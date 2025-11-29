Google Meet vs. ClickUp SyncUp: Mana yang Paling Cocok untuk Tim Anda?

Pukul 09.55 pagi. Tim Anda bergabung melalui tautan Google Meet. Keputusan diambil. Tugas-tugas dibagikan. Tiga puluh menit kemudian, catatan tersebar di aplikasi obrolan dan kotak masuk, dan seseorang masih perlu mengubahnya menjadi tugas yang dapat dilacak.

Inilah persimpangan jalan. Apakah Anda tetap mengandalkan video langsung untuk menjadwalkan pertemuan, membahas hal-hal secara real-time, dan mengikuti perkembangan kemudian? Atau apakah Anda lebih memilih pembaruan status asinkron yang mencatat konteks di samping pekerjaan—sehingga tim jarak jauh tetap sejalan tanpa perlu panggilan lain?

Dalam panduan ini, kami akan membandingkan Google Meet vs. ClickUp SyncUp untuk membantu Anda memahami mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kolaborasi yang berbeda.

Kami akan membandingkan bagaimana masing-masing menangani panggilan video, terintegrasi dengan alur kerja Anda, dan mendukung baik sinkronisasi cepat maupun pertemuan proyek yang terstruktur.

💡 Fakta Menarik: Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hingga sepertiga pertemuan kemungkinan tidak perlu, yang menjadi hambatan besar bagi produktivitas—menghubungkan diskusi dengan tugas dapat membantu mengurangi pemborosan tersebut.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp Sekilas

Saat membahas rapat harian, pembaruan asinkron, dan mengubah rapat menjadi pekerjaan yang dapat dilacak, berikut perbandingan langsung antara ClickUp SyncUp dan Google Meet:

Fitur ClickUp Google Meet Rapat harian & sinkronisasi status Jalankan SyncUps ringan langsung dari Daftar, tugas, dan Chat sehingga tim dapat meninjau papan dan memperbarui tugas di satu tempat. Menyediakan panggilan video langsung yang andal dengan berbagi layar, jajak pendapat, dan tanya jawab, tetapi papan dan tugas biasanya berada di alat lain. Manajemen proyek & tugas Menyatukan rapat, tugas, Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, Dasbor, dan AI dalam satu ruang kerja, sehingga pembaruan tetap terhubung dengan pekerjaan. Menyebarluaskan rapat, catatan, dan file ke Kalender, Drive, Dokumen, dan alat proyek eksternal. Penjadwalan & pertemuan eksternal Tampilan kalender membantu merencanakan pekerjaan dan rapat bersama, dengan sinkronisasi Google Calendar sehingga tugas dan acara ditampilkan berdampingan. Unggul dalam penjadwalan eksternal dengan undangan kalender, jadwal janji temu, halaman pemesanan, dan pengingat. Perekaman & tindak lanjut asinkron Menyimpan SyncUps dan Clips di Clips Hub bersama transkrip dan komentar. Menyimpan rekaman ke Drive dan menawarkan ringkasan AI pada paket yang didukung, tetapi tindak lanjut masih dilakukan di alat lain. Laporan pasca-pertemuan Dashboard menampilkan bagaimana keputusan rapat memengaruhi beban kerja, grafik burndown. Berfokus pada kualitas panggilan dan metrik penggunaan, tanpa tautan bawaan dari rapat ke hasil proyek atau sprint. Terbaik untuk Tim yang ingin rapat, catatan, dan tugas terhubung dalam satu ruang kerja, sehingga pelaksanaan dapat dilacak dengan mudah. Tim yang menggunakan Google Workspace dan membutuhkan panggilan video cepat dan familiar untuk rapat singkat, demonstrasi, dan briefing.

📖 Baca Juga: Kolaborasi di Tempat Kerja

Apa itu ClickUp?

Tetap terorganisir, bergerak lebih cepat, dan simpan semua tugas di satu tempat dengan ClickUp.

