13 Alat Komunikasi Digital Terbaik di Tempat Kerja pada Tahun 2025

Masalahnya bukan karena kurangnya komunikasi—melainkan jenis komunikasi yang salah.

Tim jarak jauh dan hybrid lebih terhubung dari sebelumnya, tetapi notifikasi terus-menerus, saluran yang tersebar, dan rapat tanpa henti tidak berarti orang-orang sejalan. Itu hanya berarti semua orang kelelahan.

Tantangan sesungguhnya bukanlah tetap terhubung—melainkan tetap jelas.

Tanpa alat yang tepat, pembaruan tersembunyi, keputusan terhambat, dan kolaborasi berubah menjadi kesalahpahaman.

Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi sepuluh alat komunikasi digital terbaik yang dirancang untuk tim modern—alat yang mendukung kerja asinkron, memperlancar percakapan, dan membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan gangguan yang lebih sedikit.

Memilih alat komunikasi digital yang tepat dapat meningkatkan kolaborasi, kerja sama, dan efisiensi organisasi Anda. Berikut adalah fitur-fitur penting yang perlu dipertimbangkan.

Komunikasi real-time: Cari alat komunikasi digital yang mencakup pesan instan dan Cari alat komunikasi digital yang mencakup pesan instan dan komunikasi video asinkron untuk memungkinkan kontak fleksibel di antara anggota tim

Manajemen tugas: Cari alat komunikasi digital dengan fitur yang memungkinkan Anda untuk menugaskan tugas, menetapkan batas waktu, dan melacak kemajuan

Akses mobile dan desktop: Pilih alat komunikasi digital yang dapat diakses di semua perangkat sehingga anggota tim dapat tetap terhubung di kantor atau saat bepergian

Kemampuan integrasi: Pilih alat dengan teknologi komunikasi yang efektif untuk terintegrasi dengan semua aplikasi yang digunakan tim Anda, seperti platform manajemen proyek

Keamanan dan kepatuhan: Pilih alat komunikasi digital yang dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang efektif, seperti enkripsi data dan kepatuhan regulasi, untuk melindungi informasi sensitif

Antarmuka yang ramah pengguna: Pilih alat komunikasi digital untuk tempat kerja Anda dengan desain yang intuitif. Hal ini memungkinkan anggota tim untuk dengan mudah mengadopsi produk tersebut, mengurangi waktu pelatihan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Dengan begitu banyak alat yang tersedia, memilih yang tepat mungkin sulit. Untuk membantu Anda memutuskan, kami telah menyusun daftar alat komunikasi terbaik untuk lingkungan kerja jarak jauh dan hybrid.

1. ClickUp (Terbaik untuk kolaborasi all-in-one dan manajemen proyek)

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, adalah platform produktivitas komprehensif yang mengintegrasikan pekerjaan tim Anda, berfungsi sebagai perangkat lunak kolaborasi dan manajemen proyek. Platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi dan organisasi.

Bekerja sama secara instan dengan mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di ClickUp Chat

ClickUp Chat membawa percakapan langsung ke dalam alur kerja Anda—secara harfiah. Alih-alih berpindah-pindah antara aplikasi pesan dan pengelola tugas, tim dapat berdiskusi, merencanakan, dan mengambil tindakan tanpa perlu mengganti tab.

Anda dapat membuat saluran berdasarkan tim atau topik, mengirim pesan langsung dengan cepat, dan mengubah pesan menjadi tugas secara instan saat ada hal yang perlu ditindaklanjuti. Ada juga fitur 'Posts' untuk pembaruan yang lebih terstruktur (seperti pengumuman atau ringkasan) dan penandaan cerdas agar tidak ada yang terlewat oleh tim Anda.

Yang menonjol adalah seberapa baik ClickUp Chat terintegrasi dengan platform lainnya:– Threads dapat disinkronkan langsung dengan tugas untuk konteks– Anda dapat menandai pesan untuk tindak lanjut (sehingga item tindakan tidak terlewat)– ClickUp AI dapat merangkum obrolan dan mengubah diskusi menjadi tugas atau langkah selanjutnya

Bagi tim hybrid atau remote yang membutuhkan sumber informasi tunggal untuk percakapan dan kemajuan proyek, ClickUp Chat adalah pilihan cerdas—terutama jika Anda sudah menggunakan ClickUp untuk manajemen pekerjaan.

ClickUp Docs kolaborasi real-time

ClickUp Docs menyediakan lingkungan kolaboratif untuk pembuatan, berbagi, dan pengeditan dokumen secara real-time. Buat wiki, basis pengetahuan, dan dokumen proyek dengan pilihan format lanjutan seperti bookmark tertanam dan tabel.

