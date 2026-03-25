7 Template Buku Selamat Datang Airbnb Gratis

Pengalaman menginap yang menyenangkan di Airbnb sering kali bergantung pada hal-hal kecil.

Bagaimana cara masuk tanpa repot? Wi-Fi mana yang benar? Bagaimana cara menggunakan pemanas tanpa harus menebak-nebak? Apa saja prosedur check-out?

Tamu tidak ingin menghubungi Anda untuk setiap detail, dan Anda tidak ingin menjawab pertanyaan yang sama setiap minggu.

Itulah tepatnya tujuan dari buku selamat datang Airbnb. Buku ini memberikan semua yang dibutuhkan tamu dalam satu tempat, menetapkan ekspektasi sejak awal, dan mengurangi komunikasi bolak-balik yang tidak perlu.

Dalam postingan ini, Anda akan menemukan templat buku selamat datang Airbnb gratis yang dapat Anda salin, sesuaikan, dan gunakan langsung, serta tips agar buku selamat datang Anda terlihat rapi dan ramah bagi tamu.

Sekilas tentang Template Buku Selamat Datang Airbnb

Apa Itu Buku Selamat Datang Airbnb?

Buku selamat datang Airbnb adalah panduan singkat dan ramah tamu (dalam bentuk digital atau cetak) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul begitu tamu tiba—sehingga mereka dapat segera merasa nyaman tanpa perlu menghubungi Anda untuk setiap detail.

Anggap saja ini sebagai dokumen ‘semua yang perlu Anda ketahui dalam 5 menit’ yang mengurangi kebingungan tamu, mencegah masalah yang dapat dihindari, dan menjaga kotak masuk Anda tetap tenang.

Apa yang Harus Disertakan dalam Buku Selamat Datang Airbnb Anda

Anda tahu Anda membutuhkan buku selamat datang, tapi menatap dokumen kosong bisa membuat Anda bingung. Informasi apa yang penting, dan apa yang hanya hal-hal tidak penting yang akan diabaikan tamu?

Inilah yang membedakan buku selamat datang yang biasa-biasa saja dengan panduan Airbnb yang benar-benar digunakan oleh tamu. 📚

Pesan selamat datang: Sapaaan singkat dan personal akan menciptakan suasana hangat selama menginap. Batasi hingga maksimal dua kalimat agar tidak kehilangan perhatian mereka

Detail WiFi: Nama jaringan dan kata sandi harus ditampilkan dengan jelas. Ini hampir selalu menjadi hal pertama yang dicari tamu saat tiba

Petunjuk check-in dan check-out: Berikan panduan langkah demi langkah untuk segala hal, mulai dari kode kotak kunci dan lokasi kunci hingga waktu kedatangan dan keberangkatan yang spesifik

Aturan rumah: Jelaskan dengan jelas kebijakan Anda mengenai jam tenang, merokok, hewan peliharaan, dan parkir. Berikan penjelasan secara langsung dan jelas, bukan dengan nada menggurui, agar aturan tersebut dipatuhi

Panduan penggunaan peralatan: Jelaskan cara menggunakan mesin kopi, termostat, remote TV, dan mesin cuci/pengering. Diagram sederhana atau foto dapat mencegah banyak kebingungan

Kontak darurat: Cantumkan nomor telepon Anda, kontak cadangan, layanan darurat setempat, dan alamat rumah sakit terdekat

Rekomendasi lokal: Bagikan detail tentang restoran, kafe, toko kelontong, dan tempat wisata favorit Anda. Tamu lebih mempercayai pilihan pribadi tuan rumah daripada hasil pencarian Google yang umum

Tips transportasi: Sertakan informasi tentang tempat parkir, halte transportasi umum terdekat, dan ketersediaan layanan transportasi berbagi tumpangan lokal

Petunjuk check-out: Beritahu tamu secara jelas apa yang perlu mereka lakukan sebelum berangkat. Apakah mereka perlu melepas seprai tempat tidur, menyalakan mesin pencuci piring, atau membuang sampah?

