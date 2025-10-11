Otomatisasi WhatsApp Business: Cara Kerjanya + Contoh

Seorang pemilik agen pemasaran digital menemukan bahwa iklan Facebook dan Instagram mendatangkan banyak prospek tetapi sedikit penjualan. Bosan menjawab pesan WhatsApp yang tak kunjung henti yang sebagian besar menanyakan harga, mereka mengatur chatbot WhatsApp untuk menangani pertanyaan pelanggan.

Mereka membagikan hasilnya di Reddit: “Pada hari ke-2, kami mendapatkan 340 pertanyaan, 48 prospek, dan 4 penjualan!…Otomatisasi memang solusi yang tepat.”

Dan begitulah! Mengotomatisasi WhatsApp Business Anda membantu Anda merespons pelanggan secara instan dengan tanggapan yang disesuaikan.

Jika Anda berada dalam situasi serupa di mana pertanyaan pelanggan menghabiskan waktu tim Anda tanpa menghasilkan penjualan nyata, artikel ini tentang otomatisasi WhatsApp Business akan memandu langkah-langkah Anda selanjutnya.

🌟 Template Terpilih Template Otomatisasi Email ClickUp memberikan gambaran lengkap tentang alur kerja email Anda, memudahkan Anda untuk memvisualisasikan setiap langkah, menetapkan tanggung jawab, dan memicu pesan secara otomatis saat tindakan terjadi. Ini sempurna untuk mengotomatisasi urutan sambutan, respons formulir, atau email tindak lanjut—semua tanpa perlu mengirim secara manual Dapatkan template gratis Organisir dan otomatiskan tugas untuk menjalankan kampanye yang sukses dengan Template Otomatisasi Email ClickUp

Apa Itu Otomatisasi Bisnis WhatsApp?

Otomatisasi WhatsApp Business menggunakan WhatsApp API dan perangkat lunak otomatisasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan pelanggan, mengirim pesan otomatis, dan mengelola tugas rutin.

Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan, mendukung tujuan komunikasi Anda, dan memberikan wawasan berharga sambil menghemat waktu bagi tim yang sibuk.

Berikut cara spesifiknya dapat membantu Anda:

Kirim pesan selamat datang, pesan sambutan, dan balasan cepat untuk pertanyaan umum pelanggan

Otomatisasi tindak lanjut, pengingat janji temu, pengingat pembayaran*, dan konfirmasi pesanan

Kurangi pekerjaan berulang dengan alat otomatisasi WhatsApp untuk menghemat waktu dan uang

Skalakan aplikasi WhatsApp Business Anda untuk menangani lebih banyak interaksi pelanggan tanpa perlu menambah staf

Mengapa Mengotomatisasi Komunikasi Bisnis WhatsApp Anda?

63% konsumen mengharapkan perusahaan memahami kebutuhan dan ekspektasi spesifik mereka. Artinya, sebagian besar pelanggan Anda menuntut respons dan solusi yang dipersonalisasi untuk tantangan mereka. Mengotomatisasi WhatsApp Business Anda dapat menghasilkan respons yang disesuaikan dan terfokus setiap kali.

Jika dilakukan dengan benar, otomatisasi WhatsApp menawarkan kolaborasi real-time bagi tim bisnis, lebih cepat dan dalam skala besar. Berikut caranya:

Tangani tugas rutin secara otomatis : Gunakan respons otomatis untuk pertanyaan umum (FAQ), kirim konfirmasi pesanan, dan bagikan pengingat janji temu, sehingga staf dapat fokus pada tugas yang lebih penting

Berikan dukungan instan 24/7 : Dengan alat otomatisasi WhatsApp, Anda dapat merespons pesan masuk kapan saja, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan

Tumbuh tanpa biaya tambahan : Otomatisasi pesan WhatsApp memungkinkan Anda mengelola lebih banyak interaksi pelanggan tanpa perlu merekrut lebih banyak orang, menghemat biaya sambil tetap menjaga sentuhan personal

Kumpulkan data berharga: Setiap obrolan otomatis dapat mengumpulkan wawasan untuk meningkatkan proses penjualan Anda, menyempurnakan penawaran Anda, dan memperkuat manajemen hubungan pelanggan

10+ Contoh Otomatisasi Bisnis WhatsApp

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara menerapkan otomatisasi WhatsApp Business, berikut adalah cara nyata dan praktis yang digunakan bisnis setiap hari:

1. Balasan otomatis untuk pertanyaan umum (FAQ)

Pertanyaan umum pelanggan sering mencakup detail produk, pengiriman, pengembalian, pembayaran, atau kebijakan.