Dokumen di ClickUp tidak terisolasi—mereka terhubung langsung ke tugas, sehingga detail penting selalu tersedia di ujung jari tim Anda. Dengan Docs Hub, Anda dapat langsung menandai rekan tim, mencari, menyortir, dan menyaring catatan, menjaga semuanya terorganisir dan mudah diakses.

Butuh format cepat? Tambahkan bookmark, tabel, atau teks kaya. Ingin output lebih cepat? Gunakan ClickUp AI untuk merangkum atau menulis ulang secara instan.

Tidak lagi dokumen yang terputus—semua dokumen berada di tempat Anda bekerja.

Visualisasikan ide dan ubah menjadi tugas secara instan dengan ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards menyediakan kanvas virtual untuk brainstorming dan komunikasi visual. Kolaborasi real-time memungkinkan tim untuk menggambar ide, membuat diagram alur, dan memvisualisasikan alur kerja.

ClickUp Whiteboards terintegrasi dengan tugas dan dokumen, memungkinkan Anda mengubah ide menjadi aktivitas yang dapat dilaksanakan langsung dari kanvas. Koneksi yang mulus antara inspirasi dan eksekusi ini memastikan inisiatif tetap berjalan sesuai rencana.

Pelajari cara menggunakan ClickUp Whiteboards:

Rekam dan bagikan video layar singkat dengan ClickUp Clips

ClickUp Clips memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat dan berbagi rekaman layar. Hal ini sangat berguna untuk memberikan penjelasan detail, memberikan umpan balik, dan merekam proses. ClickUp Clips juga terintegrasi dengan tugas, dokumen, dan obrolan.

Bagian terbaiknya? ClickUp Clips dapat secara otomatis diberi label, ditranskrip, dan diringkas menggunakan AI, sehingga lebih mudah dicari dan diakses. Mereka memastikan bahwa informasi visual dapat diakses di tempat yang paling dibutuhkan.

Dan jika Anda memang membutuhkan pertemuan?

…Kenalkan ClickUp AI Notetaker.

Asisten bertenaga AI ini bergabung dalam panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda, secara otomatis merekam sesi, dan menyediakan transkrip lengkap, ringkasan, serta tindakan yang perlu dilakukan—langsung ke dalam dokumen ClickUp. Semua tetap terhubung dengan alur kerja Anda, sehingga tidak ada yang terlewat dalam kekacauan setelah pertemuan.

Organisir, prioritaskan, dan lacak setiap tugas dengan ClickUp Tasks

Pada intinya, ClickUp unggul dalam manajemen tugas dengan ClickUp Tasks, yang menyediakan tugas-tugas yang dapat disesuaikan dan mudah diadaptasi ke berbagai alur kerja. Berikan tugas, tentukan prioritas, tetapkan batas waktu, dan pantau kemajuan dalam berbagai tampilan, termasuk Daftar, Papan, dan Kalender.

Untuk meningkatkan organisasi dan efisiensi, platform ini menawarkan lebih dari 35 ClickApps, termasuk Automations, Sprint Points, dan Custom Fields.

Berikut ini panduan singkat tentang cara mengatur tugas pertama Anda di ClickUp:

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan respons email

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan yang bekerja di seluruh tugas, dokumen, percakapan, dan ruang proyek untuk membantu tim Anda beroperasi dengan lebih efisien dan cerdas. Ia dapat menghasilkan konten secara instan, termasuk catatan rapat, deskripsi tugas, dan ringkasan proyek, menghemat waktu Anda dari penulisan berulang.

Ringkas thread komentar yang panjang, ekstrak tindakan yang perlu dilakukan, atau jawab pertanyaan berdasarkan dokumentasi dan tugas yang sudah ada di ruang kerja Anda.

🎁 Bonus: Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk membuat daftar periksa audit komunikasi internal yang terstruktur. Berikut contohnya: Contoh daftar periksa audit komunikasi internal yang dibuat oleh ClickUp Brain

Untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan membuat komunikasi di tempat kerja lebih terstruktur dan skalabel, ClickUp menawarkan templat rencana komunikasi yang menghilangkan tebak-tebakan. Templat seperti ClickUp Internal Communications Template dan ClickUp Communication Plan Template akan membantu Anda memulai dengan cepat dan tetap fokus.

