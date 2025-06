Chanty vs. Slack: Mana Alat Komunikasi yang Lebih Baik?

Memilih aplikasi obrolan tim yang tepat itu seperti memilih teman sekamar. Anda membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan, mudah diajak bekerja sama, dan idealnya tidak mudah kehilangan hal-hal penting (seperti riwayat pesan Anda).

Bonus poin jika mereka tidak mengenakan biaya hanya untuk menggunakan fitur dasar—siapa yang mau punya teman sekamar yang memaksa Anda membayar ekstra untuk ruang lemari es!

Ketika berbicara tentang komunikasi tim, Chanty dan Slack adalah dua aplikasi obrolan tim yang populer.

Satu sederhana dan ramah anggaran, sementara yang lain dilengkapi dengan fitur lengkap namun mahal. Keduanya menawarkan berbagi file, panggilan video, manajemen tugas bawaan, dan semua alat kolaborasi yang Anda butuhkan untuk menjaga tim tetap sinkron tanpa catatan tempel yang pasif-agresif.

Tapi mana yang sebenarnya memberikan pengalaman terbaik? Mari kita cari tahu

Dan jika Anda mencari alternatif Chanty atau Slack, jangan khawatir—ClickUp siap membantu dan meningkatkan alur kerja Anda!

Chanty vs. Slack dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang bagaimana kedua alat ini dibandingkan, dengan tambahan alat bonus di dalamnya!

Chanty adalah platform kolaborasi tim yang dirancang untuk menyederhanakan komunikasi dan meningkatkan produktivitas. Dengan lebih dari 10.000 pelanggan aktif, Chanty menggabungkan obrolan tim, manajemen tugas, dan fitur kolaborasi ke dalam satu platform yang ramah pengguna.

Platform kolaborasi tingkat pemula ini bertujuan untuk menyederhanakan komunikasi dan menghilangkan kebutuhan untuk beralih antara aplikasi atau thread email yang berbeda untuk melacak informasi. Ideal untuk tim kecil, Chanty membantu menghubungkan, berkolaborasi, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan bersama.

Chanty menawarkan rangkaian alat kolaborasi yang solid tanpa kerumitan kurva pembelajaran yang curam. Anggota tim Anda dapat langsung mulai menggunakan platform ini, menghemat waktu (dan anggaran) yang seharusnya digunakan untuk pelatihan.

Baik itu obrolan tim cepat, sesi brainstorming mendalam, atau mengorganisir semua tugas Anda, Chanty memastikan komunikasi tim tetap lancar dan bebas dari frustrasi. Mari kita lihat lima fitur teratasnya:

Menggunakan rencana gratis Chanty? Jangan khawatir—Anda tetap mendapatkan riwayat pesan tak terbatas di percakapan publik dan pribadi. Artinya, tidak ada pesan yang hilang, tidak perlu repot menyimpan obrolan, dan tidak ada batasan tak terduga yang mengganggu komunikasi tim Anda.

Semua tetap dapat dicari, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan percakapan sebelumnya, file yang dibagikan, dan tautan penting tanpa repot melakukan cadangan.

Manajemen tugas bawaan Chanty membuat segalanya tetap sederhana. Ubah pesan apa pun menjadi tugas, tetapkan batas waktu, dan tugaskan kepada anggota tim tanpa perlu beralih aplikasi. Perlu memperbarui halaman utama? Cukup ubah permintaan menjadi tugas langsung dari obrolan.

Untuk tampilan yang lebih jelas tentang semua tugas Anda, Chanty dilengkapi dengan papan Kanban untuk melacak kemajuan secara visual—karena daftar tugas yang panjang tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dikerjakan. Dengan komunikasi tim dan manajemen tugas dalam satu tempat, ada lebih sedikit bolak-balik dan lebih banyak fokus pada pekerjaan.

Perlu mengklarifikasi tenggat waktu atau mendapatkan pembaruan proyek dengan cepat? Chanty memungkinkan Anda mengirim pesan suara tanpa batas untuk komunikasi yang sederhana. Anda juga dapat melakukan panggilan audio dan video satu lawan satu untuk diskusi real-time demi kolaborasi yang lebih lancar.

Selain itu, fitur berbagi layar memudahkan Anda memberikan penjelasan visual.

Jika anggota tim Anda bekerja secara remote atau lebih suka melakukan check-in virtual, fitur-fitur ini membantu memperlancar komunikasi tim tanpa perlu mengetik berulang-ulang.

Chanty’s Teambook adalah pusat kendali utama untuk segala hal—tugas, percakapan, file bersama, tautan, dan masih banyak lagi. Bayangkan ini sebagai pusat komando tempat semua pekerjaan Anda tetap terorganisir di satu tempat.

Dengan akses cepat ke riwayat pesan dan anggota tim, menemukan apa yang Anda butuhkan menjadi mudah. Tidak perlu menggulir atau mencari tanpa henti—hanya ruang terstruktur yang menjaga kolaborasi tim tetap lancar dan efisien.

Integrasi pihak ketiga membantu Anda bekerja lebih efisien dengan menyatukan semua hal dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus beralih antar aplikasi.

Misalnya, Anda sering menggunakan Google Drive. Integrasi Google Drive memungkinkan Anda membuka dan berbagi file langsung tanpa perlu mengunduh file, mengunggahnya ke Chanty, dan mengaksesnya kembali.

Chanty terintegrasi dengan berbagai alat kolaborasi, seperti Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox, dan lainnya. Paket gratis mencakup 10 integrasi, sementara paket berbayar menawarkan integrasi tak terbatas, membantu Anda mengoptimalkan alur kerja tanpa perlu berpindah-pindah platform.

Chanty menawarkan harga yang sederhana dan ramah anggaran, menjadikannya pilihan yang solid untuk bisnis kecil. Berikut ini ringkasan singkat tentang paket-paketnya:

Bisnis: $4 per bulan (termasuk panggilan audio dan video tanpa batas, berbagi layar, dan 20 GB penyimpanan file per pengguna)

Gratis Selamanya (termasuk 5 anggota tim, 1 pengguna tamu, dan 20 GB penyimpanan file per tim)

Slack adalah platform komunikasi tim berbasis cloud yang dirancang untuk menjaga pekerjaan tetap terorganisir dan lancar, tanpa kerumitan email.

Slack bukan hanya aplikasi obrolan—ini adalah ruang kerja digital tempat tim dapat berbagi file, berkolaborasi secara real-time, dan tetap terhubung, baik di kantor maupun secara remote. Dengan antarmuka yang intuitif dan integrasi yang kuat, Slack membantu mengoptimalkan alur kerja dan menjaga kolaborasi tim tetap lancar.

🧠 Fakta Menarik: Slack sebenarnya adalah singkatan! Nama tersebut singkatan dari Searchable Log for All Communication and Knowledge