Beberapa contoh termasuk:

🔹 “Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan saya?”

🔹 “Apa kebijakan pengembalian barang Anda?”

🔹 “Apa saja opsi pembayaran yang Anda terima?”

Mengatur respons otomatis untuk ini menghemat waktu, menjaga aplikasi WhatsApp Business Anda berjalan lancar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Begini cara mengotomatisasi balasan WhatsApp untuk pertanyaan umum (FAQ):

Langkah 1: Buka aplikasi WhatsApp Business dan pergi ke Pengaturan > Alat Bisnis

Langkah 2: Pilih Pilih balasan otomatis WhatsApp yang Anda butuhkan—pesan sambutan untuk pelanggan baru, pesan tidak tersedia setelah jam kerja, atau balasan cepat untuk menangani pertanyaan umum pelanggan dengan cepat

Langkah 3: Tulis balasan otomatis Anda. Pastikan balasan tersebut jelas, sopan, dan bermanfaat. Tambahkan detail seperti kapan mereka dapat mengharapkan balasan dari manusia atau cara lain untuk mendapatkan bantuan

melalui WhatsApp

Langkah 4: Atur jadwal dan tentukan siapa yang akan menerima balasan ini—semua orang, kontak baru, atau pelanggan terpilih

Langkah 5: Simpan pengaturan Anda untuk mengaktifkan otomatisasi WhatsApp Business Anda

melalui WhatsApp

📌 Contoh: Berikut adalah salam sambutan sederhana yang dapat Anda atur segera: “Halo [Nama], terima kasih telah menghubungi [Nama Bisnis Anda]! Kami akan menghubungi Anda kembali dalam waktu 24 jam.”

2. Pesan pemulihan keranjang belanja yang ditinggalkan

Sekitar 7 dari 10 pembeli online menambahkan produk ke keranjang belanja mereka tetapi pergi tanpa membeli. Itu adalah peluang besar yang terlewatkan bagi platform e-commerce atau bisnis kecil mana pun.

Setelah pelanggan mendaftar, Anda dapat mengotomatisasi pesan WhatsApp yang dipicu oleh peristiwa keranjang belanja yang ditinggalkan di situs web atau aplikasi Anda. Pesan-pesan ini dapat mencakup gambar, detail produk, dan tautan langsung ke keranjang belanja mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan dari tempat mereka berhenti.

Alur keranjang belanja yang ditinggalkan yang cerdas seringkali mencakup:

Pengingat pertama dalam beberapa jam

Pesanan kedua dengan insentif kecil, seperti diskon atau pengiriman gratis, setelah 24 jam

Ikuti dengan pesan tindak lanjut akhir setelah 48 jam, baik dengan saran produk atau pesan ucapan terima kasih singkat yang meminta umpan balik

Lojas Renner, sebuah retailer, adalah contoh yang bagus. Dengan mengotomatisasi pemulihan keranjang belanja yang ditinggalkan melalui integrasi WhatsApp Business API, mereka mencapai tingkat pembacaan 70% lebih tinggi dibandingkan saluran lain dan melihat lebih banyak pelanggan kembali untuk menyelesaikan pembelian, seringkali bahkan menambahkan lebih banyak barang ke keranjang belanja mereka.

💡 Tips Pro: Apakah Anda bingung tentang penggunaan WhatsApp yang tepat untuk klien dan tim Anda? Baca artikel kami tentang WhatsApp Business vs. Personal: Mana Alat Pesan yang Harus Dipilih? Artikel ini akan mengklarifikasi kebingungan Anda sehingga Anda dapat memilih yang paling sesuai dan mencapai tujuan komunikasi Anda.

3. Konfirmasi pesanan dan pelacakan

Konfirmasi pesanan dan pembaruan pelacakan adalah beberapa cara termudah untuk membangun kepercayaan dengan pembeli baru dan yang sudah ada.

Dengan otomatisasi WhatsApp Business, Anda dapat secara otomatis mengirim konfirmasi pesanan, detail pengiriman, dan pembaruan pengiriman langsung ke WhatsApp pelanggan Anda. Semua ini tanpa perlu mereka bertanya, “Di mana pesanan saya?”