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama secara real-time untuk membahas pembaruan, mengajukan pertanyaan, dan mengambil keputusan dengan cepat

Buat dan bagikan dokumen ClickUp yang dapat diedit dengan seluruh tim

Organisir pekerjaan Anda menggunakan tugas, garis waktu, dan tampilan yang sepenuhnya dapat disesuaikan

Tulis lebih cepat dan cerdas dengan bantuan AI melalui ClickUp Brain

Tugaskan dan lacak tugas langsung dari dalam thread obrolan ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur yang luas mungkin memerlukan waktu untuk dipelajari, tetapi segera memberikan manfaat berupa fleksibilitas dan kontrol

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak alur kerja pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat status setiap konten (sedang dikerjakan, memerlukan revisi, dijadwalkan, dll.) beserta siapa desainer utama yang bertanggung jawab. Selain itu, hal ini menghilangkan semua komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk mendiskusikan dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (untuk memenuhi kebutuhan pelacakan dan tindak lanjut siklus pembuatan konten kami).

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak alur kerja pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat status setiap konten (sedang dikerjakan, memerlukan revisi, dijadwalkan, dll.) beserta siapa desainer utama yang bertanggung jawab. Selain itu, hal ini menghilangkan komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk mendiskusikan dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (untuk memenuhi kebutuhan pelacakan dan tindak lanjut siklus pembuatan konten kami).

2. Slack (Terbaik untuk pesan instan dan percakapan tim)

melalui Slack

Slack adalah aplikasi komunikasi tim yang populer yang menggabungkan percakapan, alat, dan file ke dalam satu lokasi. Antarmuka pengguna yang ramah pengguna membantu tim membuat saluran untuk proyek atau topik tertentu, mendorong interaksi yang terstruktur dan transparan.

Namun, Slack bukan hanya alat komunikasi asinkron; ia juga mendukung saluran komunikasi digital seperti panggilan suara, konferensi video, dan berbagi file. Selain itu, Slack terintegrasi dengan lebih dari 2.500 aplikasi, menyederhanakan alur kerja dan mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar alat.

Fitur terbaik Slack

Organisir percakapan dengan saluran khusus untuk proyek, departemen, atau berita perusahaan

Integrasikan dengan aplikasi termasuk Google Drive, Trello, dan Dropbox

Perkuat komunikasi melalui panggilan suara dan video

Otomatiskan tugas menggunakan Workflow Builder untuk membuat alur kerja kustom

Batasan Slack

Tingkat aktivitas yang tinggi dapat menyebabkan notifikasi yang sering, yang mungkin mengganggu

Paket premium mungkin mahal untuk tim yang lebih besar

Harga Slack

Gratis

Pro: $8,75 per bulan per pengguna

Business+: $15 per bulan per pengguna

Enterprise Grid: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (lebih dari 34.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Capterra tentang Slack:

Dengan Slack workspace, mudah untuk mengorganisir percakapan tim seputar proyek dan topik tertentu. Mudah untuk membuat obrolan grup dengan Slack, di mana tim dapat bercakap-cakap dan mendiskusikan topik dan proyek tertentu. Slack menyediakan fungsi pencarian yang sangat baik yang memudahkan untuk menyaring dan menemukan percakapan tim, saluran, dan file. Kemudahan integrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga. Slack memiliki antarmuka yang sangat intuitif dan ramah pengguna.

Dengan Slack workspace, mudah untuk mengorganisir percakapan tim seputar proyek dan topik tertentu. Mudah untuk membuat obrolan grup dengan Slack, di mana tim dapat bercakap-cakap dan mendiskusikan topik dan proyek tertentu. Slack menyediakan fungsi pencarian yang sangat baik yang memudahkan untuk menyaring dan menemukan percakapan tim, saluran, dan file. Kemudahan integrasi dengan banyak aplikasi pihak ketiga. Slack memiliki antarmuka yang sangat intuitif dan ramah pengguna.

3. Microsoft Teams (Terbaik untuk rapat video dan integrasi Microsoft 365)

melalui Microsoft

Microsoft Teams adalah perangkat lunak konferensi video yang menggabungkan obrolan, pertemuan video, dan penyimpanan file dalam satu ruang kerja. Perangkat lunak ini dirancang untuk meningkatkan kerja asinkron. Dengan percakapan berurutan, berbagi file terintegrasi melalui OneDrive, dan kemampuan untuk membuat saluran khusus untuk departemen atau proyek, Teams telah menjadi alat yang esensial bagi bisnis yang bertujuan untuk mengurangi sekat-sekat dan meningkatkan keterlibatan.

