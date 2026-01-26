10 Alat Organisasi & Manajemen ADHD Terbaik untuk Orang Dewasa pada Tahun 2026

Pernyataan Penolakan: Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai alat dan strategi produktivitas. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis profesional, diagnosis, atau pengobatan untuk ADHD atau kondisi kesehatan lainnya.

Menemukan alat yang tepat untuk membantu mengelola gangguan defisit perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) pada orang dewasa dapat menjadi salah satu dari banyak strategi penyesuaian untuk mengatur tugas-tugas penting dan meningkatkan produktivitas. Dan bagi mereka yang memiliki ADHD, pengorganisasian dan produktivitas bukanlah hal yang mudah.

Faktanya, organisasi CHADD menyatakan bahwa gejala ADHD pada orang dewasa membawa tantangan dalam mengelola proyek-proyek kompleks dan jangka panjang dalam kehidupan profesional mereka. Proyek-proyek besar tidak hanya menuntut Anda untuk tetap terorganisir, tetapi juga mahir dalam berkomunikasi, melacak berbagai tugas, dan mengelola waktu.

Namun, hal itu tidak seharusnya menghalangi mereka yang memiliki ADHD untuk berprestasi dalam karier mereka. Ada banyak kebiasaan baik dan alat yang hebat yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Itulah mengapa kami menyusun daftar 10 aplikasi terbaik untuk ADHD bagi orang dewasa pada tahun 2024.

Mulai dari manajemen tugas hingga manajemen proyek, serta pelacakan waktu hingga pencatatan, kami siap membantu Anda.

Alat bantu ADHD terbaik harus dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam rutinitas Anda, sehingga meningkatkan kualitas hidup sehari-hari tanpa menambah beban.

Alat-alat ini harus intuitif, dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda, dan menawarkan fitur-fitur yang mengatasi tantangan umum ADHD seperti manajemen proyek, manajemen waktu, pengorganisasian, dan konsentrasi.

Banyak dari alat bantu ADHD ini hadir dalam bentuk aplikasi praktis yang dapat Anda akses melalui ponsel atau komputer, sehingga Anda selalu memiliki bantuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di ujung jari Anda.

Di dunia yang semakin digital ini, mencari alat yang tepat bisa jadi membingungkan. Berikut adalah pilihan terbaik kami untuk alat-alat ADHD terbaik yang dapat membantu Anda tetap fokus, terorganisir, dan efisien.

Kelola Tugas di ClickUp Ubah komentar menjadi tugas ClickUp atau alokasikan ke anggota tim

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang komprehensif yang dapat membantu individu dengan ADHD tetap terorganisir. Aplikasi ini lebih dari sekadar aplikasi daftar tugas; aplikasi ini mengintegrasikan manajemen tugas, kolaborasi dokumen, pelacakan tujuan, dan manajemen waktu dalam satu platform.

Hal ini memastikan semua informasi yang diperlukan terkonsolidasi di satu tempat, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban kognitif akibat berpindah-pindah antar aplikasi. Fitur-fiturnya yang tangguh dan antarmuka yang intuitif menjadikannya salah satu alat organisasi ADHD terbaik untuk orang dewasa, dan salah satu aplikasi organisasi terbaik, tanpa terkecuali.

Dengan ClickUp, Anda dapat menggunakan fitur Notes sebagai catatan tempel langsung di platform. Atau Anda dapat memprioritaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memvisualisasikan alur kerja Anda melalui diagram Gantt, tampilan Daftar, atau tampilan Papan, tergantung mana yang paling sesuai untuk Anda.

Antarmuka ClickUp yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda menyesuaikan alat ini agar lebih sesuai dengan gaya kerja dan preferensi Anda, bukan sebaliknya.

Dengan beragam fiturnya, ClickUp bukan sekadar alat organisasi; ia dapat menjadi bagian penting dari trik produktivitas harian Anda untuk tetap fokus.

Jadi, baik Anda ingin memperbarui teknik manajemen waktu Anda atau sekadar membutuhkan pengaturan meja kerja yang lebih baik, ClickUp dapat membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan produktif.

