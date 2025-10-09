12 Perangkat Lunak Catatan Rapat Terbaik untuk Catatan yang Dapat Ditindaklanjuti dan Terorganisir

Saat rapat berakhir, catatan Anda berisi campuran kalimat yang belum selesai, tindakan yang harus dilakukan tanpa penanggung jawab, dan pengingat untuk menindaklanjuti… dengan diri sendiri.

Jika Anda adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga segala sesuatunya tetap teratur, Anda pasti sudah sangat paham dengan hal ini.

Itulah mengapa Anda membutuhkan perangkat lunak notulen rapat.

Dalam postingan blog ini, kami akan membahas pilihan perangkat lunak notulen rapat terbaik. Mari kita mulai! 💪🏼

Sekilas tentang Perangkat Lunak Notulen Rapat Terbaik

Kami telah mengumpulkan alat manajemen rapat yang mengubah catatan Anda dari berantakan menjadi terorganisir, sehingga Anda tidak perlu repot-repot membereskannya nanti. 🧼

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Catatan rapat berbasis AI dan manajemen alur kerja Ukuran tim: Ideal untuk individu, startup, dan perusahaan besar AI Notetaker, ringkasan ClickUp Brain, sinkronisasi kalender/tugas, integrasi Docs, peluncuran Zoom dan Meet Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Fellow Alur kerja rapat yang terstruktur Ukuran tim: Ideal untuk manajer dan tim kecil hingga menengah Pelacakan tindakan, agenda bersama, analisis rapat, integrasi alat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $11/bulan Fireflies. ai Pencatatan percakapan yang akurat Ukuran tim: Ideal untuk tim jarak jauh dan profesional yang berfokus pada konten Transkripsi, Pencarian Cerdas, Kutipan Suara, Asisten AI Ask Fred Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan Avoma Analisis percakapan untuk panggilan penjualan Ukuran tim: Ideal untuk tim penjualan B2B dan tim operasional pendapatan Wawasan transaksi, penilaian AI, cuplikan, alat bimbingan, sinkronisasi CRM Mulai dari $29/bulan per perekam tl;dv Momen rapat yang dapat dibagikan Ukuran tim: Ideal untuk tim produk, dukungan, dan pelatihan Cuplikan cerdas, transkrip multibahasa, pelacakan topik berbasis AI Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $29/bulan Otter. ai Partisipasi rapat secara real-time Ukuran tim: Ideal untuk tim hybrid dan kebutuhan aksesibilitas Transkrip langsung, Otter Chat, sinkronisasi slide, OtterPilot multipresence Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99/bulan Fathom Otomatisasi alur kerja CRMUkuran tim: Ideal untuk agensi, konsultan, dan tenaga penjualan Ringkasan AI, sinkronisasi CRM, momen penting panggilan, pelacakan kata kunci Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan Grain Ekstraksi wawasan pelanggan Ukuran tim: Ideal untuk tim keberhasilan pelanggan dan tim riset Cuplikan sorotan, garis waktu pembicara, klip yang dapat dibagikan, penghapusan kata pengisi Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan Jamie Tim yang mengutamakan privasi Ukuran tim: Ideal untuk tim hukum, keuangan, dan kepatuhan Pemrosesan lokal, tanpa bot cloud, tangkapan layar, catatan berdasarkan topik Tersedia paket gratis; Harga khusus untuk paket berbayar MeetGeek Analisis kinerja rapat Ukuran tim: Ideal untuk tim yang berfokus pada proses dan didorong oleh data Metrik keterlibatan, lembar penilaian rapat, dasbor kustom Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan Sembly Manajemen tugas otomatis Ukuran tim: Ideal untuk tim operasional dan lintas fungsi Pelacakan tindakan, ringkasan cerdas, otomatisasi pengingat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15/bulan MeetingKing Standar dokumentasi formal Ukuran tim: Ideal untuk rapat tata kelola dan rapat dewan Alur kerja persetujuan, templat formal, riwayat yang siap diaudit, pelacakan peserta Mulai dari $9,95/bulan untuk individu

💬 Rapat berlangsung dengan cepat—AI membantu Anda tetap mengikuti perkembangannya. Dalam video ini, pelajari cara menggunakan AI untuk merekam, merangkum, dan mengatur catatan rapat secara otomatis.

Apa yang Harus Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Notulen Rapat?

Memilih perangkat lunak yang tepat dapat membuat rapat Anda lebih produktif dan terorganisir. Berikut hal-hal yang perlu diprioritaskan dalam perangkat lunak notulen rapat:

Transkripsi instan: Catat setiap diskusi secara akurat dengan teknologi transkripsi real-time yang didukung AI

Template kustom: Buat catatan yang konsisten dan sesuai merek dengan Buat catatan yang konsisten dan sesuai merek dengan template catatan rapat yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis rapat

Integrasi alat: Terhubung dengan mulus ke platform seperti Zoom, Slack, atau Google Calendar untuk alur kerja yang lancar

Kolaborasi langsung: Aktifkan pengeditan catatan secara real-time bersama peserta rapat untuk meningkatkan kerja sama tim

Keamanan data: Pastikan informasi sensitif tetap aman dengan kepatuhan SOC 2 Tipe II atau GDPR

Pelacakan tugas: Tugaskan dan pantau item tindakan dengan pengingat otomatis untuk memastikan pertanggungjawaban

Arsip notulen: Simpan dan akses Simpan dan akses notulen rapat sebelumnya dengan mudah melalui arsip yang terorganisir dan dapat dicari

🧠 Fakta Menarik: Meskipun namanya, ‘minutes’ tidak merujuk pada menit pada jam. Kata ini berasal dari frasa Latin minuta scriptura, yang berarti “catatan kecil” atau “rincian.”

