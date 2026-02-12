Cara Menggunakan Devin AI untuk Pengembangan Startup

Alat pemrograman AI menjanjikan untuk menulis seluruh aplikasi Anda, tetapi inilah masalahnya: tanpa sistem untuk melacak apa yang mereka bangun, Anda hanya mengganti satu masalah dengan masalah lain.

Panduan ini akan memandu Anda dalam menggunakan Devin AI untuk pengembangan startup sambil menjaga proyek Anda tetap terorganisir, tim Anda tetap sejalan, dan kode yang dihasilkan oleh AI tetap terkendali.

Apa Itu Devin AI?

Devin AI adalah insinyur perangkat lunak AI otonom yang dikembangkan oleh Cognition AI. Ia dapat secara mandiri menulis, mendebug, dan mengimplementasikan kode dari awal hingga akhir. Bayangkan Devin AI bukan sekadar alat saran kode, melainkan seperti seorang pengembang junior di tim Anda, dilengkapi dengan editor kode, browser web, dan shell baris perintahnya sendiri.

Agen AI ini telah menunjukkan hasil yang mengesankan pada SWE-bench, menyelesaikan 13,86% masalah, sebuah tolok ukur yang menguji kemampuan AI dalam menyelesaikan masalah rekayasa perangkat lunak dunia nyata dari GitHub. Kinerja ini membuktikan kredibilitasnya sebagai programmer AI yang kompeten.

Devin dirancang untuk tim teknik, terutama startup dengan sumber daya pengembang terbatas, yang perlu mempercepat kecepatan pengembangan dan meluncurkan produk lebih cepat.

Bagi sebuah startup, tekanan untuk membangun dan mengulang dengan cepat menggunakan tim kecil adalah hal yang konstan. Hal ini seringkali mengharuskan pilihan sulit antara mengembangkan fitur baru atau memperbaiki bug, yang mengakibatkan utang teknis menumpuk dan menghabiskan 20-40% waktu pengembang. Devin AI membantu Anda memperluas kapasitas teknik tanpa perlu merekrut, dengan mengotomatisasi tugas-tugas pemrograman yang berulang sehingga tim Anda dapat fokus pada pekerjaan yang berdampak tinggi.

Namun, menyerahkan tugas kepada AI menciptakan tantangan baru: bagaimana mengelola pekerjaan tersebut? Tanpa sistem manajemen proyek yang tepat, Anda dapat kehilangan jejak apa yang sedang dibangun oleh Devin, menyebabkan penyebaran konteks —ketika tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi di aplikasi dan platform yang terputus—dan membuatnya mustahil untuk mempertahankan visibilitas.

Solusi: Hilangkan penyebaran konteks dan jaga agar semua pengembangan yang dihasilkan AI tetap terorganisir, dilacak, dan direview dalam ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp.

📮ClickUp Insight: Pergantian konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp mengintegrasikan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari berbagai platform seperti obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

Apa yang Dapat Dilakukan Devin AI untuk Tim Startup

Startup selalu berada dalam perlombaan melawan waktu, dan tim teknik yang terbatas dapat terasa seperti hambatan besar. Anda mencoba membangun MVP, memperbaiki bug, dan mencegah backlog meluap, semuanya sekaligus. Beban kerja yang berlebihan ini memperlambat waktu masuk pasar dan dapat menyebabkan kelelahan pengembang.

Devin AI unggul dalam menangani tugas-tugas yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diulang, yang sebaliknya akan menghabiskan waktu berharga para pengembang Anda. Ia bertindak sebagai pengali kekuatan, menangani pekerjaan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada inovasi.

Berikut adalah cara utama startup dapat menggunakan perangkat lunak insinyur AI ini untuk mendapatkan keunggulan kompetitif: 🛠️

Bangun dan deploy MVP secara end-to-end

Mendapatkan Minimum Viable Product (MVP) ke pasar sangat penting untuk memvalidasi ide startup Anda, tetapi hal ini dapat memakan waktu berbulan-bulan dalam pengembangan. Penundaan ini berarti Anda menghabiskan dana dengan cepat dan memberi kesempatan kepada pesaing untuk mengejar ketinggalan.

