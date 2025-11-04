10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom untuk Meningkatkan Produktivitas pada Tahun 2026

Membuat catatan dalam rapat Zoom membutuhkan perhatian dan kecepatan, dan jujur saja, hal ini menghambat kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam percakapan dan tetap fokus.
Jika Anda masih mencatat secara manual, Anda perlu mengumpulkan momen-momen penting dan membagikannya kepada peserta, beserta wawasan yang diperoleh. Melakukan semua ini secara manual bisa sangat melelahkan, dan kini perusahaan-perusahaan beralih ke aplikasi pencatat AI untuk Zoom.
Aplikasi pencatat AI mengotomatiskan proses merangkum rapat, mencatat notulen, membuat catatan rapat, dan membagikannya. Dalam blog ini, kami akan membahas 10 aplikasi pencatat AI terbaik untuk Zoom yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom Sekilas
|Alat
|Fitur terbaik
|Pilihan terbaik untuk
|Harga
|ClickUp
|Catatan rapat dan manajemen tugas yang didukung AI
|Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar
|Paket gratis; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan
|Otter.ai
|Transkripsi AI dalam rapat penjualan
|Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar
|Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99
|Fireflies.ai
|Menganalisis percakapan tim
|Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar
|Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10
|Sonix
|Terjemahan dan teks terjemahan yang cepat
|Usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar
|Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $16,50
|Rev. ai
|Transkripsi dengan akurasi tinggi dan wawasan
|Perusahaan menengah, perusahaan besar
|Bayar sesuai penggunaan; Harga disesuaikan
|Trint
|Pembuatan cerita dari transkrip
|Perusahaan menengah, perusahaan besar
|Paket berbayar mulai dari $80
|Descript
|Mengedit transkrip audio dan video
|Perorangan, usaha kecil, dan perusahaan menengah
|Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12
|Tetra
|Integrasi yang mudah ke dalam aplikasi web
|Perusahaan menengah, perusahaan besar
|Paket berbayar mulai dari $100
|Deepgram
|Pengembangan produk AI berbasis suara
|Perusahaan
|Bayar sesuai penggunaan; Paket berbayar mulai dari $4.000 per tahun
|Speechmatics
|Menerapkan fitur AI percakapan
|Perusahaan
|Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $0,30 per jam
10 Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom
Aplikasi pencatat AI populer memiliki fitur dan keunggulan unik masing-masing. Di sini, kami akan membahas 10 aplikasi pencatat AI terbaik untuk Zoom, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan keterbatasannya.
1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pencatatan rapat dan manajemen tugas berbasis AI)
ClickUp adalah platform produktivitas berbasis AI terkemuka yang dirancang untuk usaha kecil dan menengah. Dengan rangkaian fiturnya yang lengkap—termasuk aplikasi pencatat AI canggih untuk Zoom—ClickUp memungkinkan tim untuk mencatat setiap detail selama panggilan dengan klien dan tim, sehingga Anda dapat tetap fokus pada percakapan.
Dengan mengotomatiskan pencatatan dan menyederhanakan kolaborasi, ClickUp membantu Anda meningkatkan produktivitas, memastikan tidak ada hal yang terlewatkan, dan menjaga seluruh tim tetap selaras—semuanya dalam satu ruang kerja terpadu.
ClickUp AI Notetaker adalah cara terbaik untuk menghubungkan percakapan rapat Anda dengan pekerjaan lainnya melalui catatan dan ringkasan otomatis yang terhubung ke dokumen dan tugas. Anda dapat mengakses ringkasan cerdas dengan kata kunci dan sorotan, serta membuat daftar tindakan untuk diri sendiri atau untuk ditugaskan kepada tim Anda.
Dengan AI Notetaker dari ClickUp, Anda dapat membuat transkrip yang dapat dicari beserta daftar tindakan yang dilengkapi dengan fitur dokumen ClickUp lainnya, serta terintegrasi dengan ClickUp Brain. Anda juga dapat mengintegrasikan kalender Anda dengan AI Notetaker untuk mengatur tugas dan tenggat waktu berdasarkan agenda rapat Anda.