Bayangkan mengadakan pertemuan kickoff proyek: keputusan diambil, tugas-tugas aksi diidentifikasi, dan seseorang bersedia bertanggung jawab atas tinjauan anggaran. Kemudian pertemuan berakhir.

Catatan disimpan dalam satu dokumen, tindak lanjut dikirim melalui email, dan tugas anggaran? Seseorang akan membuatnya di alat manajemen proyek nanti—jika mereka ingat. Pada minggu depan, setengah tim tidak akan ingat apa yang sebenarnya diputuskan.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Pertemuan langsung terhubung dengan pekerjaan yang dihasilkan darinya.

Catatan diskusi, keputusan, dan tindakan tidak tersimpan di alat terpisah—mereka ada bersamaan dengan tugas, jadwal, dan file yang sebenarnya digunakan tim Anda untuk melaksanakan pekerjaan. ClickUp dirancang untuk mengurangi Work Sprawl. Agenda rapat berubah menjadi Tugas ClickUp dengan pemilik yang ditugaskan dan tanggal jatuh tempo.

Tanpa aplikasi pihak ketiga tambahan, pengetikan berulang, atau berpindah platform untuk mencatat pembaruan tugas.

Seorang pengguna G2 mengatakannya dengan sederhana:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah cara platform ini mengintegrasikan semua hal—tugas, dokumen, tujuan, dan komunikasi—ke dalam satu platform terpadu.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah cara platform ini mengintegrasikan semua hal—tugas, dokumen, tujuan, dan komunikasi—ke dalam satu platform terpadu.

Fitur ClickUp

Inilah cara fitur utama membantu tim jarak jauh mengadakan rapat, mencatat poin penting, dan mengubah pembicaraan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan di dalam ClickUp Workspace.

Fitur #1: ClickUp SyncUp

Hubungkan tugas dan catatan selama panggilan dengan ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp membawa panggilan video ringan ke dalam daftar dan tugas Anda. Jadwalkan pertemuan, tautkan atau buat tugas saat Anda berbicara, dan catat catatan pertemuan yang terintegrasi dengan pekerjaan. Gunakan pembuatan tugas otomatis sehingga tindak lanjut menjadi pekerjaan yang dilacak selama pertemuan virtual, bukan setelahnya.

Apakah Anda lebih suka sesi langsung yang lebih besar di Google Meet? Tambahkan tautan Meet dari acara Google Calendar yang terhubung melalui ClickUp Integrations sehingga detail bergabung dan rekaman tetap mudah ditemukan bersama konteks tugas dan status proyek.

📌 Contoh: Seorang pemimpin departemen mengadakan rapat standup selama 20 menit. Mereka meninjau hambatan, membuat tugas baru secara langsung, dan menghubungkannya ke papan sprint. Tim melacak kemajuan tanpa perlu mengetik ulang catatan dari panggilan terpisah, dan pemilik tugas menerima notifikasi secara instan.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI untuk Panggilan Video

Fitur #2: ClickUp Clips

Rekam layar atau bagikan klip suara secara instan dengan ClickUp Clips

Alih-alih mengikuti panggilan tambahan atau mengetik teks yang panjang, Anda dapat merekam layar atau klip suara saja secara instan dengan ClickUp Clips. Kemudian, Anda dapat menyisipkan klip tersebut langsung ke Docs, Komentar, atau Chat. Tim Anda mendapatkan umpan balik sesuai waktu mereka, dan Anda mendapatkan waktu kembali dalam sehari.

Setiap Clip dan SyncUp yang Anda buat secara otomatis disimpan di Clips Hub, di mana Anda dapat mengakses kembali rekaman, membaca transkrip, dan meninggalkan komentar berstempel waktu untuk mengarahkan percakapan dengan presisi.

