10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom untuk Meningkatkan Produktivitas pada Tahun 2026

Membuat catatan dalam rapat Zoom membutuhkan perhatian dan kecepatan, dan jujur saja, hal ini menghambat kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam percakapan dan tetap fokus.

Jika Anda masih mencatat secara manual, Anda perlu mengumpulkan momen-momen penting dan membagikannya kepada peserta, beserta wawasan yang diperoleh. Melakukan semua ini secara manual bisa sangat melelahkan, dan kini perusahaan-perusahaan beralih ke aplikasi pencatat AI untuk Zoom.

Aplikasi pencatat AI mengotomatiskan proses merangkum rapat, mencatat notulen, membuat catatan rapat, dan membagikannya. Dalam blog ini, kami akan membahas 10 aplikasi pencatat AI terbaik untuk Zoom yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.

Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom Sekilas

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk Harga ClickUp Catatan rapat dan manajemen tugas yang didukung AI Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Otter.ai Transkripsi AI dalam rapat penjualan Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 Fireflies.ai Menganalisis percakapan tim Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 Sonix Terjemahan dan teks terjemahan yang cepat Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,50 Rev. ai Transkripsi dengan akurasi tinggi dan wawasan Perusahaan menengah, perusahaan besar Bayar sesuai penggunaan; Harga disesuaikan Trint Pembuatan cerita dari transkrip Perusahaan menengah, perusahaan besar Paket berbayar mulai dari $80 Descript Mengedit transkrip audio dan video Perorangan, usaha kecil, dan perusahaan menengah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 Tetra Integrasi yang mudah ke dalam aplikasi web Perusahaan menengah, perusahaan besar Paket berbayar mulai dari $100 Deepgram Pengembangan produk AI berbasis suara Perusahaan Bayar sesuai penggunaan; Paket berbayar mulai dari $4.000 per tahun Speechmatics Menerapkan fitur AI percakapan Perusahaan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $0,30 per jam

10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom

Aplikasi pencatat AI populer memiliki fitur dan keunggulan unik masing-masing. Di sini, kami akan membahas 10 aplikasi pencatat AI terbaik untuk Zoom, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan keterbatasannya.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pencatatan rapat dan manajemen tugas berbasis AI)

ClickUp adalah platform produktivitas berbasis AI terkemuka yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah. Dengan rangkaian fiturnya yang lengkap—termasuk aplikasi pencatat AI canggih untuk Zoom—ClickUp memungkinkan tim untuk mencatat setiap detail selama panggilan dengan klien dan tim, sehingga Anda dapat tetap fokus pada percakapan.

Dengan mengotomatiskan pencatatan dan menyederhanakan kolaborasi, ClickUp membantu Anda meningkatkan produktivitas, memastikan tidak ada hal yang terlewatkan, dan menjaga seluruh tim tetap selaras—semuanya dalam satu ruang kerja terpadu.

ClickUp AI Notetaker adalah cara terbaik untuk menghubungkan percakapan rapat Anda dengan pekerjaan lainnya melalui catatan dan ringkasan otomatis yang terhubung ke dokumen dan tugas. Anda dapat mengakses ringkasan cerdas dengan kata kunci dan sorotan, serta membuat daftar tindakan untuk diri sendiri atau untuk ditugaskan kepada tim Anda.

Dengan AI Notetaker dari ClickUp, Anda dapat membuat transkrip yang dapat dicari beserta daftar tindakan yang dilengkapi dengan fitur dokumen ClickUp lainnya, serta terintegrasi dengan ClickUp Brain. Anda juga dapat mengintegrasikan kalender Anda dengan AI Notetaker untuk mengatur tugas dan tenggat waktu berdasarkan agenda rapat Anda.