Aplikasi pencatat AI ini juga memungkinkan Anda terhubung dengan ClickUp Chat sehingga Anda dapat mengirim ringkasan dan tindakan secara otomatis ke saluran obrolan Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses dan mencatat informasi berikut dari rapat:
- Nama dan tanggal rapat, yang merupakan bagian dari judul dokumen untuk memudahkan referensi
- Daftar peserta
- Rekaman video lengkap dari panggilan tersebut
- Rekaman audio lengkap dari panggilan tersebut
- Ringkasan singkat mengenai poin-poin utama pembahasan
- Daftar poin-poin penting yang berisi wawasan dan keputusan krusial dalam bentuk poin-poin
- Daftar periksa tindakan yang harus dilakukan dan langkah selanjutnya
- Kategorikan topik rapat sebagai menu yang dapat diperluas
- Transkripsi yang dapat diperluas dari seluruh percakapan
Selain menyediakan semua detail ini tentang rapat Anda, Notetaker juga memiliki fitur produktivitas lainnya, seperti:
- Menyimpan transkrip, rekaman audio, dan ringkasan ke dalam dokumen pribadi
- Menandai catatan rapat lainnya
- Mengubah percakapan menjadi tindakan yang dapat dilacak
- Kemampuan untuk bergabung dalam panggilan dari mana saja di ClickUp
- Integrasi dengan Zoom, Teams, dan Google Meet
- Deteksi bahasa otomatis dan transkripsi untuk lebih dari 15 bahasa
- Integrasi dengan ClickUp Brain untuk fitur pencatatan berbasis AI
Fitur ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas rapat dengan cara-cara berikut:
- Buat notulen rapat dengan menyusun catatan rapat terstruktur yang menyoroti poin-poin penting dalam diskusi
- Ringkas rapat panjang Anda menjadi ringkasan yang padat agar mudah dibagikan dan dipahami
- Hubungkan poin-poin agenda rapat dengan alur kerja, serta tetapkan tujuan dan tenggat waktu untuk mencapainya secara efisien
Fitur pencatatan ClickUp membantu bisnis meningkatkan produktivitas dan membuat ringkasan berbasis AI. Anda juga dapat menggunakan templat rapat ClickUp untuk menyampaikan harapan dan menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk rapat berikutnya.
Berikut beberapa opsi yang dapat Anda coba:
- Template Agenda Rapat oleh ClickUp: Gunakan solusi ini untuk menetapkan tindakan yang harus dilakukan dalam rapat Anda dengan merinci tanggung jawab dan tujuan bagi setiap anggota tim
- Template Notulen Rapat oleh ClickUp: Catat semua ucapan selama rapat sehingga Anda dapat mengidentifikasi semua masalah dan mengambil keputusan yang jelas dalam rapat mendatang
Dengan ClickUp Meetings, kelola seluruh pengalaman rapat Anda dengan membuat catatan, menyusun agenda, menetapkan tindakan yang harus dilakukan, dan berkolaborasi dengan tim Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda merekam rapat sehingga Anda dapat:
- Lakukan pengeditan yang sangat lengkap untuk menyoroti poin-poin penting dan menyajikan ringkasan rapat secara kreatif
- Siapkan agenda untuk setiap rapat Zoom dengan mengotomatiskan tugas-tugas berulang
- Gunakan perintah /Slash untuk mengakses menu perintah dan mengatur tugas dalam hitungan detik
Selain itu, Anda dapat menggunakan ClickUp Docs untuk mencatat poin-poin penting dari diskusi Zoom dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Dokumen-dokumen ini kemudian dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja dan ditugaskan kepada anggota tim untuk ditindaklanjuti.
Docs memungkinkan Anda merangkum transkrip panjang dengan AI, menyesuaikan tampilan dan kolom, mengintegrasikan dengan alat yang sudah Anda miliki, membuat daftar tugas untuk penugasan, dan masih banyak lagi.
