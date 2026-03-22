Cara Merencanakan Acara Pembukaan Penjualan Virtual yang Berdampak Besar

Pendapat yang tidak populer: Acara pembukaan penjualan (SKO) virtual sebenarnya bisa lebih baik daripada yang dilakukan secara langsung.

​Tentu saja, Anda akan melewatkan makan malam bersama tim dan obrolan santai di lorong. Namun, Anda juga terhindar dari urusan logistik perjalanan, konflik jadwal, pencarian lokasi, dan tekanan untuk memadatkan semua agenda dalam satu hari.

Masalahnya muncul ketika perusahaan hanya mengambil agenda acara pembukaan tatap muka mereka dan mencoba menjalankannya melalui Zoom. Peserta mulai kehilangan fokus setelah maksimal 90 menit, sementara pembicara merasa seolah-olah sedang berbicara sendiri.

Menyelenggarakan acara pembukaan penjualan virtual yang berdampak besar membutuhkan perencanaan yang matang dan peta jalan strategis. Kami membahas semuanya dalam panduan ini.

Apa Itu Acara Pembukaan Penjualan Virtual?

Acara pembukaan penjualan virtual adalah acara tahunan daring yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh organisasi pendapatan (penjualan, pemasaran, operasional, teknik, produk, dan kepemimpinan) menjelang tahun fiskal yang akan datang.

Hal ini mencakup penyampaian tujuan bisnis, berbagi informasi terbaru mengenai produk atau proses, merayakan keberhasilan yang telah dicapai, serta melatih anggota tim untuk inisiatif baru.

Meskipun tujuannya sama dengan acara tatap muka, pelaksanaannya sangat berbeda. Berikut perbandingannya:

Aspek Acara pembukaan penjualan virtual Acara pembukaan penjualan tatap muka Mode Diselenggarakan secara daring melalui platform seperti Zoom, Teams, atau Hopin Diadakan di hotel, pusat konferensi, atau lokasi di luar kantor dengan panggung langsung dan peralatan audio-visual Efisiensi biaya Tinggi; Bayar hanya untuk perangkat lunak dan pembicara tamu Rendah; Termasuk biaya hotel, tempat acara, katering, produksi, dan perjalanan Durasi 1–2 hari; sesi berdurasi 60–90 menit untuk menghindari kelelahan 2–4 hari; pertemuan penuh selama 8 jam + sesi jaringan Aksesibilitas Lebih mudah melibatkan tim global dan tim jarak jauh yang tersebar di berbagai zona waktu Jumlah peserta mungkin terbatas karena keterbatasan anggaran perjalanan, masalah visa, atau konflik jadwal Keterlibatan audiens Membutuhkan alat interaktif seperti jajak pendapat, sesi tanya jawab, dan latihan kolaboratif Energi alami dari reaksi langsung, obrolan di sela-sela acara, dan aktivitas kelompok menciptakan antusiasme Penyampaian konten Presentasi, demo, dan pelatihan dapat direkam dan dibagikan dengan mudah untuk referensi di kemudian hari. Konten biasanya hanya disajikan secara langsung Skalabilitas Mudah disesuaikan karena tidak ada batasan kapasitas tempat atau koordinasi perjalanan Sulit untuk menyesuaikan skala karena jumlah peserta meningkatkan logistik dan biaya secara eksponensial Analisis Platform rapat membantu melacak metrik keterlibatan seperti kehadiran, tingkat partisipasi, dan aktivitas sesi Tidak banyak wawasan di luar data kehadiran dan survei umpan balik

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1927, Herbert Hoover berpartisipasi dalam demonstrasi publik pertama pertemuan video dua arah. Dengan menggunakan perangkat besar berupa piringan berputar dan lampu neon, ia berbicara dari Washington kepada audiens di New York. Meskipun secara teknis itu adalah pertemuan virtual, peralatannya begitu besar sehingga membutuhkan satu ruangan penuh insinyur untuk mengoperasikannya.

