Tim dukungan e-commerce menghabiskan berjam-jam setiap hari berpindah-pindah antar aplikasi—mengecek Shopify untuk detail pesanan, mencari jawaban tim di Slack, dan menelusuri Google Drive untuk kebijakan pengembalian terbaru.

Meta AI dapat menangani pesan langsung (DM) pelanggan dasar di Instagram dan Facebook, tetapi tidak dapat mengakses data pesanan, berkoordinasi dengan tim gudang Anda, atau melacak apakah masalah tersebut benar-benar terselesaikan.

Panduan ini menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Meta AI untuk dukungan e-commerce, serta ClickUp, Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, untuk mengelola alur kerja operasional yang menyelesaikan masalah pelanggan.

Apa Itu Meta AI untuk Dukungan E-commerce?

Meta AI adalah asisten AI generatif dari Meta, yang dibangun berdasarkan model Llama, dan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi pesan Anda.

Untuk bisnis e-commerce Anda, Meta AI berfungsi sebagai agen layanan pelanggan otomatis di garis depan. Meta AI dirancang untuk memahami dan menjawab pertanyaan umum pelanggan, memberikan detail produk, serta memandu pembeli dalam menangani pertanyaan dasar, semuanya tanpa perlu platform chatbot terpisah yang rumit.

Alih-alih tim Anda mengetik jawaban yang sama secara manual sepanjang hari, Meta AI menggunakan pemahaman bahasa alami untuk menafsirkan apa yang ditanyakan pelanggan. Saat terhubung dengan katalog produk Anda, Meta AI dapat mengambil detail spesifik untuk memberikan jawaban yang relevan dan bersifat percakapan. Hal ini membebaskan agen manusia Anda untuk fokus pada masalah yang kompleks dan membutuhkan interaksi intensif yang memerlukan keahlian mereka.

Untuk memvisualisasikan bagaimana asisten AI dapat berfungsi sebagai lapisan dukungan pertama, berikut adalah contoh pengalaman menggunakan chatbot dukungan AI yang sedang beroperasi:

Untuk memahami lebih baik bagaimana Meta AI berfungsi sebagai alat berbasis AI untuk bisnis e-commerce, video ini memberikan gambaran umum tentang berbagai solusi AI yang dapat meningkatkan layanan pelanggan dan operasional penjualan Anda:

Manfaat Menggunakan Meta AI untuk Dukungan Pelanggan E-commerce

Anda tahu bahwa tim dukungan Anda kesulitan untuk mengikuti perkembangan, tetapi sulit untuk menentukan penyebab pastinya. Masalah utama sering kali bermuara pada kecepatan, ketersediaan, dan efisiensi. Ketika aspek-aspek ini terganggu, pertumbuhan bisnis Anda melambat. Manfaat berikut ini secara langsung mengatasi masalah yang dihadapi oleh sebagian besar tim e-commerce yang sedang berkembang setiap hari.

Waktu respons yang lebih cepat untuk pertanyaan umum

Ketika pelanggan harus menunggu jawaban atas pertanyaan sederhana mengenai ukuran atau pengiriman, rasa frustrasi mereka semakin meningkat, dan Anda berisiko kehilangan penjualan.

Meta AI menghilangkan antrean untuk pertanyaan-pertanyaan rutin ini. Ia merespons secara instan, siang atau malam. Respons instan ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan mencegah penumpukan pesan selama jam-jam sibuk belanja, seperti Black Friday atau peluncuran produk baru.

Tersedia 24/7 di seluruh platform Meta

Toko online Anda selalu buka, tetapi tim dukungan Anda tidak bisa selalu siap. Hal ini berarti pertanyaan dari pelanggan di zona waktu yang berbeda atau pembeli yang berbelanja larut malam sering kali tidak terjawab selama berjam-jam, yang mengakibatkan keranjang belanja ditinggalkan dan citra merek yang buruk.

Meta AI berfungsi sebagai tim Anda di luar jam kerja, memberikan bantuan instan setiap kali pelanggan menghubungi Anda. Karena sistem ini beroperasi di Messenger, Instagram DM, dan WhatsApp Business melalui satu pengaturan, Anda dapat memperluas cakupan dukungan Anda sepanjang waktu tanpa perlu menambah jumlah karyawan.

Mengurangi beban kerja tim dukungan

Agen dukungan Anda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tugas-tugas yang berulang dan kurang berdampak.