🧠 Fakta Menarik: Alat transkripsi AI telah belajar cara membedakan kata-kata yang diucapkan, merangkum rapat, dan menghapus kata-kata yang berulang dalam hitungan detik. Kini, Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam mendengarkan dan membuat catatan dari rekaman rapat.
Fitur terbaik ClickUp
- Buat catatan rapat dengan ClickUp AI Notetaker dan hubungkan ke dokumen serta tugas untuk membuat ringkasan AI dan transkrip yang dapat dicari, sehingga Anda dapat memaksimalkan manfaat rapat Zoom Anda
- Gunakan ClickUp Brain untuk menghubungkan seluruh pengetahuan perusahaan Anda dengan AI guna menjaga alur kerja proyek dan meningkatkan produktivitas
- Buat dan bagikan catatan rapat menggunakan ClickUp Docs, buat ringkasan dan agenda dalam format terpusat, bagikan kepada tim, dan kerjakan item-item yang perlu ditindaklanjuti
- Catat poin-poin penting dari rapat Zoom Anda dengan ClickUp Notepad dan atur catatan, tugas, serta daftar periksa di satu tempat
- Kelola rapat di satu tempat dengan ClickUp Meetings dengan membuat catatan, mengelola agenda, dan menetapkan tugas tindak lanjut untuk seluruh tim Anda
- Ringkas konten panjang secara instan dan ubah paragraf menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti
- Integrasikan dengan mudah melalui Zapier ke aplikasi eksternal seperti HubSpot, Zoom, Calendly, dan Slack
Batasan ClickUp
- Aplikasi seluler ClickUp memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan dengan versi desktop
Harga ClickUp
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)
- Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)
Berikut ini pendapat Michael Turner, Associate Director of Career Communities di Miami University, tentang ClickUp:
Saya mengadakan rapat dua mingguan dengan atasan saya dan kami menggunakan ClickUp untuk agenda kami. Saya merasa lebih siap karena semua permintaan acara dan presentasi saya tersimpan di sini, beserta indikator status terkini yang dapat dia periksa.
Saya mengadakan rapat dua mingguan dengan atasan saya dan kami menggunakan ClickUp untuk agenda kami. Saya merasa lebih siap karena semua permintaan acara dan presentasi saya tersimpan di sini, beserta indikator status terkini yang dapat dia periksa.
💡 Tips Pro: Jangan hanya merekam rapat—ubah menjadi tugas. Dengan alat seperti ClickUp, Anda dapat langsung mengubah poin tindakan menjadi tugas yang dapat ditugaskan dengan tanggal jatuh tempo.
2. Otter.ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi AI dalam rapat penjualan)
Otter.ai adalah asisten rapat berbasis AI yang dapat menghasilkan transkrip dari rapat video atau percakapan audio ke dalam teks. Aplikasi ini dapat mengidentifikasi pembicara, menandai teks dengan nama pembicara, dan menangkap slide yang dibagikan.
Platform ini dilengkapi dengan fitur obrolan langsung yang memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan selama rapat, menambahkan komentar pada transkrip, atau menyoroti poin-poin penting. Anda juga dapat menghasilkan ringkasan langsung secara real-time dari catatan AI, jika Anda melewatkan beberapa poin dalam rapat.
Fitur terbaik Otter.ai
- Identifikasi kata kunci dan frasa, lalu cari kata kunci dan frasa tersebut dalam catatan transkripsi
- Integrasikan dengan kalender Google atau Microsoft untuk memberikan akses penuh ke rapat Zoom, Teams, dan Google Meet Anda
- Tingkatkan paket Anda untuk menambah kuota transkripsi atau mengunggah lebih banyak file
Keterbatasan Otter.ai
- Ada batasan untuk transkripsi notulen, file yang diunggah, dan durasi rapat
- Paket gratis tidak mencakup fitur pencarian lanjutan atau kolaborasi
- Aplikasi ini tidak memungkinkan Anda untuk membuat catatan sendiri di dalamnya
Harga Otter.ai
- Dasar: Gratis
- Pro: $16,99/bulan dengan 1.200 menit transkripsi
- Bisnis: $40 per bulan dengan 6.000 menit transkripsi
- Perusahaan: Harga khusus
Ulasan dan penilaian Otter.ai
- G2: 4,3/5 (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter.ai?
