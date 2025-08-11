11 Perangkat Lunak Diagram Gantt Gratis Terbaik untuk Mac pada Tahun 2026

Anda mungkin mengira bahwa saat ini perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac sudah mudah ditemukan. Yang diinginkan hanyalah antarmuka yang rapi, fitur seret dan lepas yang lancar, tanpa gangguan browser yang aneh atau proses unduhan yang rumit.

Namun, sebagian besar alat tersebut masih terasa seolah-olah dirancang untuk Windows dan hanya sedikit diadaptasi untuk macOS.

Jika Anda mengelola jadwal yang rumit dan tenggat waktu yang ketat, Anda memerlukan sesuatu yang bekerja sehalus pengaturan Mac Anda yang lain.

Daftar ini menyajikan alat diagram Gantt terbaik yang dirancang khusus untuk pengguna Mac. Ayo mulai! 💪🏼

Sekilas tentang Perangkat Lunak Diagram Gantt Terbaik untuk Mac

Berikut ini perbandingan perangkat lunak diagram Gantt terbaik untuk Mac.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Solusi manajemen proyek all-in-one dengan dukungan asli untuk Mac, cocok untuk individu, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Ketergantungan yang fleksibel, bantuan AI, otomatisasi, sinkronisasi real-time Tersedia paket gratis; Penyesuaian untuk perusahaan GanttPRO Perencanaan proyek visual yang sederhana untuk tim kecil yang membutuhkan pengaturan cepat dan kejelasan Fitur seret dan lepas untuk ketergantungan, tampilan portofolio, ekspor ke PDF/Excel Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna TeamGantt Alur kerja perencanaan tim kolaboratif untuk tim kecil hingga menengah yang bekerja secara paralel Penjadwalan sumber daya, tampilan ketersediaan tim, templat proyek yang dapat digunakan kembali Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan per pengguna Instagantt Diagram Gantt sederhana untuk tim yang sudah menggunakan Asana Sinkronisasi Asana secara real-time, pelacakan baseline, asisten AI, snapshot publik, visualisasi tonggak pencapaian Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Microsoft Project Manajemen kompleksitas perusahaan untuk organisasi besar dengan kebutuhan tingkat lanjut Rumus kustom, integrasi mendalam dengan Microsoft Teams dan MS Project, Copilot, garis dasar lanjutan Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna (ditagih per tahun) GanttProject Perencanaan proyek tanpa anggaran untuk startup, pekerja lepas, dan pengguna individu Alat sumber terbuka, ekspor PDF/CSV, hierarki tugas, akses offline Gratis ProjectManager Alur kerja proyek multi-tampilan yang fleksibel untuk tim yang berkembang dengan preferensi yang beragam Tampilan Kanban dan daftar tugas, dasbor eksekutif, pengendalian versi proyek Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $17 per bulan per pengguna Toggl Plan Kejelasan garis waktu yang sederhana untuk tim kecil yang berfokus pada perencanaan visual Seret dan lepas garis waktu, berbagi tampilan, integrasi Toggl Track Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna nTask Fungsionalitas lengkap dengan harga terjangkau untuk tim lintas fungsi dan pengembangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah Penjadwal rapat, pelacakan waktu, nTask AI, manajemen risiko, pelacakan pengeluaran Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per bulan per pengguna Smartsheet Visualisasi untuk tim yang terbiasa dengan spreadsheet di perusahaan besar Perencanaan bergaya spreadsheet, pelaporan dasbor, integrasi Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Wrike Manajemen alur kerja Agile untuk tim kreatif, tim proyek, dan agensi Bantuan AI, pemeriksaan kreatif, serta siklus umpan balik dari pemangku kepentingan dan pengguna Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna

Cara Memilih Perangkat Lunak Diagram Gantt untuk Mac

Perangkat lunak diagram Gantt Anda harus memiliki fitur-fitur utama ini agar sesuai dengan tujuan proyek Anda. 🧰

Fungsi offline: Pilih perangkat lunak yang mendukung akses dan sinkronisasi offline, sehingga Anda dapat mengerjakan diagram tanpa terganggu oleh koneksi internet

Antarmuka yang intuitif: Cari desain yang rapi dan ramah pengguna yang memungkinkan pemula dalam manajemen proyek juga dapat dengan cepat Cari desain yang rapi dan ramah pengguna yang memungkinkan pemula dalam manajemen proyek juga dapat dengan cepat membuat diagram Gantt

Alat kolaborasi: Pilih perangkat lunak yang dilengkapi dengan penugasan tugas secara real-time, fitur komentar, dan berbagi file agar tim Anda tetap terhubung dan efisien

Pengelolaan ketergantungan tugas: Pastikan alat tersebut menampilkan hubungan antar tugas dan jalur kritis untuk menghindari keterlambatan proyek

Opsi penyesuaian: Pilih aplikasi Mac yang memungkinkan Anda menyesuaikan garis waktu, warna, dan tampilan sesuai dengan kebutuhan unik proyek Anda

Kemampuan integrasi: Pilih alat yang terintegrasi dengan aplikasi seperti ClickUp, Google Drive, atau Jira untuk meningkatkan alur kerja Anda

🧠 Fakta Menarik: Diagram Gantt dinamai berdasarkan nama Henry Gantt, yang mengembangkan dan mempopulerkan alat manajemen proyek ini antara tahun 1910 dan 1915 untuk mengukur produktivitas dan memvisualisasikan jadwal proyek.

