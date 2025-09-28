Template Pesan Slack Gratis untuk Pembaruan Kerja, Pengingat, dan Lainnya

Jika hari kerja Anda bergantung pada Slack, Anda pasti tahu betapa bisingnya platform tersebut.

Percakapan menjadi kacau. Pesan-pesan hilang di tengah keramaian. Dan sebelum Anda menyadarinya, seseorang bertanya untuk ketiga kalinya, “Hey, cuma mau cek lagi soal ini?”

Di situlah pesan yang ditulis dengan baik membuat perbedaan besar. Pengingat singkat, dorongan ramah, atau pembaruan yang jelas yang dikirim pada waktu yang tepat dapat menjaga semua orang tetap sinkron tanpa terdengar terlalu mendesak.

Tapi apakah mungkin untuk membuat pesan Slack yang "sempurna" setiap kali? Menambahkan nilai pada kata-kata Anda membutuhkan usaha dan waktu yang mungkin tidak Anda miliki.

Jadi, jika Anda sedang mengejar pembaruan, berbagi kemajuan, atau memberi dorongan lembut kepada seseorang, templat pesan Slack siap pakai ini akan menghemat waktu dan menjaga ketenangan Anda. Cukup salin, sesuaikan, dan kirim.

Namun, jika Anda siap untuk beralih dari Slack dan mencoba alat yang menggabungkan obrolan, pengetahuan, dan semua pekerjaan Anda ke dalam satu ruang kerja AI yang kontekstual, kami siap membantu!

💡 Tips Pro: Lupa? Biarkan perintah /remind Slack menjadi asisten cerdas Anda—ia akan mengingatnya sehingga Anda tidak perlu. Anda dapat menggunakannya untuk mengatur pengingat untuk diri sendiri, orang lain, atau seluruh saluran. Contoh: /ingatkan saya untuk memeriksa laporan pada pukul 4 sore.

Apa Itu Template Pesan Slack?

Template pesan Slack adalah format pesan yang sudah ditulis sebelumnya yang dapat Anda gunakan ulang untuk percakapan kerja umum seperti pembaruan status, pengingat rapat, tindak lanjut tugas, atau pengecekan rutin.

Mereka membantu Anda menyampaikan pesan dengan tepat dan cara yang benar, tanpa perlu mengetik dari awal setiap kali.

Komponen dari template yang baik meliputi:

Pesan utama atau permintaan

Gaya bahasa yang sopan dan profesional

Tempat penempatan untuk mempersonalisasi detail

Tidak perlu memikirkan kata-kata atau khawatir tentang nada. Cukup masukkan detailnya dan kirim.

Template ini sangat berguna bagi tim yang menangani pembaruan berulang, komunikasi lintas fungsi, atau mengelola beberapa pemangku kepentingan di Slack.

Mereka menghemat waktu, mengurangi kesalahpahaman, dan menjaga konsistensi pesan Anda.

🧠 Fakta Menarik: Pengguna Slack mengirim lebih dari 1,5 miliar pesan setiap minggu! Itu banyak sekali pesan 'hanya sekadar mengecek'!

Apa yang Membuat Template Pesan Slack yang Baik?

Template pesan Slack yang baik membantu Anda berkomunikasi dengan jelas tanpa terdengar kaku atau generik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

Format sederhana: Menyampaikan pesan dengan jelas dalam beberapa baris

Penyesuaian mudah: Ganti nama, tanggal, atau tautan dalam hitungan detik

Tone ramah: Profesional, tetapi tidak kaku

Berorientasi pada tujuan: Setiap baris harus memiliki tujuan yang jelas (pengingat, pembaruan, permintaan)

Struktur yang dapat digunakan ulang: Cocok untuk pesan berulang tanpa perlu menulis ulang

Cepat dikirim: Anda tidak perlu menghabiskan lebih dari satu menit untuk mengeditnya

Scannable: Kalimat pendek, pemisahan baris, dan hindari teks yang berlebihan

Jika templat Anda menghemat waktu dan menghindari percakapan bolak-balik di Slack, berarti templat tersebut berfungsi dengan baik.