Transkripsi real-time sangat akurat, dan ringkasan AI menghemat waktu. Transkrip yang dapat dicari memudahkan peninjauan rapat, sehingga meningkatkan produktivitas.
Transkripsi real-time sangat akurat, dan ringkasan AI menghemat waktu. Transkrip yang dapat dicari memudahkan peninjauan rapat, sehingga meningkatkan produktivitas.
3. Fireflies.ai (Terbaik untuk menganalisis percakapan tim)
Fireflies.ai adalah alat yang sangat berguna untuk melakukan transkripsi dan perekaman panggilan Zoom secara real-time. Aplikasi ini merangkum poin-poin penting, menyoroti keputusan, dan membuat daftar tindakan berdasarkan catatan rapat.
Anda juga dapat memutar ulang bagian-bagian tertentu dari rapat, mencari kata kunci, dan mengubah kecepatan pemutaran rekaman rapat. Alat kolaborasi Fireflies.ai juga memungkinkan tim Anda untuk menandai, memberikan komentar, dan bereaksi terhadap percakapan, atau mengekstrak cuplikan audio dari rekaman.
Fitur terbaik Fireflies.ai
- Mendukung lebih dari 40 bahasa dan dialek, yang sangat cocok untuk tim yang beragam
- Gunakan aplikasi pencatat AI untuk bergabung dalam rapat dan merekam rapat secara otomatis
- Integrasikan Fireflies.ai dengan Teams, Skype, Zoom, dan Google Meet
- Bagikan catatan rapat di Slack, Notion, atau platform lain
Batasan Fireflies.ai
- Kualitas audio memengaruhi akurasi transkripsi
- Paket gratis tidak menawarkan integrasi pihak ketiga
- Aplikasi ini memiliki batasan terkait ukuran file, durasi rapat, dan kecepatan transkripsi
Harga Fireflies.ai
- Gratis
- Pro: $10 per bulan per pengguna
- Bisnis: $19 per bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (lebih dari 600 ulasan)
- Capterra: 4,3/5 (10 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fireflies.ai?
Ketepatan dan sinkronisasi audio dengan teks transkripsi sangat membantu. Fitur ini tidak mengganggu karena Anda dapat mengatur kondisi di pengaturan untuk mengaktifkan Fred (Fireflies) hanya jika Anda menginginkannya. Hal ini sangat penting karena ada beberapa rapat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Saya telah membandingkan AI serupa dan ini adalah yang terbaik di antara semuanya dalam hal ketepatan dan kerahasiaan.
Ketepatan dan sinkronisasi audio dengan teks transkripsi sangat membantu. Fitur ini tidak mengganggu karena Anda dapat mengatur kondisi di pengaturan untuk mengaktifkan Fred (Fireflies) hanya jika Anda menginginkannya. Hal ini sangat penting karena ada beberapa rapat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Saya telah membandingkan AI serupa dan ini adalah yang terbaik di antara semuanya dalam hal ketepatan dan kerahasiaan.
4. Sonix (Terbaik untuk terjemahan dan teks terjemahan yang cepat)
Sonix menyediakan transkripsi dan teks terjemahan otomatis dalam berbagai bahasa, serta menghasilkan ringkasan otomatis dalam hitungan detik. Aplikasi ini juga dapat mengidentifikasi beberapa pembicara dan apa yang mereka katakan serta kapan mereka mengatakannya.
