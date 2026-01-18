50+ Nano Banana Prompts: Prompt Gambar Kreatif untuk Memicu Ide

Anda tahu momennya: Anda memiliki gambaran visual yang jelas di benak Anda, Anda mengetikkan prompt, dan hasil pertama hampir tepat.

Kemudian Anda menyesuaikannya, sudut kamera berubah, fitur wajah bergeser, dan karakter yang "sama" tiba-tiba terlihat seperti orang yang berbeda. Jika Anda membuat visual untuk cerita, pelajaran, thumbnail, atau posting, proses bolak-balik ini bisa menjadi membosankan dengan cepat.

Di situlah prompt Nano Banana membantu. Mereka adalah instruksi singkat dan terfokus untuk Nano Banana yang mengunci detail-detail penting yang paling relevan.

Hal ini sangat penting, karena 83% profesional kreatif sudah menggunakan alat AI generatif dalam desain dan pekerjaan kreatif.

Dalam panduan ini, Anda akan belajar apa itu prompt Nano Banana dan cara menulis prompt terbaik. Anda juga akan mendapatkan 50 prompt siap pakai, variasi prompt, ide workshop tim, dan alur kerja AI ClickUp untuk membawa Anda dari konsep hingga pelaksanaan konten.

Apa Itu Nano Banana Prompts?

Prompt Nano Banana adalah instruksi singkat dan spesifik yang Anda berikan kepada Nano Banana (dan Nano Banana Pro) untuk menghasilkan gambar baru atau mengedit gambar yang sudah ada.

Bayangkan mereka sebagai spesifikasi mini: apa yang ingin Anda buat, apa yang harus dilakukan oleh kamera (close-up vs. sudut rendah), bagaimana pencahayaan harus terlihat (cahaya alami vs. pencahayaan studio), dan apa yang harus tetap sama (fitur wajah, tekstur kulit alami, gaya keseluruhan).

Google menggambarkan Nano Banana sebagai kemampuan generasi gambar asli Gemini, di mana Anda dapat bekerja dengan teks, gambar, atau keduanya untuk membuat dan menyempurnakan visual dalam alur percakapan.

Nano Banana adalah model "Flash Image" yang lebih cepat untuk iterasi cepat, sementara Nano Banana Pro adalah model "Pro Image" yang ditujukan untuk output dengan kualitas lebih tinggi, terutama saat rendering teks perlu bersih dan mudah dibaca.

✅ Sebagian besar orang menggunakan prompt Nano Banana dalam dua cara:

Pembuatan gambar berbasis teks saja di mana Anda menggambarkan subjek, latar belakang, palet warna, dan gaya dalam satu prompt yang ringkas.

Pembuatan dan pengeditan gambar dengan gambar yang diunggah, di mana Anda melampirkan gambar referensi atau gambar input dan menyebutkan apa yang ingin diubah sambil mempertahankan detail individu, struktur wajah, dan pencahayaan yang sama.

📖 Baca Juga: Template Manajemen Tugas Gratis

Mengapa Nano Prompts Berfungsi untuk Penulis & Kreator

Jika Anda menulis, mengajar, mendesain, atau mengelola konten dengan tenggat waktu, Anda tidak memerlukan prompt berpanjang 200 kata. Anda memerlukan prompt yang memberi tahu model apa yang harus tetap konsisten.

Prompt Nano bekerja karena memaksa Anda untuk memilih detail-detail yang sebenarnya mengubah hasil keluaran. Beberapa di antaranya adalah:

Komposisi dan sudut kamera, seperti close-up, sudut mata, atau sudut rendah.

Fokus seperti kedalaman bidang yang dangkal dan fokus yang tajam

Pencahayaan seperti cahaya alami, pencahayaan studio, golden hour, kontras tinggi, bayangan dalam, bayangan lembut

Latar belakang dan palet warna, seperti latar belakang abu-abu terang, latar belakang biru, latar belakang putih, warna yang kaya, garis yang bersih.

Mereka juga berfungsi karena Nano Banana dirancang untuk iterasi cepat dan pengeditan yang ditargetkan. Google secara eksplisit menyoroti kemampuan seperti konsistensi karakter, penggabungan foto, dan pengeditan lokal untuk Nano Banana.

Anda juga dapat mengakses kontrol yang lebih presisi di Nano Banana Pro, termasuk rendering teks lanjutan, kontrol sudut kamera dan rasio aspek, serta resolusi 2K.

Bagi penulis dan pendidik, efek "starter spark" itu nyata.

Sebuah eksperimen besar tentang penulisan cerita pendek menemukan bahwa akses ke ide-ide AI generatif meningkatkan cara cerita dievaluasi (terutama bagi penulis yang kurang kreatif), meskipun hal itu juga membuat hasilnya lebih mirip satu sama lain.

