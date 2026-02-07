Membuat aplikasi tidak hanya sekadar menulis dan mengirimkan kode.

Proses ini mencakup pemahaman repositori, membuat rencana, mengubah file yang tepat, menjalankan tes, mendebug kegagalan, dan membuka pull request yang bersih yang dapat direview oleh orang lain.

Itulah celah yang dimaksudkan Devin AI untuk ditutup.

Devin dirancang untuk menangani pekerjaan teknik secara end-to-end, mulai dari tiket, perencanaan, pengujian, hingga permintaan pull, menggunakan lingkungan pengembangan sandboxed dan alat pengembangan yang umum digunakan.

Dalam blog ini, Anda akan belajar cara menggunakan Devin AI untuk membangun aplikasi, termasuk menentukan lingkup pekerjaan dalam mode Ask, mengubah lingkup tersebut menjadi sesi agen, meninjau apa yang diusulkan, dan mencapai PR yang dapat Anda kirimkan dengan percaya diri.

Apa Itu Devin AI?

Devin AI adalah insinyur perangkat lunak AI otonom yang dikembangkan oleh Cognition Labs. Berbeda dengan alat penyelesaian kode yang menyarankan potongan kode, Devin bertindak sebagai agen lengkap yang secara mandiri merencanakan, menulis, menguji, dan memperbaiki kode untuk menyelesaikan tugas pengembangan secara keseluruhan.

Selain itu, Devin beroperasi dalam lingkungan aman dan terisolasi yang dilengkapi dengan shell, editor kode, dan browser. Hal ini memungkinkan Devin untuk menjalankan seluruh alur kerja dari awal hingga akhir.

👀 Tahukah Anda? Survei Sonar State of Code Developer terbaru mengungkap kesenjangan yang mengejutkan dalam cara pengembang menangani kode yang dihasilkan oleh AI. Meskipun 96% pengembang mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa kode yang dihasilkan AI secara fungsional benar, hanya 48% yang mengatakan mereka selalu memverifikasi atau memeriksanya sebelum mengkomitnya ke basis kode. Kesenjangan verifikasi ini berarti banyak kode yang berpotensi tidak dapat diandalkan mungkin dirilis lebih cepat dari sebelumnya, meskipun ada keraguan luas tentang output AI.

Apa yang Devin AI Lakukan Terbaik untuk Pengembangan Aplikasi

Berikut adalah kasus penggunaan di mana Devin memberikan nilai tertinggi: ✨

Prototyping full-stack: Berikan perintah, dan Devin dapat membuat kerangka aplikasi secara keseluruhan, menangani frontend, backend, dan pengaturan database untuk memulai proyek baru dalam hitungan menit.

Migrasi kode dasar: Devin AI dapat menangani pekerjaan yang membosankan seperti memperbarui dependensi, merestrukturisasi kode warisan sesuai standar modern, atau memigrasikan seluruh aplikasi ke kerangka kerja baru.

Perbaikan bug dan debugging: Tunjukkan laporan bug atau masalah, dan Devin dapat melacak masalah, menulis kode yang diperlukan untuk memperbaikinya, dan menjalankan tes untuk memverifikasi solusi berfungsi.

Penulisan tes dan dokumentasi: Ia dapat menghasilkan tes unit, tes integrasi, dan dokumentasi inline untuk kode yang sudah ada, meningkatkan kesehatan dan kemudahan pemeliharaan kode Anda.

Implementasi fitur berulang: Devin AI unggul dalam membangun fitur standar seperti operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), Devin AI unggul dalam membangun fitur standar seperti operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), endpoint API baru, dan penanganan formulir.

Meskipun Devin adalah eksekutor yang kuat, pengawasan manusia tetap penting. Anda masih memerlukan keahlian tim Anda untuk keputusan pengalaman pengguna yang kompleks dan arsitektur sistem yang rumit. Devin mengikuti instruksi tetapi tidak membuat keputusan strategis secara mandiri.

Bagaimana Devin AI Bekerja

Devin beroperasi berdasarkan 'agent loop'. Ia menerima tugas dan membuat rencana langkah demi langkah.