Aplikasi Diagram Gantt Terbaik untuk macOS

Jika Anda mencari perangkat lunak diagram Gantt yang kuat dan andal yang kompatibel dengan macOS, mulailah dari sini. 🏁

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Solusi manajemen proyek all-in-one terbaik dengan dukungan asli untuk Mac)

Mapping alur kerja Anda dengan Tampilan Diagram Gantt ClickUp Gunakan fitur seret dan lepas pada Tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk mengelola penyelesaian tugas secara efektif

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—didukung oleh otomatisasi dan pencarian AI generasi terbaru.

Menggunakan Diagram Gantt di ClickUp

Tampilan Diagram Gantt ClickUp menyediakan garis waktu visual yang jelas dan mudah dinavigasi bagi pengguna Mac yang menghargai kesederhanaan.

Misalnya, seorang manajer proyek yang memimpin proyek perancangan ulang situs web dapat membuat diagram Gantt untuk membagi proyeknya menjadi beberapa tahap, seperti desain, pengembangan, dan pengujian.

Mereka kemudian dapat menjadwalkan tugas, menugaskan tugas tersebut kepada anggota tim lain, mengidentifikasi ketergantungan, dan menyesuaikan jadwal seiring masuknya umpan balik. Tergantung pada kebutuhan mereka, mudah untuk menyaring diagram berdasarkan prioritas, tanggal jatuh tempo, atau penanggung jawab.

Luncurkan proyek dengan cepat menggunakan Template Diagram Gantt Manajemen Proyek Sederhana dari ClickUp

Jika Anda ingin memulai proyek dengan cepat, Template Diagram Gantt Manajemen Proyek Sederhana ClickUp menghilangkan kerumitan pengaturan manual.

Bagilah proyek menjadi empat tahap yang jelas: Inisiasi Proyek, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penutupan

Rencanakan pekerjaan menggunakan tugas-tugas siap pakai dengan jadwal yang realistis, ketergantungan, dan tonggak pencapaian

Seret tugas untuk menyesuaikan durasi, dan tambahkan tenggat waktu untuk memantau kemajuan

Lihat semua hal yang berkaitan dengan ‘Hari Ini’

Misalnya, jika Anda sedang mengoordinasikan pembaruan merek, templat manajemen tugas ini secara jelas menguraikan langkah-langkah utama, termasuk riset awal, desain, dan persetujuan. Tugas diberi kode warna, tonggak pencapaian ditandai dengan berlian, dan ketergantungan dihubungkan dengan panah.

Bantuan berbasis kecerdasan buatan

Dapatkan gambaran yang jelas tentang tenggat waktu proyek dan pantau kemajuan dengan wawasan berbasis AI dari ClickUp Brain

Ketika detail menumpuk dan kejelasan menjadi hal terpenting, ClickUp Brain adalah asisten berbasis AI Anda.

Misalkan Anda sedang menyiapkan laporan perkembangan proyek untuk pemangku kepentingan dan harus segera mengidentifikasi tugas yang terlambat. Alih-alih memeriksa garis waktu secara manual, tanyakan langsung kepada ClickUp Brain: ‘Apa saja yang terlambat saat ini?’

Perangkat lunak ini secara instan merangkum area-area yang bermasalah dan menyarankan tindakan untuk membantu Anda kembali ke jalur yang benar.

Terintegrasi dengan mulus ke dalam lingkungan Mac Anda, ClickUp Brain menghemat waktu berharga Anda dan menjaga alur kerja Anda tetap efisien.