Menjawab lima pertanyaan yang sama berulang-ulang adalah resep untuk kelelahan. Hal ini juga menghalangi anggota tim yang paling berpengalaman untuk menangani masalah yang dapat meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan.

Meta AI membebaskan energi mental dan waktu tim Anda dengan menangani pertanyaan-pertanyaan umum ini. Kapasitas baru ini memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal yang paling dikuasai manusia: menangani eskalasi yang kompleks, memberikan saran yang dipersonalisasi kepada pelanggan bernilai tinggi, dan mengidentifikasi masalah yang muncul sebelum menjadi masalah yang meluas.

Bantuan berbelanja yang dipersonalisasi secara massal

Respons generik yang serba sama untuk pertanyaan tentang produk jarang berhasil menutup transaksi. Pelanggan ingin tahu apakah suatu produk cocok untuk mereka, tetapi memberikan panduan yang dipersonalisasi hingga tingkat tersebut kepada setiap orang secara manual tidak mungkin dilakukan secara massal.

Saat Anda menghubungkan katalog produk Anda, Meta AI dapat bertindak sebagai asisten belanja pribadi. Jika seorang pelanggan bertanya, “Saya membutuhkan jaket tahan air untuk hiking,” AI tersebut dapat mencari di katalog Anda dan menyarankan opsi yang relevan.

Pendekatan generatif ini memungkinkan rekomendasi yang lebih alami dan peka konteks dibandingkan dengan chatbot berbasis kata kunci biasa.

Contoh Penggunaan Meta AI yang Umum untuk Dukungan E-commerce

Jika Anda menerapkan Meta AI untuk tugas yang salah, Anda akan berakhir dengan pelanggan yang frustrasi dan beban kerja tambahan bagi tim Anda. Keempat kasus penggunaan ini adalah area yang terbukti efektif di mana Meta AI secara konsisten memberikan nilai tambah. 🛠️

Menjawab pertanyaan tentang produk melalui Messenger dan pesan langsung Instagram

Seorang calon pelanggan sedang menelusuri Instagram, melihat produk Anda, dan mengirim pesan ke DM Anda dengan pertanyaan: “Apakah produk ini tersedia dalam warna biru?” atau “Apakah tas ini cukup besar untuk laptop?” Jika mereka harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan jawaban, minat mereka akan memudar dan mereka akan beralih ke tempat lain.

Ini adalah tugas yang ideal untuk Meta AI. Ia dapat langsung mengambil informasi dari katalog produk Anda untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai fitur, warna, bahan, atau kompatibilitas.

DM Instagram, khususnya, merupakan saluran dengan volume tinggi untuk penemuan produk, sehingga kasus penggunaan ini sangat berharga bagi merek mana pun yang memiliki kehadiran media sosial yang kuat.

Penanganan status pesanan dan pertanyaan mengenai pengiriman

Mencari dan menanggapi pertanyaan terkait pengelolaan pesanan secara manual sangat memakan waktu bagi tim dukungan Anda.

Meta AI dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis menyediakan kebijakan pengiriman umum dan perkiraan waktu pengiriman Anda. Meskipun tidak dapat menyediakan pelacakan real-time yang spesifik untuk paket tanpa integrasi yang lebih mendalam, Meta AI dapat menangani sebagian besar pertanyaan umum mengenai jadwal pengiriman dengan baik. Hal ini membebaskan tim Anda dari tugas yang sangat repetitif ini.

Memproses pengembalian barang dan permintaan pengembalian dana

Proses pengembalian barang sering kali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi pelanggan. Mereka tidak yakin dengan kebijakan pengembalian Anda, tidak tahu apakah barang mereka memenuhi syarat, atau tidak dapat menemukan petunjuk untuk memulai proses pengembalian. Ketidakpastian ini menyebabkan munculnya tiket dukungan yang mengharuskan tim Anda memandu mereka melalui proses tersebut.

Anda dapat melatih Meta AI mengenai kebijakan pengembalian barang Anda agar berfungsi sebagai panduan awal. Meta AI dapat menjelaskan batas waktu pengembalian, menjelaskan barang mana saja yang tidak dapat dikembalikan, dan menyediakan tautan ke portal pengembalian barang Anda.

