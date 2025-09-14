10 Alat AI Terbaik yang Sesuai dengan HIPAA untuk Kesehatan yang Aman pada Tahun 2025

65% dari 100 rumah sakit dan sistem kesehatan terbesar di Amerika Serikat telah mengalami kebocoran data baru-baru ini. Itu adalah tanda peringatan yang jelas jika Anda bekerja dengan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI).

Menggunakan alat AI standar tanpa kepatuhan HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) sama seperti mengunci pintu depan tetapi membiarkan pintu belakang terbuka lebar—Anda berisiko mengalami pelanggaran serius di lingkungan di mana keamanan data tidak dapat ditawar-tawar.

AI sudah mengubah cara penulisan catatan klinis, interaksi dengan pasien, dan pekerjaan administratif; alat yang salah juga dapat membuka pintu bagi pelanggaran HIPAA.

Dalam blog ini, kami telah memilih secara teliti alat AI yang sesuai dengan HIPAA yang membantu profesional kesehatan memenuhi persyaratan regulasi tanpa mengorbankan kecepatan atau akurasi. 🤖

Saat memilih alat AI untuk lingkungan klinis atau komunikasi pasien, pertimbangkan apakah alat tersebut melindungi informasi sensitif dan mendukung manajemen kepatuhan HIPAA. 🛡️

Inilah yang perlu Anda perhatikan:

Enkripsi data: Pilih alat AI yang menggunakan enkripsi end-to-end (selama transmisi dan saat disimpan) untuk mencegah akses tidak sah

Kontrol akses : Gunakan akses berbasis peran, otentikasi multi-faktor, dan catatan audit yang tahan manipulasi untuk memantau penggunaan data

Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) : Pastikan vendor Anda menandatangani perjanjian mitra bisnis, yang menegaskan bahwa mereka memenuhi kewajiban HIPAA sebagai mitra bisnis

Penyimpanan awan yang aman: Pilih infrastruktur yang kompatibel dengan HIPAA dan bersertifikat SOC 2 Tipe II

Waktu habis otomatis: Cari fitur waktu habis otomatis untuk meminimalkan paparan PHI pada perangkat yang tidak diawasi

Anonimisasi data : Pastikan alat tersebut mendukung de-identifikasi/pseudonimisasi sesuai kebutuhan

Pemantauan real-time: Pilih platform dengan pemantauan berkelanjutan dan pemberitahuan untuk akses yang mencurigakan

Kontrol versi: Gunakan kontrol versi untuk melacak perubahan pada catatan klinis sambil menjaga salinan asli untuk kepatuhan

Alat-alat ini tidak hanya menawarkan kemudahan—mereka dirancang untuk melindungi data sensitif, mengotomatisasi tugas rutin, dan memastikan organisasi Anda tetap siap untuk audit.

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga ClickUp – Manajemen tugas yang sesuai dengan HIPAA– Pelacakan proyek– Kolaborasi real-time– AI generatif untuk dokumentasi Tim kesehatan yang mengelola alur kerja dan tugas klinis Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Updox – Pesan aman– Berbagi dokumen– Layanan telemedisin terintegrasi dan penjadwalan– Penyimpanan cloud yang sesuai dengan HIPAA Profesional medis dan praktik yang membutuhkan komunikasi pasien yang aman dan koordinasi jadwal Penawaran harga khusus Jotform – Formulir yang sesuai dengan HIPAA– Pengiriman terenkripsi– Alur kerja otomatis– Integrasi dengan sistem EHR Tim kesehatan yang membutuhkan formulir pendaftaran pasien yang dapat disesuaikan dan formulir elektronik Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $34/bulan TrueVault – Mengotomatisasi penanganan DSAR– Memantau kepatuhan vendor– Mempertahankan standar HIPAA untuk privasi data Organisasi yang mengelola beberapa vendor dan kebutuhan privasi Mulai dari $49 per bulan per pengguna IBM Watson Health – Interaksi pasien yang didukung AI– Infrastruktur cloud yang kompatibel dengan HIPAA– Otomatisasi cerdas skala besar Sistem kesehatan tingkat perusahaan yang membutuhkan infrastruktur AI yang mematuhi HIPAA dalam skala besar Penawaran harga khusus CareCloud – Pembuatan catatan klinis berbasis AI– Jadwal penyedia layanan– Manajemen penagihan dan siklus pendapatan Tim kesehatan yang mengotomatisasi tugas klinis dan administratif Penawaran harga khusus Fireflies – Transkripsi rapat– Tindakan yang harus dilakukan– Kolaborasi antar tim– Enkripsi yang sesuai dengan HIPAA Tim kesehatan yang membutuhkan wawasan rapat dan kolaborasi Rencana gratis; Mulai dari $18/bulan per pengguna Azure Health Bot – Asisten virtual yang sesuai dengan HIPAA– Protokol triase– Opsi deployment yang dapat disesuaikan Organisasi kesehatan yang membutuhkan asisten kesehatan virtual yang skalabel dan aman Tingkat gratis; Mulai dari $500/bulan Infermedica – Pemeriksa gejala yang telah tervalidasi secara klinis– Pendaftaran pra-kunjungan– Bantuan triase real-time Penyedia layanan kesehatan yang membimbing pasien secara jarak jauh melalui pemeriksaan gejala dan triase Penawaran harga khusus Qventus – Jadwal operasi otomatis– Perencanaan pemulangan– Alur kerja koordinasi perawatan Sistem rumah sakit besar yang mengotomatisasi alur kerja rumah sakit dan koordinasi perioperatif Penawaran harga khusus

