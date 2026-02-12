Cara Memeriksa Penggunaan AI di Google Docs: 5 Metode

Menurut studi dari Stanford, alat deteksi AI mengklasifikasikan lebih dari 61% esai yang ditulis oleh penutur non-pribumi bahasa Inggris sebagai hasil AI, menyoroti masalah keandalan yang signifikan.

Mengandalkan satu metode saja dapat membuat Anda berisiko terkena tuduhan palsu. Panduan ini akan memandu Anda melalui lima metode deteksi praktis untuk Google Docs, mulai dari ekstensi browser hingga analisis riwayat versi manual, sehingga Anda dapat memverifikasi keaslian konten dengan keyakinan daripada tebak-tebakan.

Apakah Google Docs Dapat Mendeteksi Konten AI?

Anda baru saja membaca sebuah dokumen, dan ada sesuatu yang terasa janggal. Nada bahasanya terlalu sempurna, strukturnya terlalu kaku. Anda mencurigai dokumen tersebut ditulis oleh AI, tetapi Anda tidak memiliki cara untuk memastikannya, dan Google Docs sendiri tidak memberikan petunjuk apa pun.

Ketidakpastian ini menimbulkan masalah nyata. Seorang editor mungkin menghabiskan 30 menit untuk meninjau secara manual artikel yang mencurigakan, hanya untuk menyadari bahwa mereka masih tidak yakin. Seorang profesor mungkin ragu untuk menegur seorang mahasiswa tanpa bukti, membiarkan potensi pelanggaran berlalu.

Google Docs tidak dapat secara bawaan mendeteksi konten yang dihasilkan oleh AI. Ia memiliki asisten penulisan AI bernama “Help me write” untuk membuat konten. Namun, ia tidak memiliki fitur bawaan untuk deteksi. Hal ini kemungkinan karena fokusnya adalah sebagai alat pembuatan, bukan alat pemantauan.

Namun, terdapat beberapa metode andal untuk mengatasi celah ini, mulai dari alat pihak ketiga hingga teknik pemeriksaan manual.

Namun, apa perbedaan antara konten AI dan konten manusia? Tonton.

Cara Menggunakan Ekstensi Chrome Deteksi AI untuk Google Docs

Anda perlu memeriksa dokumen dengan cepat, tetapi menyalin dan menempelkan teks ke situs pemeriksa AI terpisah sangat merepotkan. Hal ini mengganggu konsentrasi Anda dan memaksa Anda untuk mengelola beberapa tab. Ini sangat menghambat produktivitas saat Anda harus meninjau beberapa dokumen.

Extensi Chrome untuk deteksi AI memecahkan masalah ini dengan memungkinkan Anda memindai konten langsung di browser Anda. Mereka bekerja bersama Google Docs, memberikan cara cepat dan instan untuk memeriksa AI tanpa pengaturan yang rumit. Pilihan populer termasuk GPTZero, Copyleaks, dan Originality.ai, yang menawarkan pemindaian berbasis browser untuk pemeriksaan cepat.

Pasang ekstensi deteksi AI

Hanya butuh satu menit untuk menginstal ekstensi. 🛠️

Buka Chrome Web Store dan cari "AI detector" atau alat spesifik seperti GPTZero. Klik “Tambahkan ke Chrome” dan periksa izin yang diminta oleh ekstensi tersebut. Setelah diinstal, klik ikon potongan puzzle di bilah alat Anda dan pin ekstensi untuk akses mudah. Masuk atau buat akun jika ekstensi memerlukan hal tersebut untuk berfungsi.

Pindai dokumen untuk teks yang dihasilkan oleh AI

Setelah Anda menginstal ekstensi, menjalankan pemindaian sangat mudah.

Buka dokumen Google Docs yang ingin Anda analisis. Klik ikon ekstensi di bilah alat browser Anda. Sorot teks spesifik yang ingin Anda periksa, atau cari opsi untuk “memindai seluruh dokumen”. Klik tombol Pindai atau Analisis dan tunggu hasilnya.