Dengan Sonix, Anda mendapatkan terjemahan dan konversi otomatis konten audio dan visual menjadi teks. Fitur kolaborasinya juga mendukung izin multi-pengguna sehingga anggota dapat mengunggah, berbagi, mengedit, atau membatasi akses ke berkas.
Fitur terbaik Sonix
- Cari, putar, edit, atur, dan bagikan transkrip di perangkat apa pun dengan editor cerdas bawaan
- Dapatkan ringkasan berbasis AI, judul bab, deteksi topik, dan analisis tematik pada transkrip Anda
- Bagikan dan publikasikan catatan rapat Anda, serta berkolaborasi dengan tim Anda
- Integrasikan alur kerja Anda dengan YouTube, Zapier, Teams, Zoom, dan lainnya
Batasan Sonix
- Struktur harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang dapat menjadi kendala bagi tim kecil
- Transkrip mungkin tidak akurat jika ada beberapa pembicara
Harga Sonix
- Standar: Gratis
- Premium: $16,50 per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Sonix
- G2: 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)
- Capterra: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)
🔎 Tahukah Anda? Zoom awalnya hanya dapat menampung hingga 15 peserta dalam satu rapat, dan kini telah berkembang hingga dapat menampung hingga 1.000 peserta sekaligus. Aplikasi pencatat AI yang efisien akan mampu mengidentifikasi sebagian besar pembicara ini dan mencatat ucapan mereka sesuai dengan identitas masing-masing.
5. Rev. ai (Pilihan terbaik untuk transkripsi akurat dan wawasan)
Rev. ai adalah API yang sangat akurat untuk transkrip yang dihasilkan oleh AI dan manusia. Anda dapat merekam dan mentranskrip catatan untuk rapat Zoom, aplikasi video, dan suara, serta membagikannya kepada organisasi.
Aplikasi ini menawarkan fitur pengubahan suara menjadi teks, wawasan AI, transkripsi dalam berbagai bahasa, serta tingkat akurasi tertinggi dari transkrip yang dibuat oleh manusia.
Fitur terbaik Rev. ai
- Dapatkan fitur seperti pengenalan bahasa, analisis sentimen, ekstraksi topik, ringkasan, terjemahan, dan penyelarasan paksa
- Tentukan cap waktu yang tepat untuk memudahkan pencarian dan analisis
- Manfaatkan tingkat kesalahan kata terendah dan transkrip yang paling mudah dibaca
Keterbatasan Rev. ai
- Ada batasan terkait ukuran file, durasi, dan jumlah pengguna yang dapat terhubung secara bersamaan
Harga Rev. ai
- Bayar sesuai penggunaan
- Perusahaan: Harga khusus
Ulasan dan peringkat Rev. ai
- G2: 4,7/5 (lebih dari 300 ulasan)
- Capterra: 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rev. ai?
Mengunggah dan mengunduh file ke Rev sangat mudah. Fitur pengeditan online-nya mudah digunakan. Layanan pelanggan responsif dan membantu. Dengan memberi penilaian pada file yang sudah selesai, Rev tampaknya belajar dan semakin baik dengan setiap transkripsi dan teks terjemahan.
Mengunggah dan mengunduh file ke Rev sangat mudah. Fitur pengeditan online-nya mudah digunakan. Layanan pelanggan responsif dan membantu. Dengan memberi penilaian pada file yang sudah selesai, Rev tampaknya belajar dan semakin baik dengan setiap transkripsi dan teks terjemahan.
6. Trint (Terbaik untuk menyusun cerita dari transkrip)
Trint adalah perangkat lunak transkripsi otomatis yang membantu Anda membuat konten yang efektif menggunakan transkrip audio dan video Anda. Anda dapat mengonversi video, audio, dan ucapan menjadi teks dengan akurasi tinggi untuk diedit, diringkas, diterjemahkan, dan dikolaborasikan dalam satu alur kerja.
