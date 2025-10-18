Cara Membuat Diagram dengan ChatGPT untuk Proyek Anda

Jika Anda seorang manajer proyek, Anda pasti sudah familiar dengan alat pembuatan diagram seperti Lucidchart, Miro, dan Draw.io.

Diagram ini sangat berguna untuk presisi, gaya kustom, dan kolaborasi tim. Namun, prosesnya bisa memakan waktu. Kemungkinan besar, Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelaraskan kotak daripada memikirkan logikanya.

Dengan ChatGPT, situasinya berbeda. Jelaskan apa yang Anda butuhkan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Katakan “Buat diagram swimlane untuk proses QA kami”, dan Anda akan mendapatkan draf dalam hitungan detik. Saat Anda mencari ide atau menyederhanakan konsep secara instan, ini sangat efektif.

Dalam artikel ini, kami menjelaskan cara membuat diagram dengan ChatGPT menggunakan langkah-langkah sederhana yang mudah diikuti oleh siapa pun.

⭐ Template Terpilih Yang pertama adalah templat diagram UML. Insinyur perangkat lunak dan pengembang menggunakannya untuk memahami proses, mengorganisir data, dan menganalisis garis hubungan. Template Aktivitas UML ClickUp membantu tim Anda memetakan alur kerja yang kompleks. Mulai dari cerita pengguna hingga manajemen proyek, template ini menyediakan cara untuk melacak dan mendokumentasikan semua proses Anda. Dapatkan templat gratis Visualisasikan diagram dan alur kerja kompleks menggunakan Template Diagram Aktivitas UML ClickUp Dengan templat papan tulis ini, Anda dapat: Buat tugas dengan status kustom untuk mengelola diagram UML Anda dan memberikan visibilitas kepada pemangku kepentingan

Rancang aktivitas untuk proses apa pun menggunakan papan tulis

Visualisasikan alur kerja yang kompleks dengan alat seret dan lepas

Bagaimana Cara Membuat Diagram dengan ChatGPT?

ChatGPT memiliki berbagai kegunaan, termasuk pembuatan konten, brainstorming, perencanaan visual, dan pengorganisasian ide-ide kompleks. Namun, ia tidak dapat secara langsung menghasilkan diagram seperti yang dilakukan oleh alat desain.

Dengan prompt yang tepat, ChatGPT dapat menghasilkan tata letak visual dalam bentuk teks, Mermaid.js, atau bahkan menghasilkan gambar, menjadikannya asisten yang powerful untuk pembuatan diagram dengan cepat. Berikut cara memanfaatkannya secara optimal.

Langkah 1: Mulailah dengan tujuan Anda

Ketika Anda menentukan tujuan terlebih dahulu, Anda memberikan ChatGPT 'apa' dan 'mengapa' di balik diagram tersebut. Hal ini membantu ChatGPT memilih struktur dan alur logis yang tepat, sehingga Anda tidak perlu repot-repot kembali ke langkah sebelumnya atau menjelaskan koreksi nanti.

Contoh:

Jika tujuan Anda adalah untuk memetakan proses , diagram alur atau diagram swimlane lebih cocok

Jika Anda sedang mencoba untuk mengembangkan ide kampanye , peta pikiran lebih berguna

Jika Anda perlu memperjelas peran, mungkin Anda memerlukan RACI atau diagram organisasi

Langkah 2: Pilih jenis diagram Anda

Diagram yang tepat tergantung pada tujuan Anda.

Manajer proyek sering memetakan alur kerja, mengklarifikasi tanggung jawab, atau menyiapkan pembaruan untuk pemangku kepentingan. Insinyur menggunakan diagram untuk menjelaskan arsitektur sistem, alur API, atau serah terima pengembangan.

Misalnya, diagram alur menggambarkan proses linier, diagram swimlane menampilkan tanggung jawab tim, dan diagram urutan memetakan interaksi real-time antara sistem.

