの背後にある強固なテクノロジーにより、プロンプトや質問に対して会話形式で正確かつ的確な回答をすることができます。コンテンツを生成したり、カスタマーサポートを支援したり、質問に答えたりするツールを探している場合でも、ChatGPTはあなたの貴重な味方になります。

ChatGPT の機能

なぜ世界中がChatGPTに熱狂しているのでしょうか?この人気ツールがテーブルに何をもたらすか見てみましょう。

1.会話記憶

ChatGPTの主な機能の一つであり、何百万人ものユーザーに愛されている理由は、会話記憶です。例えば、あなたがChatGPTに有名な歌手の例を教えてほしいと言うと、ChatGPTはTaylor Swiftと答えます。もう一例知りたい場合は、"another one"のような基本的なことをやるだけで、ツールは空白スペースを埋め、別の歌手の名前を表示する。💃

簡単に言うと、ChatGPTは、あなたがメッセージを繰り返さなくても、以前のメッセージの文脈を理解し、記憶することができます。これにより、的確な返答を素早く得ることができます。

また、この機能を使ってプロンプトを洗練させることもできます。例えば、"give me an example of a popular singer"というプロンプトを使用した場合、後で"No, I meant a popular rock singer"のように書くことで、ChatGPTはロックジャンルのアーカイブを利用することができます。

Via: オープンAI

2.音声会話

2023年9月、OpenAIはChatGPTの新機能「音声会話」の提供を開始しました。この画期的な追加機能のおかげで、ChatGPTでの会話はタイピングだけにリミットされなくなりました!

あなたがChatGPTに話しかけると、ChatGPTが選択した音声であなたに話しかけます。就寝前のお話を聞いたり、ランドマークについて学んだり、レシピを書き起こしたりすることができます。

この機能は、テキストから人間のような音声をわずか数秒で生成できる新しいテキスト音声合成モデルによって実現されています。OpenAIはこの機能のためにプロの声優と協力したので、声は高品質です。

3.画像機能

この便利な新機能は、ChatGPTに写真を送信し、より多くの文脈や詳細を提供するように依頼することで、タイピング部分をスキップすることができます。📸

例:ランドマークの写真を撮って、ChatGPTにそのランドマークに関する面白い事実を教えてもらうことができます。また、冷蔵庫の写真を撮って、その材料を使ってレシピを考えてもらうこともできます。

OpenAIはこの機能を2023年9月下旬から徐々に導入しており、より良いユーザー体験のために常に改良を加えている。

Via: オープンAI

ChatGPT 価格

無料

プラス :20ドル/月

:20ドル/月 企業向け :価格はお問い合わせください。

:価格はお問い合わせください。 + プランに含めることができる柔軟なオプションが多数あります。詳細はOpenAIのウェブサイトをご覧ください。

Copy.AI vs ChatGPT:機能比較

Copy.aiとChatGPTは以下をリードしています。 AIツール には、以下のような機能が満載されている。 生産性の向上 , ワークフローを合理化する Copy.aiとChatGPTの対決で勝者を選ぶのは至難の業だ。だからこそ、Copy.ai対ChatGPTの対決で勝者を選ぶことは非常に難しいのです。インターフェース、カスタマイズ性、テンプレートの3つの重要な側面から、2つのツールの対決を見てみましょう。

1.インターフェース

ツールは、世界中のすべてのベルとホイッスルを持つことができますが、インターフェイスが直感的でない場合は、それらのいずれも重要ではありません。

Copy.aiとChatGPTは、高度な技術に基づいた印象的な機能と実用的な使い方の全領域を誇っていますが、Copy.aiとChatGPTはどちらもシンプルなインターフェースを持っています。乱雑なレイアウト、貧弱なナビゲーション、圧倒的なポップアップ広告などの問題はありません。

どのツールを選んでも、クリアされたオプションのおかげで使い方に困ることはありません。最先端の技術に基づいているかもしれませんが、技術に精通していない人でも、誰でも簡単に使用することができます。

Via: コピー.AI

2.プロンプトカスタマイズオプション

ChatGPT vs. Copy.aiの第2ラウンドでは、プロンプトカスタマイズ機能を観察しました。これらのツールは、より良い結果を得るためにプロンプトを洗練させることができますか?はい、もちろんです!

ChatGPTは会話を記憶し、ユーザーが修正することができます。つまり、以前のプロンプトを記憶し、その知識を活用して、情報に基づいた回答を提供します。さらに、より詳細なプロンプトを作成することができます。

ChatGPTは素晴らしいの一言に尽きますが、Copy.aiがこのラウンドで優位に立ちます。Improve機能のおかげで、このツールは自動的にあなたのプロンプトをより良いものにします。さらに、ブランドボイスをパーソナライズして、認証メッセージにすることもできます。

Copy.aiは、More Like Thisという別のクールな機能を提供します。ツールによって生成されたお気に入りのアイデアを保存し、新しいアイデアを作成するためのベースとして使用することができます。

3.テンプレート

既製のプロンプトを含むテンプレートは、AIツールとのコミュニケーションに役立ち、正しいメモを打ち、望ましいアウトプットを得ることを確実にします。

Copy.aiには、100以上のカスタマイズ可能なプロンプトのライブラリがあります。 ワークフローテンプレート ブログ記事の作成から、Facebook広告やInstagramのキャプションをターゲットに合わせてカスタマイズすることまで、あらゆる目的にご利用いただけます。これらのテンプレートは、すべてのプランでご利用いただけます(Freeバージョンを含むが、特定の制限が適用される場合がある)。