Itu adalah pilihan yang baik ketika Anda membutuhkan titik awal yang cepat, dan kemudian Anda menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda.

📮 ClickUp Insight: Survei kematangan AI kami menunjukkan bahwa 33% individu enggan mengadopsi alat baru, sementara hanya 19% yang mengimplementasikan dan menskalakan AI dengan cepat. Ketika setiap kemampuan baru diperkenalkan sebagai aplikasi tambahan, login, atau alur kerja yang harus dikuasai, tim dengan cepat mengalami kelelahan alat. ClickUp Brain mengatasi celah ini dengan beroperasi dalam ruang kerja terpadu dan terintegrasi di mana tim sudah mengatur dan berkomunikasi. Ia mengintegrasikan berbagai model AI, pembangkitan gambar, dan penalaran canggih langsung ke dalam lingkungan di mana pekerjaan dilakukan.

Cara Menggunakan Prompt Nano Banana (Langkah demi Langkah)

Prompt Nano Banana memungkinkan Anda membuat gambar realistis beresolusi tinggi hanya dengan sebuah prompt. Mari kita lihat setiap langkah untuk memaksimalkan penggunaan prompt ini:

Langkah 1: Pilih model berdasarkan kebutuhan Anda

Gunakan Nano Banana saat Anda ingin iterasi cepat dan pengeditan yang cepat.

Gunakan Nano Banana Pro saat Anda membutuhkan rendering teks yang lebih bersih, kontrol tata letak yang lebih ketat, atau kualitas yang lebih tajam (output 2K dan kontrol yang lebih presisi).

Langkah 2: Tentukan apakah Anda akan menghasilkan atau mengedit.

Anda akan mendapatkan hasil yang lebih bersih jika Anda memilih satu jalur di awal:

Pembuatan dimulai dari teks saja dan memberikan Anda rentang kreativitas yang lebih luas.

Pengeditan dimulai dari gambar yang diunggah atau gambar referensi yang dilampirkan dan paling cocok untuk mempertahankan fitur wajah yang sama dan konsisten pada individu.

📖 Baca Juga: Alat Produktivitas AI Terbaik

Langkah 3: Tulis prompt "nano" yang hanya mengontrol faktor-faktor yang penting.

Mulailah dengan satu baris pendek yang mencakup

Topik + niat

Sudut kamera + bingkai (close-up, extreme close-up, eye level, low-angle shot)

Fokus (kedalaman bidang dangkal, fokus tajam)

Petunjuk pencahayaan (pencahayaan alami, pencahayaan studio, kontras tinggi)

Latar belakang atau palet warna (latar belakang putih, latar belakang abu-abu terang, latar belakang biru)

Langkah 4: Kunci identitas dengan gambar referensi saat konsistensi menjadi prioritas.

Jika Anda membuat seri, jangan mengandalkan teks saja. Lampirkan gambar referensi dan beritahu model apa yang tidak boleh diubah, misalnya:

Struktur wajah dan fitur wajah

Tekstur kulit alami dan detail tekstur kulit

Sudut kamera yang sama dan gaya keseluruhan yang sama

Panduan resmi Google menekankan penggunaan model ini untuk konsistensi karakter dan revisi berulang, tepat seperti yang dibantu oleh gambar referensi.

📖 Baca Juga: Cara Menulis Brief Kreatif Pemasaran

Langkah 5: Gunakan bahasa yang tepat saat mengunggah gambar.

Berikut adalah contoh format yang andal untuk menjaga edit tetap rapi:

Menggunakan gambar yang diunggah, [tambahkan/hapus/ubah] [hal]

Pertahankan [apa yang tidak boleh diubah]

Sesuaikan [detail pencahayaan, lingkungan sekitar, estetika keseluruhan]

📖 Baca Juga: Template Kalender Pemasaran Gratis untuk Konten

Langkah 6: Ulangi dengan satu perubahan per giliran

Jika hasil keluaran Anda tidak konsisten, kemungkinan Anda mengubah terlalu banyak hal sekaligus.

Perketat siklus dengan mencoba urutan ini:

Identitas → bingkai → pencahayaan → penyesuaian warna → latar belakang → rendering teks

Langkah 7: Saat Anda membutuhkan tata letak dan teks yang mudah dibaca, sebutkan langsung.

Nano Banana Pro dirancang untuk teks yang lebih akurat dan kontrol yang lebih presisi. Jika teks penting, mintalah dengan jelas dan tentukan penempatan (setengah kiri atau kanan), gaya font (sans serif), dan kontras (hitam kontras tinggi pada latar belakang putih).