Mari kita lihat berbagai contoh diagram yang dapat Anda jelajahi untuk proyek Anda:

Jenis diagram Kasus penggunaan Terbaik untuk Diagram alur Langkah demi langkah logika atau alur kerja SOP, onboarding, serah terima pengembangan, alur pengguna Diagram Swimlane Alur kerja paralel di berbagai peran Koordinasi pengembangan produk-QA, perencanaan lintas fungsi Diagram Gantt Perencanaan proyek berbasis timeline Melacak tenggat waktu, ketergantungan, dan tonggak pencapaian Peta Pikiran Pengembangan ide dan perencanaan konten Brainstorming, perencanaan teknis, penyempurnaan backlog sprint Diagram Organisasi Struktur tim dan hierarki Dokumen onboarding, visibilitas pemangku kepentingan Matriks RACI Kejelasan peran dalam proyek Kejelasan di seluruh tim PM, engineering, QA, dan desain RAID Log Pelacakan risiko dan ketergantungan Mengidentifikasi hambatan dalam siklus pengembangan produk dan teknik Diagram Urutan Interaksi terurut antara komponen Alur API, urutan login, komunikasi antar layanan Diagram Alur Kerja Proses bisnis atau produk end-to-end Pemetaan proses internal, alur kerja otomatisasi, dan persetujuan Diagram Arsitektur Arsitektur sistem atau aplikasi Insinyur yang mendefinisikan layanan, basis data, dan integrasi

Ketika tim Anda bersifat lintas fungsi, visual membantu mempercepat komunikasi dan mengurangi ambiguitas.

Contoh: Manajer Proyek dan insinyur bekerja sama dengan ChatGPT Misalkan seorang manajer proyek ingin memetakan perjalanan pengguna untuk fitur baru. Mereka meminta ChatGPT: “Buat diagram alur untuk pengalaman onboarding baru kami: Pendaftaran → Verifikasi Email → Pengaturan Profil → Akses Dashboard. ” ChatGPT menghasilkan tata letak diagram alur yang logis. Sekarang insinyur ikut serta untuk memperluasnya: “Tambahkan tindakan backend ke setiap langkah. Misalnya, Pendaftaran → Memicu API pembuatan pengguna → Menyimpan di database. ” ChatGPT memperbarui diagram untuk mencakup baik perjalanan pengguna (user-facing journey) maupun operasi backend. Ia mengubah ide dasar menjadi blueprint yang siap dikembangkan. Semua ini tanpa perlu alat desain atau pertukaran pesan di Slack.

Langkah 3: Jelaskan dengan bahasa yang sederhana

Kualitas diagram Anda sepenuhnya bergantung pada seberapa bersih dan jelas prompt Anda, serta seberapa rinci Anda menjelaskan setiap langkah.

Mari kita pahami ini dengan contoh singkat.

Misalkan Anda adalah seorang manajer proyek yang sedang mengerjakan aplikasi pembayaran online. Jika Anda meminta alat ini untuk membuat diagram urutan aplikasi pembayaran online tanpa konteks atau detail yang memadai, alat tersebut akan memberikan output berbasis teks daripada diagram.

melalui ChatGPT

Sekarang, mari kita coba lagi dengan prompt yang mencakup langkah-langkah secara rinci, beserta elemen-elemen dan hubungan di antara mereka.

ChatGPT akan merespons dengan salah satu dari:

Tata letak berbasis teks (ASCII)

Kode Mermaid.js

Atau gambar yang dihasilkan secara otomatis, jika diaktifkan

Dalam contoh di bawah ini, kami telah meminta ChatGPT untuk merespons dengan kode Mermaid.js.

Perhatikan perbedaannya? Semakin jelas masukan Anda, semakin baik hasilnya.

Anda bahkan dapat melampaui diagram. Gunakan ChatGPT untuk menghasilkan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan berdasarkan setiap elemen alur kerja atau perjalanan pengguna Anda.

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antar alat yang berbeda, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Langkah 4: Ubah kode menjadi diagram

Setelah Anda menghasilkan kode, Anda dapat menyalin dan menempelkannya ke aplikasi pihak ketiga seperti draw.io atau Mermaid Live Editor untuk menghasilkan diagram Anda.

Hasil diagram akhir Anda akan terlihat seperti ini:

melalui Mermaid Live Editor

Sebagian besar alat memungkinkan Anda mengunduh diagram tanpa kesulitan. Dalam kasus Mermaid Live Editor, Anda dapat membagikan diagram, kode, dan lebih banyak lagi seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Langkah 5: Sempurnakan diagram Anda

Ada kemungkinan besar bahwa kode yang dihasilkan memerlukan koreksi kesalahan, atau Anda mungkin ingin menambahkan atau menghapus elemen tertentu. Apapun kasusnya, sebagian besar aplikasi pihak ketiga memungkinkan Anda untuk mengubah kode, memperbaiki kesalahan, dan menambahkan elemen serta gambar.

