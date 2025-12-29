10+ Template Matriks Prioritas Proyek Gratis untuk Tahun 2026

Pernahkah Anda merasa tugas-tugas Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas jam sibuk? Tanpa prioritas yang jelas, tenggat waktu yang mendekat dan klien yang menuntut dapat dengan cepat mengubah alur kerja Anda menjadi kekacauan.

Gunakan templat prioritas ClickUp gratis ini untuk mengatur tugas berdasarkan tingkat urgensi, menyelaraskan upaya tim Anda, dan mulai menjadi lebih produktif hari ini.

Apa itu Template Matriks Prioritas?

Template Matriks Prioritas adalah kerangka kerja siap pakai yang membantu mengorganisir tugas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak bisnis. Dengan menggunakan template prioritas, tugas-tugas Anda akan tersusun dengan jelas, sehingga tim Anda dapat bekerja lebih cepat dan lebih percaya diri.

Anda akan tahu persis tugas apa saja yang perlu diselesaikan, kapan tenggat waktunya, dan mengapa tugas-tugas tersebut penting, sehingga semua orang tetap selaras dan memiliki tujuan yang jelas dalam bekerja.

Menggunakan templat prioritas proyek memiliki banyak manfaat, antara lain:

Fokus, efisiensi, dan produktivitas yang lebih baik

Pengambilan keputusan strategis yang lebih baik

Alokasi sumber daya yang efektif

Mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi

Kepatuhan terhadap tenggat waktu dan pencapaian tujuan tepat waktu

Sama seperti teknik penetapan prioritas, templat prioritas hadir dalam berbagai bentuk dengan kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi tugas dan dapat digunakan dalam berbagai situasi oleh orang-orang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi.

Apa yang Membuat Templat Prioritas yang Baik?

Secara umum, templat prioritas yang efektif harus memenuhi kriteria berikut:

Visualisasi : Memiliki struktur yang jelas dan desain yang menarik dengan warna dan elemen yang menawan untuk membantu mewujudkan rencana Anda

Aksesibilitas : Memungkinkan Anda mengakses dan mengeditnya dari perangkat apa pun, sehingga Anda dapat merencanakan pekerjaan di mana saja

Kemudahan Penggunaan : Dilengkapi antarmuka yang rapi dan mudah digunakan oleh semua anggota tim, baik yang baru maupun yang berpengalaman

Fleksibilitas : Cocok untuk berbagai jenis proyek dan tim, serta memungkinkan Anda menyesuaikan skala seiring pertumbuhan bisnis

Integrasi : Mendukung integrasi dengan alat manajemen proyek favorit Anda, sehingga Anda dapat mengoptimalkan alur kerja

Kolaborasi: Memungkinkan semua anggota tim Anda untuk berpartisipasi dalam penetapan prioritas, dengan fitur berbagi, kontrol pengguna, dan komunikasi yang canggih

10 Template Prioritas Proyek Gratis

Rencana prioritas tugas yang baik dapat menjadi landasan untuk pekerjaan mendatang sehingga berbagai proyek dapat berjalan lancar. Dengan melakukan upaya ekstra di awal, Anda dapat menghemat waktu selama tahap produksi yang lebih menuntut—sehingga mencegah kesalahpahaman, penundaan, kesalahan, dan masalah lain yang dapat merusak kepercayaan klien. ⏰

Bingung bagaimana dan dari mana memulainya? Gunakan salah satu dari 10 templat ClickUp ini dan optimalkan proses penetapan prioritas pekerjaan Anda dalam sekejap. Templat-templat ini gratis, jadi Anda bisa menjelajahi berbagai opsi tanpa syarat apa pun!

1. Template Matriks Prioritas Sederhana ClickUp

Jika Anda lebih suka menggunakan matriks prioritas Eisenhower yang sudah teruji dan terpercaya, Template Matriks Prioritas Sederhana dari ClickUp mungkin merupakan alat yang tepat untuk memprioritaskan proyek.

Urutkan tingkat urgensi dan pentingnya proyek-proyek prioritas tertinggi di ClickUp Whiteboard

Template ini memiliki struktur 2×2 dan mencakup variabel Urgensi dan Pentingnya. Seperti penambahan sebelumnya dalam daftar kami, Anda dapat menggunakan kerangka kerja ini dengan menambahkan catatan tempel ke keempat selnya.