Selain itu, Anda dapat menambahkan catatan ucapan terima kasih, kupon penawaran tambahan, akun media sosial, atau bahkan undangan untuk bergabung dengan komunitas privat. Hal ini menjaga pembeli tetap terinformasi dan meningkatkan peluang penjualan ulang serta keterlibatan pelanggan yang lebih kuat.

Untuk mengatur ini:

Buat atau pilih templat WhatsApp yang terverifikasi untuk pembaruan pesanan

melalui CM

Personalisasikan dengan nama pelanggan, tautan pelacakan, dan penawaran upsell opsional

Aktifkan alat otomatisasi WhatsApp Anda untuk mengirim pembaruan pada waktu yang tepat

📖 Baca Juga: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

4. Pengingat janji temu

Pelanggan yang tidak hadir dan pemesanan yang terlupakan menjadi masalah bagi bisnis jasa, mulai dari klinik dan salon hingga sesi coaching dan konsultasi.

Otomatisasi WhatsApp Business memudahkan pengiriman pesan, termasuk pengingat janji temu, secara otomatis, sehingga pelanggan Anda ingat dan datang tepat waktu.

📌 Contoh: “Halo [Nama], ini adalah pengingat tentang janji temu Anda dengan [Nama Bisnis] pada [Tanggal] pukul [Waktu]. Silakan bawa KTP Anda. Balas RESCHEDULE jika Anda membutuhkan slot waktu baru. ”

Untuk mengatur pengingat janji temu dengan aplikasi WhatsApp Business Anda:

Gunakan integrasi WhatsApp Business API untuk menghubungkan sistem pemesanan Anda

Buat templat WhatsApp yang jelas dan ramah untuk pengingat Anda

melalui Kommo

Personalisasikan dengan nama pelanggan, tanggal, waktu, dan instruksi khusus apa pun

Jadwalkan pesan untuk dikirim 24–48 jam sebelum janji temu

👀 Fakta Menarik: Dengan 2 miliar pengguna di seluruh dunia dan tingkat pembukaan rata-rata 98%, WhatsApp adalah salah satu cara termudah untuk menjangkau pelanggan Anda di mana saja, kapan saja, dan menjaga percakapan tetap berjalan di setiap tahap funnel.

5. Bot kualifikasi prospek

melalui WhatsApp

Bot kualifikasi prospek di WhatsApp adalah asisten otomatis yang cerdas yang membantu menyaring pembeli serius dari pengunjung biasa, menghemat waktu tim penjualan Anda dari pekerjaan manual. Dengan otomatisasi WhatsApp Business, bot-bot ini berinteraksi dengan prospek baru, mengajukan pertanyaan kunci, dan mengirimkan prospek terbaik langsung ke CRM atau funnel penjualan Anda.

Begini cara kerjanya. Mereka memulai percakapan dengan siapa pun yang mengklik tautan dari iklan, situs web Anda, atau integrasi WhatsApp Business API. Dengan pertanyaan sederhana dan ramah, mereka mengidentifikasi kebutuhan, anggaran, dan jadwal setiap calon pelanggan.

Mereka mengumpulkan detail berguna seperti informasi kontak dan preferensi, sehingga tim penjualan Anda dapat melakukan tindak lanjut dengan konteks yang tepat.

Setelah bot mendapatkan prospek, ia dapat memicu pesan otomatis, memperbarui CRM Anda, atau memberi tahu tim Anda secara instan tanpa melewatkan peluang.

Iklan Facebook Pediasure Indonesia merupakan contoh bagus dari otomatisasi WhatsApp Business untuk generasi leads. Pengguna yang mengklik iklan Facebook mereka diarahkan ke WhatsApp dengan bot leads. Hal ini mengurangi biaya per leads sebesar 64% sambil meningkatkan hasil akuisisi pelanggan. melalui Facebook

📮 ClickUp Insight: Hampir 45% pekerja mengatakan mereka pernah mempertimbangkan untuk menggunakan otomatisasi tetapi belum melakukannya. Waktu yang terbatas, terlalu banyak pilihan, atau tidak tahu harus mulai dari mana seringkali menjadi hambatan. Dengan agen AI yang mudah dibuat dan perintah bahasa alami yang sederhana dari ClickUp, memulai otomatisasi akhirnya menjadi mudah. Mulai dari penugasan tugas otomatis hingga pembuatan ringkasan proyek yang didukung AI, Anda dapat mengaktifkan alur kerja cerdas dan membangun agen AI kustom dalam hitungan menit, tanpa kurva pembelajaran yang curam. 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp, mengubah jam kerja manual menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara instan.