Tinjau semua rekaman sebelumnya, akses transkrip, dan tinggalkan komentar di ClickUp’s Clips Hub

Dan bagian terbaiknya? Siapa pun di ruang kerja Anda yang memiliki akses ke saluran tempat SyncUp direkam dapat melihat transkrip dan bergabung dalam diskusi dengan komentar mereka sendiri—membuat kerja tim menjadi lebih lancar, cepat, dan jelas.

Tonton: Masih mencatat dengan terburu-buru selama rapat? Bagaimana jika Anda bisa fokus pada percakapan sebenarnya? Asisten rapat AI dapat mencatat segala hal—tindakan yang harus dilakukan, keputusan, dan bahkan konteks pembicara—tanpa Anda perlu repot. Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan AI untuk catatan rapat yang akurat, dapat dicari, dan dapat dibagikan secara instan dengan tim Anda.

📖 Baca Juga: Alat AI untuk Rapat

Fitur #3: ClickUp Chat

ClickUp Chat menawarkan obrolan grup dan pesan langsung di samping tugas, dokumen, dan papan, sehingga percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan. Ubah pesan apa pun menjadi Tugas ClickUp hanya dengan satu klik, tetapkan tugas, tambahkan tanggal, dan lampirkan file untuk berbagi file dengan cepat.

Jika tim Anda sudah menggunakan Slack dan Microsoft Teams atau Google Chat, integrasi ClickUp dan integrasi ClickUp lainnya membantu Anda menjaga pesan real-time terhubung dengan proyek, bukan tersebar di berbagai alat obrolan dan aplikasi lain.

📌 Contoh: Seorang manajer proyek membuat thread roadmap dengan tim desain, QA, dan pemasaran. Ketika keputusan diambil, manajer proyek mengubah pesan tersebut menjadi tugas baru, menugaskan pemilik dan tanggal jatuh tempo. Semua orang menjaga konsistensi di seluruh proyek tanpa perlu menyalin dan menempel secara manual.

📮 ClickUp Insight: Sebagian besar dari kita mengetik seolah-olah sedang mengejar tenggat waktu, bukan menulis pesan. Meskipun pengetikan suara ke teks 4 kali lebih cepat, beberapa alasan, mulai dari ruang kerja yang bising hingga pengalaman transkripsi yang buruk, membuat kita tetap mengetik. Fitur Talk-to-Text dari Brain MAX memungkinkan Anda menyusun pesan tanpa menggunakan tangan. Bicara, rekam, dan sempurnakan pikiran Anda sebelum mengirimnya ke email atau obrolan. Tanpa kesalahan ketik. Tanpa pembahasan yang melenceng. Hanya ide-ide yang bergerak secepat suara Anda.

Fitur #4: ClickUp Brain

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum SyncUp, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, dan membuat tugas dengan pemilik dan batas waktu. Berbeda dengan Google Meet, di mana Anda harus secara manual mencatat keputusan dan membuat tugas di alat terpisah setelahnya, Brain melakukan konversi ini secara otomatis di dalam ClickUp.

📌 Contoh: Setelah tinjauan lintas fungsi, seorang Manajer Proyek (PM) mengatakan, “Ringkaskan SyncUp ini dan buat tindak lanjut untuk QA, desain, dan analitik.” Brain secara efisien menyusun ringkasan, menugaskan tugas, dan memperbarui status, memastikan kepemilikan yang jelas tanpa pekerjaan administratif tambahan. Untuk ringkasan yang konsisten, mulailah dengan templat pencatatan, sehingga serah terima tetap jelas.

Harga ClickUp

📖 Baca Juga: Pencatat Catatan AI untuk Google Meet

Apa itu Google Meet?

Bayangkan ini: tinggal lima menit sebelum demo klien, dan Anda perlu semua orang berkumpul di satu tempat dengan cepat. Dengan Google Meet, Anda dapat membuat tautan dari Google Calendar, rekan tim bergabung dari perangkat apa pun, dan Anda sudah berada dalam panggilan video dengan berbagi layar dalam hitungan detik. Selama panggilan, teks langsung, tanya jawab, jajak pendapat, dan perekaman menjaga semua orang tetap terlibat, sementara perekaman cloud secara otomatis disimpan ke Google Drive setelah selesai.