📖 Baca Juga: Bagaimana Kami Beralih dari Pembuatan Konten ke Produksi Konten

50 Prompt Nano Banana yang Bisa Dicoba

Semakin spesifik dan detail prompt Anda, semakin baik gambar yang akan Anda terima. Berikut adalah 50 prompt Nano Banana yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan gambar Anda:

1–35: Generate gambar baru (hanya teks)

Wanita muda, close-up, sudut pandang mata, cahaya alami, kedalaman bidang dangkal, bayangan lembut, tekstur kulit alami, latar belakang abu-abu terang, resolusi tinggi.

Wanita muda, close-up ekstrem, fokus tajam, kontras tinggi, bayangan dalam, pencahayaan alami, tekstur kulit realistis, latar belakang minimalis. Potret seorang wanita muda dengan senyuman yang penuh arti, cahaya emas, realisme tinggi, pantulan halus, palet warna hangat, detail yang sangat rinci. Potret jalanan hiperrealistis, sudut pandang rendah, bayangan panjang, warna yang jenuh, bingkai adegan film, fitur wajah yang tajam. Potret studio, pencahayaan studio, kontras tinggi, bayangan lembut, tekstur kulit alami, latar belakang putih, detail tinggi Foto profil editorial, close-up, fokus tajam, kedalaman bidang dangkal, skema warna netral, latar belakang bersih, realisme tinggi. Potret kecantikan, close-up ekstrem, bintik-bintik wajah terlihat, tekstur kulit alami, cahaya alami, fokus tajam pada iris, pantulan halus. Potret profil, level mata, cahaya alami lembut, bayangan lembut, struktur wajah tajam, latar belakang redup, realisme tinggi Potret mode tinggi, sudut rendah, bayangan dalam yang dramatis, palet warna yang berani, fokus tajam, detail yang sangat rinci. Potret outdoor, golden hour, grading warna hangat, bayangan lembut, close-up, pohon di latar belakang dengan kedalaman bidang yang dangkal, realisme tinggi. Potret hitam-putih, kontras hitam tinggi, fokus tajam, tekstur film, close-up ekstrem, fitur wajah yang ekspresif. Adegan sinematik, jalanan hujan, kontras tinggi, bayangan dalam, pantulan di trotoar, bingkai lebar, penyesuaian warna yang misterius.

Potret sinematik, jalanan malam, pantulan neon, kontras tinggi, bayangan dalam yang terkontrol, kedalaman yang dangkal, realisme tinggi Potret mode, sudut pandang mata, cahaya jendela, bayangan lembut, tekstur kulit alami, latar belakang netral, detail tinggi Foto lookbook gaya jalanan, jam emas, bayangan panjang, warna yang kaya, lingkungan sekitar terlihat, resolusi tinggi Foto makanan realistis, pancake stroberi, close-up, kedalaman bidang dangkal, pencahayaan alami, bayangan lembut, detail tinggi Foto produk notebook bertema pisang, pencahayaan studio, kontras tinggi, latar belakang putih, detail jelas, resolusi tinggi.

Gambar utama produk, smoothie pisang di atas meja, pencahayaan studio, bayangan lembut, pantulan halus pada kaca, latar belakang putih, detail tinggi. Adegan kafe yang nyaman, cahaya keemasan yang hangat, bayangan lembut, kedalaman bidang yang dangkal, orang-orang dalam fokus tajam, latar belakang bokeh.

Adegan laboratorium futuristik, skema warna yang keren, detail tinggi, realisme tinggi, permukaan reflektif, pencahayaan studio, bingkai yang tajam. Foto poster perjalanan, pemandangan gurun, golden hour, bayangan panjang, bingkai lebar, latar belakang minimalis, komposisi bersih Foto makanan yang realistis, pancake stroberi, close-up, kedalaman bidang yang dangkal, pencahayaan alami, bayangan lembut, detail yang bagus.

Potret, latar belakang abu-abu muda, bayangan lembut, cahaya alami, kedalaman bidang dangkal, realisme tinggi, resolusi tinggi Adegan film, meja dapur, pencahayaan alami, kedalaman bidang yang dangkal, pantulan halus, penyesuaian warna hangat, bingkai lebar Foto arsitektur, sudut rendah, bayangan dalam, kontras tinggi, warna cerah, detail tinggi, garis tajam Studi tekstur makro, close-up ekstrem, fokus tajam, kontras tinggi, bayangan dalam, realisme tinggi, resolusi tinggi Potret jalanan, sudut pandang mata, cahaya alami, bayangan lembut, tekstur kulit realistis, lingkungan sekitar terlihat, realisme tinggi Potret studio, latar belakang putih, kontras tinggi, bayangan pipi yang jelas, fokus tajam, ultra realistis, resolusi tinggi Potret outdoor, cahaya alami mendung, bayangan lembut, palet warna netral, fokus tajam, realisme tinggi Foto editorial yang indah, close-up, kedalaman bidang yang dangkal, grading warna hangat, fokus tajam pada mata, realisme tinggi. Konsep karakter kreatif, desain karakter terinspirasi nanas, detail tinggi, warna cerah, latar belakang bersih, pencahayaan intens, tepi tajam, resolusi tinggi.