Kemudian, sistem tersebut menjalankan langkah-langkah tersebut dalam lingkungan sandbox-nya dan menganalisis hasilnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Siklus perencanaan-lalu-eksekusi ini memungkinkan sistem untuk menangani pekerjaan pengembangan yang kompleks dan bertahap.

Untuk menyelesaikan tugas, Devin menggunakan tiga alat inti:

Shell: Dapat menjalankan perintah terminal untuk menginstal dependensi, menjalankan skrip, dan mengelola lingkungannya.

IDE: Dilengkapi dengan editor kode yang sepenuhnya fungsional untuk membaca, menulis, dan memodifikasi file dalam proyek Anda.

Browser: Dapat mengakses internet untuk mencari dokumentasi, membaca spesifikasi API, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

Cara Mengatur Devin AI

Sebelum Anda dapat membangun aplikasi pertama Anda, Anda perlu menyelesaikan tiga langkah pengaturan: membuat akun, menghubungkan repositori Anda, dan mengonfigurasi ruang kerja Anda.

Pastikan Anda memiliki akun GitHub, repositori untuk bekerja (repositori baru atau yang sudah ada pun boleh), dan tugas pertama yang ingin Anda kerjakan.

1. Daftar dan pilih paket

Pertama, kunjungi situs web Devin untuk membuat akun Anda dan menyelesaikan proses onboarding. Paket langganan Anda akan menentukan batas sesi dan fitur yang tersedia. Tim dapat memulai dengan akun individu dan memperluas skala sesuai dengan pertumbuhan penggunaan mereka.

2. Hubungkan repositori GitHub Anda

Selanjutnya, Anda akan menghubungkan akun GitHub Anda. Devin menggunakan OAuth, protokol otorisasi standar dan aman, untuk meminta akses ke repositori Anda. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk membaca kode Anda, membuat cabang baru, dan membuka PR dengan kode yang dihasilkannya. Untuk eksperimen awal Anda, disarankan untuk memulai dengan repositori uji coba atau proyek yang tidak kritis.

3. Konfigurasikan ruang kerja Anda

Terakhir, konfigurasikan pengaturan ruang kerja Anda. Di sini, Anda dapat mendefinisikan variabel lingkungan, menentukan kerangka kerja yang disukai, dan menetapkan standar penulisan kode. Devin dapat dengan mudah mempelajari konvensi khusus proyek Anda, terutama jika Anda memberikan konteks dalam prompt awal atau menyertakan berkas README.md di repositori Anda.

4. Mulai sesi Devin pertama Anda

Setelah repositori diindeks/didaftarkan:

Buat sesi baru dan berikan perintah tugas kepada Devin (perbaikan bug, penulisan tes, refaktorisasi, fitur kecil).

melalui Devin

Minta Devin untuk mengusulkan rencana terlebih dahulu, lalu eksekusi. Periksa perubahan dan minta Devin membuka PR saat siap.

📮 ClickUp Insight: 12% responden mengatakan agen AI sulit untuk disetel atau dihubungkan dengan alat mereka, dan 13% lainnya mengatakan ada terlalu banyak langkah hanya untuk melakukan hal-hal sederhana dengan agen. Data harus dimasukkan secara manual, izin harus didefinisikan ulang, dan setiap alur kerja bergantung pada rantai integrasi yang dapat rusak atau berubah seiring waktu. Berita baik? Anda tidak perlu "menghubungkan" Super Agents ClickUp ke tugas, dokumen, obrolan, atau rapat Anda. Mereka sudah terintegrasi secara native di Workspace Anda, menggunakan objek, izin, dan alur kerja yang sama seperti rekan kerja manusia lainnya. Karena integrasi, kontrol akses, dan konteks secara default diwarisi dari ruang kerja, agen dapat bertindak secara langsung di berbagai alat tanpa perlu konfigurasi khusus. Lupakan konfigurasi agen dari awal!

Cara Membangun Aplikasi Pertama Anda dengan Devin AI

Mengembangkan dengan Devin adalah proses kolaboratif, bukan perintah sekali jalan. Harapkan untuk melakukan iterasi, dan Anda akan mendapatkan hasil terbaik.

