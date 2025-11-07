Cara Mengotomatisasi Pesan WhatsApp (Langkah demi Langkah)

Jika Anda tidak merawat pelanggan Anda, pesaing Anda akan melakukannya.

Dalam bisnis, merawat pelanggan berarti melakukan pengecekan dan tindak lanjut secara tepat waktu. Lagi pula, keranjang belanja yang ditinggalkan jarang konversi tanpa dorongan.

Namun, kebanyakan perusahaan tidak menghubungi pelanggan lebih dari sekali setelah penawaran yang tidak dijawab. Sebagai pembelaan, mengirim pesan pengingat secara manual dapat memakan waktu berjam-jam setiap minggu.

Di situlah otomatisasi WhatsApp berperan. Mengotomatisasi pesan WhatsApp membantu Anda mengurangi tugas-tugas berulang, seperti mengirim pengingat janji temu, tindak lanjut, pesan selamat datang, atau bahkan menjawab pertanyaan umum pelanggan.

Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui cara mengotomatisasi pesan WhatsApp menggunakan aplikasi WhatsApp Business, WhatsApp Business API, dan alat otomatisasi WhatsApp yang populer.

Template Terpilih Di dunia di mana obrolan tim terjadi di mana-mana, mudah bagi pembaruan penting untuk terlewatkan. Namun, Template Pesan Instan ClickUp membantu Anda mengumpulkan semuanya di satu tempat. Ini membantu Anda: Simpan semua percakapan di satu tempat sehingga tim Anda dapat dengan mudah menemukan, mengikuti, dan meninjau kembali pembaruan penting tanpa perlu beralih aplikasi.

Prioritaskan pesan penting dengan thread yang terorganisir dan tindak lanjut yang terstruktur, memastikan pertanyaan atau pembaruan mendesak mendapatkan perhatian yang layak.

Pastikan tidak ada pesan yang terlewat dengan mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti atau pengingat, mengurangi kesalahpahaman dan tenggat waktu yang terlewat.

Apa Itu Otomatisasi Pesan WhatsApp?

Jika Anda merasa upaya penjualan atau pemasaran Anda membutuhkan sedikit sentuhan ekstra, Anda tidak sendirian. Meskipun dengan niat terbaik, sulit untuk menangkap setiap prospek pada waktu yang tepat, terutama saat Anda membalas secara manual.

Dan dengan 75% orang di seluruh dunia diperkirakan akan menggunakan aplikasi pesan setiap bulan, itu berarti banyak peluang yang terlewatkan jika Anda tidak mengikuti perkembangan.

Otomatisasi WhatsApp berarti mengatur pesan WhatsApp Anda untuk dikirim secara otomatis, baik itu sapaan singkat, tindak lanjut, atau pengingat yang bermanfaat.

Dan bagian terbaiknya? Pesan WhatsApp otomatis ini tetap bisa terasa personal. Baik Anda membagikan penawaran, mengecek kondisi pelanggan, atau mengingatkan mereka tentang pemesanan, pesan Anda bisa tepat waktu dan penuh perhatian.

Anda dapat menggunakan otomatisasi WhatsApp pada berbagai tahap, seperti:

Mengucapkan halo saat seseorang pertama kali terhubung dengan bisnis Anda

Menjawab pertanyaan umum (FAQ) atau membantu mereka menjelajahi layanan Anda.

Mengingatkan mereka tentang keranjang belanja mereka atau menawarkan penawaran khusus.

Hal-hal kecil, seperti menambahkan balasan otomatis WhatsApp atau menggunakan templat pesan, juga memudahkan pelanggan Anda untuk merespons, sehingga percakapan dapat berlanjut secara alami.

Cara Mengotomatisasi Pesan WhatsApp

Mari kita lihat berbagai cara untuk mengatur pesan WhatsApp otomatis dan tentukan mana yang paling sesuai dengan bisnis Anda.

1. Gunakan aplikasi WhatsApp Business

Jika Anda ingin memulai otomatisasi WhatsApp dengan cara yang sederhana, aplikasi WhatsApp Business adalah langkah awal yang fantastis.

Ini memungkinkan Anda untuk mengatur pesan WhatsApp otomatis dasar, seperti pesan sambutan, pesan saat tidak tersedia, dan balasan cepat—sempurna untuk menyambut pelanggan baru, menangani pesan di luar jam kerja, atau menjawab pertanyaan umum tanpa perlu mengetiknya setiap kali.