Fitur terbaik ClickUp

Integrasi yang mulus dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan alat

Fitur pengelolaan tugas, dokumen, dan proyek yang lengkap

Otomatisasi tugas rutin untuk meningkatkan produktivitas

Manajemen beban kerja dan antarmuka yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda

Template ADHD siap pakai seperti template daftar tugas untuk mengelola tugas dan menyelesaikan pekerjaan

Keterbatasan ClickUp

Karena fiturnya yang sangat lengkap, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan alat ini

Fungsi lengkap tidak tersedia saat offline

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Enterprise : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

2. Brain Focus

Brain Focus adalah aplikasi manajemen waktu yang menggunakan Teknik Pomodoro, yang mendorong pengguna untuk fokus pada tugas-tugas dalam interval waktu singkat yang telah ditentukan dengan jeda di antaranya.

Teknik manajemen beban kerja ini dapat sangat efektif bagi individu dengan ADHD, karena dapat mengurangi rasa kewalahan akibat tugas-tugas besar dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

Aplikasi ini memungkinkan pengelompokan tugas, dan antarmukanya sederhana, sehingga meminimalkan hambatan saat mengatur tugas-tugas Anda.

Fokusnya pada penetapan prioritas dan penjadwalan tugas menjadikannya alat yang berguna bagi mereka yang kesulitan mengatasi penundaan atau merasa kewalahan karena terlalu banyak tugas.

Fitur terbaik Brain Focus

Durasi kerja dan istirahat yang dapat disesuaikan agar aplikasi ini sesuai dengan gaya kerja dan strategi komunikasi Anda

Opsi untuk menjeda dan melanjutkan sesi, sehingga dapat menyesuaikan dengan gangguan yang tidak terduga

Kemampuan untuk menonaktifkan Wi-Fi dan suara selama sesi kerja, meminimalkan gangguan digital untuk menjaga fokus

Antarmuka yang intuitif yang memudahkan pengguna untuk menavigasi dan melacak kemajuan mereka dari waktu ke waktu

Keterbatasan Brain Focus

Kurangnya integrasi dengan aplikasi produktivitas lain dapat mengakibatkan kebutuhan untuk mentransfer data secara manual

Antarmuka aplikasi ini, meskipun sederhana, mungkin terasa terlalu sederhana bagi sebagian pengguna, karena kurang memiliki estetika yang canggih seperti beberapa aplikasi lain

Harga Brain Focus

Gratis

Peringkat dan ulasan Brain Focus

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Mint

Mint adalah aplikasi pengelolaan keuangan yang memungkinkan Anda melacak, membuat anggaran, dan mengelola uang Anda di satu tempat.

Bagi orang dewasa dengan ADHD yang kesulitan mengelola keuangan, Mint menawarkan solusi untuk membantu Anda tetap mengontrol keuangan Anda.

Aplikasi ini mengumpulkan semua informasi keuangan Anda, mulai dari rekening bank, kartu kredit, hingga tagihan, dan menampilkannya dalam format yang mudah dipahami. Aplikasi ini juga memberikan peringatan untuk transaksi yang mencurigakan, mengirimkan pengingat pembayaran untuk membantu menghindari denda keterlambatan, dan bahkan memberikan tips untuk mengurangi biaya serta menghemat uang.

Fitur terbaik Mint

Sinkronisasi otomatis dengan berbagai lembaga keuangan untuk pemantauan real-time atas pengeluaran, tabungan, dan kesehatan keuangan secara keseluruhan

Wawasan mendalam tentang kebiasaan belanja, membantu pengguna mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan tips untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik

Fitur pelacakan tagihan dan pengingat membantu mencegah keterlambatan pembayaran serta dampak negatif potensial terhadap skor kredit

Keterbatasan Mint

Beberapa pengguna melaporkan masalah sinkronisasi dengan lembaga keuangan tertentu

Sistem kategorisasi transaksi otomatis aplikasi ini terkadang salah mengkategorikan pembelian, sehingga memerlukan koreksi manual

Harga Mint

Gratis

Premium: $4,99/bulan

Peringkat dan ulasan Mint

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

4. Remember the Milk

Remember the Milk adalah daftar tugas cerdas dan alat manajemen tugas yang menyederhanakan proses manajemen waktu dan menjaga keteraturan sehingga Anda dapat menjadi lebih produktif.

Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat daftar tugas ADHD, menetapkan tanggal jatuh tempo, menugaskan tugas kepada orang lain, dan bahkan melampirkan file atau catatan ke tugas. Anda juga dapat memprioritaskan tugas, yang membantu menentukan urutan penyelesaiannya.

