Template Grid 9 Kotak Gratis untuk Perencanaan Suksesi

Apa yang akan terjadi jika manajer andalan Anda tiba-tiba resign tanpa pemberitahuan dan tidak ada pengganti? Jika Anda merasa cemas, saatnya untuk serius membangun jalur kepemimpinan. Anda membutuhkan orang-orang yang siap mengambil alih saat dibutuhkan—tanpa mengganggu kelancaran operasional bisnis.

Perencanaan suksesi dan mobilitas internal bukan sekadar tugas rutin HR—mereka adalah keunggulan Anda dalam mempertahankan dan mengembangkan talenta terbaik.

👀 Tahukah Anda: Faktanya, 28% karyawan mengatakan mereka akan pindah ke perusahaan yang lebih berinvestasi dalam pengembangan mereka. Jadi, mengapa tidak fokus pada pengembangan talenta yang sudah Anda miliki untuk memimpin perubahan di masa depan?

Bingung mulai dari mana? Grid 9 kotak adalah langkah awal yang cerdas. Ini membantu Anda mengevaluasi kinerja karyawan dan potensi masa depan mereka dalam satu tempat. Anda akan dengan cepat mengidentifikasi karyawan berprestasi tinggi dan calon pemimpin masa depan yang layak untuk diinvestasikan.

Template ini juga secara jelas menjelaskan cara memberikan umpan balik, pelatihan, dan kesempatan pengembangan. Dukungan semacam itu membantu karyawan berkembang dan, yang lebih penting, tetap bertahan.

Apa Itu Template Grid 9 Kotak?

Template grid 9 kotak adalah kerangka kerja visual yang membantu manajer mengevaluasi kinerja dan potensi karyawan menggunakan matriks 3×3 yang sederhana. Template evaluasi kinerja ini memberikan tim gambaran yang lebih jelas tentang dampak masing-masing individu dan potensi pertumbuhan masa depan mereka.

Bayangkan grid 9 kotak sebagai peta talenta yang menghubungkan pengembangan talenta, proses manajemen kinerja, dan perencanaan suksesi. Anda mendapatkan gambaran menyeluruh tentang seluruh tenaga kerja Anda. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi karyawan berprestasi tinggi, kontributor yang konsisten, dan mereka yang membutuhkan dorongan yang tepat untuk berkembang.

Inilah contohnya:

model grid 9 kotak

🤔 Merasa kewalahan? Mari kita uraikan komponen-komponen template grid 9 kotak:

Sumbu vertikal untuk kinerja (rendah hingga tinggi)

Ini menunjukkan seberapa baik seseorang dalam peran saat ini.

Kinerja rendah berarti mereka tidak memenuhi harapan

Kinerja moderat menunjukkan bahwa mereka mencapai target tetapi masih memiliki ruang untuk berkembang

Kinerja tinggi berarti mereka tidak hanya memenuhi harapan—mereka secara konsisten melampaui harapan tersebut

Sumbu horizontal untuk potensi (rendah hingga tinggi)

Ini mengukur potensi pertumbuhan mereka di masa depan.

Potensi rendah menunjukkan kemampuan terbatas untuk mengambil tanggung jawab tambahan

Potensi moderat berarti mereka dapat berkembang dengan dukungan dan pengembangan yang tepat

Potensi tinggi menandakan mereka siap untuk peran yang lebih menonjol atau kesempatan kepemimpinan

Sekarang, mari kita lihat apa yang diwakili oleh masing-masing dari sembilan kotak tersebut:

Kinerja rendah / potensi rendah: Tidak memenuhi harapan dan memerlukan penilaian ulang untuk kesesuaian peran

Kinerja rendah / potensi sedang: Kinerja di bawah standar tetapi menunjukkan potensi pertumbuhan dengan dukungan atau peran yang lebih sesuai

Kinerja rendah / potensi tinggi: Saat ini belum mencapai target, tetapi menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat dengan bimbingan yang tepat

Kinerja sedang / potensi rendah: Memenuhi harapan dasar tetapi tidak memiliki potensi untuk berkembang di luar peran saat ini

Kinerja sedang / potensi sedang: Bekerja secara konsisten dan menunjukkan potensi pengembangan dengan dukungan yang tepat

