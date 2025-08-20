Bagaimana cara merekam layar di Canva?

Anda baru saja menyelesaikan desain tutorial di Canva—tata letak yang rapi, visual yang jelas, dan sekarang Anda siap untuk memandu seseorang melalui tutorial tersebut. Biasanya, Anda akan beralih ke alat lain, membuka perekam layar terpisah, mengekspor file, dan melacak unduhan.

Namun, kini Canva menghilangkan semua hambatan tersebut dengan fitur perekaman layar bawaan. Anda dapat merekam layar, webcam, dan audio langsung di dalam platform.

Ini membuatnya sempurna untuk tutorial langkah demi langkah, demonstrasi produk, atau video penjelasan singkat, semua tanpa perlu meninggalkan file desain Anda.

Dalam posting blog ini, kami akan menunjukkan cara merekam layar di Canva dan mengapa fitur yang sering diabaikan ini dapat memperlancar proses pembuatan konten Anda. 🎯

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar perangkat lunak perekaman layar diperkirakan akan mencapai $18,25 miliar pada tahun 2029 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 13,7%.

Bisakah Anda merekam layar di Canva?

Ya, Anda dapat merekam layar di Canva. Fitur perekaman layar bawaan Canva memungkinkan Anda merekam layar, webcam, atau keduanya secara bersamaan di dalam editor Canva. Fitur ini gratis dan mudah digunakan untuk membuat tutorial, presentasi, video penjelasan, dan lainnya.

Mengapa merekam layar berguna?

Perekaman layar adalah alat yang powerful untuk merekam aktivitas di layar secara real-time. Fitur ini menawarkan berbagai manfaat di bidang pendidikan, bisnis, dan dukungan teknis. Berikut cara kerjanya:

Menjelaskan proses dengan jelas : Memungkinkan pengguna untuk secara visual menunjukkan cara menyelesaikan tugas atau menggunakan perangkat lunak, sehingga instruksi menjadi lebih mudah dipahami

Merekam masalah secara langsung : Membantu mendokumentasikan bug atau masalah teknis, memberikan bukti yang jelas untuk dukungan atau pemecahan masalah

Dukungan untuk pembelajaran jarak jauh : Pendidik dan pelatih dapat merekam pelajaran, tutorial, atau panduan langkah demi langkah agar siswa dapat mengaksesnya kapan saja

Meningkatkan komunikasi : Menggantikan penjelasan panjang dalam email atau rapat dengan menyampaikan informasi secara visual dengan cepat

Membuat konten yang dapat digunakan ulang: Setelah direkam, video dapat digunakan kembali untuk onboarding, pelatihan, atau pemasaran, menghemat waktu dan tenaga daripada mengulang penjelasan yang sama

Cara Merekam Layar di Canva (Langkah demi Langkah)

Jika Anda sedang mendesain di Canva dan ingin menjelaskan visual Anda, merekam panduan langkah demi langkah langsung di dalam platform jauh lebih praktis. Tidak perlu berpindah antar aplikasi.

Berikut ini panduan detail untuk mulai merekam dalam hitungan menit. 💁

Metode #1: Menggunakan alat ‘Record Yourself’

Langkah #1: Mulai proyek video baru

Buka Canva di desktop Anda (Chrome adalah pilihan terbaik). Klik Buat Desain dan pilih Video dari menu. Anda dapat memilih dari berbagai kanvas video yang tersedia.

💡 Tips Pro: Perbandingan aspek standar 16:9 sangat cocok untuk YouTube, webinar, atau konten kursus.

Langkah #2: Buka studio perekaman

Di bilah sisi kiri, klik tab Uploads. Klik tombol Record Yourself.

Studio perekaman Canva akan terbuka, dan di sinilah semua terjadi. Pastikan Anda berada di jenis proyek Video, jika opsi tersebut tidak terlihat.