Devin dapat mengambil prompt detail yang menggambarkan sebuah aplikasi dan membangun prototipe fungsional dari awal, secara drastis memperpendek siklus ini.

Alur kerjanya sederhana: Devin menyiapkan lingkungan pengembangan, menulis kode yang diperlukan, menjalankan tes untuk memastikan fungsionalitas, dan bahkan dapat mengimplementasikan aplikasi ke lingkungan produksi. Hal ini memungkinkan Anda mendapatkan umpan balik pengguna nyata dalam hitungan hari atau minggu, bukan bulan.

Berikut adalah beberapa contoh MVP yang dapat dibangun oleh Devin:

Aplikasi web: Halaman arahan, dasbor pengguna, dan aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana menggunakan kerangka kerja umum.

Integrasi API: Alat untuk menghubungkan layanan pihak ketiga atau membangun pipa data internal.

Alat internal: Panel admin untuk mengelola pengguna, dasbor pelaporan, dan skrip untuk mengotomatisasi proses internal.

💡 Tips Pro: Devin bekerja paling baik dengan spesifikasi yang jelas dan rinci. Permintaan yang tidak jelas dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Untuk menghindari hal ini, Anda memerlukan sistem untuk mendefinisikan dan melacak persyaratan. Dapatkan visibilitas penuh atas apa yang sedang dibangun oleh Devin dengan membuat tugas-tugas rinci untuk setiap fitur di ClickUp.

Otomatisasi perbaikan bug dan pekerjaan backlog.

Bagi banyak startup, daftar bug yang menumpuk menjadi sumber stres yang konstan. Daftar tersebut tumbuh lebih cepat daripada kemampuan tim untuk mengatasinya, yang mengakibatkan produk yang penuh bug dan utang teknis yang terus menumpuk. Pengembang terpaksa memilih antara memperbaiki masalah lama dan mengembangkan fitur baru yang menghasilkan pendapatan.

Devin dapat secara otomatis mengklasifikasikan masalah dari daftar tugas Anda. Ia dapat mengidentifikasi akar masalah bug, menulis kode untuk memperbaikinya, dan mengirimkan solusi sebagai pull request di GitHub agar tim Anda dapat meninjaunya.

Ini ideal untuk menangani item backlog umum, seperti:

Pembaruan dependensi: Memperbarui paket yang sudah usang dan menyelesaikan masalah kompatibilitas yang muncul.

Gagal tes: Mendiagnosis mengapa sebuah tes gagal dan menerapkan perbaikan untuk membuat rangkaian tes Anda berhasil lagi.

Bug antarmuka pengguna minor: Memperbaiki masalah gaya, memperbaiki tautan yang rusak, atau menyelesaikan masalah tampilan di perangkat yang berbeda.

💡 Tips Pro: Meskipun Devin mengusulkan perbaikan, seorang insinyur manusia harus selalu meninjau kode sebelum digabungkan. Optimalkan seluruh proses Anda dengan mengotomatisasi langkah-langkah berulang menggunakan ClickUp Automations. Jaga alur kerja tetap lancar dan transparan dengan secara otomatis menugaskan tugas yang diberi label bug ke Devin dan memperbarui status menggunakan ClickUp Automations.

Tangani migrasi kode dan refaktorisasi.

Perubahan besar pada basis kode, seperti pembaruan framework atau migrasi API, seringkali memakan waktu, melelahkan, dan berisiko. Bagi tim startup kecil, proyek-proyek ini dapat mengganggu roadmap produk selama berminggu-minggu. Ini adalah area lain di mana Devin dapat memberikan keuntungan signifikan.