1. Tulis prompt yang efektif

Kualitas prompt Anda secara langsung menentukan kualitas output Devin AI. Semakin tepat instruksi Anda, semakin sedikit iterasi yang Anda butuhkan.

Gunakan kerangka kerja ini untuk prompt yang kuat:

Jelaskan hasil yang diinginkan secara spesifik: Alih-alih 'Bangun aplikasi,' coba 'Bangun API manajemen tugas dengan otentikasi pengguna menggunakan Node.js dan PostgreSQL.'

Sertakan batasan teknis: Tentukan bahasa pemrograman, framework, database, atau perpustakaan gaya yang ingin Anda gunakan.

Tentukan kriteria penerimaan: Jelaskan dengan jelas tentang hasil yang diharapkan. Tentukan endpoint, fitur antarmuka pengguna (UI), cakupan pengujian, dan perintah yang harus dijalankan dengan sukses.

Berikan konteks: Jika Anda memiliki kode yang sudah ada, dokumentasi, atau Jika Anda memiliki kode yang sudah ada, dokumentasi, atau rencana proyek yang lebih luas, sertakan tautannya. Semakin banyak konteks yang Anda berikan, semakin baik.

2. Tinjau rencana Devin

Sebelum menulis satu baris kode pun, Devin akan menghasilkan rencana langkah demi langkah. Ini adalah titik pemeriksaan terpenting Anda. Periksa rencana tersebut untuk memastikan bahwa semua persyaratan Anda terpenuhi dan tidak ada langkah yang tampak salah arah.

Mendeteksi kesalahpahaman di sini dapat menghemat berjam-jam waktu tinjauan kode di kemudian hari. Anda dapat memberikan umpan balik dan meminta Devin AI untuk merevisi rencananya sebelum memulai.

3. Pantau kemajuan di antarmuka

Setelah Devin AI mulai bekerja, antarmukanya memberikan tampilan real-time tentang prosesnya. Anda dapat melihat perintah shell yang dijalankan, kode yang ditulis di IDE, dan situs web yang dikunjungi di browser.

Pantau kemajuannya dan siap untuk campur tangan jika terjebak dalam loop atau mulai bergerak ke arah yang salah. Anda dapat menghentikan proses, memberikan panduan, dan kemudian membiarkannya melanjutkan dengan instruksi baru Anda.

4. Review dan gabungkan permintaan pull

Ketika Devin AI menyelesaikan tugas, ia akan membuat cabang baru dan membuka permintaan pull di GitHub dengan semua perubahannya.

Dan saat ini, lakukan tinjauan kode standar. Periksa kasus-kasus khusus, pastikan semua tes lulus, dan periksa secara manual kode yang sensitif terhadap keamanan. Sementara itu, Devin AI dapat merespons umpan balik pada permintaan pull, mengulangi pekerjaannya hingga Anda siap untuk menggabungkan.

Tips untuk Mendapatkan Hasil yang Lebih Baik dari Devin AI

Berikut adalah beberapa pelajaran yang dipetik dari tim yang menggunakan Devin AI secara efektif:

Tentukan hasil dalam pemeriksaan yang dapat diamati : Ganti tujuan yang tidak jelas dengan kriteria lulus/gagal seperti ‘ujian lulus,’ ‘endpoint mengembalikan 400 pada payload yang tidak valid,’ ‘tidak ada kesalahan lint baru,’ atau ‘latensi p95 meningkat sebesar 20%’

Selalu sertakan loop verifikasi : Berikan Devin perintah yang tepat untuk dijalankan dan tampilan output 'sukses' yang diharapkan, sehingga Devin dapat memvalidasi pekerjaan.

Minta rencana sebelum implementasi : Pastikan rencana tersebut menjelaskan pendekatan, file yang akan diubah, kasus khusus, dan risiko terlebih dahulu agar Anda dapat mendeteksi asumsi yang salah sejak dini.

Hubungkan Devin ke pola yang sudah ada di repositori Anda : Arahkan ke satu endpoint/komponen serupa dan katakan ‘cerminkan struktur ini’ untuk mencegah arsitektur baru atau gaya yang tidak konsisten.

Kontrol refaktorisasi : Tentukan 'perubahan minimal yang layak' dan izinkan pembersihan hanya jika diperlukan untuk keakuratan.