Remember the Milk juga dilengkapi dengan pengingat terintegrasi, sehingga Anda tidak akan pernah lupa tugas atau melewatkan tenggat waktu lagi.

Alat ini sangat cocok untuk orang dewasa dengan ADHD karena membantu meringankan beban mental mereka dalam mengingat tugas-tugas.

Fitur terbaik Remember the Milk

Fitur Smart Add memungkinkan pengguna menambahkan tugas dengan cepat dan efisien, menggunakan singkatan untuk menetapkan tanggal jatuh tempo, prioritas, frekuensi pengulangan, dan lainnya

Fitur berbagi untuk tugas dan daftar, sehingga kerja sama tim atau pengelolaan tugas rumah tangga menjadi lebih efisien

Integrasi yang komprehensif dengan berbagai aplikasi, memungkinkan pengguna mengelola tugas di mana pun mereka berada tanpa perlu berpindah antar aplikasi

Keterbatasan Remember the Milk

Beberapa fitur lanjutan, seperti berbagi tanpa batas, lampiran file, dan label warna, hanya tersedia di versi Pro

Beberapa pengguna mungkin merasa antarmuka pengguna sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi yang lebih modern dan menarik secara visual

Harga Remember the Milk

Gratis

Pro: $39,99/tahun

Peringkat dan ulasan Remember the Milk

G2 : 4,4/5 (lebih dari 10 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 50 ulasan)

5. Google Tasks

Google Tasks adalah alat manajemen tugas yang terintegrasi dengan mulus ke dalam rangkaian produk Google, seperti Gmail dan Google Calendar, sehingga memberikan lingkungan yang konsisten dan familiar bagi pengguna.

Alat ini memungkinkan Anda membuat tugas langsung dari kotak masuk Gmail Anda, sehingga memudahkan proses mencatat tugas dari email. Selain itu, Google Tasks memungkinkan pembuatan subtugas untuk membantu membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

Tugas-tugas Anda akan disinkronkan di semua perangkat, sehingga memudahkan Anda untuk memeriksa daftar tugas dari mana saja.

Namun, ini adalah alat yang relatif sederhana, dan meskipun itu berarti mudah digunakan, alat ini mungkin juga tidak memiliki beberapa fitur yang terdapat pada alat manajemen tugas yang lebih kompleks.

Fitur terbaik Google Tasks

Integrasi yang mudah dengan Gmail dan Google Calendar memungkinkan peralihan yang lancar antara tugas, email, dan penjadwalan

Tugas dapat dibuat langsung dari email, sehingga membantu alur kerja yang efisien

Memungkinkan pembuatan subtugas, sehingga memudahkan pemecahan tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola

Keterbatasan Google Tasks

Alat ini tidak memiliki beberapa fitur manajemen tugas yang lebih kompleks yang terdapat pada alat lain

Tidak ada pengingat atau notifikasi bawaan untuk tugas yang jatuh tempo

Harga Google Tasks

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Tasks

G2 : 4,2/5 (lebih dari 10 ulasan)

Capterra: N/A

6. Evernote

Evernote adalah alat pencatat yang sangat berguna yang memungkinkan Anda menyimpan semua catatan, ide, dan daftar tugas di satu tempat.

Selain catatan teks sederhana, Evernote memungkinkan Anda menambahkan gambar, halaman web, dan bahkan memo audio ke catatan Anda, memastikan Anda dapat mencatat informasi dalam format terbaik. Alat ini memiliki fitur pencarian yang kuat, yang dapat mengenali teks bahkan di dalam gambar.

Kemampuan Evernote untuk menyinkronkan data di semua perangkat berarti catatan Anda selalu tersedia di ujung jari Anda, baik di komputer desktop, tablet, maupun smartphone.

Bagi orang dengan ADHD, fleksibilitas dan fitur lengkap Evernote dapat menjadi solusi revolusioner dalam mencatat dan mengatur pikiran.

Fitur terbaik Evernote

Fitur pencatatan multimedia yang lengkap, mencakup teks, gambar, audio, dan potongan web

Fungsi pencarian yang kuat yang bahkan dapat mengenali teks dalam gambar

Sinkronisasi di semua perangkat Anda, memastikan catatan Anda dapat diakses di mana pun Anda berada

Keterbatasan Evernote

Versi gratisnya memiliki beberapa batasan penggunaan, termasuk jumlah konten baru yang dapat Anda tambahkan setiap bulan

Antarmuka ini bisa terasa membingungkan bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga Evernote

Gratis

Pribadi : $14,99/bulan

Profesional: $17,99/bulan

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4,4/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

7. ScheduleOnce

ScheduleOnce adalah aplikasi manajemen waktu dan penjadwalan yang memudahkan pengaturan janji temu, rapat, dan panggilan.