Melalui Google

Google Meet terintegrasi dengan mulus ke dalam rutinitas Google Workspace. Tambahkan Meet langsung ke acara Kalender untuk menjadwalkan pertemuan, bagikan tautan ke Google Chat agar tidak ada yang ketinggalan percakapan, dan presentasikan Dokumen, Lembar Kerja, atau Slide tanpa perlu meninggalkan browser Anda.

Untuk pemeriksaan status cepat atau briefing yang lebih besar, Meet berfokus pada hal-hal dasar—masuk, lihat dan dengar satu sama lain dengan jelas, bagikan hal-hal yang penting, dan lanjutkan.

📖 Baca Juga: Platform Chat

Fitur Google Meet

Begini cara Google Meet membantu tim jarak jauh menjalankan panggilan yang lancar dan mempertahankan momentum setelah pertemuan.

Fitur-fitur utamanya mencakup video yang andal dan penjadwalan pertemuan yang mudah melalui Google Calendar, serta kolaborasi selama panggilan—ditambah ringkasan AI, sehingga tindak lanjut tidak terhenti.

Fitur #1: Catatan dan ringkasan AI

Melalui Google

Fitur “Take notes for me” Google Meet dapat merekam diskusi, mengorganisir poin-poin penting di Google Docs, dan melampirkan ringkasan ke acara Kalender, memberikan rekan tim akses mudah tanpa harus mencari-cari di pesan dan obrolan.

Jika Anda bergabung terlambat, tampilan “Ringkasan sejauh ini” membantu Anda mengejar ketinggalan selama panggilan. Setelah pertemuan berakhir, penyelenggara menerima email dengan tautan ringkasan; peserta yang mengaktifkan fitur ini juga dapat mendapatkannya. Ketersediaan tergantung pada paket Google Workspace Anda dan add-on Gemini.

📌 Contoh: Seorang manajer proyek menyelesaikan panggilan dengan pelanggan, dan dokumen yang dihasilkan secara otomatis tiba dengan keputusan dan penanggung jawab. Mereka menyalin poin-poin penting ke pelacak, membuat dua tugas baru, dan melanjutkan—tanpa perlu menonton ulang rekaman.

Fitur #2: Kalender dan penjadwalan

Melalui Google

Dengan menggunakan Google Calendar, Anda dapat dengan mudah menambahkan tautan Meet ke undangan apa pun hanya dengan satu klik. Anda juga dapat membuat jadwal janji temu yang mencakup halaman pemesanan publik untuk mitra dan klien Anda.

Jadwal janji temu mendukung waktu buffer, batas harian, dan pemeriksaan konflik kalender multi; pada paket yang memenuhi syarat, Anda bahkan dapat mengharuskan pembayaran melalui Stripe. Pembaruan terbaru membuat halaman pemesanan lebih mudah ditemukan di web dan perangkat seluler, mempermudah penjadwalan masuk untuk tim yang sering bertemu dengan pengguna eksternal.

📌 Contoh: Seorang pemimpin departemen membagikan tautan pemesanan untuk pertemuan rutin dengan mitra. Slot pertemuan muncul di kalender bersama, undangan mencakup tautan Meet, dan pengingat dikirim secara otomatis.

Fitur #3: Kolaborasi selama panggilan

Melalui Google

Di dalam Meet, tim menggunakan obrolan dalam panggilan untuk tautan cepat, mengadakan jajak pendapat dan tanya jawab untuk mengumpulkan masukan, serta membuat ruang diskusi terpisah untuk pembahasan yang lebih fokus. Teks terjemahan langsung meningkatkan kejelasan di berbagai aksen dan ruangan yang bising. Anda dapat mempresentasikan Dokumen, Lembar Kerja, atau Slide langsung dari editor, yang menjaga file dan video dalam satu tampilan untuk berbagi file dan mengedit dengan lebih lancar.