Buat ringkasan cerdas dari rapat dengan AI Notetaker dari ClickUp

Aplikasi pencatat AI ini juga memungkinkan Anda terhubung dengan ClickUp Chat sehingga Anda dapat mengirim ringkasan dan tindakan secara otomatis ke saluran obrolan Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses dan mencatat informasi berikut dari rapat:

Nama dan tanggal rapat, yang merupakan bagian dari judul dokumen untuk memudahkan referensi

Daftar peserta

Rekaman video lengkap dari panggilan tersebut

Rekaman audio lengkap dari panggilan tersebut

Ringkasan singkat mengenai poin-poin utama pembahasan

Daftar poin-poin penting yang berisi wawasan dan keputusan krusial dalam bentuk poin-poin

Daftar periksa tindakan yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya

Kategorikan topik rapat sebagai menu yang dapat diperluas

Transkripsi yang dapat diperluas dari seluruh percakapan

Selain menyediakan semua detail ini tentang rapat Anda, Notetaker juga memiliki fitur produktivitas lainnya, seperti:

Menyimpan transkrip, rekaman audio, dan ringkasan ke dalam dokumen pribadi

Menandai catatan rapat lainnya

Mengubah percakapan menjadi tindakan yang dapat dilacak

Kemampuan untuk bergabung dalam panggilan dari mana saja di ClickUp

Integrasi dengan Zoom, Teams, dan Google Meet

Deteksi bahasa otomatis dan transkripsi untuk lebih dari 15 bahasa

Integrasi dengan ClickUp Brain untuk fitur pencatatan berbasis AI

Ubah transkrip rapat menjadi ringkasan instan dengan ClickUp Brain

Fitur ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas rapat dengan cara-cara berikut:

Buat notulen rapat dengan menyusun catatan rapat terstruktur yang menyoroti poin-poin penting dalam diskusi

Ringkas rapat panjang Anda menjadi ringkasan yang padat agar mudah dibagikan dan dipahami

Hubungkan poin-poin agenda rapat dengan alur kerja, serta tetapkan tujuan dan tenggat waktu untuk mencapainya secara efisien

Fitur pencatatan ClickUp membantu bisnis meningkatkan produktivitas dan membuat ringkasan berbasis AI. Anda juga dapat menggunakan templat rapat ClickUp untuk menyampaikan harapan dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk rapat berikutnya.

Berikut beberapa opsi yang dapat Anda coba: Template Agenda Rapat oleh ClickUp : Gunakan solusi ini untuk menetapkan tindakan yang harus dilakukan dalam rapat Anda dengan merinci tanggung jawab dan tujuan bagi setiap anggota tim

Template Notulen Rapat oleh ClickUp : Catat semua ucapan selama rapat sehingga Anda dapat mengidentifikasi semua masalah dan mengambil keputusan yang jelas dalam rapat mendatang

Dengan ClickUp Meetings, kelola seluruh pengalaman rapat Anda dengan membuat catatan, menyusun agenda, menetapkan tindakan yang harus dilakukan, dan berkolaborasi dengan tim Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda merekam rapat sehingga Anda dapat:

Lakukan pengeditan yang sangat lengkap untuk menyoroti poin-poin penting dan menyajikan ringkasan rapat secara kreatif

Siapkan agenda untuk setiap rapat Zoom dengan mengotomatiskan tugas-tugas berulang

Gunakan perintah /Slash untuk mengakses menu perintah dan mengatur tugas dalam hitungan detik

Hubungkan ClickUp Docs ke alur kerja Anda agar tetap fokus pada poin-poin penting dalam rapat Anda

Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk mencatat poin-poin penting dari diskusi Zoom dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Dokumen-dokumen ini kemudian dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja dan ditugaskan kepada anggota tim untuk ditindaklanjuti.

Docs memungkinkan Anda merangkum transkrip panjang dengan AI, menyesuaikan tampilan dan kolom, mengintegrasikan dengan alat yang sudah Anda miliki, membuat daftar tugas untuk penugasan, dan masih banyak lagi.

🧠 Fakta Menarik: Alat transkripsi AI telah belajar cara membedakan kata-kata yang diucapkan, merangkum rapat, dan menghapus kata-kata yang berulang dalam hitungan detik. Kini, Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam mendengarkan dan membuat catatan dari rekaman rapat.

