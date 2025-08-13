10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Anthropic AI pada Tahun 2025

AI akan menjadi teknologi paling transformatif sejak listrik.

AI akan menjadi teknologi paling transformatif sejak listrik.

Dan hal itu sudah mulai terwujud.

Sekitar 72% profesional mengatakan AI membantu mereka menemukan informasi lebih cepat, dan 66% mengatakan AI meningkatkan produktivitas mereka secara keseluruhan.

Banyak profesional mengandalkan Claude AI, yang dikembangkan oleh Anthropic, sebagai asisten AI yang sopan, sadar akan keamanan, dan terkendali dengan baik. Tapi mari kita jujur—kadang-kadang ia terlalu hati-hati.

Komitmen Anthropic terhadap AI etis patut diapresiasi, tetapi bagaimana dengan lanskap AI secara keseluruhan? Lanskap ini dipenuhi dengan pesaing ambisius yang memiliki kemampuan AI canggih, opsi implementasi yang lebih fleksibel, dan lebih sedikit respons “Maaf, saya tidak bisa membantu dengan itu”.

Tim Anda mungkin lebih menyukai solusi ini saat membutuhkan respons yang lebih disesuaikan dan sederhana. Atau untuk menangani alur kerja yang kompleks dan bervolume tinggi tanpa kendala.

Baik Anda sedang membuat konten, mengembangkan produk berbasis AI, atau mencari berbagai model AI yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, panduan ini mencakup alternatif Anthropic terbaik yang tersedia.

Mengapa Memilih Alternatif AI Anthropic?

Anthropic memiliki banyak keunggulan sebagai platform AI, seperti keselarasan etika dan transparansi. Namun, ada beberapa alasan mengapa organisasi mungkin mempertimbangkan alternatif di bidang AI:

Kebutuhan akan kemampuan yang lebih luas: Beberapa opsi lain mendukung masukan multimodal seperti teks, gambar, dan suara, yang memperluas cara Anda dapat menggunakan AI dalam alur kerja Anda

Harga lebih baik atau fleksibilitas open-source: Alat open-source atau dengan harga kompetitif memberikan startup dan tim kecil lebih banyak kebebasan tanpa mengorbankan kualitas output

Integrasi yang lebih mudah dengan alat yang sudah ada: Banyak alternatif Anthropic dirancang untuk terintegrasi dengan platform populer, sehingga lebih mudah untuk menambahkan teknologi AI ke dalam stack teknologi Anda saat ini

Kontrol dan kustomisasi yang lebih besar: Beberapa platform AI menawarkan akses API yang lebih mendalam, opsi pelatihan model, dan fitur skalabilitas untuk tim yang mengembangkan alat atau produk khusus

Kepatuhan yang lebih kuat dan keamanan data: Beberapa penyedia AI lebih selaras dengan regulasi industri dan menawarkan perlindungan tingkat perusahaan

Batasan penggunaan yang lebih sedikit: Beberapa alternatif menawarkan batas penggunaan yang lebih tinggi atau tanpa batasan pesan, sehingga lebih cocok untuk sesi panjang atau alur kerja penelitian intensif

Didesain khusus untuk kasus penggunaan teknis: Alat yang dirancang untuk pemrograman tingkat lanjut, ilmu data, atau penelitian dan pengembangan melampaui pendekatan umum Anthropic

👀 Tahukah Anda? Model AI modern, seperti model bahasa besar (LLMs), dapat memproses jendela konteks hingga 200.000 token, setara dengan ratusan halaman teks, memungkinkan mereka untuk memahami dan menghasilkan respons berdasarkan dokumen atau percakapan yang sangat panjang. Kemampuan ini sedang mengubah aplikasi di bidang hukum, penelitian ilmiah, dan analisis data kompleks.

📚 Baca Juga: Alternatif Claude

Alternatif AI Anthropic dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang kasus penggunaan dan fitur untuk setiap alternatif Anthropic AI yang kami bahas dalam postingan ini:

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Peningkatan produktivitas dengan AI melalui dokumen, tugas, otomatisasi, rapat harian, dan akses multi-model (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Tim kecil hingga perusahaan yang mengelola proyek, konten, dan pengetahuan dalam satu ruang kerja Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan OpenAI GPT-4 Generasi teks dan kode canggih; GPT dengan memori dan instruksi; masukan multimodal (gambar, suara, file) Dari individu hingga tim perusahaan yang menciptakan konten, otomatisasi, dan alur kerja analisis Rencana gratis tersedia (GPT-3.5); Rencana berbayar mulai dari $20/bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Google Gemini Model Bahasa Multimodal (LLMs); terintegrasi dengan aplikasi Google Workspace; ringkasan yang kuat, bantuan dokumen, dan analisis gambar Perorangan hingga tim menengah yang menggunakan alat Google Workspace dan asisten AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $19,99/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Microsoft Copilot AI terintegrasi di seluruh Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); terintegrasi dengan Microsoft Graph; mendukung pemrograman melalui GitHub Copilot Tim kecil hingga perusahaan yang bekerja di ekosistem Microsoft untuk konten, rapat, dan pengembangan Rencana berbayar mulai dari $30 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan IBM Watsonx Model dasar untuk tugas kode, bahasa, dan geospasial; alat tata kelola model; kerangka kerja keterjelaskan dan kepercayaan AI Perusahaan besar yang membutuhkan AI yang aman, patuh, dan terkelola untuk kasus penggunaan spesifik industri Uji coba gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Perplexity AI Pencarian AI real-time dengan kutipan; Pencarian Pro dengan akses web Individu, peneliti, dan analis yang membutuhkan jawaban akurat dan transparan dengan cepat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Hugging Face Hosting, pelatihan, dan deployment model open-source (Transformers, Diffusers); akses ke lebih dari 300.000 model; Inference Endpoints & AutoTrain Pengembang dan tim ML yang sedang membangun atau menyesuaikan model NLP dan visi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9 per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Mistral AI Model terbuka (Mistral-7B, Mixtral); inferensi cepat, mendukung hosting mandiri; dioptimalkan untuk penalaran dan efisiensi Insinyur ML dan tim infrastruktur AI yang mengimplementasikan model terbuka ringan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14,99 per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Cohere Model bahasa yang siap digunakan dengan RAG, rangkaian perintah, embeddings multibahasa, antarmuka API model, dan alat pencarian semantik Tim AI/ML berukuran menengah hingga besar yang sedang mengembangkan aplikasi LLM kustom Uji coba gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Amazon Bedrock Layanan terkelola sepenuhnya untuk mengakses model dari Anthropic, Cohere, Mistral, Meta, dan Amazon Titan; terintegrasi dengan ekosistem AWS Tim perusahaan yang mengembangkan aplikasi AI generatif di infrastruktur AWS Uji coba gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan

Alternatif Anthropic Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita bahas detailnya. Kami yakin Anda akan mendapatkan solusi AI terbaik untuk pekerjaan Anda pada akhir artikel ini!

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas dan kolaborasi yang didukung AI)

Beralih di antara LLMs menggunakan ClickUp Brain Akses LLM yang tepat untuk tugas yang tepat—dari pembuatan konten hingga pemrograman—menggunakan ClickUp Brain

Mungkin Anda seorang pengembang yang harus mengelola perencanaan sprint, ketergantungan tugas, dan pelacakan bug di tiga platform berbeda. Atau mungkin Anda seorang peneliti AI yang berusaha mengelola dataset, mengotomatisasi eksperimen, dan berkolaborasi dengan tim—tanpa kehilangan fokus (atau file Anda). Anda membutuhkan solusi yang dapat mengelola alur kerja dunia nyata, mengotomatisasi operasi, dan terintegrasi secara mendalam ke dalam sistem kerja harian Anda.

Kenalkan ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, dan pusat kendali produktivitas Anda yang dirancang untuk lingkungan kerja multitasking dan didukung AI. Keunggulan utama ClickUp sebagai alternatif Anthropic? Ia menggabungkan fitur manajemen proyek, manajemen tugas, dan obrolan dalam satu platform—semua didukung oleh AI kerja paling terintegrasi di dunia.

Meskipun Anthropic AI unggul dalam percakapan terstruktur dan batasan etika, ClickUp berada di garis depan—membantu tim benar-benar menyelesaikan tugas melalui AI generatif dan agen (bukan hanya membicarakannya!).

Bawa model AI paling canggih dan sadar konteks di dunia langsung ke ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Di inti kemampuan AI yang sadar konteks ClickUp terdapat ClickUp Brain. Bayangkan ini sebagai manajer operasi AI proaktif Anda. Ia merangkum pembaruan tugas, menghasilkan konten (dari email sederhana hingga laporan proyek kompleks), memprioritaskan tugas secara otomatis, dan mengarahkan alur kerja tim berdasarkan konteks real-time dari ruang kerja ClickUp dan aplikasi terhubung. Anda tidak perlu lagi beralih antara perangkat lunak manajemen proyek dan asisten AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang.

Yang membuatnya semakin powerful adalah fakta bahwa platform ini tidak mengunci Anda pada satu model bahasa besar (LLM). Sebaliknya, Anda dapat beralih antara LLMs teratas seperti GPT, Claude (dari Anthropic sendiri), DeepSeek, Gemini, dan lainnya, langsung di dalam platform.

Jadi, jika Anda menghargai nada yang bijaksana dan hati-hati dari Anthropic AI tetapi ingin kebebasan untuk beralih ke sesuatu yang lebih cepat atau lebih kreatif untuk jenis pekerjaan yang berbeda, Anda dapat melakukannya. Hal ini memberikan tim Anda kendali penuh atas kreativitas, nada, dan akurasi teknis tanpa perlu beralih konteks.

Bangun otomatisasi AI kustom dengan perintah bahasa alami menggunakan ClickUp Brain

Berbeda dengan Anthropic yang lebih bersifat percakapan, ClickUp AI dirancang untuk membangun. Mesin ClickUp Automations memungkinkan Anda membuat alur kerja yang disesuaikan tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Ingin tugas berpindah secara otomatis saat batas waktu berubah? Menugaskan anggota tim berdasarkan ketersediaan? Atau memicu pembaruan proyek saat kemajuan dicapai? Anda dapat mengotomatisasi lebih dari 100 jenis alur kerja menggunakan perintah bahasa alami, sehingga mudah untuk menyelaraskan AI dengan logika bisnis yang sebenarnya.

