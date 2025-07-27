10 Template OKR Miro Terbaik untuk Menyelaraskan Tujuan pada Tahun 2025

Menetapkan tujuan itu mudah. Menjaga komitmen terhadap tujuan, berbagi kemajuan dengan tim, dan memastikan semua orang tetap fokus: itulah bagian yang menantang.

OKR membantu memberikan struktur, tetapi bahkan kerangka kerja terbaik pun memerlukan alat yang tepat untuk menjadikannya efektif dalam praktik sehari-hari.

Template tujuan dan hasil kunci Miro memberikan tim ruang kolaboratif yang jelas untuk merencanakan hal-hal penting dan memantau kemajuan bersama.

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui templat OKR Miro terbaik untuk memastikan tim Anda sejalan dan bergerak ke arah yang sama. Dan jika Anda mencari sesuatu yang lebih intuitif dan lebih mudah dilacak dalam jangka panjang, kami juga memiliki rekomendasi untuk itu.

Apa yang Membuat Template OKR Miro yang Baik?

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih templat OKR di Miro:

Kolaborasi dan pembaruan yang mudah: Pilih templat OKR tim Miro yang memungkinkan anggota tim menambahkan catatan, memperbarui status, atau memberikan komentar tanpa perlu tutorial untuk menetapkan OKR

Pemisahan yang jelas antara tujuan dan hasil kunci: Pilih templat OKR yang dirancang dengan baik dan memiliki bobot, sehingga memudahkan untuk membedakan antara tujuan dan hasil yang dapat diukur tanpa membebani ruang

Ruangan untuk kepemilikan tim: Gunakan templat perencanaan OKR Miro di mana Anda dapat menetapkan tujuan strategis atau hasil kepada individu atau tim, sehingga tanggung jawab tetap terlihat dan dibagikan

Pelacakan kemajuan bawaan: Pilih templat pelacakan OKR dengan elemen visual seperti kotak centang, penggeser, atau bilah kemajuan untuk membantu tim Pilih templat pelacakan OKR dengan elemen visual seperti kotak centang, penggeser, atau bilah kemajuan untuk membantu tim melacak OKR dan dengan cepat memahami status kemajuan

Kejelasan visual: Prioritaskan templat OKR Miro yang dilengkapi dengan ikon, kode warna, dan tata letak untuk memberikan kejelasan visual. Alat ini harus mendorong penggunaan berkelanjutan dengan Prioritaskan templat OKR Miro yang dilengkapi dengan ikon, kode warna, dan tata letak untuk memberikan kejelasan visual. Alat ini harus mendorong penggunaan berkelanjutan dengan dasbor OKR yang intuitif dan format yang mudah digunakan

Dapat disesuaikan dengan alur kerja tim Anda: Pilih templat yang cukup fleksibel untuk menyesuaikan proses dan prioritas Anda, tanpa memaksa Anda untuk mengubah cara tim Anda bekerja

🔎 Tahukah Anda? Kerangka kerja penetapan tujuan OKR pertama kali dikembangkan di Intel pada tahun 1970-an oleh Andrew Grove. Namun, OKR baru menjadi populer secara luas pada tahun 1999, ketika John Doerr, yang mempelajari OKR langsung dari Grove, memperkenalkannya ke sebuah startup kecil bernama Google. Sisanya adalah sejarah. OKR menjadi bagian dari DNA Google dan masih diakui sebagai faktor kunci di balik pertumbuhan besar-besaran perusahaan tersebut.

10 Template OKR (Objectives and Key Results) Terbaik untuk Tim Agile

Berikut adalah templat OKR Miro terbaik yang dapat Anda gunakan untuk penetapan tujuan dan pelacakan kemajuan:

1. Template Perencanaan OKR oleh Miro

melalui Miro

Template Perencanaan OKR oleh Miro membantu Anda mengubah tujuan ambisius tim menjadi sesuatu yang dapat didukung oleh semua orang. Template ini menyediakan ruang kerja visual di mana Anda dapat memetakan OKR tingkat tim dan menyelaraskan hasil kunci.