Fitur terbaik ClickUp

Buat catatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker dan hubungkan ke dokumen serta tugas untuk membuat ringkasan AI dan transkrip yang dapat dicari, sehingga Anda dapat memaksimalkan manfaat rapat Zoom Anda

Gunakan ClickUp Brain untuk menghubungkan seluruh pengetahuan perusahaan Anda dengan AI guna menjaga alur kerja proyek dan meningkatkan produktivitas

Buat dan bagikan catatan rapat menggunakan ClickUp Docs, buat ringkasan dan agenda dalam format terpusat, bagikan kepada tim, dan kerjakan item-item yang perlu ditindaklanjuti

Catat poin-poin penting dari rapat Zoom Anda dengan ClickUp Notepad dan atur catatan, tugas, serta daftar periksa di satu tempat

Kelola rapat di satu tempat dengan ClickUp Meetings dengan membuat catatan, mengelola agenda, dan menetapkan tugas tindak lanjut untuk seluruh tim Anda

Ringkas konten panjang secara instan dan ubah paragraf menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti

Integrasikan dengan mudah melalui Zapier ke aplikasi eksternal seperti HubSpot, Zoom, Calendly, dan Slack

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler ClickUp memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi desktop

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Berikut ini pendapat Michael Turner, Associate Director of Career Communities di Miami University, tentang ClickUp:

Saya mengadakan rapat dua mingguan dengan atasan saya dan kami menggunakan ClickUp untuk agenda kami. Saya merasa lebih siap karena semua permintaan acara dan presentasi saya tersimpan di sini, beserta indikator status terkini yang dapat dia periksa.

Saya mengadakan rapat dua mingguan dengan atasan saya dan kami menggunakan ClickUp untuk agenda kami. Saya merasa lebih siap karena semua permintaan acara dan presentasi saya tersimpan di sini, beserta indikator status terkini yang dapat dia periksa.

💡 Tips Pro: Jangan hanya merekam rapat—ubah menjadi tugas. Dengan alat seperti ClickUp, Anda dapat langsung mengubah poin tindakan menjadi tugas yang dapat ditugaskan dengan tanggal jatuh tempo.

2. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi AI dalam rapat penjualan)

Otter.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang dapat menghasilkan transkrip dari rapat video atau percakapan audio ke dalam teks. Aplikasi ini dapat mengidentifikasi pembicara, menandai teks dengan nama pembicara, dan menangkap slide yang dibagikan.

Platform ini dilengkapi dengan fitur obrolan langsung yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan selama rapat, menambahkan komentar pada transkrip, atau menyoroti poin-poin penting. Anda juga dapat menghasilkan ringkasan langsung secara real-time dari catatan AI, jika Anda melewatkan beberapa poin dalam rapat.

Fitur terbaik Otter.ai

Identifikasi kata kunci dan frasa, lalu cari kata kunci dan frasa tersebut dalam catatan transkripsi

Integrasikan dengan kalender Google atau Microsoft untuk memberikan akses penuh ke rapat Zoom, Teams, dan Google Meet Anda

Tingkatkan paket Anda untuk menambah kuota transkripsi atau mengunggah lebih banyak file

Keterbatasan Otter.ai

Ada batasan untuk transkripsi notulen, file yang diunggah, dan durasi rapat

Paket gratis tidak mencakup fitur pencarian lanjutan atau kolaborasi

Aplikasi ini tidak memungkinkan Anda untuk membuat catatan sendiri di dalamnya

Harga Otter.ai

Dasar : Gratis

Pro : $16,99/bulan dengan 1.200 menit transkripsi

Bisnis : $40 per bulan dengan 6.000 menit transkripsi

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4,3/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

💡 Tips Pro: Jelajahi alternatif terbaik Otter AI yang membantu Anda berbagi catatan dan ringkasan rapat dengan cepat!

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?