Kinerja sedang / berpotensi tinggi: Menunjukkan hasil yang konsisten dan dapat mengambil tantangan yang lebih besar dengan pengembangan yang terfokus

Kinerja tinggi / potensi rendah: Berprestasi dalam peran saat ini tetapi mungkin tidak cocok untuk tanggung jawab senior atau kompleks

Kinerja tinggi / potensi sedang: Berperforma baik dan berpotensi berkembang lebih lanjut dengan pelatihan yang ditargetkan atau peluang baru

Kinerja tinggi / berpotensi tinggi: Menonjol sebagai karyawan terbaik, siap untuk peran kepemimpinan atau peran strategis berdampak tinggi

👀 Tahukah Anda: Hanya 6% karyawan yang percaya bahwa organisasi mereka unggul dalam mobilitas talenta internal, sementara 16% menilai upaya mereka sebagai tidak memadai.

Apa yang Membuat Template Grid 9 Kotak yang Baik?

Sebuah laporan Deloitte menemukan bahwa 86% pemimpin bisnis menganggap perencanaan sebagai prioritas mendesak dan esensial, tetapi hanya 14% yang yakin melakukannya dengan baik. Template grid 9 kotak dapat membantu Anda menutup kesenjangan tersebut. Namun, Anda harus mempertimbangkan apakah template tersebut memiliki semua komponen yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa elemen penting yang membuat templat grid 9 kotak efektif:

Label kotak atau judul: Judul yang jelas seperti “Pekerja Unggul” atau “Pemimpin Masa Depan” yang memudahkan pemahaman setiap kategori dengan sekilas

Deskripsi kotak yang jelas: Penjelasan singkat untuk setiap bagian grid untuk memastikan evaluasi karyawan yang konsisten

Kriteria dan alur yang jelas: Definisi spesifik untuk kinerja rendah, sedang, dan tinggi atau potensi untuk memudahkan evaluasi yang lebih lancar dan objektif

Bagian informasi karyawan: Ruang untuk mencatat nama, peran, departemen, dan tanggal penilaian untuk catatan yang terorganisir dan dapat dilacak

Kolom catatan dan komentar: Area khusus untuk menambahkan komentar dan menugaskan tindakan tinjauan kepada pemangku kepentingan terkait untuk perencanaan kolaboratif

Rekomendasi pengembangan: Saran pengembangan keterampilan yang terintegrasi dengan pelatihan, promosi, dan perangkat lunak penilaian kinerja—idealnya dilengkapi dengan skor numerik untuk konsistensi

Kode warna: Petunjuk visual (seperti merah, kuning, hijau) untuk menyoroti pola, disertai legenda yang menjelaskan setiap label dan skor

Filter tim atau departemen: Filter kustom berdasarkan tim, peran, atau lokasi untuk analisis yang lebih mudah di seluruh segmen perusahaan

Penugasan dinamis: Penugasan tugas dengan pelacakan siapa yang bertanggung jawab dan kapan tindakan selesai, memastikan pertanggungjawaban

Integrasi: Sinkronisasi dengan alat Sinkronisasi dengan alat pelacakan tujuan dan manajemen proyek untuk mengonsolidasikan data dan mempermudah perencanaan suksesi

Templat Grid 9 Kotak Gratis Sekilas

16 Template Grid 9 Kotak Gratis

Anda dapat membuat grid 9 kotak dari awal—menggambar sumbu, sistem penilaian, dan definisi peran sendiri. Atau Anda dapat melewati tahap pengaturan dan menggunakan templat gratis ClickUp.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, memberikan semua yang Anda butuhkan dalam satu tempat: buat profil talenta, tetapkan titik pemeriksaan pertumbuhan, berikan umpan balik, dan lacak rencana suksesi di seluruh tim.

Dengan ClickUp, Anda dapat membuat profil talenta, membuat daftar periksa, dan melacak pemimpin masa depan. Selain itu, alat evaluasi ClickUp memungkinkan Anda menetapkan rencana pengembangan, menetapkan titik pemeriksaan pertumbuhan, dan banyak lagi—semua dalam satu tempat untuk manajemen kinerja karyawan dan perencanaan suksesi yang lancar.