Saat perekaman diaktifkan pada paket Anda, video akan disimpan di Google Drive dalam folder "Meet Recordings" milik penyelenggara, sehingga orang yang tidak dapat mengikuti panggilan dapat menontonnya nanti.

📌 Contoh: Sebuah tim jarak jauh meninjau papan sprint, mengunggah berkas desain di obrolan, dan mempresentasikan presentasi Slides langsung dari editor. Setelah itu, rekaman di Google Drive memudahkan anggota yang terlambat untuk mengakses keputusan dan melacak langkah selanjutnya.

Harga Google Meet

Gratis untuk penggunaan pribadi

Paket Starter: $8,40 per pengguna per bulan (hingga 100 peserta)

Paket Standar: $16,80 per pengguna per bulan (hingga 150 peserta)

Paket Plus: $26,40 per pengguna per bulan (hingga 500 peserta)

Paket Enterprise: Harga disesuaikan

📖 Baca Juga: Template Catatan

ClickUp vs. Google Meet: Perbandingan Fitur

Sebelum masuk ke detail, berikut ini gambaran singkat tentang bagaimana Google Meet vs. ClickUp SyncUp dibandingkan untuk rapat sehari-hari, catatan, dan tindak lanjut langkah berikutnya.

Fitur #1: Rapat harian dan sinkronisasi status

ClickUp

SyncUps terintegrasi langsung di dalam Daftar, Tugas, dan Chat Anda, sehingga Anda dapat memulai panggilan video cepat dari tempat yang sama di mana Anda melacak pekerjaan. Saat Anda berbicara, semua orang dapat membuka papan sprint, daftar tugas, atau kartu Dashboard di ruang kerja yang sama. Mereka kemudian dapat menghubungkan tugas dan mencatat catatan di tempat di mana pekerjaan sudah ada.

Google Meet

Google Meet dirancang untuk video langsung. Anda dapat membuat tautan dari Google Calendar, berbagi layar, mengadakan jajak pendapat dan tanya jawab, serta menjaga keterlibatan semua orang dengan subtitle dan reaksi. Meet ideal untuk mengumpulkan orang dengan cepat, tetapi percakapan tersebut biasanya berada di jendela terpisah dari papan proyek, tiket, dan dasbor Anda.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul untuk rapat rutin dan sinkronisasi status di mana Anda ingin panggilan, papan, dan tugas berada di tempat yang sama, bukan berpindah-pindah antar jendela.

📖 Baca Juga: AI Transcript Summarizers

Fitur #2: Manajemen proyek dan tugas

ClickUp

ClickUp dirancang agar rapat, tugas, Dokumen, Obrolan, Papan Tulis, Dashboard, dan AI semuanya berada dalam satu ruang kerja. SyncUps, komentar, dan ringkasan langsung terhubung ke tugas yang terpengaruh, dan Dashboard menampilkan data real-time dari tugas-tugas tersebut.

Tim dapat meninjau kemajuan, mendiskusikan hambatan, dan memperbarui pekerjaan tanpa harus berpindah-pindah antara lima aplikasi berbeda untuk mengumpulkan semua informasi.

Google Meet

Google Meet terintegrasi dengan baik dalam lingkungan Google Workspace, tetapi komponen-komponennya masih tersebar: undangan berada di Kalender, rekaman disimpan di Drive, catatan ada di Dokumen, dan tugas biasanya berada di alat proyek lain sepenuhnya.