Baik dalam mengelola alur kerja pasien, mengotomatisasi dokumentasi klinis, atau mengelola PHI Anda, alat AI yang sesuai dengan HIPAA ini memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan alur kerja kesehatan yang aman)

Ubah catatan klinis menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan sesuai dengan HIPAA dalam hitungan detik dengan ClickUp

ClickUp menyediakan ruang kerja aman dan terpusat bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengelola segala hal mulai dari alur kerja klinis dan pelacakan proyek hingga manajemen inventaris dan dokumentasi pasien.

Dibangun dengan mempertimbangkan kompleksitas operasional kesehatan, ClickUp for Healthcare Teams mempermudah tugas administratif tanpa mengorbankan kepatuhan HIPAA.

Jalankan seluruh alur kerja kesehatan Anda dengan aman dan efisien—semua dalam satu tempat dengan ClickUp

Kepatuhan tingkat perusahaan untuk perlindungan PHI

ClickUp mendukung persyaratan GDPR dan HIPAA, memungkinkan pengguna untuk menandatangani Perjanjian Mitra Bisnis (BAA), menjadikannya solusi yang sah untuk entitas yang menangani informasi kesehatan yang dilindungi (PHI). Dengan enkripsi saat penyimpanan dan saat transmisi, kepatuhan SOC 2, dan kontrol akses berbasis peran, platform ini memastikan informasi sensitif tetap terlindungi.

📮 ClickUp Insight: Meskipun 34% pengguna beroperasi dengan keyakinan penuh pada sistem AI, kelompok yang sedikit lebih besar (38%) tetap mengadopsi pendekatan "percaya tapi verifikasi". Alat mandiri yang tidak familiar dengan konteks kerja Anda seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk menghasilkan respons yang tidak akurat atau tidak memuaskan. Inilah mengapa kami mengembangkan ClickUp Brain, AI yang menghubungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan kolaborasi di seluruh ruang kerja Anda, serta terintegrasi dengan alat pihak ketiga.

Fitur keamanan dan visibilitas canggih

Dengan ClickUp Security, tim dapat mengaktifkan otentikasi dua faktor, waktu habis otomatis untuk sesi, dan catatan audit terperinci untuk menjaga visibilitas dan kontrol penuh atas data pasien.

Tim di industri kesehatan menggunakan ClickUp untuk menyederhanakan segala hal, mulai dari penjadwalan tenaga medis dan penugasan tugas hingga permintaan catatan medis dan tinjauan kontrak. Fitur Tampilan Beban Kerja, Tampilan Kalender, dan otomatisasi tugas berulang pada platform ini memungkinkan koordinasi real-time antar departemen.

AI generatif yang sesuai dengan HIPAA dengan ClickUp Brain

🎥 Lihat bagaimana otomatisasi tugas AI di ClickUp mengurangi pekerjaan manual dan membantu tim tetap patuh. Dari penugasan tugas otomatis hingga pembaruan status dan pengiriman pengingat, AI menjaga alur kerja tetap aman, dapat dilacak, dan efisien—membuat tim kesehatan dan kepatuhan dapat fokus pada perawatan pasien, bukan administrasi.

Dengan ClickUp Brain, tim kesehatan dapat memanfaatkan AI generatif untuk secara otomatis merangkum catatan, menghasilkan konten, dan mendapatkan bantuan dalam dokumentasi dalam lingkungan yang sesuai dengan HIPAA.

Contoh kasus penggunaan:

Misalnya, saat diminta untuk menghasilkan ringkasan pasien, berikut adalah contoh prompt dan bagaimana ClickUp Brain mungkin merespons:

Berikan perintah singkat dan sederhana ke ClickUp Brain

Respons: Inilah yang dijawab oleh ClickUp Brain:

Buat ringkasan pasien dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain

Talk to Text di Brain Max: Rekam konteks klinis tanpa mengganggu proses perawatan

Dengan ClickUp Brain Max, tenaga medis dapat dengan aman mendikte catatan, tugas, dan tindak lanjut langsung ke ruang kerja ClickUp mereka

Bagi para pemimpin, kecepatan dan kepatuhan harus berjalan beriringan. Fitur Talk to Text di Brain Max memungkinkan tenaga medis dan tim perawatan untuk mendikte catatan, tugas, dan tindak lanjut langsung ke ruang kerja aman Anda—mengurangi klik, menjaga konteks, dan meminimalkan risiko salin-tempel.