Template pesan Slack gratis

Kemungkinan besar, mereka menghabiskan sebagian besar waktu itu hanya untuk memikirkan apa yang harus dikatakan. Mengetik. Menghapus. Menulis ulang. Meragukan diri sendiri. Dan tetap mengirim pesan dengan perasaan “semoga ini jelas”.

Template membantu Anda menyampaikan pesan dengan tepat dan cepat tanpa harus menjadi salah satu pengguna yang membingungkan.

Berikut adalah beberapa templat pesan Slack siap pakai yang dapat Anda gunakan langsung dalam alur kerja Anda:

1. Template agenda rapat

melalui Slack

Template ini dirancang dalam gaya Canvas untuk rapat yang cepat dan terfokus. Dilengkapi dengan bagian-bagian yang jelas dan deskripsi untuk mempersiapkan, melacak, dan mengikuti perkembangan:

Topik agenda : Apa yang perlu dibahas

Tindakan yang harus dilakukan : Siapa yang akan melakukan apa selanjutnya

Tautan penting: Dokumen, presentasi, atau apa pun yang perlu Anda referensikan

Format ini membantu semua orang tetap terinformasi sebelum, selama, dan setelah rapat, bahkan jika mereka tidak dapat mengikuti panggilan. Saat item tindakan terdaftar, tanggung jawab langsung dibagikan di tempat.

Agenda ditambahkan sebagai tab di obrolan Anda, sehingga memudahkan untuk meninjau kembali dengan cepat nanti. Dengan demikian, hasilnya dilacak, ditindaklanjuti, dan benar-benar ditindaklanjuti.

Bagian terbaiknya? Ini bersifat kolaboratif. Semua orang dapat menambahkan topik, menyisipkan tautan, atau memperbarui tugas aksi secara real-time.

👀 Tahukah Anda? Pengguna Slack rata-rata aktif selama 90 menit sehari, setiap hari kerja.

2. Template tanya ahli

melalui Slack

Template ini berbentuk saluran Slack yang menyimpan semua tanya jawab ahli tim Anda dalam satu ruang yang rapi. Pengaturannya meliputi:

Bertemu dengan para ahli : Daftar yang dipin tentang siapa yang tersedia untuk apa

Repositori Pertanyaan : Semua pertanyaan dan jawaban sebelumnya, dapat dicari kapan saja

Formulir pengajuan pertanyaan : Cara cepat dan terarah untuk meminta bantuan

Pelacak respons emoji: Ketahui apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah selesai

Ajukan pertanyaan Anda menggunakan formulir. Begitu seorang ahli melihatnya dan mulai mengerjakannya, mereka akan merespons dengan 👀. Anda akan mendapatkan jawaban Anda di thread yang sama—jadi tidak ada yang perlu mencari balasan di berbagai saluran.

Ketika pertanyaan Anda telah diselesaikan, mereka akan menutupnya dengan ✅. Bersih. Sederhana. Dapat dilacak.

3. Template rencana penutup kantor saat tidak berada di kantor

melalui Slack

Ketika Anda tidak berada di kantor, hal terakhir yang Anda inginkan adalah kekacauan di saluran Slack Anda. Template rencana penutup kantor ini membantu Anda menetapkan ekspektasi, menugaskan pemilik penutup, dan menjaga alur kerja tetap lancar saat Anda tidak berada di kantor.

Alih-alih pesan yang tersebar dan pembaruan yang terlewat, rekan tim tahu persis siapa yang harus dihubungi, apa yang masih tertunda, dan bagaimana cara menindaklanjuti masalah—semua tercatat di satu tempat.

Struktur yang sudah disiapkan untuk mencatat tanggal, pemilik cadangan, dan tanggung jawab

Kolom khusus untuk tingkat urgensi dan titik eskalasi

Bagikan dengan mudah sehingga rencana cakupan tersedia di tempat tim sudah berkomunikasi

Menjaga momentum proyek tanpa membebani satu orang

💡 Tips Pro: Bosan mengetik ulang pesan Slack yang sama? Gunakan /templates add untuk menyimpan pesan sekali, dan /templates send untuk membagikannya ke pengguna atau saluran mana pun. Edit atau hapus kapan saja, dan jalankan /templates help untuk panduan cepat.