Desain karakter, kurir futuristik, warna yang kaya, fokus tajam, garis bersih, detail tinggi, resolusi tinggi Gaya foto asli, momen jalanan yang spontan, cahaya alami, kedalaman bidang yang dangkal, pantulan yang halus, realisme tinggi. Produk flat-lay, latar belakang putih, bayangan lembut, objek yang tersebar merata, detail tinggi, resolusi tinggi Still life minimalis, latar belakang biru, objek aksen merah cerah, komposisi bersih, fokus tajam, kontras tinggi

36–45: Poster, spanduk, dan seni garis

Desain poster minimalis, seni garis, garis bersih, kontras tinggi hitam di latar belakang putih, font sans serif, tampilan teks yang jelas.

Poster merek modern, latar belakang biru, warna cerah, font sans serif tebal, teks Inggris yang ditempatkan di tengah, tampilan teks yang bersih. Poster dengan tata letak terpisah, gambar di setengah kanan, tipografi di setengah kiri, latar belakang putih, spasi merata, font sans serif, tampilan teks yang bersih. Sampul majalah, potret close-up, judul di setengah kiri, subjudul di setengah kanan, font sans serif, tampilan teks yang bersih, resolusi tinggi.

Banner acara teknologi, latar belakang biru, aksen merah cerah, font sans serif tebal, tampilan teks yang jelas, resolusi tinggi Mockup sampul buku, latar belakang putih, palet warna minimalis, judul teks dalam bahasa Inggris, tampilan teks yang bersih, realisme tinggi. Konsep sampul album, patung pisang abstrak, pencahayaan studio yang keras, kontras tinggi, pantulan halus, warna yang jenuh. Set ikon, tema pisang, seni garis, garis bersih, jarak yang merata, latar belakang putih, kontras hitam tinggi Ilustrasi garis, garis bersih, bayangan minimal, latar belakang putih, kontras hitam tinggi, detail yang jelas. Mockup label kemasan, latar belakang putih, font sans serif, teks bahasa Inggris, tampilan teks yang bersih, kontras hitam tinggi, rasio aspek 1:1

46–50: Edit prompt (gunakan gambar yang diunggah atau gambar referensi)

Menggunakan gambar referensi yang terlampir, tambahkan pantulan halus di mata dan perhiasan, pertahankan tekstur kulit alami, pertahankan bayangan lembut, dan pertahankan karakteristik individu yang sama. Menggunakan gambar yang diunggah, tingkatkan kontras tinggi dan perkuat bayangan, pertahankan fitur wajah dan struktur wajah yang sama, serta pertahankan pencahayaan alami.

48. Menggunakan gambar referensi, buat versi monokrom dengan nada hitam berkontras tinggi, pertahankan fokus yang tajam, dan pertahankan latar belakang yang bersih.

49. Menggunakan gambar input, ubah lingkungan sekitar menjadi kantor modern, pertahankan sudut kamera yang sama, pertahankan pencahayaan realistis, dan pertahankan fitur wajah yang konsisten.

50. Gunakan gambar yang diunggah, sesuaikan grading warna untuk tampilan adegan film yang hangat, pertahankan tekstur kulit, pertahankan fokus yang tajam, dan pertahankan gaya keseluruhan yang konsisten.

📖 Baca Juga: Template Kalender Konten Gratis

7 Variasi Nano Prompt Berdampak yang Dapat Anda Gunakan

Prompt Nano Banana menjadi lebih mudah ketika Anda berhenti menulis ulang dari awal dan mulai menggunakan "prompt shells." Anda mempertahankan strukturnya dan kemudian mengganti satu variabel pada satu waktu.

1) Prompt 'director' untuk potret cepat dan realistis

Gunakan saat Anda ingin foto asli dengan fitur wajah yang konsisten:

Wanita muda, close-up, sudut pandang mata, cahaya alami, kedalaman bidang dangkal, bayangan lembut, tekstur kulit alami, latar belakang abu-abu terang, resolusi tinggi.

Penggantian cepat untuk efek tambahan:

Sudut pandang rendah untuk adegan dramatis

jam emas untuk kehangatan

Kontras tinggi dan bayangan dalam untuk suasana yang lebih tajam.

2) Pengeditan 'identity lock' untuk individu yang sama di seluruh iterasi

Gunakan saat konsistensi karakter penting (seri dan avatar yang konsisten):

Menggunakan gambar referensi yang terlampir, pertahankan individu dan struktur wajah yang sama.

Pertahankan fitur wajah dan tekstur kulit alami.

Pertahankan pencahayaan alami dan fokus yang tajam.

Ubah hanya [latar belakang | palet warna | pakaian | lingkungan sekitar]

3) Fitur 'penggantian latar belakang' untuk aset yang bersih dan dapat diulang.

