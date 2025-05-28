5 Tips untuk Manajemen Proyek Properti yang Sukses pada Tahun 2026

Pada Februari 2024, tingkat pembangunan rumah di AS naik hampir 20%. Hal ini bisa berarti bahwa pembeli rumah akhirnya kembali dan pengembang perumahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan terhadap pasar. Tetap unggul dalam manajemen properti dan klien dengan mempelajari cara merencanakan proyek secara efektif, mengalokasikan sumber daya, dan menerapkan strategi menggunakan tips dan alat manajemen proyek properti ini! ??

Apa itu Manajemen Proyek Properti?

Manajemen proyek di industri properti meningkatkan peluang kesuksesan Anda dengan memberikan panduan, teknik, dan proses yang dapat diulang, yang dapat membantu Anda mengelola segala hal yang terkait dengan proyek properti secara efisien.

Manajemen proyek properti melibatkan pengawasan, koordinasi, dan pengelolaan proyek properti seperti konstruksi dan pengembangan properti dari awal hingga penyelesaian proyek. Hal ini dapat mencakup perencanaan proyek pengembangan, desain, manajemen konstruksi, dan lainnya.

Manajemen properti atau manajemen proyek properti mencakup berbagai jenis proyek, mulai dari renovasi dan perombakan skala kecil hingga pengembangan properti komersial dan residensial skala besar. Itulah mengapa penting bagi seorang manajer proyek untuk memahami proses konstruksi, memiliki pelatihan yang memadai, serta memperoleh lisensi dan sertifikasi yang sesuai, seperti sertifikasi manajemen proyek properti.

Seorang manajer proyek harus memiliki alat yang tepat untuk mengelola dan menyelesaikan proyek properti atau konstruksi dengan sukses agar tetap sesuai dengan jadwal proyek.

Unsur-unsur Utama Manajemen Proyek Properti

Manajemen waktu dan ruang lingkup: Ini adalah bagian terpenting dalam perencanaan karena di sinilah Anda menentukan ukuran, lokasi, dan jenis properti, serta jadwal proyek yang realistis

Manajemen biaya: Elemen ini mencakup banyak proses; perencanaan, perkiraan, penganggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan kinerja. Manajemen biaya memberikan kontrol yang lebih baik, efisiensi biaya yang lebih tinggi, dan risiko yang lebih rendah

Manajemen kualitas : Langkah-langkah pengendalian kualitas harus diterapkan, serta pemantauan dan penyesuaian tujuan secara berkelanjutan untuk menjaga standar yang tinggi

Manajemen risiko: Di sinilah pembahasan mengenai semua jenis risiko dilakukan. Hal ini harus mencakup risiko hukum, risiko manajemen, dan risiko investor, seperti likuiditas

Manajemen komunikasi: Seperti halnya jenis proyek lainnya, harus ada saluran komunikasi yang terstruktur yang melibatkan pemangku kepentingan proyek, otoritas regulasi, pengembang, kontraktor, dan investor

Manajemen pengadaan : Untuk melaksanakan proyek dengan baik, perlu ada fokus pada pengadaan jasa dan bahan yang diperlukan untuk proyek. Hal ini mencakup manajemen rantai pasokan dan negosiasi kontrak

Manajemen integrasi: Karena banyak orang akan terlibat dalam proyek ini, perlu ada rencana tentang cara mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai aspek proyek agar semuanya berjalan lancar

Peran Manajer Proyek Properti

Setiap usaha properti yang dapat Anda bayangkan adalah sebuah proyek. Dan seperti proyek lainnya, proyek tersebut membutuhkan perekat untuk menyatukan semuanya. Dalam hal ini, manajer proyek properti memainkan peran penting dalam memastikan setiap proyek konstruksi berjalan lancar, menghasilkan ROI yang sangat baik, dan menjamin kepuasan klien.