Tergantung pada posisinya, tugas dapat diklasifikasikan sebagai:

Prioritas tinggi, urgensi tinggi: Lakukan Dahulu Prioritas rendah, urgensi tinggi: Lakukan Selanjutnya Penting tinggi, urgensi rendah: Lakukan Nanti Prioritas rendah, urgensi rendah: Lakukan Terakhir

Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan ClickUp untuk menangani hampir semua operasi di balik layar, bukan hanya penetapan prioritas?

Ubah catatan tempel menjadi tugas dengan satu klik dan kelola semuanya dalam tampilan Daftar. Anda dapat menilai kapasitas karyawan, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan, atau menambahkan subtugas, daftar periksa, lampiran, dan hal lain yang membantu dalam penyelesaian tugas.

Gunakan ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, untuk membuat daftar tugas berdasarkan prioritas tugas, tenggat waktu, dan beban kerja Anda

2. Template Matriks Prioritas Tindakan ClickUp

Templat Matriks Prioritas Tindakan ClickUp, sebuah matriks 2×2 lainnya, memungkinkan manajer proyek untuk mengevaluasi tugas berdasarkan upaya yang diperlukan dan dampak potensialnya.

Template Matriks Prioritas Tindakan ClickUp

Membuat matriks prioritas tindakan sangatlah mudah. Sebelum menentukan prioritasnya, tuliskan semua tugas di kotak abu-abu di sisi kanan templat menggunakan catatan tempel.

Silakan ubah warnanya untuk menambahkan informasi tambahan. Misalnya, warna dapat menunjukkan penanggung jawab, departemen, atau faktor evaluasi lainnya.

Anda dapat mengatur tugas-tugas tersebut ke dalam empat sel yang berbeda, yang memiliki nama-nama yang cerdas:

Proyek Besar: Dampak besar + upaya besar Hasil cepat: Dampak besar + usaha minimal Tugas yang perlu diisi: Dampak rendah + usaha tinggi Tugas yang tidak dihargai: Dampak rendah + usaha minimal

Seperti halnya templat ClickUp Whiteboard lainnya, Anda dapat menyesuaikan hampir setiap elemen hingga sempurna. Jangan ragu untuk berkreasi sesuka hati dengan gambar, video, coretan, dan diagram.

3. Template Papan Tulis Matriks Prioritas 2x2 ClickUp

Seperti namanya, Template Papan Tulis Matriks Prioritas 2×2 ClickUp adalah matriks 2×2 standar yang memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan tugas-tugas di dalamnya.

Meskipun terasa familiar, templat ini memiliki pendekatan yang unik dibandingkan dengan rekomendasi sebelumnya dalam daftar kami.

Template Papan Tulis Matriks Prioritas 2x2 ClickUp

Selain Tingkat Kepentingan, templat ini juga mencakup Prioritas sebagai salah satu variabelnya. Struktur semacam ini berguna ketika prioritas tugas telah ditentukan, tetapi tidak sejalan dengan signifikansi keseluruhannya.

Meskipun suatu tugas mungkin diberi label sebagai prioritas tinggi, itu tidak berarti tugas tersebut harus menjadi fokus utama Anda. Gunakan templat ini untuk menentukan di mana Anda harus mengalokasikan waktu Anda, dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

4. Template Matriks Prioritas Proyek ClickUp

Template Matriks Prioritas Proyek ClickUp

Template Matriks Prioritas ClickUp adalah cara yang sangat baik untuk memvisualisasikan hierarki tugas-tugas yang akan datang yang rumit.

Ini adalah matriks 3×3 dengan dua sumbu yang mewakili variabel Dampak dan Upaya. Sebuah tugas dapat diberi skor rendah, sedang, atau tinggi pada variabel-variabel ini. Sel-selnya diberi kode warna secara strategis untuk membantu Anda menilai prioritas keseluruhan tugas secara sekilas:

Merah: Lakukan sekarang Orange: Lakukan selanjutnya Hijau: Lakukan terakhir

Untuk menambahkan konten ke ClickUp Whiteboard, buat catatan tempel baru di mana saja di papan dan jelaskan tugas tersebut secara singkat. Setelah menilai tingkat dampaknya dan tingkat upayanya, seret dan lepaskan catatan tersebut ke sel yang paling mewakili status prioritasnya. Anda dapat menggunakan posisi tepat catatan tersebut di dalam sel untuk menambahkan lapisan peringkat tambahan.