Ulasan G2:

Transkripsi real-time sangat akurat, dan ringkasan AI menghemat waktu. Transkrip yang dapat dicari memudahkan peninjauan rapat, sehingga meningkatkan produktivitas.

Transkripsi real-time sangat akurat, dan ringkasan AI menghemat waktu. Transkrip yang dapat dicari memudahkan peninjauan rapat, sehingga meningkatkan produktivitas.

3. Fireflies.ai (Terbaik untuk menganalisis percakapan tim)

Fireflies.ai adalah alat yang sangat berguna untuk melakukan transkripsi dan perekaman panggilan Zoom secara real-time. Aplikasi ini merangkum poin-poin penting, menyoroti keputusan, dan membuat daftar tindakan berdasarkan catatan rapat.

Anda juga dapat memutar ulang bagian-bagian tertentu dari rapat, mencari kata kunci, dan mengubah kecepatan pemutaran rekaman rapat. Alat kolaborasi Fireflies.ai juga memungkinkan tim Anda untuk menandai, memberikan komentar, dan bereaksi terhadap percakapan, atau mengekstrak cuplikan audio dari rekaman.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Mendukung lebih dari 40 bahasa dan dialek, yang sangat cocok untuk tim yang beragam

Gunakan aplikasi pencatat AI untuk bergabung dalam rapat dan merekam rapat secara otomatis

Integrasikan Fireflies.ai dengan Teams, Skype, Zoom, dan Google Meet

Bagikan catatan rapat di Slack, Notion, atau platform lain

Batasan Fireflies.ai

Kualitas audio memengaruhi akurasi transkripsi

Paket gratis tidak menawarkan integrasi pihak ketiga

Aplikasi ini memiliki batasan terkait ukuran file, durasi rapat, dan kecepatan transkripsi

Harga Fireflies.ai

Gratis

Pro: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $19 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (10 ulasan)

💡 Tips Pro: Butuh cara paling produktif untuk membuat catatan rapat? Berikut panduan lengkap kami untuk membantu Anda menangani tugas sehari-hari dengan efisien!

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai?

Ulasan G2:

Ketepatan dan sinkronisasi audio dengan teks transkripsi sangat membantu. Fitur ini tidak mengganggu karena Anda dapat mengatur kondisi di pengaturan untuk mengaktifkan Fred (Fireflies) hanya jika Anda menginginkannya. Hal ini sangat penting karena ada beberapa rapat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Saya telah membandingkan AI serupa dan ini adalah yang terbaik di antara semuanya dalam hal ketepatan dan kerahasiaan.

Ketepatan dan sinkronisasi audio dengan teks transkripsi sangat membantu. Fitur ini tidak mengganggu karena Anda dapat mengatur kondisi di pengaturan untuk mengaktifkan Fred (Fireflies) hanya jika Anda menginginkannya. Hal ini sangat penting karena ada beberapa rapat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Saya telah membandingkan AI serupa dan ini adalah yang terbaik di antara semuanya dalam hal ketepatan dan kerahasiaan.

4. Sonix (Terbaik untuk terjemahan dan teks terjemahan yang cepat)

melalui Sonix

Sonix menyediakan transkripsi dan teks terjemahan otomatis dalam berbagai bahasa, serta menghasilkan ringkasan otomatis dalam hitungan detik. Aplikasi ini juga dapat mengidentifikasi beberapa pembicara dan apa yang mereka katakan serta kapan mereka mengatakannya.

Dengan Sonix, Anda mendapatkan terjemahan dan konversi otomatis konten audio dan visual menjadi teks. Fitur kolaborasinya juga mendukung izin multi-pengguna sehingga anggota dapat mengunggah, berbagi, mengedit, atau membatasi akses ke berkas.