6. Pengingat pembayaran

Pembayaran terlambat dan faktur yang terlewat dapat mengganggu arus kas bisnis. Otomatisasi WhatsApp Business memudahkan Anda mengirim notifikasi, termasuk pengingat pembayaran yang ramah dan tepat waktu, langsung ke pelanggan Anda.

Anda dapat mengatur pesan otomatis melalui WhatsApp Business API atau menghubungkan data pembayaran Anda ke alat otomatisasi yang tepercaya.

Setelah terintegrasi, sistem dapat memeriksa status pembayaran dan mengirim pengingat saat pembayaran jatuh tempo atau terlambat, membantu Anda menghindari panggilan yang canggung dan tindak lanjut manual.

📌 Contoh: “Halo [Nama], ini adalah pengingat singkat bahwa pembayaran Anda sebesar [Jumlah] untuk faktur [#] jatuh tempo hari ini. Silakan gunakan tautan ini untuk menyelesaikan pembayaran Anda: [Tautan Pembayaran]. Jika Anda membutuhkan klarifikasi, silakan balas di sini. Terima kasih, [Nama Bisnis Anda]. ”

7. Pengumpulan umpan balik setelah layanan

Setiap bisnis yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan perlu secara aktif mencari umpan balik dari pelanggan.

Dengan otomatisasi WhatsApp Business dan pemasaran WhatsApp yang efektif, Anda dapat mengirim survei singkat, jajak pendapat cepat, atau bahkan obrolan interaktif segera setelah pembelian, pemesanan, atau layanan.

Alur yang sukses dimulai dengan menentukan apa yang ingin Anda pelajari, lalu membuat templat WhatsApp yang jelas dengan pertanyaan sederhana. Otomatisasi menangani pengiriman pengingat, pengumpulan jawaban, dan penyimpanan umpan balik di CRM atau dashboard Anda untuk analisis yang mudah.

Misalnya, Anda mungkin mengirim pesan seperti: “Halo [Nama], Terima kasih telah memilih kami. Bagaimana Anda menilai pengalaman Anda dari 1 hingga 5? Masukan Anda membantu kami melayani Anda dengan lebih baik.”

🧠 Tahukah Anda? Barclays memprediksi bahwa memanfaatkan 'Ekonomi Umpan Balik' dapat membuka peluang senilai $3,2 miliar di Inggris dalam dekade mendatang.

8. Siaran promosi (dengan persetujuan)

Broadcast promosi di WhatsApp adalah cara yang ampuh untuk menjaga pelanggan tetap terlibat dengan penawaran khusus, pembaruan produk, atau penawaran musiman—tetapi hanya jika Anda melakukannya dengan benar.

Dengan WhatsApp Business API, Anda dapat mengirim pesan massal kepada pelanggan yang telah secara eksplisit mendaftar, sambil tetap memberikan mereka cara yang mudah untuk berhenti berlangganan kapan saja mereka mau.

Pertama, selalu dapatkan persetujuan yang jelas. Pelanggan dapat mendaftar melalui formulir di situs web, chatbot WhatsApp sederhana, atau selama percakapan awal di WhatsApp Business App. Jelaskan dengan transparan apa yang akan mereka terima, seperti diskon eksklusif, produk baru, atau manfaat loyalitas.

Setelah mendapatkan izin, buat pesan promosi WhatsApp Anda dengan hati-hati. Tambahkan gambar, video, atau tombol aksi yang mengarah ke katalog atau situs web Anda. Personalisasikan setiap pesan dengan nama pelanggan atau detail pembelian sebelumnya agar promosi Anda terasa relevan dan tidak terkesan spam.

📖 Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan WhatsApp

Tahukah Anda bahwa 85% pelanggan mengatakan program loyalitas membuat mereka lebih cenderung terus berbelanja dengan merek tersebut?

Itulah mengapa semakin banyak bisnis beralih ke otomatisasi WhatsApp Business untuk menjaga pembaruan loyalitas tetap instan, personal, dan mudah diakses.