Anda dapat mendelegasikan tugas refactoring yang terdefinisi dengan baik kepada Devin, yang dapat mempelajari pola kode basis Anda dan menerapkan perubahan secara konsisten di ratusan file. Hal ini membebaskan pengembang senior Anda untuk fokus pada tantangan arsitektur yang lebih kompleks.

Tugas migrasi umum untuk Devin meliputi:

Pembaruan bahasa atau framework: Migrasi basis kode dari Python 2 ke 3 atau konversi komponen kelas React menjadi komponen fungsional.

Migrasi API: Memperbarui semua instance endpoint API yang sudah tidak didukung di seluruh aplikasi.

Penegakan gaya kode: Menerapkan aturan linting baru atau standar pemformatan secara konsisten ke seluruh basis kode.

💡 Tips Pro: Dapatkan pandangan yang jelas dan tingkat tinggi tentang kemajuan migrasi dan pastikan tidak ada yang terlewat dalam refaktor dengan melacak setiap langkah migrasi menggunakan ClickUp Custom Fields.

Tonton video ini untuk mempelajari bagaimana Agen AI dapat membantu menskalakan proses pengembangan Anda:

Bagaimana Devin AI Bekerja

Mudah untuk memandang alat pemrograman AI sebagai "kotak hitam," yang bisa membuat Anda merasa tidak nyaman saat mempercayakan kode Anda padanya. Memahami cara kerja Devin membantu menghilangkan misteri proses tersebut dan memungkinkan Anda mengatur tugas dengan lebih efektif. Berbeda dengan alat penyelesaian kode sederhana, Devin adalah agen AI sejati yang memiliki akses ke lingkungan pengembangan sandboxed-nya sendiri.

Ini berarti Devin AI tidak hanya menyarankan kode; ia secara aktif mengerjakannya. Arsitekturnya memiliki tiga komponen utama yang memungkinkan Devin AI berfungsi seperti pengembang manusia.

Perencanaan dan penalaran: Sebelum menulis kode apa pun, Devin membagi tugas menjadi urutan langkah-langkah logis. Kemudian, ia menjelaskan rencananya kepada Anda, memberi Anda kesempatan untuk meninjau pendekatannya dan memberikan umpan balik.

Penggunaan alat: Devin memiliki toolkit sendiri, termasuk editor kode untuk menulis dan memodifikasi file, terminal untuk menjalankan perintah, dan browser web untuk mencari dokumentasi. Hal ini memungkinkan Devin untuk melakukan tugas-tugas kompleks yang memerlukan lebih dari sekadar pembangkitan kode.

Kontrol versi: Agen AI terintegrasi langsung dengan GitHub untuk membuat cabang, melakukan commit perubahan, dan membuka pull request. Ia mengikuti praktik pengembangan standar, sehingga pekerjaannya mudah untuk ditinjau dan digabungkan.

Devin beroperasi berdasarkan model human-in-the-loop. Ia bekerja secara otonom pada suatu tugas, tetapi akan berhenti dan menunggu persetujuan Anda pada titik-titik kritis. Hal ini memastikan Anda selalu memiliki kata akhir. Seiring waktu, ia belajar dengan membaca dokumentasi Anda dan mengeksplorasi basis kode Anda, beradaptasi dengan pola dan standar spesifik tim Anda.

📚 Baca Juga: Cara Memilih Platform Kolaborasi Kode

Cara Memulai dengan Devin AI

melalui Devin AI

Mengintegrasikan alat baru yang powerful seperti Devin ke dalam alur kerja startup Anda bisa terasa seperti tugas yang besar. Anda mungkin khawatir tentang pengaturan yang rumit, pengelolaan izin, atau alat tersebut tidak kompatibel dengan stack yang sudah ada. Proses onboarding yang berantakan dapat menyebabkan waktu terbuang sia-sia dan alat yang tidak digunakan oleh siapa pun.

Berita baiknya, memulai dengan Devin adalah proses yang terstruktur. Onboarding yang tepat merupakan dasar untuk pengembangan yang didukung AI secara efektif.