Pendekatan layanan mandiri ini memungkinkan pelanggan untuk menemukan jawaban sendiri dan hanya akan diteruskan ke agen manusia jika situasinya rumit atau memerlukan intervensi manual.

Memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi

Seorang pelanggan mengirim pesan kepada Anda dengan permintaan yang tidak jelas: “Saya sedang mencari hadiah untuk ayah saya.” Seorang agen manusia akan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mempersempit pilihan, tetapi hal itu tidak dapat diterapkan secara luas.

Meta AI dapat meniru proses penemuan pelanggan melalui percakapan ini. Ia dapat menafsirkan permintaan awal dan, berdasarkan data dalam katalog produk Anda, menyarankan barang-barang yang relevan. Misalnya, ia mungkin bertanya, “Apa hobi dia?” dan kemudian menyempurnakan rekomendasinya berdasarkan jawaban pelanggan. Hal ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik daripada mesin rekomendasi situs web statis.

Cara Mengatur Meta AI untuk Dukungan E-commerce

Memulai penggunaan Meta AI tidak terlalu rumit secara teknis, tetapi ini adalah proses di mana melewatkan langkah-langkah tertentu akan mengakibatkan kinerja yang buruk. Pengaturan yang terburu-buru akan menghasilkan AI yang memberikan jawaban yang salah, membuat pelanggan frustrasi, dan pada akhirnya menambah beban kerja bagi tim Anda.

Ikuti langkah-langkah berikut agar sistem berfungsi dengan benar.

Langkah #1: Hubungkan katalog e-commerce Anda ke Meta Business Suite

AI Anda hanya sebagus informasi yang Anda berikan. Jika AI tidak tahu apa yang Anda jual, ia tidak dapat menjawab pertanyaan tentang produk Anda. Langkah pertama adalah memberikan akses ke inventaris Anda:

Buka Commerce Manager di dalam Meta Business Suite Anda Pilih untuk mengunggah data produk Anda secara manual menggunakan spreadsheet atau hubungkan platform e-commerce Anda (seperti Shopify, BigCommerce, atau WooCommerce) untuk sinkronisasi otomatis Pastikan katalog Anda mencakup deskripsi produk yang detail, gambar berkualitas tinggi, harga yang akurat, serta ukuran atau warna yang tersedia Pastikan produk Anda ditampilkan dengan benar di pengelola katalog setelah terhubung

Langkah #2: Konfigurasikan respons otomatis di Messenger

Setelah katalog Anda siap, Anda kini dapat mulai membangun otomatisasi di Messenger:

Buka Kotak Masuk Anda di Meta Business Suite dan temukan bagian Otomatisasi Aktifkan respons yang didukung AI dan mulailah dengan menyesuaikan pesan sambutan yang diterima pelanggan baru Siapkan ‘balasan cepat’ untuk pertanyaan yang paling sering diajukan guna mengarahkan pengguna ke jawaban yang tepat Atur pesan otomatis untuk memberi tahu pelanggan jam kerja tim Anda jika mereka perlu berbicara dengan petugas layanan pelanggan

Salah satu praktik terbaik di sini adalah menetapkan ekspektasi yang jelas. Sapaaan sederhana seperti, “Halo! Anda telah terhubung dengan asisten AI kami. Saya dapat membantu menjawab sebagian besar pertanyaan, tetapi saya akan menghubungkan Anda dengan petugas layanan manusia jika diperlukan,” sangat membantu.

💡 Tips Pro: Gunakan AI prediktif untuk memicu ‘Check-ins’ berdasarkan aktivitas penelusuran atau keterlambatan pengiriman. Misalnya, jika pengiriman ditandai sebagai terlambat di sistem kurir Anda, minta AI Anda mengirim email permintaan maaf proaktif beserta kode diskon kecil sebelum pelanggan menghubungi Anda untuk mengeluh.

Langkah #3: Aktifkan Meta AI untuk pesan langsung Instagram

Sekarang, Anda akan menerapkan fungsi yang sama ke Instagram:

Pastikan akun Instagram Business Anda terhubung ke Meta Business Suite untuk mengelola semua pesan dalam satu kotak masuk terpadu Dari bagian Otomatisasi di Kotak Masuk Anda, Anda dapat menerapkan pengaturan Messenger ke Instagram atau membuat pengaturan yang unik Ingatlah bahwa nada percakapan di Instagram seringkali lebih santai, jadi Anda mungkin ingin menyesuaikan pesan sambutan AI agar sesuai Uji pengaturan ini dengan mengirim pesan langsung (DM) ke profil bisnis Anda dari akun pribadi untuk merasakan pengalaman tersebut secara langsung

🚀 Keunggulan ClickUp: Dukungan e-commerce jarang berjalan sesuai rencana. Penurunan harga, keterlambatan pengiriman, atau obral kilat dapat meningkatkan volume tiket dalam hitungan menit.