Tim kami telah menggunakan formulir dan templat untuk mengstandarkan beberapa alur kerja. Kami juga memanfaatkan otomatisasi bawaan untuk mempermudah alur kerja, terutama di bagian yang memerlukan bidang kustom untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menentukan siapa yang harus ditugaskan pada suatu tugas. Terakhir, kami juga menggunakan integrasi email dan fitur API untuk secara otomatis menghasilkan tugas ketika platform tertentu memberikan peringatan atau menampilkan masalah kinerja yang potensial.

1. Template Dokumen Penilaian Kinerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat profil kinerja karyawan dengan mudah menggunakan templat dokumen penilaian kinerja ClickUp

Anda tidak dapat mengidentifikasi talenta generasi berikutnya tanpa terlebih dahulu memahami bagaimana tim Anda berkinerja saat ini. Template Dokumen Penilaian Kinerja ClickUp membantu Anda mengidentifikasi karyawan berprestasi tinggi dari pool talenta dan mempersiapkan mereka untuk mengambil alih tongkat estafet dengan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Evaluasi keterampilan, jalur pengembangan, dan kesesuaian peran saat ini

Kumpulkan ulasan diri dan ulasan rekan untuk wawasan yang seimbang

Tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam jangka waktu tertentu untuk memperlancar manajemen kinerja dan pemetaan talenta

Tekankan prestasi untuk meningkatkan motivasi

Buat rencana peningkatan kinerja menggunakan fitur perangkat lunak manajemen kinerja bawaan untuk memberikan dukungan tepat waktu

🔑 Ideal untuk: Profesional HR, manajer, dan pemimpin tim untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara individu.

2. Template Penilaian Kinerja Komprehensif ClickUp

Dapatkan templat gratis Jadwalkan penilaian kinerja karyawan dan ukur kemajuan secara visual dengan templat Penilaian Kinerja ClickUp

Bantu karyawan Anda merefleksikan diri, berkembang, dan mengambil tanggung jawab atas dampak mereka sebagai penerus dengan Template Penilaian Kinerja ClickUp. Anggota tim dapat menggunakannya untuk melakukan penilaian diri, sementara manajer dapat memberikan umpan balik terstruktur untuk merencanakan peluang pengembangan karier bagi setiap karyawan.

Template peta karier ini membantu Anda:

Berdayakan karyawan dengan penilaian diri dan tetapkan tujuan untuk penilaian kinerja

Pantau perkembangan mereka melalui bilah kemajuan untuk penilaian kinerja

Lakukan percakapan karier kolaboratif untuk merencanakan masa depan karyawan di perusahaan

Tugaskan tugas penilaian kinerja karyawan kepada manajer dan pemangku kepentingan

🔑 Ideal untuk: Tim HR, manajer, dan karyawan untuk mengevaluasi kinerja, mendukung perencanaan karier, dan mengadakan percakapan terstruktur tentang pertumbuhan di masa depan.

3. Template Evaluasi Kinerja Triwulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Beritahu karyawan tentang area yang perlu ditingkatkan dan pencapaian mereka secara rutin dengan templat Penilaian Kinerja Kuartalan ClickUp

👀 Tahukah Anda: 63% orang meninggalkan pekerjaan mereka karena umpan balik yang tidak memadai atau berkualitas rendah? Tanpa umpan balik yang terstruktur dan teratur, Anda berisiko kehilangan karyawan berpotensi dan menggagalkan rencana suksesi Anda secara keseluruhan.

Jadikan umpan balik sebagai rutinitas dengan templat tinjauan kinerja kuartalan ClickUp.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Kategorikan dan tambahkan atribut untuk melacak tujuan, OKR, dan KPI lainnya

Berikan ringkasan tentang kinerja saat ini, pencapaian tujuan, perbaikan, dan etika kerja

Identifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam keterampilan lunak seperti pemecahan masalah dan komunikasi

Tekankan prestasi mereka dan berikan umpan balik konstruktif untuk kuartal ini

Evaluasi kontribusi karyawan menggunakan skala Excellent, Good, Fair, dan Poor, dan bangun sistem peringkat untuk kinerja karyawan

🔑 Ideal untuk: Menilai keselarasan karyawan dengan tujuan jangka pendek, mengenali prestasi, dan menetapkan tujuan SMART setiap kuartal.