Gunakan saat subjeknya tepat, tetapi latar belakangnya salah:

Menggunakan gambar input, pertahankan fitur wajah dan tekstur kulit.

Ganti latar belakang dengan latar belakang putih (atau biru).

Sesuaikan detail pencahayaan asli

4) Cangkang 'fokus dan lensa' untuk kedalaman instan

Gunakan saat gambar terasa datar:

Close-up ekstrem, kedalaman bidang yang dangkal, fokus tajam pada mata, latar belakang buram lembut, realisme tinggi.

5) 'cinematic still' (tampilan adegan film)

Gunakan ini saat Anda ingin suasana yang terasa seperti adegan film:Sudut pandang rendah, kontras tinggi, bayangan dalam, jam emas, bayangan panjang, pantulan halus, warna yang jenuh, detail tinggi, penyesuaian warna, lingkungan sekitar terlihat, realisme tinggi

Jika tampilan menjadi terlalu keras, kurangi intensitasnya dengan "bayangan lembut" dan "pencahayaan alami."

📖 Baca Juga: Template Pemasaran yang Bisa Dicoba

6) 'Poster merek' (render teks dan kontrol tata letak)

Gunakan ini saat Anda membutuhkan tipografi yang mudah dibaca dan aturan komposisi:Latar belakang putih, garis bersih, font sans serif, teks bahasa Inggris “believe”, rendering teks yang jelas, judul di setengah kiri, subjudul di setengah kanan, spasi yang merata, resolusi tinggi, aksen merah cerah, estetika minimalis secara keseluruhan.

Jika Anda ingin tampilan grafis yang lebih kuat, gunakan hitam kontras tinggi dan sederhanakan skema warna.

📖 Baca Juga: Alat Konten AI untuk Kreator

7) Saran 'style transfer'

Gunakan saat Anda menyukai komposisinya tetapi ingin suasana baru:

Menggunakan gambar referensi, pertahankan sudut kamera dan struktur wajah yang sama.

Terapkan transfer gaya pada [gambar garis | adegan film | editorial ultra-realistis]

Pertahankan estetika keseluruhan dan sesuaikan skema warna saja.

Google menyoroti perubahan gaya dari gambar referensi sebagai alur kerja yang didukung (ambil tekstur, warna, atau gaya dari foto referensi dan terapkan), jadi ini adalah proses praktis yang perlu diingat.

📖 Baca Juga: Prompt Menulis untuk Kreator

Menggunakan Nano Prompts untuk Kreativitas Tim & Workshop

Prompt Nano bekerja dengan baik dalam kelompok karena semua orang memulai dari batasan yang sama. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mendiskusikan ide-ide awal dan memiliki lebih banyak waktu untuk merespons ide-ide baru dan ekspresi.

✅ Berikut adalah cara praktis untuk menggunakannya (bersama dengan beberapa fitur berguna ClickUp):

Pemanasan sebelum brainstorming

Pilih satu prompt Nano Banana yang dibagikan dan satu gambar referensi yang dibagikan.

Atur timer 3 menit untuk output awal.

Atur timer 2 menit untuk satu variasi (ubah hanya pencahayaan atau latar belakang)

Lakukan presentasi singkat, lalu lanjutkan ke sesi brainstorming yang sesungguhnya.

Jaga agar prompt pemanasan tetap sederhana. Kendalikan hanya sudut kamera, pencahayaan, dan latar belakang. Biarkan model mengisi sisanya.

💡 Tips Pro: Letakkan prompt pemanasan di bagian atas dokumen ClickUp, lalu tautkan dokumen tersebut ke papan tulis ClickUp di samping hasilnya sehingga "prompt + gambar" tetap terpasang. Tautkan prompt Anda di ClickUp Docs bersama dengan output gambar yang dihasilkan di ClickUp Whiteboards Anda juga dapat menyimpan perpustakaan prompt Anda di ClickUp’s Docs Hub, tempat terpusat di mana semua dokumen dan wiki Anda disimpan. Hal ini dapat membantu tim Anda mencari dan membuka dokumen prompt yang tepat tanpa harus membuka beberapa dokumen dan ruang kerja.

Pecah kebekuan kreatif dalam pertemuan

Semua orang menggunakan subjek yang sama dan sudut kamera yang sama.

Setiap orang mengubah satu variabel (palet warna, latar belakang, atau kedalaman).

Pilih versi yang paling sesuai dengan tujuan (slide pelajaran, bingkai cerita, thumbnail, poster).

Di sinilah penggunaan frasa yang tepat sangat membantu. Jika Anda ingin konsistensi, mintalah orang untuk menggunakan gambar referensi yang sama atau gambar referensi yang sama yang terlampir.