Begini cara Anda dapat mengonfigurasinya:

Langkah 1 : Buka aplikasi WhatsApp Business di ponsel Anda

Langkah 2: Ketuk tiga titik di pojok kanan atas dan pilih Alat Bisnis.

Langkah 3: Pilih fitur otomatisasi yang Anda inginkan—Pesan sambutan atau Pesan tidak ada di tempat.

Langkah 4: Aktifkan fitur ini dan sesuaikan pesan sesuai gaya Anda dan apa yang ingin Anda sampaikan.

Langkah 5: Jika Anda mengatur pesan tidak ada di tempat, pilih kapan Anda ingin pesan tersebut dikirim (selalu, di luar jam kerja, atau pada jadwal kustom).

Langkah 6: Pilih siapa yang akan menerima pesan (semua kontak, pelanggan baru, atau orang-orang terpilih)

Langkah 7: Simpan perubahan Anda, dan Anda siap untuk melanjutkan.

Anda juga dapat menggunakan fitur-fitur praktis seperti:

Balasan cepat untuk menyimpan pesan yang sering digunakan

Daftar siaran untuk mengirim pesan massal ke grup yang dipilih

Integrasi dengan alat pihak ketiga, jika Anda ingin menjelajahi otomatisasi yang lebih canggih di kemudian hari.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Mengotomatisasi Tugas

2. Gunakan WhatsApp Business API

Berbeda dengan aplikasi WhatsApp Business yang cocok untuk tim kecil, WhatsApp Business API memungkinkan Anda mengotomatisasi pesan WhatsApp secara massal dan mengintegrasikannya dengan alat bisnis yang sudah ada.

Ya, memang membutuhkan sedikit perencanaan untuk mengaturnya, tetapi hal ini memungkinkan Anda untuk membuat perjalanan pelanggan yang dipersonalisasi, mengirim pesan massal, dan membangun otomatisasi canggih yang berjalan lancar di latar belakang. Berikut cara Anda dapat memulainya:

Langkah 1 : Pilih penyedia WhatsApp Business API yang tepercaya (juga disebut Penyedia Solusi Bisnis).

Langkah 2: Daftarkan akun WhatsApp Business Anda melalui penyedia layanan.

melalui Kommunicate

Langkah 3 : Buat akun WhatsApp Business Platform Anda di Facebook Business Manager

Langkah 4 : Tambahkan dan verifikasi nomor telepon bisnis Anda.

Langkah 5: Buat templat pesan untuk pembaruan, penawaran, atau dukungan pelanggan.

melalui WhatsApp

Langkah 6: Kirimkan templat pesan Anda untuk disetujui.

Langkah 7 : Bekerja sama dengan pengembang atau penyedia layanan Anda untuk mengintegrasikan API dengan perangkat lunak bisnis Anda.

Langkah 8: Uji pengiriman pesan dari akun bisnis Anda untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik.

Dengan API, Anda dapat:

Otomatisasi dukungan pelanggan dan pembaruan pesanan

Kirim pesan massal seperti promosi, pengingat janji temu, atau pemberitahuan.

Gunakan templat dengan tombol balasan cepat dan tautan ajakan bertindak.

Pantau kinerja pesan Anda menggunakan dashboard.

Jika tim Anda kewalahan menjawab pertanyaan pelanggan di WhatsApp, chatbot dapat sangat mempermudah pekerjaan Anda. Selain itu, platform seperti WATI dan Interakt memudahkan pengaturan chatbot menjadi sederhana dan efektif.

Jika tim Anda kewalahan menjawab pertanyaan pelanggan di WhatsApp, chatbot dapat sangat mempermudah pekerjaan Anda. Selain itu, platform seperti WATI dan Interakt memudahkan pengaturan chatbot menjadi sederhana dan efektif.

Dengan AI Agent WATI, Anda dapat membuat bot yang memahami konteks, mengingat percakapan sebelumnya, dan bahkan menangani pertanyaan rutin pelanggan seperti detail produk atau pelacakan pesanan. Anda dapat mengunggah basis pengetahuan, menetapkan pemicu kapan bot harus mengambil alih, dan memantau kinerja melalui laporan detail.

melalui WATI

Interakt adalah pilihan yang solid, terutama jika Anda ingin mengotomatisasi percakapan pelanggan secara massal. Dengan pembuat chatbot seret-dan-lepas yang ramah pengguna, Anda dapat dengan mudah mengotomatisasi hingga 80% dari pertanyaan umum.