Waktu pemindaian bervariasi tergantung pada panjang dokumen, tetapi sebagian besar dapat memproses beberapa ribu kata dalam kurang dari satu menit.

Review hasil deteksi dan sorotan

Setelah pemindaian, ekstensi akan menampilkan hasilnya. Meskipun antarmuka bervariasi, sebagian besar menyediakan informasi serupa untuk membantu Anda membuat keputusan.

Skor probabilitas: Anda biasanya akan melihat persentase yang menunjukkan kemungkinan teks tersebut dihasilkan oleh AI.

Penyorotan kalimat: Banyak alat yang memberi kode warna pada kalimat atau paragraf tertentu, dengan warna seperti merah atau oranye menandai bagian yang kemungkinan ditulis oleh AI, sementara hijau sering menandakan teks yang ditulis oleh manusia.

Kesimpulan keseluruhan: Beberapa ekstensi memberikan ringkasan sederhana, seperti “Kemungkinan Manusia” atau “AI Terdeteksi”

Ingatlah untuk menganggap hasil ini sebagai panduan, bukan keputusan akhir.

60% pekerja merespons pesan instan dalam 10 menit, tetapi setiap gangguan menghabiskan hingga 23 menit waktu fokus, menciptakan paradoks produktivitas.

Cara Menginstal Add-on Detektor AI dari Google Workspace Marketplace

Meskipun ekstensi Chrome berguna, mereka tetap berada di bilah alat browser Anda, terasa terpisah dari dokumen Anda. Anda mungkin ingin alat yang terasa lebih seperti bagian dari Google Docs itu sendiri, yang tidak mengharuskan Anda mengalihkan pandangan dari pekerjaan Anda.

Add-on Google Workspace menawarkan pengalaman yang lebih terintegrasi. Mereka diinstal langsung ke antarmuka Google Docs, sehingga terasa seperti fitur bawaan. Anda dapat mengaksesnya dari menu "Extensions" tanpa perlu meninggalkan dokumen Anda.

Add-ons tetap aktif antar sesi, dan tim IT organisasi Anda dapat mengelolanya. Hal ini membuatnya lebih cocok untuk lingkungan perusahaan.

melalui Copyleaks

Untuk menginstal add-on:

Buka dokumen Google Docs apa pun. Klik Ekstensi > Add-ons > Dapatkan add-ons Di Marketplace, cari detektor AI seperti Pangram AI Detection atau Copyleaks. Klik pada alat yang Anda inginkan, lalu klik Instal, dan berikan izin yang diperlukan. Anda kini dapat mengakses alat baru ini dengan pergi ke Ekstensi dan memilihnya dari daftar.

Banyak add-on terbuka di panel sidebar yang tetap terlihat saat Anda menulis atau meninjau, memungkinkan Anda memindai konten tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Cara Memeriksa AI Menggunakan Riwayat Versi Google Docs

Anda mungkin tidak ingin menginstal perangkat lunak pihak ketiga karena kebijakan privasi atau batasan IT di perusahaan Anda.

Hal ini dapat membuat Anda merasa tidak ada cara untuk memverifikasi keaslian dokumen. Anda terpaksa harus mempercayainya secara buta atau membuang waktu dengan membaca ulang secara tidak terstruktur, berharap menemukan sesuatu yang tidak biasa.

Ada metode tanpa alat yang dapat Anda gunakan: Riwayat Versi. Bayangkan ini sebagai "mode detektif" yang sudah terintegrasi di setiap Google Doc. Cara kerjanya dengan menampilkan bagaimana dokumen tersebut berkembang seiring waktu, mengungkap pola penulisan yang dapat membantu membedakan karya manusia dari teks yang dihasilkan AI.

Akses riwayat versi di Google Docs

Menemukan riwayat versi sangat mudah.

Buka dokumen Google Docs yang ingin Anda tinjau.