Manfaat Mengadakan SKO Secara Virtual

Jika direncanakan dengan benar, SKO virtual menawarkan keselarasan strategis dan nilai pelatihan yang sama seperti SKO tatap muka, serta beberapa manfaat operasional:

Lebih hemat biaya untuk diselenggarakan: SKO virtual menghilangkan biaya acara seperti perjalanan, akomodasi, sewa tempat, dan katering. Anda dapat mengalokasikan kembali dana tersebut untuk konten pelatihan yang lebih baik, alat pendukung, atau sesi pembelajaran tambahan

Lebih mudah dijalankan sepanjang tahun penjualan: Karena acara virtual lebih mudah diselenggarakan, perusahaan dapat menjadwalkan sesi SKO yang lebih singkat secara rutin daripada mengandalkan satu acara pembukaan besar setiap tahun

Mengurangi gangguan pada waktu penjualan: Tenaga penjualan menghemat waktu berjam-jam dengan mengikuti acara dari rumah daripada harus bepergian. Hal ini memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada transaksi sambil tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam Tenaga penjualan menghemat waktu berjam-jam dengan mengikuti acara dari rumah daripada harus bepergian. Hal ini memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada transaksi sambil tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam agenda pertemuan

Visibilitas yang lebih baik terhadap keterlibatan peserta: Alat analitik bawaan seperti jajak pendapat, survei, dan fitur tanya jawab memudahkan Anda untuk melihat bagaimana peserta merespons sesi dan mengumpulkan umpan balik secara langsung

Sesi dapat ditonton ulang: Anda dapat dengan mudah merekam dan menyimpan pertemuan virtual, sehingga perwakilan penjualan dapat menonton ulang sesi-sesi penting di kemudian hari dan membantu karyawan baru mengakses konten kickoff yang sama—semuanya tanpa perlu pengaturan yang mahal

Mudah menghubungkan tim penjualan yang tersebar: Pertemuan kickoff penjualan virtual menyatukan tim-tim yang bekerja dari jarak jauh sehingga semua orang menerima strategi penjualan, pembaruan, dan pelatihan yang sama

Komponen Utama Acara Pembukaan Penjualan Virtual yang Berdampak Besar

Untuk menyelenggarakan acara SKO virtual yang sukses, Anda harus menyertakan lima komponen utama ini tanpa terkecuali:

Tujuan yang jelas: Pimpinan harus menentukan tujuan SKO. Misalnya, apakah tujuannya untuk meluncurkan strategi GTM baru, memperkuat disiplin dalam pengelolaan pipeline, atau mempersiapkan tim penjualan untuk peluncuran produk besar

Target audiens: SKO biasanya melibatkan eksekutif akun, SDR, manajer, dan tim pemberdayaan. Mengetahui dengan pasti siapa saja yang hadir akan membantu Anda menyesuaikan konten dan agenda secara keseluruhan

Agenda yang terstruktur dengan baik: Untuk menghindari agar acara kickoff penjualan virtual Anda tidak sekadar menjadi rapat yang membosankan, buatlah agenda yang menyeimbangkan sesi berbagi pengetahuan dengan istirahat teratur dan aktivitas yang penuh energi. Peserta akan tetap terlibat jika ada ide-ide segar dan sesi-sesi diselenggarakan dengan jarak waktu yang tepat

Konten yang tepat: SKO virtual hanya akan berhasil jika kontennya mudah diserap dengan cepat. Gunakan demo singkat, kuis, dan jajak pendapat, bukan pidato panjang yang satu arah. Relevansi juga sangat penting—jika informasinya tidak membantu perwakilan penjualan menutup transaksi, tingkat keterlibatan akan anjlok

Tindak lanjut yang konsisten: Acara kickoff harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. Perkuat strategi penjualan baru dan lanjutkan diskusi setelah acara untuk memastikan pelajaran yang didapat benar-benar terserap

🧠 Fakta Menarik: Kata “agenda ” berasal dari bahasa Latin agendum dan secara harfiah berarti “hal-hal yang harus dilakukan.” Pada Abad Pertengahan, kata ini secara khusus merujuk pada kewajiban keagamaan yang harus dilakukan setiap hari.

Cara Merencanakan Acara Pembukaan Penjualan Virtual (Langkah demi Langkah)

Siap untuk bagian inti dari blog ini? Berikut panduan acara pembukaan penjualan virtual Anda yang mencakup semua langkah dan tips untuk menyelenggarakan acara SKO online yang berdampak besar:

Langkah 1: Tentukan tujuan acara SKO virtual Anda

Sebuah acara pembukaan penjualan yang sukses mampu menginspirasi, mendidik, dan menyatukan tim di sekitar strategi penjualan yang sama.

Namun, menggunakan tujuan yang terlalu luas untuk menyusun agenda SKO terlalu samar. Anda harus menentukan hasil penjualan spesifik yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

Untuk melakukannya:

Analisis tujuan dan tantangan perusahaan: Apakah Anda akan meluncurkan produk baru? Atau mencoba memasuki pasar baru?