Dokumentasi lebih cepat: Ubah pembaruan lisan menjadi catatan terstruktur atau tugas dalam hitungan detik

Pengurangan serah terima: Simpan keputusan, tindakan, dan jejak audit di satu tempat

Dirancang untuk alur kerja HIPAA: Gunakan dalam lingkungan yang mematuhi HIPAA dengan perjanjian BAA, akses berbasis peran, enkripsi selama transmisi/saat disimpan, dan waktu tunggu otomatis

Hasil: Kurangi beban administratif, tingkatkan akuntabilitas, dan kurangi peluang kebocoran PHI di antara alat-alat yang tidak terhubung.

ClickUp mempermudah alur catatan klinis, dokumentasi penelitian, dan formulir pendaftaran, memungkinkan institusi kesehatan merespons lebih cepat terhadap kebutuhan pasien dan administratif. Template kustom, dashboard, dan integrasi dengan alat seperti Google Drive, Outlook, Slack, dan MS Teams memungkinkan Anda membangun sistem yang sepenuhnya terhubung.

Dari permintaan pembaruan EHR hingga pelacakan inventaris dan manajemen pasien, ClickUp menjaga operasional tetap aman, terorganisir, dan skalabel.

Dirancang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan jangka panjang praktik kesehatan modern sambil tetap mematuhi standar regulasi.

Fitur terbaik ClickUp

Enkripsi semua PHI menggunakan AES-256 saat disimpan dan TLS 1.2 saat ditransmisikan

Otomatiskan penjadwalan pasien dan alur kerja tugas dengan ClickUp Brain

Batasi akses data menggunakan peran kustom dan izin berdasarkan peran

Pantau aktivitas pengguna dengan catatan audit terperinci dan kontrol versi

Buat formulir pendaftaran yang sesuai dengan HIPAA dan hubungkan dengan alur tugas

Bekerja sama dalam penelitian, dokumentasi, dan catatan klinis secara real-time

Kelola beban kerja tenaga medis dan jadwal janji temu dengan fitur seret dan lepas

Simpan kontrak dan catatan pasien dengan aman menggunakan infrastruktur cloud yang bersertifikat SOC 2

Batasan ClickUp

Fitur canggih seperti dukungan HIPAA hanya tersedia di Paket Enterprise

Beberapa pengguna melaporkan kurva pembelajaran yang curam saat melakukan penyesuaian karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5.0 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5.0 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Kaylee Hatch, Manajer Merek di Home Care Pulse, merangkumnya dengan sempurna:

ClickUp dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan manajemen proyek. Cukup canggih untuk menangani proyek antar departemen yang besar dari tahun ke tahun, namun tetap dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai daftar tugas harian yang sederhana.

ClickUp dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan manajemen proyek. Cukup canggih untuk menangani proyek antar departemen yang besar dari tahun ke tahun, namun tetap dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai daftar tugas harian yang sederhana.

🔍 Tahukah Anda? Vida Health meningkatkan produktivitas pemasarannya sebesar 50% dengan menggunakan ClickUp dan menghemat lebih dari 8 jam per minggu hanya untuk rapat. Dalam lingkungan klinis, penghematan waktu semacam ini dapat diterjemahkan menjadi perawatan pasien yang lebih cepat, penundaan administratif yang lebih sedikit, dan koordinasi yang lebih ketat sesuai HIPAA antar tim.

2. Updox (Terbaik untuk komunikasi pasien yang aman dan koordinasi berbasis kalender)

melalui Updox

Updox menggabungkan telehealth, berbagi dokumen, pesan pasien, dan penjadwalan kalender menjadi satu ruang kerja yang sesuai dengan HIPAA. Dirancang untuk profesional medis yang membutuhkan solusi terintegrasi yang andal dan dapat terhubung secara mulus dengan sebagian besar Sistem Rekam Medis Elektronik (EMR).

Ini memungkinkan Anda mengelola perawatan virtual dan koordinasi di kantor dengan lancar, tanpa perlu beralih antar sistem. Dengan Updox, seluruh manajemen proyek kesehatan Anda berjalan melalui sistem terpusat yang dirancang untuk mengelola informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) secara aman.

Updox juga memudahkan koordinasi antar tim dengan tampilan kalender dan akses terpusat, sehingga tim front desk, penagihan, dan klinis tetap terkoordinasi tanpa harus mengejar berkas atau data pasien.

Fitur terbaik Updox

Kirim dan terima pesan pasien yang aman dari kotak masuk terpusat

Bagikan, tandai, dan kirim faks, formulir, dan file antar departemen secara instan

Terima pembayaran pasien dari perangkat seluler dengan alur kerja penagihan yang terintegrasi

Batasan Updox

Antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih baru

Kustomisasi terbatas untuk kebutuhan perusahaan besar

Harga Updox

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Updox

G2: 4.4/5.0 (100+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5. 0 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Updox?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Kami paling sering menggunakan UpDox fax. Alat ini memudahkan kami mengakses faks masuk dan keluar dengan mudah. Selain itu, UpDox terintegrasi dengan sistem EMR kami, sehingga mengunggah dokumen dari penyedia layanan kesehatan lain menjadi sangat mudah.