Dengan ruang untuk pemecah es, brainstorming, ringkasan tujuan, dan langkah selanjutnya, templat ini sempurna untuk sesi perencanaan strategis.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Libatkan tim Anda dalam proses perencanaan OKR secara real-time

Tandai kontributor, tetapkan tenggat waktu, dan identifikasi ketergantungan dengan cepat

Visualisasikan hubungan antara tujuan, hasil kunci, dan pemilik tim

Gunakan catatan tempel, fitur voting, tag, dan garis waktu untuk menambahkan konteks dan akuntabilitas

🔑 Ideal untuk: Tim yang ingin merencanakan OKR bersama dalam ruang kolaboratif yang visual.

2. Template Papan Rancangan OKR oleh Miro

Template Papan Rancangan OKR oleh Miro berfungsi sebagai ruang pemikiran tim Anda sebelum keputusan diambil. Template ini dirancang untuk kolaborasi pada tahap awal, di mana ide-ide masih berkembang dan setiap suara penting.

Dengan kode warna dan bagian OKR yang sudah siap pakai, catat draf awal, tantang asumsi, dan kumpulkan masukan dari seluruh tim sebelum finalisasi.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan ide, revisi, dan umpan balik menggunakan alat visual yang sudah familiar bagi tim Anda

Dorong diskusi dan keselarasan organisasi sebelum menetapkan tujuan secara final

Simpan semua hal dalam satu tempat, mulai dari ide awal hingga draf siap direview

🔑 Ideal untuk: Tim yang berada dalam tahap perencanaan awal dan membutuhkan ruang fleksibel untuk mencatat ide, mengidentifikasi pola, dan menyelaraskan OKR bersama-sama.

3. Template Objectives and Key Results (OKRs) oleh Miro

Setiap kuartal yang kuat dimulai dengan tujuan yang jelas dan terlihat. Template Objectives and Key Results (OKRs) oleh Miro membantu tim Anda merumuskan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mengukur kemajuan, dalam papan visual yang mudah diperbarui dan dibagikan.

Setiap bagian membantu Anda menetapkan tujuan ambisius, menghubungkan hasil kunci, menugaskan tim, dan melacak pembaruan. Baik Anda merencanakan untuk kuartal berikutnya atau meninjau kemajuan, templat ini memberikan titik fokus yang konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Gambarkan tujuan secara visual dalam tata letak yang bersih dan mudah diikuti

Tugaskan tim yang bertanggung jawab untuk setiap OKR dan beri kode warna untuk kejelasan

Tetap selaras selama perencanaan strategis dan pertemuan rutin dengan templat OKR yang konsisten dan sederhana ini untuk tim kecil

🔑 Ideal untuk: Tim yang mencari cara sederhana untuk mendefinisikan, berbagi, dan melaksanakan OKR.

4. Template Papan OKR untuk Tim Produk, UX, dan Teknik oleh Miro

Template Papan OKR untuk Tim Produk, UX, dan Teknik oleh Miro membawa semua orang ke dalam ruang kerja bersama untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesuksesan dan cara mencapainya.

Dirancang untuk mendukung kolaborasi lintas fungsi, memastikan pengalaman produk yang konsisten. Anda dapat memantau kemajuan dengan cepat, mengidentifikasi risiko sejak dini, dan menjaga tujuan kuartalan tetap terlihat sepanjang sprint.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kontribusi individu dalam mencapai OKR produk dan tingkatkan keterlibatan karyawan

Gunakan berbagai tampilan, seperti Portfolio, Tim Produk, dan Tim Proyek, untuk tahap perencanaan yang berbeda dan departemen yang berbeda

Dukung kolaborasi asinkron di antara tim-tim yang berbeda dan zona waktu yang berbeda

🔑 Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang ingin tetap selaras dalam mencapai tujuan produk dan pengalaman bersama.

5. Template Tujuan SMART oleh Miro

Terkadang, Anda hanya membutuhkan ruang sederhana untuk berpikir jernih dan merencanakan dengan tujuan yang jelas. Template Tujuan SMART oleh Miro menyediakan tata letak yang bersih untuk mendefinisikan tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu.

Template ini memandu Anda melalui setiap langkah SMART, membantu Anda mengubah niat yang luas menjadi tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lalui setiap kriteria SMART dengan petunjuk yang jelas

Gunakan papan visual untuk merencanakan tujuan tanpa perlu berpikir terlalu rumit

Jaga agar tujuan Anda tetap fokus dan realistis sejak awal

🔑 Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki ruang sederhana dan dapat disesuaikan untuk membentuk tujuan yang bermakna dan mengukur kesuksesan.