Evaluasi kebutuhan tim: Apakah mereka membutuhkan inspirasi untuk mencapai target yang ambisius? Apakah mereka membutuhkan pelatihan mengenai alat atau proses baru?

Tinjau kinerja terbaru: Di mana proses negosiasi terhenti? Di mana para tenaga penjualan mengalami kesulitan terbesar? Masukan apa yang sering Anda dengar?

Libatkan pemangku kepentingan utama: Tanyakan kepada mereka apa yang mereka harapkan dari SKO dan apa yang akan membuat acara tersebut benar-benar bermanfaat

Setelah Anda mengumpulkan wawasan ini, tuliskan tujuan Anda dalam satu atau dua kalimat.

📌 Contoh: “SKO tahun ini akan mempersiapkan tim untuk menjual lini produk baru kami dengan percaya diri dan memastikan semua orang memahami proses penjualan terbaru kami.”

Langkah 2: Tentukan audiens target Anda

Setelah tujuan Anda ditetapkan, sekarang buatlah daftar setiap orang yang akan terlibat dalam SKO ini—baik pembicara maupun peserta.

Dalam kebanyakan kasus, ini mencakup tim penjualan Anda—eksekutif akun, SDR, manajer penjualan, dan pimpinan penjualan.

Namun, banyak SKO juga melibatkan peran yang memengaruhi kinerja pendapatan, seperti tim sales enablement, revenue operations, customer success, pemasaran produk, dan eksekutif.

Ketika Anda tahu persis siapa saja yang akan hadir, Anda dapat menyesuaikan agenda, konten, dan format sesi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Jangan lupa untuk memasukkan pembicara tamu, mitra eksternal, dan pakar industri ke dalam daftar Anda.

Langkah 3: Buat agenda

Agenda acara pembukaan penjualan terutama berfokus pada tiga hal:

Jadwal harian

Apa yang akan dipelajari oleh peserta

Cara menjaga keterlibatan tim dari awal hingga akhir

Mulailah dengan membuat daftar acara utama untuk setiap hari.

Catat topik sesi, pemimpin sesi, poin-poin penting, manfaat, dan durasinya. Usahakan untuk mengadakan 4–5 sesi per hari, dengan durasi masing-masing maksimal 40–50 menit.

Pastikan sesi-sesi tersebut direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi, bukan hanya mendengarkan. Sertakan aktivitas yang mendorong peserta untuk berinteraksi satu sama lain.

Setelah agenda Anda siap, bagikan kepada semua orang jauh-jauh hari. Promosikan melalui email, video pendek, obrolan tim, atau portal perusahaan untuk membangun antusiasme. Hal ini juga membantu menetapkan ekspektasi sehingga anggota tim penjualan dapat mempersiapkan pertanyaan sebelumnya.

💡 Tips Pro: Pilih tema utama untuk seluruh agenda. Hal ini memastikan bahwa semua konten, strategi, dan taktik keterlibatan selaras dengan satu tujuan, sehingga peserta tetap antusias. Beberapa tema agenda SKO virtual yang bisa dicoba: Customer Centricity 2.0: Berfokus pada peralihan dari sekadar akuisisi ke retensi jangka panjang dan perluasan akun

Tahun Kecerdasan Buatan (AI): Tingkatkan kepercayaan diri tim penjualan dengan memanfaatkan AI untuk pesan, demo, dan analisis kesepakatan

The Next Horizon: Ideal untuk perusahaan mapan yang meluncurkan kategori produk baru yang signifikan atau memasuki pasar global baru

Langkah 4: Siapkan dan sampaikan konten

Setelah agenda ditetapkan, fokuslah pada kontennya sendiri. Idealnya, konten tersebut merupakan kombinasi dari berbagai format dan jenis, seperti:

Sesi pelatihan untuk mengajarkan keterampilan penjualan baru

Sesi edukasi untuk memberi tahu karyawan tentang produk terbaru atau berita perusahaan

Sesi motivasi untuk menginspirasi tim

Kegiatan membangun tim untuk membantu seluruh tim penjualan menjalin hubungan

Jadikan konten interaktif sebisa mungkin. Gunakan jajak pendapat langsung, sesi tanya jawab, ruang diskusi kecil, atau diskusi kelompok untuk melibatkan peserta.

Ide yang baik juga adalah membuat perpustakaan sumber daya SKO. Rekam semua sesi dan kumpulkan materi di satu tempat agar tim dapat mengaksesnya kembali kapan saja.

Selama penyampaian materi terakhir, gunakan contoh nyata dan tips praktis yang dapat langsung diterapkan oleh tim. Dorong pertanyaan dan umpan balik sepanjang acara agar semua orang merasa terlibat.