Perangkat Lunak Notulen Rapat Terbaik

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Berikut ini adalah rangkuman alat-alat terbaik yang membantu Anda mencatat, mengatur, dan menindaklanjuti setiap percakapan. 💬

1. ClickUp (Terbaik untuk catatan rapat berbasis AI dan manajemen alur kerja)

Catat Catatan dengan Lebih Cerdas Menggunakan AI Notetaker dari ClickUp Gunakan AI Notetaker dari ClickUp untuk mencatat poin-poin penting dan membuat daftar tindakan secara real-time

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, mengubah setiap rapat menjadi bagian yang jelas dan dapat dilacak dari alur kerja Anda sehingga keputusan tidak hilang dan langkah selanjutnya tidak hanya tersimpan di buku catatan seseorang.

Semuanya dimulai dengan ClickUp Meetings, yang menggabungkan berbagai alat yang membantu Anda mencatat, mengatur, dan menindaklanjuti.

Ubah setiap percakapan menjadi tindakan

🎥 Ingin punya asisten rapat? Dengan Notetaker dari ClickUp, Anda tidak perlu lagi repot-repot mencatat—cukup datang, berdiskusi, dan biarkan teman AI baru Anda yang mengurus detailnya! Lihat caranya.

Mari kita mulai dengan ClickUp AI Notetaker. Alat ini bergabung dalam rapat Anda, merekam percakapan, dan menghasilkan ringkasan yang rapi dan terstruktur.

Misalkan tim produk dan pemasaran Anda mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal peluncuran. AI akan mentranskrip diskusi tersebut, menyoroti keputusan seperti ‘draf iklan final harus ditinjau pada hari Rabu,’ dan secara otomatis menyarankan untuk menugaskan tugas tersebut kepada pemimpin tim konten.

ClickUp AI Notetaker tidak hanya sekadar transkripsi. Alat ini mencatat poin-poin penting, mengidentifikasi keputusan dan tindakan yang harus dilakukan, dan bahkan dapat mengubahnya menjadi tugas bagi orang yang tepat—sehingga hasil rapat langsung diterapkan dalam eksekusi, bukan sekadar dokumentasi.

Buat daftar tindakan dan atur pengingat langsung dari catatan

Perangkat lunak ini juga kompatibel dengan platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, sehingga Anda dapat mencatat, merangkum, dan mengatur catatan di mana pun tim Anda mengadakan rapat.

Minta ClickUp Brain untuk menemukan catatan rapat sebelumnya atau detail proyek terkait secara instan

Setelah rapat, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, untuk mencari catatan rapat, tugas, dan dokumen sebelumnya secara instan menggunakan bahasa alami. Temukan dengan cepat keputusan, komitmen, atau konteks proyek yang sedang berjalan—tidak perlu lagi mencari-cari di folder atau menggulir tanpa henti.

Misalnya, jika seseorang mengacu pada keluhan pelanggan yang dibahas dua minggu lalu, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menemukan catatan terakhir di mana hal itu dibahas, atau mencari tugas yang dibuat untuk menyelesaikannya.

Tinjau catatan rapat yang dibuat oleh AI di ClickUp Docs

Hasil rapat dari AI Notetaker disimpan ke dalam ClickUp Docs pribadi. Anda dapat membuka dokumen tersebut, mengelompokkan item terkait, menandai rekan tim, menyesuaikan tanggal jatuh tempo, atau menghubungkan tugas ke Daftar dan Ruang Anda.

Misalnya, jika transkrip menyoroti ‘Jadwalkan pertemuan awal klien,’ Anda dapat memindahkan poin tersebut ke bagian dalam dokumen yang berjudul ‘Tugas Peluncuran Klien,’ menandai manajer klien di sebelahnya, dan memastikan poin tersebut terdaftar di bawah daftar ‘Proyek Klien’ Anda.

Tidak seperti alat rapat mandiri, ClickUp secara otomatis menghubungkan catatan rapat, tindakan yang harus dilakukan, dan tindak lanjut ke proyek, tugas, dan alur kerja yang sudah ada. Tidak perlu lagi menyalin catatan atau pengingat ke daftar tugas Anda—semuanya sudah terhubung dan dapat dilacak.

Sederhanakan sinkronisasi rutin dengan templat notulen rapat

Dapatkan templat gratis Jaga agar rapat Anda tetap terorganisir dengan Template Notulen Rapat ClickUp

Untuk mempermudah prosesnya, Template Catatan Rapat ClickUp menyediakan tata letak siap pakai yang dirancang khusus untuk rapat tim rutin. Template ini mencakup bagian-bagian untuk peserta, agenda, keputusan penting, dan tindakan yang harus dilakukan.

Misalnya, jika Anda mengadakan rapat sinkronisasi lintas fungsi dua mingguan, Anda dapat menduplikasi templat tersebut setiap kali dan mengisi pembaruan seiring berjalannya rapat. Setiap item yang Anda catat dapat ditautkan ke tugas atau ditugaskan kepada anggota tim, sehingga memudahkan pelacakan apa yang telah disepakati dan siapa yang bertanggung jawab atas apa.