Peran dan tanggung jawab

Perencanaan proyek dan pelaksanaan : Menjalankan proyek dengan sukses sepanjang siklus hidup proyek

Koordinasi proyek : Berkoordinasi dengan semua profesional dan klien yang terlibat dalam proyek

Manajemen risiko : Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek, mengurus izin, serta mematuhi peraturan negara bagian dan daerah

Komunikasi : Memantau kemajuan dan mengkomunikasikan perubahan atau pembaruan kepada tim dan klien

Manajemen anggaran : Mengelola anggaran proyek, memantau pengeluaran, dan memastikan proyek tetap sesuai anggaran

Manajemen kontrak: Menegosiasikan dan mengelola kontrak dengan pihak-pihak di industri konstruksi, seperti kontraktor, untuk memastikan semua pihak memenuhi kewajiban kontraktualnya dan bahwa semua pekerjaan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan

Tantangan umum

Tantangan yang dihadapi manajer proyek umumnya berkaitan dengan kurangnya alat untuk manajemen proyek dan risiko, serta kurangnya struktur yang dapat membantu mengelola dan memantau proyek.

Untungnya, kita memiliki solusi dan alat modern yang tersedia untuk memitigasi risiko dan membantu Anda menyelesaikan proyek dengan sukses. Berikut adalah lima tips manajemen proyek properti yang dapat Anda andalkan untuk membantu Anda mengelola proyek pengembangan atau konstruksi properti Anda berikutnya!

5 Tips untuk Manajemen Proyek Properti yang Efektif

Untuk kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan di bidang properti, perhatikan tips berikut ini untuk memastikan perencanaan dan manajemen proyek yang tepat:

1. Buat rencana proyek yang komprehensif

Rencana proyek yang komprehensif harus mencakup setiap detail yang diperlukan dari awal hingga akhir. Rencana tersebut harus memuat semua unsur utama: deskripsi, makna, relevansi, nilai, dan tujuan. Selain itu, hal-hal berikut juga harus dicantumkan dalam rencana:

Tujuan dan sasaran proyek yang jelas

KPI atau indikator keberhasilan

Peran pemangku kepentingan dan mitra kerja

Template rencana kerja

Anggaran dan ruang lingkup

Pengadaan sumber daya

Hasil kerja, tonggak pencapaian, dan ketergantungan

Jadwal dan garis waktu yang terintegrasi

Garis besar komunikasi

Pemasaran properti

Faktor-faktor manajemen risiko

TIPS PROUntuk perencanaan yang efektif, gunakan templat seperti Templat Rencana Proyek Contoh dari ClickUp untuk membantu Anda menyusun rencana proyek yang komprehensif dan melaksanakannya dengan percaya diri. Templat ini mencakup tampilan siap pakai untuk Kemajuan Perencanaan dan Rencana Proyek, serta status khusus untuk menyediakan alur kerja yang terorganisir. Jika Anda memerlukan bantuan untuk memulai, cukup lihat Panduan Memulai yang disertakan dalam templat.

Gunakan Template Rencana Proyek Contoh dari ClickUp untuk membantu Anda merencanakan proyek properti dengan percaya diri dan memastikan semuanya terorganisir dan berjalan sesuai rencana setiap saat

Perangkat lunak CRM properti yang andal dan alat-alat lainnya diperlukan untuk melaksanakan semua yang tercantum dalam rencana. Hal ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah perencanaan, tetapi juga memudahkan kolaborasi dan pemantauan kemajuan, memberikan alur kerja yang lancar bagi semua pihak, serta menjaga anggaran dan sumber daya tetap terkendali.

Manajer proyek Anda memerlukan perangkat lunak yang tepat untuk mengidentifikasi risiko biaya proyek dan meningkatkan transparansi di antara tim, pemangku kepentingan, dan lainnya.

Anda dapat mempercayai privasi data perangkat lunak manajemen proyek seperti ClickUp karena ClickUp berkomitmen terhadap privasi data.

Anda dapat mempercayai privasi data perangkat lunak manajemen proyek seperti ClickUp karena ClickUp berkomitmen terhadap privasi data.

TIPS PRO Pelajari bagaimana agen properti menggunakan ClickUp dan manfaatkan Template Manajemen Proyek Properti dari ClickUp untuk melacak kontak, properti, pembayaran, catatan, kontrak, jadwal, dan banyak lagi dengan mudah—semuanya dalam satu tempat.