Fitur terbaik ClickUp

Sinkronisasi langsung di seluruh tampilan: Perbarui jadwal proyek dan lihat perubahan yang langsung tercermin di daftar tugas, Google Kalender, dan beban kerja

Ketergantungan yang fleksibel: Hubungkan tugas dengan metode mulai-ke-mulai, selesai-ke-mulai, atau kombinasi apa pun, dan biarkan ClickUp menyesuaikan jadwal secara otomatis saat ada perubahan

Jalur kritis dengan satu klik: Sorot tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mengidentifikasi hambatan dan menyelesaikan proyek secara efektif

Otomatiskan tindakan berulang: Tetapkan pemicu untuk perubahan status tugas, pembaruan penugas, atau perubahan tanggal penyelesaian proyek agar pekerjaan rutin dapat berjalan tanpa perlu input manual dengan Tetapkan pemicu untuk perubahan status tugas, pembaruan penugas, atau perubahan tanggal penyelesaian proyek agar pekerjaan rutin dapat berjalan tanpa perlu input manual dengan ClickUp Automations

Terhubung dengan alat canggih yang Anda gunakan: Bekerja sama dengan Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion, dan lainnya untuk menyatukan semuanya di satu tempat dengan Bekerja sama dengan Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion, dan lainnya untuk menyatukan semuanya di satu tempat dengan Integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur lengkap dan opsi penyesuaian, hal ini mungkin terasa membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini sudah menjelaskan semuanya:

Saya suka betapa fleksibelnya platform ini—saya bisa beralih antara tampilan Daftar, Papan, dan Gantt sesuai alur kerja saya. Fitur Obrolan yang terintegrasi juga membuat kolaborasi real-time sangat nyaman dan menjadi salah satu alasan saya menggunakan ClickUp setiap hari. Selain itu, otomatisasi dan alat AI menghemat banyak waktu saya untuk tugas-tugas berulang. Menyiapkan ruang proyek, tugas, dan otomatisasi ternyata sangat lancar. Tim saya menguasainya setelah beberapa sesi pelatihan singkat. Selain itu, dokumen bantuan dan obrolan langsung sangat responsif, memastikan kami tidak pernah terjebak dalam kebingungan terlalu lama. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengintegrasikan ClickUp dengan Google Drive hanya dengan beberapa klik, menghemat waktu kami dan menghindari perpindahan antar alat.

📮 Wawasan ClickUp: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya akan menjadi hambatan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt yang didukung AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja hanya dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat membuat tampilan atau ringkasan yang disesuaikan secara otomatis berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, seorang eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik dengan menggunakan ClickUp.

2. GanttPRO (Pilihan terbaik untuk perencanaan proyek visual yang sederhana)

melalui GanttPRO

Terkadang Anda hanya ingin diagram Gantt online yang mudah dipahami tanpa harus menjadi ahli manajemen proyek. GanttPRO memahami hal ini sepenuhnya; mereka telah mengembangkan sesuatu yang terasa intuitif sejak hari pertama. Anda dapat menyeret tugas-tugas, melihat bagaimana perubahan memengaruhi jadwal Anda, dan membagikan diagram yang rapi dan tidak membingungkan pemangku kepentingan Anda.

Antarmukanya tidak berusaha tampil mencolok atau memuat semua fitur yang bisa dibayangkan. Sebaliknya, antarmuka ini berfokus pada pelaksanaan fungsi inti diagram Gantt dengan baik, yang berarti Anda benar-benar dapat mengatur proyek-proyek Anda.

Platform ini juga memfasilitasi komunikasi real-time melalui komentar, lampiran, dan pemberitahuan, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan tetap mendapat informasi.

Fitur terbaik GanttPRO

Kelola beberapa proyek secara bersamaan dengan tampilan portofolio yang menampilkan alokasi sumber daya dan kondisi proyek di seluruh beban kerja Anda

Ekspor diagram yang terlihat profesional ke format file PDF, PNG, atau Excel untuk presentasi klien dan pembaruan bagi pemangku kepentingan

Atur pemberitahuan otomatis untuk memberi tahu anggota tim saat tenggat waktu mendekat atau status tugas berubah

Sesuaikan kalender kerja agar sesuai dengan pola jadwal proyek dan libur hari raya

Buat dan simpan templat proyek kustom untuk digunakan di masa mendatang

Batasan GanttPRO

Anda hanya dapat membuat tugas baru di tampilan diagram dan daftar, bukan di tampilan Kanban

Aplikasi seluler tidak memiliki fitur yang tersedia di versi desktop, sehingga membatasi penyesuaian terhadap tonggak proyek saat sedang dalam perjalanan

Harga GanttPRO

Core: $9/bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $15/bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan GanttPRO

G2: 4,8/5 (520+ ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 520 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GanttPRO?

Berikut ini adalah ulasan dari salah satu pengguna tentang perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac ini:

Pertama, antarmuka penggunanya sederhana dan jelas meskipun produk ini memiliki fitur yang lengkap. Kedua, dan inilah yang saya maksud dengan “titik optimal”, mereka telah memilih fitur-fitur terpenting dengan bijak dan mengembangkannya dengan kemampuan yang tepat. Semua yang Anda BUTUHKAN ada di sana, namun tetap MUDAH digunakan.

3. TeamGantt (Pilihan terbaik untuk alur kerja perencanaan tim kolaboratif)

melalui TeamGantt

TeamGantt adalah perangkat lunak manajemen proyek online yang membantu anggota tim memahami dan terlibat dalam rencana proyek Anda.