Fitur terbaik ClickUp

Kelola seluruh hari Anda dari satu tempat: Sinkronkan rapat dan tugas di Sinkronkan rapat dan tugas di ClickUp Calendar , rencanakan jadwal Anda dengan efisien, dan dapatkan saran cerdas untuk tindak lanjut

Tulis lebih sedikit dan bertindak lebih cepat: Minta ClickUp Brain untuk merangkum tugas, mengisi deskripsi, dan menyusun draf pembaruan berdasarkan konteks rapat

Ikuti rapat tanpa perlu beralih aplikasi: Luncurkan panggilan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams dari mana saja di ruang kerja ClickUp Anda

Jaga agar percakapan tetap terkait dengan pekerjaan: Gunakan Gunakan ClickUp Chat untuk berbagi pembaruan, mengambil keputusan, dan berkolaborasi tanpa kehilangan konteks

Rekam dan bagikan konteks singkat: Rekam video layar singkat untuk panduan, pembaruan, atau tindak lanjut yang tidak memerlukan rapat penuh dengan Rekam video layar singkat untuk panduan, pembaruan, atau tindak lanjut yang tidak memerlukan rapat penuh dengan ClickUp Clips

Ubah rekaman menjadi transkrip yang dapat dicari: Biarkan ClickUp Brain mentranskrip Clips dan rekaman rapat sehingga Anda dapat meninjau kembali diskusi tanpa perlu menonton ulang

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran bisa cukup curam, terutama jika Anda baru mengenal hierarki tugas dan rangkaian fitur ClickUp

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.250 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.470+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan Reddit ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Sistem Docs mereka secara diam-diam telah menggantikan sebagian besar pekerjaan Google Docs kami. Segalanya berjalan lebih lancar ketika dokumentasi kami berada di tempat yang sama dengan proyek-proyek kami. […] Awalnya saya ragu-ragu tentang ClickUp Brain, karena tampak seperti tipu muslihat AI lainnya. Namun, fitur ini telah menyelamatkan saya dari beberapa tugas menulis yang membosankan, terutama ketika saya perlu merangkum email klien yang panjang atau memulai draf. Memang tidak sempurna, tetapi sangat membantu ketika saya sedang kewalahan. Fitur pencatat AI-nya benar-benar mengejutkan. Dulu kami sering kehilangan banyak poin tindakan setelah rapat, tapi sekarang fitur ini mencatat semuanya dan menugaskan tugas secara otomatis. Pelaksanaan tugas menjadi jauh lebih baik.

📮ClickUp Insight: Berdasarkan survei efektivitas rapat kami, 12% responden menganggap rapat terlalu ramai, 17% mengatakan rapat berlangsung terlalu lama, dan 10% berpendapat bahwa rapat sebagian besar tidak perlu. Dalam survei ClickUp lainnya, 70% responden mengaku bahwa mereka akan dengan senang hati mengirimkan wakil atau perwakilan ke rapat jika memungkinkan. AI Notetaker terintegrasi dari ClickUp dapat menjadi asisten rapat yang sempurna bagi Anda! Biarkan AI mencatat setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan sementara Anda fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Dengan ringkasan rapat otomatis dan pembuatan tugas yang dibantu oleh ClickUp Brain, Anda tidak akan pernah melewatkan informasi penting—bahkan saat Anda tidak dapat menghadiri rapat. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

2. Fellow (Terbaik untuk alur kerja rapat yang terstruktur)

via Fellow

Fellow dirancang untuk tim yang ingin menyelenggarakan rapat yang terorganisir dan produktif dari awal hingga akhir.

Yang membuatnya sangat berguna adalah kemampuannya untuk melacak tindakan yang harus dilakukan di berbagai rapat. Ketika seseorang berkomitmen untuk menyerahkan proposal anggaran pada hari Jumat, Fellow akan mengingatnya dan dapat mengirimkan pengingat yang ramah.

Anda juga dapat menggunakan AI untuk catatan rapat guna mengidentifikasi pola dalam kebiasaan rapat tim Anda, seperti diskusi mana yang sering memakan waktu lama atau keputusan mana yang memerlukan beberapa kali rapat untuk diselesaikan.

Fitur terbaik lainnya

Akses riwayat rapat tim Anda untuk melihat pola dalam topik diskusi, kecepatan pengambilan keputusan, dan tindak lanjut

Buat ruang persiapan bersama di mana peserta dapat menambahkan poin agenda rapat dan konteks sebelum Anda mulai berbicara

Hubungkan Fellow dengan alat yang sudah Anda miliki sehingga hasil rapat secara otomatis terintegrasi ke dalam sistem manajemen proyek dan komunikasi Anda

Keterbatasan lainnya

Antarmuka ini mungkin terasa membingungkan jika Anda lebih suka mencatat dengan cara yang sederhana; ada banyak fitur dan opsi yang perlu dijelajahi

Pilihan format untuk catatan lebih terbatas

Harga Fellow

Perorangan

Gratis

Solo: $29/bulan per pengguna

Perusahaan & Tim

Gratis

Team: $11/bulan per pengguna

Bisnis: $23/bulan per pengguna

Enterprise: $25/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan dari sesama pengguna

G2: 4,7/5 (2.210+ ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 35 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fellow?