Batasi lingkup perubahan: Tentukan apa yang tidak boleh diubah, seperti bentuk API publik, skema database, alur otentikasi, atau alat pembangunan, agar solusi tetap terfokus dan aman.

Batasan Penggunaan Devin AI dalam Membangun Aplikasi

Devin AI juga memiliki batasan yang perlu Anda perhatikan. Dan batasan tersebut meliputi:

❌ Keputusan arsitektur yang kompleks: Devin AI adalah eksekutor yang sangat baik, tetapi tidak akan membuat keputusan strategis tingkat tinggi tentang desain sistem Anda. Itu masih menjadi bagian dari tugas Anda.

❌ Persyaratan yang sangat ambigu: Tanpa kriteria penerimaan yang jelas, Devin AI mungkin menghasilkan solusi yang secara teknis benar tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

❌ Kerangka kerja baru atau inovatif: Pengetahuan Devin AI sangat luas tetapi tidak tak terbatas. Jika Anda bekerja dengan perpustakaan baru atau tidak umum, Devin AI mungkin kesulitan menemukan dokumentasi yang relevan.

❌ Kode yang kritis untuk keamanan: Anda harus selalu meminta ahli manusia untuk secara manual meninjau kode apa pun yang terkait dengan autentikasi, otorisasi, dan penanganan data.

❌ Sesi yang berjalan lama: Untuk tugas-tugas yang sangat besar dan kompleks, Devin AI mungkin mencapai batas konteksnya atau memerlukan pengelolaan sesi yang hati-hati untuk menyelesaikan pekerjaan.

Cara Mengelola Proyek Devin AI di ClickUp

Menggunakan agen AI seperti Devin dapat menimbulkan kekacauan yang sebelumnya tidak Anda pertimbangkan. Itu adalah AI sprawl, di mana pekerjaan agen menyebar ke berbagai alat dan tab hingga menjadi mahal, tumpang tindih, dan berisiko.

Suatu hari, tugas-tugas berada di antarmuka Devin, keputusan-keputusan tersembunyi di obrolan, dan kebenaran sebenarnya tersembunyi di permintaan pull GitHub. Tim Anda akhirnya harus berganti-ganti konteks sepanjang hari hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar!

Inilah saat banyak orang beralih ke ClickUp. Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp memberikan satu tempat untuk mengelola seluruh siklus hidup pekerjaan teknik yang didorong oleh agen, termasuk spesifikasi, rencana eksekusi, tugas, persetujuan, dan jejak audit. Mari kita lihat bagaimana caranya:

Standarkan setiap permintaan Devin dengan satu dokumen intake

Pertama-tama, Anda perlu menstandarkan semua permintaan menggunakan ClickUp Docs. Dengan kata lain, gunakan satu templat dokumen intake yang dapat diulang sebagai pintu masuk untuk setiap operasi yang Anda jalankan di Devin AI, sehingga spesifikasi sebenarnya tidak terjebak dalam obrolan atau tersembunyi di dalam permintaan pull GitHub.

Standarkan setiap permintaan dengan templat intake yang dapat diulang menggunakan ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah dokumen terstruktur dan mudah dinavigasi yang dapat Anda buat dengan halaman dan subhalaman. Ini berarti satu proyek Devin dapat menampung segala hal mulai dari brief awal hingga kasus khusus dan prompt tanpa menjadi dokumen yang sulit dibaca. Anda dapat menjaga dokumen panjang tetap mudah dipindai dengan daftar isi dan bagian yang dapat dilipat, serta merestrukturisasi konten seiring perkembangan ruang lingkup proyek.

Artinya, proses pengumpulan data Anda dapat konsisten dan dapat direview setiap kali, misalnya:

Apa perubahan yang tepat, dan seperti apa hasil akhirnya?

Repo mana yang harus digunakan Devin, dan file mana yang harus disalin untuk pola?

Apa yang tidak boleh diubah, seperti bentuk API, alur otentikasi, atau skema?

Apa kriteria penerimaan, dan perintah tepat untuk memverifikasi keberhasilan?