💡 Tips Pro: Latih ClickUp Autopilot Agents untuk menangani tugas proyek seperti menyortir permintaan masuk, meninjau konten sebelum dipublikasikan, menjawab pertanyaan umum (FAQ) di obrolan, atau mengalihkan pekerjaan ke rekan tim yang tepat berdasarkan prioritas. Dengan pemicu kustom dan instruksi bahasa alami, agen tanpa kode ini bertindak seperti koordinator proyek AI Anda—menghemat tim berjam-jam pekerjaan manual setiap minggu. Coba agen ClickUp Autopilot untuk menyelesaikan tugas Anda dengan cepat

Selain mengelola tugas dan mengotomatisasi alur kerja, ClickUp juga membantu Anda berpikir lebih efektif. Bagaimana caranya?

Sistem manajemen tugas berbasis AI-nya tidak hanya mengorganisir daftar tugas Anda—tetapi juga memprediksi apa yang perlu Anda prioritaskan berdasarkan kebiasaan, tenggat waktu, dan beban kerja Anda

Ia dapat membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola, menyoroti potensi hambatan, serta merekomendasikan sesi kerja intensif berdasarkan waktu ketika Anda paling produktif, dengan Kalender AI ClickUp

ClickUp juga mengorganisir pengetahuan dengan cara yang memudahkan tim untuk mengakses, menggunakan, dan mengembangkan informasi tersebut

Baik Anda adalah startup yang sedang berkembang pesat, tim riset yang berkoordinasi di berbagai zona waktu, atau bisnis yang mencari kolaborasi AI, platform ini memastikan tidak ada wawasan yang terlewat dan tidak ada pekerjaan yang terduplikasi. Platform ini menghubungkan orang, sumber daya, dan informasi seperti jaringan saraf, memberikan kejelasan real-time dan panduan berbasis AI di seluruh alur kerja Anda.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX (asisten AI desktop Anda) bersama dengan Talk to Text untuk menghemat jam kerja setiap minggu—diktekan pembaruan, perintah, atau deskripsi tugas langsung ke alur kerja Anda. AI bawaan akan menerjemahkan dan menyempurnakan masukan suara (hingga 4 kali lebih cepat dari mengetik), secara cerdas mengenali konteks proyek dan @mentions, serta dapat mengubah ide yang diucapkan menjadi tugas terstruktur atau dokumen. Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Brain MAX.

Fitur terbaik ClickUp

Gunakan pertanyaan dalam bahasa alami untuk dengan mudah mencari dokumen penting, tugas, mention, dan komentar di dalam Workspace Anda

Ambil file, pesan, dan wawasan dari aplikasi terhubung Anda, seperti Google Drive, GitHub, dan Slack, menggunakan Pencarian AI Perusahaan ClickUp

Buat pembaruan satu klik, laporan status, dan ringkasan tugas dengan ClickUp Brain

Buat konten yang sempurna, mulai dari dokumen teknis hingga materi pemasaran, dalam gaya dan nada yang Anda inginkan

Buat templat AI untuk memulai pekerjaan harian Anda dengan lebih efisien

Pastikan keamanan dan kelancaran operasional dengan keamanan data ClickUp yang memenuhi standar SOC 2, GDPR, dan HIPAA, izin akses berdasarkan peran, jejak audit, serta penanganan data sensitif yang aman

Buat sistem saraf pusat untuk kolaborasi dengan 1000+ integrasi ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna mungkin menghadapi kurva pembelajaran yang lebih curam saat mengatur alur kerja yang lebih kompleks

Pengalaman pengguna di perangkat seluler mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan fungsi versi desktop

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp benar-benar menjadi otak digital kedua bagi perusahaan produksi audiovisual kami, Onix Medios. Yang paling saya sukai adalah tingkat kustomisasinya: Anda dapat membangun sistem organisasi sendiri yang sesuai persis dengan cara berpikir dan bekerja Anda […] Saya dan mitra saya telah menggunakan ClickUp selama 3-4 tahun, setelah seorang teman yang telah menggunakan ClickUp selama lebih dari 7 tahun merekomendasikannya kepada kami […] Saya juga sangat menghargai bahwa ClickUp terus berkembang: fitur baru, integrasi yang lebih baik, dan kini, dengan kecerdasan buatan, banyak peluang terbuka untuk mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses dengan lebih baik. Rasanya seperti startup yang hidup dan terus berubah.

ClickUp benar-benar menjadi otak digital kedua bagi perusahaan produksi audiovisual kami, Onix Medios. Yang paling saya sukai adalah tingkat kustomisasinya: Anda dapat membangun sistem organisasi sendiri yang sesuai persis dengan cara berpikir dan bekerja Anda […] Saya dan mitra saya telah menggunakan ClickUp selama 3-4 tahun, setelah seorang teman yang telah menggunakan ClickUp selama lebih dari 7 tahun merekomendasikannya kepada kami […] Saya juga sangat menghargai bahwa ClickUp terus berkembang: fitur baru, integrasi yang lebih baik, dan kini, dengan kecerdasan buatan, banyak peluang terbuka untuk mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses dengan lebih baik. Rasanya seperti startup yang hidup dan terus berubah.