Dengan WhatsApp Business API, Anda dapat memberitahu pelanggan tentang produk baru, mengirim diskon khusus, dan membagikan hadiah terbatas waktu. Chatbot WhatsApp cerdas bahkan dapat menyarankan penawaran berdasarkan pembelian sebelumnya.

Pembaruan loyalitas melalui WhatsApp juga membantu menjaga agar pengecer dan mitra saluran tetap terinformasi dengan wawasan kinerja real-time dan pengumuman kampanye yang cepat.

📌 Contoh: “Halo [Nama], saldo loyalitas Anda baru saja mencapai 1.500 poin. Gunakan poin tersebut untuk mendapatkan diskon 20% pada pesanan berikutnya. Ketuk di sini untuk menukarkan hadiah Anda.”

10. Proses onboarding pelanggan baru

Proses onboarding pelanggan baru adalah salah satu momen paling penting dalam membangun kepercayaan dan menetapkan nada untuk seluruh perjalanan pelanggan. Dengan otomatisasi WhatsApp Business, Anda dapat membuat proses ini lancar, jelas, dan personal bagi pelanggan Anda. Berikut caranya:

Ketika pelanggan mendaftar, aplikasi WhatsApp Business Anda dapat secara otomatis mengirimkan sambutan hangat, membagikan langkah-langkah pengaturan, atau memandu mereka melalui tindakan pertama yang perlu mereka lakukan.

Alur onboarding yang baik menyapa pelanggan dengan nama mereka, memverifikasi detail mereka, dan membagikan tips berguna atau tautan untuk memulai segera.

Contoh: Merek terkemuka juga mempercayai WhatsApp untuk proses onboarding. Martine van der Lee, Direktur Media Sosial di KLM, berbagi: WhatsApp adalah saluran layanan baru bagi KLM Royal Dutch Airlines untuk berkomunikasi dengan pelanggan kami. Saat mendaftar, pelanggan KLM akan menerima informasi penerbangan dan dokumen, serta dukungan 24/7 dari tim media sosial terbesar di dunia yang khusus menangani layanan ini. WhatsApp adalah saluran layanan baru bagi KLM Royal Dutch Airlines untuk berkomunikasi dengan pelanggan kami. Saat mendaftar, pelanggan KLM akan menerima informasi penerbangan dan dokumen, serta dukungan 24/7 dari tim media sosial terbesar di dunia yang khusus menangani layanan ini.

11. Konfirmasi pendaftaran acara

Mengirim konfirmasi pendaftaran acara melalui otomatisasi WhatsApp Business adalah cara mudah untuk meyakinkan peserta dan memberitahu mereka secara instan.

melalui Meta

Sebuah konfirmasi tipikal mungkin terlihat seperti ini: “Halo [Nama], Terima kasih telah mendaftar untuk [Nama Acara]. Tempat Anda telah dikonfirmasi untuk [Tanggal] pada [Waktu]. Klik di sini untuk detail acara: [Link]. Kami menantikan kedatangan Anda.”

Dengan WhatsApp Business API, Anda dapat menghubungkan sistem manajemen acara Anda untuk mengirim konfirmasi secara otomatis begitu seseorang mendaftar.

Pastikan formulir acara Anda mengumpulkan nomor WhatsApp yang valid sehingga setiap konfirmasi sampai ke orang yang tepat.

📚 Bacaan Tambahan: Ingin menjalankan proyek Anda dengan lancar dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan? Contoh Alur Kerja dan Kasus Penggunaan menunjukkan cara membangun alur kerja cerdas yang menjaga tim Anda tetap pada jalurnya dan tujuan Anda tetap terjangkau.

ClickUp Memudahkan Otomatisasi Bisnis WhatsApp

Salah satu masalah terbesar dalam otomatisasi WhatsApp Business bukanlah mengirim pesan, melainkan menangani apa yang terjadi setelahnya.

Sebagian besar bisnis mengatur otomatisasi WhatsApp untuk pesan keluar seperti pembaruan pesanan, pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan, dan pengingat janji temu. Namun, ketika pelanggan menjawab dengan pertanyaan sederhana seperti, “Bisakah saya mendapatkan faktur?” atau “Apakah produk ini tersedia dalam warna biru?”, jawaban tersebut sering kali tersembunyi di antara percakapan.

Akibatnya, pelanggan harus menunggu, atau bahkan lebih buruk lagi, mereka mungkin beralih ke pesaing yang merespons lebih cepat.