4. Template Formulir Evaluasi Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kinerja karyawan dan pencapaian tonggak penting secara rutin dengan templat formulir evaluasi ClickUp

Evaluasi rutin menyoroti karyawan yang secara konsisten memenuhi atau melampaui ekspektasi. Orang-orang ini paling mungkin berhasil menangani peran yang lebih penting di perusahaan Anda.

Dengan templat formulir evaluasi ClickUp, Anda dapat dengan mudah melacak kinerja dan tonggak pencapaian, mengidentifikasi talenta terbaik sejak dini, dan merencanakan suksesi dengan percaya diri.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Lacak berapa jam yang telah dikontribusikan oleh seorang karyawan

Evaluasi jumlah tugas yang telah diselesaikan untuk mengukur kinerja dan efisiensi tim

Pantau kemajuan mereka dalam mencapai tonggak pencapaian untuk memahami potensi dan pertumbuhan mereka

Tampilkan penghargaan dan pencapaian yang telah mereka raih, serta berikan penilaian bintang untuk keterampilan karyawan

Panduan untuk rencana peningkatan kinerja Anda

Pastikan evaluasi didasarkan pada kriteria yang konsisten dan objektif

🔑 Ideal untuk: Penilaian harian dan mingguan kinerja karyawan dan pencapaian milestone.

🧠 Fakta Menarik: Jack Welch, CEO legendaris GE, menciptakan formula " 4Es dan P "—energi, Menghidupkan, Keunggulan, Pelaksanaan, dan Passion—yang kemudian menginspirasi kerangka kerja grid 9 kotak.

5. Template Laporan Mingguan Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kinerja karyawan dan atasi tantangan mereka dengan templat Laporan Mingguan Karyawan ClickUp

Template Laporan Mingguan Karyawan ClickUp bukanlah grid 9 kotak itu sendiri, tetapi merupakan pelengkap yang powerful yang membantu karyawan mengevaluasi kemajuan mereka dan mengidentifikasi hambatan sejak dini.

Template ini juga memberikan platform bagi tim Anda untuk menyampaikan tantangan dan masalah yang dihadapi selama seminggu. Dengan begitu, Anda dapat menangani masalah dengan cepat, meningkatkan kepuasan di tempat kerja, dan mempertahankan karyawan terbaik Anda.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Lacak aktivitas mingguan, waktu yang dihabiskan, dan kontribusi karyawan—semua dalam satu tempat

Identifikasi dan selesaikan masalah berulang di tempat kerja—termasuk strategi retensi karyawan—untuk meningkatkan pengalaman karyawan dan mendukung kesuksesan

Dorong evaluasi diri menggunakan skala penilaian bawaan

Bantu karyawan dalam membuat rencana pengembangan mereka dan berikan dukungan yang diperlukan

🔑 Ideal untuk: Mendorong kemandirian pada penerus dan menangani masalah umum yang mereka hadapi dengan cepat.

📮ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan menggunakan strategi manajemen waktu yang disesuaikan. Namun, sebagian besar alat manajemen alur kerja belum menyediakan fitur manajemen waktu atau prioritas yang kuat, yang dapat menghambat prioritas yang efektif. Fitur penjadwalan dan pelacakan waktu yang didukung AI dari ClickUp dapat membantu Anda mengubah tebak-tebakan menjadi keputusan berbasis data. Bahkan, fitur ini dapat menyarankan jendela fokus optimal untuk tugas-tugas Anda. Bangun sistem manajemen waktu yang disesuaikan dengan cara Anda bekerja!

6. Template Laporan Kinerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan kinerja berbasis proyek untuk mengidentifikasi kontributor terbaik dengan templat Laporan Kinerja ClickUp

Manajemen kinerja bisa menjadi rumit dengan cepat, terutama saat memperluas tim dan mempertimbangkan perencanaan suksesi. Siapa yang bertanggung jawab atas apa? Apakah mereka terus berkembang? Dengan begitu banyak hal yang perlu diperhatikan, templat Laporan Kinerja ClickUp memberikan gambaran yang lebih jelas. Templat ini menggabungkan semua informasi dengan visual yang cerdas dan mudah dibaca, membantu Anda memantau pertumbuhan karyawan dan kemajuan proyek dengan lebih efektif.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Pantau kemajuan dan KPI secara real-time

Ukur kelebihan biaya selama jadwal program/proyek/milestone

Ukur waktu yang dihabiskan, kemajuan, dan anggaran melalui visual dan grafik

Analisis tren kinerja karyawan untuk mengidentifikasi karyawan terbaik dan potensi kepemimpinan mereka

🔑 Ideal untuk: Menampilkan kinerja dan kontribusi berbasis proyek untuk memahami potensi kepemimpinan karyawan.