Anda mendapatkan panggilan yang andal dan ringkasan AI yang berguna, namun tim sering kali harus mencari tautan antara Dokumen, papan, dan kotak masuk untuk melihat apa yang sebenarnya berubah setelah pertemuan.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul karena mengurangi pergantian konteks dengan menggabungkan panggilan, catatan, tugas, dan pelaporan dalam satu platform, alih-alih menyebarkannya ke berbagai aplikasi.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Komunikasi Langsung untuk Meningkatkan Produktivitas

Fitur #3: Penjadwalan dan panggilan dengan klien eksternal

ClickUp

Kalender ClickUp memungkinkan Anda menjadwalkan dan menyeret-dan-melepas tugas, melihat pekerjaan sepanjang hari atau minggu, dan menyinkronkan dengan Google Calendar sehingga rapat dan tugas muncul berdampingan dalam satu jadwal.

Anda dapat melihat acara Google Calendar yang akan datang di dalam ClickUp dan bergabung dalam panggilan langsung, yang sangat berguna saat Anda ingin merencanakan pekerjaan dan rapat bersama tanpa kehilangan fokus pada tenggat waktu.

Google Meet

Google Meet menonjol dalam hal penjadwalan eksternal. Dari Google Calendar, Anda dapat menambahkan tautan Meet ke undangan apa pun dengan satu klik dan mengatur jadwal janji temu.

Anda juga dapat menambahkan halaman pemesanan publik, waktu buffer, dan bahkan pembayaran Stripe pada paket yang didukung. Tamu dapat memilih waktu, menerima pengingat otomatis, dan bergabung langsung dari acara Kalender mereka, yang membuat penjadwalan masuk tetap lancar bagi klien dan mitra.

🏆 Pemenang: Google Meet unggul dalam penjadwalan yang berorientasi pada klien dan tautan bergabung dengan satu klik, terutama jika tim Anda sudah menggunakan Google Calendar untuk semua aktivitas.

📖 Baca Juga: Alternatif Google Meet

Fitur #4: Perekaman, transkrip, dan mengikuti perkembangan secara asinkron

ClickUp

Setiap SyncUp dan Clip yang Anda rekam disimpan di Clips Hub bersama transkrip dan komentar yang diberi cap waktu, sehingga rekan tim dapat membaca transkrip, melompat ke momen yang tepat, dan berkomentar langsung pada rekaman.

Gabungkan dengan ringkasan ClickUp Brain, dan orang-orang yang tidak dapat mengikuti panggilan dapat meninjau keputusan penting dan membuka tugas yang terhubung tanpa meninggalkan ruang kerja.

Google Meet

Dengan Meet, rekaman disimpan ke Google Drive dan dapat dibagikan ke tim dari sana. Pada rencana Workspace yang didukung, Anda juga dapat menggunakan ringkasan yang didukung Gemini dan "Ringkasan sejauh ini" untuk memahami apa yang terjadi tanpa perlu menonton seluruh panggilan.

Ini efektif untuk mengikuti diskusi, tetapi langkah selanjutnya masih berada di Docs, Sheets, atau alat proyek eksternal daripada terikat langsung dengan tugas.

🏆 Pemenang: Seri. Google Meet cocok jika tim Anda sudah menyimpan semua data di Drive, sementara ClickUp lebih unggul jika Anda ingin rekaman, ringkasan, dan tugas tersedia dan dapat ditindaklanjuti (dengan pembuatan tugas instan) di ruang kerja yang sama.

📖 Baca Juga: Pencatat Catatan AI untuk Google Meet

Fitur #5: Pelaporan dan visibilitas setelah pertemuan

ClickUp

Ukur hal yang penting dengan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp dapat membantu mengumpulkan data dari tugas yang dibuat atau diperbarui setelah SyncUps, sehingga pemimpin dapat melihat bagaimana percakapan tersebut memengaruhi beban kerja, burndown, kecepatan, dan metrik kunci lainnya.

Anda dapat melacak kemajuan sprint, item yang terlambat, dan distribusi beban kerja secara real-time, sehingga memudahkan untuk mengukur apakah rapat harian dan tinjauan Anda benar-benar mendorong proyek maju.