Mengambil contoh yang sama, mari kita asumsikan Anda ingin menumpuk langkah-langkah secara vertikal; dalam hal itu, output ChatGPT akan terlihat seperti ini:

Ketika Anda menyalin dan menempelkan kode ini di Mermaid Live Editor, diagram Anda akan terlihat seperti ini:

Anda juga dapat menambahkan detail. Misalnya, Anda dapat memodifikasi kode Mermaid Anda untuk menyoroti jalur kegagalan dengan warna merah. Berikut adalah tampilan outputnya:

Anda dapat terus mengutak-atik kode hingga mencapai hasil yang diinginkan.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop berbasis AI yang memberikan konteks yang sebenarnya dalam alur kerja diagram. Dengan integrasi mendalam di seluruh proyek, dokumen, dan komunikasi tim Anda, Brain MAX memahami detail dan hubungan dalam pekerjaan Anda. J cukup deskripsikan proses atau alur kerja Anda menggunakan suara atau teks, dan Brain MAX secara instan menghasilkan diagram yang jelas dan akurat sesuai dengan konteks Anda—baik itu garis waktu proyek, pohon keputusan, atau peta proses. Ia dapat mengimpor tugas, tenggat waktu, dan ketergantungan yang relevan dari ruang kerja Anda, memastikan setiap diagram mencerminkan alur kerja nyata Anda. Selain itu, Anda dapat memperbarui, menyempurnakan, dan berbagi diagram dengan mudah, menjadikan kolaborasi dan optimasi proses menjadi lancar dan intuitif.

Langkah 6: Ekspor, sematkan, atau terjemahkan

Apa yang harus dilakukan setelah Anda mendapatkan diagram dari ChatGPT? Berikut beberapa cara untuk menggunakannya dalam alur kerja Anda:

Tata letak berbasis teks

Sangat cocok untuk berbagi dengan cepat di Slack, email, atau dokumentasi inline

Anda dapat menyalinnya ke catatan rapat atau menggunakannya sebagai draf awal untuk papan tulis

Jika Anda bekerja dengan alat seperti ClickUp Docs, Notion, atau Confluence, tata letak teks merupakan titik awal yang bagus untuk brainstorming bagian-bagian

Kode Mermaid.js

Jika ChatGPT menghasilkan sintaks Mermaid, Anda dapat menyalinnya langsung ke:

Notion (blok kode + ekstensi Mermaid)

Obsidian (dengan Mermaid diaktifkan)

Confluence (melalui plugin Mermaid)

Berkas README GitHub (untuk mendokumentasikan repositori)

Gambar yang dihasilkan

Unduh dalam format aslinya untuk digunakan di:

Presentasi slide (PowerPoint, Google Slides)

Dokumen presentasi (PDF, Notion, Canva)

Wiki internal

👀 Tahukah Anda? Anda dapat mengarahkan gaya saat menghasilkan gambar di ChatGPT. Ingin diagram dalam bentuk sketsa? Mockup yang realistis seperti foto? Ilustrasi abstrak? Sebutkan dalam prompt Anda—ChatGPT akan menyesuaikannya sesuai permintaan.

Terjemahkan ke format lain

Anda dapat meminta ChatGPT untuk memformat ulang diagram jika ingin mengganti gaya:

“Ubah diagram alur Mermaid ini menjadi tata letak teks biasa”

“Ubah teks ini menjadi gambar”

Karena diagram tersebut berada di obrolan Anda, Anda dapat kembali ke sana kapan saja dan mengatakan, “Perbarui alur ini untuk menambahkan langkah persetujuan baru” atau “Ubah QA menjadi UAT”

Ini menjadi lebih dari sekadar ekspor statis dan lebih seperti visual yang hidup yang dapat Anda kembangkan seiring perubahan proyek

💡 Tips Pro: Solusi untuk sebagian besar kesalahan sintaksis sangat sederhana. Cukup jelaskan masalahnya kepada ChatGPT. Misalnya, ‘Kode tidak dapat dijalankan, ada kesalahan di dekat baris 3. Perbaiki kesalahan tersebut dan kesalahan lain yang Anda temukan,’ dan ChatGPT kemungkinan besar akan memperbaiki kesalahan tersebut (serta masalah lain yang ditemukan).

Batasan dalam Membuat Diagram dengan ChatGPT

Selain manfaat menggunakan ChatGPT untuk membuat diagram, terdapat beberapa batasan dan tantangan yang terkait.