Chatbot seperti WATI dan Interakt membantu Anda:

Tangani pertanyaan pelanggan, generasi prospek, atau permintaan dukungan di WhatsApp secara otomatis.

Atur pemicu kata kunci, rute cerdas, dan bahkan percakapan yang didorong oleh AI.

Kelola pesan massal, kampanye, dan alur chatbot tanpa perlu coding.

Berikan respons 24/7, memastikan pelanggan Anda tidak pernah merasa diabaikan.

Ini sangat ideal ketika Anda ingin mengotomatisasi pesan WhatsApp, mengirim pembaruan massal, atau menyaring prospek tanpa perlu usaha manusia.

Tapi apa yang terjadi setelah interaksi dengan pelanggan?

Itulah tempat di mana ClickUp Brain dan ClickUp Brain MAX mengintegrasikan semua hal untuk tim internal Anda. 💡 Alih-alih membiarkan interaksi pelanggan berakhir di chatbot, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mengumpulkan wawasan dari alat eksternal atau pengajuan pelanggan, secara otomatis membuat tugas, menugaskan tugas tersebut kepada orang yang tepat, dan menjaga proyek Anda tetap berjalan.

Alat otomatisasi WhatsApp Anda memastikan tidak ada pelanggan yang menunggu, sementara ClickUp Brain memastikan tidak ada tugas yang tertunda.

Tak heran tim dapat menghemat 1,1 hari per minggu, bekerja empat kali lebih cepat dengan Talk to Text, dan mengurangi biaya hingga 88% dengan menyederhanakan alur kerja mereka menggunakan ClickUp Brain MAX.

4. Integrasi CRM dan otomatisasi pemasaran

Jika Anda menggunakan CRM atau alat pemasaran untuk melacak prospek Anda, menghubungkannya dengan upaya pemasaran WhatsApp Anda adalah langkah yang masuk akal. Lagi pula, melakukan tindak lanjut dengan pelanggan seharusnya terasa alami, bukan seperti berpindah-pindah antara belasan aplikasi yang berbeda. Di sinilah integrasi CRM dan otomatisasi pemasaran menjadi sangat penting.

Alat-alat ini memungkinkan Anda menyinkronkan kampanye WhatsApp Anda dengan data pelanggan yang sudah Anda miliki. Baik itu pesan ucapan terima kasih singkat, konfirmasi pembelian, atau pengingat lembut untuk keranjang belanja yang ditinggalkan, Anda dapat mengotomatisasi semuanya langsung dari CRM atau platform pemasaran Anda.

Ambil contoh Zoho Marketing Automation. Alat ini memungkinkan Anda membuat pesan WhatsApp yang dipersonalisasi, menjadwalkan pesan tersebut pada waktu yang tepat, dan bahkan mengatur alur kerja otomatis yang merespons tindakan pelanggan.

📌 Contoh: Misalnya, jika seorang pelanggan mendaftar untuk buletin Anda—Zoho dapat memicu pesan selamat datang WhatsApp secara otomatis. Jika seseorang mengklik promosi tetapi tidak membeli, Anda dapat melakukan tindak lanjut dengan pengingat ramah atau penawaran khusus, semuanya tanpa usaha manual.

melalui Zoho

Yang membuat integrasi ini berharga adalah keseimbangan yang mereka capai antara otomatisasi dan personalisasi. Anda dapat mengelompokkan kontak berdasarkan minat, pembelian sebelumnya, atau cara mereka berinteraksi dengan pesan Anda.

Kita semua tahu betapa pentingnya waktu dalam komunikasi pelanggan. Namun, tidak ada yang bisa online 24/7 untuk menekan tombol "kirim" tepat pada saat yang tepat.

Pengatur jadwal WhatsApp memungkinkan Anda menyusun pesan sekarang dan mengirimkannya nanti, tanpa perlu mengingat atau tersedia saat waktunya tiba.

💡 Tips Pro: Saat memilih penjadwal WhatsApp, cari fitur seperti templat pesan, opsi personalisasi, penjadwalan massal, segmentasi kontak, dan analitik dasar. Fitur-fitur ini membantu Anda mengirim pesan yang terasa personal, tiba pada waktu yang tepat, dan memberikan nilai nyata bagi pelanggan Anda.

Begini cara proses penjadwalan biasanya bekerja, terlepas dari alat apa yang Anda pilih:

Langkah 1 : Masuk ke alat penjadwalan WhatsApp pilihan Anda

Langkah 2 : Tulis pesan Anda atau pilih templat yang telah disimpan (seperti pesan ucapan terima kasih atau pengingat).