💡 Tips Pro: Letakkan hasil setiap orang ke papan tulis ClickUp, tambahkan catatan tempel dengan prompt yang digunakan, lalu ubah catatan tempel pemenang menjadi tugas ClickUp untuk tindak lanjut. Dengan mudah ubah catatan tempel Anda di ClickUp Whiteboards menjadi tugas ClickUp yang khusus

Workshop inovasi

Dalam sesi yang lebih lama, gunakan prompt Nano untuk menjelajahi arah dengan cepat, lalu fokus pada hasil akhir.

Putaran 1: Generate 10 petunjuk kasar dengan prompt singkat

Putaran 2: Pilih 3 teratas, lalu perkuat identitas dan komposisi.

Putaran 3: Kunci daftar bersama "jangan diubah" (fitur wajah, aturan rendering teks, skema warna)

Anda dapat menugaskan satu orang untuk memantau pergeseran prompt. Mereka menjaga prompt dasar tetap stabil sehingga gambar Anda tidak menyimpang.

💡 Tips Pro: Simpan aturan prompt Anda dalam dokumen ClickUp, lalu sorot baris aksi dan buat tugas darinya, misalnya, “Buat 5 variasi dengan latar belakang biru dan tampilan teks yang bersih.” Jika tinjauan menjadi detail, lampirkan gambar ke tugas dan gunakan fitur Proofing ClickUp untuk menandai umpan balik langsung pada visual, mengelola komentar, dan menyelesaikannya saat sudah diperbaiki. Anotasi file multimedia dan PDF untuk kolaborasi yang mudah menggunakan Proofing di ClickUp

Sesi storyboarding

Jika Anda membuat storyboard konten, prompt menjadi daftar adegan Anda.

Tentukan 6–10 frame dan tetapkan satu frame per orang.

Standarkan petunjuk kamera (tingkat mata, close-up, sudut rendah)

Standarkan pencahayaan (cahaya alami atau pencahayaan studio)

Jaga rasio aspek tetap konsisten di seluruh bingkai.

💡 Tips Pro: Anda dapat membuat storyboard di ClickUp Whiteboard, tambahkan setiap frame sebagai tile, lalu tambahkan tugas terkait dan dokumen prompt tepat di sampingnya. Anda dapat menambahkan gambar yang dihasilkan secara berurutan untuk brainstorming menggunakan ClickUp Whiteboards* ClickUp memungkinkan Anda menambahkan Tugas dan Dokumen ke papan tulis dan mengeditnya langsung dari kanvas, sehingga storyboard, prompt, dan tugas tetap terhubung.

📽️ Tonton video: Apakah Anda masih melakukan salin-tempel manual, pembuatan tugas, atau penjadwalan? Video ini menjelaskan cara memanfaatkan alat otomatisasi AI untuk menghilangkan tugas-tugas monoton.

Alternatif Nano Banana yang Layak Dieksplorasi

Buat gambar grafis dengan satu prompt, dan tingkatkan kualitas konten Anda dengan ClickUp Brain

Saat menguji ide visual, bagian tersulit jarang terletak pada gambar pertama. Yang sulit adalah segala hal di sekitarnya: berpindah antar alat untuk menghasilkan, merevisi, menyetujui, dan mengirimkan, lalu kehilangan jejak keputusan yang sudah diambil.

Masalah " penyebaran pekerjaan " menjadi lebih parah dengan "penyebaran AI", di mana pekerjaan kreatif dibagi ke berbagai model dan alat AI.

ClickUp mengatasi hal ini dengan menjadi ruang kerja AI terintegrasi untuk tim, di mana Anda dapat menghasilkan visual, mengubah keputusan menjadi tugas, dan menjaga eksekusi tetap berjalan di tempat yang sama.

🧠Tahukah Anda: Penelitian terkait "toggle tax" menunjukkan bahwa pekerja beralih antara aplikasi sekitar 1.200 kali per hari, yang setara dengan hampir empat jam per minggu yang dihabiskan untuk menyesuaikan diri.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Penulisan AI untuk Tim

Generate visual di dalam ClickUp Brain dengan AI Image Generator

Ubah prompt Anda menjadi gambar yang realistis dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain dilengkapi dengan generator gambar AI yang dapat dijalankan langsung di tempat kerja (misalnya, dari komentar tugas atau permukaan ClickUp lainnya di mana alat AI tersedia).

Tambahkan prompt Anda, generate beberapa opsi, lalu pilih yang terbaik untuk masuk ke tahap review dan pengiriman tanpa perlu menyalin konteks antar alat. Anda dapat menghasilkan hingga 10 gambar dari satu prompt, sehingga proses iterasi cepat menjadi jauh lebih mudah.