4. Template penerimaan dan penyaringan bug

melalui Slack

Template ini mengubah pelaporan bug menjadi alur kerja yang lancar dan dapat dilacak. Template ini menggabungkan pesan tim real-time dengan formulir pengajuan bug yang sederhana, sehingga siapa pun dapat melaporkan masalah tanpa perlu menghubungi lima orang berbeda.

Sebuah kanvas bersama menampilkan instruksi pelaporan yang jelas sejak awal, memastikan tidak ada detail yang terlewat dan semua orang mengikuti proses yang sama.

Bug baru langsung masuk ke daftar pelacakan, dan setiap pembaruan memicu pemberitahuan status otomatis, sehingga tidak ada kebingungan tentang apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sudah diperbaiki.

Batasan Slack

Slack mungkin merupakan aplikasi pesan all-in-one untuk komunikasi tim, tetapi tidak dirancang khusus untuk mengelola atau melacak proyek.

Tonton video ini untuk mengetahui aplikasi komunikasi terbaik

Faktanya, lebih dari 50% profesional kantor menghabiskan lebih banyak waktu mencari file daripada bekerja, banyak di antaranya tersembunyi dalam obrolan.

Di sinilah Slack mulai menunjukkan kelemahannya:

Tidak ada manajemen tugas bawaan : Anda dapat membahas pekerjaan, tetapi tidak ada cara terstruktur untuk mengelola atau melacaknya

Asisten AI dasar : AI Slack umumnya merangkum pesan, tetapi tidak banyak membantu dalam pelaksanaan pekerjaan sebenarnya

Kurangnya visibilitas proyek : Anda tidak dapat melihat apa yang sudah selesai, apa yang masih tertunda, atau bagaimana hal itu terhubung dengan tujuan yang lebih besar

Tanpa batas waktu atau tenggat waktu : Tidak ada cara untuk menjadwalkan pekerjaan atau melihat kemajuan seiring waktu

Berkas dan tautan mudah tersebar – Sumber daya yang dibagikan dapat dengan cepat hilang tanpa tempat pusat untuk mengorganisirnya

Slack memudahkan percakapan, tetapi saat harus melacak pekerjaan sebenarnya, masalah-masalah Slack mulai terlihat.

Di situlah alat seperti ClickUp sangat berguna. Mari kita lihat caranya.

Alternatif untuk templat Slack

Jika thread pesan Slack mulai terasa seperti guliran tak berujung, kenalkan ClickUp. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan, dirancang untuk mengelola percakapan dan pekerjaan yang mengikuti—tugas, dokumen, formulir, otomatisasi, dan lainnya, semua dalam satu platform.

ClickUp Chat: Percakapan Nyata, Tepat di Tempat Kerja Berlangsung

Jaga agar tim tetap selaras dengan diskusi dalam tugas, mention, dan pembaruan real-time menggunakan ClickUp Chat

Melalui ClickUp Chat, Anda dapat membawa percakapan langsung ke tempat kerja berlangsung. Butuh rapat singkat? Mulai panggilan 1:1 atau grup tanpa perlu beralih aplikasi. Ingin membahas tugas tertentu? Chat langsung di dalam Space, Folder, atau List mana pun.

Tetap up-to-date dengan pesan yang ditugaskan dan diselesaikan menggunakan FollowUps di ClickUp Chat

Anda dapat menanggapi pesan secara berurutan untuk menjaga keteraturan, mention rekan tim dengan @ untuk melibatkan mereka, dan bahkan melihat semua tindak lanjut Anda di satu tempat. Tidak perlu lagi mencari-cari di pesan langsung untuk mengingat apa yang menjadi tanggung jawab Anda.

Itu belum semuanya. Kami telah mengumpulkan serangkaian templat ClickUp sendiri yang tidak hanya mengirim pesan. Templat ini menjadikan ClickUp sebagai aplikasi komunikasi tim terbaik dan membantu Anda mengorganisir ide, mencatat tugas, serta benar-benar mendorong pekerjaan maju.