Platform ini membuat kolaborasi terasa alami bukan dipaksakan. Anggota tim dapat memperbarui kemajuan mereka, meninggalkan komentar langsung pada tugas, dan melihat bagaimana pekerjaan mereka terhubung dengan pekerjaan orang lain.

Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu tim memvisualisasikan jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan mengelola tugas tanpa kerumitan yang tidak perlu. Fitur pengelolaan sumber daya memungkinkan Anda memantau ketersediaan dan beban kerja tim, memastikan tidak ada anggota tim yang kelebihan beban.

Fitur terbaik TeamGantt

Buat dan kelola jadwal proyek dengan pembuat diagram Gantt yang intuitif dan mudah digunakan

Tugaskan beberapa anggota tim ke tugas-tugas individu dan lacak kontribusi waktu masing-masing orang secara terpisah

Visualisasikan kemajuan proyek dengan berbagai tampilan, termasuk Gantt, papan, daftar, dan kalender

Buat laporan kemajuan otomatis yang membuat pemangku kepentingan tetap mendapat informasi tanpa perlu pembaruan manual

Buat templat proyek diagram Gantt yang dapat digunakan kembali untuk mendokumentasikan pola alur kerja tim Anda yang telah teruji

Batasan TeamGantt

Sistem operasi lain memiliki fitur yang lebih canggih untuk pelacakan anggaran dan pelaporan keuangan

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk tampilan diagram dan branding visual

Fitur manajemen sumber daya mungkin tidak cukup kuat untuk proyek yang sangat besar atau kompleks

Harga TeamGantt

Gratis

Pro: $59/bulan per manajer, $9/bulan per kolaborator

Semua Tanpa Batas: Harga khusus

Edisi Konstruksi: Harga khusus

Peringkat dan ulasan TeamGantt

G2: 4,8/5 (890+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TeamGantt?

Inilah cara seorang pengguna menggambarkan pengalamannya:

TeamGantt adalah salah satu alat paling canggih yang membantu menampilkan diagram alur kerja secara terorganisir dan rapi, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek. Saya sangat menyukai kemudahan dalam mengatur WBS dan membuat sub-level di bawah setiap bagian. Menambahkan aktivitas dan menghubungkannya sesuai hubungan sangatlah mudah… Tidak ada kekurangan, namun kemampuan TeamGantt perlu ditingkatkan agar kami dapat mengukur tingkat penyelesaian keseluruhan dan membandingkannya dengan yang direncanakan, serta memantau berbagai sumber daya dalam proyek.

4. Instagantt (Pilihan terbaik untuk integrasi tim Asana yang sudah ada)

melalui Instagantt

Tim Anda sudah menggunakan Asana untuk pengelolaan tugas sehari-hari, tetapi Anda membutuhkan tampilan garis waktu visual yang disediakan oleh diagram Gantt. Apakah ini terdengar familiar? Daripada memaksa semua orang untuk mempelajari platform baru yang sama sekali berbeda, Instagantt menjembatani kesenjangan ini.

Dengan Instagantt, tim dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang proyek mereka, melacak kemajuan, dan mengelola beban kerja secara efektif. Dan jika Anda kekurangan waktu, Asisten AI dapat dengan cepat membuat diagram Gantt untuk Anda berdasarkan perintah sederhana.

Ini bukanlah paket perangkat lunak manajemen proyek yang lengkap, dan itulah intinya; perangkat lunak ini memecahkan satu masalah spesifik tanpa menambah kerumitan.

Fitur terbaik Instagantt

Buat dasbor portofolio yang menampilkan kemajuan di berbagai proyek secara bersamaan

Atur pelacakan tonggak pencapaian dengan indikator visual yang jelas untuk hasil proyek utama

Buat perbandingan baseline untuk mengukur kemajuan aktual dibandingkan dengan rencana proyek awal Anda

Buat tangkapan layar publik dari diagram Gantt Anda untuk dibagikan kepada klien dan pemangku kepentingan yang bukan pengguna Instagantt

Keterbatasan Instagantt

Sangat bergantung pada integrasi Asana, sehingga fungsionalitas mandiri menjadi cukup terbatas

Opsi pelaporan masih terbatas pada teknik visualisasi kemajuan dan garis waktu yang sederhana

Harga Instagantt

Paket Individu: $12/bulan per pengguna

Paket Tim: $24/bulan

Peringkat dan ulasan Instagantt

G2: 4,3/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Instagantt?

Simak ulasan berikut ini:

Cukup memadai, tapi tidak terlalu mengesankan. Terkadang mengisi dan memperbarui diagram ini menjadi tugas yang membosankan, bukan alat untuk membantu memantau proses. Ini lebih berfungsi sebagai tempat untuk membuat jadwal dan menetapkan tanggal, tapi bukan pelacak proyek yang fleksibel atau cerminan beban kerja yang sesungguhnya.