Copy.aiの主な機能は以下の通りです。 AIコンテンツ作成 マーケティング、セールス、ソーシャルメディアのためのテンプレートは、これらの特定のチームのニーズに対応している。

ChatGPTはエンタープライズプランでのみプロンプトテンプレートを提供しており、テンプレートディレクトリで見つけることができます。また、ディレクトリで独自のプロンプト作成設計図を作成し、チームメンバーと共有することもできます。

Copy.aiは、ChatGPTのように最高レベルのサブスクリプションの後ろにロックされていない、その拡張機能テンプレートライブラリのために、このラウンドでケーキを取ります。

Via: オープンAI

RedditでのCopy.ai vs. ChatGPT

RedditユーザーのCopy.aiとChatGPTについてのコメントを見てみましょう。

あるユーザー はChatGPTに投票した。 に一票を投じた:

「アメリカではピーク時に時々故障が発生しますが、特に私のいる仕事時間外に個人的なプロジェクトに取り組んでいるときは、ChatGPTが最も包括的なAIであると今でも思っています。 ライティングツール を利用できる。すべてを1つのプラットフォームで効率化するのが理想ですが、柔軟性が必要なことは理解しています。ユーザーとしては、そのプラットフォームを活用し、元が取れないのであれば、お金を無駄にしたくないのです。"

別のユーザーは次のように述べた。 コピー.AIを好む が、詳しい説明はなかった:

「100% copy.aiはchatgptより優れている。誰かがChatGPTを使うたびに笑ってしまう。"

他のユーザーも同じ意見だ。 両ツールの組み合わせ が理想的なソリューションである:

"ChatGPTとCopy.aiのブレンドは良い。コピーライティングやソーシャルメディアにはCopy.aiがいい。"

ClickUpとのミーティング:Copy.aiとChatGPTのベスト・オルタナティブ

Copy.aiとChatGPTは素晴らしいツールだが、その目的は異なる。Copy.aiはコンテンツ生成を助け、マーケティングとセールスに焦点を当て、ChatGPTはダイナミックな会話と質問に対する答えを提供する。

つまり、特定の機能を妥協して選択することになります。もし私たちが コピー.AI と ChatGPTの代替 AIのパワーを活用し、プロジェクト、タスク、ドキュメントを管理し、チームとシームレスに仕事ができるツールがある。そのツールは

/と呼ばれている。 https://clickup.com/ ClickUp /参照

!

探偵の帽子をかぶって、この卓越した生産性プラットフォームの際立った機能を探り、早急に使い始めるべき理由を理解しよう。🕵️

1.ClickUp AI

ClickUp AIを使って、ブログ記事や電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。 クリックUp AI は、タスクを完了し、生産性を向上させ、時間を節約することができる強力なAIベースのライティングアシスタントです!⏰

この AIライティングツール を使えば

電子メールの作成

テキストを要約し、推敲する。

ブログ記事やソーシャルメディアのキャプションのアイデアを練る

プロジェクト概要の作成

ミーティングのアジェンダ用テキストの作成

これは氷山の一角にすぎません。ClickUp AIは、コンテンツを書いたり編集したりするための創造性やインスピレーションが不足しているときにいつでもご利用いただけます。

マーケティングやセールスから、人事やプロジェクト管理まで、さまざまな部門に支援の手を差し伸べます。ClickUp AIがあれば、チーム全体の効率を飛躍的に向上させ、質を落とすことなく、より多くのことをより短時間で達成することができます。

2.ClickUp ドキュメント

ClickUp Docsを使用して、コンテンツ作成のためのライティングプロセスを文書化します。

私の仕事がどのようなものであれ、大量の文書を扱っている可能性はあります。そのため ClickUp ドキュメント とコラボレーションを促進し、進捗を簡単に追跡できます。

カスタマイズ可能なアクセスと共有許可、簡単なワークフロー同期を備えたこのユニークなドキュメント管理機能は、重要なドキュメントを紛失するリスクを最小限に抑え、生産性を最大化するためにチームに必要なものです。

3.ClickUpタスク

ClickUpの15以上のビューでYouTubeビデオ、ソーシャルメディア投稿、その他のタイプのコンテンツを整理する

合理的 タスク管理 はチームにとって不可欠だ。これがないと、同僚は期限内にやることがわからなくなり、問題を引き起こすだけだ。

だからこそ ClickUpタスク ClickUp Tasksは、タスク管理を簡単にする鍵機能を備えています。建設やソフトウェア開発など、あらゆるプロジェクトのタスクを作成、管理、監視できます。

次のような利点があります。 35以上のClickApps を作成し、ワークフローをカスタマイズします。 タスク自動化 を使うか、コメントで複数のチームメンバーに追加の指示を残す。 カスタムフィールド と タスク依存関係 で、相互接続されたプロセスを適切な注文で仕立てる。

楽しむ ClickUpの15以上のビュー を使えば、タスクやプロジェクトを様々な角度から観察し、必要に応じて変更を加えることで、生産性を高め、成功を保証することができます。

クリックアップ:AIとプロジェクト管理の融合

ClickUpはオールインワンのツールで、以下のような素晴らしい機能を提供します。 AI搭載のライティング・アシスタント と堅牢な プロジェクトとタスク管理 機能。そのカスタマイズ性のおかげで、ClickUpは、最小限の努力でより多くのことを行い、より良いパフォーマンスを目指すチームにとって貴重な味方となるでしょう。 今すぐClickUpに登録する 生産性の星にすぐ手が届く!⭐