📮 ClickUp Insight: Hanya 10% responden survei kami yang menggunakan asisten suara (4%) atau agen otomatis (6%) untuk aplikasi AI, sementara 62% lebih memilih alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Rendahnya adopsi asisten dan agen mungkin karena alat-alat ini sering dioptimalkan untuk tugas-tugas spesifik, seperti operasi tanpa tangan atau alur kerja tertentu. ClickUp menghadirkan yang terbaik dari kedua dunia. ClickUp Brain berfungsi sebagai asisten AI percakapan yang dapat membantu Anda dengan berbagai kasus penggunaan. Di sisi lain, agen AI yang terintegrasi dalam saluran obrolan ClickUp dapat menjawab pertanyaan, mengklasifikasikan masalah, atau bahkan menangani tugas-tugas spesifik!

2. OpenAI GPT-5 (Terbaik untuk pemecahan masalah tingkat lanjut)

melalui OpenAI

GPT-5 adalah model bahasa paling canggih dari OpenAI, diluncurkan pada Agustus 2025. Model ini unggul dalam pemrosesan bahasa alami (NLP) tingkat lanjut, menawarkan generasi teks berkualitas tinggi, bantuan pemrograman, dan penalaran dalam konteks panjang.

Anda dapat mengaksesnya melalui API OpenAI, sehingga memudahkan Anda untuk membangun chatbot, asisten penulisan, dan alat interpretasi data. Ekosistem ini menawarkan fitur ramah pengembang dan opsi harga yang jelas. GPT-5 juga dilengkapi dengan kemampuan multimodal yang kuat—mampu memproses teks, gambar, dan suara—sehingga dapat memberikan caption pada gambar, mengklasifikasikan konten visual, dan bahkan menginterpretasikan grafik.

Bagi tim yang bekerja dengan berbagai media—pemasaran, desain, produk, atau dukungan—ini adalah pilihan yang serbaguna dan berperforma tinggi.

Fitur terbaik OpenAI GPT-5

Memahami nuansa dalam prompt yang kompleks, sehingga respons menjadi lebih sadar konteks dan disesuaikan

Pertahankan konteks percakapan selama pertukaran yang sangat panjang (hingga ~256.000 token)

Hasilkan output yang lebih cepat, akurat, dengan lebih sedikit halusinasi dan bias yang lebih rendah dibandingkan model sebelumnya

Tangani masukan yang lebih panjang—hingga 25.000 kata—sambil tetap menjaga respons yang koheren dan relevan

Batasan OpenAI GPT-5

Peneliti keamanan berhasil membobol GPT-5 dengan cepat, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan

Meskipun memiliki kinerja yang kuat, pengguna awal melaporkan beberapa kesalahan matematika dan geografis

Harga OpenAI GPT-5 (melalui ChatGPT)

Gratis

Plus : $20/bulan

Pro : $200 per bulan

Tim : $30 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat OpenAI GPT-5

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpenAI GPT-4?

Ulasan Reddit mengatakan:

Sepertinya lebih baik daripada o3 – yang, sebagai pengingat, baru dirilis beberapa bulan yang lalu – dan jauh lebih baik daripada versi awal GPT-4 yang dirilis sekitar dua tahun yang lalu. Dan bahkan pengguna gratis pun dapat mengaksesnya.

Sepertinya lebih baik daripada o3 – yang, sebagai pengingat, baru dirilis beberapa bulan yang lalu – dan jauh lebih baik daripada versi awal GPT-4 yang dirilis sekitar dua tahun yang lalu. Dan bahkan pengguna gratis pun dapat mengaksesnya.

🧠 Fakta Menarik: Sebelum GPT, chatbot seperti ELIZA (1960-an) dan ALICE (1990-an) mengandalkan skrip berbasis aturan untuk meniru percakapan. Meskipun revolusioner untuk zamannya, mereka tidak memiliki kemampuan menghasilkan respons dinamis yang ditawarkan oleh model AI saat ini.

3. Google Gemini AI (Terbaik untuk pemrosesan dan analisis data real-time)

melalui Google Gemini

Berbeda dengan Anthropic AI, platform Google Gemini menggabungkan kemampuan multimodal, memungkinkan interaksi yang mulus dengan teks, gambar, dan audio. Integrasi mendalamnya dengan ekosistem Google menjadikannya pilihan alami bagi bisnis yang sudah menggunakan layanan Google.

Gemini membantu mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi kebutuhan akan berbagai alat dengan menghasilkan, mengedit, dan menganalisis konten di platform yang sudah familiar seperti Google Docs, Sheets, dan Slides. Selain itu, Gemini juga membantu menyusun email yang rapi dan melakukan analisis berbasis data yang meningkatkan produktivitas Anda dengan bantuan AI.

Dengan fokus pada skalabilitas dan keamanan tingkat perusahaan, Gemini melayani bisnis yang mencari teknologi AI yang cerdas dan aman.