Kami paling sering menggunakan UpDox fax. Alat ini memudahkan kami mengakses faks masuk dan keluar dengan mudah. Selain itu, UpDox terintegrasi dengan sistem EMR kami, sehingga mengunggah dokumen dari penyedia layanan kesehatan lain menjadi sangat mudah.

✨ Tips Tambahan: Saat memilih alat AI, pastikan Anda menandatangani Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) sebelum menangani Informasi Kesehatan yang Dilindungi (PHI). Perjanjian Mitra Bisnis bukanlah hal yang opsional. Jika penyedia AI Anda tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut, mereka tidak mematuhi HIPAA—terlepas dari apa yang diklaim di situs web mereka.

3. Jotform (Terbaik untuk pendaftaran pasien dan formulir elektronik yang sesuai dengan HIPAA)

melalui Jotform

Jotform memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data pasien melalui formulir kustom yang mudah dibuat, dapat disesuaikan, dan sepenuhnya sesuai dengan HIPAA.

Alat ini menonjol bagi tim kesehatan yang membutuhkan solusi tanpa kode yang andal untuk formulir pendaftaran, permintaan janji temu, dokumen persetujuan, dan pengumpulan pembayaran. Setelah diaktifkan, kepatuhan HIPAA mencakup enkripsi formulir, penyimpanan cloud yang aman, dan ketersediaan Perjanjian Mitra Bisnis (BAA) untuk entitas yang tercakup.

Anda dapat menyesuaikan formulir Anda, mengotomatisasi alur kerja, dan menyinkronkan respons ke aplikasi cloud, sistem EHR, atau papan proyek melalui integrasinya.

Fitur terbaik Jotform

Buat formulir yang sesuai dengan HIPAA dengan logika kondisional dan penanganan pengiriman yang terenkripsi

Terima pembayaran pasien melalui Stripe, Square, atau PayPal langsung di formulir

Otomatiskan pembuatan tugas dari pengiriman formulir menggunakan Jotform Boards

Integrasikan dengan lebih dari 150 aplikasi, termasuk penyimpanan cloud, CRM, dan alat EHR

Batasan Jotform

Jotform mengharuskan pengguna untuk mengupgrade ke paket Gold atau Enterprise untuk mengaktifkan fitur HIPAA

Kepatuhan HIPAA hanya tersedia pada paket Enterprise dan Gold

Opsi penyesuaian formulir yang luas dapat terasa membingungkan bagi pengguna baru

Harga Jotform

Rencana gratis

Bronze : $39/bulan per pengguna

Silver: $49/bulan per pengguna

Gold: $129/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jotform

G2 : 4.7/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jotform?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Sangat mudah untuk menghubungkan profil saya dan formulir email saya setiap bulan saat buku dibuka. Saya menggunakannya setiap hari kerja untuk melihat ide klien dan memastikan saya membuat hal yang tepat; jujur, ini benar-benar mengubah hidup!

Sangat mudah untuk menghubungkan profil saya dan formulir email saya setiap bulan saat buku dibuka. Saya menggunakannya setiap hari kerja untuk melihat ide klien dan memastikan saya membuat hal yang tepat; jujur, ini benar-benar mengubah hidup!

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 276 juta catatan kesehatan bocor pada tahun 2024 saja. Itu setara dengan lebih dari 81% populasi AS, menunjukkan bahwa kebocoran data bukan lagi kejadian terisolasi—melainkan masalah sistemik. Penggunaan alat AI yang tidak mematuhi regulasi di lingkungan klinis hanya akan meningkatkan risiko ini.

4. TrueVault (Terbaik untuk otomatisasi privasi yang sesuai dengan HIPAA dan pengawasan vendor)

melalui TrueV a ult

TrueVault berfokus pada satu hal—kepatuhan privasi data—dan melakukannya dengan baik. Bagi organisasi kesehatan yang menghadapi regulasi HIPAA dan undang-undang persetujuan pasien di berbagai negara bagian, TrueVault menyederhanakan proses yang sebaliknya akan rumit dan logistik.

Dengan TrueVault, Anda mendapatkan mesin otomatisasi yang menangani permintaan akses data subjek (DSAR) tepat waktu dan dalam skala besar.

Alat ini memantau vendor untuk mengidentifikasi risiko privasi potensial sambil mencakup regulasi utama seperti HIPAA, CCPA, dan GDPR—membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk tim kesehatan yang menghadapi persyaratan kepatuhan federal dan negara bagian.