Menurut salah satu pengulas Capterra:

Fellow adalah alat yang mudah digunakan dan sangat berguna yang harus dimiliki setiap manajer! Saya harus membagi waktu antara klien dan berbagai tugas, dan sangat membantu bahwa saya dapat mengakses semua tindakan yang harus dilakukan dan tugas saya di satu tempat. Saya juga sangat menyukai bagian catatan pribadi dan sering menggunakannya selama panggilan. Kemampuan untuk menyesuaikan alur (templat) juga merupakan keuntungan besar karena tidak semua rapat memiliki struktur yang sama.

3. Fireflies.ai (Terbaik untuk pencatatan percakapan yang akurat)

melalui Fireflies.ai

Fireflies.ai sangat ahli dalam satu hal: membuat transkrip AI yang akurat dari rapat Anda. Aplikasi ini bergabung dalam panggilan video Anda sebagai bot dan mencatat semua yang dibicarakan.

Perangkat lunak notulen rapat ini mampu menangani istilah teknis dengan baik setelah Anda melatihnya menggunakan istilah-istilah industri Anda. Perangkat lunak ini juga dapat secara otomatis membagikan catatan rapat kepada anggota tim tertentu berdasarkan siapa saja yang terlibat atau topik apa saja yang dibahas.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Gunakan Smart Search untuk mencari topik, tindakan yang harus dilakukan, atau kata kunci tertentu dalam transkrip, sehingga Anda dapat meninjau rapat berdurasi satu jam dalam waktu yang lebih singkat

Buat cuplikan audio yang dapat dibagikan dengan memotong momen-momen penting menjadi Soundbites agar mudah dibagikan kepada tim Anda

Ajukan pertanyaan secara real-time dengan asisten AI Ask Fred untuk menanyakan detail rapat atau membuat email dan konten tindak lanjut

Keterbatasan Fireflies.ai

Akurasi transkripsi menurun selama diskusi yang sangat teknis atau ketika banyak orang berbicara secara bersamaan

Fitur perekaman video terbatas, sehingga Anda kehilangan konteks visual yang mungkin penting

Mengolah rapat yang lebih lama bisa memakan waktu, sehingga menunda akses ke transkrip

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai?

Ulasan Capterra ini memberikan uraian yang bermanfaat:

Saya menemukan bahwa perangkat lunak ini mudah digunakan dan diakses. Catatan rapatnya sebagus yang dibuat oleh manusia, ditambah dengan fitur perekaman audio/video, transkripsi, dan beberapa fitur tambahan yang berguna.

💡 Tips Pro: Ya, bagian ‘🌀 Masih Belum Jelas’. Bagian ini memaksa tim untuk meninjau kembali topik yang belum terselesaikan, bukan berpura-pura seolah-olah topik tersebut tidak pernah ada.

4. Avoma (Terbaik untuk analisis percakapan penjualan)

via Avoma

Avoma dirancang khusus untuk tim penjualan yang ingin memahami apa yang terjadi dalam percakapan dengan prospek mereka. Selain transkripsi dasar, Avoma menganalisis tingkat keterlibatan, melacak penyebutan pesaing, dan mengidentifikasi pola yang menunjukkan apakah kesepakatan kemungkinan besar akan ditutup.

Generator notulen rapat berbasis AI menilai percakapan individu berdasarkan metrik seperti jumlah pertanyaan yang diajukan oleh calon pelanggan dan sentimen mereka secara keseluruhan.

Fitur terbaik Avoma

Buat dan bagikan cuplikan rapat dengan menandai momen-momen penting untuk diputar ulang dengan cepat atau berkolaborasi dengan tim Anda

Jadwalkan rapat dengan mudah menggunakan opsi penjadwalan 1:1, grup, atau bergiliran, ditambah pengingat otomatis untuk mengurangi ketidakhadiran

Latih tim secara efektif dengan penilaian panggilan berbasis AI, umpan balik yang dipersonalisasi, dan alat manajemen pipeline untuk meningkatkan penjualan

Keterbatasan Avoma

Biaya dapat menjadi mahal untuk tim penjualan yang lebih besar

Fitur-fiturnya berfokus pada penjualan, sehingga departemen lain mendapatkan manfaat yang terbatas

Keterbatasan integrasi dengan beberapa sistem CRM mengharuskan pengisian data secara manual

Harga Avoma

Startup: $29/bulan per perekam

Organization: $39/bulan per perekam

Enterprise: $39/bulan per perekam (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Avoma

G2: 4,6/5 (1.335+ ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Avoma?

Langsung dari ulasan G2 tentang perangkat lunak notulen rapat ini:

Bagian yang paling membantu dari avoma bagi saya adalah umpan balik setelah panggilan saya. Misalnya, seberapa banyak saya berbicara dibandingkan seberapa banyak klien berbicara selama panggilan. Saya cenderung berbicara terlalu banyak pada beberapa panggilan, jadi fitur ini memungkinkan saya untuk meninjau kembali panggilan tersebut dan melihat seberapa sering saya melakukannya. Hal ini memberi saya wawasan yang lebih dalam. Fitur lain yang saya gunakan untuk setiap panggilan adalah fitur skor. Fitur ini saja telah membantu meningkatkan kualitas panggilan saya.