Fitur terbaik Google Gemini AI

Buat teks, gambar, dan audio, serta terjemahkan antara lebih dari 100 bahasa

Akses informasi real-time melalui Google Search, memungkinkan respons yang terbaru dan relevan berdasarkan data terkini

Manfaatkan Knowledge Graph Google yang luas untuk memberikan jawaban yang kaya akan fakta dan terstruktur di berbagai bidang seperti orang, tempat, dan peristiwa

Integrasikan dengan mulus ke Gmail, Docs, Sheets, dan Slides, menawarkan saran cerdas, ringkasan otomatis, wawasan data, dan pembangkitan konten langsung dalam alur kerja Anda

Dukung otomatisasi skala perusahaan di seluruh ekosistem Google

Batasan Google Gemini AI

Dapat mencerminkan bias yang terdapat dalam data pelatihan, yang terkadang mengakibatkan pemahaman budaya yang terbatas atau perspektif yang bias

Harga Google Gemini AI

Gemini Free

Gemini Advanced : $19,99/bulan (termasuk dalam Google One AI Premium)

Gemini Business : $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Google Gemini AI

G2 : 4.4/5 (250+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Gemini AI?

Ulasan G2 berbunyi:

Berbeda dengan chatbot tradisional yang hanya menangani teks, Gemini dapat memahami dan memproses teks, gambar, audio, dan video secara mulus

Berbeda dengan chatbot tradisional yang hanya menangani teks, Gemini dapat memahami dan memproses teks, gambar, audio, dan video secara mulus

4. Microsoft Copilot (Terbaik untuk produktivitas bertenaga AI di ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Copilot

Sebagai salah satu aplikasi AI teratas di pasar saat ini, Microsoft Copilot terintegrasi secara mendalam ke dalam ekosistem Microsoft. Aplikasi ini mengotomatisasi tugas dan memberikan bantuan cerdas di berbagai aplikasi, termasuk Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, dan mesin pencari Bing.

Di Word, Copilot membantu menyusun dokumen dengan menyarankan konten berdasarkan data yang sudah ada. Di Excel, Copilot menganalisis tren dan menghasilkan visualisasi tanpa perlu rumus yang rumit. Integrasi Copilot dengan Microsoft 365 memudahkan kolaborasi, sambil menawarkan fitur keamanan dan kepatuhan yang unggul. Kombinasi ini menjadikan Copilot alternatif yang solid untuk Anthropic AI.

Fitur terbaik Microsoft Copilot

Generate potongan kode, dapatkan saran untuk melengkapi fungsi secara otomatis, dan debug di berbagai bahasa pemrograman

Otomatisasi tugas, buat konten, analisis data, dan tingkatkan kolaborasi di seluruh aplikasi Microsoft

Kelola email dengan merangkum percakapan, menyarankan tanggapan, dan membuat agenda

Integrasikan dengan alat seperti Visual Studio Code dan GitHub untuk alur kerja yang lebih efisien

Aktifkan agen kustom untuk dokumen, wawasan, dan optimasi alur kerja dengan Copilot Studio

Batasan Microsoft Copilot

Bekerja paling baik untuk pengguna dalam ekosistem Microsoft 365, dengan keterbatasan kompatibilitas lintas platform

Memiliki kurva pembelajaran yang curam untuk penyesuaian dan fitur lanjutan

Harga Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Gratis

Microsoft Copilot Pro: $20/bulan

Microsoft 365 Copilot: $31,50/bulan

Ulasan dan peringkat Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Copilot?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Ini dengan cepat menghasilkan ide, menyusun draf email, dan bahkan merangkum dokumen panjang. Rasanya seperti memiliki asisten yang dapat menangani tugas-tugas berulang, sehingga saya dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Integrasi dengan alat Office memudahkan kerja lintas aplikasi tanpa perlu sering berpindah.

Ini dengan cepat menghasilkan ide, menyusun draf email, dan bahkan merangkum dokumen panjang. Rasanya seperti memiliki asisten yang dapat menangani tugas-tugas berulang, sehingga saya dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Integrasi dengan alat Office memudahkan kerja lintas aplikasi tanpa perlu sering berpindah.

5. IBM Watson (Terbaik untuk mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan produktivitas)

melalui IBM Watson

IBM Watsonx adalah rangkaian produk AI yang dirancang untuk mengintegrasikan AI generatif ke dalam alur kerja bisnis utama, meningkatkan produktivitas di berbagai fungsi. Ini memberikan fleksibilitas untuk memilih model AI yang tepat sesuai kebutuhan Anda, baik itu model open-source, membawa model Anda sendiri, atau memanfaatkan model yang sudah ada.

Anda dapat menyesuaikan, mengoptimalkan prompt, atau menyesuaikan model dasar menggunakan data pribadi—dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan, melalui cloud, on-premises, atau konfigurasi hybrid.

Sama seperti Anthropic AI, Watsonx menonjol karena fokusnya pada AI yang bertanggung jawab, memastikan output Anda didasarkan pada data yang terpercaya dan proses yang terkelola dengan baik. Teknologi AI yang terbuka dan transparan, serta kontrol keamanan yang kuat, memudahkan kepatuhan dan memastikan implementasi AI yang bertanggung jawab, terutama di industri yang diatur seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintahan.