Pantau kinerja dukungan e-commerce dengan Custom Cards di ClickUp Dashboards

Dashboard ClickUp membantu Anda tetap unggul karena mengubah data tugas real-time menjadi wawasan visual yang menunjukkan dengan tepat bagaimana antrian dukungan bekerja.

Anda dapat menambahkan Custom Cards untuk melacak volume tiket, waktu penyelesaian, dan beban kerja agen sehingga para pemimpin dapat memahami kinerja tanpa harus menelusuri ratusan tugas dukungan. ClickUp mengambil data ini langsung dari ruang kerja, yang berarti setiap grafik mencerminkan aktivitas nyata yang terjadi di seluruh alur kerja dukungan.

Langkah #4: Atur respons AI WhatsApp Business

Terakhir, Anda akan mengonfigurasi WhatsApp, saluran yang sangat penting bagi banyak bisnis, terutama yang memiliki pelanggan internasional:

Pilih antara WhatsApp Business App, yang lebih sederhana dan cocok untuk tim kecil, atau WhatsApp Business API, yang lebih canggih dan skalabel namun memerlukan proses persetujuan yang lebih rumit Di pengaturan WhatsApp Business Anda, aktifkan respons otomatis untuk pesan masuk Buat templat pesan untuk skenario umum, karena WhatsApp mewajibkan penggunaan templat untuk jenis pesan tertentu yang diinisiasi oleh bisnis Pastikan Anda memiliki proses persetujuan yang jelas bagi pelanggan, karena ini merupakan persyaratan kepatuhan yang ketat untuk menggunakan WhatsApp Business API

Praktik Terbaik untuk Dukungan E-commerce Meta AI

Ungkapan ‘set it and forget it’ hanyalah mitos dalam konteks AI. Meluncurkan asisten Meta AI Anda hanyalah langkah pertama. Tanpa optimasi berkelanjutan, kinerjanya akan menurun seiring waktu, dan asisten tersebut akan dengan cepat menjadi beban alih-alih aset.

Praktik-praktik ini akan memastikan AI Anda tetap menjadi bagian yang andal dan efektif dari tim dukungan Anda.

Latih AI Anda menggunakan katalog produk dan FAQ Anda

Otak yang kosong tidak bisa menjawab pertanyaan. Kinerja Meta AI Anda sepenuhnya bergantung pada kualitas dan kedalaman informasi yang Anda berikan.

Mulailah dengan membuat dokumen FAQ yang lengkap di ClickUp Docs yang mencakup semua hal yang mungkin ditanyakan pelanggan. Ini mencakup kebijakan pengiriman dan pengembalian barang, panduan ukuran, serta jawaban atas pertanyaan umum mengenai produk-produk spesifik Anda.

Kemudian, tinjau deskripsi katalog produk Anda. Tulis deskripsi tersebut dengan gaya percakapan, menggunakan bahasa yang sama dengan yang digunakan pelanggan Anda, bukan hanya istilah pemasaran.

Tentukan jalur eskalasi yang jelas untuk masalah yang kompleks

AI Anda pasti akan menghadapi pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau pelanggan yang tidak bisa dipuaskan. Mencoba memaksa AI untuk menangani setiap situasi adalah kesalahan yang menyebabkan frustrasi pelanggan yang parah. Anda memerlukan rencana yang jelas kapan harus mengalihkan percakapan ke manusia:

Pemicu emosional: Konfigurasikan sistem agar secara otomatis meneruskan percakapan ke agen manusia jika mendeteksi sentimen marah atau frustrasi

Pemicu kata kunci: Buat daftar kata kunci (seperti ‘pengembalian dana,’ ‘keluhan,’ atau ‘rusak’) yang secara otomatis memicu penanganan oleh petugas manusia