Template Buku Selamat Datang Airbnb Gratis

Daripada mengulang dari awal, gunakan templat buku selamat datang Airbnb yang sudah jadi. Templat-templat ini memberikan dasar yang rapi dan profesional yang dapat Anda sesuaikan dalam hitungan menit:

1. Template Buku Selamat Datang Airbnb yang Dapat Dicetak dari TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Template Buku Selamat Datang Airbnb yang Dapat Dicetak dari TheGoodDocs sangat cocok untuk tuan rumah yang lebih menyukai format fisik yang siap dicetak.

Tata letaknya yang rapi dan sederhana mudah diedit di Google Docs dan dirancang khusus untuk dicetak dan disimpan dalam map untuk tamu Anda. Anda tidak memerlukan keahlian desain; cukup ganti teks tempatholder dengan detail properti Anda, cetak, dan selesai.

✅ Cocok untuk: tuan rumah Airbnb dan pengelola properti sewa liburan yang menginginkan buku selamat datang yang siap cetak untuk tamu.

👀 Tahukah Anda? Pada kuartal ketiga tahun lalu saja, Airbnb melaporkan 133,6 juta malam dan tempat duduk yang dipesan. Dalam satu kuartal!

2. Template Buku Selamat Datang Airbnb yang Stylish dari TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Jika properti Anda memiliki estetika desain yang kuat, buku selamat datang Anda harus sesuai. Template Buku Selamat Datang Airbnb yang Stylish dari TheGoodDocs menampilkan tipografi modern dan tata letak visual yang rapi dengan skema warna yang dapat disesuaikan.

Ini membantu Anda membuat panduan yang terlihat profesional tanpa perlu menyewa desainer, sehingga sangat cocok untuk properti sewaan yang layak diunggah ke Instagram dan membutuhkan setiap detailnya sempurna.

✅ Cocok untuk: Tuan rumah Airbnb butik dan desainer properti sewa jangka pendek yang mengutamakan tampilan foto berkualitas tinggi.

3. Template Buku Selamat Datang TheGoodDocs

via TheGoodDocs

Bagi tuan rumah yang mengelola berbagai jenis properti, Template Buku Selamat Datang dari TheGoodDocs adalah titik awal yang tepat.

Struktur standarnya cocok untuk semua jenis akomodasi liburan, penginapan jangka panjang, atau perumahan korporat. Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya untuk platform penyewaan apa pun, baik itu Airbnb, Vrbo, atau situs pemesanan langsung Anda sendiri.

✅ Cocok untuk: Pemilik properti dengan banyak properti dan manajer perumahan korporat yang ingin menstandarkan informasi tamu di seluruh properti sewaan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Super Agent sebagai asisten pemeliharaan panduan tamu Anda. Atur agar sistem ini meninjau buku selamat datang Anda sesuai jadwal, menandai detail yang sudah usang seperti informasi Wi-Fi, langkah-langkah check-in, rekomendasi lokal, atau aturan rumah, dan mengirimkan pembaruan singkat kepada Anda sebelum tamu berikutnya tiba. Anda tetap memegang kendali atas revisi akhir, namun pekerjaan peninjauan yang membosankan akan ditangani untuk Anda. Pelajari cara mengatur Super Agent pertama Anda di ClickUp 👇

4. Template Buku Selamat Datang Airbnb oleh Template. Net

Jika Anda mengutamakan keteraturan yang jelas, gunakan Template Buku Selamat Datang Airbnb dari Template. Net.

Template ini dilengkapi dengan bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk aturan rumah, rekomendasi tempat-tempat lokal, dan kontak darurat, sehingga semua informasi Anda terstruktur dengan rapi. Alur yang logis memudahkan tamu untuk menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat tanpa harus menggulir halaman teks yang tak berujung.

✅ Cocok untuk: Tuan rumah Airbnb baru dan pengelola properti kecil yang ingin memiliki panduan tamu yang terorganisir dengan baik.

5. Template Buku Selamat Datang Rumah Pedesaan Airbnb oleh Template. Net

Tuan rumah properti pedesaan, seperti rumah pertanian, kabin, dan tempat peristirahatan di pedesaan, membutuhkan buku selamat datang yang mencerminkan suasana unik tempat mereka.

Template Buku Selamat Datang Airbnb Farmhouse yang serbaguna dari Template. Net ini menampilkan elemen desain pedesaan dan ruang khusus untuk detail properti, termasuk catatan tentang area luar ruangan, satwa liar setempat, dan fasilitas pertanian. Template ini menangkap pesona menginap di pedesaan sekaligus mencakup semua informasi praktis yang dibutuhkan tamu.