5. Microsoft Project (Pilihan terbaik untuk pengelolaan kompleksitas perusahaan)

melalui Microsoft

Microsoft Project adalah alat yang tepat ketika proyek Anda melibatkan ratusan tugas, batasan sumber daya yang kompleks, dan pemangku kepentingan yang menuntut pelaporan terperinci. Ya, kurva pembelajarannya memang curam, tetapi itu karena Anda berurusan dengan kemampuan tingkat profesional yang dapat memodelkan hampir semua skenario bisnis.

Selain itu, integrasinya dengan Microsoft 365 memastikan data proyek Anda terintegrasi dengan mulus ke Excel, SharePoint, dan Teams.

Perangkat lunak ini tersedia dalam versi berbasis cloud dan on-premises, yang dapat digunakan untuk berbagai ukuran dan tingkat kompleksitas proyek.

Fitur terbaik Microsoft Project

Buat rumus dan perhitungan khusus yang secara otomatis menghitung metrik proyek khusus

Kelola sumber daya secara efektif dengan alat untuk penugasan, pelacakan, dan analisis beban kerja

Manfaatkan Copilot for Project untuk pembuatan rencana tugas yang dibantu AI, penilaian risiko, laporan status proyek, dan pengalaman obrolan interaktif

Buat dan bagikan dasbor serta laporan yang kaya fitur dan interaktif menggunakan Power BI untuk memvisualisasikan semua aspek proyek Anda

Keterbatasan Microsoft Project

Membutuhkan investasi pelatihan yang signifikan agar anggota tim dapat menggunakan perangkat lunak ini secara efektif

Fitur lengkap hanya tersedia di versi desktop Windows, sedangkan versi web dan Mac memiliki fungsi yang terbatas

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dan kaku dibandingkan dengan alat manajemen proyek berbasis web modern

Harga Microsoft Project

Planner Plan 1: $10/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Planner and Project Plan 3: $30/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Planner and Project Plan 5: $55/bulan per pengguna (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Microsoft Project

G2: 4,0/5 (1.615+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (2.030+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Project?

Berikut ini adalah ulasan G2 untuk perangkat lunak diagram Gantt ini:

Fitur perencanaan kapasitasnya yang canggih memudahkan kami dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selain itu, alat penjadwalan dan perencanaan yang disediakan sangat luar biasa – garis waktu visual (diagram Gantt), pelacakan ketergantungan, yang membantu kami memantau perkembangan proyek. Terakhir, kemampuan perangkat lunak ini untuk terintegrasi dengan mudah dengan produk Microsoft lainnya, seperti Excel dan Power BI, meningkatkan kemampuan analisis data dan pelaporan kami.

6. GanttProject (Pilihan terbaik untuk perencanaan proyek tanpa anggaran)

melalui GanttProject

GanttProject adalah alat sumber terbuka yang dirancang untuk individu atau tim kecil yang perlu memvisualisasikan jadwal proyek tanpa aktivitas manajemen proyek yang rumit.

Perangkat lunak ini sederhana dan mudah digunakan, dengan fokus pada fungsi inti manajemen proyek, seperti pembuatan tugas, pengaturan ketergantungan, dan alokasi sumber daya. Meskipun tidak menawarkan fitur drag-and-drop untuk mengubah skala seperti alat SaaS modern, Anda dapat memperkecil tampilan secara manual menggunakan bilah alat atau pintasan keyboard untuk mengubah sudut pandang.

Bagian terbaiknya? Anda memiliki perangkat lunak ini sepenuhnya tanpa perlu khawatir tentang perpanjangan langganan.

Fitur terbaik GanttProject

Tentukan tugas, tonggak pencapaian, dan ketergantungan untuk membuat jadwal proyek yang komprehensif

Pantau biaya proyek dan buat laporan anggaran dasar untuk memantau pengeluaran

Pantau kemajuan proyek menggunakan indikator kinerja utama dan sesuaikan rencana untuk mengatasi penyimpangan apa pun

Ekspor proyek ke berbagai format, termasuk PDF, PNG, CSV, dan berkas Microsoft Project

Keterbatasan GanttProject

Fitur kolaborasi hanya tersedia di layanan GanttProject Cloud, yang merupakan add-on berbayar

Dukungan teknis sepenuhnya bergantung pada forum komunitas daripada layanan pelanggan khusus

Tidak ideal untuk mengelola proyek yang sangat besar atau kompleks dengan jumlah tugas dan sumber daya yang tinggi

Harga GanttProject

Gratis

Peringkat dan ulasan GanttProject

G2: 4,3/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: 4,2/5 (170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GanttProject?