Berikut adalah prompt lengkap yang dapat Anda salin ke generator gambar ClickUp Brain (ganti hanya 1–2 variabel per iterasi untuk menghindari drift):

1. Potret (bersih, editorial)

“Wanita muda, close-up, level mata, kedalaman bidang dangkal, fokus tajam, tekstur kulit alami, cahaya alami, bayangan lembut, latar belakang abu-abu terang, pantulan halus di mata, realisme tinggi, resolusi tinggi, sudut kamera terkunci, bingkai terpusat, rasio aspek 4:5”

2. Potret (dramatis, sinematik)

“Wanita muda, close-up ekstrem, kontras tinggi, bayangan dalam, fokus tajam pada fitur wajah dan struktur wajah, pencahayaan alami, tekstur kulit hiperrealistis, adegan film statis, lingkungan sekitar buram, detail tinggi, resolusi tinggi, rasio aspek 1:1”

3. Golden hour street still

“Sudut pandang rendah, wanita muda berjalan di jalan kota, jam emas, bayangan panjang, warna yang kaya, realisme tinggi, detail tinggi, pantulan halus di trotoar, penyesuaian warna sinematik, fokus tajam pada subjek, kedalaman bidang dangkal, bingkai lebar, rasio aspek 16:9”

4. Poster minimalis (tipografi + tata letak)

“Latar belakang putih, garis bersih, ilustrasi pisang bergaya line art, kontras tinggi hitam, font sans serif, judul teks bahasa Inggris di setengah kiri, teks pendukung di bawah, elemen grafis di setengah kanan, grid yang merata, detail yang jelas, rendering teks yang tajam, aksen merah cerah, resolusi tinggi”

5. Banner modern (warna mencolok)

“Latar belakang biru, warna cerah, palet warna yang kaya, grafis bergaya produk dengan komposisi bersih, font sans serif, teks bahasa Inggris di sepertiga atas, fokus tajam, pencahayaan studio, bayangan lembut, detail jelas, resolusi tinggi, rasio aspek 16:9”

6. Set ikon (sederhana + konsisten)

“Kumpulan ikon garis, tema stroberi, garis bersih, jarak yang merata, latar belakang putih, kontras hitam tinggi, ketebalan garis yang konsisten, bayangan minimal, detail yang jelas, resolusi tinggi”

📖 Baca Juga: Bagaimana Kami Beralih dari Pembuatan Konten ke Produksi Konten dengan ClickUp

Latih prompt secara efisien dengan ClickUp BrainGPT

Gunakan suara Anda untuk menangkap ide prompt kasar dan ubah menjadi teks dengan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT

Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan prompting dengan cepat, konsistensi lebih baik daripada sesi yang panjang. ClickUp BrainGPT mendukung Talk to Text (sehingga Anda dapat mengucapkan ide kasar dan mengubahnya menjadi teks yang dapat digunakan) serta pencarian di ClickUp, web, dan aplikasi terhubung saat Anda perlu mengakses konteks atau referensi sebelumnya.

Berikut ini adalah rutinitas sederhana yang cocok untuk penulis, kreator, dan pendidik:

Ucapkan ide visual kasar menggunakan Talk to Text, lalu minta ClickUp BrainGPT untuk menulis ulang menjadi 5 prompt dengan sudut kamera dan detail pencahayaan yang berbeda.

Cari obrolan/dokumen/tugas sebelumnya dengan dengan Enterprise Search untuk menemukan apa yang berhasil sebelumnya (misalnya, “cari prompt poster yang menghasilkan rendering teks paling bersih”)

Ganti model saat diperlukan. ClickUp BrainGPT memungkinkan Anda mengganti model AI menjadi ChatGPT, Claude, atau Gemini (namun, perlu diingat bahwa model eksternal tidak akan menggunakan pengetahuan ClickUp Workspace Anda seperti yang dilakukan oleh "ClickUp Brain")

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Agents untuk menjaga aliran output kreatif di tim Anda. Gunakan otomatisasi berbasis pemicu untuk menyelesaikan tugas dan tindakan secara otomatis dengan ClickUp Agents Setelah Anda memiliki visual yang dapat digunakan, hambatan utama beralih ke koordinasi: siklus tinjauan dan “Siapa yang akan melakukan apa selanjutnya?” Agen AI ClickUp dapat dijalankan berdasarkan pemicu (seperti perubahan status) dan mengambil tindakan seperti membuat Dokumen atau tugas dengan AI. Berikut ini adalah pengaturan ClickUp Agents yang cepat dan praktis yang dapat Anda coba: Buat Agen Autopilot di daftar kreatif Anda yang aktif saat status tugas berubah menjadi "Review".

Dalam instruksi Agen, beritahu Agen untuk (1) membuat komentar yang memeriksa detail yang diperlukan (rasio aspek, latar belakang, pencahayaan, sudut kamera, catatan rendering teks) dan (2) membuat dokumen ringkasan singkat dengan AI yang merangkum perubahan yang dilakukan dan umpan balik yang diperlukan.