❌ Tidak dapat membuat gambar secara langsung: Meskipun ChatGPT dapat menghasilkan kode diagram, ia tidak dapat menghasilkan gambar selesai secara mandiri. Anda selalu perlu menyalin kode tersebut ke pembuat diagram pihak ketiga. Langkah tambahan ini memakan waktu, terutama saat Anda perlu menghasilkan diagram dalam jumlah besar

❌ Tata letak yang kompleks memerlukan intervensi manual: Diagram dan alur sederhana berfungsi dengan sempurna. Namun, hal ini tidak berlaku untuk diagram yang memiliki elemen-elemen yang saling terhubung atau kompleks, yang memerlukan intervensi manusia atau penyesuaian lebih lanjut

❌ Kesalahan sintaksis: Terkadang, kode yang dihasilkan mungkin mengandung masalah kecil yang dapat menghalangi rendering. Beberapa masalah umum termasuk koma yang hilang, kurung, TD, atau elemen LR (Top-down, left-right), atau jenis panah yang salah. Hal ini dapat menyebabkan proses bolak-balik untuk mendapatkan diagram yang sempurna (yang mungkin lagi-lagi tidak ideal untuk tugas cepat)

❌ Kesulitan dengan diagram teknis tingkat lanjut: ChatGPT mungkin kurang mendalam dan akurat dalam contoh-contoh tingkat lanjut, seperti diagram teknis dan insinyur atau rencana arsitektur yang memerlukan pengukuran presisi dan alat khusus

❌ Hanya output statis: Berbeda dengan alat diagram khusus, diagram yang dihasilkan oleh ChatGPT mungkin tidak memiliki fitur interaktif, seperti elemen yang dapat diklik, pop-up, atau pembaruan dan perubahan dinamis

Buat Diagram dengan ClickUp

Jika Anda seorang manajer proyek yang merencanakan sprint atau seorang pendidik yang memecah ide-ide kompleks, ChatGPT dapat memberikan draf awal untuk Anda.

Namun, saat waktunya tiba untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang dapat Anda presentasikan atau kolaborasikan, Anda akan membutuhkan alat visual.

Itulah mengapa ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, membuat hidup Anda lebih mudah.

Mari kita lihat caranya!

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp yang bekerja langsung di dalam tugas, dokumen, dan proyek Anda.

Alih-alih berpindah-pindah antara ChatGPT dan alat alur kerja Anda, Anda dapat membawa kekuatan AI langsung ke tempat kerja berlangsung. Dari penulisan hingga pemikiran hingga perencanaan visual, hal ini membantu tim bekerja lebih cepat tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Sekarang mari kita lihat konteksnya.

Tim manajemen proyek Anda dapat meminta Brain untuk menghasilkan draf diagram alur kerja, merangkum catatan rapat, atau membuat peta jalan sprint visual—semua dalam tugas atau dokumen yang sudah mereka gunakan.

Di sini, kami meminta Brain untuk menghasilkan peta jalan 4 sprint untuk peluncuran aplikasi pembayaran.

Buat langkah-langkah alur kerja menggunakan ClickUp Brain

Sementara itu, para pengembang Anda dapat menggunakan ruang yang sama untuk membuat diagram urutan, meminta potongan kode, atau mendokumentasikan arsitektur backend, tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Sekarang, untuk sprint di atas, Anda bahkan dapat menghasilkan potongan kode untuk setiap langkah. Jika Anda seorang manajer proyek, manfaat fitur ini adalah Anda tidak perlu bergantung pada tim teknis untuk setiap perubahan kecil. Anda dapat melakukannya sendiri.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan potongan kode

Karena ClickUp Brain memungkinkan pengguna memilih dari berbagai model AI eksternal, termasuk Claude, ChatGPT-4.0, dan Gemini, Anda dapat menggunakan Brain untuk brainstorming, menulis, berargumen, dan mengkodekan, di antara banyak hal lainnya.

Gunakan model AI eksternal dari antarmuka ClickUp

Selain itu, dengan prompt gambar AI, Anda bahkan dapat menghasilkan gambar langsung di dalam ClickUp.

Buat gambar untuk proses yang kompleks dengan ClickUp Brain

Baik Anda membutuhkan bantuan teknis atau brainstorming kreatif, ClickUp Brain memungkinkan Anda melakukan semuanya.