Apa saja kasus khusus yang diketahui, batasan kinerja, dan catatan keamanan yang perlu diperhatikan?

Dan saat dokumen berubah menjadi tindakan, cukup sorot teks dan buat Tugas ClickUp darinya, yang sempurna untuk mengubah 'pertanyaan terbuka' dan 'umpan balik tinjauan' menjadi item pekerjaan yang dikelola.

Buat Tugas ClickUp dari Dokumen ClickUp

Skalakan dan kelola pengiriman proyek dengan ClickUp Super Agents

Ketika Anda mulai menggunakan Devin AI di berbagai tim, masalahnya bukan lagi ‘Apakah kita telah melaksanakannya?’ Sebaliknya, masalahnya adalah kontrol operasional. Artinya, memastikan pekerjaan agen sesuai dengan standar, menerapkan persetujuan, dan membuktikan hasil tanpa pengawasan manual.

Dan untuk melakukannya (dan banyak lagi), gunakan ClickUp Super Agents. Mereka adalah rekan kerja berbasis AI yang dapat menjalankan alur kerja multi-langkah di seluruh Workspace Anda, melampaui tindakan berbasis aturan tunggal. Ini pada dasarnya adalah rekan kerja AI Anda yang aktif 24/7.

Jalankan alur kerja multi-langkah 24/7 dengan rekan kerja yang didukung AI menggunakan ClickUp Super Agents

Gunakan Super Agents untuk menangani tugas operasional tingkat lanjut seputar Devin AI, seperti:

Pastikan kualitas proyek Devin sebelum dijalankan dengan memvalidasi dokumen input yang berisi kriteria penerimaan, batasan, dan perintah verifikasi.

Rute perubahan berisiko tinggi melalui persetujuan yang tepat, sehingga tinjauan keamanan dan platform terjadi secara otomatis.

Buat paket tinjauan yang dapat diaudit untuk setiap permintaan pull GitHub, termasuk perubahan yang dilakukan, cara pengujiannya, dan apa yang masih memerlukan persetujuan.

Buat jejak audit secara otomatis, karena aktivitas Super Agent dapat diperiksa di Log Audit Super Agent untuk tujuan pemecahan masalah dan audit.

Bangun agen pemrograman dengan Codegen dari ClickUp

Jika Anda menyukai ide Devin AI, tetapi tidak ingin pekerjaan pengembangan meluas ke produk lain, gunakan Codegen dari ClickUp. Codegen dari ClickUp adalah rekan tim pengembang AI yang menyelesaikan tugas, membangun fitur, menjawab pertanyaan kode, dan membuat permintaan pull yang siap produksi.

Yang membuatnya lebih baik lagi adalah bentuk alur kerja. Berbeda dengan Devin AI yang mengikuti siklus tiket-ke-rencana-ke-pengujian-ke-PR, Codegen beroperasi secara berbeda di ClickUp.

Ini berfungsi sebagai agen AI otonom yang dapat:

Baca deskripsi tugas dan konteks lengkap (termasuk dokumen, komentar, dan lampiran).

Generate kode berkualitas tinggi dan siap produksi dari prompt bahasa alami atau detail tugas.

Bangun fitur, perbaiki bug, atau terapkan perubahan.

Buat dan buka pull requests (PRs) di repositori Git Anda.

Jawab pertanyaan terkait kode.

Integrasikan dengan GitHub menggunakan ClickUp Integrations

Dengan integrasi ClickUp yang terhubung dengan GitHub, Anda dapat menghubungkan commit, branch, dan pull request langsung ke tugas ClickUp dan melihat aktivitas tersebut langsung dari dalam tugas. Fitur ini juga mendukung pratinjau tautan yang kaya saat seseorang menyalin tautan GitHub ke dalam tugas, Chat, atau Doc.

Hubungkan commit GitHub dan pull request ke tugas dan tautan pratinjau di Chat dan Docs dengan integrasi ClickUp

Dan untuk menjaga agar gesekan dalam penghubungan tetap rendah, tim Anda dapat merujuk ke ID Tugas ClickUp dalam pesan commit, nama cabang, atau permintaan pull menggunakan format seperti #{task_id} atau CU-{task_id}, sehingga aktivitas tersebut muncul di tempat yang seharusnya, tanpa perlu menyalin dan menempel secara manual.