Sistem ini mendorong percakapan yang terkoordinasi dan berbagi sumber daya. Sistem ini bekerja dengan lancar bersama aplikasi Microsoft 365 seperti Word, Excel, dan PowerPoint, memungkinkan kolaborasi real-time.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Adakan pertemuan virtual dengan hingga 300 peserta

Buat tim dan saluran untuk mengorganisir komunikasi berdasarkan topik atau fungsi

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan menambahkan catatan, situs web, dan aplikasi pihak ketiga

Perkuat komunikasi internal dengan fitur mention, percakapan berurutan, dan umpan aktivitas

Batasan Microsoft Teams

Aplikasi ini membutuhkan sumber daya sistem yang tinggi

Beberapa fitur dan integrasi memerlukan langganan berbayar

Harga Microsoft Teams

Microsoft Teams Gratis

Microsoft 365 Personal: $9,99/bulan

Microsoft 365 Family: $12,99/bulan

Microsoft Teams Essentials: $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Basic: $6 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (9.000+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2 tentang Microsoft Teams:

Microsoft Teams membantu orang bekerja secara efektif bersama-sama meskipun terpisah, dengan menggabungkan obrolan grup, panggilan video, dan berbagi file. Aplikasi ini terintegrasi secara mulus dengan berbagai aplikasi Microsoft 365, seperti OneDrive, Outlook, dan SharePoint. Pengguna dapat membuat berbagai saluran tim untuk manajemen proyek yang efektif. Aplikasi ini lebih ramah pengguna dan mudah digunakan. Aplikasi ini sangat berguna selama rapat, seminar, dan acara lainnya.

Microsoft Teams membantu orang bekerja secara efektif bersama-sama meskipun terpisah, dengan menggabungkan obrolan grup, panggilan video, dan berbagi file. Aplikasi ini terintegrasi secara mulus dengan berbagai aplikasi Microsoft 365, seperti OneDrive, Outlook, dan SharePoint. Pengguna dapat membuat berbagai saluran tim untuk manajemen proyek yang efektif. Aplikasi ini lebih ramah pengguna dan mudah digunakan. Aplikasi ini sangat berguna selama rapat, seminar, dan acara lainnya.

4. Zoom (Terbaik untuk konferensi video berkualitas tinggi dan webinar)

melalui Zoom

Zoom adalah alat komunikasi perusahaan yang populer, dikenal karena fitur audio dan video berkualitas tinggi yang memudahkan pertemuan virtual dan webinar. Platform ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mendukung berbagai fitur, termasuk berbagi layar, ruang obrolan terpisah, dan obrolan real-time, yang menjadikannya cocok untuk perusahaan dari berbagai ukuran.

Integrasi Zoom dengan aplikasi pihak ketiga (seperti CRM dan kalender) membuatnya fleksibel di berbagai industri. Integrasinya dengan CRM, kalender, dan alat proyek menjadikannya solusi yang fleksibel bagi organisasi dari berbagai ukuran yang ingin meningkatkan komunikasi digital.

Fitur terbaik Zoom

Selenggarakan pertemuan besar dan webinar dengan dukungan untuk hingga 1.000 peserta

Gunakan ruang diskusi kecil untuk mengadakan diskusi kelompok kecil dalam pertemuan yang lebih besar

Kirim pesan, jadwalkan, dan bagikan konten rapat dalam satu aplikasi melalui Zoom Chat dan Zoom Calendar, menambahkan konteks pada panggilan

Rekam pertemuan untuk menghindari kesalahpahaman atau bagi mereka yang tidak dapat menghadiri sesi langsung

Batasan Zoom

Versi gratis membatasi durasi pertemuan hingga 40 menit

Hal ini berpotensi memengaruhi kinerja pada perangkat dengan spesifikasi rendah

Harga Zoom

Basic: Gratis

Pro: $15,99/bulan per pengguna

Bisnis: $21,99/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Zoom

G2: 4.5/5 (lebih dari 56.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (14.000+ ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Kesalahan komunikasi menghabiskan biaya sebesar $1,2 triliun per tahun bagi bisnis di Amerika Serikat, menyoroti pentingnya alat dan metode komunikasi yang efektif.

5. Google Workspace (Terbaik untuk produktivitas berbasis cloud dan kolaborasi dokumen)

melalui Google

Google Workspace (sebelumnya G Suite) adalah kumpulan aplikasi produktivitas dan kolaborasi berbasis cloud yang terintegrasi, dibuat oleh Google. Ini tetap menjadi pilihan utama untuk suite komunikasi digital bagi tim yang ingin berkolaborasi secara real-time melalui email, obrolan, dokumen, dan panggilan video.

Dengan Gmail, Google Drive, Google Meet, dan Google Chat yang terintegrasi secara erat, tim dapat bekerja pada dokumen bersama, meninggalkan komentar, dan mengadakan pertemuan tanpa perlu meninggalkan ekosistem. Kolaborasi real-time memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja sama pada dokumen dan proyek secara bersamaan dari mana saja. Selain itu, sistem ini menyediakan lingkungan berbasis cloud yang terintegrasi, di mana tim dapat mengedit file bersama, menjadwalkan pertemuan, dan menyimpan aset.