Fitur penceritaan Trint memungkinkan Anda mengekstrak kutipan dari berbagai transkrip dan membuat artikel, podcast, naskah, serta cuplikan suara melalui alat editorial. Gunakan metode pencatatan kalimat untuk membuat storyboard dan ringkasan yang menarik dari transkrip rapat Anda.
Fitur terbaik Trint
- Rekam konten secara real-time dan analisisnya menggunakan kemampuan AI
- Buat konten yang mudah dibagikan dari transkrip untuk pengembangan cerita
- Bekerja sama dengan tim Anda melalui Shared Drives, fitur komentar, dan lainnya
- Integrasikan dengan mudah ke dalam alur kerja yang sudah ada berkat antarmuka yang ramah pengguna
Batasan Trint
- Aplikasi ini tidak dapat mentranskrip file yang berukuran lebih dari 3 GB atau berdurasi lebih dari 3 jam
- Versi gratisnya tidak memiliki integrasi lanjutan
- Aplikasi ini tidak mendukung penautan ke audio atau video
Harga Trint
- Paket Pemula: $80 per bulan per pengguna
- Tingkat Lanjut: $100/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Trint
- G2: 4,4/5 (lebih dari 60 ulasan)
- Capterra: Belum cukup ulasan
7. Descript (Terbaik untuk mengedit transkrip audio dan video)
Descript memanfaatkan kemampuan AI untuk menghasilkan transkrip dari video, menerjemahkan konten, membuat teks keterangan video, dan mengedit media. Anda dapat mengubah audio menjadi teks, menghasilkan transkrip AI dan transkrip yang dibuat oleh manusia, merekam rapat, berkolaborasi pada file audio, dan membagikannya di beberapa saluran populer.
Unggah file langsung ke Descript dan dapatkan transkrip yang mudah dipahami, diringkas, dan dibagikan. Anda juga dapat mengedit video dan audio di platform ini untuk menyimpan bagian-bagian penting dari rapat Anda dan menyoroti poin-poin utama.
Fitur terbaik Descript
- Edit teks dan transkrip untuk rapat dan podcast
- Terjemahkan audio menggunakan kemampuan AI
- Buat transkrip yang akurat baik oleh manusia maupun AI
- Seret dan lepas file untuk mengubah audio menjadi teks
Batasan Descript
- Aplikasi ini memiliki versi gratis dengan fitur terbatas
- Hal ini mungkin memperlambat sistem Anda
Harga Descript
- Gratis
- Hobbyist: $12 per orang per bulan, ditagih secara tahunan
- Creator: $24 per orang per bulan, ditagih secara tahunan
Peringkat dan ulasan Descript
- G2: 4,6/5 (lebih dari 700 ulasan)
- Capterra: 4,8/5 (lebih dari 170 ulasan)
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?
Seorang pengguna G2 mengatakan:
Saya menggunakannya untuk podcast mini, dan menurut saya platform ini lebih stabil dibandingkan platform lain seperti Podcastle.
Saya menggunakannya untuk podcast mini, dan menurut saya platform ini lebih stabil dibandingkan platform lain seperti Podcastle.
8. Tetra (Pilihan terbaik untuk integrasi yang mudah ke dalam aplikasi web)
Tetra adalah alat produktivitas yang efisien yang dapat terhubung langsung ke panggilan Zoom Anda dan mulai membuat catatan untuk menghasilkan transkrip. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot mencatat hasil rapat dan dapat fokus pada percakapan yang sedang berlangsung.
Aplikasi web Tetra memungkinkan Anda melihat transkrip rapat kapan saja. Anda dapat menggunakan alat pencarian bawaan untuk mencari kata kunci dan frasa. Aplikasi ini menyediakan cap waktu kata yang disinkronkan dalam file audio untuk memudahkan analisis.