Mari kita lihat templat-templat tersebut.

1. Template Pesan Instan ClickUp

Dapatkan templat gratis Coba Template Pesan Instan ClickUp untuk memastikan pesan Slack Anda tidak diabaikan, salah dibaca, atau hilang di tengah keramaian

Dibuat sebagai tugas di ClickUp, Template Pesan Instan ClickUp mencakup panduan terperinci tentang cara menulis pesan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, serta cara membuat siklus umpan balik yang solid. Template ini sudah dilengkapi dengan subtugas berguna seperti:

📛 Gunakan konvensi penamaan saluran yang tepat

📢 Mencegah pesan terlewat

⏱️ Berhenti sejenak sebelum Anda posting

🛎️ Gunakan indikator pesan

Setiap subtugas dilengkapi dengan daftar periksa yang memandu Anda melalui praktik terbaik, sehingga tidak ada yang terlewatkan, bahkan saat Anda terburu-buru.

Anda dapat menyesuaikan tugas ini sesuai dengan gaya komunikasi tim Anda dan menyimpannya sebagai templat tugas yang dapat digunakan ulang untuk menjaga konsistensi di seluruh tim. Pengaturan kecil ini membuat perbedaan besar dalam menjaga komunikasi yang bersih dan produktif.

📌 Ideal untuk: Mengurangi kelebihan pesan, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan proses yang konsisten untuk pengiriman pesan Slack di seluruh tim.

🧠 Fakta Menarik: Dengan model kerja hybrid yang kini menjadi permanen, kehadiran di kantor turun 30% dibandingkan level sebelum pandemi. Hal ini membuat komunikasi yang jelas dan konsisten menjadi lebih penting dari sebelumnya.

2. Template Matriks Pesan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jangan ragu lagi dengan pesan Anda menggunakan Template Matriks Pesan ClickUp

Ketika tim tidak menggunakan bahasa yang sama (secara kiasan), pesan-pesan menjadi tidak jelas dan kampanye menjadi tidak efektif. Template Matriks Pesan ClickUp memastikan semua orang tetap sesuai dengan merek dan pesan, tanpa harus mengejar informasi yang tersebar.

Di dalamnya, Anda akan menemukan dua daftar utama:

Peta Pesan : Melacak semua rencana pemasaran Anda dengan kolom untuk janji merek, positioning, pasar sasaran, visi, misi, dan lainnya

Rencana Komunikasi: Menentukan siapa yang perlu mengetahui apa, seberapa sering, dan melalui saluran mana

Fitur seperti Rencana, Prioritas, Matriks, dan Frekuensi membantu Anda menyortir konten berdasarkan urgensi, audiens, dan frekuensi pengiriman. Dengan bidang kustom seperti saluran komunikasi, tagline, tujuan, dan frekuensi, Anda siap berkomunikasi seperti seorang profesional.

📌 Ideal untuk: Membuat sumber informasi tunggal yang akurat untuk peluncuran produk, pesan merek, dan komunikasi internal di seluruh tim.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

3. Template Komunikasi Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah pesan yang tersebar menjadi satu sistem cerdas dengan Template Komunikasi Karyawan ClickUp

Tidak lagi ada momen “Tunggu, di mana pembaruan itu?”.

Template Komunikasi Karyawan ClickUp memberikan ruang terpusat untuk mengelola setiap aspek komunikasi di seluruh tim, departemen, dan seluruh perusahaan.

Dengan daftar siap pakai seperti Matriks Komunikasi Proyek, Saluran Departemen, dan Metode Perusahaan Secara Keseluruhan, ini mengorganisir pembaruan, rapat, dan tindak lanjut di satu tempat.

Dari tampilan Chat dan Kalender hingga Board dan Dokumen, Anda mendapatkan alat lengkap untuk merencanakan, berkomunikasi, dan mengarsipkan, semua tanpa perlu beralih tab. Bidang Kustom seperti dropdown, tag, teks panjang, dan bahkan tautan situs web membantu Anda menyesuaikan komunikasi untuk audiens apa pun.