📮ClickUp Insight: Hanya 12% responden survei kami yang menggunakan fitur AI yang terintegrasi dalam paket produktivitas. Tingkat adopsi yang rendah ini menunjukkan bahwa implementasi saat ini mungkin kurang memiliki integrasi kontekstual yang mulus, yang akan mendorong pengguna untuk beralih dari platform percakapan mandiri yang mereka sukai. Misalnya, apakah AI dapat menjalankan alur kerja otomatisasi berdasarkan perintah teks biasa dari pengguna? ClickUp Brain bisa ! AI ini terintegrasi secara mendalam ke dalam setiap aspek ClickUp, termasuk namun tidak terbatas pada merangkum utas obrolan, menyusun atau menyempurnakan teks, mengambil informasi dari ruang kerja, menghasilkan gambar, dan banyak lagi! Bergabunglah dengan 40% pelanggan ClickUp yang telah mengganti 3+ aplikasi dengan aplikasi serba guna kami untuk bekerja!

Fitur terbaik Sonix

Cari, putar, edit, atur, dan bagikan transkrip di perangkat apa pun dengan editor cerdas bawaan

Dapatkan ringkasan berbasis AI, judul bab, deteksi topik, dan analisis tematik pada transkrip Anda

Bagikan dan publikasikan catatan rapat Anda, serta berkolaborasi dengan tim Anda

Integrasikan alur kerja Anda dengan YouTube, Zapier, Teams, Zoom, dan lainnya

Batasan Sonix

Struktur harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang dapat menjadi kendala bagi tim kecil

Transkrip mungkin tidak akurat jika ada beberapa pembicara

Harga Sonix

Standar : Gratis

Premium : $16,50 per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sonix

G2: 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)

🔎 Tahukah Anda? Zoom awalnya hanya dapat menampung hingga 15 peserta dalam satu rapat, dan kini telah berkembang hingga dapat menampung hingga 1.000 peserta sekaligus. Aplikasi pencatat AI yang efisien akan mampu mengidentifikasi sebagian besar pembicara ini dan mencatat ucapan mereka sesuai dengan identitas masing-masing.

5. Rev. ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi akurat dan wawasan)

Rev. ai adalah API yang sangat akurat untuk transkrip yang dihasilkan oleh AI dan manusia. Anda dapat merekam dan mentranskrip catatan untuk rapat Zoom, aplikasi video, dan suara, serta membagikannya kepada organisasi.

Aplikasi ini menawarkan fitur pengubahan suara menjadi teks, wawasan AI, transkripsi dalam berbagai bahasa, serta tingkat akurasi tertinggi dari transkrip yang dibuat oleh manusia.

Fitur terbaik Rev. ai

Dapatkan fitur seperti pengenalan bahasa, analisis sentimen, ekstraksi topik, ringkasan, terjemahan, dan penyelarasan paksa

Tentukan cap waktu yang tepat untuk memudahkan pencarian dan analisis

Manfaatkan tingkat kesalahan kata terendah dan transkrip yang paling mudah dibaca

Keterbatasan Rev. ai

Ada batasan terkait ukuran file, durasi, dan jumlah pengguna yang dapat terhubung secara bersamaan

Harga Rev. ai

Bayar sesuai penggunaan

Perusahaan: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Rev. ai

G2 : 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rev. ai?

Ulasan G2:

Mengunggah dan mengunduh file ke Rev sangat mudah. Fitur pengeditan online-nya mudah digunakan. Layanan pelanggan responsif dan membantu. Dengan memberi penilaian pada file yang sudah selesai, Rev tampaknya belajar dan semakin baik dengan setiap transkripsi dan teks terjemahan.

Mengunggah dan mengunduh file ke Rev sangat mudah. Fitur pengeditan online-nya mudah digunakan. Layanan pelanggan responsif dan membantu. Dengan memberi penilaian pada file yang sudah selesai, Rev tampaknya belajar dan semakin baik dengan setiap transkripsi dan teks terjemahan.

6. Trint (Terbaik untuk menyusun cerita dari transkrip)

via Trint

Trint adalah perangkat lunak transkripsi otomatis yang membantu Anda membuat konten yang efektif menggunakan transkrip audio dan video Anda. Anda dapat mengonversi video, audio, dan ucapan menjadi teks dengan akurasi tinggi untuk diedit, diringkas, diterjemahkan, dan dikolaborasikan dalam satu alur kerja.