5. tl;dv (Terbaik untuk momen rapat yang dapat dibagikan)

via tl;dv

tl;dv mengkhususkan diri dalam meringkas rekaman rapat yang panjang menjadi klip video singkat dan dapat dibagikan yang menyoroti poin-poin utama. Alih-alih meminta tim produk Anda menonton sesi umpan balik klien selama satu jam, Anda dapat mengirimkan kepada mereka klip berdurasi dua menit yang menampilkan reaksi nyata pelanggan terhadap demo fitur baru Anda.

Lebih baik lagi? Anda dapat membuat perpustakaan yang dapat dicari berisi umpan balik klien penting, demo produk, atau momen pelatihan yang dapat dijadikan referensi oleh tim Anda di kemudian hari.

tl;dv fitur terbaik

Jadwalkan laporan AI berkala untuk melacak tren, umpan balik pelanggan, atau penyebutan pesaing di seluruh rapat

Terjemahkan transkrip rapat ke lebih dari 40 bahasa, mendukung tim global dengan terjemahan akurat yang mengenali dialek.

Pantau seberapa baik tim Anda mengikuti panduan penjualan, dengan AI yang memberikan wawasan mengenai tingkat kepatuhan dan area yang memerlukan bimbingan

tl;dv batasan

Transkripsi mengalami kesulitan dalam menangani diskusi teknis yang kompleks dan memerlukan koreksi manual

Pemrosesan video bisa jadi lambat untuk rapat yang lebih lama, terutama jika koneksi internet lambat

Paket gratisnya secara signifikan membatasi jumlah rekaman dan fitur AI lanjutan

tl;dv harga

Gratis Selamanya

Pro: $29/bulan per pengguna

Bisnis: $65/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Ringkasan: Peringkat dan ulasan

G2: 4,7/5 (lebih dari 390 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang tl;dv?

Ulasan G2 ini menawarkan sudut pandang yang menarik:

Saya suka cara perangkat lunak ini mengidentifikasi topik-topik penting dan juga karena saya bisa langsung menyalin dan menempelkan (clipboard) transkripnya — tanpa perlu mengunduh apa pun. Email yang dikirimkan di akhir rapat cukup elegan (lebih baik daripada alternatif lain). Dalam paket bisnis, Anda juga dapat mengakses API-nya dan pratinjau MCP Server.

🧠 Fakta Menarik: Di Jepang, ada istilah untuk kelelahan akibat rapat. Istilah tersebut adalah kaigi-zumari (会議詰まり), yaitu stres akibat rapat yang berturut-turut.

6. Otter.ai (Terbaik untuk partisipasi rapat secara real-time)

melalui Otter.ai

Otter.ai mengubah rapat menjadi pengalaman kolaboratif di mana peserta dapat menyumbangkan catatan secara real-time. Perangkat lunak notulen rapat ini memungkinkan anggota tim untuk menambahkan komentar, menyoroti poin penting, dan menetapkan tugas tindak lanjut saat rapat berlangsung.

Kekurangannya? Terkadang rapat lebih berfokus pada pengeditan catatan daripada percakapan yang sebenarnya, yang bisa bermanfaat sekaligus mengganggu, tergantung pada fokus tim Anda.

Fitur terbaik Otter.ai

Akses teks langsung selama panggilan video yang membantu peserta mengikuti jalannya rapat dan memastikan aksesibilitas bagi mereka yang membutuhkan dukungan teks visual

Gunakan Otter AI Chat selama rapat untuk mengajukan pertanyaan tentang pembahasan, membuat daftar tindakan, atau membuat email tindak lanjut secara instan

Gunakan OtterPilot untuk menghadiri dan mentranskrip beberapa rapat secara bersamaan, memastikan tidak ada diskusi yang terlewatkan meskipun jadwal Anda padat

Keterbatasan Otter.ai

Tidak ada integrasi CRM, sehingga membatasi kegunaannya bagi tim penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien dibandingkan dengan alternatif Otter.ai

Pilihan format yang terbatas membuat sulit untuk membuat dokumen yang terlihat profesional

Masalah kualitas audio berdampak signifikan terhadap akurasi transkripsi

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,3/5 (lebih dari 290 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (95+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang pengalamannya dengan perangkat lunak notulen rapat ini:

Suka banget. Ini jadi andalan saya sehari-hari untuk rapat. Transkripnya memang perlu sedikit penyempurnaan setelah direkam untuk memperbaiki istilah teknis, ucapan yang tidak jelas, dan beberapa kesalahan pengucapan, tapi setelah saya lakukan itu, Otter bot sangat bagus. Saya minta dia merangkum hal-hal untuk saya, membuat draf email untuk tindak lanjut, bahkan menganalisis percakapan untuk hal-hal seperti akar masalah dan sebagainya.

🔍 Tahukah Anda? ‘Notulen disetujui sebagai telah dibaca’ adalah perlindungan hukum. Ungkapan yang sering Anda dengar dalam rapat formal itu? Ungkapan tersebut secara resmi melindungi organisasi dari klaim ketidakakuratan di kemudian hari. Jika Anda tidak memperbaikinya selama rapat, notulen tersebut tetap berlaku.

7. Fathom (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja CRM)

via Fathom

Fathom memecahkan masalah yang sering diabaikan oleh para tenaga penjualan: memperbarui CRM setelah rapat.