7. Template Rencana 30, 60, dan 90 Hari ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan titik penilaian untuk potensi kepemimpinan dan perencanaan suksesi dengan templat Rencana 30-60-90 Hari ClickUp

Buat titik pemeriksaan untuk evaluasi kinerja karyawan dengan templat Rencana 30-60-90 Hari ClickUp. Grid 9 kotak ini akan membantu Anda mengevaluasi karyawan yang dipertimbangkan untuk tanggung jawab yang lebih besar dan memilih yang terbaik di antara mereka.

Selain itu, ini dapat membantu Anda mengukur kinerja dan kemajuan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan berikan dukungan setiap 30 hari untuk mempersiapkan mereka untuk peran kritis.

Template ini akan memungkinkan Anda untuk:

Tetapkan tujuan dan tugas individu untuk karyawan dan pantau kemajuan sesuai dengan itu

Evaluasi bagaimana karyawan yang baru saja dipromosikan beradaptasi dengan peran barunya

Pantau tonggak pencapaian dengan tampilan kalender

Temukan orang terbaik untuk peran kepemimpinan melalui evaluasi kinerja berkala

Gunakan proses evaluasi terstruktur untuk menilai potensi kepemimpinan karyawan baru

🔑 Ideal untuk: Menemukan karyawan terbaik untuk peran kepemimpinan.

8. Template Rencana Aksi Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Asah keterampilan kepemimpinan karyawan Anda dengan Template Rencana Aksi Karyawan ClickUp

Ingin karyawan Anda sukses dalam peran kepemimpinan di masa depan? Persiapkan mereka untuk kesuksesan organisasi dengan Template Rencana Aksi Karyawan ClickUp. Template ini memberikan mereka peta jalan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mengembangkan keterampilan, mindset, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi pemimpin dengan percaya diri. Mengelola talenta belum pernah semudah ini.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Ajukan laporan insiden untuk memastikan pertanggungjawaban baik dari karyawan maupun atasan mereka

Daftar temuan Anda, dan dukung dengan data

Buat rencana aksi untuk perbaikan guna mengembangkan tim yang berkinerja tinggi dan siap mengambil peran kepemimpinan

Tambahkan garis waktu, status, dan catatan untuk setiap tindakan perbaikan di bagian “Inisiatif Korektif”

Lacak kemajuan sesuai dengan masalah dan tetapkan kriteria keberhasilan sebagai lulus atau gagal

Ambil tanda tangan digital dari karyawan dan penilai

🔑 Ideal untuk: Membantu karyawan mengatasi masalah kinerja spesifik dengan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti.

👀 Tahukah Anda: Hanya sedikit lebih dari 20% organisasi mengharapkan transisi CEO dalam 18 bulan ke depan, namun 45% khawatir mereka tidak memiliki satu pun kandidat internal yang siap untuk mengambil alih peran tersebut.

9. Template Perencanaan Suksesi ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan transisi yang lancar dari pemimpin saat ini ke pemimpin masa depan dengan templat perencanaan suksesi ClickUp

Template evaluasi kinerja akan menunjukkan posisi setiap karyawan dalam hal kemampuan kepemimpinan. Sekarang saatnya merancang strategi transisi peran dan manajemen talenta dengan Template Perencanaan Suksesi ClickUp.

Ini akan membantu Anda:

Tentukan siapa tim kepemimpinan Anda dan hierarki mereka

Jelaskan secara rinci bagaimana peran dan tanggung jawab mereka akan berubah dengan promosi

Jelaskan keterampilan dan kemampuan yang harus mereka kembangkan untuk peran tersebut

Bangun saluran talenta kepemimpinan untuk mendukung tujuan masa depan Anda

Pantau kinerja calon penerus untuk merumuskan peran kepemimpinan di masa depan

🔑 Ideal untuk: Menjelaskan hierarki, peran, dan tanggung jawab pemimpin saat ini dan masa depan untuk transisi yang lancar.