Daftar dan pilih paket yang sesuai.

Pertama, Anda perlu membuat akun di platform Cognition AI. Paket Devin umumnya didasarkan pada volume penggunaan, dengan tingkatan yang berbeda tersedia tergantung pada seberapa banyak Anda berencana menggunakannya. Model ini berbasis sesi, artinya tugas-tugas mengonsumsi sejumlah waktu komputasi tertentu.

Bagi startup, disarankan untuk memulai dengan paket yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan Anda untuk menguji berbagai alur kerja dan memahami pola penggunaan Anda sebelum berkomitmen pada paket yang lebih besar dan lebih mahal.

Setelah Anda memiliki akun, langkah berikutnya adalah menghubungkan Devin ke ekosistem pengembangan Anda. Integrasi yang paling kritis adalah dengan GitHub. Hal ini melibatkan pemasangan aplikasi Devin GitHub dan memberikan aksesnya ke repositori yang ingin Anda kerjakan. Anda perlu memberikan izin baca/tulis agar Devin dapat membuat cabang dan membuka permintaan pull.

Anda juga dapat menghubungkan Devin dengan alat lain untuk alur kerja yang lebih lancar.

GitHub: Instal aplikasi, pilih repositori mana yang dapat diakses oleh Devin, dan konfigurasikan izin cabang untuk melindungi cabang utama Anda.

Slack: Hubungkan akun Anda untuk menerima pemberitahuan real-time tentang kemajuan Devin dan saat permintaan pull siap untuk direview.

Manajemen proyek: Hubungkan Devin dengan pelacak masalah Anda untuk penugasan tugas yang mudah.

Risiko terbesar saat menambahkan alat baru adalah menciptakan silo informasi baru. Untuk menghindarinya, sentralisasikan semua pekerjaan pengembangan—baik yang dilakukan manusia maupun yang dihasilkan AI—di satu tempat. Hubungkan secara otomatis pull requests dan commits ke tugas ClickUp Anda menggunakan integrasi GitHub. Saat Devin membuka PR, tugas yang sesuai diperbarui secara instan, menghilangkan ketidakjelasan konteks antara kode dan rencana proyek Anda.

ClickUp terintegrasi dengan GitHub

📮ClickUp Insight: 88% responden survei kami menggunakan AI untuk tugas pribadi, namun lebih dari 50% enggan menggunakannya di tempat kerja. Tiga hambatan utama? Kurangnya integrasi yang mulus, kesenjangan pengetahuan, atau kekhawatiran keamanan. Tapi bagaimana jika AI sudah terintegrasi ke dalam ruang kerja Anda dan sudah aman? ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, menjadikan hal ini mungkin. Ia memahami perintah dalam bahasa alami, mengatasi ketiga kekhawatiran adopsi AI sambil menghubungkan obrolan, tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda di seluruh ruang kerja. Temukan jawaban dan wawasan dengan satu klik!

Tugas Pertama Anda dengan Devin AI

Mulai dengan proyek besar adalah resep untuk frustrasi. Tugas pertama Anda dengan Devin haruslah kecil, jelas, dan berisiko rendah. Hal ini akan membantu Anda dan tim Anda memahami alur kerja, kemampuan, dan batasan Devin tanpa mengganggu sprint Anda.

Tugas awal yang baik meliputi memperbarui satu dependensi, menambahkan fitur yang sangat sederhana, atau memperbaiki bug yang sudah didokumentasikan dengan baik. Tujuannya adalah untuk belajar, bukan untuk langsung menyelesaikan tantangan teknikal terbesar Anda.

Tulis prompt yang efektif

Kualitas pekerjaan Devin sangat bergantung pada kualitas prompt Anda. Instruksi yang tidak jelas dapat menyebabkan waktu terbuang dan hasil yang tidak terduga. Prompt yang baik memberikan Devin semua yang dibutuhkan untuk berhasil tanpa ambiguitas.