Alat ini memungkinkan penjadwalan baik secara satu lawan satu maupun berkelompok, dan terintegrasi dengan aplikasi kalender utama seperti Google Calendar, Outlook, dan iCloud.

Dengan mengotomatiskan proses penjadwalan, ScheduleOnce menghemat waktu Anda dan mengurangi potensi kesalahan atau pemesanan ganda.

Dengan fitur deteksi zona waktu otomatis, alat ini memastikan Anda dan kontak Anda selalu sejalan mengenai waktu pelaksanaan rapat, terlepas dari lokasi masing-masing.

Fitur terbaik ScheduleOnce

Memungkinkan penjadwalan baik secara individu maupun kelompok

Terintegrasi dengan aplikasi kalender utama, sehingga semua janji temu Anda tersimpan di satu tempat

Mengotomatiskan seluruh proses penjadwalan, sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda

Batasan ScheduleOnce

Lebih mahal daripada alat penjadwalan lainnya

Bagi pengguna baru, fitur-fiturnya yang lengkap bisa terasa membingungkan

Harga ScheduleOnce

Starter : Gratis

Growth : $10/bulan

Perusahaan: Hubungi ScheduleOnce untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan ScheduleOnce

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. SimpleMind

SimpleMind adalah alat pemetaan pikiran yang memungkinkan Anda mengatur pikiran secara visual. Peta pikiran dapat sangat efektif bagi orang dengan ADHD, karena memungkinkan cara mencatat ide yang lebih fleksibel dan kreatif dibandingkan dengan catatan linier tradisional.

Dengan SimpleMind, Anda dapat membuat peta pikiran di kanvas tak terbatas, sehingga Anda tidak akan kehabisan ruang.

Alat ini memungkinkan Anda menyesuaikan peta pikiran Anda dengan warna, gaya, dan gambar, sehingga peta Anda menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

Selain itu, peta pikiran Anda dapat diakses dari perangkat apa pun, sehingga memudahkan Anda untuk meninjau dan mengedit peta pikiran tersebut di mana pun Anda berada.

Fitur terbaik SimpleMind

Kanvas tak terbatas memungkinkan pemetaan pikiran tanpa batas tanpa batasan ruang

Sesuaikan peta pikiran dengan gaya, warna, dan gambar untuk membuat konten yang menarik secara visual

Sinkronisasi lintas platform memungkinkan akses ke peta pikiran dari perangkat apa pun

Keterbatasan SimpleMind

Versi gratisnya agak terbatas, dengan fitur-fitur yang lebih canggih hanya tersedia di versi berbayar

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka aplikasi ini awalnya agak sulit dinavigasi

Harga SimpleMind

Gratis

Pro: Hubungi SimpleMind untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan SimpleMind

G2 : 4,5/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

9. 24me

24me adalah aplikasi asisten pribadi yang menggabungkan kalender elektronik, tugas, catatan, dan akun pribadi Anda dalam satu tempat.

Dengan pengingat otomatis untuk tugas-tugas seperti membayar tagihan atau mengingat janji temu, 24me memastikan Anda tidak pernah melewatkan tenggat waktu penting. Coba lihat apakah tumpukan catatan tempel dan kalender kertas bisa melakukan itu!

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan alat manajemen waktu seperti fitur ‘pemberitahuan cerdas’ yang menghitung waktu perjalanan ke janji temu berikutnya dan akan secara otomatis mengatur pengingat saat waktunya untuk berangkat. Hal ini dapat sangat membantu bagi orang dengan ADHD, karena mengurangi beban mengingat dan merencanakan dari pundak mereka.

Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai asisten digital, sehingga memudahkan pengelolaan tugas dan janji temu Anda.