🧠 Fakta Menarik: Orang yang mencatat tujuan mereka 42% lebih mungkin mencapainya. Ingin meningkatkan peluang Anda? Bagikan tujuan tersebut dengan teman. Akuntabilitas bekerja.

6. Template Pelacak Tujuan untuk Bisnis Kecil oleh Miro

Template Pelacak Tujuan Bisnis Kecil oleh Miro dirancang untuk tim yang sedang berkembang yang membutuhkan ruang bersama yang sederhana untuk melacak tujuan, memantau kemajuan, dan merayakan keberhasilan.

Dengan bagian-bagian yang sudah siap pakai untuk bulan, prioritas, dan status, Anda tidak perlu membuang waktu untuk mengatur sistem Anda. Template ini visual, fleksibel, dan mudah diperbarui, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk rapat tim rutin atau pengecekan cepat.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau tujuan bisnis di seluruh tim penjualan, pemasaran, operasional, dan lainnya

Alokasikan waktu dan tugas secara efisien dengan struktur papan Kanban

Jaga transparansi kemajuan agar semua orang tetap terlibat dan bertanggung jawab

🔑 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan tim yang ingin cara yang jelas dan kolaboratif untuk mengelola tujuan mereka.

7. Template Penetapan Tujuan oleh Miro

Tidak yakin bagaimana mengubah ide menjadi sesuatu yang dapat dicapai? Template Penetapan Tujuan oleh Miro membantu Anda beralih dari niat yang kabur menjadi tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tanpa memperumit proses.

Template penetapan tujuan ini merupakan alat yang berguna bagi individu atau tim yang baru memulai. Template ini menyediakan pertanyaan sederhana dan ruang untuk merenungkan tujuan, motivasi, dan langkah selanjutnya.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Jelaskan dan bagikan tujuan menggunakan prompt yang sederhana dan mudah diisi

Edit templat untuk menambahkan sebanyak mungkin tujuan yang Anda inginkan

Tentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan dengan jelas

🔑 Ideal untuk: Individu atau tim yang ingin memulai dengan pendekatan yang mudah dipahami untuk menetapkan tujuan yang bermakna.

8. Template Peta Jalan Berbasis Tujuan oleh Miro

Template Peta Jalan Berbasis Tujuan oleh Miro membantu Anda menghubungkan visi besar Anda dengan tonggak-tonggak yang akan membantu Anda mencapainya.

Template ini menyediakan garis waktu visual yang jelas yang menghubungkan visi, tujuan, dan strategi perusahaan, sehingga semua orang tahu apa yang akan datang selanjutnya dan mengapa hal itu penting. Template ini memudahkan untuk memprioritaskan pekerjaan, mengidentifikasi ketergantungan, dan menyesuaikan rencana seiring perkembangan situasi.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan tujuan Anda bersama dengan tonggak penting dan batas waktu

Catat tema, metrik kunci keberhasilan, tujuan, dan fitur dalam satu ruang

Buat dan bagikan peta jalan yang jelas dan mudah diakses dengan tim Anda

🔑 Ideal untuk: Tim dan pemimpin yang ingin membuat peta jalan berbasis tujuan yang intuitif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

9. Template Diagram Mandala oleh Miro

Template Diagram Mandala oleh Miro adalah cara baru untuk mengorganisir tujuan dan ide Anda dengan memecahnya secara visual menjadi bagian-bagian yang saling terhubung.

Grid berbentuk lingkaran ini mendorong Anda untuk fokus pada delapan area kunci di sekitar tema pusat, sehingga rencana yang kompleks menjadi lebih mudah dikelola.

Tata letak ini membantu Anda menyeimbangkan prioritas dan mengidentifikasi hubungan yang mungkin terlewatkan dengan daftar tradisional. Ia menawarkan jalur yang jelas dan kreatif untuk menjaga tujuan Anda tetap terhubung dan terlihat.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan gambar, tautan, dan lampiran untuk memberikan konteks tambahan pada ide-ide Anda

Temukan hubungan antara berbagai area fokus dengan cepat

Jadikan penetapan tujuan menjadi lebih menarik dan segar dengan desain yang unik

🔑 Ideal untuk: Individu atau tim yang mencari kerangka kerja kreatif untuk mengungkap wawasan baru secara visual.