Transisi yang lancar: Pastikan proses serah terima berjalan lancar. Pelanggan tidak perlu mengulang masalahnya kepada agen manusia. Riwayat percakapan lengkap harus tersedia dengan mudah

Pantau percakapan dan sempurnakan respons

Pertanyaan dan bahasa yang digunakan pelanggan Anda akan terus berkembang seiring waktu. Anda perlu secara rutin mengevaluasi kinerja AI Anda untuk mendeteksi masalah dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

Luangkan waktu setiap minggu untuk membaca contoh percakapan yang ditangani oleh Meta AI. Cari pola-polanya. Di mana sistem ini berhasil? Di mana sistem ini gagal atau kebingungan? Gunakan wawasan ini untuk memperbarui dokumen FAQ Anda, menambahkan respons otomatis baru, atau menyesuaikan pemicu eskalasi Anda.

Integrasikan data Meta AI dengan alur kerja dukungan Anda

Ketika percakapan Meta AI Anda terjebak di dalam ekosistem Meta, Anda menciptakan "context sprawl", yaitu fragmentasi informasi kerja di berbagai alat yang terpisah, yang memaksa tim untuk membuang-buang waktu berpindah-pindah antar aplikasi dan mencari konteks.

Tim dukungan Anda harus berpindah-pindah antara helpdesk utama, platform e-commerce, dan Meta Business Suite hanya untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai masalah pelanggan. Hal ini tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

💡 Tips Pro: Usahakan untuk mengotomatiskan 90% pertanyaan seputar "Di mana Pesanan Saya" (WISMO) dan "Bagaimana cara mengembalikan barang". Hal ini akan membebaskan staf Anda untuk menangani 10% kasus yang membutuhkan empati, pemecahan masalah yang kompleks, atau bantuan penjualan bernilai tinggi.

Keterbatasan Meta AI untuk Dukungan E-commerce

Meta AI memang berguna, tetapi tidak akan menyelesaikan setiap masalah. Memahami batasannya sangat penting untuk menetapkan ekspektasi yang realistis dan merancang strategi dukungan yang efektif:

Ketergantungan pada platform: Meta AI hanya berfungsi di dalam ekosistemnya sendiri. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang masuk melalui email, obrolan langsung di situs web Anda, atau panggilan telepon. Anda masih memerlukan solusi terpisah untuk saluran-saluran tersebut

Integrasi mendalam terbatas: Meta AI tidak dapat melakukan tindakan yang memerlukan akses real-time ke sistem lain. Meta AI tidak dapat memeriksa ketersediaan stok secara langsung, memproses pengembalian dana secara langsung, atau memberikan lokasi GPS yang tepat dari sebuah paket

Risiko halusinasi: Seperti semua AI generatif, terkadang sistem ini dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Ini merupakan risiko besar terutama terkait detail penting seperti spesifikasi produk, harga, atau informasi kebijakan.

Ketidakkonsistenan suara merek: Tanpa pelatihan yang signifikan dan berkelanjutan, respons AI mungkin terasa generik dan tidak selaras dengan suara merek yang telah Anda rancang dengan cermat

Masalah privasi data: Semua data percakapan diproses di platform Meta. Hal ini mungkin menjadi kendala bagi bisnis yang memiliki persyaratan privasi data dan kepatuhan yang ketat

Jalankan Seluruh Alur Kerja Dukungan E-commerce Anda dengan ClickUp

Banyak tim dukungan e-commerce mengandalkan alat terpisah untuk respons obrolan, pelacakan tiket, catatan internal, dan alur kerja eskalasi. Konteks tersebar di berbagai sistem, yang memperlambat penyelesaian masalah dan menciptakan pengalaman dukungan yang tidak konsisten.

ClickUp mengatasi masalah ini melalui Ruang Kerja AI Terintegrasi, di mana percakapan, pelacakan tiket, otomatisasi, dan pengetahuan semuanya berada di satu tempat. Tim dukungan dapat mengurangi penyebaran SaaS yang berlebihan dan menghilangkan pergantian konteks yang terus-menerus karena tiket, kolaborasi internal, dan bantuan AI beroperasi di dalam ruang kerja yang sama.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana ClickUp mendukung alur kerja e-commerce. 👀

Selesaikan tiket dukungan lebih cepat

Minta ClickUp Brain untuk melakukan analisis sentimen terhadap percakapan dengan klien Anda

Dukungan pelanggan bergantung pada akses cepat ke informasi. Agen harus segera memahami masalah, menemukan kebijakan yang tepat, dan menentukan langkah selanjutnya. ClickUp Brain menganalisis percakapan, tugas, dan dokumentasi di seluruh ruang kerja sehingga agen dapat menyelesaikan masalah lebih cepat.