⭐ Bonus: Gabungkan format konten berikut dalam acara pembukaan penjualan virtual Anda untuk menjaga semangat tetap tinggi:

Pidato utama dari para pemimpin

Penjelasan mendalam tentang produk

Rincian transaksi yang sebenarnya

Lokakarya simulasi peran

Kisah sukses pelanggan

Diskusi panel

Laboratorium Pesan

Kartu perbandingan kompetitif

Kuis interaktif

Penghargaan dan pengakuan

🔔 Pengingat: Banyak SKO kini menyertakan sesi tentang bagaimana AI dapat membantu perwakilan penjualan meneliti prospek, menyesuaikan pendekatan, dan menganalisis kesepakatan dengan lebih cepat. Jika Anda baru pertama kali memperkenalkan penjualan berbasis AI kepada tim Anda, panduan singkat ini tentang cara menggunakan AI dalam penjualan akan menjelaskan bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja harian seorang tenaga penjualan. 👇

Kerangka Acara SKO Virtual yang Dapat Anda Gunakan

Berikut adalah tiga kerangka agenda SKO virtual yang dapat Anda sesuaikan berdasarkan tingkat kematangan perusahaan, ukuran tim, dan zona waktu global:

1. Intensif satu hari

Format ini memadatkan semua agenda ke dalam satu hari yang penuh energi. Sangat cocok jika Anda perlu segera menyelaraskan tim dan memiliki jadwal yang padat.

Berikut ini yang termasuk di dalamnya:

Pidato pembuka dari pimpinan: Buka acara kickoff dengan membagikan visi perusahaan, tujuan utama, target pendapatan, dan prioritas untuk periode mendatang

Sesi produk: Diskusikan rilis mendatang, pembaruan peta jalan utama, fitur produk baru, dll.

Lokakarya: Gunakan ruang diskusi kecil untuk simulasi percakapan penemuan

Penghargaan: Rayakan prestasi para karyawan berprestasi, soroti kesepakatan penting, dan bagikan kisah sukses

✅ Cocok untuk: Tim kecil atau perusahaan yang membutuhkan penyelarasan cepat.

2. Penyelenggaraan selama beberapa hari

Format ini membagi acara kickoff menjadi sesi-sesi yang lebih singkat untuk mengurangi kelelahan mata dan memudahkan pemrosesan informasi.

Berikut ini yang termasuk di dalamnya:

Hari Strategi: Tinjau kinerja tahun lalu, jelaskan target penjualan untuk tahun mendatang, dan perkenalkan rencana GTM utama

Hari pelatihan: Berkomunikasi dan melatih tim mengenai pesan terbaru, posisi kompetitif, pengetahuan produk, dan metodologi penjualan

Hari tim: Manfaatkan hari ini untuk kegiatan membangun tim, lokakarya lintas fungsi, atau pembelajaran antar rekan

Kisah pelanggan + penghargaan: Akhiri acara dengan kisah sukses pelanggan yang nyata untuk menunjukkan dampak dari kerja keras Anda. Tinjau kinerja masing-masing tenaga penjualan dan rayakan keberhasilan yang telah dicapai

✅ Cocok untuk: Tim berukuran menengah atau global yang membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam dan pengaturan waktu yang lebih baik.

3. Jalur berdasarkan peran

Bagi tim penjualan yang lebih besar, agenda umum bisa terasa terlalu luas. Jalur berdasarkan peran menawarkan sesi paralel yang disesuaikan dengan peran atau departemen spesifik masing-masing anggota.

Berikut ini yang termasuk di dalamnya:

Penguasaan pipeline AE: Eksekutif akun berfokus pada pengelolaan transaksi yang kompleks, membangun pipeline yang kuat, dan mendorong peluang ke tahap-tahap selanjutnya dalam siklus penjualan

Latihan Pesan SDR: Para pemimpin penjualan berlatih dalam memposisikan produk, menulis email outbound yang lebih baik, dan menangani keberatan umum

Strategi retensi CSM: Cakup praktik terbaik keberhasilan pelanggan, taktik perpanjangan kontrak, dan peluang penjualan tambahan

Sesi teknis mendalam: Sediakan pelatihan teknis, sesi penjelasan mendalam tentang produk, dan sesi pemecahan masalah

✅ Cocok untuk: Organisasi penjualan berskala besar dengan berbagai peran dalam bidang pendapatan

Strategi Keterlibatan untuk Membuat SKO Virtual Terasa Semangat

Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga keterlibatan anggota tim dan mendorong partisipasi aktif dalam acara kickoff penjualan virtual Anda:

Ajak peserta untuk berinteraksi secara langsung: Minta anggota tim untuk menuliskan satu kata yang menggambarkan keberhasilan terbesar kami pada kuartal lalu atau berbagi wawasan pelanggan terpenting. Bacakan tanggapan terbaik secara langsung untuk menyoroti kontributor

Sesi kelompok kecil untuk latihan: Bagi peserta ke dalam kelompok kecil (4–6 orang) untuk berlatih presentasi atau mencari solusi—maksimal 10–15 menit, lalu kumpulkan kembali semua peserta untuk sesi berbagi hasil selama 5 menit.

Papan peringkat real-time: Pantau jawaban polling, partisipasi obrolan, atau skor kuis di layar bersama. Berikan hadiah kecil, seperti kartu hadiah senilai $25, kepada peserta dengan skor tertinggi

Adakan kompetisi yang menyenangkan: Sertakan kuis tentang pengetahuan produk, tantangan penyampaian pesan, atau permainan penjualan singkat di mana tim dapat mengumpulkan poin sepanjang acara. Anda bahkan dapat mengadakan ruang pelarian virtual dan acara bingo virtual untuk melibatkan peserta

Gunakan sesi singkat: Pastikan sebagian besar sesi berlangsung antara 20 hingga 40 menit. Peserta virtual cenderung kehilangan fokus selama presentasi yang panjang

Sertakan analisis kasus nyata: Mintalah perwakilan penjualan terbaik untuk memaparkan kesuksesan terbaru mereka. Mendengar contoh dari rekan sejawat seringkali lebih bermanfaat daripada pelatihan teoritis

Sekarang, mari kita bahas platform-platform terbaik untuk menyelenggarakan pertemuan kickoff penjualan virtual Anda berikutnya:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan SKO virtual secara keseluruhan)

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama yang memungkinkan Anda merencanakan, melaksanakan, dan memantau seluruh acara SKO virtual Anda di satu tempat—tanpa perlu berpindah tab atau mengurus dokumen yang tersebar.

Gunakan panduan ini untuk menyusun agenda, membagikan tugas persiapan, berkoordinasi secara real-time, dan memantau tindak lanjut, sementara AI menangani pencatatan.

Berikut adalah cara menggunakan alat manajemen proyek ini langkah demi langkah untuk menyelenggarakan acara pembukaan penjualan virtual yang terorganisir dengan baik:

Buat dan rencanakan jadwal agenda rapat

Rencanakan urutan acara SKO virtual Anda menggunakan Tampilan Garis Waktu ClickUp

Tampilan Timeline ClickUp menyediakan tata letak visual bergaya Gantt untuk agenda SKO Anda. Setiap sesi (misalnya, “Pidato Utama CEO”) ditampilkan sebagai bilah yang dapat diseret dengan waktu mulai dan berakhir yang tepat.

Dengan tampilan ini, Anda dapat:

Tentukan rentang tanggal untuk acara SKO secara keseluruhan

Perbesar detail harian atau per jam menggunakan tombol plus/minus

Seret sesi untuk menyesuaikan jadwal secara langsung

Saring tampilan untuk menampilkan hanya rapat Anda atau item persiapan pembicara

Bagikan tautan siaran langsung kepada para manajer agar mereka dapat memberikan komentar secara real-time

Kelompokkan sesi berdasarkan peran (AE Track, SDR Track) atau status (Prep, Rehearsed, Live) untuk segera mengidentifikasi tumpang tindih, seperti dua lokakarya yang waktunya bertabrakan.

Fitur Ketergantungan di ClickUp memungkinkan Anda menetapkan urutan tetap pada rangkaian acara. Misalnya, “Latihan Pembicara” harus selesai sebelum “Strategi Hari 1” dimulai.

Rancang sumber daya konten untuk SKO virtual

Buat dan edit agenda rapat secara real-time bersama tim Anda menggunakan ClickUp Docs

Setelah agenda ditetapkan, gunakan ClickUp Docs untuk membuat dan menyimpan semua sumber daya konten Anda—presentasi penjualan, panduan pelatihan, kutipan pembicara utama, pertanyaan untuk sesi tanya jawab, dan sebagainya.