10. Template Peta Jalan Produk Agile (Sekarang, Selanjutnya, Nanti) oleh Miro

Template Agile Product Roadmap (Sekarang, Selanjutnya, Nanti) oleh Miro memungkinkan tim produk Anda merencanakan dan memprioritaskan pekerjaan tanpa terikat pada jadwal yang kaku.

Template ini membagi peta jalan Anda menjadi bagian-bagian yang jelas—Sekarang, Selanjutnya, Nanti—membantu Anda fokus pada hal-hal penting hari ini dan apa yang akan datang. Dengan bagian seperti “Mungkin,” “Mungkin Tidak,” dan “Tidak Akan,” Anda memastikan semua orang tahu apa yang sedang dibahas dan apa yang telah ditunda.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Organisir inisiatif berdasarkan prioritas segera dan masa depan

Tim bekerja berdasarkan tema strategis untuk tetap selaras dengan tujuan

Pantau kemajuan melalui tahap-tahap dari penemuan hingga penyelesaian

🔑 Ideal untuk: Tim produk dan proyek yang menginginkan peta jalan dinamis dan berorientasi tema.

Batasan Miro

Meskipun Miro memiliki fitur kolaborasi yang luar biasa, platform ini juga memiliki banyak keterbatasan yang membuat perencanaan OKR menjadi menantang. Mari kita lihat:

Kurva pembelajaran yang curam: Meskipun kaya akan fitur, pengguna, terutama pemula, sering merasa kewalahan oleh banyaknya opsi dan navigasi

Fitur offline terbatas: Meskipun mode offline tersedia, fungsinya terbatas dan tidak menawarkan fitur lengkap, sehingga berisiko bagi tim yang membutuhkan akses andal tanpa koneksi internet

Kinerja melambat dengan papan yang besar: Papan dengan ribuan elemen dapat menjadi lambat. Laporan menunjukkan bahwa masalah kinerja sering dimulai sekitar 1.000 objek dan semakin parah dengan bertambahnya elemen, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah

Batasan ekspor dan format: Kualitas ekspor dapat menurun secara signifikan, terutama pada peta yang lebih besar, dan opsi format teks sangat dasar, sehingga output yang rapi terbatas

Cakupan terbatas: Miro sangat bagus untuk membuat peta jalan papan tulis, tetapi kurang memiliki fitur yang dapat membantu tim melakukan hal lain, mulai dari perencanaan dan manajemen tugas hingga laporan real-time dan analisis berbasis AI

Alternatif Template OKR Miro

Jika Anda mencari solusi yang menawarkan pelacakan yang lebih mendalam, otomatisasi bawaan, dan integrasi yang lebih erat dengan pekerjaan harian Anda, ada alternatif Miro yang patut dipertimbangkan.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, menyediakan templat dan membantu tim mengelola tugas, dokumen, komunikasi, dan lebih banyak lagi dalam satu platform yang didukung AI.

Mari kita lihat lebih dekat ClickUp dan templat OKR-nya yang dirancang untuk menjaga tujuan tetap terlihat, dapat ditindaklanjuti, dan benar-benar terintegrasi.

1. Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan perusahaan, departemen, dan tim dengan templat OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp

Perusahaan yang sedang berkembang seringkali kesulitan menjaga keselarasan tujuan tim saat skala bisnis bertambah. Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp adalah template OKR terbaik untuk startup dan bisnis tahap awal.

Template OKR yang terstruktur dengan baik ini menyediakan ruang bersama bagi semua tim Anda untuk merencanakan, memperbarui, dan melacak OKR di seluruh perusahaan. Template ini mencakup segala hal mulai dari penetapan tujuan hingga OKR individu dan kontribusi, sehingga mudah untuk melihat bagaimana setiap upaya berkontribusi pada tujuan besar.

Dashboard memberikan pemimpin akses real-time ke pembaruan progres, sementara anggota tim tetap fokus melalui tugas yang ditugaskan, batas waktu, dan metrik kinerja—semua dalam satu ruang kerja, dengan detail yang lebih lengkap.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Pecah target perusahaan tingkat tinggi menjadi rencana aksi yang dapat diukur, yang dapat dilacak oleh individu dan tim setiap hari

Pilih dari 30 opsi Status Kustom, seperti Perlu Perhatian, Menunggu Persetujuan, Tidak Sesuai Target, dll., untuk pelacakan yang lebih detail

Buat bidang kustom untuk KPI, tanggal target, dan pemilik tanggung jawab

Pastikan semua orang tetap bertanggung jawab dengan pemeriksaan rutin dan pembaruan berkala

Gunakan rumus untuk mengukur nilai aktual versus target dan hemat waktu

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup, kepala departemen, dan pemimpin strategi yang mengelola tim yang berkembang pesat dan mencari cara yang jelas dan dapat dilacak untuk menghubungkan tujuan setiap tim dengan misi mereka.