Langkah 3 : Pilih kontak yang ingin Anda hubungi—ini bisa berupa individu atau daftar kontak.

Langkah 4 : Tetapkan tanggal dan waktu saat Anda ingin pesan dikirim.

Langkah 5: Klik jadwal dan biarkan alat tersebut menangani sisanya.

Sebagian besar alat penjadwalan juga memungkinkan Anda untuk mengedit pesan Anda nanti atau memeriksa status pengirimannya. Bagian terbaiknya adalah Anda dapat merencanakan seluruh komunikasi untuk seminggu dalam satu kali duduk, memberikan ketenangan pikiran dan membebaskan waktu tim Anda.

Batasan & Pertimbangan dalam Mengotomatisasi Pesan di WhatsApp

Sebelum Anda langsung terjun ke otomatisasi pesan WhatsApp, ada baiknya Anda mengetahui batasan dan aturan dasar yang menyertainya serta mempersiapkan diri untuk alternatif WhatsApp:

❗️WhatsApp mengharuskan pengguna memberikan persetujuan secara eksplisit sebelum Anda mengirim pesan otomatis, dan bisnis harus secara jelas menyatakan jenis komunikasi apa yang akan diterima oleh pengguna.

❗️Baik aplikasi WhatsApp Business maupun API memiliki batasan pesan, dengan API mengikuti sistem berjenjang berdasarkan kinerja bisnis dan kualitas pesan.

❗️Mengirim terlalu banyak pesan atau konten yang tidak relevan dapat memicu filter spam WhatsApp, berisiko menyebabkan pemblokiran pesan atau bahkan penangguhan akun.

❗️Balasan otomatis dibatasi, terutama di luar jendela dukungan pelanggan 24 jam, di mana templat pesan yang disetujui diperlukan.

❗️Aplikasi Bisnis menawarkan integrasi terbatas dengan CRM dan alat, sementara API lebih cocok untuk operasi skala besar yang membutuhkan otomatisasi canggih dan skalabilitas.

Mengapa Menggunakan ClickUp untuk Mengotomatisasi Pesan

Ketika Anda memikirkan otomatisasi komunikasi, kebanyakan alat hanya menangani obrolan pelanggan atau pembaruan internal, tidak keduanya.

Di situlah ClickUp berbeda, dengan memfasilitasi kolaborasi real-time antara anggota tim Anda. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama yang menggabungkan pesan, manajemen tugas, dan AI dalam satu ruang kerja terhubung. Hasilnya? Pengurangan penyebaran aplikasi dan konteks, menandai akhir dari alur kerja yang terputus dan informasi/konteks kerja yang tersebar.

Atur pengingat otomatis, pembaruan status, dan tindak lanjut yang aktif tepat saat tim Anda membutuhkannya dengan ClickUp Automations

Untuk memulai, Anda memiliki ClickUp Automations, yang membantu Anda mengirim pesan tepat waktu berdasarkan alur kerja Anda. Anda dapat mengatur pengingat otomatis untuk tenggat waktu yang mendekat atau memicu pesan dari pelanggan.

Fitur ini dapat disesuaikan untuk aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi melalui ClickUp Integrations. Contoh penggunaan termasuk memberi tahu peninjau tentang perubahan status tugas atau mengirim pembaruan saat mencapai tonggak penting.

Misalnya, jika tugas desain berpindah ke “Review,” ClickUp dapat mengirim pesan ke obrolan tim Anda dengan: “Desain siap untuk direview—silakan periksa sebelum pukul 5 sore.” Anda juga dapat menjadwalkan pesan berulang, seperti ringkasan mingguan untuk pemangku kepentingan atau pengingat harian untuk rapat stand-up.

📖 Baca Juga: Cara Menyusun Format Pesan Virtual yang Efektif

Mulai percakapan langsung di tempat kerja menggunakan ClickUp Chat

Simpan percakapan tim, keputusan, dan pembaruan tugas di satu tempat tanpa perlu berganti alat melalui ClickUp Chat

Dengan ClickUp Chat, tim Anda dapat berbagi pembaruan, mengajukan pertanyaan singkat, dan mendiskusikan tugas terkait pelanggan semuanya dalam satu platform. Alih-alih berpindah antara alat proyek dan aplikasi obrolan, Anda memiliki satu thread di mana ide, keputusan, dan tautan tugas tetap terhubung.