Sebuah prompt yang efektif memiliki empat bagian kunci:

Kontekstual: Jelaskan secara singkat apa yang dilakukan oleh basis kode dan informasi latar belakang yang relevan.

Tugas: Jelaskan tindakan spesifik yang ingin Anda lakukan dengan Devin dalam bahasa yang jelas dan sederhana.

Batasan: Daftar semua persyaratan, standar, atau batasan yang harus dipatuhi.

Kriteria keberhasilan: Tentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "selesai" sehingga Anda dapat memverifikasi hasilnya.

Misalnya, daripada prompt yang tidak jelas seperti “Perbaiki bug login,” prompt yang jauh lebih baik adalah: “Perbaiki bug login di mana pengguna melihat layar kosong setelah memasukkan kredensial yang benar. Masalahnya ada di berkas auth.js. Tambahkan penanganan kesalahan dan tampilkan pesan ramah pengguna jika panggilan API gagal.”

💡 Tips Pro: Buatlah mudah bagi siapa pun untuk mengelola tugas dengan Devin secara benar dengan membuat dan menyimpan templat prompt di ClickUp Docs, lalu menghubungkannya langsung ke tugas-tugas.

Tinjau rencana dan alasan Devin

Sebelum Devin mulai mengkodekan, ia akan menampilkan rencana kerjanya kepada Anda. Ini adalah titik pemeriksaan kritis untuk pengawasan manusia. Ini adalah kesempatan Anda untuk mendeteksi kesalahpahaman sebelum berubah menjadi kode yang buruk.

Saat meninjau rencana, perhatikan langkah-langkah logis, identifikasi file yang benar, dan pendekatan yang sesuai dengan standar tim Anda. Jika ada yang terlihat tidak tepat, Anda dapat memberikan umpan balik dan meminta Devin untuk menyesuaikan rencananya. Jejak alasan menjelaskan mengapa ia membuat keputusan tertentu, memberikan wawasan berharga tentang prosesnya.

💡 Tips Pro: Jaga jejak audit yang jelas untuk semua pekerjaan yang dibantu AI dengan mendokumentasikan tinjauan rencana di Komentar Tugas ClickUp. Ini menciptakan catatan historis dari semua umpan balik dan persetujuan, yang sangat berharga untuk pengendalian kualitas dan debugging di kemudian hari. Pastikan komentar Anda dilihat dengan menugaskan komentar langsung ke pengguna dalam tugas, dan dapatkan tampilan cepat komentar yang ditugaskan dalam Daftar Periksa.

Setujui permintaan pull

Setelah Devin menyelesaikan pekerjaannya, ia akan membuka pull request di GitHub yang berisi perubahan kode, tes baru yang ditulisnya, dan dokumentasi. Pada tahap ini, proses tinjauan kode standar Anda mengambil alih. Kode yang dihasilkan oleh AI harus ditinjau dengan seksama sama seperti kode yang ditulis oleh manusia.

Selama tinjauan, periksa:

Kualitas kode: Apakah kode mengikuti panduan gaya dan praktik terbaik tim Anda?

Cakupan pengujian: Apakah Devin menambahkan atau memperbarui pengujian untuk memvalidasi perubahannya?

Dokumentasi: Apakah deskripsi pull request jelas, dan apakah ada komentar di tempat yang diperlukan?

Setelah Anda puas, Anda dapat menyetujui dan menggabungkan PR. Di sinilah memiliki sistem terintegrasi membuahkan hasil.

💡 Tips Pro: Jaga papan proyek Anda tetap sinkron secara sempurna tanpa usaha manual dengan secara otomatis memperbarui status tugas menjadi ‘Selesai’ saat Anda menggabungkan permintaan pull menggunakan integrasi ClickUp GitHub.