ClickUp mengatasi hal ini dengan memastikan setiap balasan WhatsApp langsung berubah menjadi langkah selanjutnya yang jelas, yang dapat dilihat, dilacak, dan diselesaikan oleh tim Anda sebelum pelanggan merasa diabaikan.

Kelola alur kerja yang memicu pesan WhatsApp dengan ClickUp Automations dan Custom Agents

Bangun alur kerja cerdas yang mengirimkan pembaruan tepat saat tugas-tugas maju dengan ClickUp Automations

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat membuat alur kerja yang mengirim pesan WhatsApp saat tindakan nyata terjadi. Jika status tugas berubah menjadi "Dibayar" di ClickUp, pelanggan secara otomatis menerima konfirmasi pesanan atau pesan ucapan terima kasih di WhatsApp.

Anda dapat membuat otomatisasi lebih cerdas dengan ClickUp AI Agents dan pemicu kustom. Dengan agen AI kustom Anda sendiri, Anda dapat menyesuaikannya untuk membaca pesan, memprioritaskan tugas, dan meneruskannya ke orang yang tepat. Jadi, alur kerja WhatsApp Anda menangani pertanyaan rutin secara otomatis dan hanya meninggalkan yang penting untuk tim Anda.

Anda tidak perlu mengingatkan tim Anda untuk mengirimnya secara manual. Alur kerja ini menjaga integrasi antara CRM dan pembaruan WhatsApp, sehingga merek Anda selalu terlihat profesional dan responsif.

Berikut ini adalah panduan visual yang menggambarkan bagaimana ClickUp Automations mempermudah otomatisasi alur kerja Anda:

📖 Baca Juga: Alternatif WhatsApp Terbaik untuk Bisnis

Ubah setiap balasan WhatsApp menjadi pembaruan status otomatis atau tugas tindak lanjut dengan ClickUp

Ketika pelanggan membalas pesan di WhatsApp untuk mengonfirmasi janji temu, meminta perubahan, atau meminta detail tambahan, ClickUp secara instan memperbarui status di pipeline Anda atau membuat tugas tindak lanjut untuk anggota tim yang tepat.

Misalnya, ketika pesan dari calon pelanggan baru masuk di WhatsApp, ClickUp menangkap informasi pelanggan, mengisi detail penting, dan menugaskan pesan tersebut kepada sales rep yang tepat dengan batas waktu yang jelas. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak ada balasan yang terlewat, dan tidak ada calon pelanggan yang dingin karena tim Anda masih mencari tahu siapa yang bertanggung jawab.

Buat respons WhatsApp kustom dengan ClickUp Brain dan Brain Max

ClickUp Brain membantu Anda membuat respons WhatsApp yang dipersonalisasi berdasarkan berbagai skenario pelanggan, yang kemudian dapat Anda tambahkan ke backend Anda. Hasilnya? Pelanggan mendapatkan respons real-time yang sempurna sesuai dengan pertanyaan mereka.

Coba ClickUp Brain secara gratis Buat templat respons WhatsApp Business untuk berbagai kasus penggunaan bisnis dengan ClickUp Brain

Apakah pelanggan Anda sedang mencari informasi tentang pesanan mereka?

Ingin mengingatkan pembeli tentang keranjang belanja yang ditinggalkan?

Cukup masukkan skenario Anda dan jenis respons yang Anda inginkan (gaya, nada, format), dan AI ClickUp akan menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda.

Buat otomatisasi kustom dengan ClickUp Brain

Dan masih banyak lagi!

Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Menggantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi yang kontekstual dan siap untuk perusahaan Coba Brain MAX—ini adalah AI Super App yang benar-benar memahami Anda, karena ia mengetahui pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, buat dokumen kebijakan, tugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

Jaga konteks tetap jelas dengan ClickUp Chat

Jaga agar tim Anda tetap sinkron dengan mengubah obrolan menjadi tugas dan menghubungkan setiap balasan WhatsApp ke tempat yang tepat menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat memastikan seluruh tim tetap terkoordinasi saat menangani balasan WhatsApp. Tim penjualan Anda dapat mendiskusikan tindak lanjut langsung di dalam ClickUp, berbagi tangkapan layar, mengunggah file, dan mengubah pesan menjadi tugas dengan satu klik.