Anda pasti sudah familiar dengan rutinitas ini: ada panggilan dari klien, Anda berjanji pada diri sendiri akan mencatat detailnya nanti, lalu tiga minggu berlalu, dan Anda hampir tidak ingat apa yang dibahas. Fathom menangani bagian entri data yang membosankan secara otomatis. Aplikasi ini mendengarkan panggilan Anda, menentukan apa yang perlu ditambahkan ke CRM Anda, dan memasukkannya secara otomatis tanpa memerlukan input manual.

Fitur pengenalan cerdas dalam perangkat lunak pengubah suara menjadi teks ini bahkan dapat mendeteksi saat orang menyebut nama perusahaan atau kontak tertentu, serta menghubungkan semuanya dengan tepat.

Fitur terbaik Fathom

Mark menandai bagian penting secara langsung selama panggilan dan memungkinkan Fathom merekam kembali seluruh bagian percakapan tersebut sehingga Anda selalu mendapatkan konteks yang lengkap

Atur pemberitahuan kata kunci untuk menerima notifikasi saat topik tertentu disebutkan selama panggilan

Buat daftar putar dari cuplikan panggilan untuk orientasi anggota tim baru atau meninjau kesepakatan

Memahami batasan

Perangkat lunak ini tidak menyediakan wawasan rapat yang lebih mendalam, seperti analisis tren antar-panggilan, statistik waktu bicara, atau metrik sentimen

Ada laporan mengenai kegagalan perekaman atau keterlambatan notifikasi bergabungnya bot, terutama pada Teams

Harga Fathom

Gratis

Premium: $20/bulan per pengguna

Team: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $28/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fathom

G2: 5/5 (lebih dari 5.370 ulasan)

Capterra: 5/5 (790+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fathom?

Seorang pengguna Reddit mengatakannya seperti ini:

Sebagai agensi, kami sangat menyukai Fathom. Antarmukanya sangat sederhana, sehingga kami dapat dengan cepat membuat laporan tentang lalu lintas, konversi, atau perilaku pengguna tanpa harus menelusuri berbagai informasi yang berantakan. Selain itu, mudah untuk berbagi tautan dengan pekerja lepas sehingga tidak ada pekerjaan tambahan untuk membuat mereka memahami sistem.

8. Grain (Terbaik untuk mengekstrak wawasan pelanggan)

melalui Grain AI

Panggilan umpan balik pelanggan adalah sumber wawasan yang berharga, tetapi sebagian besar wawasan tersebut tetap tersembunyi dalam rekaman berdurasi satu jam yang tidak ada yang punya waktu untuk meninjaunya.

Grain berfungsi seperti alat penggalian wawasan Anda.

Perangkat lunak ini menghasilkan klip sorotan yang dapat dibagikan, yang menangkap momen-momen sempurna saat pelanggan menjelaskan dengan tepat apa yang mereka sukai atau benci tentang produk Anda. Klip-klip ini menjadi materi pelatihan bagi tenaga penjualan baru, bukti bagi tim produk, dan bahan pendukung untuk kampanye pemasaran.

Fitur terbaik Grain

Lacak rasio bicara-mendengarkan dan jadwal pembicara untuk memahami seberapa seimbang rapat Anda

Hapus kata-kata pengisi secara otomatis dan tambahkan istilah khusus untuk meningkatkan akurasi transkrip

Edit transkrip secara langsung, perbaiki label pembicara, tambahkan komentar, dan ubah teks menjadi video yang dapat dibagikan

Batasan Grain

Wawasan terbatas pada rapat individu; tidak ada agregasi atau analisis tren antar sesi

Paket Starter dibatasi hingga 20 rapat per bulan; jika melebihi batas tersebut, Anda harus melakukan upgrade

Beberapa pengguna melaporkan adanya masalah teknis pada undangan rapat dan fitur pencatatan manual yang terbatas di luar Zoom

Harga biji-bijian

Gratis

Paket Pemula: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Grain

G2: 4,6/5 (295+ ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grain?

Menurut salah satu ulasan di G2:

Saya suka betapa mudahnya Grain digunakan dan betapa fleksibelnya. Aplikasinya cukup sederhana sehingga siapa pun bisa menggunakannya, tetapi juga memiliki banyak fitur canggih untuk pengguna yang lebih berpengalaman

🧠 Fakta Menarik: Para senator Romawi kuno menyimpan ‘acta diurna’, notulen publik pertama. Diterjemahkan sebagai ‘tindakan harian’, catatan-catatan ini dipasang di ruang publik pada batu atau logam.

9. Jamie (Pilihan terbaik untuk tim yang mengutamakan privasi)

via Jamie

Sementara perangkat lunak notulen rapat lainnya mengirimkan percakapan Anda ke cloud untuk diproses, Jamie menangani semuanya secara lokal di perangkat Anda. Hal ini menjadikannya pilihan yang sempurna bagi tim yang menangani informasi sensitif, diskusi hukum, atau hal apa pun yang dapat membuat tim kepatuhan Anda merasa cemas.

Tidak ada bot yang ikut dalam panggilan atau data yang dikirim ke server yang tidak jelas.

Apa komprominya? Anda akan kehilangan beberapa fitur kolaborasi dan integrasi yang membuat alat rapat berbasis AI lainnya begitu praktis.