Fitur terbaik TrueVault

Otomatiskan penanganan DSAR yang sesuai dengan HIPAA dan pelacakan permintaan dari dasbor pusat

Pantau lebih dari 2.500 vendor untuk mengidentifikasi celah risiko dan kepatuhan dalam penanganan PHI

Luncurkan Pusat Privasi yang dihosting untuk transparansi dan opsi penolakan bagi pasien

Buat dan kelola pemberitahuan yang diwajibkan secara hukum untuk persetujuan dan penggunaan data

Batasan TrueVault

Tidak ada alat kolaborasi dalam platform untuk penjadwalan atau manajemen dokumen

Dirancang terutama untuk kepatuhan privasi, bukan untuk alur kerja klinis yang lebih luas

Harga TrueVault

Esensial: $49/bulan per pengguna

Pro: $79/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat TrueVault

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Mengembangkan Kebijakan dan Prosedur IT yang Efektif

5. IBM Watson Health (Pilihan terbaik untuk infrastruktur AI berskala besar yang sesuai dengan HIPAA)

melalui IBM

IBM Watson Health menghadirkan kekuatan enterprise yang mumpuni untuk alat AI yang sesuai dengan HIPAA. Alat ini menawarkan integrasi teknologi mendalam, pengawasan regulasi, dan otomatisasi cerdas secara skala besar.

Dari Watson Assistant untuk interaksi pasien yang didukung AI hingga infrastruktur cloud yang sesuai dengan HIPAA, IBM menawarkan rangkaian lengkap solusi manajemen klinik. Platform ini menggabungkan AI generatif, perlindungan data, dan otomatisasi proses dalam satu ekosistem.

Baik Anda mengoptimalkan alur kerja klinis, melindungi data pasien, atau mengotomatisasi infrastruktur IT, IBM membantu organisasi kesehatan mematuhi peraturan HIPAA di setiap tahap.

Fitur terbaik IBM Watson Health

Implementasikan infrastruktur cloud yang kompatibel dengan HIPAA untuk data kesehatan pribadi (PHI) dan sistem klinis

Gunakan chatbot bertenaga AI untuk mengurangi kesalahan manusia dan menangani pertanyaan pasien 24/7

Otomatisasi alur kerja kesehatan di seluruh rantai pasokan, penjadwalan, dan sistem IT

Tingkatkan postur keamanan data dengan alat perlindungan data dan kontrol akses yang khusus

Batasan IBM Watson Health

Pengaturan dan penyesuaian memerlukan dukungan teknis khusus

Tidak cocok untuk praktik kecil atau alur kerja yang ringan

Harga IBM Watson Health

Penawaran Harga Khusus

Ulasan dan penilaian IBM Watson Health

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? 79% rumah sakit terkemuka mendapatkan nilai D atau lebih rendah dalam kerangka kerja manajemen risiko siber. Sebagian besar institusi terkemuka gagal memenuhi standar keamanan dasar. Memilih penyedia AI yang mendukung SOC 2, HIPAA, dan BAA sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ini.

6. CareCloud (Terbaik untuk EHR berbasis AI dan otomatisasi alur kerja klinis)

melalui CareCloud

CareCloud menyediakan rangkaian lengkap alat AI yang sesuai dengan HIPAA, manajemen EHR, dan optimasi siklus pendapatan—semua disesuaikan dengan praktik kesehatan modern.

Keunggulan platform ini terletak pada mesin AI terintegrasinya, CirrusAI Guide, yang memanfaatkan AI generatif untuk diagnosis real-time, mengotomatisasi pembuatan catatan klinis, dan mendukung perencanaan pengobatan.

Dengan alat dokumentasi berbasis AI dari CareCloud, dokter dapat menghilangkan entri data manual dan lebih fokus pada perawatan pasien. Fitur CirrusAI Guide membedakannya dari alat EHR standar dengan mengurangi waktu dokumentasi. Sistem ini mengintegrasikan penjadwalan, penagihan, dan catatan medis, memudahkan tim untuk mengelola kunjungan virtual dan jadwal staf.

Fitur terbaik CareCloud

Otomatiskan catatan klinis menggunakan alat dokumentasi berbasis AI

Sederhanakan penjadwalan penyedia layanan dan keterlibatan pasien dari satu dasbor

Optimalkan penagihan, klaim, dan penagihan melalui alat siklus pendapatan yang didukung AI

Batasan CareCloud

Fitur pelaporan mungkin memerlukan pengaturan tambahan untuk penyesuaian

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran awal saat proses onboarding

Harga CareCloud

Penawaran Harga Khusus

Ulasan dan peringkat CareCloud

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 3. 5/5. 0 (110+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CareCloud?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari CareCloud Community adalah betapa mudahnya menjadwalkan klien kami; hal ini meningkatkan kolaborasi jaringan. Saya juga menyukai layanan pelanggan mereka karena mereka sangat sabar dan membantu dalam menjawab pertanyaan.

Yang paling saya sukai dari CareCloud Community adalah betapa mudahnya menjadwalkan klien kami; hal ini meningkatkan kolaborasi jaringan. Saya juga menyukai layanan pelanggan mereka karena mereka sangat sabar dan membantu dalam menjawab pertanyaan.