💡 Tips Pro: Gunakan tampilan OKR Submission View untuk menambahkan item baru ke papan dengan mudah. Beralih ke tampilan Board View untuk melihat semuanya secara sekilas. Butuh gambaran lengkap? Tampilan All Related OKR Items View menghubungkan setiap tugas dengan tujuannya. Rencanakan jadwal dengan percaya diri menggunakan tampilan OKR Calendar View, yang menyediakan tanggal mulai dan berakhir yang jelas untuk membantu Anda tetap di jalur.

2. Template OKR ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan dan capai tujuan Anda dengan templat OKR ClickUp

Template OKR ClickUp menjaga tujuan Anda tetap sederhana, terlihat, dan mudah diikuti dengan kerangka kerja yang bersih dan skalabel untuk mengorganisir Tujuan dan Hasil Kunci (OKR) di seluruh tim. Template ini memberikan struktur yang cukup untuk tetap fokus dan berupaya mencapai perbaikan berkelanjutan tanpa merasa kewalahan.

Template ini mencakup kategori penetapan tujuan seperti tujuan ambisius, tingkat keyakinan, dan persentase kemajuan. Template ini mendukung baik tujuan pengembangan pribadi maupun metrik perusahaan secara keseluruhan.

Dengan fitur pengaitan tugas dan thread komentar, OKR menjadi dokumen dinamis yang terus diperbarui, bukan sekadar laporan statis.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan visibilitas tujuan untuk individu, departemen, atau akses seluruh organisasi ke tujuan perusahaan

Otomatiskan pengecekan kemajuan mingguan dan pemberitahuan untuk memantau kesuksesan setiap tujuan

Lihat OKR tim berdasarkan daftar, papan, kalender, atau riwayat aktivitas

Pecah tujuan menjadi sasaran yang dapat diukur dan bagikan dengan tim

Tandai kepemilikan, status, dan prioritas, dan lihat dampak positif dengan Bidang Kustom

🔑 Ideal untuk: Pengguna OKR pemula, tim agile, dan departemen HR yang memimpin penilaian kinerja dan ingin cara yang bersih dan fleksibel untuk mengelola OKR tanpa terlalu banyak lapisan.

📮 ClickUp Insight: 78% responden survei kami membuat rencana detail sebagai bagian dari proses penetapan tujuan mereka. Namun, secara mengejutkan, 50% di antaranya tidak melacak rencana tersebut dengan alat khusus. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengubah tujuan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, memungkinkan Anda mencapainya langkah demi langkah. Selain itu, dasbor tanpa kode kami menampilkan kemajuan Anda dengan jelas, menyoroti pencapaian Anda, dan memberikan Anda lebih banyak kontrol dan visibilitas atas pekerjaan Anda. Karena "berharap yang terbaik" bukanlah strategi yang andal. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan.

3. Template Kerangka Kerja OKR ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan semua departemen bekerja menuju tujuan yang sama dengan templat kerangka kerja OKR ClickUp

Bingung bagaimana memastikan setiap anggota tim tahu persis bagaimana kontribusi mereka berkontribusi pada kemajuan perusahaan? Template Kerangka Kerja OKR ClickUp membantu tim menghadirkan kejelasan dan akuntabilitas dalam penetapan tujuan dengan cara yang mudah dipahami dan didukung oleh semua orang.

Kerangka kerja ini membagi OKR berdasarkan rentang waktu, unit bisnis, dan jenis inisiatif, membantu pemangku kepentingan mengevaluasi kontribusi secara menyeluruh.