Misalnya, manajer proyek dapat melakukan pengecekan mingguan langsung di ClickUp Chat, dengan setiap pembaruan terhubung ke tugas yang relevan. Lebih baik lagi, ketika seseorang menandai masalah di chat, Anda dapat langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas atau langsung melakukan panggilan melalui SyncUps.

Buat templat dan skrip yang dapat digunakan ulang dengan ClickUp Docs dan AI.

Buat, sempurnakan, dan simpan templat pesan dan skrip chatbot dengan bantuan AI bawaan dan ClickUp Docs

ClickUp Docs sangat cocok untuk menyimpan templat komunikasi. Misalnya: pesan onboarding, skrip chatbot, atau FAQ pelanggan. Anda dapat membuat draf sekali, menyempurnakan dengan ClickUp Brain, dan memperbarui kapan pun diperlukan.

Dengan kemampuan ini, tim dukungan pelanggan dapat membuat dokumen bersama dengan respons yang sudah disiapkan untuk pertanyaan umum dan memperbarui dokumen tersebut setelah setiap perubahan produk. Tim pemasaran dapat membuat templat pengumuman dan memanfaatkan ClickUp AI untuk menyesuaikan nada pesan untuk berbagai audiens.

Coba ClickUp Brain secara gratis Perbaiki skrip chatbot, FAQ, atau templat pesan dengan ClickUp Brain

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang memudahkan pengelolaan dukungan pelanggan dan pengelolaan pertanyaan. Dengan integrasi mendalam di seluruh platform email, obrolan, dan dukungan Anda, Brain MAX membantu Anda dengan cepat menyusun, mengorganisir, dan mengirimkan tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan menggunakan templat cerdas dan saran yang disesuaikan dengan konteks.

📖 Baca Juga: Alat Komunikasi Asinkron Terbaik

Percakapan Berjalan Lebih Lancar Saat ClickUp Terlibat

Jika ada satu hal yang dijelaskan dalam panduan ini, itu adalah bahwa menjaga koneksi dengan pelanggan dan tim berarti mengirim pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Otomatisasi WhatsApp membantu bisnis melakukan hal itu.

Baik itu pengingat janji temu, tindak lanjut, atau pembaruan cepat, pesan otomatis memastikan merek Anda tetap responsif, andal, dan selalu hadir, bahkan saat Anda tidak online.

Tapi di mana ClickUp berperan? Sebagian besar alat WhatsApp berfokus pada otomatisasi yang berorientasi pada pelanggan.

ClickUp mengintegrasikan semuanya: percakapan pelanggan, tindak lanjut internal, pembaruan proyek, dan pengingat otomatis—dalam satu ruang kerja terhubung.

Siap untuk menyederhanakan alur kerja Anda, meningkatkan tindak lanjut, dan menghemat waktu tim Anda setiap minggu? Daftar sekarang di ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

WhatsApp sendiri tidak menyediakan fitur bawaan untuk pesan otomatis di akun pribadi. Namun, jika Anda menggunakan aplikasi WhatsApp Business, Anda dapat mengatur pesan sambutan otomatis dan pesan saat tidak tersedia untuk merespons pelanggan saat Anda tidak dapat dihubungi. Untuk otomatisasi yang lebih canggih, bisnis dapat menggunakan WhatsApp Business API, yang memungkinkan balasan otomatis dan pesan terjadwal, tetapi ini biasanya memerlukan pengaturan teknis atau integrasi pihak ketiga.

Penjadwalan pesan WhatsApp tidak didukung secara bawaan dalam aplikasi standar. Pada perangkat Android, Anda dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti SKEDit untuk menjadwalkan pesan. Pada iPhone, Anda dapat menggunakan aplikasi Shortcuts untuk mengatur pengingat untuk mengirim pesan pada waktu tertentu, tetapi Anda perlu mengirimnya secara manual. Bagi pengguna bisnis, WhatsApp Business API memungkinkan penjadwalan pesan melalui platform pihak ketiga.

Ya, tetapi hal ini tergantung pada jenis akun Anda. Aplikasi WhatsApp Business memungkinkan otomatisasi dasar, seperti pesan sambutan dan pesan saat tidak aktif. Untuk otomatisasi yang lebih kompleks, seperti mengirim pesan berdasarkan pemicu atau jadwal, diperlukan WhatsApp Business API. Akun WhatsApp pribadi tidak mendukung otomatisasi secara bawaan, tetapi beberapa aplikasi pihak ketiga menawarkan fitur otomatisasi terbatas.