Langkah #3: Pilih apa yang akan direkam

Di dalam studio, Anda akan melihat ikon mikrofon, kamera, dan ikon mode perekaman. Anda dapat menggabungkan dan menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda:

Mikrofon: Pilih mikrofon Anda (atau matikan)

Kamera: Nyalakan atau matikan webcam Anda

Mode Perekaman: Pilih dari tiga opsi: Kamera saja untuk video close-up Layar saja jika Anda ingin menjelaskan sesuatu tanpa menampilkan wajah Anda Kamera & Layar keduanya bersama-sama, dengan feed webcam Anda muncul di sudut layar

Kamera hanya untuk video close-up wajah

Rekam layar hanya jika Anda ingin menunjukkan langkah-langkah tanpa menampilkan wajah Anda

Kamera & Layar keduanya sekaligus, dengan tampilan webcam Anda mengambang di sudut layar

Kamera hanya untuk video close-up wajah

Rekam layar hanya jika Anda ingin menunjukkan langkah-langkah tanpa menampilkan wajah Anda

Kamera & Layar keduanya sekaligus, dengan tampilan webcam Anda mengambang di sudut layar

💡Tips Pro: Kombinasi Kamera & Layar sangat ideal untuk kursus online atau video tutorial. Ini menambahkan sentuhan pribadi sambil tetap fokus pada layar Anda.

Langkah #4: Pilih bagian layar yang ingin dibagikan

Jika Anda memilih perekaman layar (sendiri atau dengan kamera), akan muncul jendela pop-up yang menanyakan apa yang ingin Anda bagikan. Anda dapat memilih:

Layar Anda secara keseluruhan

Jendela aplikasi tertentu

Tab browser Chrome

Pilih opsi yang paling sesuai untuk perekaman Anda dan tekan Bagikan.

📖 Baca Juga: Cara Menggambar Saat Merekam Layar

Langkah #5: Mulai merekam

Setelah semuanya siap, klik Rekam. Canva akan memberikan hitungan mundur 3 detik agar Anda tidak kaget.

Sekarang, ikuti langkah-langkah konten Anda, apakah itu demo langsung, tur produk, atau tutorial. Anda dapat pause dan lanjutkan perekaman sesuai kebutuhan, yang sangat berguna jika Anda perlu mengumpulkan pikiran di tengah proses.

Langkah #6: Hentikan dan simpan

Setelah selesai, klik Selesai. Kemudian pilih Simpan dan keluar.

Canva akan secara otomatis mengunggah rekaman Anda ke bagian Uploads > Videos di proyek Anda. Dari sini, Anda dapat memindahkan rekaman ke berbagai bagian kanvas, memotong, memangkas, memperbesar, menambahkan latar belakang, dan banyak lagi.

Jika Anda menggunakan mode Kamera & Layar, Anda dapat mengubah ukuran atau memindahkan posisi gelembung perekaman webcam setelah merekam. Jika Anda mengalami masalah, Anda dapat menghapus data video dan merekam ulang.

Langkah #7: Unduh atau bagikan

Untuk menyimpan video ke komputer Anda, pergi ke Uploads > Videos, klik ikon tiga titik di samping file, dan pilih Download.

Atau, gunakan opsi Bagikan bawaan Canva untuk membagikan rekaman layar Anda langsung ke halaman YouTube untuk audiens Anda, menghasilkan tautan publik, atau membagikannya di media sosial.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI di Canva untuk Profesional Kreatif

📮 ClickUp Insight: 50% responden survei kami melaporkan Jumat sebagai hari paling produktif mereka. Ini mungkin merupakan fenomena unik dalam dunia kerja modern. Hari Jumat biasanya memiliki lebih sedikit rapat, dan hal ini, dikombinasikan dengan konteks yang telah terakumulasi sepanjang minggu kerja, dapat berarti lebih sedikit gangguan dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Ingin mempertahankan produktivitas tingkat Jumat sepanjang minggu? Terapkan praktik komunikasi asinkron dengan ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja! Rekam layar Anda dengan ClickUp Clips , dapatkan transkrip instan melalui ClickUp Brain, atau minta AI Notetaker ClickUp untuk merangkum poin penting rapat untuk Anda!

Metode #2: Menggunakan Present dan Record

Jika Anda sedang bekerja dengan presentasi slide dan ingin memandu orang lain melalui presentasi tersebut seolah-olah Anda sedang presentasi langsung, Canva juga memiliki alat khusus untuk itu.

Langkah #1: Buka presentasi

Dari halaman utama Canva, klik Presentasi untuk memulai presentasi baru atau membuka presentasi yang sudah Anda buat.

Langkah #2: Pilih Present dan Rekam

Klik tombol Present di pojok kanan atas, lalu pilih Present and Record. Canva akan membawa Anda ke layar pengaturan perekaman.

Klik Next, lalu pergi ke studio perekaman.