Fitur terbaik Google Workspace

Akses kontrol administratif dan layanan penyimpanan cloud yang aman

Integrasikan dengan ribuan aplikasi lain melalui Google Workspace Marketplace

Kelola izin pengguna dan pengaturan keamanan di tingkat organisasi

Gunakan fitur yang didukung AI seperti respons email otomatis dan saran cerdas

Batasan Google Workspace

Meskipun beberapa aplikasi memiliki mode offline, fungsi penuh memerlukan koneksi internet

Biaya menjadi lebih tinggi seiring tim berkembang dengan penyimpanan dan fitur canggih

Harga Google Workspace

Business Starter: $8,40/bulan per pengguna

Standar Bisnis: $16,80 per bulan per pengguna

Business Plus: $26,40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Google Workspace

G2: 4.6/5 (lebih dari 42.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (17.000+ ulasan)

6. Chanty (Terbaik untuk obrolan tim sederhana dengan manajemen tugas bawaan)

melalui Chanty

Chanty adalah alat komunikasi ringan namun efisien untuk tim yang ingin menyederhanakan interaksi harian mereka. Dengan menggabungkan pesan dengan kolaborasi tugas, Chanty memungkinkan Anda mengubah pesan apa pun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, menugaskan tugas tersebut, dan melacaknya semua dalam aplikasi.

Selain itu, fitur Teambook dari Chanty menggabungkan tugas, obrolan, dan file ke dalam satu pusat terpusat, sehingga informasi menjadi lebih mudah diakses. Antarmuka yang intuitif dan pengaturan yang cepat membuatnya menjadi salah satu platform komunikasi digital yang paling mudah diakses, terutama bagi mereka yang beralih dari alur kerja berbasis email ke alat obrolan real-time.

Fitur terbaik Chanty

Dorong komunikasi tim melalui percakapan publik dan privat

Organisasikan komunikasi digital menggunakan thread dan folder berdasarkan topik

Lakukan panggilan audio dan video dengan fitur berbagi layar untuk menyelaraskan dengan anggota tim dan jadwal pertemuan mereka

Gunakan papan Kanban bawaan untuk mengelola tugas tim secara visual

Batasan Chanty

Integrasi yang terbatas dibandingkan dengan platform yang lebih mapan

Kurang fitur keamanan canggih untuk implementasi tingkat perusahaan

Harga Chanty

Gratis

Bisnis: $4/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Chanty

G2: 4.5/5 (45+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2 tentang penggunaan Chanty:

Chanty menawarkan pesan instan cepat dan panggilan audio/video yang stabil, yang telah secara signifikan meningkatkan komunikasi tim kami. Pesan terjadwal membantu mengelola percakapan di berbagai zona waktu dan menjaga tim tetap terorganisir. Juga menyenangkan memiliki manajer tugas Kanban langsung di dalam aplikasi dan memantau kemajuan pekerjaan dengan lebih mudah. Saya benar-benar menyukai cara pengelolaan peran di sini karena menjaga proses tetap mudah dan aman.

Chanty menawarkan pesan instan cepat dan panggilan audio/video yang stabil, yang telah secara signifikan meningkatkan komunikasi tim kami. Pesan terjadwal membantu mengelola percakapan lintas zona waktu dan menjaga tim tetap terorganisir. Juga menyenangkan memiliki manajer tugas Kanban langsung di dalam aplikasi dan melacak kemajuan pekerjaan dengan lebih mudah. Saya benar-benar menyukai cara pengelolaan peran di sini karena menjaga proses tetap mudah dan aman.

melalui Mattermost

Mattermost adalah platform kolaborasi open-source yang dapat dihosting sendiri, yang menawarkan solusi komunikasi internal yang aman dan fleksibel bagi perusahaan. Berbeda dengan platform pesan berbasis cloud, Mattermost menawarkan deployment on-premise, memungkinkan perusahaan untuk menghosting sistem pesan internal mereka dengan kendali penuh.

Platform ini sangat cocok untuk industri dengan persyaratan kepatuhan yang ketat, seperti kesehatan, keuangan, dan pemerintahan. Platform ini mendukung percakapan berurutan, berbagi file, dan integrasi kustom. Akibatnya, platform ini meniru fungsi aplikasi pesan modern sambil memastikan data Anda tetap privat.