Langsung dari ulasan G2:

Fitur paling berguna di GanntProject adalah representasi diagramatis durasi fase-fase dalam sebuah proyek lengkap. Sangat mudah digunakan baik bagi profesional maupun pemula… Saya ingin menambahkan fitur penomoran otomatis yang saat ini harus saya masukkan secara manual.

💡 Tips Pro: Gunakan hubungan Finish-to-Start, Start-to-Start, dan Finish-to-Finish untuk menghubungkan tugas. Jangan membuat semua tugas saling bergantung; hal itu akan menyebabkan efek domino! Hanya hubungkan tugas yang benar-benar perlu menunggu satu sama lain.

7. ProjectManager (Pilihan terbaik untuk alur kerja proyek multi-tampilan yang fleksibel)

melalui ProjectManager

Perangkat lunak diagram Gantt ProjectManager untuk Mac dirancang khusus untuk manajer proyek yang ingin memahami perencanaan jadwal secara lebih mendalam. Perangkat lunak ini memandu Anda dalam membuat dan mengelola diagram Gantt secara online, serta memberikan wawasan mengenai ketergantungan tugas, penjadwalan dengan fitur seret dan lepas, serta pelacakan kemajuan.

Perangkat lunak ini memudahkan kolaborasi antar anggota tim, baik yang bekerja di kantor maupun dari jarak jauh. Pengguna Mac dapat memanfaatkan fitur berbasis cloud-nya tanpa perlu khawatir soal kompatibilitas atau pengaturan, sehingga sangat praktis untuk tim lintas platform.

Fitur terbaik ProjectManager

Lacak waktu secara otomatis atau manual, tergantung pada preferensi tim dan kebutuhan alur kerja Anda

Kelola ketersediaan tim dan beban kerja secara real-time untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya

Kelola anggaran proyek dengan fitur pelacakan biaya secara real-time dan pelaporan selisih

Atur alur kerja otomatis yang memicu tindakan tertentu berdasarkan perubahan status tugas

Lacak dan pulihkan perubahan proyek dengan kontrol versi proyek

Identifikasi jalur kritis dan tambahkan tonggak penting ke rencana proyek Anda

Batasan ProjectManager

Fitur-fitur canggih seperti otomatisasi alur kerja dan manajemen risiko memerlukan langganan tingkat atas yang secara signifikan meningkatkan biaya bulanan

Pengaturan awal memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengonfigurasi semua opsi yang tersedia dengan benar

Harga ProjectManager

Tim: $17/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan ProjectManager

G2: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,1/5 (lebih dari 340 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProjectManager?

Berikut ini adalah pandangan langsung:

Fitur-fitur yang ditawarkan dirancang dengan baik dan tidak memerlukan penyesuaian yang rumit. Tim layanan pelanggan terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan luas dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tim penjualan juga berpengetahuan luas dan jujur, sehingga kami tidak mengalami ketidakcocokan antara apa yang kami harapkan saat mendaftar dan apa yang kami alami.

8. Toggl Plan (Pilihan terbaik untuk tampilan garis waktu yang sederhana dan jelas)

melalui Toggl Plan

Perangkat lunak diagram Gantt Toggl Plan untuk Mac dirancang dengan mengutamakan kesederhanaan dan kejelasan, sehingga sangat cocok untuk pemimpin tim yang mengelola orang dan tenggat waktu, bukan ketergantungan yang rumit. Antarmuka seret dan lepasnya memungkinkan Anda dengan cepat memetakan garis waktu dan mengatur ulang tugas tanpa perlu menelusuri menu bertingkat.

Tampilan diagram ini berwarna-warni dan rapi, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang terjadi dan kapan. Pengguna Mac dapat mengaksesnya langsung melalui browser modern apa pun, tanpa perlu menginstal aplikasi atau plugin.

Fitur terbaik Toggl Plan

Buat garis waktu proyek secara visual dengan tindakan seret dan lepas yang sederhana dan mudah dipahami oleh siapa pun

Lacak proyek dan beban kerja berdasarkan minggu, bulan, kuartal, atau tahun

Bagikan tampilan proyek yang hanya dapat dibaca kepada klien dan pemangku kepentingan untuk memudahkan komunikasi mengenai kemajuan proyek

Gunakan kode warna untuk proyek dan tugas agar Anda dapat dengan cepat melihat gambaran keseluruhan beban kerja Anda

Terintegrasi dengan mulus dengan Toggl Track untuk pelacakan waktu yang komprehensif di seluruh proyek Anda

Batasan Toggl Plan

Tidak dilengkapi dengan fitur manajemen proyek tingkat lanjut seperti pelacakan anggaran terperinci atau alokasi sumber daya

Tidak tersedia manajemen ketergantungan antara tugas atau fase proyek

Kemampuan pelaporan yang terbatas dibandingkan dengan platform manajemen proyek yang lebih komprehensif

Harga Toggl Plan

Gratis (untuk hingga 5 pengguna)

Kapasitas: $6/bulan per pengguna, $3/bulan per pengguna bayangan

Paket Pemula: $9/bulan per pengguna, $3/bulan per pengguna bayangan

Premium: $15/bulan per pengguna, $3/bulan per pengguna bayangan

Peringkat dan ulasan Toggl Plan

G2: 4,3/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Plan?