💡 Tips Pro: Jangan mengandalkan alat umum dengan klaim keamanan yang tidak jelas. Hanya karena suatu alat menggunakan enkripsi, itu tidak berarti memenuhi standar HIPAA. Cari sertifikasi seperti SOC 2 Type II, ISO 27001, dan sertifikasi HIPAA.

7. Fireflies (Terbaik untuk transkripsi rapat yang sesuai dengan HIPAA dan kolaborasi di bidang kesehatan)

melalui Fireflies

Fireflies mengubah rapat Anda menjadi catatan yang dapat dicari, diringkas, dan aman. Bagi tim kesehatan, ini berarti dokumentasi klinis otomatis, interaksi pasien yang akurat, dan wawasan yang dibagikan antar tim, semua sambil tetap mematuhi HIPAA.

Dengan perlindungan SOC 2, GDPR, dan HIPAA (termasuk Perjanjian Mitra Bisnis), Fireflies memastikan data audio, transkrip, dan catatan Anda dienkripsi dan disimpan dengan aman.

Platform ini menyediakan cara yang mulus untuk mencatat dan meninjau kembali diskusi, baik saat berkonsultasi dengan pasien, melakukan tinjauan kasus internal, atau sinkronisasi antar departemen.

Fitur terbaik Fireflies

Transkrip dan ringkas pertemuan yang sesuai dengan HIPAA dengan enkripsi end-to-end

Gunakan AskFred untuk menanyakan dan mengambil percakapan sebelumnya dengan AI secara instan

Deteksi secara otomatis pembicara dan buat daftar tindakan dari setiap pertemuan

Sinkronkan catatan dan transkrip di lebih dari 50 alat, termasuk EHR, CRM, dan platform penjadwalan

Batasan Fireflies

Analisis canggih mungkin memerlukan paket premium

Suara latar belakang kadang-kadang dapat mengurangi akurasi transkripsi

Harga Fireflies. ai

Rencana gratis

Paket Pro : $18 per bulan per pengguna

Paket Bisnis : $29 per bulan per pengguna

Paket Enterprise: $39 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Fireflies. ai

G2 : 4.8/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai ?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Menggunakan Fireflies telah mengubah cara saya bekerja. Sekarang saya dapat berbagi catatan dengan peserta rapat serta mencatat dengan akurat hasil rapat, poin tindakan, dan langkah selanjutnya. Klien saya juga sangat menyukainya.

Menggunakan Fireflies telah mengubah cara saya bekerja. Sekarang saya dapat berbagi catatan dengan peserta rapat serta mencatat dengan akurat hasil rapat, poin tindakan, dan langkah selanjutnya. Klien saya juga sangat menyukainya.

💡 Tips Pro: Aktifkan akses berbasis peran dan pencatatan audit. Bahkan alat terbaik pun hanya seaman orang yang menggunakannya. Pastikan platform Anda mendukung izin tingkat pengguna, otentikasi multi-faktor, dan jejak audit untuk melacak siapa yang mengakses apa dan kapan.

8. Azure Health Bot (Terbaik untuk membangun asisten kesehatan virtual yang sesuai dengan HIPAA)

melalui Azure

Azure Health Bot dirancang untuk keterlibatan pasien yang aman, skalabel, dan dapat disesuaikan dengan teknologi AI. Alat ini memungkinkan Anda untuk mengimplementasikan agen percakapan yang dilatih dalam terminologi klinis, didukung oleh protokol triase, dan sesuai dengan kepatuhan HIPAA.

Anda dapat mengimplementasikan bot di situs web, portal pasien, atau Microsoft Teams, dengan kebijakan ketat yang berlaku terkait penyimpanan data, persetujuan pengguna, dan pencatatan audit, sambil tetap mematuhi kebijakan ketat terkait penyimpanan data, persetujuan pengguna, dan jejak audit.

Dengan lebih dari 50 sertifikasi kepatuhan global dan khusus kesehatan—termasuk HITRUST, ISO 27001, dan SOC 2—alat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ketat.

Fitur terbaik Azure Health Bot

Bangun bot yang sesuai dengan HIPAA dengan protokol triase bawaan dan basis pengetahuan klinis

Integrasikan dengan EMR menggunakan koneksi data FHIR untuk interaksi pasien yang dipersonalisasi

Terapkan kebijakan privasi dengan pengaturan persetujuan, batas waktu sesi, dan jejak audit

Deploy bot di berbagai saluran, termasuk Microsoft Teams dan situs web kustom

Batasan Azure Health Bot

Membutuhkan pengaturan teknis dan keahlian Azure untuk implementasi penuh

Palin cocok untuk organisasi yang sudah menggunakan infrastruktur Microsoft

Harga Azure Health Bot

Tingkat gratis

Tingkat standar: $500/bulan

Ulasan dan peringkat Azure Health Bot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Azure Health Bot?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

“Mudah untuk berlangganan, mengembangkan, dan mengintegrasikan. Layanan web sangat mudah digunakan dalam proyek, dan juga menyediakan panduan pengguna yang sangat membantu untuk integrasi. SDK sangat sederhana dan mudah digunakan.