Fitur terbaik IBM Watson

Analisis terabytes data terstruktur dan tidak terstruktur—mulai dari umpan balik pelanggan hingga log sensor—untuk mengidentifikasi tren, mendeteksi anomali, dan menghasilkan wawasan prediktif

Bangun, latih, dan terapkan model pembelajaran mesin menggunakan kerangka kerja yang familiar (seperti scikit-learn, XGBoost, atau TensorFlow) untuk mengotomatisasi tugas dan membuat prediksi

Sesuaikan pelatihan model untuk mengintegrasikan data bisnis Anda ke dalam model IBM Watson Assistant

Manfaatkan kemampuan AI yang sudah siap pakai untuk tugas-tugas spesifik industri, seperti analisis urutan genom dalam ilmu hayat, deteksi penipuan dalam layanan keuangan, atau penilaian risiko kontrak dalam operasi hukum, menggunakan toolkit NLP dan ML IBM

Batasan IBM Watson

Model dasar IBM (seperti seri Granite) lebih difokuskan untuk aplikasi enterprise, dengan kemampuan domain terbuka yang lebih terbatas dibandingkan model yang lebih luas seperti GPT-4 atau Claude 3

Dibandingkan dengan OpenAI atau Hugging Face, IBM Watson memiliki komunitas yang lebih terbatas, yang berarti mungkin ada lebih sedikit integrasi plug-and-play, tutorial, dan inovasi yang didorong oleh komunitas

Harga IBM Watson

Lite : Gratis

Plus : Mulai dari $140 per bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat IBM Watson

G2 : 4.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang IBM Watson?

Berikut ini adalah pendapat pengguna G2:

ini memberdayakan tim untuk membangun dan mengembangkan AI dengan percaya diri. Kombinasi fleksibilitas open-source, tata kelola tingkat perusahaan, dan model dasar bawaan membuatnya sangat powerful untuk pengembangan AI di dunia nyata.

ini memberdayakan tim untuk membangun dan mengembangkan AI dengan percaya diri. Kombinasi fleksibilitas open-source, tata kelola tingkat perusahaan, dan model dasar bawaan membuatnya sangat powerful untuk pengembangan AI di dunia nyata.

👀 Tahukah Anda? Dampak AI generatif terhadap produktivitas dapat menambah nilai sebesar $2,6 triliun hingga $4,4 triliun per tahun bagi perekonomian global.

6. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian dan penemuan konten yang didukung AI)

melalui Perplexity AI

Perplexity AI’s Deep Research sering dianggap sebagai salah satu alternatif teratas untuk Anthropic AI. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada Perplexity, tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menyertakan tautan ke hasil pencarian web dan dokumen yang digunakan untuk membentuk jawaban tersebut. Fokusnya pada akurasi juga membantu peneliti akademis dan pasar mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Meskipun tidak memiliki kustomisasi enterprise yang mendalam atau integrasi data pribadi, kecepatan, kemudahan penggunaan, dan respons yang relevan membuatnya menjadi alat yang ideal bagi pekerja pengetahuan dan mereka yang penasaran.

Fitur terbaik Perplexity AI

Percepat riset dengan jawaban langsung dan terverifikasi yang diambil langsung dari jurnal akademik, media berita, forum, dan situs web tepercaya

Jelajahi topik kompleks seperti tren pasar, standar teknis, atau teknologi terbaru—tanpa perlu membuka puluhan tab

Sarankan pertanyaan tindak lanjut secara otomatis untuk memandu eksplorasi lebih dalam dan menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya tidak terkait

Tingkatkan efisiensi tim dengan mengubah jam pencarian manual menjadi menit wawasan berkualitas tinggi yang terverifikasi—terutama untuk analis, strategis, dan pembuat konten

Batasan Perplexity AI

Bergantung pada penyediaan jawaban berdasarkan konten web yang sudah ada, sehingga kurang cocok untuk tugas yang memerlukan pemikiran orisinal atau pemecahan masalah kreatif

Harga Perplexity AI

Gratis : Kuota pertanyaan harian terbatas

Pro : $20 per bulan

Tim dan Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (Ulasan belum cukup)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perplexity AI?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Jawaban yang luar biasa, kemampuan menjelajahi web, pencarian video yang mengesankan. Semua ini sangat fleksibel, kemampuan mengunggah file PDF, dan sebagainya, serta dapat mengajukan pertanyaan langsung dari sana.

Jawaban yang luar biasa, kemampuan menjelajahi web, pencarian video yang mengesankan. Semua ini sangat fleksibel, kemampuan mengunggah file PDF, dan sebagainya, serta dapat mengajukan pertanyaan langsung dari sana.

7. Hugging Face (Terbaik untuk pengembangan dan implementasi AI sumber terbuka yang dapat disesuaikan)

melalui Hugging Face

Ini adalah platform terbuka dan didorong oleh komunitas yang mendemokratisasi AI dengan model open-source (seperti BERT, GPT-4) dan alat kolaboratif untuk penyempurnaan model. Hugging Face berfungsi sebagai pusat dan toolkit, memungkinkan Anda membangun, melatih, dan menerapkan model AI yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Misalnya, jika perusahaan kesehatan Anda membutuhkan asisten AI, Anda dapat menyesuaikan model untuk memahami terminologi medis.