Sebuah ulasan di G2 mengatakannya seperti ini:

Karena menggabungkan begitu banyak fitur berguna dalam satu antarmuka, Toggl Plan memfasilitasi kolaborasi tim dan memudahkan pelacakan pembaruan tugas harian tanpa gangguan. Fitur kolaboratif Toggl Plan memungkinkan kami untuk segera melibatkan semua anggota tim, sehingga mereka dapat dengan mudah menambahkan tugas, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan masukan penting lainnya, serta koleksi besar templat siap pakai memudahkan proses perencanaan.

9. nTask (Pilihan terbaik untuk fungsionalitas lengkap dengan harga terjangkau)

via nTask

nTask menawarkan fitur manajemen tugas, pelacakan waktu, penjadwalan rapat, manajemen risiko, dan bahkan fitur CRM dasar, semuanya dengan harga yang sangat terjangkau.

Perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac mencakup fitur yang cukup lengkap sehingga menghilangkan kebutuhan akan berbagai alat khusus. Pendekatan ini sangat cocok untuk tim kecil yang menginginkan kemampuan manajemen proyek yang komprehensif tanpa kerumitan atau biaya tingkat perusahaan.

Fitur diagram Gantt-nya memungkinkan perencanaan proyek yang terperinci dengan ketergantungan tugas, pelacakan kemajuan, dan pengelolaan baseline, yang cocok untuk proyek sederhana maupun kompleks.

Fitur terbaik nTask

Buat daftar risiko proyek dan catatan pelacakan masalah untuk mengelola potensi masalah secara proaktif

Dapatkan lembar waktu otomatis dari jam kerja yang tercatat untuk penagihan dan pelaporan yang akurat

Atur anggaran proyek dengan fitur pelacakan pengeluaran dan pelaporan biaya yang komprehensif

Gunakan nTask AI untuk membuat rencana proyek, membuat tugas dari perintah, merangkum kemajuan, dan mengidentifikasi potensi risiko

Bekerja sama dalam ruang kerja terpadu yang mencakup tugas, proyek, risiko, dan masalah

Batasan nTask

Hal ini bisa terasa berantakan dan membingungkan ketika Anda hanya ingin fokus pada fungsi diagram Gantt

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk laporan, dasbor, dan tata letak visual

Harga nTask

Premium: $4/bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan nTask

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang nTask?

Cuplikan singkat dari pengguna nyata perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac ini:

Mulai dari perencanaan hingga pengelolaan proyek, nTask menawarkan fitur-fitur hebat dan juga efektif untuk kolaborasi.

10. Smartsheet (Pilihan terbaik untuk tim yang terbiasa dengan spreadsheet dan membutuhkan visualisasi)

melalui Smartsheet

Smartsheet menjembatani kesenjangan antara kenyamanan spreadsheet yang sudah dikenal dan kekuatan visual diagram Gantt. Anda dapat membuat rencana proyek menggunakan baris dan kolom yang sudah dikenal, lalu langsung beralih ke tampilan Gantt untuk melihat bagaimana semuanya terhubung dalam garis waktu.

Keunggulan sesungguhnya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi; Anda dapat membuat kolom khusus untuk data apa pun yang perlu Anda lacak, membuat rumus yang menghitung metrik proyek secara otomatis, dan merancang formulir yang memasukkan data langsung ke lembar proyek Anda.

Fitur terbaik Smartsheet

Buat laporan dinamis yang mengambil data dari beberapa lembar proyek secara bersamaan untuk gambaran menyeluruh

Hitung selisih secara otomatis dan perbarui perkiraan proyek menggunakan garis dasar

Rangkum total upaya yang diperlukan per proyek, program, atau portofolio

Terhubung ke ratusan aplikasi bisnis melalui integrasi bawaan dan alat otomatisasi pihak ketiga

Manfaatkan alat AI untuk menghasilkan rumus dan membuat ringkasan dari kumpulan data yang besar

Otomatiskan alur kerja dengan aturan yang memicu peringatan, pengingat, dan pembaruan berdasarkan perubahan tugas

Batasan Smartsheet

Fitur-fiturnya bisa terasa berlebihan bagi tim yang lebih kecil

Tidak memiliki fungsi lanjutan, rumus, dan pemformatan bersyarat seperti yang ada di Excel

Harganya bisa menjadi investasi yang cukup besar, sehingga lebih cocok untuk tim besar dan perusahaan daripada untuk usaha kecil atau individu