🤝 Pengingat Ramah: Fitur perekaman hanya tersedia di aplikasi web desktop. Jika Anda menggunakan ponsel atau tablet, Anda perlu beralih ke komputer untuk merekam.

Langkah #3: Siapkan kamera dan mikrofon Anda

Izinkan Canva mengakses kamera dan mikrofon Anda. Pilih perangkat yang Anda inginkan, atau pilih Tanpa Kamera jika Anda hanya ingin rekaman suara.

Klik Mulai merekam. Anda akan melihat hitungan mundur 3 detik yang familiar, lalu Anda siap merekam.

Langkah #4: Sampaikan presentasi Anda

Sekarang, jelaskan slide Anda seperti saat Anda presentasi dalam pertemuan.

Feed webcam Anda (jika diaktifkan) akan muncul di sudut bawah. Anda juga dapat melihat atau mencatat catatan pembicara dari video saat merekam; tidak perlu menghafal skrip Anda.

💡 Tips Pro: Jaga nada bicara Anda santai dan natural saat presentasi, seperti saat menjelaskan sesuatu kepada rekan kerja. Hal ini membuat video Anda lebih menarik.

Langkah #5: Selesai dan bagikan

Setelah selesai, klik Berhenti merekam. Canva akan menghasilkan tautan video yang dapat dibagikan, dan Anda juga dapat mengunduh video atau kembali untuk mengedit atau memotong rekaman layar Anda.

💡 Tips Pro: Ingin memposting video Anda di Instagram Stories? Pilih tata letak vertikal. Untuk YouTube, gunakan tata letak landscape. Canva memungkinkan Anda menyesuaikan ini dengan mudah.

Batasan Alat Perekaman Layar Canva

Perekam layar bawaan Canva sangat bagus untuk tutorial singkat dan presentasi, tetapi memiliki batasan yang mungkin membuat Anda mempertimbangkan alternatif Canva.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Tidak ada opsi audio saja: Anda tidak dapat merekam suara saja, Anda harus merekam video terlebih dahulu, lalu mengekstrak audio nanti jika itu yang Anda butuhkan 🎙️

Hanya format WEBM: Canva menyimpan rekaman Anda dalam format file .WEBM. Jika Anda membutuhkan format MP4 (yang lebih kompatibel dengan sebagian besar alat pengeditan dan platform), Anda perlu mengonversinya setelahnya 📁

Hanya layar penuh: Tidak ada cara untuk merekam hanya sebagian layar. Anda harus merekam seluruh layar, yang bisa merepotkan jika Anda ingin fokus pada satu aplikasi atau area tertentu 🖥️

Feed webcam tetap di tempat: Jika Anda Jika Anda merekam layar browser dan kamera, gelembung webcam akan tetap berada di satu tempat dan tidak dapat dipindahkan atau diubah ukurannya selama perekaman 📸

Fungsi offline terbatas: Karena semuanya berjalan di browser Anda, koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu kualitas rekaman Anda, atau bahkan menyebabkan masalah saat merekam 🌐

Kurang fitur canggih: Canva memungkinkan Anda memotong dan memangkas video, tapi itu saja. Anda tidak bisa beralih jendela layar saat merekam, menggambar atau menyorot selama video, dan bekerja dengan trek audio terpisah atau kontrol noise canggih ✂️

Tidak ada penjadwalan atau posting otomatis: Setelah selesai merekam, Anda perlu mengunduh video Anda dan menggunakan aplikasi lain jika ingin menjadwalkannya untuk nanti 📆

Rekam Layar dan Tingkatkan Produktivitas Alur Kerja dengan ClickUp

Fitur perekaman layar bawaan Canva memudahkan Anda membuat tutorial, presentasi, atau video penjelasan tanpa perlu meninggalkan platform. Namun, merekam hanyalah salah satu langkah—merencanakan, mengorganisir, dan mengelola segala hal di sekitarnya sama pentingnya.

Di situlah ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, berperan. Alat manajemen proyek produksi video ini membantu Anda merencanakan, menyimpan, berbagi, dan mengotomatisasi setiap tahap alur kerja produksi video Anda.