Dalam tampilan Whiteboard, templat ini memberikan kebebasan dan kreativitas. Anda dapat menambahkan gambar dan video, menautkan ke tugas dan dokumen, serta menggambar sketsa untuk menyampaikan ide kepada tim Anda dengan sentuhan yang menyenangkan. 💥

5. Template Papan Tulis Prioritas ClickUp

Template Papan Tulis Prioritas ClickUp

Template Papan Tulis Prioritas dari ClickUp menawarkan cara yang penuh warna dan inovatif untuk mengelola tugas, ide, dan proposal di dalam organisasi Anda. 🌈

Meskipun mirip dengan matriks yang memiliki dua sumbu, templat ini menjauh dari kategori yang kaku dan memperkenalkan sistem lapisan yang lebih fleksibel. Tergantung pada posisi tugas di diagram, tugas dapat memiliki status sebagai berikut:

Harus Dilakukan/Mungkin Dilakukan: Sangat mungkin dicapai dan sangat penting Baik untuk Dimiliki/Perlu Ditinjau: Sangat mudah dicapai atau sangat penting Tidak Akan Berhasil/Tidak Mungkin: Hampir tidak signifikan atau hampir tidak mungkin dicapai

Mulailah dengan membuat daftar semua tugas Anda sebagai catatan tempel di bagian Idea Pool di sebelah kanan. Template prioritas ini memungkinkan Anda melibatkan karyawan lintas fungsi dengan menetapkan warna catatan untuk setiap departemen. Setelah membuat daftar, nilai Signifikansi dan Kemungkinan Pencapaian tugas-tugas tersebut, lalu pindahkan ke posisi masing-masing.

Jangan lupa perbarui legenda di sebelah kiri agar orang lain dapat memahami diagram dengan lebih mudah! 🧭

6. Template Rencana Tindakan Harian ClickUp

Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Kami beralih dari struktur templat matriks prioritas proyek yang sederhana ke struktur yang lebih komprehensif dan interaktif. Templat Rencana Aksi Harian ClickUp menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan tim harian Anda dengan efisien. 📅

Dengan templat ini, Anda dapat:

Sentralisasikan semua data agar mudah diakses oleh semua orang

Atur tugas dan pantau kemajuannya

Jadwalkan dan bagikan tugas, serta dapatkan gambaran menyeluruh tentang jadwal proyek

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan tujuan utama. Anda dapat melakukannya di tabel kecil di bagian atas tampilan Daftar templat. Selanjutnya, tentukan tugas dan subtugas untuk setiap departemen. Gunakan kolom di sisi kanan untuk menetapkan tenggat waktu, menunjukkan tingkat kerumitan tugas, atau menambahkan bidang khusus dengan informasi relevan lainnya.

Jika Anda penggemar papan Kanban, Anda mungkin merasa lebih nyaman mengatur tugas dalam tampilan Papan. Apa pun tata letaknya, silakan sesuaikan pengelompokan, filter, dan elemen lainnya agar templat tersebut sesuai dengan kebutuhan tim Anda.

Berkat tampilan Timeline, Anda dapat mengelola waktu dengan efektif. Dengan menentukan ketergantungan tugas, pastikan tugas-tugas selalu mengikuti urutan yang paling logis dan efisien, bahkan jika terjadi penjadwalan ulang yang sering.

7. Template Rencana Aksi SMART ClickUp

Template Rencana Aksi SMART ClickUp

Template Rencana Aksi SMART dari ClickUp memberi Anda kesempatan untuk menganalisis tujuan Anda secara mendalam. Anda dapat menentukan cara untuk mencapainya dan mengukur keberhasilan. 📐

Karena Anda mungkin sudah pernah bekerja dengan Word, Google Docs, atau program serupa, templat ini pasti akan terasa familiar! 🔔

Tuliskan pemikiran Anda di kotak teks yang disediakan, hapus banner-nya, dan Anda siap untuk mulai.