✅ Cocok untuk: Pemilik kabin dan penginapan rumah pedesaan yang mengelola akomodasi di pedesaan dengan fokus pada aktivitas luar ruangan.

6. Template Buku Merek ClickUp

Buat panduan selamat datang tamu yang konsisten dengan Template Buku Merek ClickUp

Template Buku Merek ClickUp sangat cocok digunakan sebagai Buku Selamat Datang Airbnb jika Anda ingin setiap titik kontak dengan tamu terasa konsisten, mulai dari halaman sampul hingga aturan rumah dan rekomendasi tempat-tempat lokal.

Template ini menyediakan tata letak yang rapi di ClickUp Docs untuk mendefinisikan identitas properti Anda sekali saja, lalu gunakan kembali di seluruh halaman dan pembaruan, sehingga buku selamat datang Anda tetap rapi meskipun detailnya berubah.

Di dalamnya, Anda dapat mendokumentasikan hal-hal penting yang membentuk pengalaman tamu, termasuk perkenalan properti dan arahan visual, seperti logo/tanda, warna, dan tipografi. Buku ini juga mencakup bagian untuk mengatur aset pendukung buku selamat datang, seperti sumber daya digital, materi cetak, dan ikon referensi cepat.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Pastikan buku selamat datang Anda konsisten dengan menyertakan bagian Pengenalan Merek yang khusus, yang menentukan nada bahasa dan pesan yang disampaikan kepada tamu

Jaga keselarasan tampilan di seluruh halaman dengan menentukan warna merek dan tipografi sekali saja, lalu terapkan ke setiap bagian panduan

Simpan semua aset yang siap digunakan untuk tamu di satu tempat, termasuk elemen merek digital dan ikon, sehingga buku selamat datang Anda tetap mudah diperbarui dan dibagikan

✅ Cocok untuk: Tuan rumah Airbnb butik dan manajer properti yang ingin membuat panduan tamu bermerek untuk pengalaman menginap premium.

7. Template Kontrak Sewa ClickUp

Jelaskan ketentuan menginap kepada tamu dengan Template Kontrak Sewa ClickUp

Template Kontrak Sewa ClickUp juga berfungsi sebagai dokumen buku selamat datang Airbnb yang sangat berguna ketika Anda ingin tamu memahami dengan jelas ketentuan masa menginap. Template ini dilengkapi dengan bagian-bagian yang biasanya perlu dijelaskan secara tertulis oleh tuan rumah, termasuk Penggunaan Properti dan Utilitas, Kerusakan dan Perbaikan, serta Pengakhiran.

Tambahkan detail properti Anda di bagian atas, lalu gunakan judul bawaan untuk mengubah aturan Anda menjadi panduan yang dapat dibaca dan diikuti oleh tamu. Jika Anda ingin menyederhanakan redaksinya, ClickUp Brain dapat menyusun ulang kebijakan Anda menjadi bahasa yang sederhana dan ramah tamu serta membuat versi ringkasan untuk halaman pertama.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Publikasikan aturan rumah di bagian Penggunaan Properti dan Fasilitas, yang mencakup jam tenang, tamu, parkir, merokok, dan panduan penggunaan peralatan

Jelaskan tanggung jawab terkait Kerusakan dan Perbaikan, termasuk cara tamu melaporkan masalah dan biaya yang mungkin dikenakan

Tentukan tindakan yang akan diambil jika aturan dilanggar menggunakan opsi Penghentian, sambil memastikan langkah-langkah eskalasi tetap konsisten di setiap masa menginap

✅ Cocok untuk: tuan rumah Airbnb dan pengelola properti sewa jangka pendek yang ingin menyertakan bagian syarat dan ketentuan yang jelas di dalam buku selamat datang mereka.