Langkah 1: Buat Tugas ClickUp untuk merencanakan alur kerja video Anda

Dari merencanakan skrip hingga mengelola timeline dan kolaborator, ClickUp menjaga proses Anda tetap terstruktur sejak awal. Fitur seperti ClickUp Tasks memungkinkan Anda membagi alur kerja menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola—bahkan sebelum Anda menekan ‘Record’

Buat Tugas ClickUp untuk menyederhanakan kalender konten Anda

📌 Misalnya, jika Anda seorang pembuat konten yang sedang merencanakan tutorial YouTube tentang cara membuat Instagram Reels, Anda dapat menggunakan ClickUp Tasks untuk:

Bagi proyek menjadi subtugas , seperti penulisan skrip, perekaman, pengeditan, dan publikasi

Tetapkan tanggal jatuh tempo dan batas waktu melalui melalui Bidang Kustom untuk tetap terorganisir

Tugaskan bagian masing-masing kepada asisten virtual (VA) atau editor video Anda

Gunakan Status Tugas Kustom seperti Draft, Merekam, atau Siap Diposting untuk melacak kemajuan seperti Draft, Merekam, atau Siap Diposting untuk melacak kemajuan

Langkah 2: Siapkan materi video di ClickUp Docs

Dan jika Anda ingin menyiapkan skrip video, ClickUp Docs adalah pilihan terbaik di dalam ruang kerja ClickUp.

Buat basis data terpusat untuk skrip dan tautan video Anda dengan ClickUp Docs

Anda dapat dengan mudah menyusun dan memformat skrip Anda menggunakan gaya bawaan, menyisipkan tautan Canva, dan menambahkan tugas terkait—semua dalam dokumen yang sama.

Baik Anda seorang pembuat konten, pendidik, atau pemilik usaha kecil, ClickUp Docs membantu Anda mengatur semuanya di satu tempat:

Pembuat konten dapat membuat skrip dan melacak langkah-langkah produksi video

Pendidik dapat membuat rencana pelajaran yang sesuai dengan jadwal kurikulum

Pemilik usaha kecil dapat menyimpan panduan onboarding, FAQ, poin pembicaraan, dan kalender untuk mempermudah pelatihan internal

Kolaborasi real-time, komentar, dan pembaruan memastikan tim Anda tetap sinkron—tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi.

Fungsi Dokumen ClickUp dan kursus pendidikan ClickUp University termasuk yang terbaik yang pernah saya lihat dari semua vendor yang pernah saya gunakan. Sekarang, saya menghabiskan jauh lebih sedikit waktu untuk membuat video tutorial untuk anggota tim. Alih-alih, saya mengirimkan Dokumen dan Panduan di ClickUp, yang sangat membantu.

Langkah 3: Mulai merekam layar dan suara Anda dengan ClickUp Clips

Saat waktunya memberikan umpan balik atau menghindari mengetik penjelasan panjang, ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam dan berbagi layar langsung dalam tugas, sehingga komunikasi menjadi cepat, visual, dan dapat ditindaklanjuti.

Buat tutorial, presentasi, dan jenis konten lainnya dengan ClickUp Clips

Berikut ini beberapa contoh nyata bagaimana komunikasi video asinkron menggunakan ClickUp Clips dapat mempermudah alur kerja Anda:

Pembuat konten yang merekam tutorial—misalnya, cara mendesain buletin di Canva—dapat menghindari repotnya mengunduh dan mengonversi file. Cukup rekam layar langsung di ClickUp, jelaskan prosesnya, dan langsung lampirkan klip ke tugas seperti “Tutorial Buletin – Edit.” Selesai!

Pendidik yang memberikan umpan balik pada presentasi siswa atau menjelaskan rencana pelajaran dapat merekam layar mereka dan menambahkan komentar berlabel waktu, sehingga siswa tahu persis momen yang dimaksud

Marketers dapat merekam demo produk dan mengubah klip menjadi tindakan yang jelas untuk tim desain atau penjualan—sempurna untuk tinjauan asinkron dan koordinasi lintas tim

Jelaskan pekerjaan dengan lebih cepat melalui ClickUp Clips, sempurna untuk panduan langkah demi langkah, umpan balik, atau pembaruan asinkron

‼️ Mengapa Anda Harus Memilih Clips: Inilah alasan mengapa Clips lebih baik daripada perekam Canva: Anda dapat merekam layar Anda, dengan atau tanpa kamera, dan disertai narasi

Anda tidak terikat pada layar penuh—dengan mudah merekam jendela atau tab tertentu