10. Template Perencanaan Suksesi Korporat ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah langkah-langkah dalam rencana suksesi Anda menjadi tugas dan lacak kemajuan dengan templat ClickUp Corporate Succession Planning

Template Perencanaan Suksesi Korporat ClickUp adalah kerangka kerja manajemen talenta lain yang dapat Anda gunakan untuk memetakan tanggung jawab para penerus masa depan perusahaan Anda. Template ini sangat baik untuk memastikan para penerus Anda mendapatkan bimbingan terbaik.

Template ini akan membantu Anda:

Ubah rencana suksesi Anda menjadi tugas-tugas konkret untuk memastikan semua pemangku kepentingan berperan aktif dalam mengembangkan pemimpin baru

Otomatiskan pengiriman umpan balik kepada karyawan berpotensi tinggi untuk terus mengasah keterampilan mereka

Rincikan agenda untuk setiap peran kepemimpinan dan sediakan sumber daya yang diperlukan

🔑 Ideal untuk: Penjadwalan dan otomatisasi tugas dan tindakan untuk membangun jalur kepemimpinan.

11. Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Berikan pelatihan yang tepat sasaran kepada calon penerus dengan templat Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp

Perencanaan suksesi yang baik tidak hanya tentang menemukan orang yang tepat untuk menjadi penerus Anda. Anda juga memerlukan langkah-langkah manajemen talenta untuk membekali mereka dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar dapat menangani tanggung jawab yang lebih besar.

Template Rencana Pengembangan Karyawan ClickUp dapat membantu Anda dengan rencana pertumbuhan karyawan yang cepat dan dapat segera diterapkan.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Buat inisiatif pengembangan karier yang disesuaikan untuk setiap karyawan

Bekerja sama dengan rekan tim dan manajemen untuk memberikan umpan balik

🔑 Ideal untuk: Membantu karyawan berkembang menjadi pemimpin melalui peta pelatihan yang terarah dan menjaga rencana suksesi tetap pada jalurnya.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Penilaian Kinerja Karyawan Terbaik

12. Template Analisis Kesenjangan Keterampilan ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi dan atasi kesenjangan keterampilan pada calon penerus Anda dengan templat Analisis Kesenjangan Keterampilan ClickUp

Tidak semua orang akan menguasai setiap keterampilan—dan itu wajar. Namun, pemimpin masa depan Anda harus fleksibel, strategis, dan terbuka terhadap perkembangan. Template Analisis Kesenjangan Keterampilan ClickUp membantu Anda mengidentifikasi area yang memerlukan dukungan dan membimbing tim Anda menuju pengembangan yang dibutuhkan untuk berkembang dengan percaya diri.

Anda dapat menggunakannya untuk:

Tetapkan skor target dan gunakan sebagai acuan untuk mengukur keterampilan

Buat bidang kustom untuk keterampilan yang sesuai dengan peran kepemimpinan di perusahaan Anda

Sesuaikan Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan dan melacak kesenjangan keterampilan berdasarkan tim atau peran

Tawarkan opsi peningkatan keterampilan yang sesuai secara tepat sasaran

🔑 Ideal untuk: Menerapkan rencana pengembangan target untuk mengisi kesenjangan antara keterampilan karyawan saat ini dan keterampilan yang dibutuhkan untuk peran kepemimpinan di masa depan.

📊🎥 Tonton video ini untuk mempelajari cara ClickUp Dashboards dapat membantu Anda memvisualisasikan data, melacak kemajuan, dan mengambil keputusan yang terinformasi.

13. template Grid 9 Kotak oleh Whatfix

melalui Whatfix

template grid 9 kotak dari Whatfix adalah kerangka kerja manajemen talenta yang sederhana dan jelas, yang mendefinisikan setiap kotak dengan jelas sehingga Anda tahu persis cara menggunakannya. Anda juga dapat menyesuaikan bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi Anda dan mengarahkan perencanaan suksesi Anda ke arah yang terbaik untuk Anda.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Identifikasi karyawan sebagai karyawan berprestasi tinggi dan berpotensi tinggi dengan mudah

Kelola perencanaan suksesi dan pengembangan kepemimpinan.

