10 Alternatif Terbaik Acuity Scheduling yang Wajib Dicoba pada Tahun 2025

Acuity Scheduling telah menjadi pilihan yang andal bagi usaha kecil dan profesional mandiri—antarmukanya bersih, sederhana, dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Namun, seiring pertumbuhan bisnis Anda, Anda mungkin merasa terbatas oleh opsi kustomisasi yang minim, integrasi yang rumit, atau fitur yang tidak dapat diskalakan.

Tiba-tiba, Anda harus menambal celah dengan alat tambahan dan waktu ekstra.

Jika Acuity mulai menghambat produktivitas Anda, mungkin saatnya untuk beralih ke solusi yang lebih baik.

Kami telah mengumpulkan alternatif terbaik untuk Acuity Scheduling yang menawarkan otomatisasi yang lebih lancar, fitur tim yang lebih baik, dan integrasi yang sesuai dengan alur kerja Anda, sehingga Anda dapat fokus lebih sedikit pada penjadwalan dan lebih banyak pada pertumbuhan.

Lebih dari 70% konsumen lebih memilih untuk menjadwalkan janji temu secara online.

Namun, Anda perlu memastikan bahwa sistem pemesanan janji temu online Anda andal. Sistem tersebut harus memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna sambil menyediakan semua alat yang diperlukan bagi bisnis Anda untuk menjadwalkan janji temu.

Jika Acuity Scheduling tidak memenuhi standar tersebut, berikut adalah beberapa fitur yang harus Anda cari dalam alternatif:

👀 Tahukah Anda? Perusahaan besar dapat menghemat hingga $100 juta per tahun hanya dengan mengurangi jumlah pertemuan yang tidak perlu dan memangkas daftar undangan.

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari dalam alternatif Acuity Scheduling, berikut adalah pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Mari kita jelajahi fitur utama, batasan, harga, dan ulasan untuk melihat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, adalah solusi unggulan bagi tim yang ingin mengintegrasikan manajemen tugas, penjadwalan, dan kolaborasi dalam satu platform intuitif yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Fitur-fitur lengkapnya menjadikannya pilihan terdepan di antara alternatif Acuity Scheduling, terutama bagi bisnis yang membutuhkan lebih dari sekadar pemesanan janji temu.

Mari mulai dengan ClickUp Calendar. Ini bukan sekadar alat pemilih tanggal dan waktu biasa—ini adalah alat cerdas yang didukung AI yang membantu menjadwalkan tugas, jadwal tim, dan pemesanan.

Antarmuka seret dan lepas, tampilan berwarna, dan pemblokiran waktu otomatis memudahkan Anda mengelola janji temu. Baik Anda mengelola jadwal harian, mingguan, atau bulanan, fitur penjadwalan berbasis AI ClickUp memastikan kalender Anda terorganisir dengan efisien dan selaras dengan ketersediaan tim.

Misalnya, jika Anda bosan menyalin dan menempelkan tugas yang sama, atur tugas tersebut sebagai tugas berulang. Atau gunakan ClickUp Automation dan Autopilot Agents untuk secara otomatis menangani tugas berulang, ideal untuk mengelola pemeriksaan rutin atau janji layanan.

Fitur AI lainnya yang berguna adalah ClickUp AI Notetaker — dirancang khusus untuk mereka yang merasa kesulitan mencatat rapat dan khawatir melewatkan informasi penting.

Aplikasi ini menerjemahkan percakapan secara real-time dan mengorganisirnya langsung di dalam ruang kerja Anda. Jika catatan rapat Anda berisi tugas-tugas yang harus dilakukan, ClcikUp Brain dapat secara otomatis menugaskan tugas tersebut kepada rekan tim dengan batas waktu. Hal ini memastikan bahwa tindak lanjut tidak pernah terlewatkan dan Anda tidak akan pernah kehilangan jejak permintaan klien atau keputusan rapat lagi.

Fitur AI ini setara dengan asisten AI mandiri dan sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem ClickUp. Anda tidak perlu menggunakan beberapa aplikasi untuk penjadwalan, rapat, dan kolaborasi.

Jika Anda ingin menyederhanakan penjadwalan lebih lanjut, coba gunakan templat ClickUp Appointment Book. Templat ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan janji temu, mengelola perkiraan waktu, dan melacak permintaan penjadwalan ulang semuanya dalam satu tempat.

Setelah Anda mengundang rekan tim atau klien, mereka dapat melihat ketersediaan Anda dan memesan waktu secara langsung. Ini adalah cara yang lancar untuk mengelola pemesanan dan interaksi klien secara terpusat—tidak lagi perlu spreadsheet yang berantakan atau janji yang terlewat. Atau gunakan ClickUp Reminders untuk diri sendiri, tim, atau klien untuk memastikan tidak ada tugas atau janji yang terlewat. Cukup ketuk tugas atau janji yang dijadwalkan untuk membuat pengingat dan lampirkan file dengan ikon klip kertas agar semua orang siap.

Intinya: dengan kustomisasi mendalam, otomatisasi yang kuat, templat siap pakai, dan fitur AI yang terintegrasi, ClickUp membantu Anda menghemat waktu dalam mengelola logistik dan lebih fokus pada pengembangan bisnis. Alternatif Acuity yang sempurna untuk tim dari segala ukuran.