Tim pengembangan dapat berkolaborasi langsung di platform, menguji berbagai model sebelum mengintegrasikannya ke dalam aplikasi produksi.

Fitur terbaik Hugging Face

Akses ribuan model yang telah dilatih sebelumnya untuk berbagai tugas AI, termasuk generasi teks dan pengenalan gambar

Bangun dan tampilkan demo AI tanpa perlu menyiapkan infrastruktur yang rumit

Bergabunglah dengan peneliti AI yang berbagi kode, model, dan solusi untuk mengatasi tantangan implementasi

Bangun solusi kustom dengan Model Hub dan integrasinya dengan PyTorch/TensorFlow

Batasan Hugging Face

Membutuhkan keahlian teknis untuk memanfaatkan sepenuhnya fitur-fitur platform ini

Tingkat gratis membatasi komputasi untuk melatih model AI Anda sendiri

Harga Hugging Face

HF Hub: Gratis

Akun Pro: $9/bulan

Enterprise Hub: Mulai dari $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Hugging Face

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hugging Face?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Setiap hari, mereka menampilkan berbagai alat kecerdasan buatan, memungkinkan Anda menggunakannya tanpa biaya, dan mengetahui apakah itu sesuai dengan yang Anda cari.

Setiap hari, mereka menampilkan berbagai alat kecerdasan buatan, memungkinkan Anda menggunakannya tanpa biaya, dan mengetahui apakah itu sesuai dengan yang Anda cari.

📖 Baca Juga: Cara Melakukan Evaluasi LLM yang Efektif untuk Hasil Optimal

8. Mistral AI (Terbaik untuk membangun solusi AI yang dapat disesuaikan)

melalui Mistral AI

Dengan fokus pada transparansi dan kepercayaan, Mistral AI merupakan kontributor global yang solid dalam pengembangan AI sumber terbuka dan kebijakan AI.

Mistral menggabungkan kecerdasan buatan (AI) ber kinerja tinggi dengan keberlanjutan, menawarkan model yang efisien energi dan ideal untuk startup serta perusahaan yang peduli lingkungan. Mistral dikenal karena fokusnya pada praktik AI yang etis dan berkelanjutan, secara konsisten berupaya mengembangkan bidang ini dengan cara yang bertanggung jawab.

Platform ini menawarkan model AI yang dapat disesuaikan dan berkualitas enterprise, yang dapat diimplementasikan di berbagai lingkungan, termasuk on-premises, cloud, dan perangkat edge. Selain itu, platform ini menyediakan dukungan langsung dari insinyur AI terkemuka untuk implementasi yang lancar dan pengiriman solusi, sambil memastikan pengalaman pengguna yang intuitif.

Fitur terbaik Mistral AI

Generate teks beragam, mulai dari artikel dan blog hingga konten kreatif seperti puisi dan skrip

Dukung chatbot cerdas dan asisten virtual untuk menangani pertanyaan pelanggan, mengotomatisasi alur kerja , dan meningkatkan keterlibatan pengguna

Analisis teks untuk mengidentifikasi sentimen, klasifikasikan ke dalam kategori seperti deteksi spam, dan pantau sentimen merek

Gunakan kemampuan multibahasa untuk tugas terjemahan dan lokalisasi

Batasan Mistral AI

Sebagai pemain baru, platform ini memiliki komunitas dan ekosistem yang lebih kecil dibandingkan penyedia yang sudah mapan, yang dapat membatasi ketersediaan sumber daya dan integrasi pihak ketiga

Harga Mistral AI

Gratis

Pro: $14,99/bulan

Tim: $24,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Mistral AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mistral AI?

Langsung dari ulasan G2:

Dengan 7 miliar parameter, model ini menghasilkan hasil yang sangat baik untuk ukurannya. Model ini sangat cocok sebagai asisten pemrograman atau alat ringkasan.

Dengan 7 miliar parameter, model ini menghasilkan hasil yang sangat baik untuk ukurannya. Model ini sangat cocok sebagai asisten pemrograman atau alat ringkasan.

💡 Tips Pro: Saat mengintegrasikan sistem AI ke dalam alur kerja Anda, prioritaskan kualitas data dan prapemrosesan. Data berkualitas tinggi dan terstruktur dengan baik secara signifikan meningkatkan kinerja berbagai model AI dan mengurangi kesalahan, seperti halusinasi atau bias. Menginvestasikan waktu dalam membersihkan dan memberi label data sejak awal menghemat sumber daya dan meningkatkan akurasi wawasan dan otomatisasi yang didorong oleh AI.

9. Cohere AI (Terbaik untuk pemahaman bahasa alami skala besar)

melalui Cohere AI

Cohere memudahkan integrasi NLP dengan API yang ramah pengguna untuk generasi teks, pencarian semantik, dan otomatisasi alur kerja.