📌 Ideal untuk: Menjaga komunikasi lintas fungsi tetap terorganisir, mudah dicari, dan selalu selangkah lebih maju dari pembaruan yang tersebar.

4. Template Rencana Komunikasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dengan lebih cerdas, berkomunikasi dengan lebih baik—mulai dengan Template Rencana Komunikasi ClickUp

Ingin merencanakan pesan proyek Anda seperti seorang profesional? Template Rencana Komunikasi ClickUp adalah panduan Anda.

Dokumen siap edit ini membagi strategi komunikasi Anda menjadi bagian-bagian yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Tetapkan tujuan, uraikan detail proyek, dan lakukan analisis SWOT dan PEST, semuanya dalam satu tempat.

Anda juga akan mengidentifikasi pemangku kepentingan, mendokumentasikan alat, dan menyempurnakan rencana yang menjawab pertanyaan Apa, Kapan, dan Bagaimana dari setiap pembaruan.

Ada juga ruang untuk analisis pesaing dan evaluasi pasca-proyek, jadi Anda tidak hanya berbicara, tetapi juga belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu.

📌 Ideal untuk: Membangun strategi komunikasi yang kokoh dan didukung oleh riset, yang melampaui pembaruan permukaan.

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

5. Template Strategi dan Rencana Aksi Komunikasi Internal ClickUp

Dapatkan templat gratis Mulailah membangun panduan komunikasi internal Anda dengan Template Strategi dan Rencana Aksi Komunikasi Internal ClickUp

Sudah bosan mengandalkan obrolan yang tersebar dan momen “Apakah kita sudah membahas ini?”? Template Strategi dan Rencana Aksi Komunikasi Internal ClickUp membantu Anda beralih dari percakapan yang tidak tercatat menjadi rencana komunikasi internal yang terstruktur dan terdokumentasi.

Begini cara kerjanya:

Evaluasi metode komunikasi Anda saat ini untuk mengidentifikasi celah dan keterlambatan

Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur—seperti mengurangi jumlah rapat atau mempercepat pembaruan

Pastikan saluran komunikasi Anda terintegrasi, baik itu email, obrolan, atau video asinkron

Bagi rencana Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan dan dilacak agar tidak ada yang terlewat

📌 Ideal untuk: Mengatasi komunikasi internal yang berantakan, mengurangi percakapan bolak-balik, dan menciptakan cara komunikasi yang konsisten di seluruh tim Anda.

6. Template Papan Tulis Rencana Komunikasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Gambarlah, rencanakan, dan kirimkan dengan templat papan tulis Rencana Komunikasi ClickUp

Jika rencana komunikasi Anda lebih mirip jaring laba-laba yang kusut daripada alur yang terstruktur—ini untuk Anda.

Template Papan Tulis Rencana Komunikasi ClickUp memberikan ruang visual dengan fitur seret dan lepas untuk memetakan setiap langkah pesan internal dan eksternal Anda.

Mulai dari merencanakan pengumuman peluncuran hingga memperbarui proses tim, Anda dapat menyusun semuanya dengan catatan tempel, bentuk, penghubung, dan blok berwarna.

Ini juga dilengkapi dengan status yang dapat disesuaikan untuk melacak dan memindahkan item melalui tahap-tahap, dari “Perencanaan” dan “Dalam Proses” hingga “Diterbitkan” atau “Direview.”

📌 Ideal untuk: Mengorganisir alur komunikasi yang kompleks dan mengubah rencana yang berantakan menjadi tindakan yang jelas dan dapat dilacak.

💡 Tips Pro: Ingin mengubah ide menjadi tindakan dengan cepat? Ubah catatan tempel menjadi tugas dengan satu klik dan mulailah eksekusi langsung dari Whiteboard.

7. Template Matriks Komunikasi dan Rapat Tim ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadikan setiap pertemuan bermakna dengan Template Matriks Komunikasi dan Pertemuan Tim ClickUp

Sudah bosan mengejar pembaruan dan mengelola kalender? Template Matriks Komunikasi Tim dan Rapat ClickUp membantu Anda merencanakan siapa yang perlu tahu apa, seberapa sering, dan melalui saluran mana, tanpa perlu bolak-balik.