Dapatkan ID Tugas ClickUp Anda di dalam PR, nama cabang, dan pesan commit

Lebih dari itu, ClickUp mendukung otomatisasi yang dipicu oleh GitHub. Singkatnya, setelah kode terhubung, Anda dapat secara otomatis mengubah status, memberi tahu peninjau, atau memulai langkah berikutnya berdasarkan peristiwa GitHub.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp juga menyediakan asisten desktop AI yang dirancang untuk mengatasi alur kerja yang tidak efisien saat ini : ClickUp Brain MAX. Alih-alih berpindah antar tab, Brain MAX memungkinkan Anda mencari di seluruh aplikasi kerja dan web dalam satu tempat, menggunakan pertanyaan alami seperti yang Anda tanyakan kepada rekan tim. Fitur ini juga dilengkapi dengan Talk-to-Text, sehingga Anda dapat mencatat ide secara instan dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang dapat digunakan tanpa perlu mengetik. Beberapa cara berdampak tinggi yang digunakan tim setiap hari: Temukan spesifikasi terbaru, keputusan, atau pembaruan tanpa perlu menggali melalui thread.

Ambil file yang tepat dari aplikasi terhubung seperti GitHub atau Google Drive saat Anda hanya mengingat kata kunci.

Tanyakan siapa yang sedang mengerjakan apa, lalu langsung menuju tugas atau dokumen yang mendasarinya.

Gunakan ekstensi Chrome untuk merangkum dan bertindak berdasarkan apa yang Anda baca di browser tanpa perlu beralih konteks.

Kirimkan Alur Kerja, Bukan Hanya Kode, dengan ClickUp

Agen pemrograman otonom semakin menjadi bagian dari cara perangkat lunak dikembangkan. Tim yang mampu bekerja dengan mereka dengan baik akan dapat merilis produk lebih cepat, melakukan iterasi dengan lebih percaya diri, dan memberikan ruang lebih bagi pengembang untuk menangani masalah bernilai tinggi dan kreatif yang paling dikuasai oleh manusia.

Namun, ada keuntungan yang lebih besar daripada 'kode yang lebih cepat'. Keuntungannya adalah menjalankan seluruh siklus pengembangan dengan lebih jelas.

Lakukan itu dan lebih banyak lagi dengan ClickUp. Gunakan Codegen oleh ClickUp saat Anda membutuhkan agen pemrograman AI yang membantu Anda mengimplementasikan dan meluncurkan pekerjaan. Padukan dengan ClickUp AI Agents dan ekosistem integrasi ClickUp untuk menghubungkan PR, masalah, dokumen, persetujuan, dan daftar periksa rilis dalam satu tempat.

✅ Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Devin mendukung bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, TypeScript, dan Go, serta kerangka kerja populer seperti React, Node.js, Django, dan Flask. Untuk daftar terbaru, selalu disarankan untuk memeriksa dokumentasi resmi Devin karena kemampuannya terus berkembang.

Alternatif untuk Devin AI termasuk ClickUp, yang menggabungkan pemrograman agen dengan lapisan kontrol yang biasanya dibutuhkan tim pada skala besar—Codegen dapat menyelesaikan tugas, membangun fitur, menjawab pertanyaan kode, dan menghasilkan pull request siap produksi di dalam ClickUp, sementara Super Agents menambahkan alur kerja multi-langkah yang terkelola dengan izin dan auditabilitas. Opsi lain yang layak untuk dilihat termasuk OpenHands (agen pemrograman cloud sumber terbuka) dan SWE-agent (agen sumber terbuka yang secara otomatis memperbaiki masalah di repositori GitHub yang sebenarnya), serta rute IDE berbasis agen yang lebih ringan, tergantung seberapa otonom Anda ingin loop tersebut berjalan.

Harga Devin AI memiliki tiga tingkatan:Core: Bayar sesuai penggunaan, mulai dari $20Team: $500/bulanEnterprise: Harga kustomNamun, pastikan untuk memeriksa kembali harga dari situs resmi mereka karena harga cenderung berubah seiring waktu.