Gunakan templat Daftar Manajemen Proyek Properti dari ClickUp untuk mengelola proyek Anda secara efektif serta menyelesaikannya tepat waktu dan sesuai anggaran

3. Pastikan komunikasi yang jelas dengan para pemangku kepentingan

Hal ini juga memerlukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti klien, kontraktor, dan tim lain.

Sangat penting untuk memastikan adanya jalur komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan, klien, dan setiap anggota yang terlibat dalam proyek. Hal ini membuat semua pihak bekerja secara efisien karena mengurangi kebingungan, bantuan segera tersedia, dan memudahkan kolaborasi.

Berkomunikasi langsung dengan tim Anda dalam sebuah tugas, bagikan tugas lain, dan unggah file dengan komentar berurutan di ClickUp

Dengan demikian, harus ada bentuk komunikasi yang telah ditetapkan dan sesuai untuk semua orang. Alat kolaborasi seperti ClickUp, yang dilengkapi dengan fitur obrolan dan fitur komunikasi lainnya, memungkinkan Anda bekerja sama dengan orang lain secara real-time tanpa hambatan. Perlu diingat, ada jenis komunikasi lain yang juga harus digunakan oleh manajer proyek dalam proyek properti atau konstruksi, seperti:

Komunikasi interaktif (pertemuan tatap muka, percakapan telepon, konferensi web)

Komunikasi proaktif (email, buletin, dokumentasi)

Komunikasi dua arah (basis pengetahuan proyek, perangkat lunak manajemen proyek)

TIPS PROOptimalkan dan sederhanakan komunikasi dengan klien dan pemangku kepentingan Anda menggunakan fitur manajemen proyek email dalam aplikasi, Email in ClickUp. Fitur berguna ini menyatukan semua komunikasi Anda di satu tempat dengan memungkinkan Anda mengirim dan menerima email langsung di dalam ClickUp—menghemat waktu Anda dari mencari email dan berpindah-pindah antar aplikasi. Cukup hubungkan penyedia email Anda, seperti Gmail, Outlook, dan Office 365, ke ClickUp dan mulailah mengatur serta mempercepat komunikasi email Anda.

Kirim dan terima email langsung di dalam ClickUp untuk mempermudah pengelolaan email

4. Berfokus pada manajemen risiko dan perencanaan darurat

Proyek-proyek kompleks, terutama di sektor properti atau industri konstruksi, harus berfokus pada manajemen risiko dan rencana darurat karena risiko kerugian investasi sangat tinggi. Oleh karena itu, manajer properti perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana strategis yang dapat dijadikan acuan oleh semua pihak ketika situasi tidak menguntungkan terjadi. Dalam konteks ini, pemicu harus ditentukan, setiap jenis risiko potensial harus diidentifikasi, dan berbagai skenario realistis harus disimulasikan.

Para pemangku kepentingan harus selalu diberi tahu mengenai hambatan, kendala, perubahan, dan detail penting lainnya yang berkaitan dengan proyek. Selain itu, mereka mungkin juga perlu memberikan persetujuan atas tindakan tertentu. Hal ini dapat mencakup akses terhadap sumber daya, dukungan terhadap rencana, atau pembelian.

Coba gunakan templat perencanaan darurat ini!

TIPS PRO Pelajari kriteria perangkat lunak manajemen risiko dan buat rencana strategis dengan mudah menggunakan Template Papan Tulis Rencana Strategis dari ClickUp. Manfaatkan peta jalan visual ini untuk membantu tim Anda mengoordinasikan langkah-langkah kunci dan mencatat semua informasi yang diperlukan.

Jangan lewatkan informasi penting apa pun dengan memanfaatkan peta jalan visual ini agar tim Anda dapat mengoordinasikan setiap langkah penting

5. Pantau dan evaluasi kemajuan proyek secara terus-menerus

Anda tidak mungkin tahu apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana jika tidak memantaunya, bukan? Melacak dan mengevaluasi kemajuan dapat membantu mendeteksi masalah yang dapat memengaruhi ruang lingkup, anggaran, dan waktu sejak dini—hingga proyek selesai. Inilah keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer properti untuk mencegah masalah dan menerapkan solusi yang tepat.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu memastikan sumber daya digunakan secara efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

TIPS PROPantau dokumen dan sumber daya penting, kemajuan proyek, dan lainnya dengan Dasbor yang dapat disesuaikan di ClickUp. Pilih dari lebih dari 50 widget dan buat dasbor khusus untuk membantu mendapatkan gambaran umum tingkat tinggi atas semua pekerjaan Anda serta memantau kemajuan proyek dengan mudah.