Fitur terbaik Mattermost

Implementasikan di lingkungan on-premise atau di cloud pribadi untuk kendali penuh atas data

Aktifkan pesan terenkripsi dengan pengaturan akses yang detail

Integrasikan dengan alat DevOps seperti Jira, GitHub, dan Jenkins

Tingkatkan komunikasi internal melalui saluran terorganisir dan pesan langsung

Batasan Mattermost

Self-hosting memerlukan infrastruktur khusus dan keahlian teknis

Versi gratis yang dihosting sendiri memiliki batasan pada jumlah pengguna dan riwayat pesan

Harga Mattermost

Gratis

Profesional: $10 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Mattermost

G2: 4. 3/5 (330+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (160+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Capterra tentang penggunaan Mattermost:

Kami lebih memilih Mattermost untuk pesan instan dalam tim. Alasan utama mengapa Mattermost dipilih adalah karena dapat digunakan secara internal. Aplikasi ini aman, efektif dalam pesan instan; notifikasi tiba tepat waktu. Terkadang ada masalah dengan berbagi file.

Kami lebih memilih Mattermost untuk pesan instan dalam tim. Alasan utama mengapa Mattermost dipilih adalah karena dapat digunakan secara internal. Aplikasi ini aman, efektif dalam pesan instan; notifikasi tiba tepat waktu. Terkadang ada masalah dengan berbagi file.

8. Flock (Terbaik untuk pesan instan cepat dan kolaborasi tim yang ringan)

melalui Flock

Flock adalah aplikasi komunikasi tim yang dirancang untuk membantu tim bekerja dengan cepat dan tetap fokus. Antarmuka yang bersih dan gaya yang intuitif membuatnya mudah untuk memulai. Dengan fitur konferensi video, manajemen proyek, dan berbagi file yang terintegrasi, Flock menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat yang berbeda.

Platform ini sangat berguna untuk tim jarak jauh yang membutuhkan komunikasi terpusat dan akses cepat ke fitur-fitur penting seperti diskusi proyek, berbagi file, dan pengingat. Selain itu, pemberitahuan real-time dan pengiriman pesan cepatnya memastikan tidak ada yang terlewatkan, bahkan di lingkungan kerja yang sibuk.

Fitur terbaik Flock

Integrasikan Flock dengan Google Drive, Trello, dan lebih dari 60 aplikasi lainnya untuk memastikan semua komunikasi digital Anda tetap terkoordinasi

Gunakan fitur produktivitas seperti jajak pendapat dan pengingat selama diskusi

Kelola tugas secara efisien dengan membuat daftar tugas, menugaskan tugas, dan menetapkan batas waktu

Pin pesan dan file penting untuk referensi yang mudah

Batasan Flock

Panggilan video grup dibatasi hingga 20 peserta

Tanpa fitur threading pesan, melacak diskusi spesifik menjadi sulit

Harga Flock

Starter: Gratis

Pro: $6 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Flock

G2: 4. 4/5 (270+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (340+ ulasan)

9. Ryver (Terbaik untuk menggabungkan obrolan, tugas, dan otomatisasi alur kerja)

melalui Ryver

Ryver adalah platform kolaborasi tim yang menggabungkan pesan grup, manajemen tugas, dan otomatisasi alur kerja dalam satu aplikasi. Fitur Ryver meliputi obrolan tim, berbagi file, dan panggilan suara/video, dan fungsionalitasnya dirancang untuk menyederhanakan kolaborasi dan meningkatkan produktivitas.

Fitur otomatisasi alur kerja bawaan dan dukungan untuk topik obrolan tak terbatas membuat Ryver cocok untuk tim yang bergerak cepat atau bisnis kecil yang mengelola beberapa proyek. Ryver juga dilengkapi dengan kontrol admin yang kuat dan integrasi dengan alat digital seperti Dropbox, Google Drive, dan Zapier.

Fitur terbaik Ryver

Sentralisasikan komunikasi tim dengan membuat forum terbuka dan tim privat

Beralih antara obrolan dan pelacakan tugas bergaya kanban tanpa meninggalkan aplikasi

Organisasikan percakapan ke dalam forum untuk referensi jangka panjang

Otomatiskan proses menggunakan Zapier dan alur kerja kustom

Batasan Ryver

Panggilan suara dan video hanya mendukung hingga lima peserta

Ryver tidak menyediakan versi gratis

Harga Ryver

Uji coba gratis tersedia

Paket Pemula: $69/bulan

Standar: $129/bulan

Paket Medium: $4 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Ryver

G2: 4. 4/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (40+ ulasan)

💡 Tips Pro: Kesalahpahaman di tempat kerja seringkali menghambat produktivitas. Berikut lima tips untuk menghindari kesalahpahaman di tempat kerja guna meningkatkan kejelasan tim: Tetapkan pedoman dan protokol komunikasi yang jelas untuk diikuti oleh semua orang, memastikan pesan sampai sesuai dengan tujuan 🎯

Fokus, paraphrase, dan ajukan pertanyaan klarifikasi untuk menangkap niat sebenarnya di balik kata-kata mereka 👂