Klik File > Riwayat Versi > Lihat riwayat versi

Sebuah panel akan terbuka di sebelah kanan, menampilkan semua perubahan yang dilakukan pada dokumen, lengkap dengan cap waktu dan pengguna yang melakukannya.

Riwayat versi tersedia di Google Docs, Sheets, dan Slides.

Anda dapat mengklik versi mana pun dalam daftar untuk melihat tampilan dokumen pada saat itu. Fitur ini aktif secara default, jadi Anda tidak perlu melakukan apa pun untuk mengaktifkannya.

Identifikasi blok teks besar yang ditambahkan sekaligus

Saat memeriksa riwayat versi, Anda mencari pola penulisan yang tidak terasa seperti ditulis oleh manusia. Konten yang dihasilkan AI sering kali disalin dalam blok besar dan rapi.

Perhatikan tanda-tanda peringatan ini: 👀

Sebuah revisi di mana ratusan atau bahkan ribuan kata muncul secara tiba-tiba.

Bagian teks yang besar ditambahkan dengan hampir tanpa suntingan lanjutan, koreksi ejaan, atau penyesuaian.

Paragraf dan bagian yang terbentuk sempurna yang muncul secara instan, tanpa proses coba-coba yang biasa dilakukan dalam penulisan manual.

Penulisan manusia, di sisi lain, biasanya terlihat lebih iteratif. Anda akan melihat penambahan kecil, koreksi yang sering, dan kalimat yang diubah seiring waktu.

Analisis pola revisi untuk membedakan tulisan AI dan tulisan manusia.

Melihat bagaimana dokumen berkembang adalah kunci. Tidak setiap teks yang disalin dalam jumlah besar menandakan penggunaan AI—beberapa orang lebih suka menulis di aplikasi lain dan kemudian memindahkan teks mereka ke Google Docs. Tabel di bawah ini dapat membantu Anda membedakan keduanya.

Jenis Pola Apa yang Akan Anda Lihat Penjelasan yang Mungkin Mencurigakan Sebuah blok teks besar muncul tanpa ada suntingan atau koreksi typo selanjutnya. Hal ini sering kali menandakan konten yang dihasilkan di tempat lain dan disalin sebagai produk akhir, pola umum yang sering dilakukan oleh AI. Normal Teks ditambahkan secara bertahap selama beberapa sesi dengan edit kecil yang sering. Ini mencerminkan proses penulisan manusia yang khas, yaitu menyusun draf, menyempurnakan, dan memperbaiki. Kasus khusus Sebuah blok teks besar disalin, tetapi diikuti oleh revisi signifikan, pengorganisasian ulang, dan penyuntingan. Ini bisa jadi penulis manusia yang memindahkan draf kasar mereka dari program lain untuk melanjutkan pekerjaan di Docs.

Untuk penilaian yang paling andal, gabungkan analisis riwayat versi dengan metode deteksi lain.

Anda baru saja memindai dokumen, dan alat tersebut menampilkan skor AI 98%. Insting pertama Anda mungkin ingin menuduh, tetapi Anda ragu, khawatir bisa salah. Bertindak berdasarkan hasil yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan dengan siswa atau anggota tim Anda dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif.

Ini adalah kekhawatiran yang valid karena alat deteksi AI tidak sempurna. Memahami batasan-batasan mereka sangat penting untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab.

False positives: Alat-alat ini dapat secara salah mengidentifikasi konten yang ditulis oleh manusia sebagai teks yang dihasilkan oleh AI, dengan beberapa detektor open-source salah mengklasifikasikan Alat-alat ini dapat secara salah mengidentifikasi konten yang ditulis oleh manusia sebagai teks yang dihasilkan oleh AI, dengan beberapa detektor open-source salah mengklasifikasikan hingga 78% dari teks manusia yang autentik. Hal ini paling sering terjadi pada tulisan formal, teknis, atau akademis yang mengikuti gaya yang sangat terstruktur dan impersonal, yang dapat meniru pola AI.