Misalnya, seorang pelanggan membuka obrolan mengenai pesanan yang terlambat. ‘Pesanan saya #84521 belum juga tiba. Seharusnya sudah tiba tiga hari yang lalu.’

Agen dukungan dapat menggunakan perintah ini dengan ClickUp Brain: ‘Ringkas percakapan dukungan ini dan rekomendasikan solusi yang tepat berdasarkan kebijakan penundaan pengiriman kami.’

ClickUp Brain menganalisis percakapan, mengidentifikasi bahwa pesanan dikirim melalui tingkat pengiriman standar, dan mengambil kebijakan eskalasi internal. Sistem ini menampilkan ringkasan dan merekomendasikan penawaran pengiriman penggantian yang dipercepat.

ClickUp Brain juga membantu agen menangani volume tiket yang tinggi melalui beberapa fitur khusus:

Buat saran tanggapan untuk permintaan pengembalian dana berdasarkan aturan kelayakan pengembalian dana perusahaan

Rangkum percakapan pelanggan yang terdiri dari 20 pesan menjadi ringkasan singkat mengenai masalah tersebut sebelum agen mengambil alih tiket

Analisis sentimen dalam pesan pelanggan dan tandai percakapan yang menunjukkan rasa frustrasi atau urgensi

Mengakses dokumentasi internal seperti kebijakan pengembalian barang atau aturan cakupan garansi

Rekomendasikan spesialis dukungan yang tepat ketika tiket melibatkan pemecahan masalah produk

Misalnya, seorang pelanggan melaporkan bahwa termostat pintar yang dibeli dari toko terputus dari Wi-Fi. ClickUp Brain menganalisis percakapan tersebut dan menyarankan penugasan kepada spesialis dukungan teknis yang menangani pemecahan masalah perangkat, bukan ke antrean dukungan pesanan umum.

Sebutkan ClickUp Brain di Tugas untuk ringkasan cepat

Koordinasikan operasi dukungan bertahap

Pantau alur kerja dukungan dan identifikasi masalah menggunakan ClickUp Super Agents

Banyak alat dukungan mengandalkan chatbot sederhana yang menjawab pertanyaan yang sering diajukan.

ClickUp AI Super Agents memiliki peran yang berbeda. Agen AI ini berfungsi sebagai rekan tim otonom yang memantau alur kerja, menganalisis konteks ruang kerja, dan menjalankan tugas. Mereka mengakses tugas, percakapan, dokumentasi, dan data alur kerja di dalam ruang kerja untuk beroperasi secara terus-menerus dan mengambil tindakan saat pola atau kondisi tertentu muncul.

Tim dukungan e-commerce dapat mengonfigurasi beberapa Super Agent untuk mengelola alur kerja operasional.

Buat Super Agent Pengolahan Pengembalian Dana di ClickUp untuk mempercepat alur kerja

Seorang Super Agent Pengolahan Pengembalian Dana dapat:

Periksa semua tiket permintaan pengembalian dana yang diajukan sepanjang hari

Periksa setiap permintaan sesuai dengan aturan kebijakan pengembalian dana toko

Siapkan tugas ringkasan untuk manajer penagihan yang mencantumkan permintaan yang memerlukan persetujuan

Manajer dukungan juga dapat berinteraksi langsung dengan Super Agents. Seorang pemimpin tim yang sedang mempersiapkan rapat evaluasi dukungan mungkin akan meminta agen: ‘Analisis tiket dukungan dari 7 hari terakhir dan soroti keluhan produk yang berulang’.

Agen-agen ini memahami konteks, mengingat aktivitas sebelumnya, dan mengoordinasikan alur kerja antar tim.

Rute tiket secara otomatis

Setelah tiket dukungan masuk ke sistem, aturan perutean dan eskalasi menentukan seberapa cepat masalah tersebut sampai ke tim yang tepat. ClickUp Automations memindahkan tiket melalui alur kerja dukungan berdasarkan pemicu dan kondisi.