Mulailah dengan menentukan tujuan akhir Anda. Pada bagian berikut, bahas aspek-aspek spesifik dari rencana tindakan Anda, dengan mengikuti prinsip SMART:

Spesifik: Apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja pihak lain yang bertanggung jawab, dan apa tugas mereka? Terukur: Metrik apa yang akan Anda gunakan untuk memantau kemajuan dan menentukan keberhasilan upaya Anda? Apakah ada tonggak pencapaian yang harus Anda capai? Dapat Dicapai: Bagaimana Anda berencana untuk mencapai tujuan tersebut? Alat apa saja yang Anda butuhkan? Keterampilan atau pengetahuan apa yang perlu Anda perbarui? Relevan: Mengapa tujuan ini penting? Bagaimana tujuan ini selaras dengan gambaran besar dan tujuan perusahaan? Terbatas waktu: Apakah ada tenggat waktu yang telah ditetapkan yang harus Anda patuhi? Jika tidak, berapa lama waktu yang menurut Anda dibutuhkan untuk mencapai target Anda?

Di tabel Follow-Through di bagian akhir, laporkan kemajuan Anda setelah interval waktu yang telah ditentukan. Jelaskan pencapaian utama, kelemahan, dan area yang memerlukan dukungan tambahan.

8. Template Backlog dan Sprint ClickUp

Template Backlog dan Sprint ClickUp

Para pemimpin tim pengembangan perangkat lunak, perhatikan—templat ini untuk Anda! Templat ClickUp Backlogs & Sprints adalah alat produktivitas yang komprehensif berdasarkan metodologi Scrum dan Agile.

Template ini menempati seluruh ruang ClickUp dan menawarkan berbagai tampilan serta fitur, sehingga Anda dapat mengelola seluruh proses dari satu aplikasi. Mungkin agak menantang bagi pemula, tetapi dokumen panduan yang disertakan seharusnya memberikan petunjuk yang cukup.

Template ini dilengkapi dengan beberapa tampilan, termasuk:

Daftar Epic untuk gambaran umum menyeluruh tentang semua user story

Daftar Prioritas Backlog untuk membantu Anda mengatur user stories dan bug

Daftar Sprint dan Papan Rapat Harian untuk perencanaan jangka panjang

Formulir Permintaan Epic Baru untuk mengumpulkan umpan balik pengguna

Tampilan Kalender, Garis Waktu, dan Beban Kerja untuk penjadwalan

Dokumen Retrospektif untuk merangkum dan mendapatkan masukan dari tim

Dalam hal manajemen prioritas, Daftar Prioritas Backlog menawarkan banyak kolom kustom untuk membantu Anda mengevaluasi tugas. Anda dapat menetapkan Sprint Points, menggunakan metode penyortiran MoSCoW, menetapkan label prioritas, atau menerapkan kriteria proyek Anda sendiri.

9. Template Start-Stop-Continue ClickUp

Template Start-Stop-Continue ClickUp

Tingkatkan hasil dengan Template Start-Stop-Continue ClickUp dan pertimbangkan aktivitas mana yang perlu dimulai, dihentikan, atau dilanjutkan untuk hasil terbaik

Sesekali, Anda perlu mengevaluasi kembali alur kerja Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Bagaimanapun, urutan tugas tidak terlalu penting jika proses Anda sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif pada dasarnya.

Template Start-Stop-Continue ClickUp menyediakan kerangka kerja untuk mengoptimalkan proses di dalam tim atau organisasi Anda. Ini adalah template papan tulis lainnya, sehingga opsi penyesuaiannya sangat luas.

Pertama, tentukan tujuan utama, yaitu apa yang ingin Anda capai. Misalnya, itu bisa berupa peningkatan layanan pelanggan atau penyederhanaan proses onboarding.