“Mudah untuk berlangganan, mengembangkan, dan mengintegrasikan. Layanan web sangat mudah digunakan dalam proyek, dan juga menyediakan panduan pengguna yang sangat membantu untuk integrasi. SDK sangat sederhana dan mudah digunakan.

🔍 Tahukah Anda? 100% rumah sakit yang dianalisis mengalami masalah konfigurasi SSL/TLS. Bahkan praktik enkripsi dasar sering diabaikan. Hal ini mempertegas kebutuhan akan alat yang menawarkan enkripsi end-to-end dan penyimpanan cloud aman secara default, bukan sebagai add-on opsional.

9. Infermedica (Terbaik untuk triase virtual dan pemeriksaan gejala yang sesuai dengan HIPAA)

melalui Infe r medica

Infermedica spesialis dalam triase klinis dan penilaian gejala yang didukung AI. Ini memberikan penyedia layanan kesehatan cara aman untuk membimbing pasien sebelum mereka masuk ke klinik.

Platform Panduan Medisnya menggabungkan pemeriksa gejala dinamis, modul pendaftaran pra-kunjungan, dan asisten triase perawat untuk mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi kunjungan langsung yang dapat dihindari.

Yang membedakan Infermedica adalah akurasi klinisnya. Sistem ini dilatih menggunakan protokol medis yang tervalidasi. Kinerjanya setara dengan pedoman Schmitt-Thompson, protokol triase standar yang umum digunakan oleh perawat dan pusat panggilan untuk menilai gejala pediatrik melalui telepon dan menentukan langkah perawatan yang tepat.

Infermedica mengumpulkan gejala, data demografis, dan faktor risiko untuk memberikan panduan real-time sambil tetap mematuhi standar HIPAA, GDPR, SOC 2, dan ISO 27001.

Fitur terbaik Infermedica

Bantu pasien dengan alat pengecekan gejala dan triase yang telah tervalidasi secara klinis

Otomatiskan pengumpulan data pra-kunjungan untuk mengurangi beban kerja pendaftaran

Gunakan asisten perawat untuk mendukung keputusan triase yang lebih cepat dan aman

Integrasikan melalui API untuk menghubungkan data gejala secara langsung ke EMR atau platform Anda

Batasan Infermedica

Implementasi khusus mungkin memerlukan dukungan untuk integrasi yang kompleks

Dashboard pelaporan kurang canggih dibandingkan platform yang berfokus pada analitik

Harga Infermedica

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Infermedica

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Infermedica?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

“API Infermedica memiliki akurasi yang tinggi dari perspektif medis, memberikan keyakinan terhadap hasilnya. Dari perspektif teknis, API ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan kami menyesuaikan solusi kami dengan kebutuhan klien.”

“API Infermedica memiliki akurasi yang sangat baik dari perspektif medis, memberikan keyakinan terhadap hasilnya. Dari perspektif teknis, API ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan kami menyesuaikan solusi kami dengan kebutuhan klien.”

💡 Tips Pro: Periksa kebijakan pembaruan vendor Anda dengan teliti. Kepatuhan HIPAA bukanlah pengaturan sekali jadi. Pilih vendor yang menyediakan pembaruan keamanan rutin, pemantauan real-time, dan dukungan tanggapan insiden untuk mempertahankan kepatuhan seiring dengan perkembangan ancaman.

10. Qventus (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja rumah sakit dan koordinasi perioperatif)

melalui Qventus

Qventus membawa otomatisasi AI ke garis depan operasional rumah sakit, menggantikan tugas administratif manual dengan sistem cerdas. Platform ini terintegrasi langsung dengan EHR untuk mengotomatisasi perencanaan pemulangan, penjadwalan kasus, dan manajemen kapasitas.

Tim AI-nya memantau alur kerja, memprediksi hambatan, dan mengambil tindakan segera untuk mengoordinasikan tugas antar departemen. Solusi Koordinasi Perawatan Perioperatif memungkinkan tim pra-rawat inap untuk mempersiapkan pasien dengan lebih efisien, yang mengakibatkan pengurangan hingga 40% dalam pembatalan operasi.

Modul Kapasitas Pasien Rawat Inap mengotomatiskan perencanaan pemulangan dini dan menggerakkan sumber daya pendukung untuk mempercepat pembukaan tempat tidur tanpa menambah beban staf. Orbita membantu tim kesehatan berinteraksi dengan pasien secara aman melalui percakapan otomatis, pengingat, dan alat koordinasi perawatan.