False negatives: Di sisi lain, teks yang dihasilkan AI yang telah diedit ringan oleh manusia kadang-kadang dapat lolos dari deteksi sepenuhnya.

Ketepatan adalah probabilitas: Tidak ada alat yang 100% akurat. Sebuah studi menemukan Tidak ada alat yang 100% akurat. Sebuah studi menemukan bahwa beberapa alat terkemuka memiliki tingkat positif benar 0% saat hasil positif palsu diminimalkan. Mereka bekerja dengan mengidentifikasi pola dan menghitung probabilitas, itulah mengapa mereka memberikan skor persentase, bukan jawaban pasti "ya" atau "tidak".

Evolusi AI: Model penulisan AI terus berkembang, membuatnya semakin sulit dideteksi. Alat deteksi selalu berada dalam permainan kucing-kucingan, berusaha mengikuti perkembangan terbaru dari model penulisan AI.

Masalah privasi: Perlu diketahui bahwa beberapa detektor online dan ekstensi mungkin mengunggah konten dokumen Anda ke server mereka untuk analisis. Jika Anda bekerja dengan informasi rahasia atau sensitif, hal ini dapat menjadi Perlu diketahui bahwa beberapa detektor online dan ekstensi mungkin mengunggah konten dokumen Anda ke server mereka untuk analisis. Jika Anda bekerja dengan informasi rahasia atau sensitif, hal ini dapat menjadi risiko privasi yang signifikan.

Pendekatan terbaik adalah menggunakan skor deteksi sebagai sinyal untuk menyelidiki lebih lanjut, bukan sebagai bukti yang pasti.

Untuk mempermudah proses tinjauan dokumen Anda dan memanfaatkan AI secara efektif, tonton panduan praktis ini tentang implementasi alur kerja tinjauan dokumen yang didukung AI yang dapat menghemat waktu dan meningkatkan akurasi.

Cara Mengelola Deteksi AI dalam Alur Kerja Tim Anda dengan ClickUp

Memeriksa dokumen satu per satu mungkin cukup untuk tugas tunggal, tetapi ketika Anda adalah manajer atau editor yang menangani puluhan pengiriman, prosesnya menjadi kacau.

Pekerjaan yang tersebar —fragmentasi pekerjaan di berbagai alat yang terputus dan tidak terhubung satu sama lain—berarti Anda mungkin melakukan pemeriksaan deteksi di satu aplikasi, memberikan umpan balik di aplikasi lain, dan kehilangan jejak dokumen mana yang telah diverifikasi.

Hentikan kekacauan dengan membangun alur kerja verifikasi konten terpusat di ClickUp. Alih-alih menyebar pekerjaan Anda di berbagai aplikasi, Anda dapat mengelola seluruh proses di satu tempat.

Hubungkan dokumen Anda dengan sisa pekerjaan Anda menggunakan ClickUp Docs

Sentralisasikan semua pengiriman dengan meminta tim Anda mengirimkan pekerjaan mereka melalui ClickUp Docs. Karena ClickUp Docs terintegrasi langsung dengan tugas dan proyek Anda, Anda dapat langsung menghubungkan setiap konten dengan alur kerja tinjauan Anda. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk melacak file di folder terpisah atau rantai email.

Pantau alur kerja produksi konten Anda dari awal hingga akhir dengan ClickUp Tasks.

Buat alur kerja tinjauan terstruktur menggunakan ClickUp Tasks untuk melacak setiap dokumen melalui alur kerja Anda. Untuk setiap dokumen yang dikirimkan, buat tugas yang menjadi sumber kebenaran tunggal untuk konten tersebut, menampung semua komentar terkait, file, dan pembaruan status. Anda bahkan dapat membuat templat untuk proses ini, dengan langkah-langkah seperti “Lakukan Pemeriksaan Deteksi AI,” “Tinjauan Editorial,” dan “Persetujuan Akhir.”