Docs memudahkan Anda untuk memformat, mengedit, dan menyusun aset konten Anda. Berikut caranya:

Gunakan fitur pemformatan yang lengkap seperti judul, tabel, daftar periksa, keterangan, dan media yang disematkan

Buat halaman bersarang di dalam Docs agar Anda dapat mengatur materi secara logis

Beberapa kontributor dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan

Dengan komentar langsung, para peninjau dapat menyoroti bagian tertentu dari dokumen dan memberikan saran atau pertanyaan

Tapi itu belum semuanya. Yang membuat Docs istimewa adalah asisten AI kontekstual terintegrasi, ClickUp Brain, yang membantu Anda menulis dan membuat konten menakjubkan untuk acara SKO virtual Anda.

Buat agenda rapat dalam hitungan detik menggunakan ClickUp Brain

Mari kita lihat caranya:

Buat draf awal untuk sesi SKO: Minta Brain untuk menulis pidato utama tentang topik apa pun yang dapat Anda tinjau dan edit nanti

Ubah informasi mentah menjadi konten terstruktur: Ringkas dokumen panjang seperti pembaruan produk, dokumen strategi internal, atau catatan penjualan, dan ubah menjadi poin-poin pembicaraan yang jelas

Siapkan materi pendukung untuk lokakarya: Buat skenario simulasi percakapan untuk panggilan awal, kumpulkan ide diskusi untuk sesi kelompok kecil, atau buat contoh pertanyaan pelanggan yang mungkin diajukan oleh perwakilan penjualan

Perbaiki pesan dan catatan pembicara: Minta Brain untuk menyunting bagian-bagian tertentu agar lebih jelas, menyederhanakan penjelasan yang rumit, atau menyesuaikan nada

Karena Brain terintegrasi secara native ke dalam ClickUp, Anda tidak perlu berpindah-pindah antara berbagai alat AI untuk menyiapkan materi SKO. Buat draf konten, kolaborasi pada dokumen, dan sempurnakan presentasi di satu tempat.

Integrasikan dengan aplikasi rapat dan kalender

Hubungkan ruang kerja ClickUp Anda dengan lebih dari 1.000 integrasi aplikasi bawaan

Menyelenggarakan acara pembukaan penjualan virtual biasanya melibatkan beberapa pertemuan sebelum dan selama acara berlangsung. Di dalam ClickUp, tim dapat menghubungkan ruang kerja mereka dengan alat pertemuan dan kalender umum (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook) melalui Integrasi ClickUp.

Setelah terhubung, penyelenggara dapat menyertakan tautan rapat langsung ke tugas atau dokumen perencanaan SKO. Misalnya, tugas yang diberikan kepada pembicara sesi dapat mencakup tautan rapat gladi resik, materi persiapan, dan garis besar sesi dalam satu tempat.

Lakukan panggilan satu klik langsung dari ruang kerja Anda dengan ClickUp SyncUps

Bahkan, Anda juga dapat langsung menyelenggarakan acara pembukaan penjualan online yang efektif di sini dengan ClickUp SyncUps. Tidak perlu mengarahkan seluruh tim penjualan Anda ke platform terpisah yang tidak terhubung dengan ruang kerja utama Anda.

Dengan SyncUps, seluruh rapat dan pekerjaan Anda terpusat di satu tempat. Selain itu, Anda akan mendapatkan ringkasan yang didukung AI, poin-poin penting, catatan yang dibuat otomatis, langkah-langkah selanjutnya, dan banyak lagi menggunakan ClickUp Brain langsung di dalam rapat kickoff Anda!

Selain itu, Anda juga dapat merekam pertemuan-pertemuan ini (baik yang berupa gladi resik maupun siaran langsung) menggunakan ClickUp AI Notetaker. Setelah pertemuan berakhir, AI Notetaker secara otomatis membuat ringkasan poin-poin penting yang dibahas dan menyoroti tindakan yang perlu ditindaklanjuti.

Catatan yang dihasilkan oleh AI Notetaker juga dapat dihubungkan kembali ke tugas-tugas perencanaan di ClickUp. Jadi, jika diskusi dalam rapat mengarah pada perubahan agenda SKO, Notetaker akan mencatatnya, membuat tugas-tugas yang relevan di papan Anda, dan menugaskan tugas-tugas tersebut kepada orang yang tepat.

Koordinasikan kerja antar departemen

Komunikasi langsung jadi lebih mudah dengan ClickUp Chat

Merencanakan SKO bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Anda kemungkinan besar akan berkoordinasi dengan manajer penjualan, para pemimpin, konsultan, dan lain-lain, untuk menyelenggarakan acara ini.

ClickUp Chat membantu Anda mengatur semua percakapan di satu tempat. Tim dapat mendiskusikan ide sesi, berbagi pembaruan, dan menjawab pertanyaan tanpa harus meninggalkan ruang kerja.