Anda dapat menghubungkan obrolan langsung ke tugas dalam pipeline sehingga semua orang tetap terinformasi. ClickUp menghilangkan kebutuhan akan kehilangan konteks atau berpindah antar aplikasi yang terputus, memberikan tindakan dan kemajuan yang jelas dalam satu lokasi.

Kepatuhan dan Praktik Terbaik untuk Otomatisasi WhatsApp

Untuk memastikan otomatisasi WhatsApp Business Anda tetap sesuai peraturan dan ramah pelanggan, ikuti praktik terbaik berikut ini untuk melindungi merek Anda dan membangun kepercayaan:

Selalu dapatkan persetujuan tertulis yang jelas dari pelanggan Anda sebelum mengirim pesan WhatsApp, terutama yang bersifat promosi

Gunakan hanya templat pesan yang disetujui untuk memulai percakapan, dan ikuti jendela layanan pelanggan 24 jam untuk balasan

Pastikan profil bisnis Anda selalu diperbarui dengan detail kontak yang benar agar pelanggan tahu persis dengan siapa mereka berbicara

Segera hargai semua permintaan penolakan dan hindari mengirim pesan yang tidak terduga atau menyesatkan

Jangan pernah membagikan data pribadi atau pembayaran yang sensitif , dan patuhi semua undang-undang privasi data lokal

Gunakan jalur eskalasi yang jelas, seperti agen manusia atau dukungan telepon, sehingga pelanggan dapat mendapatkan bantuan di luar bot jika diperlukan

🧠 Tahukah Anda? Karyawan kantor menghabiskan sekitar 42% waktu mereka untuk berkolaborasi, tetapi 70% di antaranya percaya bahwa kolaborasi yang lebih baik dapat menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Cara meningkatkan kolaborasi di tempat kerja menjelaskan secara rinci bagaimana membuat kerja tim menjadi lebih efisien.

ClickUp Mengelola Otomatisasi Anda, Jadi Anda Bisa Bersantai

Jika Anda sudah sampai di sini, Anda sudah tahu bahwa otomatisasi WhatsApp Business membuat perbedaan antara pesan yang terlewat dan transaksi yang berhasil, antara membuang waktu untuk balasan berulang dan benar-benar mengembangkan bisnis Anda.

Namun, otomatisasi saja tidak memberikan solusi yang komprehensif. Bahkan bot paling canggih pun tidak dapat membantu Anda tanpa sistem yang tepat untuk menangkap, melacak, dan bertindak atas setiap percakapan WhatsApp.

Inilah mengapa mengintegrasikan WhatsApp dengan ClickUp mengubah setiap pesan menjadi langkah selanjutnya yang jelas, setiap balasan menjadi tugas yang dapat dilacak, dan setiap prospek menjadi pendapatan yang tidak boleh Anda lewatkan.

Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk bisnis Anda? Daftar di ClickUp sekarang dan lihat betapa mulusnya otomatisasi sebenarnya ketika seluruh tim Anda berada di halaman yang sama!

Pertanyaan Umum tentang Otomatisasi Bisnis WhatsApp

Ya, WhatsApp Business memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur balasan otomatis, termasuk pesan sambutan untuk pelanggan baru, pesan tidak tersedia di luar jam kerja, dan balasan cepat untuk pertanyaan yang sering diajukan. Anda dapat membuat dan mengelola ini langsung di aplikasi di bawah menu Business Tools.

Alat-alat populer termasuk WhatsApp Business API (melalui penyedia resmi), pembuat chatbot, dan integrasi CRM. Banyak bisnis menggunakan platform seperti ClickUp untuk memicu pesan WhatsApp berdasarkan pembaruan tugas, tindakan pelanggan, atau alur kerja CRM.

Anda dapat menghubungkan toko online Anda dengan WhatsApp Business API dan mengatur otomatisasi untuk konfirmasi pesanan, pembaruan pengiriman, pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan, atau promosi. Sebagian besar platform e-commerce seperti Shopify atau WooCommerce memiliki plugin atau integrasi untuk membantu Anda melakukan ini tanpa perlu kerja manual.

Fitur otomatisasi dasar seperti balasan otomatis dan balasan cepat tersedia secara gratis melalui aplikasi WhatsApp Business. Untuk otomatisasi lanjutan, seperti mengirim siaran promosi atau mengintegrasikan dengan CRM Anda, Anda memerlukan WhatsApp Business API, yang biasanya melibatkan biaya yang dikenakan oleh penyedia resmi atau alat pihak ketiga.