Agen ClickUp

Setelah Anda membuat diagram dengan ChatGPT dan ClickUp Brain, bagaimana jika diagram tersebut dapat diperbarui atau dipicu secara otomatis berdasarkan pekerjaan yang sebenarnya terjadi dalam proyek Anda?

Di situlah ClickUp Agents berperan.

Asisten cerdas dan dapat disesuaikan ini dapat mengambil tindakan atas nama Anda. Misalnya:

Pembaruan proyek memicu Agent untuk menghasilkan diagram alur kerja baru yang merangkum perubahan yang terjadi

Setelah tinjauan sprint dicatat, seorang Agen dapat merangkum diskusi dan melampirkan peta pikiran tentang poin-poin penting

Ketika anggota tim baru bergabung, Agen AI dapat secara otomatis menghasilkan diagram organisasi atau alur pelatihan

Terlepas dari jenis diagram alur kerja Anda —baik mengelola sprint pengembangan, alur kerja lintas fungsi, atau serah terima dengan pemangku kepentingan—ClickUp Agents mengubah pembuatan diagram manual menjadi tindakan otomatis yang memahami konteks.

Anda fokus pada pemikiran. Biarkan ruang kerja Anda menangani pembaruan.

📖 Baca Lebih Lanjut: Agen AI untuk Bisnis untuk Mengotomatisasi dan Memperluas Operasi

Visualisasikan dan kolaborasi dengan ClickUp Whiteboards

Anda telah menyelesaikan langkah pertama dalam membuat diagram dengan Brain.

Sekarang, saat Anda ingin berkolaborasi atau brainstorming ide dengan tim Anda, Anda membutuhkan papan tulis virtual.

ClickUp Whiteboards memberikan ruang visual drag-and-drop untuk memetakan alur kerja, merumuskan solusi, atau berkolaborasi dalam membuat diagram arsitektur.

Brainstorm ide bersama tim dari berbagai bidang menggunakan ClickUp Whiteboards.

Anda dapat menambahkan tugas, menghubungkan ide, menandai langsung, dan mengubah catatan tempel menjadi tindakan tanpa meninggalkan kanvas.

Begini cara menggunakan Whiteboard:

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan peta perjalanan pengguna berdasarkan spesifikasi Anda.

Tambahkan ke papan tulis Anda

Bekerja sama secara lintas fungsi selama perencanaan sprint.

Jelaskan secara visual kepada pemangku kepentingan alur fitur yang diusulkan.

Mari lihat bagaimana ClickUp Whiteboards membantu Anda mengubah ide dari konsep menjadi pelaksanaan.

Dalam hitungan menit, tim produk dapat menggambar alur kerja, menambahkan catatan tempel, dan menghubungkan setiap bentuk dengan tugas nyata, sehingga Anda dapat melihat ide berkembang dari diagram kasar menjadi proyek aktif tanpa perlu meninggalkan ClickUp.

Apa keunggulan dibandingkan alat diagram lainnya?

Papan tulis terhubung langsung dengan tugas dan proyek Anda di ClickUp, sehingga semuanya tetap dapat ditindaklanjuti dan sinkron.

Strukturkan ide-ide Anda dengan ClickUp Mind Maps

Untuk perencanaan yang lebih terstruktur, Peta Pikiran ClickUp membantu Anda mengubah ide-ide abstrak menjadi hierarki tugas yang jelas dan terhubung.

Misalnya, Anda adalah manajer proyek yang sedang mengembangkan produk rpadmpa. Atau seorang pengembang yang memvisualisasikan arsitektur sistem sebelum mengubah komponen menjadi tugas pengembangan. Atau seorang pekerja pengetahuan yang ingin mengorganisir temuan penelitian menjadi tema yang terhubung.

Peta Pikiran ClickUp adalah alat andalan Anda untuk kejelasan.

Wujudkan setiap ide dengan Mind Maps ClickUp

Dengan Mind Maps, Anda dapat:

Gambarkan fase proyek dengan ketergantungan bercabang.

Organisir riset, cerita pengguna, atau permintaan fitur.

Ubah cabang langsung menjadi tugas atau subtugas.

🧠 Fakta Menarik: Otak Anda secara alami berpikir secara bercabang. Sebuah studi menunjukkan bahwa otak tidak berpikir dalam daftar—ia menghubungkan ide-ide seperti jaring laba-laba. Itulah mengapa peta pikiran sering terasa lebih intuitif daripada poin-poin.