Dengan Bidang Kustom, templat perencanaan OKR ini membantu mengorganisir tujuan Anda berdasarkan tim, jenis, dan prioritas tanpa usaha tambahan. Templat ini juga terintegrasi langsung dengan alur kerja pemilik tujuan, menghubungkan kemajuan dengan tugas nyata dan dampak yang dapat diukur.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Buat dan lacak kemajuan pada tujuan dan sasaran keseluruhan Anda dengan Global OKR View

Tugaskan departemen dan tim di seluruh organisasi Anda dengan menu dropdown sederhana dan bidang orang

Seret dan lepas item di tampilan Timeline untuk merencanakan tenggat waktu dan durasi

Filter berdasarkan departemen, pemilik, atau status di dasbor real-time

Visualisasikan status dan prioritas menggunakan papan kemajuan OKR bergaya Kanban

🔑 Ideal untuk: Organisasi yang ingin cara praktis dan transparan untuk membagi tujuan menjadi langkah-langkah konkret di seluruh departemen dan tim.

Inilah yang dikatakan Andrea Park, Koordinator Operasional Bisnis di Spekit, tentang penggunaan ClickUp:

Transparansi organisasi adalah salah satu manfaat paling berdampak yang kami rasakan sejak mengimplementasikan ClickUp ke tim. Kini, di ClickUp, siapa pun di organisasi dapat melihat OKR setiap tim, siapa yang bertanggung jawab atasnya, dan progresnya. Jika melihat kembali ke masa sebelum ClickUp, kami tidak memiliki tingkat transparansi tersebut, sehingga semua departemen kami terputus.

Transparansi organisasi adalah salah satu manfaat paling berdampak yang kami rasakan sejak mengimplementasikan ClickUp ke tim. Kini, di ClickUp, siapa pun di organisasi dapat melihat OKR setiap tim, siapa yang bertanggung jawab atasnya, dan progresnya. Jika melihat kembali ke masa sebelum ClickUp, kami tidak memiliki tingkat transparansi tersebut, sehingga semua departemen kami terputus.

💡Tips Pro: Berikut panduan singkat tentang dashboard di ClickUp, untuk membantu Anda memulai dengan cepat.

4. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fokus pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda dengan templat Tujuan SMART ClickUp

Penetapan tujuan yang efektif dimulai dengan kejelasan. Template Tujuan SMART ClickUp membantu tim dan individu mendefinisikan tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu. Template ini juga membantu Anda menetapkan batas waktu dan mengidentifikasi pemilik tanggung jawab, memastikan tujuan tetap fokus dan realistis.

Template ini menyediakan panduan langkah demi langkah, pelacakan milestone, dan sinkronisasi kalender untuk memastikan tenggat waktu terpenuhi dan tujuan tetap realistis. Template ini juga mencakup kolom untuk deskripsi tujuan, metrik, rentang waktu, hambatan, dan fitur lainnya.

Baik diterapkan pada pengembangan pribadi maupun inisiatif tim, kerangka kerja ini memberikan struktur dan fokus pada perencanaan tujuan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Ubah ide-ide yang tidak jelas menjadi tujuan SMART dan kumpulkan informasi tujuan dengan mudah melalui tampilan lembar kerja tujuan SMART yang dapat disesuaikan

Kolaborasi menggunakan ClickUp Whiteboard untuk brainstorming dan perencanaan

Rencanakan tujuan pribadi atau tim untuk periode mingguan atau kuartalan agar output individu selaras dengan tujuan strategis yang lebih besar

Identifikasi pemain kunci dan tenggat waktu, serta ukur upaya yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan

Organisir tugas ke dalam enam status berbeda: Selesai, Sedang Dikerjakan, Tidak Sesuai Rencana, Ditunda, dan Sesuai Rencana, untuk memantau kemajuan

🔑 Ideal untuk: Individu, pemimpin tim, dan spesialis HR yang mencari sistem sederhana untuk menetapkan, menyempurnakan, dan mencapai tujuan pribadi dan tim yang bermakna.

💡Tips Pro: Tonton video ini untuk tur singkat tentang ClickUp Whiteboards dan semua yang dapat Anda capai dengan fitur-fiturnya.

5. Template Rencana Aksi SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Rancang strategi cerdas untuk mencapai tujuan dengan templat Rencana Aksi SMART ClickUp

Mencapai tujuan SMART membutuhkan rencana yang jelas dan tindakan yang konsisten. Template Rencana Aksi Tujuan SMART dari ClickUp membantu memecah tujuan Anda menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dengan batas waktu dan penanggung jawab, sehingga kemajuan terasa alami dan konsisten.