Harga Smartsheet

Pro: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Manajemen Pekerjaan Tingkat Lanjut: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4,4/5 (lebih dari 20.400 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (3.460+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Sebuah ulasan di G2 mengatakannya seperti ini:

Saya sangat menyukai cara Smartsheet memadukan nuansa spreadsheet yang sudah familiar dengan alat manajemen proyek, sehingga terasa sangat fleksibel. Kemampuan untuk mengotomatiskan alur kerja, berkolaborasi dengan rekan tim secara real-time, dan menyesuaikan tampilan, seperti diagram Gantt dan kalender, telah membuat pelacakan proyek yang kompleks menjadi jauh lebih efisien. Hal ini telah diterapkan dalam penggunaan sehari-hari tim saya, mulai dari pelacakan proyek hingga pelacakan tugas individu.

🔍 Tahukah Anda? Diagram Gantt sudah ada sejak sebelum Perang Dunia I. Seorang insinyur asal Polandia, Karol Adamiecki, menciptakannya pada tahun 1896 dan menamainya ‘harmonogram’. Namun, karena karyanya hanya diterbitkan dalam bahasa Polandia dan Rusia, dunia tidak menyadarinya.

11. Wrike (Terbaik untuk manajemen alur kerja agile)

via Wrike

Sistem diagram Gantt Wrike, yang disebut sebagai tampilan Timeline, sangat cocok untuk tim agile yang sering menyesuaikan rencana dan mengalihkan tugas. Platform ini berfokus pada pembuatan alur kerja yang responsif: mengatur tugas, menghubungkan ketergantungan, dan memperbarui tenggat waktu seiring dengan perubahan prioritas.

Analisis yang canggih dan fitur berbasis AI dari Wrike membantu tim mengelola risiko secara proaktif dan mengoptimalkan proses mereka. Perangkat lunak ini sangat populer di kalangan agensi pemasaran dan kreatif berkat alat proofing dan persetujuan bawaan yang dimilikinya.

Pengguna Mac dapat mengakses semuanya melalui browser, tanpa penurunan kinerja atau batasan platform. Antarmuka ini memungkinkan pengeditan secara real-time dan secara otomatis memperbarui perubahan di antara semua kolaborator, sehingga tim tetap selaras.

Fitur terbaik Wrike

Rencanakan proyek dengan diagram Gantt interaktif yang mendukung seret dan lepas, yang menampilkan ketergantungan tugas dan jalur kritis

Manfaatkan Work Intelligence AI untuk memprediksi risiko proyek, mengotomatiskan pembuatan tugas, dan mendapatkan saran cerdas untuk meningkatkan efisiensi

Sesuaikan alur kerja, dasbor, dan laporan agar sesuai dengan proses dan kebutuhan spesifik tim Anda

Kelola pekerjaan yang masuk dan standarkan proses penerimaan dengan formulir permintaan dinamis

Terintegrasi dengan lebih dari 400 aplikasi, termasuk alat-alat populer dari Adobe, Microsoft, Google, dan Salesforce

Batasan Wrike

Opsi penyesuaian lanjutan pada perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac ini memerlukan pengetahuan teknis untuk diterapkan

Struktur harga dapat menjadi rumit dan mahal, terutama saat menambahkan fitur-fitur lanjutan atau integrasi premium

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (2.614 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Berikut ini adalah ulasan terbaru mengenai perangkat lunak diagram Gantt untuk Mac:

Wrike membantu saya tetap terorganisir dan selaras di berbagai proyek dan tim. Saya sangat menyukai kemampuannya untuk membuat alur kerja dan dasbor khusus yang disesuaikan dengan kampanye pemasaran kami. Tampilan garis waktu (diagram Gantt) sangat bagus untuk memvisualisasikan fase-fase proyek, sementara ketergantungan tugas dan pemberitahuan otomatis membantu memastikan kami tidak pernah melewatkan tenggat waktu. Integrasi Wrike yang mulus dengan alat-alat seperti Outlook dan Teams juga membuat kolaborasi menjadi jauh lebih lancar.

Siap, Siap, Gunakan Gantt dengan ClickUp!

Memilih perangkat lunak diagram Gantt yang tepat untuk Mac bergantung pada kebutuhan Anda: kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk melihat semuanya dalam konteks. Alat yang hebat membantu Anda mengelola jadwal Anda dengan baik.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk bekerja, menawarkan semua itu dan lebih banyak lagi. Mulai dari diagram Gantt yang fleksibel hingga alat pelaporan, obrolan dalam aplikasi, otomatisasi yang kuat, dan manajemen portofolio, ini adalah ruang kerja yang benar-benar dapat disesuaikan untuk tim dari berbagai ukuran. Baik Anda menggunakan macOS atau tidak, ini adalah alat pembuat diagram Gantt terbaik untuk Anda.