Praktik Terbaik dalam Menggunakan Devin AI dalam Alur Kerja Startup Anda

Memberikan akses tim Anda ke alat AI yang kuat tanpa panduan dapat menyebabkan kekacauan. Anda mungkin berakhir dengan kode bermasalah yang dimasukkan ke produksi, atau pengembang membuang waktu untuk memperbaiki kesalahan AI. Untuk menghindari hal ini, Anda perlu menetapkan praktik terbaik yang jelas tentang cara tim Anda bekerja dengan Devin. ✨

Mulailah dari yang kecil: Mulailah dengan tugas-tugas berisiko rendah dan tidak kritis untuk membantu tim Anda memahami keunggulan Devin dan cara menulis prompt yang efektif.

Tentukan kriteria penerimaan yang jelas : Devin bekerja paling baik ketika ada persyaratan spesifik dan terukur untuk apa yang dimaksud dengan "selesai". : Devin bekerja paling baik ketika ada persyaratan spesifik dan terukur untuk apa yang dimaksud dengan "selesai".

Jaga pengawasan manusia: Selalu pastikan pengembang manusia meninjau dan menyetujui setiap permintaan pull sebelum digabungkan.

Gunakan perlindungan cabang: Konfigurasikan repositori GitHub Anda untuk mengharuskan persetujuan pada cabang yang dilindungi, mencegah Devin menggabungkan kode secara langsung.

Pantau pekerjaan AI secara terpisah: Bedakan antara tugas yang diberikan kepada Devin dan tugas yang diberikan kepada pengembang manusia untuk pelaporan yang lebih baik dan pelacakan kecepatan.

Dokumentasikan pengetahuan internal: Perbarui Perbarui dokumentasi teknis Anda agar Devin dapat mempelajari pola dan standar kode spesifik Anda.

Tetapkan batasan: Tentukan dengan jelas bagian mana dari basis kode yang diizinkan Devin untuk dimodifikasi dan bagian mana yang dilarang.

Dengan mudah saring dan buat laporan, pastikan persetujuan dari pengembang senior untuk setiap pull request yang dihasilkan AI, dan simpan semua dokumentasi teknis dan templat prompt Anda di satu tempat dengan mengotomatiskan alur kerja Anda di ClickUp.

💡 Tips Pro: Visualisasikan kemajuan tim Anda dan bandingkan kecepatan pengembangan AI versus manusia untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan menggunakan Dashboard ClickUp.

Dashboard ClickUp dengan pembaruan yang didukung AI

Batasan Penggunaan Devin AI

Meskipun Devin adalah alat yang powerful, ia bukan solusi ajaib. Memahami batasannya adalah kunci untuk menetapkan ekspektasi yang realistis dan menghindari frustrasi. Menyampaikan batasannya secara jujur membantu tim Anda menggunakan alat ini dengan efektif.

Keputusan arsitektur yang kompleks: Devin sangat baik dalam mengikuti pola yang sudah ada, tetapi tidak dapat membuat keputusan desain tingkat tinggi atau merancang sistem baru dari awal.

Persyaratan yang tidak jelas: Prompt yang samar atau tidak lengkap akan menghasilkan hasil yang tidak terduga dan seringkali salah.

Pemecahan masalah yang inovatif: Devin bekerja paling baik dengan tugas-tugas yang mirip dengan masalah yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia kesulitan dengan tantangan yang benar-benar baru yang memerlukan pemikiran kreatif dan di luar kotak.

Kode yang kritis untuk keamanan: Anda tidak boleh mendelegasikan tugas yang berkaitan dengan autentikasi, enkripsi, atau penanganan data sensitif kepada AI.

Debugging lintas sistem: Mendiagnosis masalah yang melintasi beberapa microservices atau komponen infrastruktur seringkali terlalu kompleks untuk ditangani oleh Devin sendirian.

Batasan jendela konteks: Untuk basis kode yang sangat besar dan kompleks, Devin mungkin tidak dapat menampung semua konteks yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan benar.