Buatlah daftar tugas yang terlibat dalam proses tersebut menggunakan catatan tempel. Melalui diskusi dengan rekan tim atau pemangku kepentingan Anda, tentukan kategori mana yang sesuai untuk setiap tugas:

Mulai: Tugas-tugas yang belum Anda lakukan tetapi seharusnya dilakukan Hentikan: Tugas-tugas yang tidak efektif yang memakan banyak waktu tetapi memberikan sedikit nilai bisnis Lanjutkan: Tugas-tugas yang telah terbukti berdampak dan harus tetap ada dalam proses

Seret dan lepaskan catatan yang melambangkan tugas ke posisi yang sesuai. Anda dapat mewujudkan rencana tersebut dengan membuat tugas dalam tampilan Daftar, yang membuka banyak fungsi lainnya. Pastikan untuk mengevaluasi dan memperbarui proses tersebut kembali setelah periode tertentu untuk memastikan relevansinya.

10. Template Tugas Sederhana ClickUp

Template Tugas Sederhana ClickUp

Dalam beberapa kasus, solusi yang paling sederhana adalah yang paling efektif. Template Simple To-Dos dari ClickUp adalah contoh yang sempurna untuk hal ini. Template ini menyediakan cara yang sederhana untuk mengelola tugas tanpa kerumitan atau gangguan yang tidak perlu.

Gunakan tampilan Daftar sebagai daftar tugas utama Anda. Secara default, kolom-kolom menampilkan penanggung jawab, tanggal jatuh tempo, label prioritas, komentar, dan lainnya. Kolom status dilengkapi dengan menu tarik-turun yang berisi kategori yang dapat disesuaikan.

Anda juga dapat menyesuaikan kolom-kolom tersebut, dengan memilih di antara 20 opsi bidang, termasuk:

Teks

Tanggal

Bilah kemajuan

Kotak centang

Peringkat

Rumus

Perluas informasi dengan menambahkan subtugas, daftar periksa, dan lampiran. Jangan ragu untuk menjelajahi tampilan lain, seperti Board dan Gantt, serta bereksperimen dengan filter untuk menemukan variasi tampilan yang optimal.

Template Prioritas Teratas: Gambaran Umum

Bingung memilih templat mana yang akan dicoba? Lihat tabel berikut untuk ringkasan semua opsi:

Template Manfaat Template Matriks Prioritas ClickUp Menyediakan struktur 3×3 yang unik yang memungkinkan Anda mengevaluasi prioritas tugas dengan tepat Template Matriks Prioritas Sederhana ClickUp Mengikuti format matriks Eisenhower tradisional dengan tingkat kepentingan dan urgensi sebagai variabel Template Matriks Prioritas Tindakan ClickUp Membantu Anda dengan mudah memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat dampak dan upaya menggunakan struktur 2×2 Template Papan Tulis Matriks Prioritas 2x2 ClickUp Pastikan upaya Anda terfokus pada tugas-tugas yang paling relevan untuk menghemat waktu Template Papan Tulis Prioritas ClickUp Memungkinkan Anda memprioritaskan tugas yang melibatkan berbagai departemen di dalam organisasi Anda Template Rencana Aksi Harian ClickUp Mempermudah perencanaan harian Anda dan mengumpulkan semua data terkait tugas Template Rencana Aksi SMART ClickUp Menyediakan kerangka kerja sederhana untuk membantu Anda menetapkan tujuan dan benar-benar mencapainya Template Backlog dan Sprint ClickUp Siapkan tim pengembangan Anda untuk meraih kesuksesan dengan sistem manajemen tugas yang komprehensif Template Start-Stop-Continue ClickUp Membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyusun rencana optimasi Template Tugas Sederhana ClickUp Mempermudah penetapan prioritas dan pendelegasian tugas dengan struktur daftar tugas klasik

Tingkatkan Produktivitas Anda dengan Template Prioritas

Sistem prioritas yang solid dapat meningkatkan kinerja tim Anda, sehingga menghasilkan hasil yang lebih cepat dan berkualitas tinggi. Sistem ini juga menjadi landasan untuk pekerjaan di masa depan, memungkinkan perencanaan jangka menengah dan panjang yang efisien.

Tugas demi tugas, proyek demi proyek—tim Anda dapat menjadi salah satu tim terbaik di perusahaan.

Dengan menggunakan salah satu dari templat prioritas yang luar biasa ini, Anda dapat memulai dengan lebih cepat dan mencapai target produktivitas Anda dalam waktu singkat!