Setiap klip dilengkapi dengan transkrip AI yang dapat dicari, memudahkan Anda untuk menemukan dan merujuk rekaman sebelumnya

Anda dapat menambahkan komentar pada waktu tertentu, membagikan klip secara instan, atau bahkan membuat tugas langsung dari apa yang dikatakan dalam video

Setiap klip disimpan di Pusat Klip terpusat, sehingga rekaman spesifik lebih mudah ditemukan

💡 Tips Pro: Ingin rekaman lengkap untuk rapat dan diskusi Anda? Unduh ClickUp AI Notetaker ke rapat Anda. Ia akan membuat rekaman audio-visual Clips yang dapat Anda temukan di Clips Hub di ClickUp. Ia juga akan menerjemahkan setiap kata menjadi transkrip rapat yang terorganisir—dengan ringkasan, poin penting, dan bahkan tugas yang ditugaskan! Benar-benar membuat setiap rapat lebih produktif 💪🏼

Langkah 4: Dapatkan transkrip otomatis dan ringkasan melalui ClickUp Brain

Clips mungkin sempurna untuk semua jenis rekaman, tetapi yang membuatnya 10 kali lebih powerful adalah ClickUp Brain. Ini adalah asisten virtual AI paling lengkap dan kontekstual di dunia yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda.

Dan siap membantu Anda dengan segala hal, mulai dari transkripsi video, merangkum pembaruan proyek, hingga menjawab pertanyaan cepat berdasarkan data kerja Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah audio dan video ClickUp Clips menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Misalnya, Anda sedang meninjau tiga tutorial yang direkam dan perlu merangkumnya untuk kalender konten Anda. ClickUp Brain membuat transkrip otomatis dengan cap waktu, menghasilkan ringkasan pertemuan, mengekstrak poin tindakan, dan bahkan mengingatkan tim Anda untuk mengikuti tindakan selanjutnya.

Ambil informasi dari rapat, tugas, dan percakapan Anda secara instan menggunakan ClickUp Brain

Fitur ini juga sangat berguna untuk menjawab pertanyaan cepat seperti, ‘Apa yang masih perlu direkam minggu ini?’ atau ‘Di mana skrip untuk tutorial ClickUp Clips?’ Karena terintegrasi dengan tugas, dokumen, dan semua hal lainnya, fitur ini tahu semua jawabannya.

Langkah 5: Delegasikan tugas rutin yang membosankan ke ClickUp Automations

Atur pemicu kustom untuk tugas berulang dengan ClickUp Automations

Setelah video Anda direkam, direview, dan siap untuk dipublikasikan, ClickUp Automations dapat mengambil alih dari sana. Otomatiskan langkah-langkah berulang seperti menugaskan tugas review, menandai rekan tim untuk umpan balik, atau memindahkan tugas ke 'Selesai' setelah sebuah Clip diunggah.

Jika Anda mempublikasikan konten setiap minggu, atur otomatisasi untuk membuat tugas setiap Jumat, lengkap dengan templat untuk mengunggah, menambahkan teks, dan menjadwalkan video berikutnya. Bagi pendidik, otomatisasi pengingat untuk memperbarui portal kelas dengan materi baru.

Marketer dapat menggunakan otomatisasi untuk memicu tugas setelah konten disetujui untuk dipublikasikan, sehingga mempermudah seluruh proses.

Dapatkan Lebih dari Sekadar Perekaman Video dengan ClickUp

Jika Anda menggunakan perekam layar Canva untuk tutorial singkat atau panduan langkah demi langkah, fitur ini pasti sangat berguna.

Namun, jika Anda membutuhkan fleksibilitas lebih, seperti jenis file yang lebih baik, kontrol area layar, pengeditan lanjutan, atau manajemen tugas terintegrasi yang didukung AI, ClickUp siap membantu Anda.

Dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam layar (atau hanya jendela tertentu), menambahkan suara dan kamera, dan langsung mengubah rekaman menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Baik Anda seorang pembuat konten yang mengelola saluran YouTube, pendidik yang memberikan umpan balik, pemasar yang menjelaskan kampanye, atau pemilik usaha kecil yang membuat video onboarding, fitur ini cocok untuk alur kerja Anda.

Lebih baik lagi? Semua ada di dalam ClickUp—rekaman layar Anda, catatan, tugas, dan tim. Tidak perlu berpindah tab.

Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