Fitur penceritaan Trint memungkinkan Anda mengekstrak kutipan dari berbagai transkrip dan membuat artikel, podcast, naskah, serta cuplikan suara melalui alat editorial. Gunakan metode pencatatan kalimat untuk membuat storyboard dan ringkasan yang menarik dari transkrip rapat Anda.

Fitur terbaik Trint

Rekam konten secara real-time dan analisisnya menggunakan kemampuan AI

Buat konten yang mudah dibagikan dari transkrip untuk pengembangan cerita

Bekerja sama dengan tim Anda melalui Shared Drives, fitur komentar, dan lainnya

Integrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja yang sudah ada berkat antarmuka yang ramah pengguna

Batasan Trint

Aplikasi ini tidak dapat mentranskrip file yang berukuran lebih dari 3 GB atau berdurasi lebih dari 3 jam

Versi gratisnya tidak memiliki integrasi lanjutan

Aplikasi ini tidak mendukung penautan ke audio atau video

Harga Trint

Paket Pemula : $80 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut : $100/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Trint

G2: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

7. Descript (Terbaik untuk mengedit transkrip audio dan video)

via Descript

Descript memanfaatkan kemampuan AI untuk menghasilkan transkrip dari video, menerjemahkan konten, membuat teks keterangan video, dan mengedit media. Anda dapat mengubah audio menjadi teks, menghasilkan transkrip AI dan transkrip yang dibuat oleh manusia, merekam rapat, berkolaborasi pada file audio, dan membagikannya di beberapa saluran populer.

Unggah file langsung ke Descript dan dapatkan transkrip yang mudah dipahami, diringkas, dan dibagikan. Anda juga dapat mengedit video dan audio di platform ini untuk menyimpan bagian-bagian penting dari rapat Anda dan menyoroti poin-poin utama.

Fitur terbaik Descript

Edit teks dan transkrip untuk rapat dan podcast

Terjemahkan audio menggunakan kemampuan AI

Buat transkrip yang akurat baik oleh manusia maupun AI

Seret dan lepas file untuk mengubah audio menjadi teks

Batasan Descript

Aplikasi ini memiliki versi gratis dengan fitur terbatas

Hal ini mungkin memperlambat sistem Anda

Harga Descript

Gratis

Hobbyist: $12 per orang per bulan, ditagih secara tahunan

Creator: $24 per orang per bulan, ditagih secara tahunan

Peringkat dan ulasan Descript

G2: 4,6/5 (lebih dari 700 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 170 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menggunakannya untuk podcast mini, dan menurut saya platform ini lebih stabil dibandingkan platform lain seperti Podcastle.

Saya menggunakannya untuk podcast mini, dan menurut saya platform ini lebih stabil dibandingkan platform lain seperti Podcastle.

8. Tetra (Pilihan terbaik untuk integrasi yang mudah ke dalam aplikasi web)

via Tetra

Tetra adalah alat produktivitas yang efisien yang dapat terhubung langsung ke panggilan Zoom Anda dan mulai membuat catatan untuk menghasilkan transkrip. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot mencatat hasil rapat dan dapat fokus pada percakapan yang sedang berlangsung.

Aplikasi web Tetra memungkinkan Anda melihat transkrip rapat kapan saja. Anda dapat menggunakan alat pencarian bawaan untuk mencari kata kunci dan frasa. Aplikasi ini menyediakan cap waktu kata yang disinkronkan dalam file audio untuk memudahkan analisis.