Routing dan eskalasi tiket dukungan menggunakan ClickUp Automations

Alur kerja dukungan e-commerce dapat mencakup aturan-aturan seperti:

Buat tugas dukungan secara otomatis ketika obrolan pelanggan ditingkatkan menjadi tiket

Alokasikan tiket ‘Permohonan pengembalian dana’ ke antrean operasi penagihan

Alihkan tiket ‘Pesanan belum terkirim’ ke tim dukungan logistik

Escalate tiket yang belum terselesaikan ke manajer dukungan setelah enam jam

Pindahkan tugas ke tahap ‘Terselesaikan’ setelah agen mengonfirmasi solusinya

Misalnya, seorang pelanggan mengirimkan permintaan obrolan untuk pengembalian dana karena barang yang rusak. Eskalasi tersebut secara otomatis menghasilkan tugas dukungan. Otomatisasi menugaskan tugas tersebut kepada spesialis penagihan dan menambahkan daftar periksa persetujuan pengembalian dana. Jika tiket tetap terbuka melebihi batas waktu SLA, otomatisasi lain akan memberi tahu manajer dukungan.

Proses perutean terstruktur ini mencegah tiket tertahan dan memastikan setiap masalah segera diteruskan ke spesialis yang tepat.

Arnold Rogers, Manajer Layanan Pelanggan di Launch Control, berbagi:

Integrasi dan otomatisasi telah menjadi cara yang luar biasa bagi kami untuk menghemat waktu bagi seluruh tim kami, karena kami telah mengintegrasikan sistem kami dengan Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, dan lain-lain.

Masalah Meta, Kenalkan ClickUp

Alat AI telah mengubah cara toko online menangani percakapan dengan pelanggan. Balasan instan, jawaban otomatis, dan rekomendasi produk semuanya membantu tim mengelola arus pesan yang terus menerus dari pembeli. Meta AI menangani banyak interaksi awal ini dengan baik, terutama di Instagram, Messenger, dan WhatsApp.

Namun, dukungan pelanggan jarang berakhir hanya dengan satu balasan. Masalah pesanan memerlukan penyelidikan, pengembalian dana memerlukan persetujuan, dan eskalasi memerlukan koordinasi antar tim. Tim dukungan sering kali menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari konteks daripada menyelesaikan masalah.

Di situlah ClickUp mengubah persamaan. Alat seperti ClickUp Brain, Dashboards, Super Agents, dan Automations membantu tim layanan pelanggan menganalisis percakapan, mendistribusikan tugas, dan menyelesaikan masalah tanpa perlu koordinasi manual yang terus-menerus.

Meta AI dapat menjawab pesan pertama. ClickUp menangani seluruh proses dukungan selanjutnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah Meta AI dapat menangani percakapan dalam berbagai bahasa?

Ya, Meta AI dapat memahami dan merespons dalam berbagai bahasa, yang merupakan keunggulan signifikan bagi bisnis dengan basis pelanggan internasional. Namun, kinerjanya dapat bervariasi tergantung bahasa, sehingga penting untuk mengujinya secara menyeluruh untuk setiap pasar yang Anda layani.

2. Berapa biaya yang diperlukan untuk menggunakan Meta AI dalam bisnis saya?

Respons otomatis dasar yang didukung AI di Meta Business Suite umumnya gratis. Namun, mengakses fitur-fitur yang lebih canggih melalui WhatsApp Business API sering kali melibatkan biaya dari Penyedia Solusi Bisnis (BSP) pihak ketiga dan biaya berdasarkan penggunaan dari Meta.

3. Apakah saya dapat sepenuhnya menyesuaikan kepribadian dan nada bicara Meta AI?

Anda memiliki kendali tertentu atas nada percakapan melalui instruksi dan contoh yang Anda berikan selama proses penyiapan, tetapi Anda tidak dapat menciptakan kepribadian yang sepenuhnya unik seperti yang dapat Anda lakukan dengan beberapa platform chatbot khusus. Respons yang diberikan umumnya akan sejalan dengan nada dasar model Llama.

4. Apakah Meta AI belajar dan berkembang secara otomatis dari setiap percakapan?

Tidak, Meta AI tidak secara otomatis belajar dan beradaptasi dari setiap percakapan individu secara real-time. Peningkatan berasal dari Anda yang secara manual meninjau percakapan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memperbarui data pelatihan serta instruksi AI sesuai dengan itu.