Karena percakapan ini berlangsung bersamaan dengan tugas perencanaan dan dokumen, semua orang jadi lebih mudah memahami konteks dari apa yang sedang dibahas.

Biarkan Automations dan Super Agents menangani pekerjaan rutin

ClickUp Automation menerima masukan dalam bahasa alami dan secara instan mengotomatiskan tugas atau proyek sesuai dengan spesifikasi Anda

Pilih dari perpustakaan lengkap Automasi ClickUp yang sudah jadi, yang memungkinkan Anda memicu tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, ketika garis besar sesi ditandai sebagai disetujui, secara otomatis ditugaskan kepada presenter untuk menyiapkan slide deck final.

Selain otomatisasi siap pakai yang mudah dipilih, Anda juga mendapatkan fleksibilitas untuk membuat otomatisasi kustom menggunakan pembuat AI tanpa kode. Di sini, cukup obrolan dengan Brain untuk menjelaskan otomatisasi yang Anda inginkan dalam bahasa alami, dan Brain akan menangani pengaturan, logika, dan implementasinya untuk Anda!

🚀 Keunggulan ClickUp: Untuk alur kerja yang lebih panjang, berulang, dan dapat diprediksi, namun sama rumitnya untuk diotomatisasi menggunakan logika berbasis aturan—gunakan Agen AI ClickUp. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi Answers Agent untuk secara otomatis menjawab pertanyaan Anda saat merencanakan konten SKO, dengan menggunakan informasi dari basis pengetahuan Anda. Hal ini menghemat banyak waktu yang seharusnya dihabiskan untuk mencari dokumen yang tepat dan memeriksa ulang informasi secara manual. Berikut cara tim sales enablement mengelola demo produk dengan Super Agents 👇

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Terlalu banyak fitur baru bisa membuat kewalahan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. Slido (Pilihan terbaik untuk keterlibatan audiens)

Kita sudah membahas tentang menyertakan jajak pendapat langsung, sesi tanya jawab interaktif, dan aktivitas membangun tim lainnya untuk membuat SKO Anda menarik, bukan? Slido membantu Anda melakukan hal itu.

Ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi tanpa perlu menyalakan mikrofon mereka. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan membuat sesi terasa lebih kolaboratif.

Misalnya, pembicara dapat mengadakan jajak pendapat singkat secara real-time untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan. Atau mereka dapat mengadakan kuis singkat untuk memperkuat topik yang baru diajarkan selama sesi pelatihan.

Fitur terbaik Slido

Terintegrasi langsung dengan alat seperti PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams, dan Google Slides

Peserta dapat bergabung dalam sesi Slido menggunakan tautan, kode acara, atau kode QR dari perangkat apa pun

Analisis real-time bawaan untuk melacak tingkat partisipasi dan keterlibatan

Batasan Slido

Versi gratis memiliki beberapa batasan, seperti batasan jumlah jajak pendapat

Pilihan penyesuaian dan personalisasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan alat lain

Harga Slido

Dasar : Gratis

Engage : $12,5/bulan (ditagih per tahun)

Profesional : $50/bulan (ditagih per tahun)

Enterprise: $150/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Slido

G2: 4,8/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)

3. Zoom (Pilihan terbaik untuk panggilan video langsung)

Zoom populer untuk konferensi jarak jauh karena mendukung pertemuan besar, diskusi interaktif, dan presentasi langsung—semua elemen penting dari SKO yang sukses.

Pembicara dapat membagikan slide, demo produk, dasbor, atau konten visual lainnya langsung dari layar mereka. Pemateri juga dapat beralih antar pembicara dengan lancar, yang membantu menjaga alur acara selama pidato kunci pimpinan, pembaruan produk, atau diskusi panel.

Fitur terbaik Zoom

Fitur ruang diskusi Zoom memungkinkan penyelenggara untuk membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil

Penyelenggara dapat mengelola izin peserta, memoderasi sesi tanya jawab, dan mengontrol partisipasi untuk menjaga agar acara tetap teratur

Penyelenggara dapat merekam seluruh pertemuan untuk dibagikan kepada tim nanti

Batasan Zoom

Beberapa pengguna melaporkan layanan dukungan pelanggan yang lambat

Sering terputus pada koneksi internet biasa

Harga Zoom

Dasar : Gratis

Pro : $16,99 per pengguna per bulan

Bisnis : $21,99 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zoom

G2: 4,5/5 (lebih dari 55.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 14.000 ulasan)

Cara Memastikan SKO Anda Menghasilkan Perubahan Perilaku Nyata (Tindak Lanjut)

Acara pembukaan penjualan seharusnya tidak hanya sekadar menyampaikan informasi. Nilai sesungguhnya terlihat ketika tim penjualan mulai menerapkan apa yang mereka pelajari dalam aktivitas penjualan sehari-hari.