Google Meet

Google Meet berfokus pada rapat itu sendiri: bergabung, menjadi tuan rumah, dan memastikan audio dan video berjalan lancar. Meskipun admin dapat melihat statistik panggilan dan penggunaan, tidak ada tampilan bawaan yang menghubungkan rapat-rapat tersebut dengan hasil proyek, kesehatan sprint, atau beban kerja tim.

Sebagian besar tim masih mengandalkan sistem pelaporan terpisah untuk memahami apa yang terjadi setelah panggilan.

🏆 Pemenang: ClickUp jelas unggul dalam hal visibilitas, memberikan dasbor yang menunjukkan bagaimana keputusan rapat diterjemahkan menjadi pekerjaan dan hasil nyata.

📖 Baca Juga: Kolaborasi di Tempat Kerja

ClickUp vs. Google Meet di Reddit

Pengguna Reddit umumnya melihat kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda: Google Meet adalah cara cepat dan andal untuk menghubungkan orang dalam panggilan; ClickUp SyncUp menghubungkan percakapan dengan tugas, sehingga pelacakan tindak lanjut menjadi lebih mudah di seluruh proyek.

Untuk ClickUp, pengguna menyoroti alur kerja dari rapat ke tindakan:

Ini akan membuat dokumen di ClickUp dengan ringkasan, poin penting, langkah selanjutnya, dan topik utama… semuanya diformat dengan rapi dan mudah dibaca.

Ini akan membuat dokumen di ClickUp dengan ringkasan, poin penting, langkah selanjutnya, dan topik utama… semuanya diformat dengan rapi dan mudah dibaca.

Seseorang juga mengatakan :

Saya beralih ke bisnis kecil saya yang beranggotakan 3 orang dan kami puas dengan hasilnya… menyenangkan bisa merujuk tugas langsung di dalam aplikasi. ”

Saya beralih ke bisnis kecil saya yang beranggotakan 3 orang dan kami puas dengan hasilnya… menyenangkan bisa merujuk tugas langsung di dalam aplikasi. ”

Untuk Google Meet, pengguna Reddit menyoroti kesesuaian dengan Workspace dan kemudahan penggunaan:

Kami menggunakan Google Meet untuk rapat internal. Saya pikir Google lebih intuitif

Kami menggunakan Google Meet untuk rapat internal. Saya pikir Google lebih intuitif

Meskipun beberapa orang lebih memilih Meet untuk pekerjaan sehari-hari:

Saya lebih suka Meets dan tidak membayar untuk Zoom

Saya lebih suka Meets dan tidak membayar untuk Zoom

Dan peringatan umum tentang Meet:

Google Meet tampaknya memiliki pendekatan yang sangat sederhana dalam hal perekaman pertemuan.

Google Meet tampaknya memiliki pendekatan yang sangat sederhana dalam hal perekaman pertemuan.

Manakah Alat Pertemuan yang Terbaik?

Google Meet membuat proses mengumpulkan orang terasa mudah dan familiar. Untuk pertemuan singkat, presentasi klien, dan briefing skala besar, Anda dapat bergabung langsung dari Google Calendar Anda.

ClickUp, di sisi lain, membantu Anda mengubah percakapan menjadi alur kerja yang berorientasi pada hasil.

Dengan ClickUp SyncUp di samping tugas-tugas Anda dan ClickUp Brain yang menangkap ringkasan dan pemiliknya, Anda dapat mengelola pekerjaan, proyek, dan tugas dalam satu tempat.

Kedua alat ini memiliki kelebihan masing-masing, tetapi jika Anda mencari alat yang dapat mengorganisir diskusi, fokus pada pelacakan tugas, dan memandu pekerjaan dari awal hingga akhir, fitur canggih ClickUp terasa seperti rekan tim yang selalu mendampingi Anda di setiap langkah.

Mulai SyncUps di ClickUp secara gratis — simpan tugas rapat dan tindak lanjut di satu tempat.