Jika tugas kekurangan informasi penting, minta AI untuk membuat subtugas (contoh: “Buat 3 variasi dengan bayangan yang lebih lembut” atau “Perbaiki keterbacaan teks Inggris”) Ini menjaga proses "ide kreatif → eksekusi" tetap efisien, tanpa mengubah sesi prompt Anda menjadi pekerjaan administratif.

Lihat bagaimana Anda dapat membuat AI Agent Anda sendiri di ClickUp

Perluas Alur Kerja Gambar Anda dengan ClickUp

Prompt Nano Banana membantu Anda bekerja lebih cepat saat arahnya jelas. Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik saat mengontrol dasar-dasarnya: sudut kamera, bingkai, pencahayaan, latar belakang, dan beberapa petunjuk gaya seperti kedalaman bidang yang dangkal atau kontras tinggi.

Namun, tantangan yang lebih besar muncul setelah output. Anda masih membutuhkan tempat untuk menghasilkan visual dan menjaga langkah-langkah berikutnya agar tidak hilang di berbagai alat. Di sinilah ClickUp membuat perbedaan dengan menggabungkan pembangkitan gambar dan manajemen tugas dalam satu platform.

Untuk menjaga alur kerja gambar Anda berjalan lancar, Anda juga dapat menyempurnakan prompt dengan ClickUp BrainGPT dan Talk to Text. Anda bahkan dapat memilih untuk mengganti model seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini saat Anda ingin menggunakan model AI yang berbeda untuk kasus penggunaan tertentu.

Akhirnya, Anda dapat mengandalkan ClickUp Agents untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi dan membuat tindak lanjut ketika ada yang kurang.

Terdengar seperti alat yang sempurna untuk Anda? Daftar gratis untuk ClickUp dan rasakan perbedaannya!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Prompt Nano Banana adalah instruksi ultra-singkat yang Anda berikan kepada model gambar Nano Banana Google untuk menghasilkan visual baru atau mengedit yang sudah ada. Mereka bekerja paling baik saat Anda hanya menggambarkan detail-detail kunci yang memengaruhi hasil, seperti subjek, sudut kamera, pencahayaan, dan latar belakang, daripada menulis brief yang panjang. Jika Anda membutuhkan kontrol lebih (terutama untuk tipografi, poster, atau diagram), Nano Banana Pro dirancang untuk generasi dan pengeditan dengan kualitas lebih tinggi dan penanganan teks yang lebih kuat.

Mulailah dengan struktur sederhana: subjek, sudut kamera, fokus, pencahayaan, latar belakang, gaya, dan rasio aspek. Jaga agar prompt pertama tetap singkat, lalu iterasi dengan mengubah satu variabel sekaligus (misalnya, ubah latar belakang dari abu-abu terang menjadi biru). Jika gambar Anda mencakup tipografi, jelaskan penempatan ("judul di setengah kiri") dan keterbacaan, karena teks adalah salah satu area paling rentan terhadap penyimpangan output.

Gunakan gambar referensi setiap kali konsistensi karakter penting. Alur kerja yang andal adalah memulai dari gambar "arsip" atau gambar dasar, buat referensi yang stabil, lalu generate serangkaian gambar baru menggunakan referensi yang sama ditambah prompt singkat. Dalam prompt Anda, tentukan apa yang tidak boleh berubah (individu yang sama, fitur wajah, struktur wajah, tekstur kulit), dan hanya ubah satu atau dua elemen, seperti latar belakang atau sudut kamera.

Nano Banana dirancang sebagai model cepat untuk eksperimen kreatif yang cepat, sementara Nano Banana Pro dirancang untuk pembangkitan dan pengeditan gambar dengan kontrol yang lebih tinggi. Google menyoroti peningkatan rendering teks Nano Banana Pro, kontrol kreatif lanjutan, dan kemampuan untuk menghasilkan visual berkualitas tinggi (hingga 4K), yang relevan untuk poster dan aset merek yang dipoles. Jika tujuan Anda adalah ideasi cepat, Nano Banana seringkali sudah cukup. Jika Anda membutuhkan presisi, tipografi, atau kualitas "final draft", Nano Banana Pro adalah pilihan yang lebih tepat.

Ya. ClickUp Brain dapat menghasilkan gambar AI langsung dari komentar tugas, ClickUp Chat, atau ikon AI di ruang kerja Anda. Anda dapat menghasilkan hingga 10 gambar dari satu prompt, menyempurnakan prompt setelah melihat hasilnya, lalu membagikan gambar ke tugas atau obrolan, atau membuat dokumen darinya. Hal ini menjadikan ClickUp Brain sebagai alat pembuat gambar yang praktis saat Anda ingin menghasilkan gambar di ruang kerja yang sama tempat tinjauan, persetujuan, dan langkah selanjutnya dilakukan.