Fitur terbaik Tetra
- Masuk ke rapat secara otomatis untuk membuat transkrip cepat guna menghemat waktu
- Ekstrak catatan rapat Anda ke alat dokumentasi seperti Slack, DropBox, email, dan Google Docs
- Dapatkan sistem penyimpanan yang aman yang memungkinkan Anda menghapus transkrip secara permanen
- Bekerja sama dengan editor manusia yang terlatih untuk mengoreksi dan menyempurnakan naskah yang dihasilkan secara otomatis
Batasan Tetra
- Membuat transkrip panggilan membutuhkan waktu berjam-jam
- Aplikasi ini tidak kompatibel dengan beberapa platform rapat
Harga Tetra
- Plus: $100/bulan untuk transkripsi 3 jam
- Pro: $300/bulan untuk transkripsi 10 jam
- Kustom: Harga kustom
Peringkat dan ulasan Tetra
- G2: Ulasan belum cukup
- Capterra: NA
🎯 Wawasan: Kelelahan akibat rapat memang nyata. Namun, ketika Anda tidak perlu khawatir mencatat, Anda dapat tetap lebih fokus pada percakapan—dan hal itu mengarah pada keputusan yang lebih baik.
9. Deepgram (Terbaik untuk mengembangkan produk AI berbasis suara)
Deepgram adalah platform AI suara yang mengubah ucapan menjadi teks dan teks menjadi ucapan, serta menyediakan agen suara berbasis ucapan-ke-ucapan. Pengembang dapat menggunakan platform ini untuk mengembangkan produk dan fitur AI suara.
Fitur kecerdasan audio Deepgram membantu Anda membuat transkrip ucapan dengan akurasi, kecepatan, dan biaya yang optimal.
Fitur terbaik Deepgram
- Transkripsikan rapat dan rekaman audio dengan mudah
- Gunakan kemampuan AI untuk analisis di seluruh perusahaan
- Dapatkan kemampuan kecerdasan percakapan untuk mengidentifikasi pembicara dan mengaitkan ucapan dengan mereka
Batasan Deepgram
- Diperlukan keterampilan API untuk menerapkan penyesuaian
- Transkripsi ucapan dengan aksen mungkin mengandung kesalahan
Harga Deepgram
- Bayar sesuai penggunaan: Kredit senilai $200
- Pertumbuhan: $4.000+ per tahun
- Perusahaan: $15.000+ per tahun
Peringkat dan ulasan Deepgram
- G2: 4,6/5 (lebih dari 200 ulasan)
- Capterra: NA
Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deepgram?
Saya sangat menyukai Deepgram karena dapat merekam audio dan video, lalu mentranskripsikannya dengan sangat akurat. Aplikasi ini sangat berguna untuk mentranskripsikan rapat dengan klien dan diskusi internal. Dengan fitur untuk menyimpan dan berbagi transkrip ke platform seperti Google Drive, aplikasi ini mudah diintegrasikan.
Saya sangat menyukai Deepgram karena dapat merekam audio dan video, lalu mentranskripsikannya dengan sangat akurat. Aplikasi ini sangat berguna untuk mentranskripsikan rapat dengan klien dan diskusi internal. Dengan fitur untuk menyimpan dan berbagi transkrip ke platform seperti Google Drive, aplikasi ini mudah diintegrasikan.
10. Speechmatics (Pilihan terbaik untuk fitur AI percakapan)
Speechmatics adalah API AI percakapan yang memungkinkan interaksi suara yang alami dan responsif berkat teknologi ASR terdepan miliknya, tanpa memandang aksen, bahasa, atau lingkungan.
Teknologi ASR-nya menghasilkan transkripsi yang sangat akurat dengan mengenali pembicara secara real-time dari rapat langsung atau media rekaman dalam lebih dari 50 bahasa.