Batasan-batasan ini membuat proses manajemen proyek yang kuat menjadi lebih penting. Anda memerlukan sistem yang memastikan definisi tugas yang jelas, menyediakan templat terstruktur, dan menerapkan pengawasan manusia di setiap titik pemeriksaan kunci.

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan Hugging Face untuk Deploy AI

Alternatif untuk Devin AI dalam Pengembangan Startup

Meskipun Devin sangat unggul dalam pembangkitan kode, itu hanyalah salah satu bagian dari puzzle. Startup membutuhkan sistem komprehensif untuk mengelola, melacak, dan mengoordinasikan semua pekerjaan pengembangan—baik yang dilakukan oleh manusia maupun AI.

Mengelola Devin, GitHub, Slack, dan alat manajemen proyek terpisah menciptakan jenis penyebaran alat dan AI yang tidak terencana —penyebaran alat AI yang terputus-putus tanpa pengawasan atau strategi, yang mengakibatkan pemborosan uang dan upaya yang terduplikasi—yang menghambat kinerja tim.

Sentralisasikan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi Anda di satu tempat dengan ClickUp untuk mengatasi masalah ini.

Simpan catatan, tugas, dan obrolan terkait kode dengan mudah menggunakan Pencarian AI Enterprise ClickUp

Ruangan kerja AI terintegrasi ClickUp —platform tunggal dan aman di mana proyek, dokumen, percakapan, dan kecerdasan AI kontekstual bekerja sama secara mulus—mengintegrasikan semuanya, dengan ClickUp Brain menyediakan kecerdasan di seluruh ruang kerja Anda.

Pembuatan tugas berbasis AI: Buat deskripsi tugas yang detail, subtugas, dan kriteria penerimaan dari prompt sederhana menggunakan ClickUp Brain.

Pengelolaan pengetahuan: Temukan konteks yang Anda butuhkan secara instan dengan mencari di seluruh dokumen ClickUp, tugas, dan komentar Anda menggunakan ClickUp Brain.

Bantuan otomatisasi: Hemat waktu dengan mengatur aturan rute kompleks dan pembaruan status menggunakan bahasa alami di ClickUp.

Berdayakan anggota tim non-teknis untuk melaksanakan tugas pengembangan dengan pemahaman mendalam tentang proyek—ClickUp’s Codegen Agent membawa kemampuan pemrograman AI langsung ke pusat manajemen proyek Anda.

Dukungan pelanggan: Ubah tiket dukungan menjadi solusi nyata dengan memungkinkan agen untuk menghasilkan perubahan kode berdasarkan masalah yang dilaporkan.

Manajer produk: Ubah dokumen persyaratan produk (PRD) menjadi prototipe yang berfungsi tanpa harus menunggu siklus pengembangan engineering.

Teknik dan QA: Otomatisasi pembuatan rangkaian uji langsung dari persyaratan, membantu tim Anda meluncurkan produk lebih cepat dan dengan lebih percaya diri.

Pelajari lebih lanjut tentang mengotomatisasi alur kerja pengembangan Anda dengan ClickUp:

Alternatif Devin AI untuk Tim Startup

Devin adalah agen otonom yang kuat, tetapi bukan satu-satunya alat pemrograman AI di pasaran. Pilihan yang tepat untuk startup Anda tergantung pada apakah Anda membutuhkan alat untuk membantu pengembang Anda atau alat untuk mendelegasikan tugas.

Berikut ini perbandingan singkat beberapa alat populer untuk pemrograman.