Tekankan kebutuhan pelatihan spesifik untuk membantu karyawan berkembang

Berikan pendekatan terstruktur untuk langkah-langkah pengelolaan talenta dan diskusi antara pemimpin tim dan manajer

Alokasikan sumber daya untuk upaya pengembangan karyawan

🔑 Ideal untuk: Memfasilitasi perencanaan suksesi yang efektif dengan mengidentifikasi dan mengembangkan talenta berpotensi tinggi untuk peran kepemimpinan.

14. template Grid 9 Kotak oleh Miro

melalui Miro

Template Grid 9 Kotak dari Miro adalah titik awal yang bagus jika Anda baru dalam perencanaan suksesi. Template ini detail namun mudah diikuti, dengan kriteria kinerja dan potensi yang jelas tercantum di sumbu X dan Y—sehingga Anda tidak akan bingung tentang arti setiap kotak.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Kategorikan kinerja dan potensi karyawan menjadi tinggi, sedang, atau rendah pada kedua sumbu

Bandingkan dengan apa yang diharapkan dari peran kepemimpinan di perusahaan Anda

Sesuaikan warna dan edit bidang sesuai kebutuhan Anda

🔑 Ideal untuk: Start-up yang belum memiliki pengalaman dalam perencanaan suksesi dan pengembangan talenta.

15. template Penilaian Talenta 9 Kotak oleh TestGorilla

melalui TestGorilla

Template Penilaian Talenta 9 Kotak oleh TestGorilla adalah lembar kerja Excel siap pakai yang dirancang untuk membantu Anda dengan mudah mengevaluasi potensi dan kinerja karyawan.

Template ini dilengkapi dengan tata letak referensi siap pakai untuk melihat bagaimana grid 9 kotak bekerja. Anda dapat menyesuaikan bidang-bidang yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perencanaan suksesi Anda.

Template ini memungkinkan Anda untuk:

Analisis kinerja karyawan selama tiga hingga enam bulan terakhir

Sederhanakan penilaian kinerja dan partisipasi dalam proyek-proyek dan hasil kunci

Lihat bagaimana templat ini bekerja dengan anggota tim lainnya

🔑 Ideal untuk: Memetakan kontribusi setiap karyawan secara visual untuk perencanaan suksesi yang akurat.

🧠 Fakta Menarik: Karena kita sedang membahas perencanaan suksesi, tahukah Anda bahwa serial TV hits Succession awalnya diusulkan sebagai film layar lebar? Serial ini seharusnya mengikuti kisah keluarga media yang berkuasa, tetapi untungnya bagi kita, serial ini berubah menjadi serial drama yang penuh intrik yang kita tonton secara maraton hari ini.

16. Template PDF 9 Kotak Grid Penilaian Talenta oleh Primalogik

melalui Primalogik

Ingin membuat templat grid 9 kotak dari awal? Templat PDF 9 Box Grid Talent Review dari Primalogik adalah titik awal yang solid. Templat ini secara tepat menguraikan apa yang perlu disertakan dalam setiap kotak untuk mengukur kinerja dan potensi karyawan secara efektif.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Review talenta dan nilai kesesuaian mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan yang lebih senior

Identifikasi dan atasi kesenjangan keterampilan dan kebutuhan pelatihan

🔑 Ideal untuk: Digunakan sebagai referensi untuk membuat templat grid 9 kotak dari awal.

Bentuk Penerus Anda dengan Cara Cerdas Menggunakan ClickUp

Perusahaan yang menempatkan karyawan berprestasi tinggi di posisi kunci setiap kuartal 2,2 kali lebih mungkin outperform pesaing. Ingin keunggulan yang sama? Gunakan templat grid 9 kotak untuk keputusan manajemen talenta dan perencanaan suksesi. Templat ini membantu Anda mengidentifikasi talenta terbaik, mengevaluasi potensi, dan membangun jalur kepemimpinan yang kokoh.

Dengan ClickUp, Anda dapat mengelola semua templat grid 9 kotak Anda di satu tempat—gratis. Sesuaikan templat untuk peran yang berbeda, atur pengingat, dan otomatiskan tugas talenta. Anda juga akan mendapatkan pandangan yang jelas tentang kemajuan setiap karyawan di Dashboard ClickUp.

Bangun jalur kepemimpinan Anda—tanpa kekacauan.

Mulai gunakan ClickUp untuk memetakan talenta, melacak pertumbuhan, dan merencanakan suksesi di satu tempat. ✅