Fitur terbaik Qventus

Otomatiskan penjadwalan bedah dan persiapan pra-operasi dengan asisten operasional AI

Kurangi lama rawat inap dan buka tempat tidur rawat inap lebih cepat dengan perencanaan pemulangan yang terintegrasi dengan EHR

Tingkatkan pemanfaatan ruang operasi dan kurangi pembatalan melalui alur kerja perawatan terkoordinasi

Dukung staf lini depan dengan menghilangkan hambatan administratif di berbagai area perawatan

Batasan Qventus

Dirancang untuk sistem rumah sakit besar dengan infrastruktur yang kompleks

Membutuhkan integrasi dengan platform EHR yang sudah ada dan alur kerja

Harga Qventus

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Qventus

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Cara Bersiap dan Lulus Audit Kepatuhan IT Anda

11. Orbita (Terbaik untuk keterlibatan pasien yang sesuai dengan HIPAA dan otomatisasi pintu masuk digital)

via Or b ita

Orbita menyediakan pengalaman pasien otomatis, mulai dari kontak awal hingga tindak lanjut pasca perawatan. Asisten virtual berbasis AI-nya mengurangi hambatan dalam penjadwalan, pendidikan pasien, dan koordinasi perawatan sambil beroperasi dalam lingkungan yang sesuai dengan HIPAA.

Di inti sistem terdapat Orbita’s Digital Front Door, sebuah pengalaman chatbot yang menggabungkan pencarian percakapan, pengecekan gejala, dan pemesanan janji temu. Didukung oleh pemahaman bahasa alami, asisten ini mengurangi beban pusat panggilan dan mengarahkan pasien dengan efisien.

Sistem Navigasi Perawatan ini mendukung proses pendaftaran, dokumentasi, persiapan pra-prosedur, dan pengingat pasca-operasi. Perangkat lunak manajemen proyek kesehatan ini melacak kesiapan pasien, mengidentifikasi individu yang berisiko, dan memungkinkan penyedia layanan untuk memprediksi volume prosedur.

Fitur terbaik Orbita

Pantau kesiapan pasien dan kepatuhan pra-prosedur dengan alat navigasi perawatan

Kurangi beban kerja staf dengan mengelola komunikasi melalui email, SMS, dan panggilan suara

Personalisasikan interaksi pasien sambil menjaga alur kerja data yang sesuai dengan HIPAA

Batasan Orbita

Membutuhkan upaya integrasi untuk terhubung sepenuhnya dengan sistem EHR yang sudah ada

Fitur yang tersedia mungkin lebih dari yang dibutuhkan untuk klinik kecil

Harga Orbita

Penawaran harga khusus

Ulasan dan peringkat Orbita

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Orbita?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Orbita adalah asisten suara dan chatbot berbasis AI yang unggul di industri kesehatan. Kemampuannya dalam meningkatkan komunikasi jangkauan dan fitur layanan mandiri menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Sifat-sifat ini secara signifikan meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Orbita adalah asisten suara dan chatbot berbasis AI yang unggul di industri kesehatan. Kemampuannya dalam meningkatkan komunikasi jangkauan dan fitur layanan mandiri menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Sifat-sifat ini secara signifikan meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

📖 Baca Juga: Cara Menerapkan Kerangka Kerja Risiko Keamanan Siber

Selain pilihan teratas, berikut beberapa alat AI yang sesuai dengan HIPAA lainnya yang menawarkan kemampuan kuat bagi tim kesehatan.

: Ini adalah platform komunikasi aman yang mengintegrasikan pesan pasien, pesan suara, dan SMS ke dalam satu kotak masuk yang sesuai dengan HIPAA Spruce Health: Ini adalah platform komunikasi aman yang mengintegrasikan pesan pasien, pesan suara, dan SMS ke dalam satu kotak masuk yang sesuai dengan HIPAA

: DeepScribe adalah asisten medis AI yang mendengarkan selama kunjungan pasien dan secara otomatis menghasilkan dokumentasi klinis DeepScribe: DeepScribe adalah asisten medis AI yang mendengarkan selama kunjungan pasien dan secara otomatis menghasilkan dokumentasi klinis

: Ini adalah asisten perawatan virtual yang memandu pasien melalui pemeriksaan gejala, triase, penjadwalan, dan tindak lanjut Gyant: Ini adalah asisten perawatan virtual yang memandu pasien melalui pemeriksaan gejala, triase, penjadwalan, dan tindak lanjut

Lindungi Privasi Pasien Sambil Memperlancar Alur Kerja di ClickUp

Alat AI yang sesuai dengan HIPAA kini menjadi standar bagi tim kesehatan yang ingin menjaga keamanan, kepatuhan, dan daya saing. Baik Anda mengelola data pasien yang sensitif, mengotomatisasi formulir pendaftaran, atau memperluas operasi, teknologi yang tepat membuat perbedaan yang signifikan.

Setiap alat dalam daftar ini menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari sistem EHR lengkap hingga otomatisasi berfokus pada privasi dan pencatatan berbasis AI. Namun, jika Anda mencari platform tunggal yang menggabungkan manajemen tugas, kolaborasi aman, dan perlindungan tingkat HIPAA, ClickUp menonjol.

Tetap patuh, kurangi risiko, dan kelola operasi kesehatan Anda dengan lebih cerdas.