Cara Membagikan Buku Selamat Datang Airbnb Anda kepada Tamu

Inilah cara termudah untuk membagikan buku selamat datang Airbnb Anda saat tamu tiba:

Buat dokumen ‘Buku Selamat Datang’: Buat panduan di ClickUp Docs yang mencakup proses check-in, Wi-Fi, aturan rumah, ‘cara kerja fasilitas,’ tips lokal, dan check-out. Pastikan bagian pertama mudah dibaca agar tamu dapat menemukan informasi penting dalam hitungan detik. Karena ini merupakan Buat panduan di ClickUp Docs yang mencakup proses check-in, Wi-Fi, aturan rumah, ‘cara kerja fasilitas,’ tips lokal, dan check-out. Pastikan bagian pertama mudah dibaca agar tamu dapat menemukan informasi penting dalam hitungan detik. Karena ini merupakan sumber informasi tunggal , Anda cukup memperbarui sekali, dan setiap tamu akan mendapatkan versi terbaru (tidak ada duplikat sama sekali)

Bagikan sebagai tautan hanya-baca: Buat tautan berbagi eksternal yang hanya-baca ke dokumen tersebut agar tamu dapat membukanya di ponsel tanpa perlu login. Masukkan tautan ini ke dalam obrolan pesan Airbnb Anda (dan kirim ulang 48–72 jam sebelum check-in). Hal ini mencegah detail lengkap tercampur dalam obrolan yang panjang dan memberikan tamu satu tempat yang dapat diandalkan untuk merujuk kembali

Simpan templat ‘Pesan Tamu’: Buat pesan singkat yang dapat digunakan ulang di ClickUp (sebagai potongan dokumen atau Buat pesan singkat yang dapat digunakan ulang di ClickUp (sebagai potongan dokumen atau templat tugas ClickUp ) yang hanya mencakup hal-hal penting—langkah masuk, Wi-Fi, parkir, satu aturan utama, dan waktu check-out—serta tautan buku selamat datang

Pastikan tetap terupdate dengan tugas dan pengingat: Buatlah Buatlah Tugas Berulang di ClickUp untuk memperbarui rekomendasi lokal setiap bulan, meninjau aturan rumah setiap tiga bulan, memverifikasi kontak darurat setiap musim, dan memperbarui petunjuk penggunaan peralatan rumah tangga setiap kali ada perubahan

Kelola Buku Selamat Datang dan Daftar Periksa Penyelenggaraan Anda dengan ClickUp

Buku selamat datang akan berfungsi optimal jika mudah diperbarui. Perubahan kecil pada Wi-Fi, parkir, atau petunjuk check-in tidak boleh membuat Anda harus mencari-cari catatan dan pesan.

ClickUp membantu Anda mengelola semuanya di satu tempat. Buat dan kelola buku selamat datang Anda di Docs, simpan daftar periksa serah terima yang dapat digunakan ulang sebagai Tugas, dan simpan templat pesan tamu yang siap dikirim agar Anda tidak perlu menulis ulang balasan yang sama setiap minggu.

Dan dengan AI, Anda dapat dengan cepat menyempurnakan kalimat, membuat daftar periksa check-out yang rapi, atau menghasilkan bagian rekomendasi lokal yang sesuai dengan aturan rumah dan gaya penulisan Anda.

Buat sekali, perbarui secara berkala, dan buat setiap masa menginap terasa lebih lancar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Buku selamat datang Airbnb adalah panduan untuk tamu yang meningkatkan pengalaman menginap dengan sentuhan hangat dan bermerk. Buku panduan rumah biasanya lebih bersifat operasional, berisi instruksi pemeliharaan terperinci atau informasi yang ditujukan untuk petugas kebersihan dan co-host, bukan untuk tamu.

Ya, sebagian besar templat buku selamat datang bersifat platform-agnostik. Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya dengan mengganti istilah-istilah yang spesifik untuk Airbnb dengan terminologi Vrbo, Booking.com, atau situs pemesanan langsung Anda sendiri.

Sebaiknya Anda membuat keduanya. Buku tamu Airbnb digital mudah diperbarui dan dibagikan kepada tamu sebelum mereka tiba, sementara salinan cetak berfungsi sebagai cadangan yang andal bagi mereka yang lebih menyukai kertas atau mengalami masalah koneksi selama menginap.

Simpan templat buku panduan Airbnb utama di ruang kerja terpusat seperti ClickUp untuk menjaga konsistensi di seluruh properti Anda. Anda kemudian dapat menduplikasi dan menyesuaikannya untuk setiap properti, memastikan konsistensi merek sambil tetap memungkinkan detail khusus properti.