Dorong pertanyaan terbuka dan hindari asumsi untuk menangani ambiguitas secara proaktif 🤔

Tentukan tujuan dan tanggung jawab dengan jelas, dan sesuaikan pesan Anda dengan platform yang tepat 💬

Sentralisasikan percakapan, bagikan dokumen, dan lacak kemajuan untuk menghilangkan silo informasi 💻

10. Jira (Terbaik untuk manajemen proyek Agile dan pelacakan masalah)

melalui Atlassian

Meskipun Jira terutama dikenal sebagai alat pelacak proyek dan masalah untuk tim perangkat lunak, kemampuan komunikasinya tidak boleh diabaikan. Melalui komentar, @mentions, dan integrasi dengan alat obrolan seperti Slack atau Microsoft Teams, Jira menjadi pusat kolaborasi untuk perbaikan bug, fitur baru, dan perencanaan sprint.

Dikembangkan oleh Atlassian, alat ini dilengkapi dengan fitur pelaporan canggih, aturan otomatisasi, dan alur kerja kustom yang membantu tim tetap selaras dengan prioritas tanpa kehilangan visibilitas. Selain itu, ekosistem Jira mencakup Confluence untuk dokumentasi, menambahkan lapisan komunikasi tim yang transparan untuk memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Jira

Rencanakan dan lacak proyek secara efektif dengan papan Scrum dan Kanban yang dapat disesuaikan

Sesuaikan dasbor dan alur kerja agar sesuai dengan proses tim Anda

Manfaatkan laporan dan analisis canggih untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja tim dan potensi hambatan

Integrasikan dengan alat kontrol versi dan CI/CD untuk DevOps yang lancar

Batasan Jira

Kemampuan dan opsi penyesuaian Jira mungkin terasa menakutkan bagi pengguna baru

Mungkin paling cocok untuk tim yang mengikuti metodologi agile atau scrum

Harga Jira

Gratis

Standar: Hingga $8,60 per bulan per pengguna

Premium: Hingga $17 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (15.000+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Capterra tentang penggunaan Jira:

Jira memiliki antarmuka yang intuitif, sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari semua tingkat. Sangat mudah untuk menugaskan tugas, membuat garis waktu, dan melacaknya. Fitur papan Kanban membantu memvisualisasikan tugas. Memungkinkan kolaborasi antar tim, sehingga efektif saat bekerja pada proyek. Menyediakan koneksi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga.

Jira memiliki antarmuka yang intuitif, sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari semua tingkat. Sangat mudah untuk menugaskan tugas, membuat garis waktu, dan melacaknya. Fitur papan Kanban membantu memvisualisasikan tugas. Memungkinkan kolaborasi antar tim, sehingga efektif saat bekerja pada proyek. Menawarkan koneksi dengan berbagai aplikasi pihak ketiga.

11. Dropbox (Terbaik untuk penyimpanan file aman dan berbagi dengan mudah)

melalui Dropbox

Dropbox telah berkembang dari layanan penyimpanan cloud sederhana menjadi ruang kerja kolaboratif di mana tim dapat berbagi file, meninggalkan komentar, dan mengelola versi. Platform ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan terintegrasi dengan berbagai program pihak ketiga, sementara alat Paper-nya menambahkan fitur pengeditan dokumen real-time dan komunikasi.

Buat folder bersama untuk proyek yang sedang berjalan, batasi akses berdasarkan peran, dan sinkronkan file media besar dengan mudah. Mengintegrasikan aplikasi komunikasi digital seperti Slack dan Zoom memungkinkan Anda menghubungkan percakapan dengan konten.

Fitur terbaik Dropbox

Akses file di mana saja dengan sinkronisasi otomatis di semua perangkat

Bagikan file dengan membuat tautan yang dapat dibagikan atau mengundang kolaborator

Pulihkan versi sebelumnya dari file dan pulihkan item yang dihapus dalam periode yang ditentukan

Berikan komentar langsung pada file yang dibagikan untuk menjaga diskusi tetap relevan

Batasan Dropbox

Menawarkan kemampuan pesan terbatas di luar diskusi file

Alat kolaborasi canggih terutama terdapat di Dropbox Paper, yang memiliki hambatan adopsi

Harga Dropbox

Plus: $11,99/bulan

Essentials: $19,99/bulan

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Business Plus: $30/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Dropbox

G2: 4. 4/5 (28.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (21.000+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2 tentang penggunaan Dropbox:

Cara mudah untuk berbagi file yang sedang Anda kerjakan dan memiliki perubahan terbaru, misalnya untuk desain blueprint, hal ini membuat pekerjaan kita lebih produktif dan terorganisir karena kita tidak memiliki terlalu banyak file yang bisa membuat kita bingung mana yang terbaru. Berbagi buku desain dengan akses mudah di mana saja benar-benar sangat membantu.