Fitur terbaik Jamie

Ajukan pertanyaan kepada Jamie kapan saja menggunakan Sidebar Asisten Eksekutif (Ctrl/Command + J) untuk mendapatkan jawaban atau keputusan sebelumnya dari riwayat rapat Anda secara instan

Rekam konten layar seperti slide atau grafik secara otomatis dari panggilan virtual untuk memperkaya transkrip dan ringkasan Anda

Identifikasi dan ingat siapa saja yang berbicara dari waktu ke waktu, lalu gunakan informasi tersebut untuk secara otomatis menandai siapa yang mengatakan apa demi kejelasan dan akuntabilitas yang lebih baik

Batasan Jamie

Pemrosesan lokal mungkin memengaruhi kinerja pada perangkat lama atau selama rapat yang sangat lama

Tidak terintegrasi dengan alat produktivitas, sistem CRM, atau platform manajemen proyek

Fiturnya yang lebih terbatas mungkin tidak memuaskan tim yang membutuhkan analisis lanjutan atau alur kerja otomatis

Harga Jamie

Gratis

Keunggulan: Harga dapat disesuaikan

Plus: Harga khusus

Tim: Harga khusus

Eksekutif: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jamie

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jamie?

Sebuah ulasan di G2 mengatakannya seperti ini:

Salah satu hal yang benar-benar menonjol bagi saya tentang Jamie adalah bahwa aplikasi ini tidak mengandalkan bot untuk bergabung dalam panggilan saya. Mengingat seberapa sering saya berpindah-pindah antara platform rapat yang berbeda, kemampuan Jamie untuk bekerja dengan lancar tanpa perlu plugin merupakan nilai tambah yang besar. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa bahkan selama rapat tatap muka dengan klien, Jamie selalu siap membantu.

🔍 Tahukah Anda? Tim di perusahaan seperti Amazon terkadang mengadakan rapat diam, di mana peserta membaca dokumen yang telah disiapkan sebelumnya selama 20 menit pertama. Dokumen tersebut kemudian berfungsi ganda sebagai briefing dan notulen rapat.

10. MeetGeek (Terbaik untuk analisis kinerja rapat)

melalui MeetGeek

MeetGeek memberikan gambaran jelas tentang cara tim Anda berkomunikasi. Alat ini melacak waktu bicara, durasi rapat, dan tren keterlibatan, serta secara otomatis menyoroti saat diskusi menghasilkan keputusan atau tindakan yang harus dilakukan.

Beberapa tim menyukai pendekatan berbasis data ini untuk meningkatkan komunikasi, sementara yang lain merasa bahwa analisis yang terus-menerus membuat rapat terasa kaku. Pendekatan ini jelas cocok untuk tim yang ingin mengoptimalkan kolaborasi mereka berdasarkan angka-angka konkret, bukan sekadar insting.

Fitur terbaik MeetGeek

Hasilkan wawasan kecerdasan percakapan yang mengidentifikasi pola komunikasi dan menyarankan perbaikan spesifik

Buat dasbor analitik khusus yang memantau tren kinerja rapat dari waktu ke waktu

Akses laporan umpan balik otomatis yang mengevaluasi kualitas rapat berdasarkan tingkat keterlibatan, kecepatan pengambilan keputusan, dan tingkat tindak lanjut

Keterbatasan MeetGeek

Pengguna mengalami masalah rekaman yang terputus serta dukungan yang terlambat atau tidak responsif

Otentikasi terbatas pada akun eksternal (Google/Microsoft), tidak seperti alternatif MeetGeek

Harga mungkin tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan bagi tim kecil yang hanya membutuhkan catatan rapat dasar

Harga MeetGeek

Gratis

Pro: $19/bulan per pengguna

Bisnis: $39/bulan per pengguna

Enterprise: $59/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan MeetGeek

G2: 4,6/5 (lebih dari 450 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetGeek?

Seorang pengguna Reddit membagikan umpan balik ini:

Jika Anda menginginkan alat yang merangkum dan membuat notulen rapat yang mencatat detail paling relevan dari rapat Anda, cobalah MeetGeek. Alat ini bahkan memungkinkan Anda menyesuaikan templat untuk menghasilkan notulen rapat yang mencatat informasi spesifik sesuai kebutuhan Anda. Kemudian, Anda dapat dengan mudah mencari kata kunci untuk menemukannya atau menyinkronkannya secara otomatis ke alat lain yang Anda gunakan (mis. Notion, Slack, dll)

11. Sembly (Terbaik untuk pengelolaan tugas otomatis)

melalui Sembly AI

Sembly unggul dalam menangkap komitmen lisan selama rapat dan mengubahnya menjadi tugas nyata di sistem manajemen proyek Anda. Ketika seseorang mengatakan, ‘Saya akan menindaklanjuti dengan klien mengenai harga minggu depan,’ perangkat lunak notulen rapat ini mengidentifikasi hal tersebut sebagai komitmen dan membuatnya dapat dilacak.

Perangkat lunak ini ternyata sangat baik dalam membedakan antara pernyataan santai dan komitmen yang sebenarnya.

Fitur kecerdasan buatan berbasis percakapan memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentang rapat-rapat sebelumnya, yang sangat berguna saat Anda perlu mengingat keputusan yang diambil tiga bulan lalu tetapi tidak dapat menemukan catatan yang tepat.