Otomatiskan pelacakan waktu dengan memulai atau menghentikan timer saat status tugas berubah—sempurna untuk penyedia layanan yang membebankan biaya per jam atau memerlukan catatan waktu yang akurat untuk janji temu

Ulasan TrustRadius berbunyi:

Saya menggunakan ClickUp untuk mengelola pekerjaan harian saya. Aplikasi ini membantu saya dalam segala hal, baik itu mengelola pertemuan dengan klien atau tim, maupun memeriksa status pekerjaan sebelumnya. ClickUp adalah pilihan terbaik untuk itu.

59% orang merasa frustrasi karena harus menunggu di telepon hanya untuk menjadwalkan janji temu selama jam kantor. Trafft memberikan klien Anda kemudahan pemesanan online 24/7. Klien dapat menjadwalkan, mengubah, atau membatalkan janji temu sesuai keinginan mereka, tanpa perlu menunggu di telepon atau mengikuti jam kantor tradisional.

Fitur ini juga memungkinkan Anda mengaktifkan pemesanan langsung melalui situs web atau saluran media sosial Anda, sehingga mengurangi masalah terkait visibilitas dan penemuan.

Berbeda dengan Acuity, Trafft juga menyediakan pembuat situs web pemesanan tanpa kode, sehingga Anda tidak memerlukan pengembang di akun Anda. Trafft juga mendukung multi-lokasi dan multi-bahasa, pemesanan berulang dan grup, serta otomatisasi untuk pengingat dan penjadwalan ulang.

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya suka bahwa aplikasi ini memiliki banyak fitur yang beragam dan dapat menggunakan webhooks. Saya juga suka tim di balik produk ini.

Masalah umum dengan Acuity Scheduling adalah kurangnya personalisasi dan fitur canggih dalam paket dasarnya. Amelia, sebuah plugin WordPress, mengatasi kedua masalah tersebut. Ia memiliki formulir pemesanan yang sangat dapat disesuaikan, tata letak, dan fitur canggih seperti manajemen karyawan dan sumber daya, bahkan dalam paket dasarnya.

Alat manajemen acara Amelia dan tampilan kalender visualnya sangat cocok untuk bisnis yang mengadakan kelas atau acara. Selain itu, Anda mendapatkan dasbor analitik yang informatif untuk melacak prospek, janji temu yang berhasil, no-show, dan lainnya.

35% perekrut mengatakan bahwa penjadwalan dan pelaksanaan wawancara adalah bagian paling memakan waktu dalam pekerjaan mereka, dengan 67% menghabiskan 30 menit hingga dua jam hanya untuk mengoordinasikan pertemuan dengan calon kandidat. Meskipun Acuity Scheduling menawarkan otomatisasi yang baik untuk janji temu klien, platform ini tidak dirancang untuk menangani kekacauan dalam perencanaan wawancara yang bolak-balik.

Doodle menyediakan antarmuka berbasis polling yang memudahkan penjadwalan grup dan menghilangkan percakapan email yang tak berujung. Anda dapat mengusulkan beberapa slot waktu dan membiarkan calon peserta memilih yang paling sesuai untuk mereka.

Pro: $14,95 per bulan per pengguna

Basic : $12,95 per bulan per pengguna

Ulasan G2 mengatakan:

Saya suka Doodle karena mudah dan gratis digunakan, serta dapat menampilkan hasilnya secara instan. Saya suka bahwa hampir semua orang menggunakannya.

Berbeda dengan Acuity, SimplyBook.me memungkinkan Anda menyesuaikan halaman pemesanan Anda agar sesuai dengan kepribadian merek dan spesifikasi layanan Anda. Klien Anda tahu persis siapa Anda, apa yang Anda tawarkan, dan layanan apa yang Anda sediakan. Anda dapat membuat profil klien untuk mempersonalisasi layanan dan mengumpulkan ulasan pelanggan langsung dari platform.

SimplyBook.me sangat fleksibel dan cocok untuk bisnis layanan dengan alur kerja unik atau kebutuhan kepatuhan. Dibandingkan dengan Acuity, platform ini menawarkan kontrol yang lebih detail atas pengalaman pemesanan dan memprioritaskan keamanan informasi.

Kelola penjualan harian, tip, dan deposit dalam bentuk kartu, tunai, dan pembayaran online di muka dengan fitur Point of Sale (PoS)

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Program modern, tampil menarik di berbagai perangkat. Banyak opsi konfigurasi yang dapat disesuaikan.

📮 ClickUp Insight: Rapat memicu inovasi dan mendorong tindakan—ketika berjalan lancar. Namun kenyataannya? Hampir setengah dari semua karyawan membuang waktu berharga untuk menghubungi rekan kerja demi jawaban yang seharusnya sudah ada di ujung jari mereka, menciptakan gangguan konstan di tempat kerja.

ClickUp’s Connected Search dan ClickUp Brain menghilangkan proses bolak-balik yang mahal dengan memberikan jawaban instan yang didukung AI dari seluruh ekosistem digital Anda. Setiap file, catatan rapat, klip rekaman, dan integrasi pihak ketiga menjadi pengetahuan yang dapat dicari—sehingga tidak ada yang perlu membuang waktu mencari informasi dari rekan tim.

💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat tim Anda ciptakan dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!