Agar acara pembukaan ini bermakna, Anda perlu merencanakan tindak lanjut sejak awal:

Kirim rencana tindakan yang dipersonalisasi dalam waktu 24 jam: Segera setelah SKO, kirimkan email kepada setiap perwakilan berupa dokumen satu halaman yang berisi 3 poin penting dari sesi mereka—seperti “Latih skrip penanggapan keberatan baru sebanyak 3 kali minggu ini”—yang diambil dari catatan lokakarya atau data jajak pendapat

Kirimkan pengingat singkat setiap minggu: Setiap Senin selama sebulan, kirimkan video berdurasi 2 menit atau tips satu slide yang merangkum sesi SKO—seperti cara menangani keberatan dengan contoh nyata dari seorang perwakilan penjualan

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam SKO Virtual

Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita lihat sekilas beberapa kendala umum yang dihadapi perusahaan selama proses perencanaan SKO:

Kesalahan umum Solusi Masalah teknis dapat menggagalkan seluruh acara Lakukan gladi resik teknis secara menyeluruh 48 jam sebelumnya bersama semua pembicara. Siapkan seorang pembawa acara khusus yang memantau kondisi obrolan/Zoom, dengan tautan cadangan yang siap digunakan. Pembicara hanya membacakan slide secara verbatim Bimbing mereka terlebih dahulu—”Slide hanya sebagai visual; ceritakan kisahnya secara langsung.” Lakukan gladi resik untuk segmen berdurasi 20 menit dengan umpan balik mengenai kecepatan dan keterlibatan. Menyelenggarakan sesi berturut-turut Berikan waktu istirahat bagi peserta Anda. Sisipkan jeda 15–20 menit di antara dua sesi, jika peserta yang hadir sama

Rencanakan SKO Virtual Anda Berikutnya dengan ClickUp

Menyelenggarakan acara pembukaan penjualan virtual sama seru dan menariknya dengan acara tatap muka. Yang Anda butuhkan hanyalah ide-ide pembukaan penjualan yang solid, agenda yang jelas, konten yang relevan bagi peserta, dan alat yang bebas gangguan untuk menjalankan pertemuan.

ClickUp membantu Anda dalam semua hal tersebut + menyediakan asisten AI bawaan yang kuat yang siap sedia membantu Anda dalam setiap tugas.

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk mengumpulkan ide-ide baru, merencanakan agenda sesuai dengan jadwal karyawan secara real-time, membuat aset konten siap pakai, mengotomatiskan tugas-tugas berulang, mentranskrip rapat, dan masih banyak lagi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Tujuan dari acara pembukaan penjualan virtual adalah untuk mendidik, menginspirasi, dan menyelaraskan tim pendapatan Anda mengenai segala hal terkait penjualan untuk tahun depan—strategi baru, peluncuran produk, positioning dan pesan, inisiatif GTM, serta visi yang lebih luas. Namun yang terpenting, acara pembukaan penjualan virtual ini menyatukan tim jarak jauh dan global secara digital, sehingga memperkuat kolaborasi dan kepercayaan.

Idealnya, SKO virtual sebaiknya berlangsung selama satu hari penuh atau dibagi menjadi dua hingga tiga sesi setengah hari yang lebih singkat. Hal ini menjaga fokus acara dan membantu para perwakilan tetap terlibat.

Padukan presentasi dengan elemen interaktif seperti jajak pendapat, diskusi kelompok kecil, sesi tanya jawab, dan lokakarya singkat. Analisis transaksi nyata, kompetisi yang sehat, dan sesi penghargaan juga membantu menjaga tingkat energi tetap tinggi selama acara berlangsung.

SKO yang baik biasanya mencakup strategi perusahaan, target pendapatan, pembaruan produk, pelatihan penjualan, perbaikan pesan pemasaran, dan wawasan tentang persaingan. Banyak tim juga menyertakan kisah pelanggan dan penghargaan untuk merayakan keberhasilan dan memotivasi tim.

Perhatikan tingkat keterlibatan selama acara, umpan balik dari peserta, dan tingkat partisipasi. Setelah acara kickoff, periksa apakah tim-tim menerapkan pesan, proses, atau strategi baru yang diperkenalkan selama sesi-sesi tersebut.