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang seluruh alur kerja konten Anda, gunakan ClickUp Custom Fields. Buat bidang dropdown "Status Verifikasi" dengan opsi seperti "Menunggu Review," "Asli Terverifikasi," dan "Diblokir karena AI." Sekarang, Anda dapat melihat status setiap dokumen dengan sekilas dan menyaring tampilan untuk melihat hanya yang memerlukan perhatian Anda.

💡 Tips Pro: Buat tim Super Agents Anda sendiri di ClickUp untuk mengambil alih pekerjaan berulang namun penting yang menjaga proses editorial Anda berjalan. Buat agen untuk membuat brief, meninjau draf, mencari di web untuk memeriksa fakta, dan banyak lagi, sehingga penulis Anda dapat fokus pada pekerjaan kreatif! Tim AI ini memiliki konteks lengkap dari Workspace Anda yang terintegrasi, belajar dan berkembang dari setiap interaksi, tugas, dan umpan balik.

Hapus proses serah terima manual dan pengingat dengan ClickUp Automations. Anda dapat mengatur aturan sederhana untuk memperlancar proses. Misalnya, buat ClickUp Automation sehingga ketika status tugas berubah menjadi “Siap untuk Ditinjau,” tugas tersebut secara otomatis dialokasikan ke editor dan memberitahu mereka. Hal ini memastikan alur kerja yang lancar tanpa perlu mengejar pembaruan.

Temukan dokumen apa pun atau tinjau percakapan secara instan dengan ClickUp Brain, asisten AI yang terintegrasi dalam ClickUp. Alih-alih mencari melalui folder, Anda cukup bertanya, “Tunjukkan semua dokumen yang ditandai untuk ditinjau bulan lalu.”

ClickUp Brain, dan asisten desktop ClickUp Brain MAX, dapat mencari di seluruh ruang kerja Anda—termasuk tugas, dokumen, dan komentar—untuk menemukan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.

ClickUp Brain MAX dengan Pencarian AI

Pergantian konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat.

Sentralisasikan Alur Kerja Konten dengan ClickUp

Google Docs adalah alat penulisan dan kolaborasi yang kuat—tetapi tidak dapat menilai keaslian teks. Tidak ada mekanisme bawaan yang dapat memberitahu Anda apakah teks ditulis oleh manusia, dibantu oleh AI, atau sepenuhnya dihasilkan oleh model. Jadi, jika keaslian teks penting dalam alur kerja Anda, Anda harus merangkai solusi sendiri.

Hal ini memecah proses editorial Anda dan menciptakan lebih banyak ruang untuk pengawasan. Langkah yang lebih cerdas adalah membangun alur kerja verifikasi konten Anda di ClickUp dan menghentikan keraguan tentang keaslian dokumen.

Alih-alih memisahkan penulisan, deteksi, pelacakan status, dan kolaborasi ke dalam alat yang terpisah, gabungkan semuanya ke dalam alur kerja konten yang terkoordinasi di Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp. AI mendukung tim Anda, tim Anda memverifikasi konten dalam alur kerja tinjauan yang telah ditentukan, dan status verifikasi berada di samping pekerjaan itu sendiri.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Tidak, Google Docs tidak memiliki fitur bawaan untuk mendeteksi konten yang dihasilkan AI. Anda harus menggunakan alat pihak ketiga atau metode manual, seperti memeriksa riwayat versi.

Ketepatan detektor AI bervariasi, dan tidak ada yang 100% andal. Mereka memberikan skor probabilitas, bukan keputusan pasti, dan terkadang dapat menghasilkan hasil positif palsu, terutama pada tulisan formal.

Menurut kebijakan privasi Google, konten Anda di akun Google pribadi tidak digunakan untuk melatih model AI publiknya. Untuk akun Google Workspace, kebijakan tersebut mungkin berbeda tergantung pada pengaturan organisasi Anda.

Tim mengelola ini dengan membuat alur kerja tinjauan konten standar di platform manajemen proyek. Hal ini melibatkan penggunaan tugas dan pelacakan status untuk memastikan setiap dokumen diverifikasi secara konsisten tanpa ada yang terlewat. /