Fitur terbaik Tetra

Masuk ke rapat secara otomatis untuk membuat transkrip cepat guna menghemat waktu

Ekstrak catatan rapat Anda ke alat dokumentasi seperti Slack, DropBox, email, dan Google Docs

Dapatkan sistem penyimpanan yang aman yang memungkinkan Anda menghapus transkrip secara permanen

Bekerja sama dengan editor manusia yang terlatih untuk mengoreksi dan menyempurnakan naskah yang dihasilkan secara otomatis

Batasan Tetra

Membuat transkrip panggilan membutuhkan waktu berjam-jam

Aplikasi ini tidak kompatibel dengan beberapa platform rapat

Harga Tetra

Plus: $100/bulan untuk transkripsi 3 jam

Pro : $300/bulan untuk transkripsi 10 jam

Kustom: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Tetra

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: NA

🎯 Wawasan: Kelelahan akibat rapat memang nyata. Namun, ketika Anda tidak perlu khawatir mencatat, Anda dapat tetap lebih fokus pada percakapan—dan hal itu mengarah pada keputusan yang lebih baik.

9. Deepgram (Terbaik untuk mengembangkan produk AI berbasis suara)

melalui Deepgram

Deepgram adalah platform AI suara yang mengubah ucapan menjadi teks dan teks menjadi ucapan, serta menyediakan agen suara berbasis ucapan-ke-ucapan. Pengembang dapat menggunakan platform ini untuk mengembangkan produk dan fitur AI suara.

Fitur kecerdasan audio Deepgram membantu Anda membuat transkrip ucapan dengan akurasi, kecepatan, dan biaya yang optimal.

Fitur terbaik Deepgram

Transkripsikan rapat dan rekaman audio dengan mudah

Gunakan kemampuan AI untuk analisis di seluruh perusahaan

Dapatkan kemampuan kecerdasan percakapan untuk mengidentifikasi pembicara dan mengaitkan ucapan dengan mereka

Batasan Deepgram

Diperlukan keterampilan API untuk menerapkan penyesuaian

Transkripsi ucapan dengan aksen mungkin mengandung kesalahan

Harga Deepgram

Bayar sesuai penggunaan : Kredit senilai $200

Pertumbuhan : $4.000+ per tahun

Perusahaan: $15.000+ per tahun

Peringkat dan ulasan Deepgram

G2 : 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: NA

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deepgram?

UlasanG 2 :

Saya sangat menyukai Deepgram karena dapat merekam audio dan video, lalu mentranskripsikannya dengan sangat akurat. Aplikasi ini sangat berguna untuk mentranskripsikan rapat dengan klien dan diskusi internal. Dengan fitur untuk menyimpan dan berbagi transkrip ke platform seperti Google Drive, aplikasi ini mudah diintegrasikan.

Saya sangat menyukai Deepgram karena dapat merekam audio dan video, lalu mentranskripsikannya dengan sangat akurat. Aplikasi ini sangat berguna untuk mentranskripsikan rapat dengan klien dan diskusi internal. Dengan fitur untuk menyimpan dan berbagi transkrip ke platform seperti Google Drive, aplikasi ini mudah diintegrasikan.

10. Speechmatics (Pilihan terbaik untuk fitur AI percakapan)

via Speechmatics

Speechmatics adalah API AI percakapan yang memungkinkan interaksi suara yang alami dan responsif berkat teknologi ASR terdepan miliknya, tanpa memandang aksen, bahasa, atau lingkungan.

Teknologi ASR-nya menghasilkan transkripsi yang sangat akurat dengan mengenali pembicara secara real-time dari rapat langsung atau media rekaman dalam lebih dari 50 bahasa.