Tim dapat melihat tugas-tugas dalam diagram Gantt, tampilan kalender, atau daftar, sesuai preferensi mereka. Bilah kemajuan dan indikator kinerja memberikan transparansi, sementara otomatisasi bawaan memastikan tujuan tercapai tepat waktu.

Template OKR ini dengan pelacakan kemajuan membantu menyeimbangkan ambisi dengan fokus harian, sehingga tujuan besar Anda tidak pernah terasa menakutkan.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan dengan mengorganisir tugas berdasarkan status, seperti Selesai, Evaluasi, Pelaksanaan, Belum Dimulai, dan Perencanaan

Pantau tanggal jatuh tempo dan tetapkan batas waktu tugas menggunakan tampilan Timeline

Lakukan tinjauan pasca penyelesaian untuk perbaikan berkelanjutan

Pantau dan analisis kemajuan Anda dalam mencapai tujuan dengan Tampilan Kesehatan Tujuan

Pantau kepemilikan dan tenggat waktu dengan bidang kustom yang berguna seperti Kesehatan Tujuan, Area Tujuan, Hasil, Hambatan, Departemen, dan lainnya

🔑 Ideal untuk: Manajer tim, pelatih produktivitas, dan tim lintas fungsi yang mengelola proyek multi-langkah dan mencari cara yang jelas dan praktis untuk menetapkan dan mencapai tujuan.

💡Tips Pro: Menetapkan tujuan perusahaan tidak harus dimulai dari nol atau meragukan setiap kata. Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan AI real-time yang membantu Anda menyusun OKR yang jelas, membaginya menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, dan memperbarui kemajuan tanpa terlewat. Gunakan untuk mengklarifikasi deskripsi tujuan, mengusulkan hasil kunci yang dapat diukur, atau menjawab pertanyaan tentang prioritas tim tanpa perlu beralih tab.

6. Template OKR Pemasaran Strategis ClickUp

Dapatkan templat gratis Ambil keputusan pemasaran yang cerdas dengan templat Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp mengintegrasikan tujuan pemasaran, anggaran, dan proyek Anda ke dalam satu ruang bersama, di mana kemajuan dan prioritas tetap terlihat. Template ini membantu tim Anda melacak tujuan pemasaran bersamaan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, sehingga kolaborasi menjadi lebih lancar dan bermakna.

Template ini mendukung tujuan seperti meningkatkan MQL, meningkatkan visibilitas merek, dan meningkatkan produksi konten. Hasil kunci langsung terhubung dengan tugas kampanye, anggaran, jadwal, dan analisis kinerja, memungkinkan tim untuk melacak ROI secara real-time.

🌟 Mengapa Anda akan menyukainya:

Selaraskan OKR pemasaran Anda dengan hasil yang tepat yang dapat dilacak oleh semua orang

Gunakan tampilan Welcome View untuk memperkenalkan rencana kepada anggota tim dan merinci tujuan-tujuan

Visualisasikan kemajuan dengan mudah menggunakan atribut kustom seperti Kuartal, Kanal, dan Jenis OKR

Organisir proyek, anggaran, dan serah terima tugas dalam satu ruang kerja yang terintegrasi

Review OKR menggunakan dashboard analitik dan garis waktu kampanye

Bekerja sama dengan lancar melalui pembaruan tim dan visibilitas bersama

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, CMO, dan departemen kreatif yang berorientasi pada kinerja yang membutuhkan cara praktis dan kolaboratif untuk merencanakan, melacak, dan melaksanakan kampanye.

Beralih dari Perencanaan ke Kemajuan dengan ClickUp

Template OKR dan penetapan tujuan Miro menyediakan titik awal yang ideal bagi pemikir visual dan tim kolaboratif. Template ini fleksibel, menarik, dan bermanfaat saat Anda merencanakan ide, mengeksplorasi prioritas, atau menyelaraskan tujuan, terutama pada tahap perencanaan awal.

Namun, ketika Anda siap untuk menyelami lebih dalam, misalnya dengan melacak kemajuan, menetapkan tanggung jawab, dan menghubungkan tujuan dengan pekerjaan nyata, ClickUp menawarkan lebih banyak fitur.

Dengan fitur seperti bidang kustom, AI terintegrasi, otomatisasi tugas, tampilan multi-pandangan, dan pelacakan kemajuan real-time, ClickUp membantu Anda mengubah OKR menjadi hasil tanpa terlewatkan. Daftar gratis hari ini!