Cara mudah untuk berbagi file yang sedang Anda kerjakan dan memiliki perubahan terbaru, misalnya untuk desain blueprint, hal ini membuat pekerjaan kita lebih produktif dan terorganisir karena kita tidak memiliki terlalu banyak file yang bisa membuat kita bingung mana yang terbaru. Berbagi buku desain dengan akses mudah di mana saja benar-benar sangat membantu.

12. Microsoft Office 365 (Terbaik untuk produktivitas perusahaan dengan aplikasi Office)

melalui Microsoft

Microsoft 365 menyediakan paket terintegrasi sepenuhnya yang mencakup email (Outlook), pengeditan dokumen (Word, Excel, PowerPoint), pesan (Teams), dan penjadwalan (Outlook Calendar). Bagi perusahaan yang sudah terintegrasi dalam ekosistem Microsoft, ini adalah platform all-in-one yang ideal untuk komunikasi dengan klien eksternal dan komunikasi tim internal.

Teams memfasilitasi konferensi video, obrolan berurutan, kolaborasi file, dan bahkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Dengan SharePoint dan OneDrive, Microsoft 365 memudahkan kolaborasi yang aman antar departemen dan zona waktu.

Fitur terbaik Microsoft Office 365

Akses dengan mudah aplikasi-aplikasi, termasuk Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook

Bekerja sama secara real-time dengan rekan kerja menggunakan alat berbasis cloud

Simpan dan bagikan file dengan aman menggunakan penyimpanan cloud OneDrive sebesar 1 TB per pengguna

Bagikan file secara aman menggunakan OneDrive dan atur izin yang detail

Batasan Microsoft Office 365

Membutuhkan sumber daya yang besar pada perangkat lama dan memerlukan pembayaran berulang yang tinggi

Fungsi optimal dan kolaborasi memerlukan koneksi internet yang stabil

Harga Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Office 365

G2: 4. 6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (13.000+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Email adalah media komunikasi paling populer di tempat kerja, dengan 52,2% karyawan menggunakannya setidaknya sekali seminggu.

13. SharePoint (Terbaik untuk manajemen dokumen dan portal intranet)

melalui Microsoft

SharePoint adalah platform kolaborasi Microsoft yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola konten internal, membangun intranet, dan berbagi pengetahuan. Platform ini paling cocok untuk tim yang membutuhkan akses terstruktur ke dokumen, pengumuman, dan komunikasi internal di satu tempat terpusat.

Dengan kustomisasi yang kuat dan integrasi yang erat dengan Microsoft 365, SharePoint membantu organisasi besar menjaga semua orang tetap sejalan. Selain itu, manajemen izin bawaan memastikan bahwa informasi penting hanya tersedia bagi pengguna yang berwenang.

Fitur terbaik SharePoint

Buat halaman intranet kustom dengan konten dinamis dan alur kerja

Sesuaikan situs tim untuk mencerminkan kebutuhan proyek spesifik atau branding organisasi

Kontrol akses ke informasi sensitif dengan izin berdasarkan peran

Manfaatkan fitur pencarian canggih untuk menemukan dokumen, orang, dan informasi dengan cepat

Batasan SharePoint

Konfigurasi SharePoint untuk memenuhi persyaratan organisasi yang spesifik merupakan hal yang kompleks

Unggahan file individu dibatasi hingga 15 GB

Harga SharePoint

SharePoint (Paket 1): $5 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Microsoft 365 Copilot: $30 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian SharePoint

G2: 4/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Capterra: 4.3/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Temukan Alat Komunikasi Digital Terbaik untuk Tempat Kerja dengan ClickUp

Ukuran tim, gaya kerja, dan kebutuhan kolaborasi tim Anda menentukan solusi komunikasi digital yang ideal di tempat kerja. Platform seperti Slack dan Microsoft Teams unggul dalam pesan instan dan kemampuan rapat real-time, sedangkan Zoom dan Google Workspace menyediakan rapat virtual yang andal dan kolaborasi dokumen.

Namun, jika Anda mencari platform all-in-one yang menawarkan lebih dari sekadar pesan—termasuk obrolan, dokumen, papan tulis, manajemen tugas, dan bahkan bantuan berbasis AI—ClickUp sulit untuk dikalahkan. Alat komunikasi dan manajemen proyeknya memungkinkan tim untuk tetap selaras, produktif, dan fokus—semua dalam satu tempat.

Daftar gratis hari ini dan ubah percakapan dan alur kerja yang terpisah menjadi pengalaman kolaboratif yang terintegrasi.