Buat dasbor khusus di ClickUp untuk mendapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang semua pekerjaan Anda

Manfaat Manajemen Proyek Properti

Dalam industri properti, manajemen proyek merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu investasi. Jika dilakukan dengan benar, Anda dapat memperoleh sejumlah manfaat yang akan membantu Anda dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat Anda peroleh dari manajemen proyek properti yang tepat:

Peningkatan efisiensi dan efektivitas proyek : Proyek di industri properti dapat sangat terpengaruh oleh ketidakefisienan, cakupan proyek yang tidak jelas, dan rincian rencana yang tidak efisien. Namun, dengan manajemen proyek, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan metodologi dengan membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil yang mudah dilakukan

Pengelolaan risiko yang lebih baik: Manajer proyek dapat memitigasi risiko-risiko ini melalui perencanaan yang tepat, pengurusan asuransi, pengawasan kontrak, dan pemahaman terhadap peraturan dalam bidang konstruksi

Proyek properti merupakan usaha berisiko tinggi namun berpotensi memberikan keuntungan besar, yang membuat Anda terpapar berbagai risiko, termasuk melebihi anggaran, cakupan, waktu, dan yang paling penting, risiko sengketa hukum. Manajemen proyek yang tepat dan alat yang sesuai dapat membantu memitigasi risiko-risiko tersebut.

Proyek properti merupakan usaha berisiko tinggi namun berpotensi memberikan keuntungan besar, yang membuat Anda terpapar berbagai risiko, termasuk melebihi anggaran, cakupan, waktu, dan yang paling penting, risiko sengketa hukum. Manajemen proyek yang tepat dan alat yang sesuai dapat membantu memitigasi risiko-risiko tersebut.

Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan: Dengan alat manajemen proyek, Anda dapat memperlancar komunikasi untuk memudahkan pendelegasian tugas dan memastikan semua pihak tetap terinformasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Komunikasi antar tim bisa menjadi sulit dalam proyek properti karena banyaknya pihak yang terlibat—pemangku kepentingan, tim desain proyek, pengacara, dan konsultan lingkungan, di antara lainnya. Menggunakan alat komunikasi yang andal merupakan kunci untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai harapan dan tepat waktu.

Komunikasi antar tim bisa menjadi sulit dalam proyek properti karena banyaknya pihak yang terlibat—pemangku kepentingan, tim desain proyek, pengacara, dan konsultan lingkungan, di antara lainnya. Menggunakan alat komunikasi yang andal merupakan kunci untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai harapan dan tepat waktu.

Kelola Proyek Properti dengan Mudah Menggunakan ClickUp

Manajemen proyek di industri properti memerlukan perencanaan yang komprehensif yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, jadwal, rencana darurat, dan rencana komunikasi.

Mungkin terlihat seperti tugas yang menakutkan, tetapi dengan alat manajemen proyek all-in-one seperti ClickUp, Anda dapat melakukan semua hal ini dengan cara yang lebih sederhana. ClickUp memiliki ratusan fitur canggih, termasuk templat yang dapat disesuaikan untuk manajemen properti, yang dapat membuat manajemen proyek menjadi lebih fleksibel dan terkendali setiap saat.

Coba gratis dan gunakan untuk membantu Anda mengelola semua proyek dan komunikasi dengan klien—semuanya dalam satu tempat.

Penulis Tamu:

David Bitton adalah salah satu pendiri dan CMO DoorLoop, penulis buku terlaris, pembicara CLE bidang hukum, dan investor properti. Ia adalah seorang wirausahawan yang telah lima kali mendirikan usaha dan telah berkecimpung di bidang properti sepanjang hidupnya, dengan latar belakang sebagai investor, agen properti, dan manajer komunitas.