Fitur terbaik Speechmatics
- Dapatkan teknologi AI untuk transkripsi dan terjemahan real-time
- Dapatkan akses ke API pengubah ucapan menjadi teks yang akurat dan inklusif
- Manfaatkan ASR real-time dalam lebih dari 50 bahasa
Batasan Speechmatics
- Ada batasan durasi untuk transkripsi real-time
- Transkrip mungkin mengalami keterlambatan waktu nyata
Harga Speechmatics
- Gratis: 8 jam per bulan
- Bayar sesuai penggunaan: Mulai dari $0,30 per jam
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Speechmatics
- G2: 4,7/5 (lebih dari 20 ulasan)
Rekomendasi khusus
- Fathom : Fathom memudahkan perekaman, transkripsi, dan ringkasan rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda
- Sembly AI : Ideal untuk membuat catatan Zoom, mengubah rapat menjadi teks yang dapat dicari, dan menyoroti momen-momen penting dalam diskusi
- Avoma : Platform AI serba guna untuk pencatatan otomatis, peramalan, penjadwalan, dan banyak lagi
🧠 Fakta Menarik: Rata-rata karyawan menghabiskan 31 jam per bulan dalam rapat yang tidak produktif. Aplikasi pencatat AI dapat membantu mengembalikan waktu yang terbuang tersebut dengan merangkum rapat secara otomatis.
Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Aplikasi Pembuat Catatan Berbasis AI untuk Zoom?
Saat memilih aplikasi pencatat AI yang tepat untuk Zoom, prioritaskan fitur-fitur yang paling penting bagi operasional bisnis Anda. Beberapa di antaranya mungkin meliputi:
- Transkripsi audio secara real-time: Aplikasi pencatat AI harus merekam audio secara real-time dan menghasilkan transkripsi dengan akurat
- Ringkasan otomatis berbasis AI: Aplikasi pencatat catatan yang tepat dapat membuat daftar periksa, mencantumkan tindakan yang perlu dilakukan, dan menugaskan tugas kepada anggota tim menggunakan kecerdasan buatan
- Integrasi dengan sistem yang sudah ada: Alat AI Anda harus dapat terintegrasi dengan mudah ke dalam perangkat lunak yang sudah ada. Hal ini memudahkan anggota tim untuk beradaptasi dengan alat baru tersebut secara mulus
- Pengaturan yang dapat disesuaikan: Pengaturan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda, dengan integrasi pihak ketiga, batas waktu yang fleksibel, dan kemampuan berbagi
- Standar keamanan dan privasi: Transkripsi rapat berbasis AI harus mematuhi standar keamanan dan privasi untuk melindungi data pengguna dan informasi bisnis yang sensitif
- Kemudahan penggunaan: Alat tersebut harus ramah pengguna dan mudah dipahami. Jika diperlukan waktu pelatihan yang singkat untuk mengadopsi alat tersebut, hal ini akan meningkatkan produktivitas tim
- Alat pencatat catatan harus dapat mentranskrip rapat dan mengidentifikasi siapa yang mengatakan apa dalam panggilan pelanggan. Alat tersebut harus merangkum diskusi secara efektif dan menghasilkan tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti yang dapat ditugaskan untuk tindak lanjut
📈 Fakta Menarik: Menurut survei Microsoft, 52% peserta rapat merasa kesulitan untuk mencatat. Alat AI mengatasi masalah ini dengan transkripsi dan ringkasan secara real-time.
Rangkum Rapat dengan Aplikasi Catatan AI Terbaik untuk Zoom—ClickUp!
Memilih aplikasi pencatat catatan AI terbaik untuk Zoom memerlukan pertimbangan beberapa aspek penting. Pertimbangkan seberapa sesuai aplikasi tersebut dengan anggaran dan kebutuhan bisnis Anda, serta seberapa mudah aplikasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja Anda saat ini.
Jika perusahaan Anda sering mengadakan panggilan Zoom, Anda perlu mengoptimalkan pencatatan rapat dengan alat terbaik. Di sinilah ClickUp berperan. Platform manajemen proyek ini menawarkan berbagai fitur transkripsi dan kolaborasi yang memudahkan Anda merangkum rapat dan menindaklanjuti hasilnya. Manfaatkan fitur ClickUp Brain untuk merevolusi alur kerja Anda dengan mudah dan meningkatkan efisiensi tim. Daftar sekarang!