Fitur terbaik 24me

Penggabungan kalender, tugas, dan catatan memungkinkan pengguna melihat semua kewajiban mereka di satu tempat

Penyelesaian tugas otomatis untuk tugas-tugas tertentu, seperti pembayaran tagihan dan pengiriman hadiah

Menyediakan fitur input suara untuk menambahkan tugas dan catatan, memberikan kemudahan bagi pengguna yang lebih suka berbicara daripada mengetik

Keterbatasan 24me

Masalah sinkronisasi telah dilaporkan saat mengintegrasikan dengan aplikasi tertentu lainnya

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka pengguna aplikasi ini bisa lebih intuitif

Harga 24me

Gratis

Pro: $5,99/bulan

Peringkat dan ulasan 24me

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Cozi

Cozi adalah aplikasi pengatur keluarga yang dirancang untuk menyimpan jadwal, tugas, dan daftar pekerjaan keluarga Anda di satu tempat. Aplikasi perencana tugas ini dilengkapi dengan kalender keluarga bersama, di mana anggota keluarga dapat menambahkan janji temu dan acara mereka, sehingga memudahkan untuk melihat siapa yang melakukan apa dan kapan.

Cozi juga memungkinkan Anda membuat dan mengelola tugas serta daftar belanja yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Aplikasi ini mengirimkan pengingat untuk acara atau tugas yang akan datang, memastikan semua orang berada di halaman yang sama.

Bagi orang dengan ADHD yang mengelola tanggung jawab keluarga, Cozi dapat menjadi alat organisasi yang sangat berguna untuk tetap terkoordinasi.

Fitur terbaik Cozi

Kalender keluarga bersama memungkinkan semua anggota keluarga melihat siapa yang memiliki kegiatan apa dan kapan

Termasuk daftar tugas bersama, sehingga semua orang dapat melihat tugas apa saja yang perlu diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab atasnya

Cozi juga dilengkapi dengan daftar belanja bersama, yang diperbarui secara real-time saat anggota keluarga menandai barang yang sudah dibeli

Keterbatasan Cozi

Fitur-fitur tertentu, seperti tampilan kalender bulanan dan pengalaman bebas iklan, hanya tersedia di versi berbayar

Beberapa pengguna merasa antarmukanya agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan aplikasi modern lainnya

Harga Cozi

Gratis

Cozi Gold: $29,99/tahun

Peringkat dan ulasan Cozi

G2 : N/A

Capterra: N/A

Tetap Fokus di Tempat Kerja dengan Alat Manajemen ADHD

Mengelola gangguan defisit perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) bisa menjadi tantangan, tetapi Anda dapat mengubah tantangan tersebut menjadi kekuatan dengan alat yang tepat. Setiap alat organisasi untuk ADHD yang telah kita bahas menawarkan fitur unik.

Baik untuk membantu mengelola tugas, mengatur pikiran, menjadwalkan janji temu, atau mencatat detail penting dengan catatan tempel digital, semuanya tersedia untuk Anda. Namun ingat, kunci keberhasilan dalam mengatur diri bukanlah dengan menggunakan semua alat digital ini sekaligus. Sebaliknya, temukan alat yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Tujuannya adalah untuk menyederhanakan hidup Anda, bukan membuatnya semakin rumit, jadi luangkan waktu untuk menjelajahi opsi-opsi ini dan lihat mana yang paling cocok untuk Anda. Dan ingat, setiap orang berbeda—apa yang paling cocok untuk satu orang mungkin tidak sama dengan yang lain.

Yang terpenting adalah menemukan apa yang membantu Anda merasa paling terorganisir dan produktif.

Jangan lupa untuk mencoba Tampilan Kalender ClickUp dalam upaya Anda mencapai keahlian organisasi. Fitur ini memberikan gambaran menyeluruh tentang semua tugas Anda beserta tenggat waktunya dalam format yang intuitif secara visual.

Ini adalah terobosan bagi para pemikir visual dan sangat berguna bagi mereka yang harus menangani banyak tugas dan tenggat waktu. Selain itu, jelajahi ClickUp Docs untuk cara yang efisien dalam membuat, berbagi, dan berkolaborasi pada dokumen di ruang kerja Anda.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat catatan, menugaskan pekerjaan, dan mengedit daftar tugas secara kolaboratif, menjadikannya alat yang serbaguna untuk proyek pribadi maupun tim. Bagi orang dengan ADHD, menemukan alat yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka.

Jadi, tunggu apa lagi?

Mulailah menjelajahi alat-alat ini hari ini dan temukan manfaat dari kehidupan yang terorganisir dengan baik.