Fitur terbaik Sembly

Hubungkan hasil rapat secara langsung ke alur kerja proyek yang sudah ada sehingga keputusan dan komitmen segera menjadi tindakan yang harus dilakukan

Buat ringkasan rapat yang cerdas yang berfokus secara khusus pada wawasan yang dapat ditindaklanjuti, langkah selanjutnya, dan keputusan

Atur sistem pengingat otomatis yang memberi tahu anggota tim tentang tenggat waktu yang akan datang dan komitmen yang belum diselesaikan yang disebutkan selama panggilan

Keterbatasan Sembly

Otomatisasi tugas dapat menyebabkan entri ganda jika tidak dikonfigurasi dengan benar pada sistem yang sudah ada

Kustomisasi terbatas untuk pembuatan alur kerja otomatis

Gangguan sinkronisasi kalender yang sesekali terjadi menyebabkan Sembly melewatkan rapat sepenuhnya

Harga Sembly

Gratis

Profesional: $15/bulan

Team: $29/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sembly

G2: 4,6/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Sembly?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna Reddit tentang perangkat lunak notulen rapat ini:

Sembly membuat catatan rapat, tugas, dan poin-poin penting serta memungkinkan saya meninjau kembali transkripnya. Sebelumnya saya kesulitan, dan ini membuat saya bisa bernapas lega. Tambahan: panggilan status mingguan dibatasi hingga 3 hari seminggu, terkadang 4 jika tidak ada pilihan lain. Pertemuan satu lawan satu pada hari Jumat dan rapat darurat. Hari Jumat digunakan untuk mengejar ketertinggalan.

🔍 Tahukah Anda? Robert’s Rules of Order menjadikan notulen rapat sebagai sebuah seni. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, aturan-aturan ini masih digunakan hingga kini oleh dewan direksi, organisasi nirlaba, dan pemerintah. Aturan tersebut menjelaskan secara rinci cara menyusun notulen, termasuk kapan kata ‘Motion’ harus ditulis dengan huruf kapital.

12. MeetingKing (Terbaik untuk standar dokumentasi formal)

melalui MeetingKing

MeetingKing menghasilkan notulen rapat yang akan membuat departemen hukum Anda bangga—dengan format yang tepat, daftar peserta resmi, keputusan yang didokumentasikan dengan jelas, serta semua detail administratif yang dibutuhkan dalam rapat dewan direksi dan audit kepatuhan.

Perangkat lunak ini dirancang untuk organisasi di mana ‘catatan informal’ tidak cukup dan segala sesuatu harus didokumentasikan sesuai standar tertentu. Sangat cocok untuk lingkungan formal, tetapi mungkin berlebihan jika rapat tim Anda melibatkan pizza dan pemecahan masalah yang santai.

Fitur terbaik MeetingKing

Gunakan templat pencatatan yang sudah disiapkan dan dirancang untuk berbagai jenis rapat guna memastikan dokumentasi yang konsisten

Terapkan proses persetujuan yang memungkinkan peserta yang ditunjuk untuk meninjau, mengedit, dan memvalidasi notulen rapat

Simpan riwayat rapat yang lengkap dengan catatan terperinci yang mendukung persyaratan audit dan kewajiban penyimpanan catatan

Buat daftar peserta, catatan keputusan, dan ringkasan tindakan yang harus dilakukan untuk proses formal dan kepatuhan terhadap peraturan

Keterbatasan MeetingKing

Beberapa pengguna mencatat bahwa mengatur rapat bisa menjadi proses yang memakan waktu dan melelahkan

Beberapa pengguna melaporkan masalah teknis seperti jendela pop-up yang tidak terbuka saat menambahkan label atau sumber daya, atau gangguan kecil pada antarmuka pengguna

Platform ini tidak dilengkapi dengan fitur-fitur tingkat perusahaan seperti single sign-on (SSO), izin pengguna, atau API pengembang

Harga MeetingKing

Tersedia uji coba gratis

Pro Single: $9,95/bulan

Pro Small: $39,95/bulan (untuk lima pengguna)

Pro Medium: $64,95/bulan (untuk 10 pengguna)

Pro Large: $124,95/bulan (untuk 25 pengguna)

Peringkat dan ulasan MeetingKing

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MeetingKing?

Cuplikan singkat dari ulasan G2 tentang perangkat lunak notulen rapat ini:

Faktanya, perangkat lunak ini mengotomatiskan proses pencatatan dan penulisan notulen rapat yang secara tepat merangkum bagian-bagian terpenting dari pekerjaan saya. Hal ini mengurangi kerumitan sehari-hari saya dalam menyusun agenda, dan layanan dukungan pelanggannya cepat serta mudah; cukup tambahkan aplikasi ini ke akun Workspace atau di dalam rapat, dan aplikasi ini akan mengurus sisanya [sic]

Tambahkan ClickUp ke Rapat Anda

Anda tidak perlu repot mencari catatan, menulis ulang poin tindakan, atau mengutak-atik tiga alat hanya untuk mengingat apa yang telah diputuskan dalam rapat. Itulah yang seharusnya ditangani oleh perangkat lunak notulen rapat tanpa menambah beban kerja Anda.

ClickUp menganggap hal itu serius.

Perangkat lunak ini merekam rapat Anda, mentranskripsikannya, merangkum hal-hal penting, dan menghubungkan tugas-tugas ke alur kerja Anda. Anda mendapatkan catatan yang rapi, akuntabilitas, dan semua hal terhubung kembali ke proyek Anda tanpa perlu berpindah-pindah tab.

Daftar di ClickUp sekarang juga!