Alat Terbaik untuk Fitur Utama Pertimbangan GitHub Copilot Pengkodean otomatis di dalam editor Saran real-time saat mengetik Membutuhkan manusia untuk mengendalikan seluruh proses pengembangan. Cursor Pengeditan kode berbasis AI Pembangkitan kode berbasis obrolan di IDE Masih memerlukan pengawasan terus-menerus dari pengembang. Replit Agent Prototipe cepat Lingkungan pengembangan berbasis browser Terbatas untuk aplikasi produksi yang kompleks Claude/ChatGPT Penjelasan kode dan potongan kode Bantuan kode berbasis percakapan Tidak ada integrasi langsung dengan basis kode Anda Devin AI Penyelesaian tugas secara otomatis Pengembangan end-to-end dengan output PR Membutuhkan definisi tugas yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Sebagian besar alternatif adalah asisten kode, dirancang untuk melengkapi alur kerja pengembang daripada bekerja secara mandiri. Devin menonjol karena kemampuannya menangani tugas secara mandiri. Terlepas dari alat yang Anda pilih, Anda tetap memerlukan platform manajemen proyek yang andal untuk melacak dan mengoordinasikan semua pekerjaan.

💡ClickUp Brain berfungsi sebagai mitra pemrograman Anda di dalam ClickUp.

Kelola Alur Kerja Pengembangan Startup Anda dengan ClickUp

Devin AI menawarkan cara yang kuat bagi startup untuk meningkatkan output engineering mereka, tetapi paling efektif saat digunakan untuk tugas-tugas pemrograman yang terdefinisi dengan jelas, dapat diulang, dan memiliki kriteria penerimaan yang jelas. Pengawasan manusia bukan hanya saran; itu esensial. Kode yang dihasilkan AI memerlukan tingkat tinjauan yang sama ketatnya dengan kode yang ditulis oleh manusia. Dengan memulai dari tugas-tugas kecil dan berisiko rendah, tim Anda dapat membangun kemampuan untuk alur kerja prompting dan tinjauan yang efektif. 🤩

Mengelola alur kerja yang didukung AI memerlukan visibilitas, koordinasi, dan proses yang jelas. Bangun fondasi manajemen proyek untuk startup berbasis AI Anda dengan ClickUp. Mulailah secara gratis dengan ClickUp dan gabungkan semua pekerjaan pengembangan—baik yang dilakukan manusia maupun yang dihasilkan AI—ke dalam satu ruang kerja terpadu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Devin dapat membangun MVP fungsional untuk aplikasi web, alat internal, dan integrasi API jika diberikan spesifikasi yang jelas. Namun, produk kompleks dengan arsitektur baru tetap memerlukan keterlibatan pengembang manusia dalam perencanaan dan pengawasan.

Devin memerlukan konteks teknis untuk berfungsi dengan baik, karena Anda perlu memberikan prompt yang jelas dan memahami pull requests. Pendiri non-teknis dapat menggunakan Devin secara efektif dengan berkolaborasi dengan penasihat teknis untuk menangani tinjauan kode dan pengawasan.

Devin menampilkan alasan di balik keputusannya dan menghentikan proses di titik-titik kritis untuk persetujuan, dan semua permintaan pull harus direview sebelum digabungkan. Anda harus merencanakan agar seorang pengembang senior mereview output Devin untuk setiap tugas yang diberikan.

Devin menggunakan model penagihan berbasis sesi, di mana tugas-tugas mengonsumsi waktu komputasi, dengan berbagai tingkatan paket yang tersedia. Anda disarankan untuk menghubungi Cognition AI secara langsung untuk detail harga terkini yang sesuai dengan penggunaan yang diharapkan oleh startup Anda.

Devin meningkatkan kapasitas pengembang dengan menangani tugas-tugas berulang, tetapi tidak menggantikan pengembang manusia yang membuat keputusan arsitektur dan menangani pemecahan masalah kompleks. Anggap Devin sebagai penguat daya untuk tim Anda yang sudah ada.

Hindari mendelegasikan kode yang kritis untuk keamanan, keputusan arsitektur yang kompleks, dan masalah baru yang memerlukan pemecahan masalah kreatif. Devin unggul dalam tugas-tugas yang terdefinisi dengan baik, dapat diulang, dengan pola yang terdokumentasi dan kriteria penerimaan yang jelas.