Gunakan Tampilan Daftar untuk mengorganisir rapat berdasarkan audiens, Tampilan Papan untuk mengelompokkan berdasarkan status, dan Tampilan Kalender untuk ringkasan visual jadwal bulanan Anda. Tambahkan konteks dengan bidang kustom seperti Tujuan Rapat, Metode Komunikasi, Jadwal, Audiens, dan Pemilik.

Baik itu rapat harian atau tinjauan kuartalan, semuanya terorganisir dengan rapi dan mudah dikelola.

📌 Ideal untuk: Mengatur pembaruan tim, rapat rutin, dan komunikasi proyek dalam satu sistem bersama.

Inilah yang dikatakan Jodi Salice, Creative Director di United Way Suncoast, tentang ClickUp:

Saya tidak bisa cukup memuji fitur ini. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

Saya tidak bisa cukup memuji fitur ini. Dengan otomatisasi, templat, dan berbagai jenis pelacakan serta tampilan, tidak ada cara untuk salah dengan ClickUp.

ClickUp Brain: AI untuk pesan yang benar-benar berfungsi

Namun, itu baru permulaan. Jika Anda membutuhkan AI kerja yang lengkap yang memahami konteks penuh pekerjaan Anda dan dapat menyusun serta mengirim pesan atas nama Anda, jelajahi ClickUp Brain. Dibangun untuk merombak cara tim berkomunikasi. Sementara Slack menjaga percakapan tetap mengalir, ClickUp Brain memastikan tidak ada hal penting yang terpendam di thread obrolan atau hilang dalam terjemahan.

Mulai setiap rapat dengan agenda yang jelas yang disusun oleh ClickUp Brain untuk Anda dalam hitungan detik

Begini cara template ini meningkatkan kualitas komunikasi tim Anda:

Buat ringkasan instan dari pembaruan penting dengan ClickUp Enterprise AI Search ) dari percakapan, tugas, atau Dokumen, sehingga tim Anda selalu mendapatkan ringkasan singkat (TL;DR)

Ubah atau sederhanakan pesan dan komentar, serta buat templat email untuk pesan bisnis yang konsisten

Ekstrak wawasan data dari proyek atau diskusi dalam hitungan detik menggunakan bahasa alami (cukup berikan perintah, dan sistem akan menjawab)

Otomatiskan pesan berulang seperti pengingat atau pembaruan status dengan ClickUp Automations , sehingga Anda hanya perlu mengirimnya sekali, dan biarkan AI menangani sisanya

Dengan ClickUp Brain, pesan Anda tidak hanya dikirim—tetapi juga jelas, bermakna, dan mendorong tindakan.

🧠 Tahukah Anda? Pengguna ClickUp Brain dapat mengakses berbagai model AI eksternal seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya langsung dari ruang kerja ClickUp mereka. Tinggalkan kerumitan AI dan gunakan AI kontekstual yang memiliki akses ke semua data kerja Anda untuk menghasilkan aset kampanye yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Temukan Template yang Sempurna untuk Komunikasi yang Jelas

Jika tim Anda terjebak dalam mengulang pembaruan yang sama, mengejar tanggapan, atau kehilangan informasi penting dalam thread yang tak berujung, saatnya untuk mempertimbangkan ulang strategi komunikasi Anda.

Template pesan Slack yang tepat membantu Anda berkomunikasi lebih cepat, tetap konsisten, dan menembus kebisingan, tanpa terdengar kaku atau robotik.

Template gratis ClickUp tidak hanya sebatas pesan. Mereka memberikan struktur pada pembaruan Anda, mengotomatiskan pengingat, dan menghubungkan komunikasi Anda dengan tugas-tugas aktual, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Slack sendiri.

Ketika Slack menjadi ramai atau tidak terorganisir, ClickUp menjaga semuanya tetap terorganisir dan dapat dilacak.

Siap mengirim pembaruan yang benar-benar dibaca dan ditindaklanjuti? Coba ClickUp secara gratis.