Pengembang dapat dengan mudah menambahkan fungsi NLP ke aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang AI—sesuatu yang tidak ditawarkan oleh Anthropic AI. Kemudahan integrasi ini mempercepat penerapan solusi berbasis AI di berbagai fungsi bisnis.

Selain itu, fokusnya pada kebutuhan perusahaan memastikan solusi yang aman dan skalabel untuk dukungan pelanggan dan pembuatan konten. Keseimbangan Cohere antara keamanan dan aksesibilitas menjadikannya pilihan praktis bagi bisnis yang ingin mengadopsi AI dengan cepat, tanpa kurva pembelajaran yang curam seperti Anthropic.

Fitur terbaik Cohere AI

Bekerja dengan lebih dari 100 bahasa untuk memfasilitasi komunikasi, dukungan pelanggan, analisis sentimen, dan pembangkitan konten di berbagai pasar

Sesuaikan tugas pencarian, klasifikasi, dan pengambilan data menggunakan data proprietary Anda

Manfaatkan kemampuan NLP Cohere untuk ringkasan real-time, ekstraksi topik, dan klasifikasi teks, membantu tim mengotomatisasi alur kerja penelitian, penandaan konten, dan moderasi

Batasan Cohere AI

Kurangi fokus pada tugas AI non-percakapan seperti analisis data atau otomatisasi

Membutuhkan integrasi tambahan untuk solusi enterprise yang lebih luas

Harga Cohere AI

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Cohere AI

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Amazon Bedrock (Terbaik untuk membangun aplikasi Gen AI)

melalui Amazon Bedrock

Sebagai layanan yang sepenuhnya dikelola, Amazon Bedrock menyediakan model dasar (FM) dari Amazon dan perusahaan AI terkemuka lainnya melalui antarmuka API. Anda dapat memilih dari berbagai FM untuk memilih model yang paling sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Dengan pengalaman serverless Amazon Bedrock, Anda dapat dengan cepat mulai menggunakan layanan ini, bereksperimen dengan FMs, dan menyesuaikannya dengan data Anda sendiri—fitur yang tidak tersedia di Anthropic AI. Layanan ini memungkinkan integrasi dan deployment model ke dalam aplikasi secara mulus menggunakan alat dan kemampuan AWS.

Agen Bedrock memudahkan pembuatan aplikasi Gen AI yang memberikan jawaban terkini dari pengetahuan eksklusif dan menangani berbagai tugas.

Fitur terbaik Amazon Bedrock

Akses berbagai model untuk berbagai kasus penggunaan, termasuk aplikasi teks, konten visual, dan AI yang aman

Hapus kebutuhan pengelolaan infrastruktur dengan menggunakan arsitektur serverless AWS Bedrock

Deploy aplikasi secara global melalui jaringan AWS

Batasan Amazon Bedrock

Bedrock saat ini berfokus pada inferensi model, bukan pelatihan. Meskipun Anda dapat menyesuaikan model melalui prompt engineering atau retrieval-augmented generation (RAG), Anda tidak dapat melakukan fine-tuning model dasar secara langsung di Bedrock seperti yang dapat dilakukan dengan beberapa pipeline model Anthropic atau open-source

Anda mungkin menghadapi sistem penagihan berlapis, terutama jika menggabungkan Bedrock dengan layanan seperti Amazon SageMaker, RDS, atau Lambda

Harga Amazon Bedrock

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Amazon Bedrock

G2 : 4.4/5 (35+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amazon Bedrock?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai seberapa baik dokumentasi yang disediakan untuk menggunakan API yang ditawarkan oleh AWS Bedrock. Mereka juga menyediakan model-model mereka sendiri serta model dari perusahaan lain seperti Meta. Ini adalah API, jadi Anda dapat menggunakannya dengan sangat mudah bersama platform AWS.

Saya sangat menyukai seberapa baik dokumentasi yang disediakan untuk menggunakan API yang ditawarkan oleh AWS Bedrock. Mereka juga menyediakan model-model mereka sendiri serta model dari perusahaan lain seperti Meta. Ini adalah API, jadi Anda dapat menggunakannya dengan sangat mudah bersama platform AWS.

Beralih ke ClickUp: Alternatif AI Anthropic Terbaik

Alternatif AI Anthropic yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan cara tim Anda beroperasi. Setiap alat yang dibahas menawarkan fitur unik untuk mempermudah proyek, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan produktivitas.

Namun, ClickUp Brain menonjol sebagai platform terkemuka bagi bisnis, peneliti AI, pengembang, dan organisasi yang mencari alternatif yang andal untuk Anthropic AI dalam hal otomatisasi, generasi konten, dan wawasan yang didorong oleh AI.

Dengan memanfaatkan model kecerdasan buatan canggih dan sistem cerdas, ClickUp mengubah cara tim mengelola tugas, berkolaborasi, dan mengoptimalkan alur kerja—semua dengan fokus kuat pada keamanan data dan integrasi yang mulus.

Jika Anda ingin mengoptimalkan alur kerja dan menyelesaikan lebih banyak tugas, ClickUp adalah alat yang tepat untuk Anda. Jangan tunggu—daftar gratis untuk ClickUp hari ini!