Fitur terbaik Speechmatics

Dapatkan teknologi AI untuk transkripsi dan terjemahan real-time

Dapatkan akses ke API pengubah ucapan menjadi teks yang akurat dan inklusif

Manfaatkan ASR real-time dalam lebih dari 50 bahasa

Batasan Speechmatics

Ada batasan durasi untuk transkripsi real-time

Transkrip mungkin mengalami keterlambatan waktu nyata

Harga Speechmatics

Gratis : 8 jam per bulan

Bayar sesuai penggunaan : Mulai dari $0,30 per jam

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Speechmatics

G2: 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)

Rekomendasi khusus

Fathom : Fathom memudahkan perekaman, transkripsi, dan ringkasan rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda : Fathom memudahkan perekaman, transkripsi, dan ringkasan rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda

Sembly AI : Ideal untuk membuat catatan Zoom, mengubah rapat menjadi teks yang dapat dicari, dan menyoroti momen-momen penting dalam diskusi : Ideal untuk membuat catatan Zoom, mengubah rapat menjadi teks yang dapat dicari, dan menyoroti momen-momen penting dalam diskusi

Avoma : Platform AI serba guna untuk pencatatan otomatis, peramalan, penjadwalan, dan banyak lagi : Platform AI serba guna untuk pencatatan otomatis, peramalan, penjadwalan, dan banyak lagi

🧠 Fakta Menarik: Rata-rata karyawan menghabiskan 31 jam per bulan dalam rapat yang tidak produktif. Aplikasi pencatat AI dapat membantu mengembalikan waktu yang terbuang tersebut dengan merangkum rapat secara otomatis.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Pembuat Catatan Berbasis AI untuk Zoom?

Saat memilih aplikasi pencatat AI yang tepat untuk Zoom, prioritaskan fitur-fitur yang paling penting bagi operasional bisnis Anda. Beberapa di antaranya mungkin meliputi:

Transkripsi audio secara real-time : Aplikasi pencatat AI harus merekam audio secara real-time dan menghasilkan transkripsi dengan akurat

Ringkasan otomatis berbasis AI: Aplikasi pencatat catatan yang tepat dapat membuat daftar periksa, mencantumkan tindakan yang perlu dilakukan, dan menugaskan tugas kepada anggota tim menggunakan kecerdasan buatan

Integrasi dengan sistem yang sudah ada : Alat AI Anda harus dapat terintegrasi dengan mudah ke dalam perangkat lunak yang sudah ada. Hal ini memudahkan anggota tim untuk beradaptasi dengan alat baru tersebut secara mulus

Pengaturan yang dapat disesuaikan : Pengaturan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda, dengan integrasi pihak ketiga, batas waktu yang fleksibel, dan kemampuan berbagi

Standar keamanan dan privasi: Transkripsi rapat berbasis AI harus mematuhi standar keamanan dan privasi untuk melindungi data pengguna dan informasi bisnis yang sensitif

Kemudahan penggunaan: Alat tersebut harus ramah pengguna dan mudah dipahami. Jika diperlukan waktu pelatihan yang singkat untuk mengadopsi alat tersebut, hal ini akan meningkatkan produktivitas tim

Alat pencatat catatan harus dapat mentranskrip rapat dan mengidentifikasi siapa yang mengatakan apa dalam panggilan pelanggan. Alat tersebut harus merangkum diskusi secara efektif dan menghasilkan tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti yang dapat ditugaskan untuk tindak lanjut

📈 Fakta Menarik: Menurut survei Microsoft, 52% peserta rapat merasa kesulitan untuk mencatat. Alat AI mengatasi masalah ini dengan transkripsi dan ringkasan secara real-time.

Rangkum Rapat dengan Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom—ClickUp!

Memilih aplikasi pencatat catatan AI terbaik untuk Zoom memerlukan pertimbangan beberapa aspek penting. Pertimbangkan seberapa sesuai aplikasi tersebut dengan anggaran dan kebutuhan bisnis Anda, serta seberapa mudah aplikasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda saat ini.

Jika perusahaan Anda sering mengadakan panggilan Zoom, Anda perlu mengoptimalkan pencatatan rapat dengan alat terbaik. Di sinilah ClickUp berperan. Platform manajemen proyek ini menawarkan berbagai fitur transkripsi dan kolaborasi yang memudahkan Anda merangkum rapat dan menindaklanjuti hasilnya. Manfaatkan fitur ClickUp Brain untuk merevolusi alur kerja Anda dengan mudah dan meningkatkan efisiensi tim. Daftar sekarang!