Template siap pakai

Bahkan dengan ChatGPT dan perencanaan yang didukung AI, memulai dari kanvas kosong bisa terasa menakutkan. Terutama saat Anda terburu-buru atau tidak yakin bagaimana mengatur pikiran Anda.

Di situlah templat bawaan ClickUp berperan.

Mereka mengatasi masalah utama seperti:

Pekerjaan pengaturan yang berulang : Tidak perlu membangun ulang swimlanes, cabang mind map, atau blok arsitektur setiap kali. Template memberikan titik awal instan.

Struktur yang tidak jelas : Baik Anda sedang merencanakan sprint, menggambar diagram sistem, atau mengadakan retrospektif, templat menyediakan format bawaan dan panduan untuk menjaga segala sesuatunya tetap terarah.

Waktu terbuang untuk pemformatan : Alih-alih mengatur kotak atau membangun pohon node secara manual, Anda dapat fokus pada masukan dan keputusan. ClickUp menangani tata letak.

Alur kolaborasi yang buruk: Template sudah terintegrasi ke dalam Whiteboards dan Mind Maps ClickUp, sehingga tim Anda dapat langsung bergabung, memberikan komentar, menugaskan tugas, dan melakukan iterasi—tanpa perlu mengekspor/impor.

Baik Anda sedang membuat diagram alur kerja, memetakan ketergantungan, atau merancang fitur, templat ClickUp membantu Anda beralih dari draf AI → diagram kolaboratif → daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan menit.

Berikut adalah beberapa templat untuk membantu Anda memulai.

Yang pertama adalah Template Papan Tulis Piramida ClickUp, yang membantu Anda mengorganisir ide-ide Anda ke dalam bentuk piramida untuk pemahaman yang cepat. Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia: kebebasan untuk menggambar diagram dan diagram dengan struktur yang tepat untuk dengan mudah mendokumentasikan dan memvisualisasikan pekerjaan Anda.

Dapatkan templat gratis Brainstorm ide dan gambarkan topik kompleks untuk pemahaman cepat menggunakan Template Papan Tulis Piramida ClickUp.

Template papan tulis ini memungkinkan Anda untuk:

Simpan semua diagram Anda di ruang kerja kolaboratif untuk referensi di masa depan.

Perbaiki pelacakan kemajuan proyek dan ide Anda dengan label prioritas, subtugas bertingkat, dan tambahkan penanggung jawab ke tugas masing-masing.

Mempermudah kolaborasi dengan memungkinkan semua anggota tim Anda berkontribusi dengan ide-ide mereka.

Terakhir, Template Peta Alur Pengguna ClickUp memungkinkan Anda membuat peta visual tentang cara pengguna berinteraksi dengan produk atau situs web Anda. Template ini membantu Anda mengidentifikasi area peluang dan celah potensial, serta mendapatkan wawasan tentang cara orang berinteraksi dengan produk Anda.

Dapatkan templat gratis Buat peta visual tentang cara pengguna berinteraksi dengan produk atau situs web Anda menggunakan Template Peta Pikiran Alur Pengguna ClickUp.

Berikut cara menggunakan templat ini dengan efisien:

Buat dokumen ClickUp untuk mengumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan: tugas yang terlibat, tindakan di setiap langkah, dan hasil yang diharapkan.

Brainstorm alur pengguna menggunakan papan tulis, catatan tempel, dan alat visual lainnya.

Atur tugas berulang untuk secara rutin meninjau dan memperbarui alur pengguna

Ubah Ide Anda Menjadi Diagram yang Dapat Dilaksanakan dengan ClickUp

Sekarang Anda tahu cara membuat diagram dengan ChatGPT. Mereka cepat, fleksibel, dan intuitif.

Namun, ketika Anda mengintegrasikan diagram tersebut ke dalam ClickUp, diagram Anda tidak hanya berfungsi untuk berkomunikasi—tetapi juga mengaktifkan.

Dari peta jalan yang dihasilkan AI hingga pembaruan otomatis dan papan tulis kolaboratif, seluruh tim Anda dapat bekerja secara visual, cepat, dan sinkron.

Jelajahi ClickUp Brain, Agents, Mind Maps, dan Whiteboards untuk mengubah diagram Anda berikutnya menjadi sesuatu yang benar-benar dinamis.

Bangun dengan ClickUp. Kolaborasi tanpa perlu berganti konteks. Daftar gratis.